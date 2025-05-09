Les 10 meilleures applications de calendrier de partage pour rationaliser votre planification en 2025

Concilier les emplois du temps de toute une famille peut souvent ressembler à un travail à plein temps. À un moment donné, vous êtes prêt à assister à une réunion scolaire, tandis que votre partenaire insiste sur le fait que vous avez promis d'emmener le chien chez le vétérinaire.

La bonne nouvelle, c'est qu'une application de calendrier partagé fiable permet à tout le monde d'être sur la même page et d'éviter les confusions chaotiques. Que vous ayez besoin d'un calendrier familial pour coordonner les évènements scolaires et les engagements de travail ou d'une application qui se synchronise de manière transparente sur plusieurs appareils, nous avons testé les meilleures options disponibles.

Voici une sélection des meilleures applications de calendrier de partage qui simplifient la planification, vous permettant de passer moins de temps à gérer les emplois du temps et plus de temps à profiter de la vie ensemble.

*que rechercher dans les applications de calendrier de partage ?

Toutes les applications de calendrier de partage ne se valent pas. Certaines facilitent la planification, tandis que d'autres semblent demander plus de travail qu'elles n'en valent la peine. Pour organiser votre famille sans vous prendre la tête, recherchez ces fonctionnalités indispensables :

*synchroniser sur plusieurs appareils : assurez-vous que tous les membres de la famille reçoivent des mises à jour en temps réel, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent

notifications personnalisables : *Définissez des rappels pour les évènements importants, les changements de planning de dernière minute ou les tâches récurrentes

Plusieurs façons d'afficher le calendrier : passez d'une disposition quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle pour voir rapidement ce qui vous attend

événements code par couleur :* attribuez différentes couleurs à chaque membre de la famille pour éviter toute confusion d'un seul coup d'œil

*listes de tâches de partage : suivez les courses, les projets scolaires et les tâches ménagères en plus des évènements programmés

*discuter ou note basés sur les évènements : ajoutez des détails, des mises à jour ou des changements de dernière minute directement aux évènements pour éviter les textes interminables

Intégration avec d'autres applications : synchronisez-vous avec Google Agenda, Outlook ou des gestionnaires de tâches pour rationaliser la planification

accès invité pour les évènements temporaires : *Permettez aux baby-sitters, aux proches ou aux amis d'afficher les plannings sans leur donner un accès complet

🔍 Le saviez-vous ? 70 % des gens utilisent des calendriers numériques pour gérer leur emploi du temps quotidien. Cependant, suivre les activités de plusieurs membres de la famille nécessite plus qu'une simple application de calendrier.

Les 10 meilleures applications de calendrier de partage

Trouver la bonne application de calendrier de partage fait toute la différence pour organiser le planning de votre famille. Que vous ayez besoin d'un simple calendrier familial ou d'une application riche en fonctionnalité qui se synchronise sur tous vos appareils, il existe de nombreuses applications de calendrier gratuites pour différents cas d'utilisation.

Voici les meilleurs choix pour vous aider à rester dans le suivi sans chaos !

1. ClickUp (idéal pour la gestion tout-en-un des tâches et des calendriers)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, avec des fonctionnalités intégrées de planification et de collaboration.

Contrairement aux applications traditionnelles de calendrier familial, ClickUp intègre des listes à faire, le suivi des évènements et les dépendances entre les tâches. Cela en fait une excellente option pour les familles très occupées qui jonglent avec plusieurs emplois du temps.

Planifiez et suivez les emplois du temps de votre famille avec ClickUp Calendrier

ClickUp Calendar permet à toute votre famille d'être sur la même page. En quelques clics, vous pouvez afficher vos tâches et activités par jour, semaine ou mois pour obtenir un aperçu détaillé ou une vue d'ensemble du planning de votre famille.

Le véritable avantage ? Vous pouvez réellement automatiser votre planning. Imaginez : vous marquez vos tâches les plus importantes comme priorités, et ClickUp utilise l'IA pour vous suggérer les meilleurs moments pour les travailler. Vous pouvez ensuite ajouter ces blocs de temps à votre calendrier en un seul clic. Et si vous ne terminez pas une tâche ? ClickUp reprogramme automatiquement le temps nécessaire pour vous, afin que vous restiez sur la bonne voie.

Le calendrier ClickUp vous permet d'intégrer tous vos calendriers (travail, personnel, social) dans une vue unifiée. Cela crée un hub central pour tous vos engagements, réduisant ainsi la confusion et simplifiant la planification.

Et voici le plus intéressant : ClickUp intègre vos tâches et votre calendrier de manière transparente. Vous verrez vos tâches avec priorité, vos tâches en retard et votre backlog directement dans la barre latérale du calendrier, et vous pourrez facilement les glisser-déposer dans votre planning. Ainsi, vous pourrez planifier votre journée de travail plus efficacement et vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Organisez, hiérarchisez et automatisez les tâches pour respecter les délais sans chaos grâce à la tâche ClickUp

Avec ClickUp Tasks, vous pouvez attribuer des tâches à chaque membre de la famille, attribuer des codes couleur aux activités et même créer des rappels récurrents pour les évènements scolaires ou les sorties en famille.

Avec les tâches ClickUp, vous pouvez également :

Utilisez les champs personnalisés pour mieux contextualiser les tâches et permettre à tout le monde d'être sur la même page

Reliez les tâches entre elles grâce à des dépendances flexibles pour une gestion fluide

Automatisez les tâches répétitives telles que les tâches quotidiennes afin de passer moins de temps à définir des rappels

Ajustez la disposition de votre calendrier, filtrez les tâches et partagez vos vues avec d'autres personnes. Vous pouvez également synchroniser votre calendrier avec des calendriers externes tels que Outlook et Apple Calendar.

Grâce à sa fonctionnalité de planification par glisser-déposer, à synchroniser les calendriers externes et à discuter basés sur les évènements, ClickUp vous permet de planifier facilement votre emploi du temps familial sans avoir à passer d'une application à l'autre.

📮 ClickUp Insights : 92 % des travailleurs du savoir utilisent une gestion du temps personnalisée. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas de fonctionnalités intégrées de hiérarchisation des priorités, ce qui affecte la productivité. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps basées sur l'IA de ClickUp permettent de créer une stratégie de gestion du temps personnalisée qui convient à votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Synchronisez facilement vos calendriers externes pour regrouper Google Agenda et Outlook dans un affichage unifié

Glissez-déposez instantanément des évènements pour ajuster les plannings sans entrée manuelle

Attribuez un code couleur aux entrées du calendrier pour le suivi d'un seul coup d'œil des activités de chaque membre de la famille

Joignez des notes et des fichiers aux évènements pour ajouter des détails tels que des formulaires scolaires, des listes de courses ou des itinéraires de voyage

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour collaborer avec votre famille et vos collègues afin de réfléchir ensemble et d'achever des tâches à l'aide de visuels créatifs

Permettez une communication en temps réel et une coordination fluide des évènements, en veillant à ce que tout le monde reste sur la même page sans effort grâce à ClickUp Discuter

Consultez le temps total que vous avez consacré à vos tâches et filtrez le temps suivi par statut, dates et priorités avec ClickUp Suivi du temps

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage pour les familles qui ont seulement besoin d'une application simple de calendrier familial

Pas de widget mobile dédié pour afficher les évènements à venir sans ouvrir l'application

Tarifs ClickUp

*évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

ClickUp nous permet d'afficher la vue d'ensemble des projets ainsi que les détails, ce qui nous aide à résoudre rapidement les problèmes et à garder tout le monde impliqué dans un projet sur la même page. J'apprécie également la possibilité d'automatiser la plupart de mes tâches quotidiennes.

💡 Conseil de pro : si votre famille dispose de plusieurs calendriers pour le travail, l'école et la vie familiale, les filtres avancés de ClickUp vous permettent d'afficher les plannings des différents groupes séparément ou tous ensemble. Utilisez ces filtres pour éviter l'encombrement tout en assurant le suivi de tout ce qui compte.

2. Google Agenda (idéal pour une intégration transparente avec les applications Google)

via Google Agenda

Google Agenda est l'une des applications de calendrier de partage les plus utilisées, et ce pour une bonne raison. Elle se synchronise facilement avec toutes les applications Google, telles que Gmail, Meet et Drive.

Si votre famille utilise un compte Gmail, cette application de calendrier devient encore plus puissante. Elle vous permet d'ajouter automatiquement des évènements à partir d'e-mails, de planifier des visio-conférences et de partager votre emploi du temps.

Google Agenda se distingue par sa capacité à gérer plusieurs calendriers au sein d'une seule interface. Vous pouvez créer des calendriers distincts pour les membres de votre famille, votre travail, vos études et même un journal familial, puis activer/désactiver l'un d'entre eux ou afficher tout simultanément.

*les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Synchronisez automatiquement les applications Google pour ajouter des évènements depuis Gmail, réunion et tâches sans saisie manuelle

Créez facilement plusieurs calendriers pour séparer vos emplois du temps de travail, scolaires et personnels en un seul endroit

Partagez instantanément vos calendriers avec les membres de votre famille pour que tout le monde soit informé des évènements importants

Utilisez la création d'évènements en langage naturel pour taper des phrases simples telles que « Rendez-vous chez le médecin à 15 h » et laissez Google planifier votre agenda

Limites de Google Agenda

Il peut être difficile de trouver des disponibilités de partage lorsque l'on essaie d'afficher les agendas des autres

Ne dispose pas d'une fonctionnalité intégrée de gestion des tâches pour les familles qui souhaitent combiner leurs plannings avec des listes à faire

Tarifs Google Agenda

version gratuite*

Entreprise starter : 7 $/mois par utilisateur

Normes commerciales : 14 $/mois par utilisateur

Business Plus : 22 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarifs personnalisés

*évaluations et avis sur Google Agenda

G2 : 4,6/5,0 (plus de 42 790 avis)

Capterra : 4,8/5,0 (plus de 3 470 avis)

💡 Conseil de pro : Maîtriser quelques astuces Google Agenda peut vous faire gagner des heures de stress lié à la planification, qu'il s'agisse d'ajouter automatiquement des événements depuis Gmail ou de configurer des heures de travail et des notifications personnalisées. Découvrez ici les meilleures astuces Google Agenda.

3. Cozi (Idéal pour la planification et l'organisation axées sur la famille)

via Cozi Family Organizer

Cozi est une application de calendrier familial partagé conçue pour aider les ménages très occupés à s'organiser. Contrairement aux applications de partage de calendrier classiques, Cozi combine le partage de calendrier, les listes à faire, les listes de courses et la planification des repas sur une seule et même plateforme.

Il s'agit d'une solution unique pour le suivi des activités de chacun tout en informant les membres de la famille grâce à des notifications automatiques. La planification par code couleur permet de voir d'un seul coup d'œil qui participe à chaque évènement.

Cozi permet à chacun de se souvenir des dates importantes, qu'il s'agisse d'évènements scolaires, de rendez-vous chez le dentiste ou d'activités familiales.

Les meilleures fonctionnalités de Cozi

Configurez des notifications automatiques et des e-mails d'agenda pour tenir tout le monde informé des changements

Partagez vos listes de courses, vos forfaits et vos listes à faire pour gérer les tâches ménagères en un seul endroit

Accédez au calendrier familial depuis n'importe quel appareil pour consulter les plannings où que vous soyez

Limites de Cozi

Manque d'intégration avec d'autres applications de calendrier telles que Google Agenda ou Outlook

Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement payant pour débloquer des outils avancés

Tarifs Cozi

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Cozi*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📌 Astuce bonus : utilisez les e-mails d'agenda de Cozi pour envoyer un planning hebdomadaire aux membres de votre famille afin que chacun connaisse à l'avance ses engagements. Cela vous permettra d'assurer le suivi des réunions de famille, des évènements scolaires et de la planification des repas en un clin d'œil !

4. TimeTree (idéal pour le partage de calendriers avec communication intégrée)

via TimeTree

TimeTree est une application de calendrier de partage qui simplifie la planification et la coordination pour les familles, les amis et les équipes.

Contrairement aux applications de calendrier familial standard, TimeTree va au-delà du partage de calendrier. Elle comprend des fonctionnalités de discuter intégrées, plusieurs calendriers pour différents groupes et des notifications instantanées pour les évènements du calendrier.

Avec TimeTree, créez une application de calendrier familial de partage, un calendrier de travail et même un journal familial. L'application tient tout le monde informé grâce à des mises à jour en temps réel et élimine le besoin d'utiliser des applications de messagerie distinctes pour discuter des forfaits.

Les meilleures fonctionnalités de TimeTree

Créez plusieurs calendriers pour différents groupes afin de séparer le travail, la famille et le calendrier personnel. Recevez des notifications automatiques pour tout changement afin que personne ne manque une mise à jour

Discutez des évènements dans votre calendrier en ligne à l'aide du discuter et des commentaires intégrés

Joignez des pièces jointes et des images aux évènements pour garder les documents importants facilement accessibles

Limites de TimeTree

Manque d'intégration approfondie avec d'autres applications de calendrier telles que Google Agenda ou Outlook

Certaines fonctionnalités avancées, telles que la hiérarchisation des évènements, nécessitent un abonnement payant

Tarifs TimeTree

*version gratuite

Premium : 4,49 $/mois par utilisateur

Forfait annuel : 44,99 $/an par utilisateur

évaluations et avis sur TimeTree*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Une étude menée auprès de 393 familles a révélé que les outils de planification commune réduisaient le stress dans la vie familiale. Les applications de calendrier familial évitent les doubles réservations, les malentendus et le chaos de dernière minute, garantissant une coordination fluide entre le travail, l'école et les horaires personnels.

5. Calendrier Microsoft Outlook (idéal pour les utilisateurs Microsoft et pour une planification harmonieuse entre vie professionnelle et vie familiale)

via Calendrier Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Calendar est une application de calendrier de partage qui s'intègre à l'écosystème Microsoft. Que vous organisiez des événements familiaux, des horaires scolaires ou des réunions de travail, elle affiche plusieurs vues de calendrier, des invitations à des évènements et des mises à jour en temps réel.

Pour les familles qui utilisent déjà Microsoft 365, le partage de calendrier d'Outlook vous permet de coordonner vos projets entre différents comptes. Il prend également en charge la synchronisation avec Google Agenda et Apple Agenda, ce qui vous permet de gérer tous vos emplois du temps sur tous vos appareils.

Le système de rappel d'évènements intégré garantit que personne n'oublie les dates importantes, tandis que la possibilité de rechercher dans plusieurs calendriers facilite la recherche de ce dont vous avez besoin.

*les meilleures fonctionnalités du calendrier Microsoft Outlook

Synchronisez vos calendriers Google, Apple et Microsoft pour regrouper tous vos rendez-vous dans une seule vue à afficher

Créez et partagez plusieurs calendriers pour séparer votre vie de travail, scolaire et personnelle

Recherchez facilement des éléments de calendrier pour localiser rapidement les évènements passés et à venir

Limites du calendrier Microsoft Outlook

Stockage gratuit limite par rapport à d'autres applications de calendrier

Les outils avancés peuvent nécessiter un certain temps d'apprentissage pour ceux qui découvrent le système Microsoft

tarifs du calendrier Microsoft Outlook*

Microsoft 365 Famille : 8,99 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Personnel : 6,99 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 forfait Business : tarification personnalisée

*évaluations et avis sur Microsoft Outlook Calendrier

G2 : 4,5/5,0 (plus de 2 970 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 2 120 avis)

que disent les utilisateurs du calendrier Microsoft Outlook ?*

Un utilisateur de G2 déclare :

MS Outlook est l'un des outils les plus utilisés pour envoyer des e-mails et gérer votre calendrier de travail. La fonctionnalité principale de cet outil est son intégration transparente avec d'autres outils de réunion tels que Zoom Workplace, MS Teams, etc.

6. FamilyWall (Idéal pour l'organisation et la communication familiale tout-en-un)

via FamilyWall

FamilyWall est une plateforme d'organisation familiale complète qui permet de rationaliser les emplois du temps quotidiens, les tâches et la communication. Elle intègre des listes de courses, la planification des repas et le suivi de localisation en temps réel, ce qui en fait un outil indispensable pour les familles très occupées.

En synchronisant avec Google Agenda, regroupez plusieurs calendriers en un seul endroit et assurez le suivi de tout le monde. Les listes à faire et de courses partagées garantissent que rien n'est oublié, tandis que la messagerie familiale permet une communication instantanée sans avoir à changer d'application.

Les utilisateurs Premium peuvent utiliser le suivi budgétaire et la planification des repas, ce qui rend la gestion du foyer encore plus fluide.

Les meilleures fonctionnalités de FamilyWall

Synchronisez vos plannings avec Google Agenda pour centraliser tous vos évènements en un seul endroit.

Partagez vos listes de courses et vos listes à faire pour le suivi des tâches en famille.

Utilisez le suivi d'emplacement en temps réel pour vos enfants et recevez des alertes de zone de sécurité.

Forfait vos repas pour la semaine et générez automatiquement des listes de courses pour faciliter vos achats.

Limites de FamilyWall

Les utilisateurs doivent souscrire un abonnement pour bénéficier des fonctionnalités de budgétisation et de planification avancée des repas.

Le suivi d'emplacement peut accélérer l'épuisement de la batterie sur certains appareils.

Tarifs FamilyWall

Version gratuite

Premium : 4,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur FamilyWall

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Une étude révèle que les hommes utilisent davantage les calendriers numériques que les femmes (73 % contre 67 %), mais que ces dernières ont davantage tendance à utiliser des agendas papier (32,1 %). Des applications telles que ClickUp contribuent à combler cet écart en assurant la fourniture d'outils d'organisation numériques tout en permettant à ceux qui préfèrent encore l'approche traditionnelle de prendre facilement des notes à la main.

7. FamCal (idéal pour organiser toute la famille dans une seule application)

via FamCal

FamCal est une application de calendrier familial partagé qui aide les ménages à rester synchronisés avec les évènements, les tâches, les notes et les listes de courses. Elle propose une planification par code couleur, des rôles pour les membres de la famille et des mises à jour en temps réel, ce qui la rend idéale pour les familles très occupées qui jonglent avec de multiples responsabilités.

En synchronisant avec Google Agenda, les utilisateurs peuvent ajouter des évènements, définir des rappels et attribuer des tâches à des membres spécifiques de la famille.

L'application comprend un planificateur de recettes partagé, un suivi des dépenses pour les voyages en famille et des notes privées. Cela garantit que tout, des emplois du temps quotidiens aux projets de vacances, est bien organisé.

Les meilleures fonctionnalités de FamCal

Créez des évènements de partage avec des catégories codées par couleur pour le suivi de l'emploi du temps de chaque membre de la famille.

Gérez vos listes de courses et vos listes à faire pour rester au top de vos achats et de vos tâches ménagères.

Utilisez le planificateur de repas intégré pour organiser vos recettes et planifier vos repas directement dans le calendrier.

Suivez vos dépenses de voyage en un seul endroit pour contrôler vos dépenses pendant vos vacances.

Limites de FamCal

Ne se synchronise pas avec Outlook ou Samsung Calendar, ce qui limite l'intégration multiplateforme.

Certaines fonctionnalités de base sont désormais payantes, ce qui frustre les utilisateurs de longue date.

Tarifs FamCal

Version gratuite

Premium : 4,99 $/semaine par utilisateur

Forfait annuel : 39,99 $/an par utilisateur

Évaluations et avis sur FamCal

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : Meilleures extensions et modules complémentaires pour Google Agenda

8. Cupla (idéal pour les couples qui gèrent leurs emplois du temps ensemble)

via Cupla

Cupla est une application de calendrier de partage conçue pour les couples, qui facilite la planification de leur vie commune. Cette application générique de calendrier familial met l'accent sur une planification adaptée aux relations, en veillant à ce que les partenaires restent synchronisés sur les dates importantes, les listes à faire et les rappels.

Créez des évènements de partage, synchronisez-les avec d'autres calendriers tels que Google Agenda, et discutez même au sein de l'application pour échanger sur vos projets en temps réel.

Que vous gériez vos rendez-vous galants, coordonniez vos horaires de travail ou assuriez le suivi de la disponibilité de chacun, Cupla vous simplifie la vie.

Quelques-unes des meilleures fonctionnalités

Synchronisez instantanément les plannings pour voir la disponibilité des deux partenaires

Gérez ensemble les listes à faire et les rappels pour rester au fait des tâches quotidiennes

Discutez dans l'application pour coordonner vos projets sans passer par des plateformes de messagerie

Recevez des mises à jour automatiques sur les changements d'horaire afin que personne ne manque un évènement important

Quelques limites

Limite à la planification pour les couples, sans fonctionnalités plus larges pour la famille ou l'équipe

Pas de version bureau pour ceux qui préfèrent gérer leurs plannings sur un ordinateur

Tarifs Cupla

Télécharger gratuit

évaluations et avis Cupla*

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. Asana (idéal pour l'organisation familiale basée sur des projets et le suivi des tâches)

via Asana

Asana n'est pas seulement destiné aux entreprises, c'est aussi une puissante application de calendrier partagé pour les familles qui ont besoin d'une gestion structurée des tâches. Si votre foyer fonctionne comme une mini-organisation avec plusieurs calendriers, listes à faire et responsabilités partagées, Asana vous aide à tout regrouper.

Contrairement aux applications de calendrier familial traditionnelles, Asana vous permet de créer des évènements, de fixer des échéances, de suivre des tâches et d'automatiser des flux de travail. Vous pouvez attribuer des tâches ménagères, gérer les emplois du temps scolaires et même utiliser les intégrations Google Agenda ou Microsoft Outlook pour tout synchroniser en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Organisez les emplois du temps familiaux grâce à une planification par projet afin de suivre l'école, le travail et les évènements

Automatisez les tâches récurrentes pour gérer les corvées, les plans de repas ou le paiement des factures sans saisie manuelle

Synchronisez-vous avec Google Agenda et d'autres calendriers pour regrouper tous vos évènements en un seul endroit

Attribuez des tâches aux membres de votre famille avec des délais, des niveaux de priorité et des rappels

Limites d'Asana

L'automatisation en masse et les règles avancées nécessitent un forfait Enterprise avec un nombre minimum d'utilisateurs requis

La facturation annuelle sans politique de remboursement rend cette solution risquée pour ceux qui ne sont pas sûrs de l'utiliser à long terme

Tarifs Asana

*version gratuite

Starter : 10,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 24,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

*évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5,0 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 13 350 avis)

que disent les utilisateurs à propos d'Asana ?*

Un utilisateur de G2 déclare :

J'adore la simplicité du travail avec Asana. J'ai utilisé de nombreux autres outils de gestion de projet au fil des ans, mais aucun d'entre eux n'offre une interface utilisateur aussi claire et intuitive. Si vous découvrez cet outil, sachez qu'il est incroyablement facile à prendre en main.

➡️ En savoir plus : Meilleures applications de calendrier (gratuites et payantes)

via Fantastical

Fantastical est une application de calendrier haut de gamme destinée aux utilisateurs Mac qui ont besoin d'un partage de calendrier, d'une planification d'évènements et d'une gestion des tâches fluides sur tous leurs appareils Apple. Elle permet la création d'évènements en langage naturel, prend en charge les fuseaux horaires et effectue l'automatisation des réunions.

Fantastical se distingue par sa capacité à se synchroniser avec Google Agenda, iCloud, Microsoft 365 et d'autres applications de calendrier, vous permettant ainsi d'afficher plusieurs calendriers. Elle propose des suggestions d'évènements, vous pouvez donc envoyer différentes options d'horaires et laisser les autres choisir celle qui leur convient le mieux, ce qui est parfait pour les réunions de famille ou les réunions scolaires.

Les meilleures fonctionnalités de Fantastical

Synchronisez plusieurs calendriers pour regrouper vos agendas Google, iCloud et Outlook en un seul endroit.

Créez des évènements en utilisant un langage naturel avec des expressions telles que « Dîner chez grand-mère à 18 h ».

Proposez des horaires d'évènements aux membres de votre famille et laissez-les voter pour la meilleure option.

Affichez et rejoignez automatiquement les conférences téléphoniques grâce à la détection des liens Zoom, Google Meet et Teams.

Limites de Fantastical

Le prix est élevé, malgré l'absence de service de calendrier hébergé.

Limité aux appareils Apple, sans assistance complète pour les utilisateurs Windows ou Android.

Tarifs Fantastical

Personnel : 4,75 $/mois par utilisateur

Famille (jusqu'à 5 utilisateurs) : 7,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fantastical

G2 : 4,4/5,0 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,8/5,0 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs à propos de Fantastical ?

Un utilisateur de G2 déclare :

C'est très facile à utiliser. C'est difficile à expliquer à ceux qui ont des besoins basiques en matière de calendrier, mais mon agenda est très chargé. Il permet d'ajouter des éléments au calendrier en utilisant un langage simple et l'interface est excellente. C'est bien mieux qu'iCal. *

➡️ En savoir plus : Comment fusionner deux ou plusieurs calendriers Google

Plus d'applications de calendrier de partage à découvrir

Si vous êtes toujours à la recherche de l'application de calendrier partagé idéale, voici quelques alternatives performantes qui pourraient répondre à vos besoins.

Teamup Calendar : un calendrier flexible permettant aux équipes d'organiser leurs plannings sans connexion utilisateur, idéal pour les évènements communautaires ou les équipes de bénévoles.

Any. do Calendrier : combine la planification de calendrier avec une liste à faire, permettant aux utilisateurs de planifier leur journée tout en gérant leurs tâches de manière transparente dans une seule application.

Zoho Calendar : un calendrier de partage adapté aux entreprises, avec planification d'évènements, rappels et intégrations avec la suite de productivité Zoho.

Gérez plusieurs calendriers en toute simplicité avec ClickUp !

Trouver la meilleure application de calendrier de partage ne se résume pas à la planification : il s'agit de réduire le stress, d'améliorer la communication et de mettre toute la famille sur la même page. Que vous ayez besoin d'automatisation de tâches, de discuter autour d'évènements ou de synchroniser vos calendriers en toute transparence, le bon outil fait toute la différence.

ClickUp propose un calendrier glisser-déposer, des intégrations avec Google Agenda, Outlook et d'autres applications, ainsi qu'une gestion des tâches puissante, le tout en un seul endroit. Si vous souhaitez rendre votre planification plus rapide et plus facile, ClickUp est la solution qu'il vous faut !

