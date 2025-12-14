Les 10 meilleurs logiciels convergents pour des flux de travail unifiés en 2026

Votre équipe passe d'une application à l'autre 1 200 fois par jour. Cela représente quatre heures par semaine passées à essayer de se rappeler ce qu'elle faisait avant que la notification suivante ne vienne l'interrompre.

Cette dispersion du travail coûte très cher : 2,5 millions de dollars par an pour 1 000 employés en perte de productivité. Et comme seuls 28 % des outils sont réellement en connexion entre eux, les employés passent leurs journées à copier les mêmes informations sur différentes plateformes.

Les 10 meilleurs logiciels convergents de cette liste regroupent vos flux de travail en un seul endroit, afin que votre équipe puisse se concentrer sur la réalisation des tâches sans avoir à changer constamment de contexte.

C'est parti ! 💪🏼

Aperçu des meilleurs logiciels convergents

Voici les 10 meilleurs logiciels convergents et ce qu'ils ont à offrir. 🎯

Qu'est-ce qu'un logiciel convergent ?

Un logiciel convergent est un système unifié qui rassemble des outils de communication, de collaboration, de données et d'automatisation au sein d'une seule plateforme connectée.

Il réduit les changements de contexte inutiles en offrant aux équipes un espace unique pour travailler et partager des informations. De plus, alors que les organisations font face à une expansion croissante du SaaS, un logiciel convergent offre une installation plus claire et plus cohérente qui réduit les frictions, favorise la prise de décisions plus rapides et s'adapte à l'évolution des besoins opérationnels.

📮 Insight ClickUp : 20 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage avouent avoir gardé jusqu'à 15 onglets ouverts pendant des semaines ! Oui, des semaines ! Ces « onglets zombies » 🧟 consomment de la mémoire et de l'espace mental, sapant discrètement votre concentration même lorsque vous les ignorez. Il s'agit d'un résidu d'attention classique, où les éléments inachevés puisent de l'énergie en arrière-plan. Grâce à la recherche d'entreprise alimentée par l'IA de ClickUp, vous pouvez abandonner en toute sécurité ces cimetières de navigateurs. Tout ce qui est important est instantanément consultable dans votre environnement de travail et dans les outils tiers intégrés. Vous pouvez même demander à la ClickUp AI ce qui a été discuté lors de la réunion de vendredi dernier, et elle vous récupérera les notes !

Que devez-vous rechercher dans le meilleur logiciel convergent ?

Le meilleur logiciel convergent simplifie le travail, réduit la surcharge de travail des employés et offre aux équipes un mode de fonctionnement clair et connecté. Vous devriez rechercher :

Environnement de travail unifié : un seul endroit pour gérer le chat, l'exécution des tâches, les documents, le partage de fichiers et les mises à jour de l'équipe sans avoir à un seul endroit pour gérer le chat, l'exécution des tâches, les documents, le partage de fichiers et les mises à jour de l'équipe sans avoir à activer/désactiver des applications.

Communication structurée : canaux en temps réel et asynchrones avec historique consultable, actions au niveau des messages et visibilité claire entre les équipes.

Automatisation exploitable : orchestration de flux de travail en plusieurs étapes, déclencheurs basés sur des conditions et actions interfonctionnelles qui remplacent les suivis manuels et les tâches d’administrateurs.

Gestion centralisée des connaissances : un référentiel unique où les équipes peuvent créer, lier, versionner et récupérer des documents, des références et le contexte du projet.

Pas de prolifération d'applications : il offre il offre une consolidation SaaS , c'est-à-dire la possibilité de remplacer les outils de messagerie, de tâches et de documentation qui se chevauchent tout en s'intégrant aux systèmes centraux tels que les outils CRM, HRIS et de développement.

Évolutivité opérationnelle : Assistance pour une base d'utilisateurs croissante, des volumes de données importants, des permissions avancées et des flux de travail de plus en plus complexes.

Sécurité et gouvernance approfondies : accès basé sur les rôles, journaux d'audit, contrôles de conformité, chiffrement et supervision de l'administrateur répondant aux exigences de l'entreprise.

Une interface conviviale et intuitive : navigation claire, modèles prévisibles et parcours d'intégration qui réduisent le temps d'adoption pour chaque rôle.

🔍 Le saviez-vous ? Chaque fois que vous changez d'interface, votre cerveau doit réinitialiser sa carte mentale, un processus que les chercheurs en IHM appellent « réorientation ». Des études montrent que cette micro-réinitialisation augmente considérablement la charge cognitive, ralentit les performances et fait grimper le taux d'erreurs.

Les 10 meilleurs logiciels convergents

Voici notre sélection des meilleurs logiciels convergents ! 🤝

1. ClickUp (le meilleur pour un écosystème de travail véritablement unifié et alimenté par l'IA)

Obtenez des informations opérationnelles claires à partir du travail en cours avec ClickUp Brain

Le logiciel de gestion de projet ClickUp est au cœur de votre travail, car il s'agit du premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde. Vos tâches, projets, documents, automatisations et IA cohabitent dans un seul et même système, ce qui évite à votre équipe de passer constamment d'un outil à l'autre, ce qui ralentit la dynamique.

De plus, il résout le problème de la dispersion du travail: votre documentation et votre exécution restent connectées, les informations restent à jour et les flux de travail évoluent au sein de la même plateforme que votre équipe utilise quotidiennement.

Voici pourquoi ClickUp est le meilleur logiciel convergent. 👀

Accélérez vos processus grâce à l'IA contextuelle

ClickUp Brain renforce vos décisions quotidiennes en analysant le travail déjà effectué dans votre environnement de travail. Vous posez une question, et il puise dans les tâches ClickUp, les documents, les commentaires et l'activité du projet ClickUp avant de répondre.

Vous avancez plus rapidement car votre IA comprend le contexte réel au lieu de travailler de manière isolée.

Supposons que vous gériez une initiative multi-équipes et que vous vous prépariez pour la réunion de synchronisation de demain. Vous demandez à ClickUp Brain d'examiner l'activité de l'initiative. Il étudie la progression, les mises à jour des propriétaires, les préoccupations soulevées dans les sous-tâches et les dépendances qui nécessitent une attention particulière.

Vous recevrez un aperçu concis que vous pourrez utiliser immédiatement, ainsi que des suggestions d'actions de suivi qui permettront d'aligner votre équipe avant la réunion.

📌 Exemple de demande : Examinez cette initiative. Résumez la progression réalisée, soulignez les risques et dressez la liste des mesures de suivi que je devrais assigner aujourd'hui.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment poser une question à l'IA :

Les intégrations ClickUp aident votre équipe à centraliser le travail, même lorsque vos outils varient d'un projet ou d'un service à l'autre. Vous obtenez une vue d'ensemble plus claire, car les activités de Drive, GitHub, Figma ou d'autres systèmes apparaissent à côté de vos tâches et de vos documents.

Connectez vos outils externes à votre environnement de travail ClickUp à l'aide de l'intégration ClickUp et Figma

Supposons que l'ingénierie, la conception et la production s'appuient chacune sur des plateformes différentes. Vous reliez ces outils à ClickUp, puis vous ouvrez une tâche de déploiement de fonctionnalités et consultez les mises à jour de conception liées, les problèmes d'ingénierie en cours et le dernier document de spécifications. Cet espace de travail numérique unifié vous évite de changer d'outil et vous permet de maintenir le déploiement sur la bonne voie.

Transférez votre contexte dans toutes les applications

Effectuez des recherches dans toutes les applications et résumez votre travail avec ClickUp Brain MAX

ClickUp BrainGPT agit comme une super application d'IA contextuelle qui suit votre travail sur votre navigateur ou votre ordinateur de bureau.

Il comprend vos tâches, vos documents et vos projets, puis accède à des outils tels que Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et même le Web via une barre de recherche unifiée. Cette installation résout le problème de la prolifération de l'IA, car vous n'avez plus besoin de passer d'un onglet à l'autre pour effectuer des recherches, rédiger ou consulter des informations.

ClickUp Brain MAX prend également en charge la fonction Talk to Text. Cela signifie que vous pouvez simplement maintenir une clé de raccourci enfoncée, exprimer vos pensées à voix haute et voir apparaître un texte clair, prêt à être utilisé. Vous pouvez ainsi saisir des notes de suivi pour l'incident, des actions rapides ou des brouillons de messages pendant que vos idées sont encore fraîches. Ensuite, il vous suffit de demander à Brain MAX, dans un langage naturel, d'affiner ce texte ou de le transformer en tâches dans ClickUp.

Capturez vos idées grâce à la fonction Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

Trouvez des informations instantanément

La recherche d'entreprise ClickUp AI vous évite de perdre du temps à fouiller dans les outils et les dossiers. Vous posez une question en langage naturel et affichez les tâches, les documents, les commentaires et les fichiers qui s'y rapportent.

Utilisez la recherche ClickUp Enterprise pour afficher instantanément les tâches, les documents et les discussions

De plus, vous retrouvez votre élan, car vos informations restent accessibles au sein d'un seul environnement de travail.

Supposons que vous vous prépariez à un contrôle de conformité et que vous ayez besoin de toutes les références relatives à un changement de politique récent. Vous effectuez une seule recherche et Enterprise Search collecte les documents, les tâches de projet et les discussions pertinentes, puis vous indique exactement où se trouvent les tâches de suivi restantes.

En savoir plus sur les outils de recherche sur le lieu de travail:

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limitations de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités de personnalisation de l'outil peuvent entraîner une courbe d'apprentissage.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur satisfait l'a formulé ainsi sur G2 :

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctions sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et des communications en un seul endroit et m'offre ainsi un contexte complet. Cette intégration simplifie la gestion de projet, améliore l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, qui agit comme un agent IA exécutant mes commandes et effectuant efficacement des tâches à ma place. Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels. De plus, l'installation initiale de ClickUp était très facile à naviguer, ce qui a rendu la transition depuis d'autres outils très fluide. J'apprécie également le fait que ClickUp s'intègre à d'autres outils que j'utilise, tels que Slack, Open AI et GitHub, créant ainsi un environnement de travail cohérent. Dans l'ensemble, pour ces raisons, je recommande vivement ClickUp à d'autres personnes.

Le rapport Total Economic Impact de Forrester le prouve : lorsque les entreprises transfèrent leur travail vers un environnement de travail unifié, les gains sont spectaculaires. En trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont enregistré un retour sur investissement de 384 %, récupéré 92 400 heures de productivité, généré près de 3,9 millions de dollars de revenus supplémentaires et amorti leur investissement en moins de six mois. C'est là toute la puissance de la convergence du travail, du contexte et de l'IA en un seul et même endroit.

2. ServiceNow (idéal pour les flux de travail informatiques et commerciaux des entreprises)

via ServiceNow

ServiceNow prend en charge les grandes organisations qui ont besoin que plusieurs services communiquent entre eux. Il vous permet de créer des applications personnalisées sans écrire beaucoup de code, ce qui signifie que votre équipe d'approvisionnement peut concevoir son propre processus d'approbation, tandis que le service informatique gère les incidents à sa manière. Tout est automatiquement acheminé vers la bonne personne en fonction des règles que vous avez définies.

Ce qui distingue ServiceNow, c'est sa capacité à gérer l'échelle : des centaines d'emplacements, des milliers d'employés, des chaînes d'approbation complexes qui vous donneraient le tournis. Vous bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur les blocages et leurs causes.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Concevez des flux de travail d'approbation à l'aide du Flow Designer pour réaliser l'automatisation des processus en plusieurs étapes dans les services informatiques, RH et financiers.

Configurez des chatbots Virtual Agent qui traitent les demandes courantes des employés et transmettent les problèmes complexes aux équipes compétentes.

Performance Analytics pour créer Utilisezpour créer des tableaux de bord personnalisés qui assurent le suivi de la conformité aux SLA et identifient les goulots d'étranglement récurrents.

Configurez le catalogue de services pour permettre aux employés de demander des logiciels, du matériel et des services via des formulaires de demande standardisés.

Limitations de ServiceNow

La courbe d'apprentissage est raide ; attendez-vous à plusieurs semaines de formation avant que votre équipe se sente à l'aise, par rapport aux concurrents de ServiceNow.

La personnalisation nécessite souvent une expertise technique ou le recours à des consultants ServiceNow pour une configuration adéquate.

Tarifs ServiceNow

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ServiceNow

G2 : 4,4/5 (plus de 3 335 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 335 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ServiceNow ?

Un critique de G2 partage son avis :

J'apprécie vraiment la façon dont ServiceNow IT Asset Management fournit un système unique pour enregistrer nos actifs matériels, ce qui améliore considérablement le suivi et la visibilité. […] De plus, l'espace de travail Asset Workspace centralise le contrôle des actifs, ce qui permet de prendre des décisions informatiques plus rapides et plus éclairées. Les tableaux de bord sont particulièrement utiles, car ils fournissent des informations en temps réel pour une gestion et la préparation de rapports proactifs. Je trouve l'installation initiale très facile, et les difficultés liées à l'adoption ont été efficacement surmontées grâce à des stratégies de gestion du changement. Dans l'ensemble, ces fonctionnalités en font un outil indispensable pour nos opérations mondiales.

3. Kissflow (idéal pour la gestion des processus sans expertise technique)

via Kissflow

Kissflow confie la conception des processus aux personnes qui effectuent réellement le travail. Son interface visuelle vous permet de glisser-déposer les étapes d'approbation, d'ajouter une logique conditionnelle et de configurer des notifications qui se déclenchent lorsqu'une action est requise.

Vous ne partez pas non plus de zéro. Kissflow comprend des modèles prêts à l'emploi pour les processus commerciaux standard que vous pouvez modifier pour les adapter au fonctionnement de votre entreprise.

Le logiciel convergent conserve une piste d'audit complète indiquant qui a approuvé quoi et quand, ce qui vous facilite la tâche lors des contrôles de conformité. Lorsque vos règles métier changent (et elles changent toujours), vous pouvez ajuster les flux de travail actifs sans tout bouleverser.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Exécutez des requêtes SQL dans Kissflow Analytics pour extraire des données de plusieurs processus et créer des rapports personnalisés.

Configurez des chemins d'approbation parallèles afin que plusieurs personnes puissent examiner et approuver les demandes en même temps.

Ajoutez un routage conditionnel qui envoie les demandes de grande valeur vers des étapes d'approbation supplémentaires en fonction du montant ou du service.

Exportez les indicateurs des processus pour analyser les délais moyens d'exécution et identifier les demandes qui prennent du retard.

Limitations de Kissflow

La personnalisation approfondie atteint ses limites si vous avez besoin de modifications au niveau du code.

Les intégrations deviennent complexes lorsqu'il s'agit de réaliser des connexions avec des logiciels spécialisés.

Tarifs Kissflow

Basique : à partir de 2 500 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kissflow

G2 : 4,3/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 85 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kissflow ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

J'adore les visuels simples : tant de programmes que j'ai utilisés par le passé sont lourds et difficiles à naviguer. Kissflow est agréable à l'œil. J'adore pouvoir contrôler les modifications et les mises à jour et ne pas avoir à compter sur quelqu'un d'autre pour les effectuer à ma place. J'adore le fait qu'à mesure que j'apprends à utiliser ses fonctionnalités, mes flux de travail se sont transformés en une sorte d'assistant de bureau. La formation est devenue un jeu d'enfant, car les flux de travail guident les employés à l'aide de cases à cocher et d'explications préprogrammées. La prise en main est très facile et le service client est épique. Kissflow fait désormais partie intégrante de notre routine quotidienne au bureau. C'est formidable !

4. Jira Service Management (idéal pour les équipes informatiques utilisant des méthodes agiles)

via Jira Service Management

Jira Service Management comble le fossé entre votre service d'assistance et votre équipe de développement. Lorsque les utilisateurs soumettent des tickets concernant des bogues ou des problèmes système, ces demandes peuvent être directement liées aux tâches de développement que vos ingénieurs suivent déjà dans Jira. Grâce à cette connexion, votre équipe d'assistance peut voir exactement où en est la correction dans le cycle de sprint.

Le logiciel convergent achemine les tickets en fonction de l'expertise et de la disponibilité, puis applique des chronomètres SLA qui vous alertent lorsque les délais de réponse approchent. Vous pouvez créer une base de connaissances dans laquelle votre équipe documente les solutions courantes, réduisant ainsi le nombre de tickets répétitifs.

De plus, ses fonctionnalités d'automatisation des flux de travail gèrent les tâches routinières, telles que le classement des demandes, l'envoi d'e-mails de confirmation et la remontée des éléments en retard.

Les meilleures fonctionnalités de Jira Service Management

Configurez les types de demandes à l'aide de champs personnalisés qui capturent des informations spécifiques pour différentes catégories de tickets.

Analysez votre réseau avec Assets Discovery pour détecter automatiquement le matériel, les logiciels et leurs dépendances.

Créez des files d'attente filtrées par risque de violation du SLA, niveau de priorité ou affectation d'équipe pour organiser votre charge de travail liée aux tickets.

Limitations de Jira Service Management

La plateforme est optimisée pour les services techniques et la gestion de projet informatique , ce qui la rend inadaptée aux départements RH ou financiers.

Les rapports complexes nécessitent l'apprentissage du langage JQL (Jira Query Language), ce qui ajoute à la complexité.

Tarifs de Jira Service Management

Gratuit (pour trois agents)

Standard : 25 $/mois par agent

Premium : 57,30 $ par mois et par agent

Évaluations et avis sur Jira Service Management

G2 : 4,3/5 (plus de 945 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 745 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira Service Management ?

Selon une critique de Capterra:

Jira Service Management est l'un des outils efficaces pour gérer et suivre la progression interne du produit et les rapports basés sur les bogues, le développement ou tout autre élément. Il est développé de manière à ce que nous puissions facilement consulter les demandes passées ou en cours pour la planification des produits et les mises à jour internes. Il s'agit d'un outil simple qui élimine les retards dans la gestion du travail et améliore l'efficacité.

🔍 Le saviez-vous ? Lorsque vous recevez trop d'alertes, votre cerveau commence à les ignorer automatiquement. Ce processus s'appelle l'accoutumance. Cela signifie que plus vous recevez de notifications, moins vous êtes susceptible de remarquer celles qui sont importantes.

5. Monday. com (Idéal pour le suivi visuel des projets entre équipes)

Monday. com transforme les données de projet en tableaux codés par couleur qui vous permettent de voir d'un seul coup d'œil ce qui se passe. Chaque tableau représente un projet, une campagne ou une opération en cours, et c'est vous qui décidez des colonnes à inclure (comme le statut, le propriétaire, la date limite, le budget et la priorité).

Vous avez besoin de visualiser les tâches sous forme de tableau Kanban aujourd'hui et de diagramme de Gantt demain ? Passez facilement de l'un à l'autre. Le codage couleur et les barres de progression indiquent clairement les éléments qui sont en bonne voie et ceux qui prennent du retard.

Votre équipe marketing peut mener des campagnes sur un tableau, tandis que les chefs de produit effectuent le suivi des lancements de fonctionnalités sur un autre, chacun utilisant des flux de travail différents. De plus, Monday.com extrait les données d'autres outils grâce à des intégrations, de sorte que les informations circulent sans saisie manuelle.

Monday. com : les meilleures fonctionnalités

Créez des colonnes miroirs qui extraient les données d'autres tableaux afin de pouvoir consulter les informations connexes sans changer de contexte.

Utilisez la vue Charge de travail pour équilibrer la répartition des tâches entre les membres de l'équipe en fonction des estimations de capacité et d'effort.

Configurez les dépendances pour ajuster automatiquement les dates d'échéance lorsque les tâches précédentes modifient leur échéancier.

Créez des agents IA pour l'automatisation qui déplacent les éléments entre les tableaux lorsque leur statut change ou que des seuils de date spécifiques sont dépassés.

Limitations de Monday.com

Selon les avis sur Monday.com , les grands projets comportant de nombreuses interdépendances deviennent difficiles à gérer.

Les fonctionnalités d'automatisation avancées nécessitent des forfaits premium, ce qui limite ce que vous pouvez automatiser dans les niveaux de base.

Tarifs Monday.com

Gratuit (pour deux utilisateurs maximum)

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday.com ?

Un utilisateur de Reddit écrit :

…Dans l'ensemble, il fait un travail fantastique. Il nous a fallu un certain temps pour déterminer la meilleure façon d'organiser nos tableaux, sous-éléments et connexions. Nous n'avons utilisé aucun modèle prêt à l'emploi. La visibilité qu'il offre est impressionnante, et grâce aux automatisations, nous ne manquons tout simplement pas les délais et les détails. Points faibles : les rapports. Je n'ai peut-être pas passé assez de temps à apprendre à créer des tableaux de bord, mais l'exportation des données pour la création de rapports est terrible. Il manque les sous-totaux, les calculs de base et la création de formules réelles. S'ils pouvaient nous permettre d'exporter les données brutes vers Excel afin que je puisse créer des rapports à partir de là, je n'aurais rien à redire.

6. Notion (idéal pour combiner documentation et flux de travail légers)

via Notion

Notion estompe la frontière entre les documents et les bases de données. Vous pouvez rédiger un brief de projet sous forme de paragraphe, puis transformer certaines sections en actions suivies. Le même environnement de travail contient les notes de réunion, les wikis de l'équipe, les feuilles de route des produits et des tableaux de tâches simples à l'aide de blocs que vous organisez comme bon vous semble.

Les bases de données dans Notion peuvent s'afficher sous forme de tableaux, de tableaux Kanban, de calendriers ou de galeries. De plus, vous pouvez également les lier entre elles. La base de données de vos projets peut faire référence à votre répertoire d'équipe, qui est connecté à votre bibliothèque de documentation sur les processus.

Tout est consultable et interconnecté. Notion évolue également avec vous de manière organique : commencez avec quelques pages, ajoutez des bases de données lorsque vous avez besoin de structure et créez des modèles pour les documents récurrents. Les équipes l'utilisent pour tout, des manuels d'entreprise aux spécifications des produits en passant par le simple suivi des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des bases de données relationnelles dans lesquelles les propriétés extraient des informations à partir d'enregistrements liés dans d'autres bases de données.

Intégrez des données en temps réel provenant d'outils tels que Google Sheets, Figma et GitHub directement dans vos pages de documentation.

Ajoutez des blocs synchronisés qui mettent à jour le contenu simultanément sur plusieurs pages lors d'une modification en cours sur une instance.

Écrivez des formules à l'aide des fonctions let() et lets() pour définir des variables et éviter de répéter des calculs dans votre expression.

Limites de Notion

La collaboration en temps réel est à la traîne par rapport aux outils spécialement conçus pour la modification en cours.

Les fonctionnalités de gestion des tâches et de suivi des projets sont basiques lorsque l'on compare Notion à ClickUp.

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Selon une évaluation G2:

Notion est incroyablement flexible et me permet de regrouper des documents, des notes, des tâches et des bases de données dans un seul espace de travail clair. L'interface est intuitive, la structure glisser-déposer facilite la réorganisation du contenu, et la possibilité d'intégrer différents types de médias ou de lier des pages connexes augmente considérablement la productivité... Les tableaux intégrés sont ma plus grande frustration. Bien qu'ils s'affichent correctement dans Notion, leur exportation pour une utilisation ailleurs, en particulier dans Word, devient un processus fastidieux. La mise en forme est rarement conservée intacte et nécessite souvent beaucoup de nettoyage manuel. Il n'y a pas d'exportation native au format .docx, vous devez donc passer par des solutions de contournement telles que les exportations au format PDF ou HTML, ou CSV pour les tableaux, ce qui signifie perdre la disposition et le style...

7. Asana (idéal pour les équipes axées sur les objectifs qui effectuent le suivi de plusieurs projets)

via Asana

Asana fait le lien entre les objectifs de l'entreprise et les tâches quotidiennes. Vous définissez des objectifs au plus haut niveau, par exemple le lancement sur trois nouveaux marchés, puis vous liez les projets qui contribuent à cet objectif. Cette structure en cascade montre à chacun comment son travail s'inscrit dans des objectifs plus larges.

Les projets suivent des flux de travail personnalisés qui reflètent le mode de fonctionnement réel de votre équipe. Une équipe chargée du contenu peut suivre les éléments tout au long des étapes « rédaction », « révision », « correction » et « publication », tandis qu'une équipe d'ingénieurs fait passer les tickets par les étapes « backlog », « développement », « test » et « déploiement ».

Les dépendances entre les tâches révèlent ce qui bloque la progression. Si la tâche B ne peut pas commencer avant la fin de la tâche A, Asana affiche cette relation et vous alerte en cas de conflit entre les échéanciers. La vue de l’échéancier affiche comment les projets se chevauchent et se disputent les mêmes ressources.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Regroupez les mises à jour de statut de plusieurs projets dans des rapports d'avancement destinés à la direction grâce à Portfolios .

Configurez des règles pour attribuer automatiquement des tâches, ajuster les dates d'échéance et mettre à jour les champs personnalisés lorsque des déclencheurs se produisent.

Configurez des formulaires d'admission avec une logique conditionnelle qui affiche ou masque les questions en fonction des réponses précédentes.

Utilisez Asana Intelligence pour rédiger des plans de projet, résumer les fils de tâches et prévoir les échéances à risque à l'aide d'une IA formée sur le contexte existant de votre équipe.

Limitations d'Asana

Le forfait Free bloque l'accès aux vues d'échéancier, aux champs personnalisés et à d'autres fonctionnalités.

La navigation devient fastidieuse à mesure que les projets se multiplient.

Tarifs Asana

Free

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 475 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Extrait d'une critique publiée sur Capterra:

Mon expérience globale avec Asana est très très bonne, je l'utilise depuis mes deux dernières organisations (sic) et, en tant que cadre supérieur, il est très facile de surveiller les choses et de créer des rapports. […] La facilité de navigation sur le site web est vraiment impressionnante. Le système de gestion des tâches est également l'un de mes préférés par rapport aux autres sites web de gestion des tâches.

8. Zoho One (idéal pour les organisations qui ont besoin d'applications d'entreprise intégrées)

via Zoho One

Zoho One regroupe plus de 45 applications sous un seul abonnement, notamment des outils de CRM, de comptabilité, de marketing par e-mail, d'assistance technique et de gestion de projet.

Ces applications partagent automatiquement les données. Cela signifie que lorsque votre équipe commerciale conclut une vente dans Zoho CRM, les informations sur le client sont automatiquement transférées vers votre système de facturation, vos tickets d'assistance et vos campagnes marketing, sans saisie manuelle des données. Vous pouvez commencer par utiliser quelques applications, puis en ajouter d'autres à mesure que vos besoins évoluent.

Utilisez Zoho Creator pour en créer un à l'aide d'outils low-code. De plus, la plateforme inclut Zoho Analytics, qui extrait des données de toutes les applications pour présenter les performances de l'entreprise dans des rapports détaillés.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho One

Connectez les applications et effectuez l'automatisation des transferts de données entre les systèmes CRM, les projets et les systèmes comptables avec Zoho Flow .

Accédez à Zia , un assistant IA qui répond à vos questions sur vos données de l'entreprise dans plusieurs applications Zoho.

Gérez l'accès des utilisateurs, surveillez l'utilisation des applications et appliquez les politiques de sécurité sur toutes les applications à partir du CommandCenter .

Déclenchez des actions Zia dans les règles de flux de travail pour marquer automatiquement les tickets, prédire les valeurs des champs ou générer des réponses par e-mail en fonction du contenu des tickets.

Limitations de Zoho One

Apprendre à utiliser efficacement plus de 45 applications nécessite un investissement en temps considérable et une coordination continue.

Les applications Zoho individuelles manquent parfois de profondeur par rapport à leurs concurrents spécialisés.

Tarifs Zoho One

Tarif pour tous les employés : 45 $/mois par utilisateur

Tarification flexible par utilisateur : 105 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho One

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,1/5 (plus de 125 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho One ?

D'après une critique de Capterra:

Une gamme incroyable d'applications, de fonctions et de possibilités d'intégration avec un excellent rapport coût/bénéfice. Nous utilisons CRM, Projects, Sign, Vault, Assist et d'autres. Pour toute PME, c'est la véritable plateforme opérationnelle avec des options de personnalisation adéquates. Pour les grandes entreprises, certains produits sont adaptés et offrent également un excellent rapport coût/bénéfice, par exemple CRM. L'assistance est rapide et très souvent utile. Parmi les autres points forts, citons l'intégration entre les applications, les capacités d'analyse, l'intégration de l'IA d'OpenAI, etc.

🧠 Anecdote : La journée de travail moderne de 8 heures a été inspirée par les ouvriers d'usine du XIXe siècle. Elle n'a jamais été conçue pour le travail cognitif, créatif ou numérique, c'est pourquoi la plupart des gens ne sont pleinement concentrés que pendant quelques heures.

Convergence IA = augmentation de 40 % des performances individuellesLes équipes qui utilisent des plateformes IA intégrées telles que ClickUp constatent une augmentation de 40 % de la productivité individuelle, ce qui prouve la puissance des flux de travail basés sur l'IA pour éliminer les changements de contexte et rationaliser l'exécution. Impact de la convergence de l'IA

9. Airtable (idéal pour les équipes qui ont besoin d'une base de données flexible et d'une feuille de calcul simple)

via Airtable

Airtable vous offre la puissance d'une base de données sans vous obliger à apprendre le langage SQL. L'interface ressemble à un tableur, mais vous créez en réalité des bases de données relationnelles où les tables communiquent entre elles.

Créez une base pour votre calendrier de contenu qui renvoie vers un autre tableau de rédacteurs, lui-même lié à un tableau de canaux de publication. Cliquez ensuite sur le nom d'un rédacteur dans un tableau pour afficher tous les articles qui lui ont été attribués. Vous pouvez modifier son adresse e-mail une seule fois et elle sera mise à jour partout.

Chaque champ peut contenir différents types de données : pièces jointes, cases à cocher, menus déroulants, formules de calcul de valeurs ou recherches permettant d'extraire des informations à partir de tableaux connexes. Vous pouvez utiliser Airtable pour les feuilles de route des produits, la gestion des stocks, la planification d'évènements et la gestion de la relation client (CRM).

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Créez des dispositions Interface Designer avec des onglets filtrés et des menus déroulants pour affiner les enregistrements.

Configurez des champs de cumul qui calculent les sommes, les moyennes ou les comptes à partir d'enregistrements liés dans des tables associées.

Créez des champs de formule à l'aide de fonctions qui combinent des données, calculent des dates ou appliquent une logique conditionnelle.

Déclenchez des messages Slack, des notifications par e-mail ou enregistrez des mises à jour lorsque les valeurs des champs changent avec Airtable Automations.

Limitations d'Airtable

Les performances ralentissent lorsque les bases atteignent des milliers d'enregistrements, en particulier avec de nombreux champs liés et des formules complexes.

La restructuration des relations entre les tables après avoir créé des bases de données complexes devient difficile et risquée.

Tarifs Airtable

Free

Équipe : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : 54 $/mois par utilisateur

Échelle d'entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 3 120 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Airtable ?

Comme partagé sur G2:

J'apprécie vraiment la façon dont Airtable permet de créer facilement quelque chose de plus qu'un simple tableur : lier des tableaux, choisir des types de champs (pièces jointes, menus déroulants, cases à cocher), puis visualiser les données dans des grilles, des Calendriers, des tableaux Kanban... Cela m'offre une grande flexibilité sans avoir à me lancer dans le développement complet d'une base de données. Le fait de ne pas avoir besoin de coder pour commencer est un gros avantage : en quelques heures, j'avais des prototypes fonctionnels, rassemblant des idées de blog, des fonctionnalités d'application, des tâches marketing, ce qui est très important pour le flux de travail d'un développeur/blogueur indépendant.

10. Wrike (idéal pour les équipes gérant des projets complexes avec des ressources limitées)

via Wrike

Wrike se concentre sur la gestion des ressources: comment mener à bien plusieurs projets lorsque tout le monde est déjà occupé ? La plateforme vous montre où les personnes sont surchargées avant que les calendriers ne s'effondrent. Attribuez des heures aux tâches, affichez qui a de la capacité et modifiez les échéanciers lorsque les priorités changent. De plus, les projets suivent des flux de travail et des processus d'approbation personnalisés que vous définissez.

Différentes équipes peuvent travailler selon leurs méthodologies de gestion de projet préférées (approches en cascade, agiles ou hybrides) tout en continuant à bénéficier d'une vue unifiée du portefeuille. Le suivi budgétaire compare les coûts estimés aux dépenses réelles au fur et à mesure de l'avancement des projets. Wrike génère également des rapports qui identifient les projets à risque en fonction de la proximité des échéances, de la consommation budgétaire et des taux d'achèvement.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Configurez des formulaires de demande qui créent automatiquement des tâches dans des projets spécifiques avec des propriétaires et des flux de travail pré-attribués.

Appliquez des plans pour normaliser les structures, les phases et les listes de tâches des projets récurrents.

Comparez les versions de documents côte à côte et consolidez les commentaires de plusieurs réviseurs avec Wrike Proof.

Limitations de Wrike

Cet outil offre des fonctionnalités limitées de suivi du temps, de planification et de stockage de fichiers dans les forfaits basiques/d'entrée de gamme.

Il offre peu de possibilités en termes de personnalisation de l'interface utilisateur (par exemple, personnalisation des couleurs, des visuels).

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Pinnacle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 450 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 860 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Commentaires sur G2:

Wrike centralise le travail des clients, les approbations et la propriété des tâches, ce qui évite à notre équipe de 5 personnes de devoir rechercher des fils de discussion dans les e-mails et les chats. Les tableaux de bord et les vues Charge de travail me donnent une image en temps réel de la santé du projet, et les automatisations éliminent les suivis répétitifs, ce qui nous permet d'avancer plus rapidement sans augmenter nos effectifs.

Comment les logiciels convergents aident les équipes modernes à travailler plus rapidement

Les logiciels convergents accélèrent l'exécution en supprimant les obstacles opérationnels qui ralentissent les équipes. IDC souligne l'impact de cette évolution : les organisations qui consolident leurs outils peuvent réduire leurs coûts liés aux logiciels de près de 30 % et voir leur productivité augmenter d'environ 25 %.

Voici comment cette rapidité se traduit dans les flux de travail quotidiens :

Les décisions sont prises plus rapidement : les Teams ne perdent pas de temps à rassembler des mises à jour qui étaient auparavant dispersées en raison de les Teams ne perdent pas de temps à rassembler des mises à jour qui étaient auparavant dispersées en raison de la multiplication des outils

Les flux de travail s'exécutent de manière autonome : les automatisations gèrent les mises à jour, les suivis et les transitions entre les différentes étapes.

Le contexte reste lié aux tâches : l'historique du projet, les références et la documentation restent visibles là où le travail est effectué.

Amélioration de l'alignement entre les équipes : les structures partagées permettent au marketing, aux opérations, aux produits et à l'assistance technique d'avancer dans la même direction.

Les informations sont instantanément accessibles : les fichiers, les commentaires et les mises à jour restent organisés au lieu d'être dispersés entre différents outils.

🔍 Le saviez-vous ? Plusieurs études HCI confirment que le changement d'interface oblige le cerveau à dépenser de l'énergie supplémentaire simplement pour se souvenir du fonctionnement du nouvel outil. Cette charge cognitive inutile est l'une des raisons pour lesquelles les flux de travail multi-outils sont mentalement épuisants.

Les deux approches répondent à des besoins réels, mais elles fournissent une assistance différente aux équipes. Utilisez cette analyse pour décider quelle voie correspond le mieux à la réalité de votre flux de travail :

Critères de décision Les logiciels convergents sont préférables lorsque... Les outils à usage unique sont préférables lorsque... Structure de l'équipe Plusieurs équipes contribuent à des flux de travail partagés. Une seule équipe gère l'ensemble du processus de bout en bout. Complexité du travail Les projets impliquent la communication, la planification et la documentation dans un seul flux. Les processus sont ciblés et nécessitent une expertise approfondie dans un domaine spécifique. Flux d'informations Le travail repose sur un contexte partagé qui doit rester en connexion à toutes les étapes. Les informations restent contenues dans une fonction définie. Panorama des outils Trop de systèmes déconnectés ralentissent la progression. Peu d'outils sont utilisés, mais ils permettent déjà de réaliser le travail efficacement. Besoins en matière d'automatisation Les processus doivent déclencher des actions dans différentes équipes ou différents domaines de travail. Les automatisations ne doivent être exécutées que dans un seul flux de travail. Exigences en matière de visibilité Les dirigeants ont besoin d'une vue unifiée de la progression des différentes fonctions. La visibilité n'est nécessaire qu'au sein d'une seule équipe ou discipline. Évolutivité Vous anticipez une croissance de la taille de votre équipe, du volume de données ou de la complexité des flux de travail. La charge de travail et la structure restent relativement stables. Gouvernance et sécurité Une supervision centralisée, un contrôle d'accès cohérent et des politiques standardisées sont essentiels. Chaque système peut être géré indépendamment sans frais généraux. Gestion des coûts Vous souhaitez simplifier votre pile et réduire le gaspillage opérationnel. Vous êtes prêt à investir dans plusieurs systèmes spécialisés Intégration et adoption Une plateforme partagée facilite la prise en main pour les nouveaux membres. Les équipes tirent profit de la maîtrise d'outils spécialisés et très perfectionnés. Charge d'intégration Le maintien de nombreuses connexions engendre une maintenance inutile. Seules quelques intégrations ciblées sont nécessaires. Vitesse d'exécution La rapidité d'exécution dépend de la connexion entre les tâches, les mises à jour et la communication. La rapidité dépend de la capacité approfondie d'une seule fonction, et non de la coordination entre les équipes.

Comment évaluer et tester les plateformes convergentes (étape par étape)

L'évaluation d'un logiciel tout-en-un nécessite une approche systématique afin de s'assurer qu'il répond aux besoins de votre organisation.

Voici un processus complet étape par étape :

Étape n° 1 : documentez vos points faibles actuels

Avant de contacter les fournisseurs, clarifiez ce que vous essayez de résoudre :

Plannez votre infrastructure existante et identifiez les problèmes spécifiques, tels que les délais d'approvisionnement lents, les goulots d'étranglement en matière de performances ou la complexité de la gestion. Calculez vos coûts actuels, y compris le matériel, l'électricité et les frais administratifs. Projetez votre croissance pour les 3 à 5 prochaines années afin de comprendre la capacité requise.

🔍 Le saviez-vous ? Votre cerveau subit un « clignement attentionnel » chaque fois que vous changez de tâche. Il s'agit d'un bref instant pendant lequel il est tout simplement incapable de traiter de nouvelles informations. Même un clignement de 200 à 500 millisecondes suffit à interrompre le flux et à ralentir les performances.

📖 À lire également : Le vice-président général du marketing de ClickUp sur la résolution de la prolifération des tâches

Étape n° 2 : testez avec vos charges de travail réelles

Demandez des unités d'évaluation auprès des fournisseurs présélectionnés pour une période de 30 à 60 jours et déployez vos applications réelles, telles que les bases de données, les systèmes d'e-mail et tout ce qui fait fonctionner votre entreprise.

Les tests avec des benchmarks synthétiques ne vous renseignent en rien sur les performances réelles. La plateforme doit pouvoir gérer vos périodes les plus chargées sans dégradation. Poussez-la à fond pour trouver ses limites avant de l'acheter.

Notre sondage sur la prolifération de l'IA révèle une vérité simple : les employés s'en tiennent à 1 à 4 Outils d'IA, même lorsque les organisations en achètent des dizaines. L'adoption chute dès que l'IA est séparée du travail réel. Utilisation hebdomadaire des outils d'IA ClickUp résout ce problème grâce à un environnement de travail convergent. Les tâches, les documents, le chat et l'IA sont regroupés, ce qui rend leur utilisation naturelle, sans avoir à se familiariser avec un nouvel outil.

Votre personnel informatique devrait passer son temps dans la console de gestion à effectuer des tâches routinières. S'il a besoin d'une formation approfondie pour les opérations de base, c'est un problème.

Calculez les coûts totaux sur cinq ans, notamment :

Prix d'achat

Licences

Contrats d'assistance

Économies opérationnelles

Contactez ensuite des clients existants dans votre secteur d'activité et interrogez-les sur leur expérience réelle : qualité de l'assistance, coûts cachés et respect des promesses de la plateforme. Ces vérifications de références révèlent souvent des problèmes qui n'apparaissent jamais dans les démonstrations de l'équipe commerciale.

Choisissez la plateforme qui résout vos problèmes spécifiques, correspond à votre budget et que votre équipe peut gérer efficacement.

🧠 Anecdote amusante : le cerveau humain est plus créatif lorsqu'il est en « mode par défaut », c'est-à-dire l'état mental dans lequel vous vous trouvez lorsque vous prenez votre douche, faites la navette entre votre domicile et votre lieu de travail ou rêvassez.

À vos marques, prêts... ClickUp !

Le travail unifié semble impossible lorsque votre équipe doit rechercher les mises à jour dans différents outils et essayer de se souvenir quel onglet contient les informations exactes. Mais une fois que tout est regroupé dans un seul flux, le travail se déroule enfin comme prévu.

ClickUp crée ce flux.

ClickUp Brain lit le travail déjà effectué dans les tâches et les documents. Les automatisations suppriment les rappels routiniers qui ralentissent la dynamique, et les agents IA surveillent les travaux bloqués et interviennent pour passer à l'étape suivante. Les tableaux de bord regroupent toutes vos opérations sur un seul écran, tandis que le chat et les documents permettent de conserver les discussions et la documentation liées au travail qu'ils soutiennent. Tout s'imbrique parfaitement, car tout est connecté. Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! ✅

Foire aux questions

Un logiciel convergent est un système unifié qui combine collaboration, communication, exécution des tâches, automatisation et gestion des connaissances, le tout sur une seule plateforme. Il remplace plusieurs solutions ponctuelles afin de réduire les changements de contexte et les flux de travail fragmentés.

Les équipes adoptent des plateformes convergentes lorsque des outils distincts créent des frictions, des silos d'informations et des pertes de temps. Les logiciels convergents améliorent l'alignement, réduisent les coûts liés aux outils et centralisent l'exécution du travail dans un seul système.

Les outils à usage unique se concentrent sur une seule fonction (par exemple, chat, documents, tickets). Les logiciels convergents relient ces fonctions entre elles, de sorte que les documents, les chats, les tâches et l'automatisation partagent le même contexte plutôt que d'exister dans des systèmes déconnectés.