Lorsque votre équipe comptait cinq personnes, vous pouviez gérer les projets à la force de votre volonté et avec un minimum d'échanges. À vingt personnes, cette même approche crée un goulot d'étranglement. Vous commencez à perdre des heures en coordination : réattribution manuelle des tâches, mise à jour des statuts et synchronisation pour une nouvelle réunion.

Il s'agit d'un problème d'évolutivité présenté comme un inconvénient. Désormais, votre environnement de travail doit faire plus que simplement stocker des informations ; il doit les déplacer. Nous avons identifié 12 avantages uniques de ClickUp Automatisation pour les entreprises en pleine croissance afin de transformer votre liste statique de tâches en un écosystème autonome.

Lisez cet article pour mettre la croissance de votre entreprise sur pilote automatique !

Qu'est-ce que ClickUp Automatisation ?

ClickUp Automatisation est une fonctionnalité intégrée à ClickUp qui permet de déclencher automatiquement des actions lorsque certaines conditions sont remplies.

Leur fonctionnement repose sur une logique simple : lorsqu'un déclencheur spécifique se produit (par exemple, lorsqu'un client soumet un formulaire ClickUp ), une action spécifique est effectuée (comme l'application d'un modèle de projet et la définition d'une date d'échéance). Cette solution est conçue pour les équipes qui souhaitent ne plus perdre de temps à effectuer des tâches manuelles et répétitives sans avoir à combiner plusieurs outils différents.

Pourquoi les entreprises en pleine croissance ont besoin de l'automatisation des flux de travail

La croissance est un paradoxe : vous avez plus de talents dans votre équipe, mais tout semble aller plus lentement. Cela s'explique par le fait que les frais de coordination augmentent de manière exponentielle plutôt que linéaire. Plus il y a de personnes, plus il y a de transferts de projets, de vérifications de statut et de risques que les choses ne se passent pas comme prévu.

L'automatisation des flux de travail élimine les goulots d'étranglement humains de ces processus prévisibles et répétitifs. Elle permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches qui nécessitent une résolution créative des problèmes et une réflexion stratégique. En d'autres termes, alors que l'absence d'infrastructure d'automatisation augmente les frais généraux, sa présence rend les flux de travail manuels gérables et durables.

🤝 Étude de cas : comment Red Sky a automatisé 42 % de ses processus RH avec ClickUp Automatisations Avant ClickUp, l'équipe de Red Sky croulait sous les tâches de coordination manuelles. Leurs processus de recrutement et d'intégration étaient dispersés entre e-mails et notes papier, ce qui entraînait des réunions constantes juste pour faire le point sur l'avancement des choses. La mise en œuvre des automatisations et des formulaires ClickUp a transformé leurs opérations internes : Rapidité du recrutement : accélération du processus d'embauche de 3 fois, passant d'un cycle de 21 jours à seulement 7 jours.

Réduction du nombre de réunions : réduction de 80 % du temps total consacré aux réunions grâce à la gestion automatique des statuts des tâches et des transferts par la plateforme.

Efficacité des processus : Automatisation réussie de 42 % des flux de travail RH, permettant à l'équipe de se concentrer sur la stratégie de gestion des talents plutôt que sur l'entrée de données. 📌 Point clé : Red Sky s'est concentré sur la mise en place d'une infrastructure d'automatisation qui lui a permis de développer sa culture sans alourdir ses tâches administratives. Vous souhaitez obtenir des résultats similaires pour votre équipe ?

12 avantages de ClickUp Automatisation pour les équipes en pleine expansion

Voici comment l'automatisation des tâches fastidieuses avec ClickUp vous aide à éliminer les coûts de coordination et à permettre à votre équipe de se recentrer sur ses priorités.

Avantage n° 1 : tout le travail est regroupé au même endroit, sans prolifération d'outils

La fiabilité des automatisations dépend de la fiabilité des données auxquelles elles ont accès. Lorsque votre travail est fragmenté entre des centaines d'applications, vos flux de travail automatisés sont contraints de s'appuyer sur des intergiciels tiers peu pratiques. Cette prolifération d'outils crée une automatisation fragile, où une simple mise à jour dans un outil perturbe une séquence dans un autre, vous laissant avec plus de travail de maintenance que le temps que vous avez réellement gagné.

Le coût de la prolifération du travail réside dans les changements de contexte qui sapent votre concentration et votre énergie.

🌟 Résultats concrets : Au lieu d'imaginer comment cela fonctionne, regardez Seequent. Avant de consolider ses applications, son équipe marketing était confrontée à des outils déconnectés qui rendaient la visibilité des projets presque impossible. Une fois qu'elle a tout transféré dans un seul écosystème ClickUp et organisé ses tâches, elle a doublé sa productivité.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Une information clé peut être enfouie dans un e-mail, développée dans un fil de discussion Slack et documentée dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et instantanément accessible. Dites adieu au « travail autour du travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Avantage n° 2 : automatisation basée sur l'IA avec ClickUp Brain et Super Agents

L'automatisation traditionnelle est rigide et vous oblige à anticiper tous les scénarios possibles dans votre flux de travail. Si la demande d'un client ne correspond pas exactement à votre règle « Si-Alors », le processus s'arrête.

ClickUp Brain élimine cette friction en ajoutant une couche de raisonnement à vos flux de travail. Au lieu de simplement déplacer une tâche du point A au point B, l'IA interprète son contenu pour déterminer ce qui doit se passer ensuite. Elle alimente des fonctionnalités telles que AI Assign et AI Prioritize, où l'IA classe et achemine automatiquement les tâches vers le membre de l'équipe concerné en fonction de vos invitations et de son évaluation de l'adéquation.

🎥 Découvrez-le en action :

Une IA contextuelle qui comprend votre travail

Le problème avec la plupart des outils d'IA est qu'ils fonctionnent en vase clos, complètement déconnectés des projets et des objectifs réels de votre équipe. Il en résulte des suggestions génériques et inutiles. Comme ClickUp Brain a une compréhension sémantique de l'ensemble de votre environnement de travail, il n'a pas besoin d'être briefé.

📌 Par exemple, ClickUp Brain sait déjà de quel « projet Phoenix » vous parlez, car il a indexé vos tâches ClickUp, vos documents ClickUp et même votre historique de chat ClickUp.

Voici pourquoi vous pouvez utiliser ClickUp Brain et Automatisations pour :

Générez des réponses adaptées à l'environnement de travail : demandez à demandez à ClickUp AI une mise à jour sur le statut d'une initiative spécifique et obtenez une réponse citée directement à partir des données du projet en temps réel.

Comblez le fossé contextuel interfonctionnel : utilisez l'IA pour résumer un sprint technique à l'intention d'un acteur du marketing, afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde sans avoir à organiser de réunions manuelles.

Éliminez la saisie manuelle des données : utilisez l'IA pour remplir automatiquement utilisez l'IA pour remplir automatiquement les champs personnalisés ou classer les demandes entrantes en fonction du sentiment exprimé dans un commentaire sur une tâche.

Prenez des décisions cruciales en fonction du contexte de l'environnement de travail en posant des questions à ClickUp Brain.

Des agents IA qui assurent le bon déroulement des tâches 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

👀 Le saviez-vous ? Dans une entreprise en pleine croissance, le travail ne s'arrête pas à 17 heures, d'autant plus que 30 % des réunions s'étendent désormais sur plusieurs fuseaux horaires. Dans ce cas, attendre un transfert ou une approbation manuelle peut entraîner des retards importants. La mise en œuvre d'automatisations adaptatives permettra de faire avancer les projets même lorsque les membres clés de l'équipe sont hors ligne ou concentrés sur un travail approfondi.

L'automatisation traditionnelle est utile, mais elle repose toujours sur des déclencheurs prédéfinis. ClickUp va encore plus loin avec ses super agents IA.

Les Super Agents sont des collègues alimentés par l'IA qui vivent directement dans votre environnement de travail ClickUp et fonctionnent en pleine connaissance de vos tâches, documents, discussions et flux de travail. Au lieu d'attendre des instructions, ils peuvent suivre le travail en temps réel, prendre des mesures et faire avancer les projets de manière autonome.

📌 Par exemple, un Super Agent peut :

Suivez l'avancement des tâches d'un projet et relancez automatiquement les propriétaires avant l'expiration des délais.

Mettez à jour le statut des tâches et générez des résumés en temps réel de la progression des travaux.

Signalez rapidement les risques ou les obstacles afin que les responsables puissent intervenir plus tôt.

Coordonnez les prochaines étapes entre les équipes en attribuant des tâches de suivi ou en partageant des mises à jour.

Comme ces agents s'appuient sur leur connaissance de votre environnement de travail et mettent constamment à jour leur mémoire, ils peuvent exécuter des flux de travail en plusieurs étapes entre les équipes sans supervision humaine constante.

Le résultat ? Vos collaborateurs passent moins de temps à rechercher des mises à jour et consacrent davantage de temps aux décisions créatives et stratégiques qui font réellement croître l'entreprise.

Étude de cas : ClickUp X Bell Direct L'équipe opérationnelle de Bell Direct passait trop de temps à « travailler sur le travail ». Avec plus de 800 e-mails de clients arrivant chaque jour, chaque message devait être lu, classé, hiérarchisé et acheminé manuellement, ce qui ralentissait les équipes et mettait la qualité du service sous pression. Au lieu d'ajouter une autre solution ponctuelle, Bell Direct a centralisé ses opérations dans ClickUp et a déployé un super agent IA qu'ils appellent Delegator. Agissant comme un coéquipier autonome, l'agent lit chaque e-mail entrant, classe son urgence et son contexte, et achemine le travail vers la bonne personne en temps réel, sans intervention humaine. Automatisez vos flux de travail de bout en bout grâce aux super agents IA sans code de ClickUp. Le résultat : une augmentation de 20 % de l'efficacité opérationnelle, une capacité équivalente à deux employés à temps plein libérée et un service client plus rapide et plus cohérent à grande échelle. Vous souhaitez obtenir les mêmes résultats pour votre entreprise en pleine croissance ?

🎥 Bonus : pour découvrir des exemples concrets de la manière dont l'automatisation basée sur l'IA peut transformer votre gestion des tâches, regardez ce guide étape par étape sur l'utilisation de l'IA pour automatiser les tâches répétitives et rationaliser vos flux de travail.

Avantage n° 3 : des flux de travail personnalisés qui fonctionnent en mode automatique

Chaque équipe a sa propre façon de travailler. Mais le plus gros problème avec les solutions d'automatisation standard, c'est qu'elles partent du principe que votre entreprise fonctionne comme toutes les autres. Ça peut mener à des solutions de contournement compliquées et à des équipes frustrées, ce qui va complètement à l'encontre du but de l'automatisation.

Le ClickUp Automation Builder est une solution sans code conçue pour s'adapter à vous, et non l'inverse. Il vous permet de créer des séquences d'actions spécifiques qui reflètent les procédures opératoires normalisées uniques de votre équipe.

Créez des automatisations ClickUp personnalisées grâce à un générateur sans code.

💡 Conseil de pro : bien que la création d'une automatisation soit toujours une option, vous pouvez également commencer par l'une des plus de 100 recettes de flux de travail prédéfinies pour vous familiariser avec ClickUp Automations. Dans tous les cas, cela vous aidera à atteindre votre objectif : éliminer les goulots d'étranglement humains des processus répétitifs.

Votre équipe est composée de personnes diverses, avec des façons de penser différentes. Le résultat est que les méthodes de travail sont différentes.

📌 Par exemple, vos chefs de projet préféreront peut-être une simple vue Liste ClickUp pour avoir une vue d'ensemble de tous les livrables, contrairement à vos concepteurs ou ingénieurs, qui préféreront peut-être un tableau Kanban ClickUp visuel pour suivre les demandes en attente et les travaux terminés. Obliger tout le monde à travailler avec une seule vue rigide rend plus difficile pour eux de donner le meilleur d'eux-mêmes.

Avec ClickUp, chaque membre de l'équipe peut travailler dans ses vues ClickUp préférées tout en conservant une cohérence absolue des données à tous les niveaux.

Choisissez parmi plus de 15 vues de projet dans ClickUp.

Le plus intéressant, c'est que ces vues sont toutes alimentées par les mêmes données sous-jacentes.

📌 Prenons l'exemple d'une équipe produit qui lance une nouvelle fonctionnalité. Un développeur termine son travail et coche « API backend achevée » dans sa vue Liste.

Cette action déclenche une automatisation ClickUp qui met automatiquement à jour le statut de la tâche en « Prêt pour le contrôle qualité ».

Comme chaque vue ClickUp s'appuie sur les mêmes données de tâches sous-jacentes, la modification est instantanément répercutée dans tout l'environnement de travail. Dans la vue Tableau de l'équipe d'assurance qualité, la tâche est automatiquement déplacée dans la colonne « Prêt pour les tests ». Dans le même temps, le tableau de bord de la direction produit est mis à jour pour indiquer qu'une fonctionnalité supplémentaire passe à l'étape de test.

Personne n'a besoin de mettre à jour manuellement plusieurs vues ou d'informer l'équipe suivante. L'automatisation garantit que les bonnes personnes voient la mise à jour dans la vue qu'elles utilisent.

Avantage n° 5 : collaboration intégrée qui reste en connexion avec les tâches ClickUp

Lorsque les discussions professionnelles se déroulent dans des chaînes d'e-mails dispersées ou des fils de discussion Slack interminables, elles se déconnectent du travail lui-même et créent une prolifération des tâches. Cela entraîne une perte de temps considérable (jusqu'à 61 % de votre temps!) lorsque vous essayez de retrouver une décision ou un commentaire spécifique.

ClickUp résout ce problème en intégrant la communication à ClickUp plutôt que de la proposer dans une application distincte. Grâce aux commentaires en fil de discussion et à ClickUp Chat, chaque discussion est physiquement liée au travail qu'elle décrit.

Sélectionnez un texte et choisissez « commenter » pour ajouter un avis à un document.

Cette communication liée aux tâches garantit également que lorsque vous @mentionnez un coéquipier ou un super agent, celui-ci voit le message. Cependant, elle promet également une visibilité complète et instantanée sur l'historique complet, les pièces jointes et le statut de la tâche.

Utilisez les @mentions dans ClickUp pour trouver les membres de l'équipe concernés ou effectuer des actions spécifiques en quelques secondes.

Comme la plateforme lit les discussions sur une tâche, vous pouvez définir des automatisations spécifiques qui permettent à vos mots de guider le flux de travail. Par exemple, vous pouvez définir une automatisation pour surveiller des mots-clés spécifiques tels que révision juridique ou prêt pour le client. Vous pouvez également définir des automatisations pour déplacer des tâches vers la liste personnelle d'un responsable lorsque celui-ci est ajouté.

De cette façon, ClickUp peut instantanément informer les parties prenantes concernées, réattribuer la tâche à un responsable et même envoyer une mise à jour automatique par e-mail au client.

Avantage n° 6 : suivi du temps et planification de la charge de travail plus intelligents avec ClickUp

À mesure que votre entreprise se développe, il devient presque impossible de savoir où passe réellement le temps de votre équipe. Sans données précises, les estimations de projet deviennent peu fiables et vous risquez de surallouer les ressources, ce qui entraîne l'épuisement de l'équipe et le non-respect des délais.

Bénéficiez d'une vision claire de la charge de travail de votre équipe grâce aux fonctionnalités ClickUp Suivi du temps et ClickUp Estimation de durée. Vous pouvez suivre le temps passé directement sur les tâches et même déclencher des automatisations en fonction de la durée enregistrée.

Effectuez la connexion du suivi du temps dans ClickUp avec les automatisations. Recevez des alertes critiques pour une meilleure gestion des ressources.

📌 Par exemple, vous pouvez configurer une règle pour alerter automatiquement un responsable lorsque le suivi du temps pour une tâche approche de son estimation de durée, afin qu'il puisse intervenir avant que le projet ne déraille. Les données relatives au temps sont intégrées de manière transparente dans la vue Charge de travail, transformant votre planification des capacités d'une simple estimation en une stratégie fondée sur des données.

Avantage n° 7 : une sécurité de niveau entreprise qui s'adapte à vos besoins

La croissance d'une entreprise comporte des risques d'accidents liés à l'automatisation, comme un nouvel employé qui déclenche accidentellement une exportation massive de données ou une synchronisation financière non approuvée. Cela peut entraîner des questionnaires de sécurité pour les clients, des exigences de conformité industrielle et de sérieux problèmes de gouvernance des données.

ClickUp évite ces erreurs en étendant les permissions granulaires directement à votre moteur d'automatisation via :

Authentification unique (SSO) ClickUp : intégrez des fournisseurs tels que Google, Microsoft et Okta pour rationaliser l'accès des utilisateurs. intégrez des fournisseurs tels que Google, Microsoft et Okta pour rationaliser l'accès des utilisateurs.

Authentification en deux étapes (2FA) ClickUp : ajoutez une couche de sécurité supplémentaire aux comptes d'utilisateurs via SMS ou une application d'authentification.

Accès basé sur les rôles : contrôlez précisément qui peut voir et faire quoi dans votre environnement de travail.

Vous pouvez configurer des automatisations sensibles pour qu'elles ne fonctionnent que lorsqu'elles sont déclenchées par des rôles spécifiques, tels que ceux d'administrateur ou de responsable. Cela garantit que les actions à haut risque, telles que l'envoi d'une facture ou la modification d'une échéance pour un client, nécessitent une supervision humaine autorisée.

En intégrant l'authentification unique (SSO) et l'authentification en deux étapes (2FA), vous vous assurez que l'accès à ces séquences automatisées est géré à partir d'un point d'entrée unique et sécurisé.

Aucun outil ne peut tout faire à lui seul, et votre équipe s'appuie probablement sur une suite d'applications spécialisées pour des tâches telles que la gestion de la relation client (CRM), l'e-mail et le stockage de fichiers.

🧠 Fait amusant : les employés activent/désactivent des applications 1 200 fois par jour, ce qui représente près de 4 heures par semaine consacrées à se reconcentrer, soit 9 % du temps de travail annuel des employés.

Le problème est que pour que ces outils communiquent entre eux, il faut souvent recourir à des connecteurs tiers coûteux et peu fiables. Cela entraîne l'isolement des blocs de données et oblige votre équipe à copier manuellement les données entre les plateformes, ce qui entraîne une prolifération des tâches.

Pour résoudre ce problème, effectuez la connexion de vos outils existants de manière transparente à ClickUp Integrations. Vous pourrez ainsi créer des automatisations multiplateformes qui agissent en votre nom sur différentes applications. Cela signifie qu'un déclencheur dans un outil peut lancer une séquence dans ClickUp, ou vice versa, sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Synchronisez l'ensemble de votre infrastructure technologique avec ClickUp Integrations.

Les intégrations ClickUp peuvent vous aider à :

Synchronisez le développement avec la gestion de projet : connectez GitHub ou GitLab afin que l'ouverture d'une demande de tirage fasse automatiquement passer une tâche ClickUp à l'état « En cours de révision » et en informe le responsable QA désigné dans Slack.

Reliez les ventes et l'exécution : utilisez l'intégration HubSpot pour créer automatiquement un dossier « Intégration client » à partir d'un modèle lorsqu'une transaction est « Fermée » dans votre CRM.

Centralisez les demandes et l'assistance : utilisez les déclencheurs webhook pour transformer les tickets Zendesk ou les envois Google Formulaire en tâches exploitables, en conservant les commentaires des clients à portée de main.

💡Conseil de pro : pour une automatisation multiplateforme très spécifique, utilisez l'API publique ClickUp. Cela permet à votre équipe technique de créer des synchronisations bidirectionnelles avec des logiciels propriétaires, par exemple en effectuant une connexion de votre outil de comptabilité interne à ClickUp pour automatiser le suivi des factures et la budgétisation des ressources.

📌Découvrez ce que vous pouvez faire avec l'API de ClickUp si vous êtes prêt à aller au-delà des recettes prédéfinies et que vous souhaitez créer un moteur personnalisé pour votre entreprise. Vous apprendrez tout, de l'authentification de vos demandes à la configuration de synchronisations bidirectionnelles entre ClickUp et vos logiciels externes les plus importants.

Avantage n° 9 : automatisation des tâches récurrentes qui permet de gagner du temps

Pensez à toutes les tâches répétitives que votre équipe effectue chaque semaine : envoyer des rapports hebdomadaires, préparer les agendas des réunions d'équipe ou assurer le suivi auprès des clients. Dans de nombreux outils, cela nécessite que quelqu'un recrée manuellement la même tâche à plusieurs reprises. C'est un processus fastidieux qui nuit considérablement à la productivité.

Éliminez ces tâches administratives fastidieuses grâce à la fonctionnalité « Tâches récurrentes » de ClickUp.

Définissez une tâche récurrente ClickUp au lieu de recréer une tâche répétitive à chaque fois.

Au lieu de recréer chaque action, vous pouvez les configurer pour qu'elles se répètent selon un calendrier spécifique : quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou même selon une cadence personnalisée. Lorsque vous configurez une tâche pour qu'elle se répète, vous pouvez la configurer pour qu'elle reprenne automatiquement toutes ses propriétés, y compris les personnes assignées, les listes de contrôle des tâches et les dates d'échéance, ce qui vous évite de devoir la configurer manuellement.

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % d'entre elles affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ou de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents IA de ClickUp vous aident à éliminer cette corvée. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux notes de réunion, à la rédaction d'e-mails et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Avantage n° 10 : des modèles prêts à l'emploi pour une installation plus rapide

Lorsque vous êtes une entreprise en pleine croissance, vous n'avez pas le temps de créer chaque flux de travail à partir de zéro. Réinventer la roue pour des processus courants tels que l'intégration des clients ou le suivi des bogues est une énorme perte de temps et d'énergie. Cela conduit également à une exécution incohérente au sein de votre équipe.

Le centre de modèles ClickUp vous permet d'éviter l'installation manuelle et de lancer des projets à l'aide de plans établis. Il s'agit d'environnements de travail entièrement réalisés par des experts en processus. Lorsque vous chargez un modèle pour un cas d'utilisation, vous héritez d'un écosystème complet conçu pour cet objectif spécifique.

Ces modèles comprennent également des recettes d'automatisation. Au lieu de devoir déterminer vous-même la logique, le modèle est livré avec des règles « si-alors » préconfigurées. Dès que vous appliquez le modèle, vos changements de statut, vos attributions de tâches et vos notifications aux parties prenantes sont mis à jour en temps réel.

C'est un moyen intelligent de garantir que votre équipe suive un processus standardisé sans passer par la période d'essais et d'erreurs nécessaire pour le mettre en place vous-même.

Avantage n° 11 : évolutivité pour les équipes de toutes tailles

Les outils de gestion de projet fonctionnent très bien lorsque votre équipe est petite, mais ils atteignent leurs limites dès que vous ajoutez des niveaux hiérarchiques ou des départements interfonctionnels. Vous remarquez généralement ce changement lorsque les performances commencent à baisser ou lorsque les coûts augmentent suffisamment pour que l'embauche de 10 nouveaux employés supplémentaires semble être une pénalité.

ClickUp est conçu pour gérer cette transition sans perte de performance. La plateforme utilise une structure hiérarchique (espaces, dossiers et listes) qui vous permet d'ajouter des niveaux d'organisation supplémentaires selon vos besoins. Cela signifie que votre stratégie d'automatisation peut évoluer au même rythme que vos effectifs.

Organisez tous vos fichiers sans effort grâce à la hiérarchie de projets ClickUp, qui vous garantit un accès facile quand vous en avez besoin.

Vous n'êtes pas contraint d'adopter une installation unique ; vous pouvez créer des règles simples pour un seul projet et ajouter progressivement des séquences d'actions complexes et interfonctionnelles. Le résultat est que vos opérations gagnent en sophistication.

Avantage n° 12 : accès mobile pour continuer à travailler au travail

Le travail peut parfois dépasser le cadre de votre bureau. Les approbations urgentes et les mises à jour critiques n'ont souvent pas le temps de passer par toutes les étapes avant d'apparaître sur votre écran. Ainsi, si votre système d'automatisation est lié à votre ordinateur portable, vous devenez un obstacle, obligeant toute l'équipe à attendre que vous soyez de nouveau en ligne.

C'est pourquoi nous vous aidons à rester productif où que vous soyez grâce à l'application mobile ClickUp. Vous bénéficiez d'un accès complet à vos tâches, documents et notifications, au cas où vous devriez répondre à des flux de travail urgents lors de vos déplacements. Elle déclenche également des notifications push à partir de déclencheurs d'automatisation, approuve les demandes d'un simple geste et vous tient informé de l'avancement des projets sans avoir à ouvrir votre ordinateur. Grâce à une synchronisation complète entre les appareils, votre environnement de travail est toujours à jour.

Conclusion ? La croissance ne doit pas nécessairement entraîner des difficultés initiales. Avec ClickUp Automatisation, vous pouvez créer une infrastructure opérationnelle qui aide votre équipe à se développer efficacement.

Comment les équipes en pleine croissance utilisent ClickUp Automatisation

Voici comment différents services d'une entreprise en pleine croissance peuvent appliquer ces avantages de l'automatisation pour résoudre des problèmes concrets.

Les équipes marketing effectuent l'automatisation des flux de travail des campagnes

Une équipe marketing peut créer un formulaire ClickUp pour les nouvelles demandes de campagne. Lorsque le formulaire est soumis, une automatisation crée instantanément une nouvelle tâche dans leur liste de réception des campagnes.

Il applique ensuite un modèle complet qui inclut toutes les sous-tâches et toutes les checklists ClickUp nécessaires au lancement. Simultanément, l'automatisation identifie également le type de demande afin d'assigner le bon responsable de campagne.

Pendant ce temps, votre équipe créative reçoit également une notification dans son canal ClickUp Chat dédié, indiquant que le brief est prêt à être examiné. L'automatisation de ces étapes de réception et d'attribution élimine le processus de tri manuel et garantit qu'aucune demande ne se perd dans une boîte de réception.

🎥 Voici comment les équipes marketing utilisent ClickUp Automatisation dans la vie réelle :

L'agence de marketing Brand Right Marketing Agency ne jure que par les automatisations et les modèles ClickUp pour son flux de travail :

Lorsque notre rédactrice a terminé d'écrire, elle attribue la tâche à une option spécifique qui la transmet automatiquement à la personne chargée de la réviser. Cette personne reçoit alors automatiquement un e-mail lui indiquant que le contenu est prêt à être révisé, avec un lien vers le site web pour lequel nous écrivons et un lien vers les tâches ClickUp. Cela nous permet de suivre très facilement l'avancement des tâches. Je viens de commencer à utiliser l'automatisation que j'ai mise en place pour l'équipe commerciale afin de nous aider à contacter les personnes intéressées par une collaboration avec nous sur un site web ou un package de branding. Nous avons configuré le système de manière à ce qu'elles reçoivent huit suivis qui leur sont automatiquement envoyés selon les différentes dates définies. C'est une nouvelle automatisation dont j'ai hâte de voir les résultats. 😊🙏

Lorsque notre rédactrice a terminé d'écrire, elle attribue la tâche à une option spécifique qui la transmet automatiquement à la personne chargée de la réviser. Cette personne reçoit alors automatiquement un e-mail lui indiquant que le contenu est prêt à être révisé, avec un lien vers le site web pour lequel nous écrivons et un lien vers les tâches ClickUp. Cela nous permet de suivre très facilement l'avancement des tâches. Je viens de commencer à utiliser l'automatisation que j'ai mise en place pour l'équipe commerciale afin de nous aider à contacter les personnes intéressées par une collaboration avec nous sur un site web ou un package de branding. Nous avons configuré le système de manière à ce qu'elles reçoivent huit suivis qui leur sont automatiquement envoyés selon les différentes dates définies. C'est une nouvelle automatisation dont j'ai hâte de voir les résultats. 😊🙏

Les équipes produit rationalisent la gestion des sprints

Pour une équipe produit utilisant un flux de travail agile, une automatisation peut être configurée sur son tableau de sprint. Lorsqu'un développeur fait glisser une tâche dans la colonne « Prêt pour l'assurance qualité », celle-ci est automatiquement réattribuée au responsable de l'assurance qualité et un commentaire est ajouté pour lui demander de la vérifier.

Cette automatisation simple garantit que les cérémonies de sprint restent axées sur les décisions stratégiques, et non pas seulement sur les mises à jour verbales. La même action met également à jour simultanément le tableau Kanban ClickUp, le backlog de sprint ClickUp et l’échéancier.

🎥 Voici quelques idées d'automatisation pour les équipes d'ingénierie et de production :

Des équipes opérationnelles qui évoluent sans augmenter leurs effectifs

Vous pouvez rationaliser l'ensemble du processus d'intégration des fournisseurs pour votre équipe opérationnelle grâce à l'automatisation. Lorsqu'un fournisseur soumet un formulaire ClickUp, le système déclenche instantanément un modèle et remplit une checklist standardisée des exigences.

Au lieu qu'un responsable des opérations délègue manuellement les tâches, l'automatisation identifie l'étape de conformité et attribue des sous-tâches ClickUp à l'équipe juridique pour examen. Elle programme même un rappel de suivi sept jours plus tard pour que le processus continue d'avancer.

Une fois le dernier élément coché, l'automatisation déplace l'élément vers une liste archivée afin de garder votre environnement de travail organisé. Ce flux de travail automatisé vous permet de gérer un volume croissant de fournisseurs sans avoir à embaucher davantage de personnel pour gérer les transferts.

🌟 Résultats concrets : Pigment, une entreprise de logiciels en pleine croissance , a amélioré son efficacité en matière d'intégration de 88 % grâce à ClickUp. En passant des échanges d'e-mails, des messages Slack et des checklists statiques Notion à un processus plus efficace utilisant ClickUp Automatisations, ils ont fourni aux nouvelles recrues les ressources nécessaires pour se mettre au travail beaucoup plus rapidement !

Comment démarrer avec ClickUp Automatisations

Pas besoin d'être un expert technique pour commencer à gagner du temps avec ClickUp Automatisation. Voici une méthode simple en quatre étapes pour mettre en place votre premier flux de travail. ✨

Commencez par un processus fastidieux : identifiez une tâche répétitive que votre équipe effectue chaque semaine, qu'il s'agisse d'attribuer de nouveaux prospects ou de préparer un rapport hebdomadaire.

Utilisez l'Automatisation Builder : cliquez sur le bouton « Automate » depuis n'importe quel espace, dossier ou liste dans ClickUp et choisissez votre déclencheur (le « quand ») et votre action (le « alors ») dans un simple menu déroulant.

Déclenchez automatiquement les bonnes actions et assurez le bon déroulement des opérations grâce à ClickUp Automatisations.

Testez à petite échelle : avant d'utiliser votre automatisation sur l'ensemble de l'environnement de travail, appliquez-la à une seule tâche ou liste non critique afin de tester la logique et de vous assurer qu'elle fonctionne comme prévu.

Itérez en fonction des résultats : affinez les déclencheurs et les conditions en fonction de votre automatisation en action et rendez-la encore plus efficace.

💡 Conseil de pro : si vous ne savez pas quelles tâches manuelles déléguer en premier, laissez ClickUp Brain analyser le comportement de votre équipe. L'IA peut identifier les schémas de flux de travail répétitifs et suggérer des recettes d'automatisation personnalisées spécialement conçues pour éliminer vos goulots d'étranglement spécifiques. Utilisez ClickUp Brain pour créer des automatisations plus intelligentes et personnalisées pour votre flux de travail.

Mettez vos opérations en pilote automatique, même pendant votre croissance.

La croissance d'une entreprise et les tâches fastidieuses ne doivent pas nécessairement aller de pair. En réalité, ces dernières entravent presque inévitablement la première.

ClickUp Automatisation peut vous libérer, vous et votre équipe, des tâches répétitives et peu productives qui épuisent votre énergie et votre créativité.

À mesure que votre entreprise se développe, vous serez confronté à des défis de coordination de plus en plus complexes, et les processus manuels ne suffiront tout simplement plus. ClickUp Automatisations offrent à votre équipe les moyens d'augmenter sa productivité sans augmenter proportionnellement ses effectifs.

Les avantages s'accumulent également au fil du temps : plus d'heures économisées, moins d'erreurs coûteuses, une meilleure visibilité dans toute l'organisation et une capacité accrue pour le travail significatif qui fait progresser votre entreprise.

Commencez gratuitement avec ClickUp et intégrez dès aujourd'hui l'optimisation des flux de travail à la base de vos processus. C'est ainsi que vous devancerez vos concurrents demain.

Foire aux questions (FAQ)

ClickUp Automation est un moteur basé sur des règles qui suit les commandes « si-alors-ça » pour automatiser les tâches répétitives. ClickUp Brain est la couche d'intelligence artificielle qui rend ces automatisations plus intelligentes en comprenant le contexte et en s'adaptant à votre travail.

Vous pouvez configurer des automatisations ClickUp de base, telles que les changements de statut ou les attributions de tâches, en quelques minutes seulement à l'aide de modèles prédéfinis. Les flux de travail plus complexes, comportant plusieurs étapes, peuvent prendre plus de temps à configurer, mais le temps gagné est presque immédiatement rentabilisé.

Pour les flux de travail qui se déroulent entièrement dans ClickUp, les automatisations natives de ClickUp peuvent gérer presque tous les scénarios sans outil externe. Zapier reste une option appropriée pour connecter ClickUp à des applications qui ne disposent pas d'une intégration native.

Absolument. ClickUp Automatisation est extrêmement précieux pour les petites équipes, car il élimine les frais généraux de coordination qui peuvent peser de manière disproportionnée sur une équipe réduite. La mise en œuvre précoce de l'automatisation vous aide à établir des habitudes efficaces qui soutiendront votre entreprise à mesure que vous vous développez.