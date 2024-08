Top 5 des modèles gratuits de NDA en Word, PDF, Google Docs et ClickUp

Sceller un partenariat par des accords de non-divulgation (NDA) est une pratique courante dans les entreprises, grandes ou petites. Certaines informations doivent rester privées, voire confidentielles.

Il n'y a pas que les recherches révolutionnaires ou les secrets commerciaux qui doivent être protégés. Les entreprises traitent régulièrement des informations sensibles : données sur les clients, campagnes de marketing, informations financières, accords avec des investisseurs ou des partenaires, etc. Ces données doivent rester protégées.

Une mauvaise manipulation de ces informations peut avoir de graves conséquences, telles qu'une réputation ternie, la perte d'un avantage concurrentiel et des problèmes juridiques.

L'idéal serait que les entreprises fonctionnent uniquement sur la base de la bonne volonté et de la confiance, mais ce n'est pas toujours possible. Au lieu de cela, vous devez vous appuyer sur les accords d'entreprise afin de garantir des opérations sans interruption et de protéger les intérêts de l'entreprise.

L'un de ces contrats est le Non-Disclosure Agreement ou NDA, également connu sous le nom d'accord de confidentialité (CA) ou d'accord sur les informations exclusives (PIA). Un accord de non-divulgation est un contrat légal entre deux ou plusieurs parties qui les empêche de divulguer des informations confidentielles.

Dans ce blog, nous examinerons ce qui fait un bon accord de non-divulgation et comment rédiger un contrat juridiquement contraignant qui garantit la responsabilité de toutes les parties concernées.

En outre, nous vous présenterons cinq modèles d'accord de non-divulgation prêts à l'emploi que vous pouvez personnaliser en fonction de vos relations Business et envoyer des accords de non-divulgation en un clin d'œil.

Qu'est-ce qu'un modèle de contrat de confidentialité ?

Un modèle de contrat de non-divulgation est un document pré-rédigé qui décrit les conditions d'un contrat de non-divulgation. Il comprend des clauses standard qui interdisent aux parties contractantes de divulguer des informations commerciales confidentielles sans accord écrit préalable.

Ces modèles fournissent aux entreprises un cadre prêt à l'emploi qu'elles peuvent utiliser pour créer des accords de non-divulgation personnalisés pour différents scénarios, tels que l'intégration d'un employé, les contrats sur l'étendue du travail et les négociations.

L'utilisation d'un modèle d'accord de confidentialité simplifie la création d'accords de confidentialité juridiquement valables. Il permet de gagner du temps et de l'efficacité et fournit aux entreprises une forme cohérente et normalisée pour définir les informations confidentielles. Les modèles garantissent que tous les points clés sont couverts et réduisent le risque d'oublier des clauses essentielles.

Un modèle type d'accord de confidentialité comprend les sections suivantes :

Introduction : Cette section identifie l'objet de l'accord de confidentialité, par exemple s'il s'agit d'un partenariat, de l'accès à des données ou d'un modèle de fonctionnalité

: Cette section identifie l'objet de l'accord de confidentialité, par exemple s'il s'agit d'un partenariat, de l'accès à des données ou d'un modèle de fonctionnalité Définition : Cette section détaille les différents termes qui seront utilisés tout au long de la NDA, tels que les noms des parties, les détails concernant les parties divulgatrices et réceptrices, si les parties sont une entité individuelle ou une société, et tout autre détail de ce type

: Cette section détaille les différents termes qui seront utilisés tout au long de la NDA, tels que les noms des parties, les détails concernant les parties divulgatrices et réceptrices, si les parties sont une entité individuelle ou une société, et tout autre détail de ce type Informations confidentielles : Il s'agit de définir et de décrire la nature des données confidentielles proprement dites

: Il s'agit de définir et de décrire la nature des données confidentielles proprement dites les exclusions : Cette section dresse la liste des informations qui ne sont pas protégées par l'accord de confidentialité et qui peuvent être partagées avec d'autres personnes

: Cette section dresse la liste des informations qui ne sont pas protégées par l'accord de confidentialité et qui peuvent être partagées avec d'autres personnes Obligations : Cette section explique comment la partie destinataire doit traiter les informations confidentielles et dans quelles circonstances elle peut les révéler à d'autres personnes

: Cette section explique comment la partie destinataire doit traiter les informations confidentielles et dans quelles circonstances elle peut les révéler à d'autres personnes Retour des informations confidentielles : Cette section décrit les procédures de restitution des informations confidentielles une fois l'accord conclu

: Cette section décrit les procédures de restitution des informations confidentielles une fois l'accord conclu Remèdes : cette section explique les conséquences d'une violation de l'accord et peut inclure des sanctions financières, des poursuites pénales et le licenciement

: cette section explique les conséquences d'une violation de l'accord et peut inclure des sanctions financières, des poursuites pénales et le licenciement Notifications et modifications : Cette section facultative dresse la liste de tous les changements ou modules complémentaires apportés à l'accord de non-divulgation initial

: Cette section facultative dresse la liste de tous les changements ou modules complémentaires apportés à l'accord de non-divulgation initial Juridiction : Cette section explique l'état ou la juridiction où tout litige relatif à l'accord de non-divulgation sera résolu

: Cette section explique l'état ou la juridiction où tout litige relatif à l'accord de non-divulgation sera résolu Bloc de signature : Cette section comprend des blocs pour chaque partie, avec leur nom, leur signature et la date

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de NDA ?

La plupart des accords de non-divulgation suivent ce cadre de base, mais certains modèles d'accord de non-divulgation gratuits facilitent la rédaction de l'accord de non-divulgation sans partir de zéro.

Voyons ce qui fait que certains modèles d'accord de non-divulgation sont meilleurs que d'autres. Voici quelques caractéristiques à rechercher dans un modèle.

**Comme tout accord juridique, un modèle d'accord de confidentialité doit être direct, succinct et concis afin d'éviter toute ambiguïté. Vous devez éviter le jargon juridique et le jargon inutile, afin de faciliter la compréhension

Un cadre global : Le modèle doit être conforme aux bonnes pratiques de la NDA et contenir tous les éléments clés, tels que la définition, les informations confidentielles, les recours, etc

: Le modèle doit être conforme aux bonnes pratiques de la NDA et contenir tous les éléments clés, tels que la définition, les informations confidentielles, les recours, etc un cadre solide sur le plan juridique : Le modèle doit être juridiquement applicable et conforme aux lois et réglementations en vigueur. Il doit mentionner les parties et la juridiction compétente et énoncer clairement les termes et les clauses afin de garantir sa validité devant les tribunaux

: Le modèle doit être juridiquement applicable et conforme aux lois et réglementations en vigueur. Il doit mentionner les parties et la juridiction compétente et énoncer clairement les termes et les clauses afin de garantir sa validité devant les tribunaux Flexibilité : Étant donné qu'il existe différents types d'accords de non-divulgation, tels que les accords avec les employés, les accords de partenariat, les accords bipartites et les accords multipartites, il est essentiel de choisir un modèle que vous pouvez facilement personnaliser pour l'adapter aux différentes situations de l'entreprise

: Étant donné qu'il existe différents types d'accords de non-divulgation, tels que les accords avec les employés, les accords de partenariat, les accords bipartites et les accords multipartites, il est essentiel de choisir un modèle que vous pouvez facilement personnaliser pour l'adapter aux différentes situations de l'entreprise Intégration : Un autre facteur essentiel à prendre en compte est l'intégration de la signature électronique. Vérifiez si votre modèle et l'outil de rédaction sont compatibles avec les outils de signature électronique. Cela vous permettra de signer et d'authentifier des contrats de manière numérique

: Un autre facteur essentiel à prendre en compte est l'intégration de la signature électronique. Vérifiez si votre modèle et l'outil de rédaction sont compatibles avec les outils de signature électronique. Cela vous permettra de signer et d'authentifier des contrats de manière numérique Mise en forme et style : Veillez à ce que le modèle soit également attrayant sur le plan visuel. Tenez compte de facteurs tels que l'espacement des pages et du texte, l'utilisation de titres, le type de police et la structure des paragraphes

5 modèles de NDA à utiliser en 2024

Voici une courte liste de nos modèles de NDA favoris qui sont gratuits à télécharger et à utiliser.

1. Modèle d'accord de confidentialité ClickUp

Obtenez un contrat juridique simple et facilement personnalisable avec le modèle NDA de ClickUp

Le premier est Modèle de NDA de ClickUp . Dans ce modèle convivial pour les débutants, vous trouverez tous les segments nécessaires à un accord de non-divulgation conforme aux normes de l'industrie.

Ce modèle vous aide même à créer des tâches ClickUp avec divers statuts personnalisés pour faciliter la gestion de vos accords. Vous pouvez catégoriser et ajouter des fonctionnalités pour visualiser et suivre les informations sensibles.

Il vous suffit de dupliquer ce modèle sur Documents ClickUp et ajoutez tous les détails cruciaux, tels que les noms et coordonnées des parties concernées, un résumé de l'accord de divulgation confidentielle, etc.

Le modèle vous permet de ne pas perdre de vue les éléments suivants accord de collaboration suivi avec réactions aux commentaires, sous-tâches imbriquées, assignés multiples et libellés de priorité.

De plus, l'environnement de travail de ClickUp et les outils de productivité simplifient votre travail gestion des contrats de la collaboration entre les parties, et bien plus encore.

Vous pouvez également rédiger et modifier le contenu de vos documents juridiques avec ClickUp Brain l'outil d'IA générative de ClickUp Brain. Le AI Writer for Work extrait instantanément les réponses aux questions et met en forme un document contractuel en quelques secondes. Rassurez-vous, tous vos contrats resteront en sécurité sur ClickUp ; vos données ne seront jamais utilisées pour entraîner des modèles d'IA.

Utilisez ClickUp Brain pour prendre en charge toutes vos tâches liées à l'IA, tout ce qui va de la rédaction au travail administratif

Vous pouvez également utiliser la gestion des connaissances par IA de ClickUp Brain pour rechercher des informations, trouver des clauses que vous avez ajoutées à des contrats précédents, etc.

Vous pouvez localiser vos copies d'accord gratuites avec les capacités de traduction de ClickUp pour rester en phase avec vos employés ou fournisseurs situés dans le monde entier.

Une fois que vous avez rédigé votre $$$a, vous pouvez créer un Tâche ClickUp et confiez-le à votre manager et à votre équipe juridique pour qu'ils l'examinent. Une fois l'accord finalisé, exportez-le au format PDF et partagez-le avec les parties destinataires et signataires pour signature électronique. Ou, si vous aimez que les choses soient terminées à l'ancienne, imprimez-le en un clin d'œil !

2. Modèle d'accord de non-divulgation Word par LegalTemplates

Utilisez le générateur de formulaires juridiques de LegalTemplate pour générer des accords de non-divulgation personnalisés

Notre prochain modèle est le Modèle de contrat de non-divulgation en Word de LegalTemplates . Ce modèle est bien structuré et comprend tous les éléments essentiels d'un modèle de NDA standard. Vous pouvez choisir entre un accord de non-divulgation standard ou un accord personnalisé pour l'emploi, les inventions, les transactions de vente ou d'achat. De plus, vous pouvez modifier le modèle en fonction des lois de votre État et de votre juridiction locale.

En outre, LegalTemplates propose également un générateur de formulaires juridiques gratuit. Il vous suffit d'ajouter les détails de votre accord dans les champs de texte, et il générera votre accord juridique en quelques secondes. LegalTemplates propose également une fonctionnalité payante de signature électronique si vous préférez passer au numérique.

3. Modèle d'accord de non-divulgation Word par Simul

Téléchargez les modèles gratuits d'accord de non-divulgation de Simul et gagnez du temps dans la rédaction de vos accords de confidentialité

Le prochain modèle de cette liste est celui de Simul, un outil de collaboration et de contrôle de version de Microsoft Word. Le modèle Modèle Word d'accord de non-divulgation par Simul est un modèle simple d'accord de non-divulgation dans un format de document que vous pouvez télécharger en un clic et modifier sur votre logiciel de traitement de texte, qu'il s'agisse de Google Docs, MS Word ou Apple Pages.

Terminé, vous pouvez le télécharger sur votre outil de signature numérique ou envoyer une impression physique à la partie destinataire.

Le modèle comporte de nombreux détails, et vous pouvez en ajouter d'autres en fonction du type d'informations confidentielles que vous souhaitez lier dans un accord.

Pour éviter toute divulgation ou tout accès non autorisé, veillez à ce que vos $$$a pour les employés, les stagiaires ou les sous-traitants couvrent tout ce qui figure dans le modèle de $$$a, comme les informations relatives à l'équipement de l'entreprise, les données comptables, les processus de production et la propriété intellectuelle.

Lorsque vous utilisez ce modèle, veillez à ce que les mots et les phrases correspondent à ceux que vous utilisez dans vos autres contrats. Par exemple, si vous utilisez couramment des termes tels que "partie divulgatrice" et "partie destinataire" dans vos accords, utilisez-les à la place de "fournisseur d'informations" et "destinataire" dans ce modèle.

En outre, il serait judicieux de comparer ce modèle de contrat de non-divulgation avec la forme mise en place par l'État concerné afin de s'assurer que la structure et la terminologie des deux contrats sont identiques.

4. Modèle d'accord de confidentialité PDF par Signaturely

Personnalisez ce modèle d'accord de confidentialité de Signaturely pour différentes situations d'entreprise

Sur Signaturely, vous pouvez créer et signer vos accords sans aucun souci. La plateforme est un outil de signature numérique en ligne qui propose des modèles gratuits que vous pouvez télécharger aux formats Doc et PDF.

Cependant, leur forfait Free ne vous permet de signer qu'un seul document par mois. Vous devrez souscrire à un forfait payant pour signer plus de documents.

Bien que l'outil Modèle Word de NDA par Signaturely suit la forme standardisée, il est relativement concis. Vous devrez créer de toutes pièces des sections telles que Obligations, Recours et Modifications. Nous vous suggérons d'utiliser ce modèle pour des contrats plus simples qui ne nécessitent pas de détails approfondis, car ils n'impliquent pas d'informations très sensibles.

5. Google Docs NDA pour les consultants en RH par Template.net

Téléchargez ce modèle gratuit de Templates.net pour l'intégration de nouveaux consultants en ressources humaines dans votre entreprise

Le dernier modèle gratuit de cette liste est très spécifique : il s'agit d'un accord de confidentialité conçu pour les consultants en ressources humaines. La plupart des organisations utilisent un accord de confidentialité différent pour les employés des RH, car ils ont accès aux données des employés, aux informations sensibles de l'entreprise et aux données de la société aux processus d'entreprise internes .

Ce processus Modèle de contrat de confidentialité dans Google Docs pour les consultants en ressources humaines par Template.net est personnalisé pour traiter les informations confidentielles que les consultants en ressources humaines traitent habituellement, telles que les opérations, les stratégies et les forfaits des entreprises, la gestion des clients les données des employés, la propriété intellectuelle, etc.

Vous pouvez ajouter les informations directement dans l'éditeur de documents de Templates.net, ainsi que tout élément de marque tel que le logo de l'entreprise, les couleurs, etc.

Vous pouvez également partager la NDA avec d'autres membres de votre équipe afin qu'ils puissent la réviser et y apporter des modifications en cours. Une fois l'accord confirmé, vous pouvez le télécharger au format PDF et le partager avec la partie destinataire.

Protéger les informations confidentielles grâce aux accords de confidentialité

Qu'il s'agisse d'intégrer des employés ou des entrepreneurs indépendants, de déposer une demande de brevet top secret ou d'entamer des négociations en vue d'acquérir une entreprise, un accord de non-divulgation est essentiel à la maintenance de la confidentialité et à la protection des informations sensibles.

La personnalisation des modèles d'accord de non-divulgation que nous avons listés ci-dessus est un processus simple. Veillez à soumettre le document final à votre conseiller juridique avant de finaliser l'accord de non-divulgation.

Conservez vos accords de non-divulgation en un seul endroit en les sauvegardant sous le format Documents ClickUp et de les partager avec les parties concernées. Des fonctionnalités telles que le contrôle de version et d'accès assureront la sécurité de vos informations confidentielles. Grâce à la modification en cours en temps réel et en collaboration, vous pouvez rapidement apporter des modifications en cas de besoin.

En plus d'assurer la sécurité et l'accessibilité de vos informations confidentielles, ClickUp peut aider votre équipe à gagner du temps et à accroître la productivité sur votre lieu de travail. Grâce à ses fonctionnalités favorisant l'efficacité, cette plateforme de productivité tout-en-un peut faire gagner à vos équipes jusqu'à une journée par semaine. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et découvrez comment ClickUp peut vous aider à rédiger, collaborer et gérer vos accords dans un tableau de bord unique !