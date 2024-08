Les 10 meilleurs modèles de carnets de travail pour suivre votre productivité en 2024

Les professionnels de tous les secteurs et de tous les rôles accordent une grande importance à l'organisation et à la productivité. Mais la productivité ne consiste pas seulement à travailler dur et à faire de longues heures - il s'agit plutôt de travailler intelligemment.

Le suivi du temps passé sur les tâches est une méthode éprouvée pour améliorer la productivité. Les schémas qui se dessinent au fil du temps fournissent des informations précieuses sur la manière dont vous utilisez votre temps.

Les carnets de travail simplifient et normalisent la manière dont vous enregistrez votre travail.

Un journal de travail est un outil que les individus et les équipes utilisent pour suivre la durée enregistrée sur les tâches. Les journaux de travail peuvent être utilisés à diverses fins, notamment pour optimiser la productivité.

Vous disposez de nombreuses solutions intelligentes de journal de travail pour vous aider à automatiser une grande partie de ce processus. Évaluez les fuites de productivité et apportez des améliorations pour accroître l'efficacité du travail avec le bon journal de travail.

Qu'est-ce qu'un modèle de journal de travail ?

Un modèle de journal de travail est un document ou une feuille de calcul qui enregistre vos tâches, le temps que vous avez mis à les achever et vos heures de travail dans une forme standardisée.

Ces modèles vous permettent de suivre votre efficacité dans l'accomplissement de tâches individuelles à une fréquence fixe, par exemple quotidienne ou hebdomadaire, et d'identifier ensuite des schémas dans vos habitudes de travail.

L'objectif ? Faire plus en moins de temps tout en maintenant la qualité.

En analysant ces modèles rétrospectivement, les modèles de journal de travail vous permettent de prendre des décisions éclairées afin d'améliorer votre productivité performances de travail .

Que vous soyez un fournisseur de services professionnels cherchant à améliorer son efficacité, un dirigeant cherchant à optimiser les performances de son équipe, ou un individu cherchant à augmenter sa productivité, la solution ClickUp de modèles de journal de travail s'avèreront utiles.

Ces modèles gratuits sont des outils puissants qui permettent aux utilisateurs de rationaliser leur flux de travail et d'optimiser leur efficacité. Et leurs capacités vont bien au-delà de la simple gestion des tâches.

Grâce aux modèles de journal de travail gratuits, vous pouvez

Optimiser votre flux de travail : Identifier les tâches récurrentes et automatiser et..normaliser les processusce qui permet de libérer du temps et des ressources précieuses

: Identifier les tâches récurrentes et automatiser et..normaliser les processusce qui permet de libérer du temps et des ressources précieuses Accélérer la collaboration : Partager des informations avec les membres de l'équipe, faciliter la communication et s'assurer que tout le monde est sur la même page

: Partager des informations avec les membres de l'équipe, faciliter la communication et s'assurer que tout le monde est sur la même page Stimulez la responsabilité : Favorisez une culture de la transparence et donnez à votre équipe les moyens de s'approprier ses tâches

: Favorisez une culture de la transparence et donnez à votre équipe les moyens de s'approprier ses tâches Affinez votre concentration : Les priorités sont établies de manière efficace et les distractions sont éliminées, ce qui vous permet de consacrer votre énergie à ce qui est vraiment important

: Les priorités sont établies de manière efficace et les distractions sont éliminées, ce qui vous permet de consacrer votre énergie à ce qui est vraiment important Enregistrez les heures facturables : Constituez un journal du temps passé à fournir un service particulier au fil des jours et des semaines pour facturer vos clients et vos consommateurs

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Mon travail ?

Les carnets de travail sont des outils simples aux fonctions essentielles. Mon travail consiste à créer des modèles de journaux de travail offrant de nombreuses fonctionnalités. Il est donc essentiel d'en choisir un qui réponde à vos besoins spécifiques.

Tenez compte de ces facteurs essentiels lors de la sélection d'un bon modèle :

Interface intuitive: Assurez-vous que le modèle est convivial et offre une interface intuitive, ce qui facilite la saisie et l'interprétation des informations par les membres de l'équipe

Assurez-vous que le modèle est convivial et offre une interface intuitive, ce qui facilite la saisie et l'interprétation des informations par les membres de l'équipe Effacées: Veillez à ce que la disposition soit claire, avec des sections pour la date, l'heure de début, l'heure de fin, les tâches, les statuts personnalisés et d'autres détails

Veillez à ce que la disposition soit claire, avec des sections pour la date, l'heure de début, l'heure de fin, les tâches, les statuts personnalisés et d'autres détails Mise à jour automatique: Vérifiez si le journal de travail saisit automatiquement la date et l'heure de chaque entrée, et encore mieux s'il peut mettre à jour automatiquement les statuts des tâches

Vérifiez si le journal de travail saisit automatiquement la date et l'heure de chaque entrée, et encore mieux s'il peut mettre à jour automatiquement les statuts des tâches Vues détaillées: Pour les paramètres d'équipe, il doit comporter des détails tels que les catégories de tâches, la fonction de l'équipe, les descriptions des tâches et les personnes affectées

Pour les paramètres d'équipe, il doit comporter des détails tels que les catégories de tâches, la fonction de l'équipe, les descriptions des tâches et les personnes affectées Flexibilité: Le modèle doit pouvoir s'adapter à différents types de tâchesexigences du projet et apporter une assistance à la flexibilité et à l'adaptabilité pour divers flux de travail

Le modèle doit pouvoir s'adapter à différents types de tâchesexigences du projet et apporter une assistance à la flexibilité et à l'adaptabilité pour divers flux de travail Collaboration: Le modèle ou la plateforme doit offrir une assistance, en permettant aux membres de l'équipe d'accéder au journal de travail et de le mettre à jour simultanément

Le modèle ou la plateforme doit offrir une assistance, en permettant aux membres de l'équipe d'accéder au journal de travail et de le mettre à jour simultanément Intégration: S'intégrer à d'autres systèmes de gestion de projet outils de gestion de projet ou logiciels et être accessible sur des appareils mobiles pour des mises à jour en déplacement.

Un bon modèle de journal de travail doit trouver un bon équilibre entre simplicité et exhaustivité.

10 modèles de journal de travail à utiliser en 2024

Les 10 modèles listés ici sont précieux et efficaces pour capturer et stocker des informations et les analyser ultérieurement.

Choisissez celui qui répond le mieux à vos besoins.

1. Modèle de journal quotidien ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-78.png

/$$$img/

Utilisez le modèle de journal quotidien de ClickUp pour créer une liste de choses à faire et rester au courant de toutes vos activités

Un journal quotidien est le journal de travail le plus courant : Il vous aide à enregistrer la progression de vos tâches toutes les heures. Les carnets de travail quotidiens sont souvent un élément essentiel des services professionnels, tandis que les individus et les équipes s'en servent pour suivre leur productivité au fil du temps.

Le journal de travail quotidien est souvent un élément essentiel des services professionnels Modèle de journal quotidien ClickUp capture votre activité tout au long de la journée, vous donnant la visibilité et la responsabilité dont vous avez besoin pour rester sur la bonne voie. Utilisez le modèle de journal de travail quotidien pour :

Créer un projet pour chaque jour, assigner des tâches à votre équipe et désigner un échéancier

Conserver une trace de toutes les activités en un seul endroit, des réunions aux discussions

Organiser les tâches en catégories pour suivre la progression

Paramétrer des notifications pour rester informé de la progression des travaux

Contrôler et analyser les tâches pour garantir une productivité maximale

Voici quelques-uns des avantages qu'offre l'utilisation d'un modèle de journal quotidien :

Obtenir un aperçu des tâches qui consomment le plus d'énergie et de ressources

Identifier les tâches qui nécessitent plus d'attention

Suivre la progression et les réalisations tout au long de la journée

Rester concentré et motivé pour achever les tâches à temps

L'utilité de ce modèle ne se limite pas à la sphère professionnelle. Enregistrez les paramètres quotidiens et répétitifs à la maison et définissez des rappels pour les tâches personnelles.

2. Modèle ClickUp de charge de travail pour les employés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-85.png

/$$$img/

Le modèle de charge de travail des employés permet d'afficher la capacité par équipe ou par département

Le modèle Modèle de charge de travail pour les employés ClickUp est idéal pour les managers et les superviseurs qui souhaitent suivre les tâches et les cours de leurs équipes. Le modèle aide tout le monde à rester sur la même page lors de l'attribution des tâches et de la gestion des ressources.

La gestion de la charge de travail des employés est un défi, mais elle est essentielle à la réussite de l'organisation. Ce modèle vous aidera à

Mesurer la capacité de chaque employé et répartir les tâches en conséquence

Créer un aperçu clair des personnes responsables de chaque tâche

Fixer des paramètres et prévenir l'épuisement professionnel des employés

L'affichage des tâches vous permettra de suivre la progression des tâches et de mettre à jour leur statut. Organisez les tâches à l'aide de deux marqueurs de statut : Ouvert et Achevé.

La vue Charge de travail individuelle permet de s'assurer que les employés ne sont pas surchargés de tâches et présente un aperçu complet de la charge de travail de l'équipe.

Définissez des paramètres clairs avec ce modèle de charge de travail pour les employés afin de vous assurer qu'ils sont préparés aux tâches et qu'ils peuvent bien gérer leur temps.

3. Modèle de cahier des charges ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-80.png

/$$$img/

Créez un résumé de votre premier projet avec votre fournisseur en partageant le modèle de cahier des charges ClickUp RFP, un document pré-conçu entièrement personnalisable

Un bon cahier des charges est indispensable à la gestion d'un projet, surtout au début. Un cahier des charges paramètre les attentes entre une entreprise et ses clients ou contractants en décrivant les éléments suivants les objectifs du projet , produits livrables des échéanciers, etc.

La création d'un cahier des charges détaillé peut prendre du temps, mais Modèle de cahier des charges de ClickUp facilite les choses.

Ce modèle vous aide à

Rationaliser le processus de création du cahier des charges

D'exposer les détails du projet de manière rapide et précise

De faire en sorte que tout le monde soit sur la même page tout au long du projet

Les entrepreneurs et les travailleurs indépendants utilisent le modèle de cahier des charges pour communiquer l'étendue de leur travail et leur accord avec les différentes parties prenantes. Il est utile pour la rédaction et la gestion des contrats.

Que vous créiez un cahier des charges pour un usage interne ou pour le travail d'un client, ce modèle vous aidera à vous assurer que toutes vos bases sont couvertes !

4. ClickUp Modèle de cadre pour faire les choses Terminé

Le modèle Getting Things Terminé (GTD), basé sur le système GTD de David Allen, vous aide à organiser les tâches et les projets en les enregistrant et en les divisant en éléments de travail exploitables Le modèle de journal de travail "Faire le nécessaire" de ClickUp est un outil précieux pour tous ceux qui veulent prendre le contrôle de leur productivité. Ce modèle vous permet de diviser les grands projets en tâches gérables et de devenir plus efficace mieux organisé dans votre travail .

Hiérarchisez les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, et allouez efficacement votre temps et vos ressources en vous concentrant d'abord sur les tâches à fort impact.

Suivez également votre progression de manière visuelle : Obtenez un aperçu clair de votre progression grâce aux éléments suivants Tableau Kanban et les diagrammes de Gantt.

Les fonctionnalités de collaboration de ce modèle vous permettent de partager des journaux de travail avec les membres de l'équipe. Attribuez des tâches, laissez des notes et des commentaires sur les tâches individuelles, et gardez une trace des discussions et des décisions liées à des tâches spécifiques.

Cela favorise la transparence et le compte rendu en permettant à chacun de voir la progression et d'identifier les dépendances.

Saisissez vos idées et vos tâches, mettez-les en ordre et faites les choses terminées avec Le modèle de cadre de travail "Faire les choses à fond" de ClickUp .

5. ClickUp Modèle de plan de travail simple

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-81.png

/$$$img/

Utilisez le modèle de plan de travail simple de ClickUp pour organiser vos tâches et maintenir l'unité de votre équipe Le modèle de plan de travail simple ClickUp simplifie le forfait du projet avec un échéancier visuel des tâches, des jalons et des délais. Définissez les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe et mettez en place des notifications pour toutes les parties prenantes.

Ce modèle gratuit de journal de travail offre un cadre structuré et intuitif pour le forfait journalier et le suivi des tâches - parfait pour les équipes qui accordent une grande valeur à la simplicité et à l'organisation.

Ce modèle comprend

Statuts personnalisés : Marquez les statuts des tâches tels que Achevé, En cours, En révision, En attente et À faire et suivez la progression de chaque tâche dans un projet

: Marquez les statuts des tâches tels que Achevé, En cours, En révision, En attente et À faire et suivez la progression de chaque tâche dans un projet Des affichages personnalisés : Affichez quatre vues différentes dans différentes configurations ClickUp : Résumé, Échéancier, Progression et Guide de démarrage, afin que toutes les informations soient faciles d'accès et organisées

: Affichez quatre vues différentes dans différentes configurations ClickUp : Résumé, Échéancier, Progression et Guide de démarrage, afin que toutes les informations soient faciles d'accès et organisées Gestion de projet : Améliorez le suivi de la progression du projet grâce à des fonctionnalités de suivi du temps, des étiquettes, des avertissements de dépendance, des e-mails, etc

Cette modèle de plan de travail aide les équipes et les individus à rester sur la même page lorsqu'ils fixent des objectifs, des tâches et des délais.

6. ClickUp Modèle de travail à faire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-82.png

/$$$img/

Abordez vos tâches avec la nouvelle boîte de réception ClickUp, conçue pour vous permettre de naviguer rapidement dans vos priorités et de faire votre travail

Que vous soyez un solopreneur ou un chef d'équipe, tirez parti de l'outil d'aide à la décision de ClickUp Modèle de travail à faire de ClickUp pour prendre le contrôle de votre charge de travail, conquérir vos tâches et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés les objets du projet avec une clarté et une organisation plus achevées.

Ce modèle vous permettra de :

Hiérarchiser les tâches en fonction de l'importance, de l'effort et de l'urgence

Organiser les projets en listes avec des sous-tâches et des dates d'échéance

Suivre visuellement la progression grâce aux tableaux Kanban et aux diagrammes de Gantt

Voici comment le modèle de travail À faire vous aide à achever vos tâches :

Visualisez vos tâches sur un Tableau Kanban simple et intuitif et définissez des paramètres

Créez et ajoutez des tâches directement dans le modèle, décomposez des projets complexes en paramètres plus petits et définissez des délais et des dates d'échéance

Gardez la trace des échéances cruciales et assurez-vous que les tâches sont achevées en temps voulu

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, laissez des commentaires et des notes, et partagez les listes de choses à faire

Suivez visuellement votre progression, identifiez les goulets d'étranglement et les obstacles, et mesurez l'efficacité de manière objective

Utilisez l'outil Modèle de travail à faire de ClickUp et découvrez la puissance de l'efficacité organisée.

7. Modèle de cahier des charges ClickUp

Le modèle de cahier des charges ClickUp peut vous aider à définir tous les détails d'un projet

Le modèle Modèle de cahier des charges ClickUp vous aide à diagrammer les spécificités de votre service ou projet, telles que les objectifs, les produits livrables et l'échéancier du projet.

En définissant le champ d'application du travail du projet, vous vous assurez que les parties prenantes restent informées de la progression et de la réussite du projet.

Ce modèle vous permet de :

Décomposer un projet de grande envergure en morceaux gérables en créant des tâches et en assignant des propriétaires à ces tâches

D'obtenir un aperçu instantané des tâches achevées et de suivre le temps passé sur les tâches afin de comprendre vos objectifsproductivité et d'identifier les domaines à améliorer

Communiquer avec les membres de l'équipe et les parties prenantes, déléguer des tâches directement dans le modèle et s'assurer que tout le monde est aligné sur les objectifs du projet

Établissez les limites de votre service et définissez des paramètres pour les membres de l'équipe

Mettre en place des tâches récurrentes et des notifications, en automatisant une partie du flux de travail du projet

Ce modèle est inestimable pour les individus et les équipes de toutes tailles, mais plus encore pour les propriétaires de projet et les chefs d'équipe.

8. Modèle de journal de projet ClickUp

Gérez facilement le journal quotidien de votre projet en suivant chaque tâche individuellement grâce au modèle de journal de projet ClickUp

Le suivi du temps peut parfois être un exercice quotidien ou hebdomadaire. Les journaux de travail sont utiles même pour des projets spécifiques, où vous suivez chaque tâche à l'heure ou à la journée.

Le modèle de journal de projet de ClickUp Modèle de journal de bord du projet ClickUp est personnalisé pour le suivi de la progression et de l'achèvement des tâches au sein des projets.

Ce modèle gratuit de journal de travail est un excellent outil pour les gestionnaires de projet qui souhaitent superviser leurs projets de manière organisée et éviter les retards.

Ce modèle vous permet de

Paramétrer les statuts des tâches : Créer des tâches, définir des paramètres et partager le journal avec vos propriétaires de tâches

: Créer des tâches, définir des paramètres et partager le journal avec vos propriétaires de tâches Mettre à jour et réviser les échéanciers : Avec des mises à jour en temps réel et des statuts personnalisés, continuez à cocher une tâche après l'autre

: Avec des mises à jour en temps réel et des statuts personnalisés, continuez à cocher une tâche après l'autre Affichez des vues personnalisées : Visualisez et contrôlez le forfait du projet grâce aux vues Liste, Diagramme de Gantt, Charge de travail, Calendrier et autres affichages

: Visualisez et contrôlez le forfait du projet grâce aux vues Liste, Diagramme de Gantt, Charge de travail, Calendrier et autres affichages Suivi des échéanciers : Créez un suivi des échéanciers. Identifiez les retards et optimisez les échéanciers pour les tâches répétitives

Le modèle permet également une collaboration en temps réel à l'assistance après le projet et favorise une communication claire entre toutes les parties prenantes.

9. Modèle de répartition du travail ClickUp

Structure de répartition du travail par Mon travail : Tam Pham

Une structure de répartition du travail est une approche étape par étape d'un projet qui facilite la répartition des tâches et le suivi de la progression.

La structure de décomposition du travail Modèle de répartition du travail ClickUp organise les éléments livrables d'un projet et les champs d'application en groupes logiques ou en phases de projet, chaque niveau étant de plus en plus détaillé et spécifique.

Qu'il s'agisse de gérer un projet de projet de développement ou l'organisation d'un évènement complexe, utilisez ce modèle pour diviser le travail en éléments plus petits. Créer des calendriers de travail qui sont plus faciles à gérer et à respecter.

Pour tirer parti de tout le potentiel de ce modèle,

Mon travail consiste à créer un projet pour chaque objectif de répartition du travail

Décomposer le projet en tâches individuelles et les attribuer aux membres de l'équipe

Décider des échéanciers et classer les tâches par ordre de priorité

Mettre en place des paramètres de notification pour se tenir au courant de la progression du projet

Contrôler et analyser les tâches pour garantir une productivité maximale

Débloquez tout le potentiel de votre équipe en décomposant la complexité et en favorisant la collaboration pour atteindre les objectifs du projet avec clarté et confiance.

10. Modèle Excel de fiche journalière de travail par WPS Template

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-83.png

/$$$img/

Modèle Excel de fiche journalière de travail

Le Modèle Excel de fiche journalière de travail offre une solution simple, personnalisable et efficace pour le suivi des tâches et des activités quotidiennes.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans ce modèle :

Utilisez la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les informations critiques. Par exemple, vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence toutes les tâches qui ont une priorité élevée ou qui sont en retard

Appliquer des formules pour calculer des totaux et des moyennes. Par exemple, vous pouvez utiliser une formule pour calculer le temps total que vous avez consacré à vos tâches un jour donné

Créez des diagrammes et des graphiques pour visualiser vos données. Par exemple, vous pouvez créer un diagramme à barres montrant le pourcentage de temps que vous avez consacré à différentes tâches

Partagez votre dossier de travail avec votre manager ou les membres de votre équipe, ce qui améliorera la communication et la collaboration

Grâce à ce modèle, vous pouvez débloquer des niveaux de productivité plus élevés, une collaboration plus Fermée et une atteinte plus facile des objectifs en suivant systématiquement vos activités et en analysant les données.

Débloquer la puissance de ClickUp avec les modèles de journal de travail

Les modèles de journal de travail de ClickUp sont plus que de simples outils de suivi. Ce sont des passerelles vers la connaissance de soi, l'amélioration de la productivité et la réussite de la collaboration.

Les modèles de journal de travail vous permettent de

Découvrir des modèles cachés dans votre flux de travail

D'optimiser l'allocation du temps et la productivitéla planification des ressources* Hiérarchiser les tâches et atteindre les objectifs plus rapidement

Favoriser la transparence et le compte rendu dans les paramètres de l'équipe

Obtenir des informations précieuses pour l'amélioration continue

Avec ClickUp, vous bénéficiez également d'outils puissants qui répondent aux besoins communs de chaque solopreneur, gestionnaire de projet, chef d'équipe et fournisseur prestataire.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui ! 💫