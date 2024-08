Solutions pour la surcharge des employés : Prévenir l'épuisement professionnel et augmenter la productivité

Tim Ferriss est un célèbre défenseur de la semaine de travail de 4 heures, suggérant que c'est l'efficacité, et non le temps, qui est la clé de la réussite l'amélioration de la productivité . Cette philosophie souligne un aspect essentiel de la gestion du lieu de travail : l'équilibre entre la charge de travail et le bien-être des employés.

Si vous pensez que vos employés sont votre principal atout, vous cherchez probablement déjà des moyens de leur permettre d'atteindre cet équilibre. C'est probablement aussi la raison pour laquelle vous êtes ici.

Nous vous apportons donc de l'aide. Dans ce billet, nous allons explorer le concept de charge de travail des employés, les répercussions d'une surcharge de toute votre équipe et des stratégies pratiques pour maintenir un équilibre sain.

Qu'est-ce que la surcharge de travail des employés ?

Il y a surcharge des employés lorsque le volume et la complexité des tâches qui leur sont confiées dépassent leur capacité à les gérer efficacement dans le temps et les ressources disponibles.

Prenons l'exemple d'un développeur qui travaille déjà à pleine capacité et qui fait la course contre la montre pour créer un produit dans le cadre d'un sprint. Si vous ajoutez une autre fonctionnalité qu'il doit développer sans adapter sa charge de travail ou ses délais, vous créez une surcharge de travail.

Cette situation peut avoir des conséquences désastreuses. Voyons comment.

Comprendre l'impact d'une charge de travail excessive

La charge de travail excessive, par sa nature même, est indésirable, car elle soumet les employés à un stress excessif, ce qui entraîne une myriade de problèmes de santé au travail. C'est un prédateur silencieux sur le lieu de travail, qui passe souvent inaperçu jusqu'à ce que les dégâts soient terminés. Voici quelques-uns des principaux effets de la surcharge sur la santé physique et mentale de l'employé.

Dégradation de la santé : Comme une machine qui fonctionne trop longtemps sans pause ni entretien, le corps humain commence à s'user sous une pression constante. Cette détérioration se traduit par une réelle baisse d'énergie, une fatigue chronique, des maux de tête, etc. Études montrent que les employés stressés sont 40 % plus susceptibles de développer une maladie cardiaque.

Le stress et les problèmes de santé mentale : Le stress est à la fois une cause et une conséquence d'un excès de travail. Plus de 41% des employés citent la surcharge de travail comme la principale cause de stress au travail, ce qui entraîne un ralentissement de la productivité et aggrave le problème.

Burn out : Organisation mondiale de la santé définit l'épuisement professionnel comme "un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès" Cela entraîne alors un épuisement de l'énergie, des sentiments de négativisme/cynisme ou une diminution de l'efficacité professionnelle, qui se transforme en un cycle vicieux d'épuisement professionnel prolongé. Une telle condition affectera également la vie personnelle de l'employé.

Des habitudes de travail toxiques : Les travailleurs finissent par accepter la surcharge de travail stressante comme la norme. Les managers font pression sur les membres de leur équipe pour qu'ils absorbent le stress et travaillent davantage. Cela perpétue de mauvaises habitudes comme travailler tard, appeler à des heures indues, manger de manière irrégulière, etc.

Le ressentiment des employés : La surcharge fait disparaître la joie du travail et a un impact sur la satisfaction des employés. Les employés ont l'impression de ne pas avoir le choix, ce qui nuit à la productivité et à l'innovation.

Dans l'ensemble, personne ne se réjouit d'être surchargé de travail, du moins pas à long terme. Si vous ne savez pas si vos équipes se sentent surchargées, voici quelques symptômes à rechercher.

Reconnaître les symptômes de la surcharge de travail

Pour éviter quelque chose, il faut d'abord l'identifier et le nommer. Il est essentiel de reconnaître les symptômes de la surcharge de travail pour maintenir un environnement de travail sain et productif. La surcharge de travail peut s'installer sans qu'on s'en aperçoive, mais ses signes sont indéniables dès lors qu'on sait à quoi s'attendre.

Diminution de la productivité : Les travailleurs qui faisaient beaucoup de travail en font maintenant moins. Il est facile d'attribuer ce phénomène à des problèmes personnels, mais il est souvent dû au fait qu'ils ont toujours été surchargés de travail et qu'ils ressentent une baisse de productivité d'une paralysie de la charge de travail ou épuisement professionnel.

Selon la nature du déclin, les astuces de productivité pourrait vous aider. Si le niveau d'exécution d'une personne est en baisse constante, recalibrez vos normes de productivité pour reconnaître la surcharge de travail.

Baisse de la qualité du travail: Le rédacteur fait trop d'erreurs grammaticales ? Un développeur codant un logiciel truffé de bugs ? Un avocat omet des clauses clés dans un contrat ? Les employés surchargés de tâches risquent de bâcler leurs missions, ce qui entraîne des erreurs et une baisse de la qualité de leur travail.

Baisse de motivation : Si le graphiste, autrefois dynamique et bouillonnant d'idées créatives, conçoit aujourd'hui des objets répétitifs ou sans éclat, il est probablement surchargé. La surcharge ne signifie pas seulement qu'il a trop de choses à faire. Il peut aussi s'agir d'une surabondance de la même chose.

Dans ce cas, donnez-lui un peu de piment en réorganisant ses tâches.

Congés de maladie : Si les membres de votre équipe ont trop souvent des problèmes de santé physique, par exemple des maux de tête ou de dos réguliers, ou des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression, il peut s'agir d'une surcharge de travail. Avant de repenser votre politique en matière de congés, cherchez à comprendre si votre répartition du travail en est la cause.

Comportement professionnel indésirable : L'agitation d'un esprit accablé par une surcharge de travail entraîne un manque de sommeil, ce qui favorise les sautes d'humeur. Cela peut créer des conflits inutiles au sein de l'organisation. Imaginez un manager qui s'en prend à son équipe ou un compte qui hurle sur un client. Il peut s'agir d'un simple résultat du stress.

Baisse de l'engagement : À fait un membre de l'équipe qui évite régulièrement les déjeuners d'équipe et les évènements du bureau ? Il est probablement surchargé et souhaite simplement faire une pause dans ses relations avec l'équipe. Cela peut s'appliquer à tous les autres avantages que vous offrez. Si un employé est distant, examinez sa charge de travail.

Pour tous les symptômes susmentionnés, vous pouvez toujours imaginer une autre cause. Vous pouvez penser que les employés prennent des congés de maladie parce qu'ils sont malades pour d'autres raisons. Ou qu'ils ne s'engagent pas parce qu'ils sont timides ou introvertis. Dans de nombreux cas, cela peut être vrai.

Cependant, supposer des raisons externes et ignorer les problèmes de surcharge peut avoir des conséquences désastreuses pour l'organisation.

Les conséquences de l'ignorance de la surcharge des employés

La surcharge des employés n'est pas un problème ponctuel à court terme. Il s'agit en fait d'un problème chronique qui affecte tous les aspects de l'organisation.

Absentéisme : L'Institut américain du stress constate que plus d'un million de salariés s'absentent chaque jour de leur travail en raison du stress lié à la surcharge de travail. Lorsqu'un employé est absent, vous perdez non seulement son travail de la journée, mais aussi ses dépendances. Il peut lui falloir quelques heures le lendemain pour rattraper son retard.

Augmentation de la rotation du personnel : L'une des conséquences les plus immédiates de l'ignorance de la surcharge des employés est l'augmentation de la rotation du personnel. Les employés surchargés, qui se sentent sous-estimés et surchargés de travail, sont plus susceptibles de chercher un emploi ailleurs, ce qui entraîne une perte de personnes expérimentées et talentueuses.

La démission silencieuse : Vous avez probablement entendu parler de cette tendance où les employés se désengagent de leur travail, en choisissant de faire le strict minimum attendu d'eux. Il s'agit d'une manière non agressive pour les employés de vous faire savoir qu'ils sont surchargés. Il peut en résulter

Une surcharge de travail pour les autres membres de l'équipe

Des projets plus longs à achever

Un manque d'innovation entraînant la perte d'opportunités de revenus

L'insatisfaction des clients et l'augmentation des plaintes

Baisse du moral de l'équipe : Lorsque les employés sont surchargés, ils se sentent obligés de faire plus que ce qu'ils peuvent raisonnablement faire. Une telle pression ne motive personne. Cela crée un moral bas et une culture de la peur et de la frustration.

Cet environnement étouffe la créativité, l'innovation et la collaboration, composantes essentielles d'un lieu de travail prospère. À mesure que le moral baisse, la volonté des employés de se surpasser diminue aussi, ce qui réduit encore le potentiel de réussite de l'organisation.

Répercussions financières : La mauvaise santé mentale des employés coûte chaque année des milliards aux organisations. Ajoutez à cela la perte de productivité, la qualité, l'engagement et les mauvais comportements, et vos résultats financiers souffriront pendant que vous ignorez les symptômes.

Lorsque les employés partent, le coût de leur remplacement est considérable, non seulement en termes de dépenses de recrutement et de formation, mais aussi en termes de perte de connaissances institutionnelles et de cohésion d'équipe.

Les lieux de travail toxiques font parler d'eux. Au fil du temps, vous aurez du mal à attirer les bons talents, ce qui vous coûtera beaucoup plus cher en termes d'embauche. Cette publicité négative peut également affecter les relations avec les clients et la valeur actionnariale.

Défis juridiques : Les organisations peuvent enfreindre le droit du travail en ce qui concerne les heures de travail, le paiement des heures supplémentaires ou la sécurité sur le lieu de travail, ce qui entraîne des batailles juridiques et des amendes coûteuses.

En résumé, surcharger vos employés n'a absolument aucun avantage. À cet égard, vous ferez bien de prévenir la surcharge de travail de vos employés. Voici comment procéder.

Mettre en œuvre des solutions à la surcharge de travail des employés

Réduire le nombre de tâches confiées aux employés n'est pas toujours efficace pour éviter la surcharge de travail. Une approche globale doit donner la priorité à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à la santé mentale et à la satisfaction au travail.

Plusieurs entreprises de premier plan ont établi des paramètres en mettant en œuvre des solutions innovantes pour lutter efficacement contre ce problème. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des bonnes pratiques pour créer des politiques autour de la santé et du bien-être des employés.

Accepter le rôle des soins de santé préventifs

Les initiatives en matière de soins de santé préventifs visent à maintenir et à améliorer la santé des employés avant que les problèmes ne surviennent. Google par exemple, dispose de centres de remise en forme, de salles de massage et d'un personnel médical disponible pour des consultations sur le campus. Cette approche proactive permet non seulement d'identifier rapidement les problèmes de santé, mais aussi de promouvoir une culture du bien-être, de réduire le stress et de prévenir l'épuisement professionnel.

Mise en place de programmes d'aide aux employés

Les programmes d'aide aux employés (PAE) offrent aux employés un moyen confidentiel de demander de l'aide pour des problèmes personnels ou liés au travail. Ce système d'assistance garantit que les employés ont accès aux ressources nécessaires pour gérer le stress, réduisant ainsi l'impact de la surcharge. EY (Ernst & Young) le PAE d'EY comprend des services de conseil, de consultation juridique et de forfaits financiers.

Valorisation de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans la gestion de la surcharge de travail Netflix offre des jours de vacances illimités et un horaire de travail flexible afin de promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cette politique fait confiance aux employés pour gérer efficacement leur charge de travail et leur vie personnelle tout en prenant le temps dont ils ont besoin pour se ressourcer. En retour, cela donne aux employés la propriété de leur temps et l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions.

Une communication efficace

Dans les organisations à croissance rapide, les demandes ont tendance à être élevées et en constante évolution. Cela peut donner lieu à un travail attendu dans des délais très courts. Dans de nombreux cas, cela ne peut être évité.

Une communication ouverte et efficace peut contribuer à alléger le fardeau de ces situations. Elle permet aux employés d'informer leurs supérieurs lorsqu'ils se sentent dépassés. Elle aide les membres de l'équipe à lever la main et à accepter davantage de travail s'ils sont disponibles.

Fixer des paramètres réalistes

Un manager ayant 15 ans d'expérience peut être en mesure d'achever des tâches en 30 minutes, ce qui prendrait trois heures à un analyste qualité en début de carrière. Pour avoir des attentes réalistes, les managers doivent consacrer du temps et de l'énergie à comprendre les capacités et la disponibilité des employés.

L'importance de la gestion de projet dans la gestion d'une charge de travail excessive

Une gestion de projet efficace peut considérablement alléger la charge de travail des employés en rationalisant les tâches et en assurant une distribution équitable de la charge de travail. Nous explorons cette question dans une section ultérieure de ce billet de blog.

Toutes les stratégies susmentionnées sont des stratégies organisationnelles qui contribuent à créer un lieu de travail sûr et productif. Bien qu'elles soient absolument nécessaires, elles n'abordent pas les détails spécifiques. Le véritable changement ne peut venir que de l'amélioration de la relation entre les managers et les dirigeants.

Voici des moyens de prendre en charge l'instauration d'une culture de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée au sein de votre organisation.

Le rôle des gestionnaires et des employeurs dans la lutte contre la surcharge de travail des employés

Les gestionnaires et les auteurs sont les premiers responsables de la gestion de la surcharge de travail des employés, car ce sont eux qui détiennent le plus de pouvoir et d'autorité. En tant que manager, vous devez vous tenir compte du fait que les membres de votre équipe ne sont pas débordés, qu'ils ont un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée et qu'ils s'investissent dans leur travail.

Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez le faire.

Faire du bien-être des employés un objectif à atteindre

En tant que manager, incluez le bien-être des employés dans votre domaine de responsabilité clé (KRA). Apprenez à reconnaître les signaux d'alarme. Veillez à ce que votre équipe :

Les horaires de travail sont respectés

Les préférences en matière d'horaires et de modes de réunion sont respectées

Les charges de travail sont équilibrées

Les congés sont approuvés à temps

Les week-ends et les jours fériés sont vraiment libres

Instaurer la confiance

La surcharge de travail ou l'insatisfaction des employés survient lorsqu'ils n'ont pas le sentiment d'être partie prenante. Pour y remédier, les membres de l'équipe doivent participer activement à la prise de décision. Adoptez une approche démocratique du leadership, en encourageant l'autonomie de l'équipe et en lui permettant de s'autogérer. Faites-leur confiance pour bien gérer leur temps.

Communiquer

Bien qu'il existe aujourd'hui de nombreux paradigmes et cadres de leadership à la disposition des cadres, l'approche V2MOM a le mérite d'être simple, facile à assimiler et à mettre en œuvre. Elle est facile à assimiler et à mettre en œuvre Marc Benioff, président-directeur général de Salesforce Lien vers le tweetLe processus "V2MOM" de Salesforce qui encourage la transparence et l'alignement sur divers aspects du travail, y compris le bien-être, illustre la manière dont des discussions structurées peuvent aider à aborder et à atténuer les préoccupations liées à la charge de travail.

Communiquez donc régulièrement avec les membres de votre équipe :

Écoutez-les : Créez un environnement dans lequel les employés se sentent à l'aise pour exprimer leurs préoccupations concernant la charge de travail.

Faites le point avec eux : Faites régulièrement le point avec vos équipes et ouvrez le dialogue sur la santé mentale. Ces discussions rassurent les employés en leur montrant que leur bien-être est une priorité et qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide ou des ajustements à leur charge de travail.

Acceptez le retour d'information : Acceptez les commentaires. Ajustez les charges de travail et mettez en œuvre des politiques qui protègent les employés contre la surcharge.

Faites preuve d'introspection : De nombreux problèmes liés à la surcharge peuvent être passés sous silence. Par exemple, un employé peut prendre des analgésiques et ne pas vouloir dire à qui que ce soit que son travail lui donne des maux de tête. Observez et réfléchissez en permanence à la manière dont vous pouvez améliorer vos équipes et les garder heureuses, satisfaites et productives.

Tout en procédant aux changements de comportement susmentionnés, investissez également dans la gestion efficace de la charge de travail des employés à l'aide d'outils de gestion de projet robustes.

Révision du lieu de travail contre la surcharge de travail des employés

La charge de travail des employés n'est pas un forfait Business que l'on établit une fois par an. Il s'agit d'une pratique quotidienne. Pour vous assurer de maîtriser la charge de travail quotidienne de votre équipe, vous avez besoin d'un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp.

Conçu pour gérer efficacement les projets, ClickUp dispose d'un tableau de fonctionnalités répondant à tous les besoins.

Onboard right

L'élimination de la surcharge commence avant même que le nouvel employé ne commence son travail. Rapports de Glassdoor qu'un onboarding efficace peut augmenter les taux de rétention jusqu'à 82% !

Élaborez un programme d'intégration complet qui décrit les droits, les avantages, les rôles, les responsabilités et les attentes du nouvel employé. Faites en sorte qu'il soit accessible à tout moment. Documents ClickUp est un excellent moyen de consolider les documents d'accueil des employés. Vous pouvez également connecter ces documents à des tâches pour des activités telles que la soumission de leurs coordonnées bancaires, la signature de l'accord de confidentialité etc.

visualisez les performances globales de l'équipe avec la vue de la charge de travail de ClickUp_

Créer un environnement de travail virtuel

Les équipes à distance sont désormais la norme, du moins hybride. Créez donc un environnement de travail en ligne qui s'apparente au bureau. Le Tableau blanc de ClickUp permet aux équipes de lancer des idées ou de collaborer à la résolution de problèmes. Les équipes peuvent se réunir lors d'une visioconférence et partager le Tableau blanc pour y inscrire leurs idées. Ensuite, elles convertissent la liste des idées en tâches ou en éléments d'action.

Faites du brainstorming et collaborez avec votre équipe grâce aux Tableaux blancs de ClickUp Affichage du ClickUp Chat consolide les messages entre les membres de l'équipe afin de discuter et d'aplanir les difficultés de communication. Les équipes qui se trouvent dans des fuseaux horaires différents répondent aux messages à des moments qui leur conviennent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-232.png ClickUp Chat Affiche /$$$img/

Communiquez en temps réel et veillez à ce que votre équipe soit alignée sur vos objectifs grâce à ClickUp Chat View

Donner des instructions achevées

Pour être efficaces, les équipes doivent disposer de toutes les informations. Par exemple, décrivez l'histoire de l'utilisateur, les fonctionnalités requises, les critères d'acceptation, etc., dans le cadre de ClickUp logiciel de gestion des tâches de ClickUp . Établissez des checklists ou des éléments d'action en conséquence.

Permettez aux assignés de poser des questions contextuelles dans la section des commentaires et faites en sorte que les discussions restent pertinentes.

gestion des tâches sur ClickUp

Considérer les journaux quotidiens

Invitez certains membres de votre équipe à utiliser l'un ou l'autre des outils de outils de suivi de la productivité des employés . Modèles de journaux de travail aident grandement à comprendre comment les employés passent leurs journées. Si leur temps est consacré à des réunions, des discussions ou d'autres distractions inutiles, cherchez à les réduire au minimum.

modèle de journal quotidien ClickUp

Malgré tout ce que vous faites correctement, vous pouvez être confronté à des situations où les employés sont surchargés de travail. Dans de telles circonstances, vous devez réagir de manière appropriée. Voici quelques suggestions.

Stratégies d'atténuation de la surcharge de travail des employés

Si vos équipes se sentent surchargées, une intervention urgente et immédiate est nécessaire. Toutefois, la réaffectation des tâches à la va-vite ne peut pas aller plus loin. Mais c'est un bon début.

Gestion et diminution de la charge de travail

Lorsque vous constatez des symptômes de surcharge, revenez au Tableau. Utilisez votre outils de gestion de la charge de travail pour voir comment le travail est réparti actuellement et comprendre l'iniquité. Ensuite, essayez les tactiques suivantes.

Prioriser: Évaluer et classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance

Évaluer et classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance Redistribuer: Réaffecter les tâches en fonction des compétences et des capacités de chaque employé

Réaffecter les tâches en fonction des compétences et des capacités de chaque employé Repousser les échéances : Parlez à l'équipe Business ou au client pour gagner du temps

: Parlez à l'équipe Business ou au client pour gagner du temps Embaucher des collaborateurs supplémentaires : Faites appel à des sous-traitants supplémentaires pour vous aider à accomplir certaines tâches

Prévenir et traiter la surcharge de travail

Une fois que vous avez rééquilibré la charge de travail, il est temps de veiller à ce que cette situation ne se reproduise pas. Voici quelques moyens d'y parvenir.

Estimer avec précision la durée de chaque tâche et établir des forfaits à cet effet

Investir dans la formation et le perfectionnement pour améliorer la productivité et l'efficacité

Procéder à des examens hebdomadaires pour s'assurer qu'il n'y a pas de surcharge de travail pour les employés

Consacrer du temps aux rétrospectives afin d'explorer la charge de travail et les problèmes connexes

Exploiter les outils pour une meilleure gestion de la charge de travail

Ne vous sentez pas obligé de tout faire personnellement. Utilisez la technologie, les outils et l'automatisation pour gérer votre charge de travail.

Utiliser un modèle : Modèle de charge de travail des employés de ClickUp fournit un cadre parfait pour éliminer la surcharge et prévenir l'épuisement professionnel. Téléchargez-le, lancez-vous et planifiez efficacement votre charge de travail.

Restez informé : Gardez les notifications ClickUp activées pour les tâches en retard, le temps suivi dépassant la durée estimée, etc. Soyez attentif aux symptômes de surcharge.

Automatiser : Utilisez Automatisations ClickUp pour automatiser les tâches répétitives de gestion de projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-10.gif ClickUp Automatisation /$$$img/

Créez des automatisations personnalisées basées sur vos flux de travail grâce à ClickUp Automatisation

Prévenir la surcharge des employés avec ClickUp

La gestion de la charge de travail ne se limite pas à la réunion des échéances d'un projet - il ne s'agit pas seulement de déterminer le nombre d'heures de travail. Livrer à temps ne fait que répondre aux besoins des clients. Pour connaître une véritable réussite, vous devez vous assurer que les besoins de vos équipes sont également réunis.

Vous devez créer un environnement dans lequel les employés se sentent assistés, valorisés et motivés. Le mieux serait de leur montrer que vous utilisez tous les outils de votre kit pour les rendre productifs, motivés, efficaces et satisfaits.

L'outil de gestion de projet de ClickUp offre les meilleures fonctionnalités pour vous permettre de gérer la charge de travail de votre équipe. Il vous offre la visibilité dont vous avez besoin pour créer une stratégie et un forfait efficaces. Il fournit également des interfaces visuelles et des automatisations pour les mettre en action.

Prévenez l'épuisement professionnel, réduisez le taux de rotation et améliorez la satisfaction générale au travail grâce à ClickUp. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .

FAQ communes

1. Qu'est-ce que la surcharge de travail ?

Il y a surcharge de travail lorsqu'une personne se voit confier plus de travail qu'elle ne peut raisonnablement en assumer pendant ses heures de travail, ce qui conduit à un état où les exigences du travail dépassent la capacité de l'employé à s'acquitter de ses tâches.

2. À faire face à une surcharge au travail ?

Les meilleurs moyens de faire face à la surcharge au travail sont :

Planifier correctement : Comprendre la capacité et forfaiter pour l'utiliser efficacement.

Établir des priorités : Identifiez les tâches urgentes et importantes pour vous concentrer sur ce qui nécessite une attention immédiate. Faites avancer le reste sans surcharger votre équipe.

Paramétrer des délais réalistes : Communiquez avec votre équipe et fixez des délais réalisables, ce qui permettra un travail de qualité sans stress excessif.

Communiquer ouvertement : Évaluez régulièrement la charge de travail de l'équipe et réaffectez-la en cas de surcharge.

3. Quel est le problème de la surcharge de travail ?

La surcharge de travail est préjudiciable aux organisations, aux employés, à leur vie personnelle, à leur famille et à la société dans son ensemble.

Pour les entreprises, elle se traduit par une baisse de la productivité, une augmentation de l'absentéisme et du taux de rotation du personnel, ainsi que par une culture d'entreprise négative, qui se répercutent sur les résultats financiers.

Pour les individus, le fait d'être constamment surchargé de tâches entraîne une augmentation du stress, un épuisement professionnel, des troubles du sommeil, un affaiblissement de la réponse immunitaire et un risque accru de conditions chroniques.

Cela réduit la quantité et la qualité du temps qu'ils passent avec leur famille, ce qui affecte leur bonheur. Les familles malheureuses créent une société stressée, anxieuse et qui a la gâchette facile, ce qui ne sert personne.