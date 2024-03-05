Gérer des équipes créatives : Comment mener votre équipe au succès

Diriger efficacement une équipe, quelle qu'elle soit, est un défi. Et bien gérer des équipes créatives est une toute autre paire de manches.

Entre les collaborations entre équipes, le développement d'actifs, l'obtention de l'adhésion, la mise en œuvre du retour d'information et bien d'autres choses encore, les employés créatifs ont souvent du pain sur la planche.

Ils travaillent à l'intersection de la stratégie et de la créativité pour forfaiter, concevoir, développer et exécuter des projets de marketing et de communication initiatives en matière d'image de marque l'une après l'autre. Naturellement, ils doivent constamment repousser les limites de la créativité tout en faisant face à la pression de l'innovation.

Le travail n'est jamais facile pour les créatifs !

Alors, comment faire pour les assister afin qu'ils restent inspirés et fassent leur meilleur travail ? Comment faites-vous pour gérer les attentes tout en laissant la créativité s'épanouir ?

Que vous dirigiez une équipe de créatifs en interne ou que vous fournissiez des services créatifs à plusieurs clients, les suggestions, conseils et modèles abonnés peuvent vous aider à mieux gérer les équipes de créatifs.

Structurer et diriger des équipes de création

La qualité d'une équipe créative dépend de la synergie entre ses membres. Pour vous assurer que les paramètres de votre équipe sont propices à la réussite, suivez les étapes ci-dessous.

1. Identifier les rôles à recruter

Lorsque vous décidez des rôles à confier à votre équipe, tenez compte des besoins immédiats de l'entreprise et des lacunes dans les compétences des membres actuels de l'équipe.

Si vous êtes une petite équipe, il est préférable d'opter pour des généralistes capables de porter plusieurs casquettes. Vous pourrez commencer à embaucher des spécialistes lorsque vous commencerez à prendre de l'ampleur.

La structure idéale d'une équipe de création comprend les rôles suivants :

Chef de projet/Chef d'équipe: Il supervise l'exécution des projets, rationalise les opérations créatives et stimule les performances des employés en leur fournissant des informations en retour

**Stratège : recherche et exécute des campagnes de marketing et de publicité adaptées aux besoins de la cible

Rédacteur publicitaire: Crée un contenu clair et adapté à la marque pour différents types de médias et de canaux de commercialisation

Concepteur graphique: Transforme les idées en concepts visuels attrayants pour informer et attirer les clients

Expert en stratégie de marque: Cultive et développe l'identité de la marque et la réputation pour stimuler la croissance

Développeur web: Construit, code et maintient les applications web et les sites web

2. Définir clairement la hiérarchie et les responsabilités de l'équipe

Si une équipe créative réussie a besoin d'un certain niveau d'autonomie pour s'épanouir, elle a également besoin d'une structure claire pour comprendre la répartition des responsabilités.

Une hiérarchie claire et des tâches bien définies réduiront les conflits internes et favoriseront une culture de la responsabilité dans laquelle les membres de l'équipe pourront faire preuve d'un sens aigu de la propriété et d'une volonté d'excellence.

3. Définir des paramètres et des flux de travail clairs

Un flux de travail créatif bien défini avec des processus éprouvés vous donne, ainsi qu'aux membres de votre équipe, la confiance nécessaire pour achever les tâches dans les délais impartis.

Par conséquent, définissez et documentez tous vos paramètres et communiquez la méthodologie aux membres de votre équipe. Dans le même temps, laissez de la place aux questions et à la curiosité pour continuer à affiner les flux de travail.

Pour rationaliser les opérations créatives, vos processus et flux de travail doivent définir les attentes relatives aux projets, les processus d'approbation, les bonnes pratiques, les boucles de rétroaction et d'autres instructions.

4 Teams pour diriger et inspirer efficacement une équipe créative

Embaucher les bonnes personnes et constituer une équipe créative n'est que la première étape de la gestion d'un projet créatif. Vous devez trouver la bonne approche de gestion pour que tout se passe bien. Voici quelques conseils :

1. Susciter l'étincelle créative

En tant que directeur ou responsable de la création, c'est à vous qu'il incombe d'inspirer et de responsabiliser votre équipe.

Si vous pouvez aider votre équipe à comprendre le grand POURQUOI qui se cache derrière ce qu'elle fait, vous pouvez stimuler la pensée créative et motiver vos coéquipiers à prendre en charge de nouvelles initiatives.

Vous favoriserez ainsi la formation d'une équipe de "fonceurs" qui n'auront pas peur de remettre en question le statut quo et de trouver la meilleure solution à un problème, au lieu de se contenter de passer d'une tâche à l'autre

2. Perfectionner l'art de la délégation

Personne ne peut tout faire à lui seul. Votre graphiste jugera mieux l'alignement du texte sur votre post Instagram. Dans le même temps, votre responsable des médias sociaux peut exceller dans la conversion de longs articles de blog en légendes sociales nettes.

Si vous voulez que vos projets créatifs soient parfaits, vous devez déléguer le travail aux personnes qui peuvent le faire le mieux. Engagez et guidez les coéquipiers en leur fournissant les bons outils et les bonnes directives. Assurez-vous qu'ils comprennent les attentes du projet et qu'ils s'accordent sur les délais de la tâche assignée.

De cette manière, vous pouvez utiliser au mieux les talents disponibles tout en leur donnant le sentiment d'être impliqués et en encourageant une culture du compte - au lieu de stresser les ressources ou de surcharger un coéquipier en particulier.

3. Assurer une communication quotidienne au sein de l'équipe

Lorsque l'on gère des personnes créatives, la communication quotidienne est un élément non négociable. Vous pouvez prévoir des rencontres individuelles ou des réunions quotidiennes avec tous les membres de l'équipe pour discuter des projets, de la progression des objectifs et des défis à relever.

En faisant cela, vous vous assurez que chaque membre de l'équipe se sent écouté, reste concentré et comprend bien les attentes.

Ces sessions quotidiennes sont également l'occasion de rendre hommage aux membres de l'équipe et de les encourager, ce qui vous aidera inévitablement à instaurer une culture de travail collaboratif.

Maintenez toujours une communication ouverte via des canaux sécurisés et accessibles comme Slack et l'e-mail.

4. Permettre à l'autonomie et à la flexibilité de s'épanouir

Aucun créatif d'une équipe n'aura le même style de travail - ni ne travaillera de manière linéaire. Ainsi, lorsque vous imposez des horaires de travail stricts, des échéanciers de projet ou des protocoles, vous créez sans le savoir des points de friction.

En offrant de la souplesse dans la manière dont votre équipe créative aborde le travail et en laissant les membres de votre équipe prendre les choses en main grâce à l'autogestion, vous pouvez cultiver une culture de la responsabilité, de la collaboration et de la confiance mutuelle.

Erreurs courantes dans la gestion des équipes de création

Malgré tous vos efforts pour aligner les membres de votre équipe et assurer le bon déroulement des opérations créatives, vous risquez de commettre quelques erreurs courantes.

Quelles sont-elles et comment les éviter ? Découvrons-le.

Erreur 1 : Ne pas donner de critiques constructives

Lorsqu'un commentaire est négatif, qu'il manque de précision et qu'il ne fournit pas suffisamment de raisons pour justifier la faiblesse identifiée, il n'est pas constructif. Par exemple, une critique telle que "Je ne pense pas que l'introduction soit bonne"

Un tel commentaire peut sembler sévère et miner les capacités de l'individu. De plus, si une telle pratique persiste sans contrôle au fil du temps, elle peut sérieusement saper le moral de votre équipe et étouffer la pensée indépendante et créative.

La critique constructive, en revanche, mettra en lumière les points positifs et négatifs du travail créatif. Pour chaque problème soulevé, elle offrira des explications claires et des suggestions d'amélioration, en faisant preuve d'empathie et de compréhension.

Par exemple, "_Puisque le public est composé d'élèves de la maternelle à la 12e année, nous devrions utiliser des mots plus simples dans l'introduction. Veuillez retravailler en conséquence" est un meilleur retour d'information, car il est clair et réalisable.

Domaines d'amélioration :

Écouter d'abord le point de vue des membres de l'équipe: Laissez-les expliquer leur approche, leur raisonnement et le processus qui sous-tend le résultat créatif. Cela peut vous aider à mieux comprendre les lacunes de leur compréhension avant de leur faire part de vos commentaires

Laissez-les expliquer leur approche, leur raisonnement et le processus qui sous-tend le résultat créatif. Cela peut vous aider à mieux comprendre les lacunes de leur compréhension avant de leur faire part de vos commentaires Soyez direct sans être blessant: Restez objectif et directif lorsque vous abordez les erreurs qu'ils ont commises. Indiquez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas tout en suggérant des étapes à suivre

Restez objectif et directif lorsque vous abordez les erreurs qu'ils ont commises. Indiquez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas tout en suggérant des étapes à suivre Expliquez votre pensée de manière cohérente: Lorsque vous émettez des critiques, fournissez des raisons logiques et des justifications pour chaque commentaire que vous faites. En outre, assurez-vous que ces justifications sont liées à des problèmes de compréhension du public ou à des besoins du projet

Erreur n°2 : Ne pas proposer des briefings créatifs clairs et détaillés

D'après Rapport sur les opérations créatives de Lytho en 2023 ) , 94% des parties prenantes déclarent communiquer clairement leurs demandes créatives. Cependant, seulement 69 % des créatifs sont d'accord pour dire qu'ils le font. Cette déconnexion apparente et ce décalage dans la compréhension ne sont pas aussi évidents que dans le cas des briefs créatifs.

Les dossiers créatifs qui manquent de clarté ou de détails peuvent entraîner des retards inutiles dans les projets, peser sur les relations de travail, coûter des ressources et vous laisser avec une équipe de créatifs très mécontente.

En revanche, il ne faut pas non plus que le cahier des charges soit trop restrictif et comporte des directives strictes. Insistez sur des détails clés tels que le message et le ton de la marque, tout en laissant une certaine marge de manœuvre à la créativité.

La clé est l'équilibre.

Domaines d'amélioration:

S'assurer que le brief couvre les objectifs du projet, le public visé, les échéanciers et les indicateurs en détail: Il doit contenir des informations achevées sur le projet pour que les créatifs puissent s'achever rapidement

Il doit contenir des informations achevées sur le projet pour que les créatifs puissent s'achever rapidement À$$a : faire en sorte que tous les détails soient fournis à l'équipe rapidement et d'une manière simplifiée. Il suffit de remplir les détails du projet dans le formulairemodèle de briefing créatifet vous êtes prêt.

Erreur 3 : Ne pas fournir un environnement sûr permettant à la pensée indépendante et créative de s'épanouir

Votre équipe fait-elle toujours les choses de la même manière ? Dans ce cas, la médiocrité risque de s'immiscer dans vos projets.

Les équipes dont le processus créatif est figé limitent souvent les divergences d'opinion et étouffent l'innovation. Pour ne rien arranger, comme il n'y a que peu ou pas de défis à relever pour les employés, le travail devient monotone et désengageant.

Il en résulte des employés qui s'ennuient facilement et qui sont les plus susceptibles de démissionner.

Domaines d'amélioration:

Ne soyez pas prompt à décourager les idées qui sortent des sentiers battus: Laissez votre équipe lancer l'idée et revenir vous convaincre. Donner aux employés la liberté d'essayer des choses qui sortent de la routine les rendra plus aptes à résoudre les problèmes de manière créative

Laissez votre équipe lancer l'idée et revenir vous convaincre. Donner aux employés la liberté d'essayer des choses qui sortent de la routine les rendra plus aptes à résoudre les problèmes de manière créative Décrivez leportée du projet Effacées: Lorsque les membres de votre équipe connaissent les besoins et les attentes du projet, ils apprennent à faire preuve de créativité dans le cadre du projet. Vous ferez d'une pierre deux coups : vous susciterez de nouvelles idées intéressantes et vous formerez un espace sûr permettant aux employés de faire preuve de créativité et d'autonomie

Défis communs aux équipes créatives

Voici trois des écueils les plus courants auxquels sont confrontées les équipes créatives :

La vitesse à laquelle les équipes créatives sont censées travailler..

La plupart des équipes créatives sont souvent poussées à fournir un travail de haute qualité dans des délais stricts. Cependant, ces attentes sont injustes compte tenu de la nature non linéaire et aléatoire de la créativité, qui souffre dans les environnements rapides.

L'utilisation de la vitesse comme indicateur de performance essentiel ne fait que créer des frictions inutiles et réduire la qualité des résultats. Un meilleur indicateur serait la qualité du travail produit.

Le manque de ressources et les moyens efficaces de le combattre

À mesure que le nombre de canaux de marketing augmente, le besoin de ressources créatives augmente lui aussi. Malheureusement, toutes les équipes ne sont pas bien dotées en personnel ou assistées, ce qui signifie que les créatifs portent plusieurs casquettes.

Vous pouvez éviter ce problème en planifiant efficacement les ressources et en déléguant le travail. Modèle de plan de projet créatif de ClickUp est une excellente ressource pour faire le travail rapidement.

Vous pouvez l'utiliser pour créer rapidement et efficacement des échéanciers, établir des livrables, assigner et suivre la progression des tâches pour votre travail créatif, le tout en un seul endroit.

Les créatifs étant souvent débordés, ils peuvent utiliser ce modèle pour diviser les projets en tâches plus petites et hiérarchiser les plus importantes.

Analyse inexacte de la quantité de travail créatif nécessaire

Vous ne devez pas juger la productivité d'une équipe créative sur la base du volume de travail qu'elle produit, car des projets créatifs différents ont des besoins et des défis différents.

Vous sous-estimerez les échéanciers des projets si vous essayez de normaliser excessivement le processus créatif pour augmenter le volume de production. Cela entraîne souvent des frustrations et une baisse de la productivité.

Techniques efficaces de gestion des équipes de création

Maintenant que vous connaissez les problèmes courants auxquels sont confrontées les équipes de création, examinons les points suivants les techniques créatives pour les combattre et mieux diriger les équipes créatives.

Fournir un feedback continu

Qu'est-ce que le retour d'information continu ? C'est la pratique qui consiste à partager un retour d'information constructif et constant par le biais de discussions formelles et informelles entre les gestionnaires du projet et les membres de l'équipe.

Par conséquent, au lieu d'attendre des mois pour planifier les entretiens d'évaluation, commencez à donner un retour d'information dès maintenant.

Vous pouvez intégrer des contrôles réguliers et des discussions informelles dans le processus de retour d'information pour aborder différents sujets, notamment les attentes en matière de travail, les performances des employés, etc.

Donnez régulièrement votre avis en utilisant l'affiche ClickUp Chat

Ne serait-il pas agréable d'avoir une fonctionnalité de discussion sur la même plateforme que votre document ? Affichage du ClickUp Chat peut vous aider. Lors de l'examen d'un dossier, vous pouvez rapidement envoyer un message à votre employé pour lui indiquer ce qui fonctionne bien et ce que vous suggérez d'améliorer.

Cela permet à chacun de disposer d'un contexte et de gagner du temps par rapport à la rédaction d'un e-mail formel.

Voici quelques fonctionnalités de collaboration d'équipe de l'affiche ClickUp Teams.

Communication centralisée de l'équipe : Rassemblez toutes les communications de l'équipe en un seul endroit. Partagez les mises à jour, liez les ressources et collaborez de manière transparente sans passer d'une plateforme à l'autre

: Rassemblez toutes les communications de l'équipe en un seul endroit. Partagez les mises à jour, liez les ressources et collaborez de manière transparente sans passer d'une plateforme à l'autre Collaboration en temps réel : Gardez votre équipe sur la bonne voie avec des canaux de discussion en temps réel. Mentionnez directement les membres de l'équipe avec les @mentions et attribuezdes éléments d'action pour s'assurer que tout le monde reste concentré

: Gardez votre équipe sur la bonne voie avec des canaux de discussion en temps réel. Mentionnez directement les membres de l'équipe avec les @mentions et attribuezdes éléments d'action pour s'assurer que tout le monde reste concentré Partage de ressources intégré : Partagez facilement diverses ressources, telles que des pages web, des feuilles de calcul et des vidéos, au sein des discussions. Cette intégration permet d'accéder rapidement et simplement aux documents importants, ce qui favorise la prise de décision et la progression du flux de travail

: Partagez facilement diverses ressources, telles que des pages web, des feuilles de calcul et des vidéos, au sein des discussions. Cette intégration permet d'accéder rapidement et simplement aux documents importants, ce qui favorise la prise de décision et la progression du flux de travail Affichages de discussion personnalisables : Créez des vues de Teams adaptées aux besoins de votre équipe, qu'il s'agisse de mises à jour à l'échelle de l'entreprise ou de discussions spécifiques à un projet. Contrôlez l'accès à chaque discussion et restez organisé grâce aux notifications pour vous assurer que les discussions importantes sont facilement accessibles et gérées

Dans une installation créative, un mode de collaboration aussi systématique permet à vos coéquipiers d'être opérationnels et de développer leurs compétences plus rapidement.

Établir des normes créatives et les respecter

Même si la liberté de création est essentielle pour générer des idées, votre équipe ne doit pas être en roue libre tout au long du processus.

Il est important d'établir et de documenter des normes créatives et de définir la qualité de production que vous attendez de l'équipe, jusqu'au format de fichier.

Rédiger, modifier et stocker des informations à l'aide de ClickUp Docs ClickUp Documents vous aidera à documenter ces normes. Utilisez Docs pour ajouter ou créer des échantillons et partager l'accès avec les employés concernés. Ses collaboration en temps réel cette fonctionnalité permet également à vos coéquipiers d'ajouter du contenu ou des commentaires.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez gérer sans effort tous vos documents et processus de travail en un seul emplacement abonné :

Adaptez vos documents à n'importe quel projet grâce à des pages imbriquées et à diverses options de style. De l'intégration de signets à l'ajout de tableaux, vous pouvez mettre en forme vos documents pour répondre aux besoins spécifiques de votre équipe, qu'il s'agisse de tracer des feuilles de route ou de construire des bases de connaissances

Collaborez avec votre équipe en temps réel, en modifiant les documents ensemble et en étiquetant vos collègues avec des commentaires. Attribuez des éléments d'action directement dans le document et convertissez le texte en tâches traçables pour vous assurer que rien ne passe inaperçu

Liez vos documents directement à votre flux de travail, en garantissant un accès transparent à toutes les tâches liées et aux mises à jour. Grâce à des widgets personnalisables, vous pouvez mettre à jour le statut des projets, assigner des tâches et bien plus encore, sans quitter l'éditeur de documents

Organisez votre travail en classant les documents par catégories pour en faciliter l'accès et la recherche. Qu'il s'agisse de ressources importantes ou de wikis d'entreprise, vous pouvez les placer n'importe où dans votre espace de travail pour les consulter rapidement

Assurez la sécurité de vos documents grâce à des contrôles de confidentialité et de modification en cours personnalisables. Créez des liens partageables et gérez les permissions pour contrôler les niveaux d'accès de votre équipe, des invités ou du public. Avec ClickUp, vous pouvez partager votre travail en toute confiance tout en contrôlant qui peut afficher et modifier vos documents

Grâce aux fonctionnalités ci-dessus, vous n'avez pas besoin de recourir à des documents simples et ennuyeux. Faites en sorte que les membres de votre équipe créative y trouvent leur intérêt !

En outre, mettez en évidence la manière dont vous respectez et améliorez les normes convenues dans le cadre d'une pratique régulière. Cela constituera un défi salutaire pour vos employés et favorisera une culture de la pensée latérale tout en garantissant un travail collaboratif efficace.

Encourager la collaboration au sein de l'équipe

La gestion d'équipes créatives ne se limite pas à la réunion des délais. En tant que leader, vous devez promouvoir la collaboration au sein de l'équipe pour créer une équipe hautement productive.

Lorsqu'une équipe s'engage dans un dialogue ouvert et constructif pour faire rebondir de nouvelles idées auprès de ses coéquipiers, indépendamment des frontières hiérarchiques ou départementales, elle produit souvent son meilleur travail.

Pour constituer une telle équipe, commencez par ancrer les idées de relations de collaboration dans la philosophie de l'équipe en récompensant le travail d'équipe.

Ensuite, au lieu d'être dédaigneux, invitez et encouragez la diversité des idées et des points de vue afin que vos coéquipiers puissent apporter leur contribution sans craindre la critique.

Repenser la gestion de projet avec ClickUp

Les Teams sont aux équipes créatives ce que les crampons sont aux joueurs de football. On peut jouer sans eux, mais pas avec la même efficacité.

Vous ne voulez pas que vos créatifs perdent du temps à parcourir des fils de discussion sur Slack et des e-mails pour trouver des instructions ou des commentaires au lieu de faire le travail proprement dit. En tant que manager d'équipe de projet, il est de votre responsabilité de fournir aux membres de votre équipe l'ensemble des paramètres appropriés outils pour rationaliser la gestion de projet et d'améliorer le processus créatif.

Disposez d'un seul endroit pour forfaiter tout votre travail et gérer vos équipes grâce au logiciel de gestion de projets de l'agence créative ClickUp

Que vous soyez au service de plusieurs clients en tant qu'agence ou que vous gériez des projets avec plusieurs équipes en interne, Le logiciel de gestion de projet d'agence créative ClickUp peut vous aider à organiser vos projets en un seul endroit.

Il fournit un environnement de travail personnalisable où votre équipe peut gérer les tâches et les projets à l'aide d'une simple fonction de glisser-déposer, ce qui vous permet de déterminer facilement quelle ressource doit aller à quel client.

Vous pouvez également visualiser la progression du projet pour détecter les goulots d'étranglement et bien gérer les ressources. ClickUp vous permet de visualiser vos flux de tâches grâce à plus de 15 vues personnalisables, telles que des diagrammes Gantt et des tableaux Kanban.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-554.png ClickUp Tableaux blancs /$$img/

Si vous travaillez beaucoup avec des designers, Le logiciel de gestion de projet de conception de ClickUp est un logiciel que vous devriez envisager.

Il s'agit d'un outil spécialement conçu pour répondre aux besoins des équipes créatives, quel que soit leur rôle. Par exemple, suivre la charge de travail des employés pour voir si quelqu'un est surchargé ou sous-utilisé et gérer les ressources en conséquence.

Donnez à votre équipe créative les moyens d'atteindre une performance maximale et de fournir un travail exceptionnel en utilisant le logiciel de gestion de projet de design de ClickUp :

Coordonnez de manière transparente les phases de forfait, de création et de présentation au sein d'une plateforme unique

Visualisez les échéanciers des projets, suivez la progression et favorisez la dynamique du travail d'équipe

Rationaliser efficacement les processus de production créative et la gestion du flux de travail

Accélérer la collaboration et les boucles de rétroaction pour accélérer l'achèvement du projet et améliorer les résultats

Lors d'un brainstorming, utilisez ClickUp's AI Writer for Work (rédacteur AI pour le travail) pour créer des personas de conception et des récits d'utilisateur. Cela permettra d'accélérer le processus et vous donnera de nouvelles idées, que vous pourrez modifier en fonction de vos besoins.

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour visualiser et décomposer les projets créatifs en flux de travail gérables

De plus, avec Tableaux blancs ClickUp avec les tableaux blancs ClickUp, vous pouvez aider votre équipe à collaborer et à visualiser des projets créatifs en temps réel. Vos coéquipiers peuvent utiliser le canevas pour créer des feuilles de route, ajouter des notes ou des liens vers des tâches, des fichiers et plus encore pour un contexte supplémentaire.

Faites un brainstorming collectif, notez des notes et fusionnez des idées innovantes

Convertissez en toute transparence les idées générées sur les Tableaux blancs en tâches ClickUp exploitables. Améliorez la clarté des tâches en les associant à un contexte pertinent tel que des fichiers, des documents, etc.

Équipez-vous d'un tableau d'instruments créatifs, allant du dessin à main levée aux formes et aux notes. Connectez vos idées aux projets en cours dans le flux de travail de votre équipe

Qu'est-ce qu'une équipe créative peut demander de plus ?

Gérer efficacement les équipes créatives avec ClickUp

La gestion des équipes de création est à la fois un art et une science.

Il faut un mélange de compétences en leadership et la bonne technologie pour réunir une équipe de créatifs et produire un travail de qualité. La tâche n'est pas facile, car les équipes de création peuvent être confrontées à divers paramètres.

En tant que manager d'équipe créative, vous pouvez veiller à ce que les opérations de votre équipe se déroulent sans problème et que chacun reste au sommet de son art. Démarrer à gérer vos projets de conception et vos supports marketing et publicitaires à l'aide de ClickUp. Il s'agit d'une plateforme de productivité tout-en-un dotée de toute la flexibilité que votre équipe créative appréciera. Inscrivez-vous à ClickUp ici et commencez gratuitement !

Questions fréquentes

1. À faire pour manager une équipe de créatifs ?

Pour gérer efficacement une équipe de créatifs, vous devez encourager la réflexion indépendante et la collaboration, permettre une communication ouverte, fournir un retour d'information constant et investir dans un logiciel de gestion de projet pour rationaliser les opérations.

Pour structurer une équipe créative, il convient de tenir compte de la taille de l'organisation, des exigences des projets en cours et du manque de compétences de l'ensemble des employés actuels.

3. Quel est le rôle d'une équipe créative ?

Une équipe créative rassemble des personnes issues de disciplines créatives telles que la rédaction et la conception graphique afin d'imaginer, de forfaiter et d'exécuter des campagnes de marketing et de publicité pour une entreprise.