10 meilleurs modèles de formulaires de demande de projet pour les équipes

Les projets sont de différentes natures, chacun ayant ses propres besoins. Chaque projet, comme un projet de développement de logiciel par exemple, commence par une idée. Mais une idée seule ne suffit pas à assurer la réussite du projet.

Pour transformer l'idée en une solution de travail, vous devez comprendre ses objectifs, les résultats attendus, les normes de livraison, les mesures de réussite, etc. Un bon modèle de formulaire de demande de projet rassemble tous ces éléments et bien d'autres encore.

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire de demande de projet ?

Un formulaire de demande de projet est une liste de questions auxquelles les équipes Business doivent répondre lorsqu'elles demandent qu'un travail soit fait. Il s'agit d'un processus formel permettant aux équipes de projet de recueillir tous les détails nécessaires avant de commencer.

Un modèle de formulaire de demande de projet est une liste de questions de base déjà paramétrée et prête à être ajoutée à votre flux de travail. Par exemple, si l'équipe financière a besoin d'une interface numérique interactive pour collecter les factures des fournisseurs, le modèle de formulaire de demande de projet comportera des questions telles que :

Quel est le public visé par ce projet ? Par exemple, les fournisseurs, les entrepreneurs, les travailleurs indépendants

Sur quelle plateforme l'utiliseraient-ils ? Par exemple, Web, Android

Quel est l'objectif ? Réduire le temps de traitement, automatiser l'entrée dans l'Automatisation, etc

Combien d'utilisateurs y aura-t-il ? Par exemple, environ 200 par mois

Quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin ? Par exemple, création d'un compte utilisateur, enregistrement des coordonnées de l'utilisateur, téléchargement d'un PDF, extraction automatique des informations vers l'ERP

En tant qu'équipe chargée de l'exécution du projet, vous pouvez saisir tous les détails dont vous avez besoin dans ce formulaire.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire de demande de projet ?

Un bon modèle de formulaire de demande de projet apporte clarté et contexte au demandeur et à l'équipe du projet. Il permet au demandeur de :

De clarifier son idée et d'y réfléchir

D'élaborer un business case pour le projet

D'établir des objectifs et des indicateurs

Il permet à l'équipe de projet de :

Comprendre clairement les besoins

Estimer la durée et les ressources nécessaires

Fixer les priorités et le calendrier du projet

De minimiser les risques liés à la gestion du projet

Composantes d'un bon modèle de formulaire de demande de projet

Un bon modèle de formulaire de demande de projet vise à brosser un tableau d'ensemble clair tout en faisant un zoom sur les détails. Objectifs et buts : Pourquoi ce projet est-il nécessaire ? Comment les gens l'utiliseront-ils ? Quelle valeur ajoutera-t-il à l'entreprise ?

Flux de travail du projet : Quel processus le projet doit-il suivre ?

Délais prévus : À quel moment ce projet doit-il être achevé ? Pourquoi le délai choisi est-il pertinent ?

Parties prenantes : Qui sont les parties prenantes du projet ? Qui prendra les décisions ? Qui donnera les approbations ?

Spécifications : Doit-il respecter les lignes directrices de la marque ? Ou être conforme à une réglementation ?

Il doit être très différent d'un projet de conception publicitaire. Un seul modèle peut donc ne pas répondre à tous vos besoins.

Qu'à cela ne tienne. Nous avons créé des modèles personnalisés.

10 Best Best Project Request Form Templates To Help You Get Started On Any Project You Need.

1. Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

Ce modèle simplifie la communication entre les services et garantit que chaque demande reçoit l'attention qu'elle mérite

Demandez, examinez, approuvez et démarrez des projets à l'aide d'un modèle simple.

Pour le demandeur, le modèle Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp comprend un formulaire dans lequel ils peuvent saisir le nom et la description de leur projet, définir une priorité, inclure des échéanciers et télécharger toutes les ressources supplémentaires dont ils disposent.

Une fois le formulaire soumis, ClickUp crée automatiquement une "tâcheUp" programmée pour examen et approbation. En tant que gestionnaire du projet, vous pouvez visualiser toutes les tâches demandées sous la forme d'une liste et d'un Tableau (une vue Kanban).

Lorsque la tâche est approuvée, elle est ajoutée à la liste des " tâches approuvées ", prête à être exécutée par votre équipe. Vous pouvez paramétrer des notifications pour rester informé de la progression. Vous pouvez également modifier, mettre à jour ou retirer votre demande avec ce modèle.

Ce modèle constitue l'étape zéro de votre processus de gestion de projet, un moyen de collecter et de consolider toutes les demandes émanant de l'ensemble de l'organisation.

2. Modèle de formulaire de demande de création ClickUp

réunir les équipes transversales pour qu'elles soumettent des propositions créatives sur ClickUp_

Les équipes de conception reçoivent de nombreuses demandes de la part du marketing, des produits, des évènements, et plus encore. Les équipes de conception reçoivent de nombreuses demandes de la part du marketing, du produit, des événements, etc Modèle de demande de création ClickUp permet de rationaliser le flux de travail.

Grâce à ce modèle, chacun peut soumettre une demande de création de la manière qui convient le mieux à l'équipe de conception. Ils peuvent remplir le formulaire avec un nom, une description et le type de résultat créatif. Ils peuvent également fixer un paramètre.

Lorsque vous recevez la demande, vous pouvez attribuer de nouvelles demandes à des personnes/équipes ou définir des paramètres dans le cadre de votre flux de travail. Vous pouvez également utiliser les champs personnalisés pour ajouter des options à la liste déroulante des créations lorsque votre offre s'élargit.

La vue Liste vous permet de suivre toutes les tâches à venir. L'affichage du pipeline vous permet de suivre les statuts et les escalades, le cas échéant. Vous pouvez utiliser la vue des tâches pour collaborer avec l'équipe, télécharger des créations, recueillir des commentaires et obtenir des approbations.

3. Modèle de demande de ressources ClickUp

mettre en place des processus infaillibles pour saisir les demandes de ressources sur ClickUp_

Les projets évoluent rapidement dans les environnements d'aujourd'hui où tout va très vite. Pour suivre le rythme, les gestionnaires de projet ont souvent besoin de ressources supplémentaires. Chaque chef de projet demandant une assistance supplémentaire, la situation peut devenir pesante au fil du temps.

Pour rationaliser votre gestion des opérations , utiliser le Modèle de demande de ressources ClickUp . Ce modèle complet comprend des champs pour :

Les détails du projet tels que le nom, l'identifiant, la portée et le client

Détails du demandeur : nom, identifiant e-mail, priorité, type et département

Détails sur les ressources, tels que les ressources nécessaires, les besoins en formation et la proposition de budget

Tout autre élément à télécharger

Une fois la demande soumise, les gestionnaires de ressources peuvent utiliser l'affichage du tableau de révision pour obtenir un aperçu de toutes les demandes de projet regroupées par statut.

Dans cet affichage, cliquez sur une carte de tâche spécifique pour en développer les détails et faites-la glisser sur le Tableau pour modifier son statut.

Utilisez des champs personnalisés pour estimer les coûts, obtenir des approbations, allouer des ressources et suivre la progression.

Utilisez ce modèle pour intégrer les demandes de ressources dans votre flux de travail de gestion de projet. Demandez, allouez et gérez les ressources du projet sans effort.

4. Modèle de demande de travail ClickUp

le modèle gratuit de demande de travail de MonUp pour les équipes de gestion de projet_

Contrairement à un projet aux objectifs spécifiques impliquant plusieurs personnes, suivant diverses étapes et s'étendant dans le temps, un " travail " ou une tâche est généralement beaucoup plus simple. Par exemple, il peut s'agir d'une demande d'un nouvel identifiant e-mail par le marketing ou du provisionnement d'un espace cloud supplémentaire par l'ingénierie.

Pour les gérer efficacement sans que rien ne passe à travers les mailles du filet, vous avez besoin d'un processus. Le processus Modèle de demande de travail ClickUp offre que.

Ce modèle permet à l'utilisateur d'introduire une demande, de décrire le travail à faire, de définir la priorité/l'échéancier et d'entrer d'autres détails, le cas échéant.

En tant que gestionnaire de projet, vous pouvez

Approuver les tâches

Programmer leur achèvement

Automatiser l'envoi de notifications en cas de changement de statut ou de mise à jour des commentaires

Afficher les tâches par statut dans la vue Tableau

Afficher le travail planifié dans la vue Calendrier

5. Modèle de demande d'équipe ClickUp

gérez les demandes des équipes internes en un seul endroit, au sein même de votre outil de gestion de projet

Qu'il s'agisse de produits de marque ou de fournitures de papeterie, vous avez besoin d'un moyen de saisir, de suivre et de gérer les demandes des équipes. L'outil Modèle de demandes d'équipe ClickUp est là pour vous aider.

Ce modèle permet aux équipes d'administrateurs de saisir la nature de toutes les demandes internes. Vous pouvez collecter les détails du demandeur, la nature de la demande et les dates d'échéance. Paramétrez également des champs personnalisés pour les catégories et les paramètres.

Par exemple, vous pouvez personnaliser la liste déroulante des catégories pour y inclure les stylos, les crayons et les blocs-notes. Si vous gérez également des marchandises et des abonnements à des magazines pour votre entreprise, vous pouvez la structurer comme suit.

Vous pouvez ainsi organiser le type de demandes que vous recevez. Utilisez l'affichage du Tableau "types de demandes" pour suivre les demandes dans chaque catégorie. Sachez si vous êtes en rupture de stock et passez vos commandes en conséquence.

6. Modèle de demande de service ClickUp

Mettre en œuvre les processus ITIL avec le modèle de demande de service de ClickUp

Que vous vendiez une voiture ou un logiciel informatique, les clients sont confrontés à des difficultés et souhaitent bénéficier d'une assistance. Offrez à vos clients un moyen simple de formuler leurs demandes et gérez-les de manière transparente avec le modèle de demande de service de ClickUp Modèle de demande de service ClickUp .

Grâce au formulaire de demande de service inclus dans le modèle, les clients peuvent décrire le problème et télécharger des captures d'écran pour aider à recréer l'erreur.

Spécialement conçu pour les équipes informatiques, ce modèle classe automatiquement les demandes d'accès aux applications, de licences logicielles, de réinitialisation de mot de passe ou de nouveau matériel dans la catégorie des demandes de service.

Affichez les demandes de service comme vous le souhaitez, sous la forme d'une liste générale ou d'une liste catégorisée en fonction du type ou de la priorité.

Vous avez des particularités organisationnelles ? Pas de problème. Personnalisez le menu déroulant, les personnes ou le téléchargement de fichiers comme vous l'entendez, et commencez !

7. Modèle de demande de changement ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/78e61030-1000.png Modèle de demande de changement ClickUp /$$$img/

invitez les parties prenantes à réfléchir à leurs demandes de changement et saisissez-les sans effort avec ClickUp_

Une demande de changement est similaire à une demande de travail, sauf qu'elle s'applique à une modification spécifique d'une fonctionnalité existante. Par exemple, si vous êtes architecte, un client pourrait demander des modifications à la conception, comme rendre les fenêtres en verre teinté ou choisir une couleur différente pour les heures de la salle de bain.

Pour simplifier la gestion pour vous et pour le client, utilisez l'option Modèle de demande de changement ClickUp . Recueillez des informations sur ce qu'ils veulent changer et pourquoi, sur l'impact sur la portée, le budget et l'échéancier du projet, et plus encore.

Utilisez ce modèle pour encourager le demandeur à réfléchir au contexte de sa demande, y compris à son impact sur les activités en amont et en aval. Cela l'aidera à déterminer si ce changement est indispensable.

Utilisez la vue Liste des demandes pour passer en revue toutes les demandes reçues, classées par projet, et discutez-en avec le demandeur. La vue Tableur des demandes permet d'effectuer un suivi par priorité. Suivez la progression grâce à l'affichage du statut. Si vous avez des projets dans plusieurs emplacements, utilisez la vue mapper pour afficher les tâches.

8. Modèle de demande d'information ClickUp

un formulaire simple pour demander des informations à n'importe qui dans l'organisation

Qu'il s'agisse d'une question aussi simple que "Comment va le projet ?" ou d'une question plus complexe concernant la ventilation des dépenses budgétaires, les demandes d'information (RFI) peuvent se présenter sous de nombreux formulaires. Elles peuvent arriver par e-mail, par Slack, par appel téléphonique ou par message texte. Répondre à toutes ces demandes dans les délais impartis peut s'avérer difficile.

Les Modèle de demande d'information (RFI) ClickUp résout précisément ce problème. Il aide les Teams à rassembler les demandes d'information en un seul endroit, en attribuant aux membres de l'équipe la responsabilité d'y répondre dans les délais impartis.

Utilisez ce modèle pour capturer les détails de la demande, du demandeur et des autres ressources, le cas échéant. Personnalisez ce modèle en fonction de vos besoins. Par exemple, ajoutez un autre champ de formulaire pour le format dans lequel la réponse est requise ou l'objectif de l'information.

Ce modèle affiche trois vues différentes. Affichez le journal des demandes d'information pour voir toutes les demandes sous forme de liste. L'affichage du Tableau des projets permet de classer les demandes par nom de projet. Utilisez l'affichage de l'étendue de la RFI pour trier en fonction de l'étendue de la demande.

Choisissez parmi plus de 15 affichages de ClickUp pour trier vos informations comme vous le souhaitez.

9. Modèle de demande d'assistance par Template.net

Modèle de formulaire de demande d'assistance à partir de template.net

Si vous enregistrez vos demandes sur un document ordinaire tel que Microsoft Word, Google Docs ou Apple Pages, ce modèle de template.net est pratique.

Ce modèle de demande d'assistance crée un formulaire qui saisit les détails de la demande, tels que le nom, l'organisation, l'adresse e-mail, le type de problème et la catégorie. Personnalisez les champs en fonction des besoins et des processus de votre organisation.

Ce modèle est un document simple et pratique à remplir pour tout le monde. Toutefois, la maintenance de plusieurs demandes de ce type et leur réception sous forme de pièces jointes à un e-mail peuvent s'avérer fastidieuses.

De plus, l'équipe du service d'assistance devra créer des tâches manuellement sur leur outil de gestion de projet sur la base de ces formulaires de demande.

10. Modèle de formulaire de demande de projet par Slideshare

Les projets peuvent être complexes, de nombreux facteurs influençant même des décisions mineures. Pour vous assurer que vous avez saisi tous les détails, vous avez besoin d'un modèle de formulaire de demande de projet complet tel que celui de Slideshare .

D'une longueur de sept pages, ce modèle présente les exigences du projet, sa justification, ses objectifs, ses hypothèses, son budget, son échéancier, etc. Conçu pour les projets informatiques, il pose également des questions sur le comportement d'utilisation, la sécurité, les interfaces, les relations avec les clients, l'intégration du portail et l'infrastructure technique.

Il comprend des sections sur l'impact des risques, l'évaluation des vulnérabilités et les facteurs financiers. Grâce à ce modèle, vous pouvez être sûr d'avoir recueilli suffisamment d'informations pour faire avancer le projet.

Comme le modèle précédent, il s'agit également d'un document, généralement rempli hors ligne et envoyé par e-mail. Par conséquent, un travail manuel supplémentaire est nécessaire pour saisir ces détails dans la base de données du logiciel de gestion de projet .

Pour utiliser l'un des modèles ClickUp ci-dessus, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Obtenir une solution gratuite", de l'ajouter à votre environnement ClickUp et de capturer les demandes. Bien que ces modèles soient d'excellents points de départ, vous pouvez les rendre plus adaptés à vos besoins.

**Personnalisez-les : Examinez chaque formulaire de demande de projet répertorié ci-dessus et personnalisez-les en fonction de votre secteur d'activité, de votre organisation et de votre flux de travail. Incluez les données dont vous avez besoin dans les menus déroulants.

Automatisation : Les notifications, la création de tâches, l'affectation d'utilisateurs, le changement de statut et bien d'autres choses encore peuvent être automatisés grâce à la fonction Automatisations ClickUp . Une fois que le processus est transparent, il faut l'automatiser.

Affichez les vues : Quel que soit ce que vous avez besoin d'afficher, ClickUp a une vue pour cela.

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Besoin de voir les échéanciers ? Affichage du Calendrier

Besoin de voir la charge de travail de l'équipe ? Vue Charge de travail

Besoin de tâches classées par projet/priorité ? Vue Tableau

Vous voulez suivre la progression d'un projet ? Vue Gantt

Avec plus de 15 affichages, ClickUp vous permet de visualiser votre projet comme vous le souhaitez

Améliorer : En vous basant sur la façon dont les modèles travaillent pour vous, faites de des améliorations au processus . Ajouter ou supprimer des champs. Élargir leur champ d'application. Recueillir des commentaires sur les modèles et les intégrer dans les versions suivantes.

Rationaliser le processus de demande de projet avec les modèles ClickUp

Une bonne gestion de projet commence avant que le projet ne soit lancé le lancement du projet -en recueillant les besoins de manière exhaustive et claire. Les modèles de demande de projet de ClickUp sont conçus à cet effet.

En fonction de votre secteur d'activité, de votre structure organisationnelle, de votre flux de travail en matière de gestion de projet et des préférences de votre équipe, choisissez le modèle qui vous convient. Intégrez-les dans votre environnement de travail ClickUp d'un simple clic de bouton et personnalisez-les selon vos besoins.

ClickUp vous permet de transformer automatiquement les demandes en tâches, de les assigner à des membres de l'équipe, d'obtenir des approbations et d'informer les parties prenantes de la progression afin que vous puissiez vous concentrer sur l'achevé des tâches pour votre transfert de projet .

Accédez à des dizaines de modèles pour divers objectifs de gestion de projet à partir de la section Bibliothèque de modèles ClickUp . Le plus beau, c'est que tout cela est gratuit !

Passez de l'idée à la gestion de projet avec ClickUp dès aujourd'hui.