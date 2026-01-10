Les 10 meilleurs outils de gestion des réseaux sociaux pour les agences en 2026

Avec plus de 10 000 agences numériques rien qu'aux États-Unis, il n'a jamais été aussi important pour les marques d'avoir une forte présence sur les réseaux sociaux afin de rester compétitives.

Et pour les agences de marketing gérant une ou plusieurs marques, de la création de contenu à l'analyse des rapports, l'utilisation des bons outils peut vous aider à atteindre cet objectif. Des logiciels de gestion de projet permettant de planifier, gérer et suivre chaque étape de votre flux de travail sur les réseaux sociaux à la collaboration sur le contenu, ces outils vous permettront de maximiser les efforts de votre équipe et de mettre en place une stratégie de contenu gagnante.

Il est temps de passer à l'étape suivante sur les réseaux sociaux. Voici 10 des meilleurs outils de gestion des réseaux sociaux pour les agences disponibles aujourd'hui !

Les outils de gestion des réseaux sociaux aident les agences et les entreprises à gérer leurs comptes sur les réseaux sociaux plus efficacement.

Ces outils offrent toute une gamme de fonctionnalités, telles que :

Planification et programmation des publications

Surveillance des réseaux sociaux

Collaboration en équipe

Analyses et rapports

Gestion de projet et gestion de campagnes

Et plus encore

Dans l'ensemble, ils sont conçus pour réduire le temps consacré au travail fastidieux afin que les agences puissent se concentrer sur le travail à forte valeur ajoutée.

Qu'est-ce qui fait un bon outil de gestion des réseaux sociaux ?

Un outil de gestion des réseaux sociaux efficace doit présenter les caractéristiques suivantes :

Interface utilisateur intuitive

Une fonctionnalité de calendrier qui offre un aperçu du contenu sur plusieurs plateformes

Fonctionnalités de feedback et de collaboration

Flux de travail de validation avec options personnalisées ou prédéfinies

Tarifs abordables et adaptés à la croissance

Pourquoi votre agence devrait-elle utiliser un outil de gestion des réseaux sociaux ?

En tant qu'agence, il peut être difficile de suivre les multiples campagnes de vos clients sur différents réseaux sociaux. Un bon outil de gestion des réseaux sociaux permet aux agences de trouver des solutions pour tout le travail essentiel : analyser les données, mesurer les performances, collaborer avec les clients, ainsi que créer et diffuser du contenu.

Cela étant dit, découvrons ensemble 10 outils de gestion des réseaux sociaux qui aideront votre agence à passer au niveau supérieur. ? ?

1. ClickUp

Idéal pour la gestion de projet tout-en-un et la collaboration en équipe

Suivez l'avancement des projets, gérez les flux de travail et collaborez avec votre équipe, le tout depuis votre environnement de travail ClickUp.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité de premier plan. À la base, ClickUp est conçu comme une solution de gestion de projet tout-en-un pour aider les équipes à rester au fait de leurs tâches, à gérer efficacement chaque étape de leur flux de travail et à atteindre leurs objectifs.

Pourquoi cet outil est-il utile pour les agences de marketing ? Voici quelques raisons :

1️⃣ Une plateforme entièrement personnalisable dotée de fonctionnalités flexibles : elle offre des centaines de fonctionnalités puissantes, une interface conviviale et une plateforme entièrement personnalisable. Cela signifie que vous pouvez configurer ClickUp comme bon vous semble pour l'adapter aux besoins de votre projet, à votre cas d'utilisation, à vos préférences et à votre flux de travail, ce qui fait de cet outil le partenaire idéal pour toute équipe, y compris les équipes de marketing sur les réseaux sociaux.

2️⃣ Gestion de projet et collaboration en équipe : avec ClickUp, les équipes marketing auront accès à des fonctionnalités avancées de gestion de projet et de collaboration. Choisissez parmi plus de 15 vues personnalisées pour organiser vos projets de marketing de contenu à votre façon, une suite d'outils, notamment ClickUp Docs pour les blogs, les wikis, les procédures opératoires normalisées (SOP) et autres besoins en documentation, ainsi que des Tableaux blancs collaboratifs pour le brainstorming, la planification stratégique et la mise en place de concepts. Les responsables et les équipes de réseaux sociaux trouveront également une grande valeur dans la vue Calendrier de ClickUp, où ils peuvent planifier, coordonner et gérer leur calendrier de réseaux sociaux et de contenu.

Planifiez vos publications sur les réseaux sociaux, vos articles de blog et vos annonces en parallèle de vos autres tâches et réunions grâce à la vue Calendrier de ClickUp

3️⃣ Permet d'inviter des invités tels que des clients et des équipes externes : en ce qui concerne la communication avec les clients et les équipes externes, les agences peuvent inviter des invités à rejoindre leur environnement de travail et utiliser les paramètres de partage et de confidentialité pour contrôler ce à quoi les invités ont accès. En accordant l'accès à ClickUp à vos clients, vous pouvez travailler avec eux directement sur la plateforme et utiliser des fonctionnalités telles que « Révision », qui vous permet d'annoter des images, des vidéos et des PDF pour faciliter la communication et accélérer le processus de feedback et de validation.

Centralisez les commentaires et accélérez les processus de validation grâce à la Révision en ajoutant des commentaires directement sur les pièces jointes aux tâches

4️⃣ Une bibliothèque de modèles personnalisables : ClickUp propose une bibliothèque de modèles adaptés à tous les cas d'utilisation, notamment un modèle de réseaux sociaux pour débutants et un modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux, afin de vous offrir un cadre solide pour votre flux de travail dans ClickUp. Il existe également un modèle avancé pour vous aider à développer votre stratégie sur les réseaux sociaux et à gérer l'ensemble de votre travail, de vos équipes et de vos clients en un seul endroit : le modèle de publications sur les réseaux sociaux de ClickUp!

Le modèle de publications sur les réseaux sociaux de ClickUp comprend des vues prédéfinies flexibles, des statuts personnalisés, des champs personnalisés et bien plus encore. Votre modèle de réseaux sociaux personnalisé vous offre la base idéale pour intégrer, élaborer une stratégie et optimiser votre contenu.

Que ce soit pour les agences, les petites équipes, les grandes entreprises ou toute autre structure intermédiaire, ClickUp peut vous aider à rester organisé et à augmenter votre productivité. Regroupez vos projets de marketing sur les réseaux sociaux et assurez leur bon déroulement grâce à cet outil de gestion de projet tout-en-un : c'est peut-être exactement ce dont votre agence de réseaux sociaux a besoin.

Meilleures fonctionnalités

Plus de 15 vues personnalisées : plus de 15 vues personnalisées pour visualiser votre travail à votre façon, y compris une vue Calendrier

ClickUp Brain : Créez Créez du contenu généré par l'IA à l'aide de l'outil d'IA de ClickUp

Vue calendrier : gérez votre calendrier social, créez votre contenu pour les réseaux sociaux et bien plus encore, le tout dans une seule vue

Plateforme entièrement personnalisable : adaptez ClickUp à tous vos besoins. Utilisez-le pour : adaptez ClickUp à tous vos besoins. Utilisez-le pour la gestion de projet pour des sites web , la gestion de contenu et bien plus encore

Révision : Accélérez le processus de commentaires et de validation en annotant directement les images, les vidéos et les PDF, et en ajoutant des étiquettes pour identifier les membres de l'équipe ou les clients

Étiquettes : ajoutez des étiquettes personnalisées pour organiser vos tâches par catégorie

Indicateurs de priorité : attribuez à vos tâches une priorité urgente, élevée, normale ou faible afin que votre équipe sache clairement : attribuez à vos tâches une priorité urgente, élevée, normale ou faible afin que votre équipe sache clairement ce qu'il faut privilégier

Modèles personnalisables : faites votre choix parmi plus de 1 000 modèles personnalisables adaptés à tous les cas d'utilisation, y compris : faites votre choix parmi plus de 1 000 modèles personnalisables adaptés à tous les cas d'utilisation, y compris des modèles de calendrier de contenu

Application mobile : ClickUp est disponible sur mobile. Accédez à votre travail à tout moment, où que vous soyez

Capacités d'intégration : Effectuez la connexion de ClickUp à plus de 1 000 autres outils de travail pour regrouper toutes vos tâches en un seul endroit et rationaliser votre flux de travail

Tarifs

Forfait Free : à vie

Illimité : 7 $ par membre et par mois

Entreprise : 12 $ par membre et par mois

Enterprise : contactez l’équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,7 sur 5 (6 547 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (3 602 avis)

2. Planable

Idéal pour la collaboration sur le contenu

via Planable

Planable est un outil de planification de contenu et de collaboration qui aide les équipes marketing à planifier, prévisualiser, approuver et collaborer sur leur contenu sur les réseaux sociaux.

Avec Planable, vous pouvez facilement partager des idées de publications avec vos collègues et vos clients et recevoir des commentaires en temps réel au même endroit. Grâce à leur dernière mise à jour, Universal Content, les équipes peuvent créer et collaborer sur tout type de contenu : publications sur les réseaux sociaux, newsletters, blogs, descriptions de produits et tout ce qui se trouve entre les deux.

Planable simplifie le processus de validation des contenus de plusieurs façons. Pour commencer, les utilisateurs de Planable peuvent choisir parmi 4 flux de travail de validation : Aucune, Facultative, Obligatoire et Niveaux multiples de validation. Cette dernière option permet aux utilisateurs de personnaliser leur processus de validation en fonction de leur situation et ajoute une couche de sécurité supplémentaire en faisant passer les publications par une chaîne de validation avant leur publication. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu’une publication doive d’abord passer par le service juridique du client avant d’être publiée.

L'interface intuitive de Planable facilite également la collaboration entre les différentes équipes. Les discussions de votre équipe sont regroupées sur une seule plateforme, et vous pouvez facilement ajouter des étiquettes à d'autres membres pour lancer des discussions ou examiner du contenu. En effet, les discussions s'affichent juste à côté de la publication en question sous forme de commentaires et de réponses.

Il existe également une fonctionnalité de collaboration externe. Le contenu et les commentaires peuvent être définis comme « internes » jusqu’à ce que vous soyez sûr à 100 % qu’ils sont prêts à être validés par le client. Quant aux clients, ils ont la possibilité de générer un lien menant directement à la publication, ce qui leur permet de se rendre facilement sur la page et de partager leurs impressions dans les commentaires.

Que vous soyez une petite agence de marketing ou que vous gériez de nombreux clients différents, Planable vous fournit les outils nécessaires pour rationaliser les processus de collaboration et obtenir de meilleurs résultats de vos campagnes. Vous pouvez commencer par planifier le lancement d'un produit et utiliser Planable pour synchroniser le contenu de tous les canaux (réseaux sociaux, blog, e-mails, bannières, etc.).

Meilleures fonctionnalités

Flux de travail d'approbation à plusieurs niveaux et personnalisés

Synchronisez et/ou modifiez vos publications pour les plateformes de réseaux sociaux (fonctionnalité non encore disponible pour le contenu universel)

Affichage du calendrier intuitif et épuré

Des filtres personnalisés pour votre contenu, que vous pouvez enregistrer sous forme de vues personnalisées

Cinq façons d'afficher le contenu (Grille, Liste, Fil d'actualité, Calendrier

Collaboration en temps réel

Un outil de modification en cours d'images intégré à l'application

Intégration avec les principales plateformes de réseaux sociaux

Tarifs

Forfait gratuit

Basic : 13 $ par utilisateur et par mois

Pro : 26 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,6 sur 5 (548 avis)

Capterra : 4,5 sur 5 (305 avis)

3. Hootsuite

Idéal pour les agences de création de contenu et de rapports

via Hootsuite

Hootsuite est l'un des outils de gestion des réseaux sociaux les plus anciens et les plus réputés du marché. Hootsuite s'est imposé comme l'une des solutions incontournables pour les agences qui souhaitent investir dans leurs efforts de marketing sur les réseaux sociaux.

Hootsuite offre de nombreuses fonctionnalités attendues d'un outil de réseaux sociaux de ce calibre, notamment la planification de publications, la veille, la gestion des tâches et les rapports de performance. Grâce à son équilibre entre fonctionnalités de reporting et de gestion de projet, Hootsuite est une solution idéale pour les agences qui doivent jongler entre projets axés sur la performance et projets à forte composante créative.

Meilleures fonctionnalités

Les responsables peuvent attribuer des publications spécifiques sur les réseaux sociaux à des membres spécifiques de l'équipe.

Le calendrier de Hootsuite propose trois modes d'affichage (liste, semaine, mois) et deux sous-vues (par statut de publication ou par réseau social)

Fonctionnalités détaillées d'analyse et de rapports

Limites

Pas de bibliothèque multimédia centralisée pour le partage des ressources

Fonctionnalités de collaboration relativement limitées par rapport à d'autres outils

Des tarifs élevés

Pas de contrôle des versions pour les publications

Il n'est pas possible de partager des publications avec les invités

Tarifs

Professionnel : 99 $ par mois

Équipe : 249 $ par mois

Entreprise : 739 $ par mois

Enterprise : Nous contacter pour connaître les tarifs

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,1 sur 5 (3 840 avis)

Capterra : 4,4 sur 5 (3 412 avis)

4. Agorapulse

Idéal pour la gestion des réseaux sociaux et la gestion de projet

via Agorapulse

Agorapulse est une plateforme de gestion des réseaux sociaux qui offre des fonctionnalités de planification et de gestion des tâches. Ce qui distingue Agorapulse des autres outils de réseaux sociaux destinés aux agences, c'est sa gamme de fonctionnalités liées au marketing, allant de l'analyse de données, de la veille des mots-clés et de l'écoute sociale à la gestion de projet.

Meilleures fonctionnalités

Calendrier de contenu visuel

Module complémentaire de calendrier partagé pour la collaboration externe

Couvre un large intervalle de tâches liées au marketing sur les réseaux sociaux

Des fonctions solides de gestion de projet sur les réseaux sociaux

Limites

Pas de processus d'approbation à plusieurs niveaux

Courbe d'apprentissage abrupte

L'interface utilisateur peut être améliorée

Tarifs

Forfait Free

Forfait Standard : 49 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Professionnel : 79 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Formule Avancée : 119 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Personnalisé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,5 sur 5 (871 avis)

Capterra : 4,6 sur 5 (698 avis)

5. Sprout Social

Le meilleur pour la veille sur les réseaux sociaux

via Sprout

Sprout Social est un outil de gestion des réseaux sociaux conçu pour les agences. Sprout Social vous permet de gérer facilement plusieurs comptes sur une seule plateforme et de collaborer entre équipes. Vous pouvez également mesurer la réussite de vos campagnes grâce à ses fonctionnalités détaillées d'analyse et de rapports.

Enfin, une autre fonctionnalité remarquable de Sprout Social est sa vaste bibliothèque de ressources. Les agences étant, par définition, tributaires de ressources, la bibliothèque de Sprout apporte une valeur ajoutée considérable en proposant une sous-plateforme complète où les agences peuvent partager, gérer et distribuer des ressources avec leurs équipes et leurs clients.

Meilleures fonctionnalités

Une boîte de réception intelligente pour trier rapidement les demandes et le travail

Une bibliothèque de ressources avec deux modes pour afficher les ressources qui permettent une gestion rapide et facile des ressources

Des fonctionnalités avancées d'analyse, d'écoute sociale et de veille

La collaboration externe est simple et intuitive

Limites

Des tarifs élevés pour les agences de petite taille

Impossible de regrouper les publications dans le Calendrier

Pas d'option glisser-déposer dans le Calendrier

Tarifs

Forfait Standard : 249 $ par mois

Professionnel : 399 $ par mois

Avancé : 499 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,4 sur 5 (2 367 avis)

Capterra : 4,4 sur 5 (550 avis)

Découvrez ces alternatives à Sprout Social!

6. Buffer

Idéal pour les intégrations, les rapports et la gestion

via Buffer

Si Buffer s'est fait un nom grâce à ses nombreuses intégrations, c'est aussi un outil puissant pour les agences de toutes tailles.

Buffer vous permet de créer et de programmer facilement des publications sur plusieurs comptes de réseaux sociaux. Ses excellentes fonctionnalités d'analyse vous permettent de suivre les performances de vos publications, de générer des rapports sur votre progression et de vous comparer à vos concurrents. De plus, sa fonctionnalité de programmation groupée en fait l'outil idéal pour les agences gérant un grand nombre de clients.

Meilleures fonctionnalités

De nombreuses intégrations, dont Canva

Suivi et gestion des campagnes : vous pouvez créer du contenu dans la fenêtre de campagne et suivre les publications programmées, publiées, en brouillon et en attente de validation.

Proposez un forfait tarifaire spécialement conçu pour les agences

Limites

Il n'y a pas de libellés ni d'étiquettes pour les publications, ce qui est pourtant indispensable dans le cadre d'initiatives à grande échelle sur les réseaux sociaux

Ne permet pas de collaborer avec des équipes externes

L'infrastructure de validation de Hootsuite est quelque peu limitée dans la mesure où, mis à part un flux de travail de validation en 1 contre 1, les utilisateurs ne peuvent pas structurer les validations par niveaux

Tarifs

Forfait Free

Essentials : 6 $ par canal et par mois

Équipe : 12 $ par canal et par mois

Agence : 120 $ pour 10 canaux/mois

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,3 sur 5 (971 avis)

Capterra : 4,5 sur 5 (1 390 avis)

7. Sendible

Idéal pour les agences de taille petite à moyenne

via Sendible

Le prochain sur la liste est Sendible, un outil puissant conçu pour aider les agences à gérer leurs comptes sur les réseaux sociaux. Sendible offre un éventail de fonctionnalités assez varié, notamment des calendriers de publication, des messages automatisés et des fonctionnalités de rapports. De plus, Sendible permet aux utilisateurs de collaborer en temps réel avec leurs clients et les membres de leur équipe sur des projets.

Sendible dispose de plusieurs fonctionnalités qui le distinguent des outils similaires, telles que la surveillance des messages privés et un tableau de bord client. Ce dernier facilite considérablement la gestion des relations entre l'équipe et les clients. Il convient également de mentionner l'éditeur d'images intégré et les suggestions de sujets.

Meilleures fonctionnalités

Les utilisateurs peuvent synchroniser et modifier leurs publications sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux au lieu de réaliser la modification en cours pour chaque publication.

Un calendrier de réseaux sociaux intuitif et très facile à utiliser

Surveillance des messages privés

Client Connect permet aux clients de réaliser la connexion de leurs comptes sociaux au tableau de bord client sans avoir à divulguer leurs identifiants de connexion.

Flux de travail de validation personnalisé pour les clients et les équipes chargées des réseaux sociaux

Limites

L'expérience mobile peut être améliorée

Tarifs

Créateur : 29 $ par mois

Traction : 89 $ par mois

Tarif : 199 $ par mois

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,5 sur 5 (832 avis)

Capterra : 4,5 sur 5 (116 avis)

8. Later

Idéal pour les agences spécialisées dans les réseaux sociaux et le marketing de contenu

via Later

Later est un excellent choix pour toute agence souhaitant faire passer sa gestion des réseaux sociaux au niveau supérieur. Son système de planification intuitif permet aux utilisateurs de planifier et de publier du contenu sur plusieurs canaux à partir d'un seul et même endroit, ce qui leur fait gagner du temps et leur épargne des efforts. Il offre également de puissantes fonctionnalités d'analyse et des outils de référencement.

De plus, la bibliothèque de médias visuels de Later facilite le stockage et l'organisation du contenu visuel, permettant aux utilisateurs de trouver rapidement la photo ou la vidéo idéale pour leur prochaine publication. Avec des fonctionnalités aussi puissantes, il n'est pas étonnant que Later soit devenu l'un des outils de gestion des réseaux sociaux les plus populaires auprès des agences.

Meilleures fonctionnalités

Intégration avec WordPress

Facilité d'utilisation et interface épurée

Une bibliothèque multimédia robuste qui facilite la gestion des ressources pour les équipes et la gestion des clients

Assistance pour « Link in Bio »

Limites

Pas d'intégration avec Google Profile (anciennement Google My Business)

Tarification quelque peu rigide. Par exemple, les forfaits Starter et Growth ont des limites respectives pour le nombre de publications : 30 pour le réseau social Starter et 150 pour le réseau social Growth.

Les forfaits d'entrée de gamme ont une limite de trois mois pour les données analytiques.

Tarifs

Forfait Starter : 18 $ par mois

Growth : 40 $ par mois

Avancé : 80 $ par mois

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,6 sur 5 (289 avis)

Capterra : 4,4 sur 5 (358 avis)

9. Planoly

Idéal pour les agences de taille moyenne à grande

via Planoly

Planoly est un autre excellent choix pour les agences qui cherchent à optimiser leur flux de travail sur les réseaux sociaux. Cette plateforme de planification très populaire fonctionne avec Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook et d'autres grandes plateformes.

Planoly offre une interface visuelle simple qui vous aide à collaborer, à planifier des campagnes, à suivre les indicateurs de performance et à analyser les résultats. Planoly facilite également la création de visuels époustouflants en proposant plus de sept millions de photos d'archives, de graphiques et de polices de caractères de marque.

Meilleures fonctionnalités

Assistance pour « Link in Bio »

Un planificateur de vidéos TikTok robuste et intégré à l'application

Offre d'assistance pour la publication simultanée sur plusieurs plateformes (par exemple, des vidéos TikTok sur YouTube Shorts)

Limites

La période d'essai gratuite ne dure que sept jours

Les petites agences pourraient trouver Planoly inaccessible, car le forfait Starter limite le nombre de publications mensuelles.

Tarifs

Forfait Starter : 13 $ par mois

Growth : 23 $ par mois

Professionnel : 43 $ par mois

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,3 sur 5 (64 avis)

Capterra : 4,5 sur 5 (46 avis)

10. Loomly

Idéal pour l'analyse et la collaboration

via Loom

La dernière entrée de notre sélection des meilleurs outils de réseaux sociaux pour les agences est Loomly.

Loomly propose une interface utilisateur intuitive qui facilite la planification et la publication de posts, permet aux utilisateurs de prévisualiser leurs publications sur tous leurs différents canaux et de mettre en place des processus d'approbation automatisés avec des rôles et des permissions personnalisables.

Cette dernière fonctionnalité offre aux équipes des agences un meilleur contrôle sur le contenu de leurs clients tout en garantissant la cohérence de la marque. Grâce à Loomly, les agences peuvent également analyser les performances de leur contenu à l'aide de rapports détaillés sur l'engagement, la portée et d'autres indicateurs. Tout cela fait de Loomly le choix idéal pour les agences qui cherchent à améliorer leur efficacité en matière de gestion des réseaux sociaux.

Meilleures fonctionnalités

Offre d'assistance pour l'intégration de Snapchat

Des flux de travail personnalisables pour l'équipe, destinés à l'approbation et à la publication de contenu sur les réseaux sociaux

Idées de publications et flux RSS pour inspirer votre équipe

Limites

Pas d'environnements de travail ni de dossiers

Publication manuelle de posts sur Instagram et Facebook

Problèmes d'interface utilisateur avec les filtres

Tarifs

Tarif de base : 35 $ par mois

Tarif standard : 7 $ par mois

Avancé : 172 $ par mois

Premium : 359 $ par mois

Enterprise : Nous contacter pour connaître les tarifs

Évaluations et avis des clients

G2 : 4,6 sur 5 (1 307 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (476 avis)

Les meilleurs outils de gestion des réseaux sociaux pour les agences dépendent de leurs besoins spécifiques et de leur taille. Les grandes agences peuvent avoir besoin de solutions plus avancées, dotées de capacités d'automatisation et d'analyse plus poussées.

En revanche, les plus petites agences peuvent se contenter de solutions plus simples offrant suffisamment de fonctionnalités pour assurer les tâches de base. Quels que soient vos besoins, il existe une plateforme de planification de publications sur les réseaux sociaux capable d’y répondre : il vous suffit de choisir celle qui vous offre les fonctionnalités et la flexibilité nécessaires pour accompagner vos besoins croissants et le développement de votre entreprise !

Auteur invité :

Marco Giuliani est responsable marketing de contenu chez Planable et aspirant YouTuber. Il est spécialisé dans la rédaction de contenu, la rédaction pour les réseaux sociaux et les romans graphiques néo-noirs.