Modèles marketing Asana gratuits pour gérer vos campagnes

🔍 Le saviez-vous ? 66 % des spécialistes du marketing ne sont pas convaincus de leur capacité à atteindre leurs objectifs de chiffre d'affaires.

C'est un nombre important, surtout lorsque le temps, l'argent et les ressources sont en jeu. Sans processus clair ni hub central, les campagnes échouent ou n'atteignent jamais leur plein potentiel. Découvrez les modèles marketing Asana.

Ces modèles prêts à l'emploi vous permettent de planifier vos campagnes, de gérer vos tâches, de gagner du temps et de rester aligné du début à la fin. Avec un bon modèle marketing, tout le monde sait quoi à faire, quand et comment. Il apporte concentration, cohérence et clarté à chaque campagne, ce qui est essentiel pour générer des revenus.

Découvrons les meilleurs modèles marketing Asana pour aligner votre équipe et la faire avancer dans la même direction. Et si vous recherchez quelque chose d'encore plus intuitif, plus connecté et plus facile à suivre à long terme, nous vous proposons des modèles alternatifs plus intelligents de ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde.

*aperçu des modèles marketing Asana

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle marketing Asana ?

Voici ce que vous devez rechercher lorsque vous choisissez un modèle marketing Asana :

objectifs de campagne et indicateurs clés de performance* : choisissez un modèle comportant des sections claires pour définir les objectifs et les indicateurs de performance de la campagne. Cela permet à l'équipe de rester sur la même longueur d'onde et de se concentrer sur les résultats qui comptent

Clarté du flux de travail : recherchez des modèles qui divisent tout le travail en petites tâches réalisables. Cela facilite l'exécution et évite toute confusion

Exhaustivité : un modèle marketing doit vous aider à organiser tous les détails clés, tels que les dates d'échéance des campagnes, les personnes assignées, le type de projet, etc. Il améliore la responsabilité et garantit une progression sans heurts

*alignement des objectifs : optez pour des modèles personnalisables qui s'adaptent aux e-mails, aux réseaux sociaux, aux blogs et plus encore, garantissant ainsi un processus de planification plus fluide sur tous les formats

Données visuelles : recherchez des modèles avec des tableaux, des échéanciers et des calendriers pour afficher les données en un coup d'œil. Ils permettent aux équipes de voir rapidement la progression et de mieux planifier leur travail

🧠 Anecdote : les spécialistes du marketing organisés ont 674 % plus de chances de fournir des rapports de réussite que leurs collègues moins organisés. Et les modèles marketing sont le moyen le plus simple de commencer à mieux s'organiser !

Les meilleurs modèles Asana pour le marketing

Si vous passez des dizaines d'heures à configurer chaque nouvelle campagne à partir de zéro, nous avons les modèles marketing Asana qu'il vous faut pour vous aider. Utilisez ces modèles pour réduire considérablement le temps d'installation et faire de chaque campagne la meilleure que vous ayez jamais travaillée !

1. Modèle de plan de projet marketing

via Asana

La gestion d'un projet marketing multicanal devient simple grâce au modèle de plan de projet marketing d'Asana. Il vous aide à définir vos objectifs marketing clés, à élaborer un plan pour les atteindre et à suivre les données essentielles tout au long du projet.

Le tableau de bord offre un résumé visuel des tâches (celles qui sont à faire, non attribuées, en cours et achevées) pour vérifier les détails en un coup d'œil.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Réalisez la connexion entre vos objectifs, vos ressources et vos jalons à votre plan afin que votre campagne reste alignée sur vos objectifs marketing généraux

Créez un flux de travail personnalisé pour votre équipe afin de vous assurer que le plan va dans la bonne direction

Communiquez avec les membres de votre équipe à l'aide de messages dans le modèle afin d'améliorer la collaboration

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les chefs de projet et les responsables créatifs à la recherche d'un cadre de base pour héberger des projets marketing

2. Modèle de gestion des campagnes marketing

via Asana

Le modèle de gestion des campagnes marketing d'Asana offre l'assistance pour le travail interfonctionnel nécessaire pour mener à bien les campagnes, de la phase de brainstorming au lancement. En regroupant toutes vos tâches au même endroit, il vous aide à rationaliser les flux de travail, à réduire les retards de transfert et à garantir l'efficacité de chaque étape du processus de campagne.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Obtenez une vue d'ensemble de toutes vos initiatives marketing en un seul endroit. Choisissez parmi une liste, un tableau, un échéancier, un calendrier et une vue du flux de travail

Identifiez les dépendances entre les tâches afin de créer un flux de processus efficace

Ajustez et mettez à jour facilement votre stratégie au fur et à mesure de la progression de la campagne

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les gestionnaires de projet et les équipes interfonctionnelles qui souhaitent gérer des campagnes marketing de bout en bout

💡 Conseil de pro : intégrez Asana à Slack ou Microsoft Teams pour recevoir des notifications de tâches sans changer de plateforme. Cela améliore l'efficacité et réduit la fatigue liée à l'utilisation de plusieurs outils. Vous pouvez également regrouper vos tâches, projets, discussions et documents sur une seule plateforme via ClickUp ! Réduisez la dispersion du travail et gagnez en productivité !

3. Modèle de demandes créatives

via Asana

De l'étape initiale aux livrables finaux, le modèle de demande créative d'Asana vous aide à organiser votre processus de production et à le rendre plus efficace. Il vous permet de gérer toutes les demandes créatives entrantes en un seul endroit afin de rester au fait des priorités et de comprendre sur quoi votre équipe travaille à tout moment.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Recueillez des données achevées sur le projet créatif grâce à un formulaire structuré

Définissez des déclencheurs pour automatiser le déplacement des tâches et maintenir un flux fluide

Suivez les validations parallèlement au travail créatif et aux ressources pour une meilleure visibilité

🔑 Idéal pour : les équipes créatives, les coordinateurs de projet et les services marketing à la recherche d'un modèle structuré pour gérer plusieurs demandes de contenu et de conception

4. Modèle de calendrier pour les réseaux sociaux

via Asana

Le suivi du contenu de votre entreprise sur les réseaux sociaux vous semble difficile ? De la gestion des plateformes à la planification des publications, il y a beaucoup à coordonner. Le modèle de calendrier pour les réseaux sociaux d'Asana vous aide à rester organisé et cohérent.

Ce modèle vous aide à planifier et à gérer votre contenu par canal, par campagne, etc. Le plus gros avantage ? Ses échéanciers et ses flux de validation clairs vous aident à maintenir une présence sociale soignée et attrayante.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Incluez la mise en forme du contenu et le canal de médias sociaux pour une meilleure organisation

Suivez les tâches à différentes étapes, de la conception à la publication

Ajoutez un résumé du projet et les détails associés pour fournir une vue d'ensemble achevée

🔑 Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les équipes de contenu et les spécialistes du marketing qui souhaitent créer et gérer des publications sur plusieurs plateformes

5. Modèle de lancement marketing produit

via Asana

Gardez les détails du lancement clairs et assurez la coordination des équipes interfonctionnelles grâce au modèle de lancement de produit marketing d'Asana. À l'approche du lancement, définissez clairement qui est responsable de quoi et quand, afin de synchroniser toutes les parties prenantes.

Ce modèle vous aide à planifier, à suivre et à gérer chaque étape de votre lancement de produit comme un pro, afin que vous n'ayez jamais à repousser les délais pour réussir un lancement exceptionnel.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez les contenus destinés aux réseaux sociaux pour la campagne marketing du produit avant son lancement

Classez les activités de lancement par étape de création sur différentes plateformes telles que les réseaux sociaux et la publicité payante

Définissez des règles et des formulaires pour chaque tâche, tels que des formulaires pour les documents de référence et des règles pour les publications sur les réseaux sociaux

🔑 Idéal pour : Les responsables marketing produit, les équipes de lancement et les responsables marketing qui souhaitent coordonner et synchroniser le lancement de leurs produits

6. Modèle de plan marketing évènementiel

via Asana

Les plans de promotion d'évènements sont complexes, mais leur gestion ne doit pas nécessairement l'être. Le modèle de plan marketing évènementiel d'Asana vous aide à organiser l'ensemble de votre stratégie marketing d'évènement en un seul endroit.

Cela vous aide à augmenter la fréquentation et l'engagement en forfaitant des promotions, en réagissant rapidement aux commentaires et en simplifiant et en rendant plus transparent le processus d'approbation.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Répartissez les tâches en plusieurs catégories : planification, promotion, jour J et post-évènement

Suivez le budget de chaque activité pour rester dans la cible

Fournissez des commentaires exploitables sur les ressources telles que les fichiers image et les documents

🔑 Idéal pour : Les spécialistes du marketing évènementiel, les équipes de marque et les coordinateurs qui souhaitent gérer de bout en bout la promotion d'évènements

7. Modèle de calendrier éditorial

via Asana

Entre le brainstorming d'idées de contenu, la production de ressources pour différents canaux et la coordination entre les équipes, votre campagne a besoin d'un hub intelligent pour tout gérer. Le modèle de calendrier éditorial d'Asana facilite l'organisation de chaque étape, de la conception à la publication.

De plus, ce modèle vous aide au suivi de la progression du contenu, de la plateforme, du type et du statut d'approbation en un seul endroit, sans avoir à jongler entre plusieurs feuilles de calcul.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Simplifiez la collaboration interfonctionnelle en réunissant les équipes chargées des réseaux sociaux, des relations publiques et du marketing

Organisez toutes vos ressources à l'aide d'outils intégrés tels que Google et Dropbox

Suivez les nouvelles idées de contenu et restez à jour dans votre calendrier de publication

🔑 Idéal pour : les stratèges de contenu, les équipes éditoriales et les spécialistes du marketing qui gèrent des pipelines de contenu sur plusieurs canaux

8. Modèle de planification d'évènement

via Asana

Pour que vos efforts de marketing d'évènement restent sur la bonne voie, vous avez besoin d'un plan clair qui regroupe toutes les tâches et tous les détails en un seul endroit, du budget et des contrats avec les fournisseurs aux dépendances entre les tâches et aux tâches à accomplir le jour J. Le modèle de planification d'évènements d'Asana vous aide à organiser l'ensemble de votre stratégie de campagne d'évènement, à rester concentré sur les objectifs de la campagne et à mieux travailler en équipe.

Il vous permet de suivre votre plan d'évènement et de communiquer avec toutes les personnes impliquées. Profitez de fonctionnalités intégrées telles que des échéanciers visuels, des jalons, des mises à jour de statut et le suivi des fournisseurs/invités, le tout amélioré par des intégrations avec des outils tels que Gmail, Slack et Outlook.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Automatisez les calculs budgétaires pour rester dans la limite de votre budget

Impliquez les membres de votre équipe et les parties prenantes pour une meilleure visibilité et une plus grande responsabilité

Attribuez des tâches et fixez des délais dans chaque section afin de mapper votre stratégie du début à la fin

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les équipes et les agences qui souhaitent élaborer des plans marketing clairs et axés sur les objectifs

9. Modèle de forfait de projet de conception

via Asana

Le modèle de plan de projet de conception d'Asana simplifie et optimise la gestion de projet créative. Il divise le travail en sections claires et en tâches essentielles avec des dates d'échéance, afin que chacun sache ce qui doit être fait et quand.

Conçu spécialement pour les équipes de conception web, graphique et produit, ce modèle vous permet de lancer chaque campagne avec clarté et cohérence en établissant des flux de travail reproductibles. Les tâches sont organisées par priorité et par étape, ce qui aide votre équipe à rester alignée du début à la fin.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Évaluez la progression en planifiant les jalons clés et les prochaines étapes

Incluez des références de conception de textes et d'images pour les éditeurs et les rédacteurs

Ajoutez des graphiques visuels pour afficher d'un seul coup d'œil la charge de travail, les priorités et les détails clés

🔑 Idéal pour : les designers, les responsables créatifs et les équipes de contenu qui gèrent des projets marketing structurés et créatifs

10. Modèle de charte de projet

via Asana

Vous avez trouvé une excellente initiative marketing, mais comment la mettre en œuvre ? C'est là qu'intervient le modèle de charte de projet d'Asana. Il vous aide à définir les détails clés de la campagne, tels que les objectifs, la portée, l'échéancier et les ressources, afin que les parties prenantes puissent rapidement comprendre le plan. Il vous aide même à calculer automatiquement les coûts du projet afin de garantir la transparence du budget de la campagne.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Recueillez les commentaires des parties prenantes en temps réel grâce à la fonctionnalité de commentaires

Suivez les parties de la charte qui ont été approuvées et sont prêtes à être mises en œuvre

Joignez des documents, des images ou des vidéos pour fournir un contexte complet pour chaque tâche

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les chefs de projet et les parties prenantes qui souhaitent établir une base claire pour de nouvelles initiatives marketing.

Limites d'Asana

Si les modèles marketing Asana permettent d'harmoniser vos efforts, votre équipe et vos objectifs, ils ne conviennent pas forcément à toutes les équipes. Voici quelques-unes des principales limites des modèles marketing Asana :

variété et fonctionnalités limitées des modèles* : la bibliothèque de modèles pour les projets marketing est basique et peu fournie, n'offrant qu'une poignée de points de départ. Pour les entrepreneurs indépendants ou les petites équipes utilisant le forfait Free, de nombreux modèles ne débloquent pas toutes leurs fonctionnalités, sauf si vous passez à un forfait payant

Interface complexe : Asana semble intuitif pour les utilisateurs expérimentés, mais les débutants peuvent avoir des difficultés avec les listes, les tableaux Kanban ou les diagrammes de Gantt. Sans instructions claires, les équipes peuvent ne pas savoir par où commencer ni quoi utiliser

limites des modèles de tâches* : vous êtes limité à 10 modèles de tâches par projet, une restriction qui frustre les équipes ayant besoin de livrables ou de procédures opératoires normalisées variés

Pas de partage des tâches : les tâches dans Asana ne peuvent être attribuées qu'à une seule personne. Cela limite la flexibilité lorsque la collaboration ou les sauvegardes sont nécessaires

*tâches en double : si une tâche implique plusieurs personnes, les utilisateurs doivent créer des tâches distinctes pour chacune d'entre elles. Cela encombre la vue du projet et rend le suivi de la progression plus difficile

partage limité* : les modèles de tâches ne peuvent pas être facilement partagés, déplacés ou utilisés à l'échelle mondiale, ce qui nuit à l'efficacité

modèles Asana alternatifs *

Si les modèles marketing d'Asana peuvent constituer un point de départ utile, ils se heurtent souvent à des obstacles lorsque les équipes ont besoin de plus que de simples listes de tâches, qu'il s'agisse de déployer des campagnes à l'échelle de plusieurs parties prenantes, de suivre les budgets ou d'automatiser les flux de travail répétitifs.

C'est là que ClickUp entre en jeu. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp va au-delà des fonctionnalités de base avec des modèles entièrement personnalisables, un potentiel d'automatisation illimité et des outils intégrés pour la budgétisation, la collaboration et les rapports, afin que vos campagnes soient livrées à temps et à grande échelle.

Voici les meilleurs modèles marketing ClickUp :

1. Modèle de forfait marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs marketing, organisez un plan d'action et effectuez le suivi des indicateurs à l'aide du modèle de plan marketing ClickUp

Un plan marketing bien conçu oriente vos efforts dans la bonne direction, et le modèle de plan marketing ClickUp vous fournit la structure nécessaire pour aligner vos objectifs et vos tâches.

Le modèle vous guide à l'aide d'une feuille de route marketing claire qui présente les résultats clés et vous aide à élaborer un plan d'action précis pour les atteindre. Les résultats sont classés par priorité et d'impact, ce qui vous permet de savoir exactement où concentrer votre effort en premier lieu. De plus, les indicateurs d'effort et de progression intégrés facilitent le suivi.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un profil d'audience pour orienter votre stratégie marketing

Marquez les types de tâches et les niveaux d'impact pour chaque élément à entreprendre

Définissez et ajustez les échéanciers avec des dates d'échéance pour chaque objet et résultat

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes marketing et les freelances à la recherche d'un modèle pour créer un plan marketing détaillé

Voici ce que Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press, a à dire sur l'utilisation de ClickUp :

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en connexion avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en connexion avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

2. Modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des campagnes attrayantes et surveillez les résultats grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

Bénéficiez d'une combinaison parfaite entre organisation et collaboration grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp. Il vous aide à gérer différents aspects de vos campagnes à partir d'un seul et même endroit.

Le modèle comprend des outils de suivi adaptés aux besoins de la campagne, tels que des outils de suivi du budget et des réseaux sociaux, afin de vous aider à organiser efficacement les indicateurs clés. De plus, l'onglet « Références » permet de stocker des documents importants tels que les profils d'audience, les directives de marque et les détails des produits, pour un accès facile.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des détails sur la phase de la campagne, le type de livrable et le canal marketing à l'aide des champs personnalisés de ClickUp

Créez une feuille de route claire sur tous les canaux afin d'établir des connexions solides avec votre audience

Fixez des objectifs réalisables et mesurables, puis décomposez-les en tâches ClickUp gérables

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les managers d'équipe et les agences à la recherche d'une structure organisée pour mener à bien leurs campagnes marketing

📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête établissent des plans détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles ne suivent pas ces plans à l'aide d'outils dédiés, ce qui est surprenant. 👀 Avec ClickUp, vous convertissez facilement vos objectifs en tâches réalisables, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord sans code fournissent des représentations visuelles claires de vos progrès, vous permettant ainsi de mieux contrôler et de visualiser votre travail. Car « espérer que tout se passe pour le mieux » n'est pas une stratégie fiable. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp affirment pouvoir assumer environ 10 % de travail en plus sans s'épuiser.

3. Modèle de plan de campagne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, suivez et optimisez vos campagnes marketing grâce au modèle de plan de campagne ClickUp

Le modèle de plan de campagne ClickUp simplifie la planification, l'organisation et le suivi de vos campagnes marketing. Il comprend des champs dédiés pour enregistrer le responsable de la campagne, l'équipe, le budget, l'avancement, etc., ce qui achev liquide votre plan et facile à gérer.

Ce modèle vous permet de classer les tâches par type de campagne (produit, réseaux sociaux, publicités payantes ou notoriété de la marque) afin d'adapter chaque processus de votre plan marketing à vos objectifs. De plus, les checklist et les sous-tâches vous aident à rationaliser chaque étape de l'exécution.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez un budget à chaque forfait et activité, et surveillez-le tout au long de la campagne

Définissez les relations entre les activités marketing à l'aide des dépendances de tâches ClickUp

Intégrez des liens depuis votre environnement de travail pour ajouter des ressources ou des éléments à votre campagne

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les chefs de projet et les équipes qui souhaitent organiser des campagnes marketing structurées et axées sur des objectifs

➡ En savoir plus : Outils d'IA pour les réseaux sociaux destinés aux spécialistes du marketing

4. Modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Maintenez un flux constant de contenu attrayant sur les réseaux sociaux grâce au modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp

Vous recherchez un moyen simple de planifier votre contenu sur les réseaux sociaux ? Essayez le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp afin de garantir la cohérence entre les différentes plateformes. Il rassemble tout pour créer un plan de contenu clair et limité dans le temps, suffisamment structuré pour remplir votre calendrier, mais suffisamment flexible pour vous permettre de suivre les tendances spontanées.

Le modèle comprend des sections détaillant le brief de contenu, le rédacteur, le concepteur et la plateforme de médias sociaux. Des indicateurs de progression indiquent la part du plan qui est achevée, ce qui permet à votre équipe de rester sur la bonne voie.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Liste toutes les étapes pertinentes pour organiser le plan de contenu sous forme de sous-tâches afin de faciliter le suivi

Ajoutez une légende et des liens vers le contenu à chaque entrée

Marquez les dépendances et joignez les fichiers pertinents pour garantir la cohérence du plan de contenu

🔑 Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les équipes de contenu et les agences qui souhaitent créer un calendrier cohérent et organisé pour les réseaux sociaux

💡 Conseil de pro : Vous ne savez pas comment améliorer votre stratégie de contenu sur les réseaux sociaux pour obtenir de meilleurs taux de conversion ? Demandez des suggestions à ClickUp Brain, votre assistant IA intelligent et contextuel, et obtenez des informations exploitables.

5. Modèle de plan d'action marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez une stratégie complète pour promouvoir vos produits et services grâce au modèle de plan d'action marketing ClickUp

Élaborez un plan marketing SMART grâce au modèle de plan d'action marketing ClickUp. Il rassemble tous les éléments clés d'un plan d'action marketing en un seul endroit pour une meilleure concentration et une meilleure exécution.

Ce modèle vous aide à organiser les préférences des clients à l'aide de sondages et d'analyses afin de créer un profil client achevé. Grâce à des informations structurées, il vous aide également à évaluer vos efforts passés et actuels afin d'affiner vos stratégies futures.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Comparez les performances réelles aux objectifs fixés dans ClickUp pour orienter vos futurs efforts marketing

Créez une checklist avec des objectifs SMART et cochez-les au fur et à mesure que vous les atteignez, les rendant ainsi achevés

Définissez des indicateurs clés de performance marketing pour le plan d'action afin de faciliter le suivi

🔑 Idéal pour : les stratèges marketing, les chefs d'équipe et les propriétaires d'entreprise à la recherche d'un plan d'action ciblé et axé sur les résultats

6. Modèle ClickUp pour les équipes marketing

Obtenir un modèle gratuit Visualisez l'ensemble du processus marketing achevé grâce au modèle ClickUp Marketing Teams

Le modèle ClickUp Marketing Teams organise vos efforts de consolidation d'équipe grâce à des dossiers dédiés à l'intégration interne, au développement de carrière, aux plans marketing, etc. Il vous offre également la possibilité d'afficher clairement les campagnes à différentes étapes, alignées sur les indicateurs clés de performance à l'aide de champs personnalisés.

Vous avez besoin de perspectives différentes pour votre travail ? Passez d'une vue à l'autre parmi les six vues intégrées, notamment un organigramme, des comptes rendus de réunion, un wiki marketing et même un tableau de bord de bienvenue, afin de répondre aux besoins de votre équipe à chaque étape.

De plus, grâce à ses fonctionnalités intégrées de balisage, de sous-tâches imbriquées, de suivi du temps et de gestion directe des e-mails, ClickUp for Marketing Teams aide votre équipe à collaborer et à rester alignée sur les objectifs marketing.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez un processus de conception créatif et stockez vos ressources dans un emplacement centralisé

Créez un diagramme pour établir la hiérarchie de l'équipe

Créez un formulaire de demande marketing pour aligner les ressources sur les objectifs du projet

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les chefs d'équipe et les coordinateurs RH qui souhaitent organiser efficacement les opérations marketing et la structure de leur équipe.

7. Modèle de processus de l'équipe marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez les processus de vos campagnes pour pouvoir les consulter facilement grâce au modèle de processus marketing de ClickUp

Le modèle « Processus de l'équipe marketing » de ClickUp vous aide à rationaliser votre flux de travail grâce à des guides clairs et détaillés pour les tâches récurrentes. Il garantit que votre équipe suit des procédures cohérentes, afin que chaque campagne réponde à vos normes.

Le modèle organise tout, du lancement de la campagne au suivi des indicateurs clés de performance. Le plus gros avantage ? Les tableaux blancs ClickUp intégrés offrent un espace de travail créatif idéal pour le brainstorming, dont les équipes marketing ne peuvent plus se passer.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des pages imbriquées dans ClickUp Document pour organiser vos campagnes et classer vos processus par catégorie

Reliez les tâches et les documents entre eux pour la maintenance du contexte

Transformez les étapes du processus en tâches et checklist exploitables pour faciliter l'exécution et le suivi

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les chefs de projet et les responsables opérationnels qui cherchent à standardiser les flux de travail et à maintenir la qualité des campagnes

8. Modèle de plan marketing stratégique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez une stratégie marketing complète et suivez la réussite grâce au modèle de plan marketing stratégique ClickUp

Le modèle de plan marketing stratégique ClickUp facilite l'organisation des campagnes et des ressources marketing. Il vous aide au suivi des résultats clés par trimestre afin d'affiner votre stratégie tout au long de l'année.

Le tableau de progression affiche les tâches en fonction de leur étape d'achevé. La vue Échéancier vous permet de définir des échéances claires pour chaque OKR et de suivre clairement la progression.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Planifiez vos tâches à l'aide d'OKR et ajoutez des champs personnalisés tels que les canaux, le budget et les dépenses pour maintenir la visibilité

Classez les OKR par progression, par exemple « à risque », « atteints » et « en bonne voie »

Mentionnez les sous-tâches pour chaque OKR afin de garantir un flux de travail fluide et exploitable

🔑 Idéal pour : les stratèges marketing, les managers d'équipe et les gestionnaires de projet qui souhaitent aligner les objectifs à long terme sur l'exécution quotidienne

9. Modèle de plan marketing évènementiel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos évènements et suivez vos budgets en toute simplicité grâce au modèle de forfait marketing évènementiel ClickUp

Le modèle de plan marketing évènement ClickUp simplifie chaque étape de la planification d'un évènement, de la stratégie à l'exécution en passant par l'analyse post-évènementielle. Il décompose les tâches en phases clés : planification, mise en œuvre et évaluation, afin que votre équipe reste concentrée et alignée.

Ce modèle vous permet de répertorier les tâches et les checklist spécifiques à chaque phase de votre plan marketing. Les calendriers et les échéanciers vous permettent de planifier des étapes spécifiques de manière très détaillée. De plus, des champs personnalisés tels que la phase, le responsable, l'auto-évaluation, le taux d'achèvement, etc. vous aident à maintenir la responsabilité.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des champs de formule pour surveiller les budgets alloués et les dépenses réelles

Joignez les factures et les créances, ainsi que les pièces justificatives pour vérification et analyse post-événementielle

Utilisez les notes pour saisir des détails et des informations contextuelles supplémentaires

🔑 Idéal pour : Les spécialistes du marketing évènementiel, les responsables de marque et les équipes qui organisent et exécutent avec précision des évènements marketing à fort impact

➡ En savoir plus : Exemple et échantillon de plans marketing efficaces

10. Modèle de plan de marketing de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre plan de marketing de contenu pour l'année à venir grâce au modèle de plan de marketing de contenu ClickUp

Vous recherchez un moyen organisé mais flexible de planifier votre marketing de contenu ? Le modèle de plan de marketing de contenu ClickUp vous offre la structure nécessaire pour planifier et gérer votre stratégie en toute simplicité.

Il vous permet de planifier votre calendrier mois par mois et de dresser la liste des détails clés tels que le type de contenu, les canaux, l'orientation, le mois, le service, le pilier de contenu, etc. Grâce à des vues personnalisables telles que l'échéancier de contenu, l'échéancier des services et les dates de publication, le suivi des échéances devient un jeu d'enfant.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un pipeline de contenu avec des statuts de tâches personnalisés tels que conception, production, validation, mise en ligne et évaluation

Ajoutez des images à titre de référence et améliorez l'attrait visuel de votre forfait de contenu

Ajoutez des résumés de contenu, des idées, des indicateurs clés de performance et bien plus encore dans la colonne de référence afin de centraliser le contexte

🔑 Idéal pour : les spécialistes du marketing de contenu, les équipes éditoriales et les responsables marketing qui souhaitent gérer des calendriers de contenu structurés et soumis à des délais

➡ En savoir plus : Comment créer un plan de gestion du marketing de contenu

11. Modèle de plan de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez du contenu, surveillez les résultats et identifiez les domaines à améliorer grâce au modèle de forfait de contenu ClickUp

La gestion de chaque étape de la planification du contenu devient transparente grâce au modèle de plan de contenu ClickUp. Il fournit une liste claire et structurée pour gérer la création de contenu du début à la fin.

Le modèle comprend des champs personnalisés tels que le plan d'action, l'auteur, l'objectif, le public cible, les mots-clés et bien plus encore afin de conserver un contexte achevé. De plus, le tableau d'approbation affiche à la fois le contenu planifié et créé à différentes étapes d'approbation pour une meilleure visibilité.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un calendrier de contenu avec des idées/publications planifiées classées par couleur selon le pilier de contenu

Classez les tâches de création et d'approbation de contenu par ordre d'urgence, par exemple élevé, moyen et faible

Automatisez les tâches répétitives pour accélérer les flux de travail de création de contenu

🔑 Idéal pour : les stratèges de contenu, les équipes éditoriales et les responsables marketing qui cherchent à élaborer un plan de contenu efficace et organisé.

💡 Conseil de pro : utilisez les agents ClickUp Autopilot pour gérer vos tâches fastidieuses à votre place. Ce sont des assistants intelligents qui surveillent l'activité de l'environnement de travail et prennent automatiquement des mesures, telles que la génération de rapports, l'attribution de tâches, le résumé de contenu, etc. Voici quelques idées pour commencer : Brouillon → Révision : attribuez automatiquement la tâche au réviseur approprié, informez-le et partagez un résumé avec lui lorsqu'un brouillon est marqué comme achevé

réunions et tâches concrètes : *transformez les notes de réunion contenant des éléments à prendre en nouvelles tâches

Suivi des clients ou des éditeurs : si une tâche reste inchangée après une durée donnée, déclenchez un rappel

Mises à jour des performances : permettez aux agents de résumer les mises à jour aux canaux de direction selon un calendrier défini

12. Modèle de campagne marketing par e-mail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre liste de prospects, définissez vos flux de travail et effectuez le suivi de votre processus de marketing par e-mail grâce au modèle de campagne de marketing par e-mail ClickUp

Faites en sorte que chaque e-mail marketing fasse sensation grâce au modèle de campagne d'e-mail marketing ClickUp. Il offre un espace centralisé pour gérer vos objectifs de campagne, vos liens, vos spécifications, vos CTA et votre cible dans un seul tableau.

Les sous-tâches vous aident à structurer le flux de travail, de la définition des objectifs à la rédaction d'e-mails attrayants et au suivi des résultats. De plus, les checklist ajoutent plus de contexte à chaque sous-tâche pour plus de clarté.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des listes individuelles pour différentes campagnes de marketing par e-mail

Ajoutez un tableau blanc pour visualiser les profils clients, réfléchir à des plans et identifier les indicateurs clés de performance

Définissez des tâches récurrentes pour examiner vos campagnes par e-mail et apporter des ajustements

🔑 Idéal pour : les spécialistes du marketing par e-mail, les équipes numériques et les managers d'équipe pour la planification, l'exécution et l'optimisation des campagnes de marketing par e-mail

13. Modèle de calendrier publicitaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre calendrier publicitaire et effectuez le suivi de la progression grâce au modèle de calendrier publicitaire ClickUp

🔎 Le saviez-vous ? Deux responsables marketing sur trois ne sont pas convaincus que leurs stratégies actuelles en matière de médias et de publicité permettent d'obtenir des résultats significatifs, tels que l'acquisition de clients et la fidélisation à la marque.

La diffusion d'annonces publicitaires est une tâche longue et complexe. Le modèle de calendrier publicitaire ClickUp simplifie le processus grâce à une disposition claire et organisée.

Le pipeline publicitaire indique les publicités en cours, en attente d'approbation ou en cours d'examen. Les publicités sont regroupées par canal : réseaux sociaux, publicité payante, études de marché et marketing local. La vue calendrier avec fonction glisser-déposer vous aide à planifier et à programmer facilement vos publicités.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Mentionnez les indicateurs clés de performance, le trimestre fiscal et l'objet marketing parallèlement aux activités publicitaires

Passez en revue l'échéancier et les indicateurs clés de vos campagnes publicitaires afin d'ajuster votre stratégie

Utilisez l'outil de suivi du temps intégré à ClickUp pour chaque activité publicitaire afin d'estimer le temps nécessaire entre la conception et la livraison, en particulier pour le travail facturé au client

🔑 Idéal pour : les planificateurs médias, les responsables publicitaires et les équipes marketing à la recherche d'un modèle structuré pour gérer et optimiser les calendriers publicitaires multicanaux

14. Modèle de branding ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les directives stylistiques de votre marque et gérez vos ressources de marque grâce au modèle de branding ClickUp

Créez une marque qui vous ressemble grâce au modèle de branding de ClickUp, un cadre prêt à l'emploi et adapté aux débutants, conçu pour unifier votre identité visuelle et votre message sur tous les points de contact.

Utilisez-le pour définir votre logo, votre palette de couleur, vos éléments stylistiques et vos messages. Créez et maintenez une bibliothèque centralisée d'actifs de marque et de règles stylistiques afin que votre équipe reste cohérente et fidèle à la marque dans toutes les campagnes et sur tous les canaux.

Vous pouvez également le réutiliser pour mener à bien des projets de branding pour vos clients. Grâce à des sections distinctes pour les validations internes et celles des clients, vous pouvez facilement voir quelles tâches avancent et lesquelles sont en attente de commentaires. Chaque tâche liste également le membre de l'équipe responsable afin de clarifier les responsabilités.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un document avec des couleurs, des styles, des formes et des éléments de conception de logo qui reflètent votre marque et mettez-le à jour au fur et à mesure que votre marque évolue

Capturez des métadonnées telles que « Lien de référence », « Type d'approbation » et « Étape du projet » pour organiser efficacement les tâches liées à l'image de marque

Restez sur la bonne voie grâce à des fonctionnalités d'échéancier telles que le suivi du temps, les dépendances, les étiquettes, les rappels et l'intégration des e-mails

🔑 Idéal pour : les équipes créatives, les responsables de marque et les designers qui cherchent à créer une identité de marque cohérente et prête à être présentée aux clients

15. Modèle ClickUp pour agence marketing

Obtenir un modèle gratuit Organisez tous vos contrats de clients grâce au modèle ClickUp Marketing Agency

L'un des défis clés pour toute agence marketing consiste à organiser les données client et les campagnes de manière à obtenir des résultats personnalisés et efficaces. C'est là que le modèle ClickUp Marketing Agency Template entre en jeu.

Il vous aide à gérer individuellement les comptes clients, ainsi que leurs campagnes respectives, pour un suivi sans faille. La vue de l'échéancier vous permet de rester au courant des dates d'échéance et de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Classez les tâches par campagne, création, contenu, etc

Définissez un processus contractuel comprenant différentes étapes telles que la rédaction, l'exécution, la performance, l'expiration, etc

Mentionnez la taille du contrat, les indicateurs de progression et d'autres critères pour faciliter le tri, et joignez les fichiers pertinents aux tâches liées au contrat

🔑Idéal pour : les agences marketing et les équipes créatives qui cherchent à gérer plusieurs clients et projets de manière structurée et claire

16. Modèle de forfait d'équipe commerciale et de marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs de vente, visualisez un plan et effectuez le suivi des indicateurs clés grâce au modèle de plan de vente et de marketing ClickUp

Le modèle de forfait de vente et de marketing ClickUp vous aide à aligner ces deux départements sur vos objectifs d'entreprise principaux. Il vous permet d'organiser vos activités par objectif et par emplacement (réseaux sociaux, local, national, relations publiques et publicité) afin que votre stratégie reste ciblée et facile à suivre.

Ce modèle permet aux équipes de partager facilement leurs recherches, de définir des stratégies et de coordonner leurs efforts en temps réel. Que vous fixiez des objectifs, planifiiez des campagnes ou suiviez les résultats, tout reste harmonisé et collaboratif.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un profil client avec des données clés telles que les données démographiques, les préférences, etc

Liste les cibles et les résultats attendus de vos plans stratégiques, tels que l'équipe commerciale, les budgets et les taux de réussite

Réalisez une analyse de la concurrence et consignez vos conclusions afin d'optimiser votre approche de l'équipe commerciale et marketing

🔑 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale, les équipes marketing et les stratèges d'entreprise qui cherchent à harmoniser leurs efforts pour favoriser la croissance

🔍 Le saviez-vous ? 35 % des spécialistes du marketing trouvent difficile d'assurer une communication efficace entre les équipes commerciales et marketing.

17. Modèle avancé ClickUp pour les réseaux sociaux

Obtenir un modèle gratuit Alignez vos efforts de marketing sur les réseaux sociaux grâce au modèle avancé ClickUp Social Media

Le modèle avancé ClickUp Social Media est un fournisseur de système structuré pour élaborer des stratégies, organiser, suivre et optimiser votre contenu en un seul endroit.

Le modèle vous aide à structurer les détails clés tels que la catégorie de contenu, l'assigné, le lien vers le brouillon, etc. De plus, les statuts personnalisés permettent à votre équipe de rester informée de la progression de chaque publication, de l'idée à la publication.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez une banque de contenu pour les réseaux sociaux afin de garder vos idées organisées et accessibles

Ajoutez des documents pour rédiger des textes, réfléchir à des flux de travail et stocker des ressources de campagne

Classez le contenu par plateforme, comme Twitter, Instagram et d'autres plateformes pertinentes pour votre entreprise

🔑 Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les équipes de contenu et les agences pour gérer des stratégies de contenu multi-plateformes à haut volume

18. Modèle de calendrier marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez le calendrier marketing idéal grâce au modèle de calendrier marketing ClickUp

Vous en avez assez des feuilles de calcul éparpillées et des délais de campagne non respectés ? Le modèle de calendrier marketing ClickUp offre à votre équipe un espace centralisé et sans code pour planifier, suivre et réaliser vos campagnes. Suivez les flux de travail, surveillez la capacité de votre équipe et ajustez vos plans en fonction des besoins de celle-ci.

Les automatisations ClickUp accélèrent les processus en attribuant les tâches et sous-tâches aux bonnes personnes dès que les étapes appropriées sont achevées. Les priorités des tâches permettent à votre équipe de toujours savoir par quoi commencer.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les estimations et les dépenses réelles à l'aide d'un tableau budgétaire

Créez des cartes de tâches personnalisées pour chaque activité marketing et ajoutez des checklist et des ressources

Visualisez tout dans un calendrier cohérent, ce qui améliore la coordination, permet de détecter rapidement les conflits et simplifie la planification des ressources

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les équipes de contenu et les responsables de campagne à la recherche d'un cadre organisé pour gérer les campagnes marketing avec clarté et contrôle

19. Modèle de budget marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos dépenses marketing grâce au modèle de budget marketing ClickUp

Vous vous demandez pourquoi le budget marketing dépasse toujours la limite ? Le modèle de budget marketing ClickUp vous aide à identifier les tendances en matière de dépenses et à optimiser vos dépenses marketing.

Il offre un aperçu clair du budget marketing alloué à chaque activité marketing. Les activités sont regroupées par type de campagne afin de donner une vue d'ensemble. L'outil de suivi des coûts compare les dépenses estimées et réelles par trimestre afin de vous aider à identifier les tendances et à mettre en évidence les domaines dans lesquels des réductions de coûts sont possibles.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Identifiez les tendances afin de réaliser une prévision des budgets pour vos futures campagnes marketing

Mentionnez des indicateurs clés de performance personnalisés tels que l'impact, l'évaluation de l'effort, le budget, les dépenses, etc

Ajoutez des champs de formule pour automatiser le calcul du budget et garantir la précision

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les équipes financières et les managers d'équipe qui cherchent à suivre et à optimiser chaque dollar dépensé en marketing

20. Modèle de proposition marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une proposition gagnante pour atteindre vos objectifs marketing grâce au modèle de proposition marketing ClickUp

Le modèle de proposition marketing ClickUp offre un cadre structuré permettant d'inclure tous les détails essentiels pour une proposition convaincante. Il permet d'organiser vos idées et de les rendre faciles à suivre.

Les sous-pages vous permettent de présenter clairement différentes sections, du processus global aux résultats attendus. De plus, les éléments visuels tels que les icônes et les images améliorent le flux et renforcent l'attrait visuel.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Fournissez une ventilation complète du budget pour garantir la transparence

Décomposez les activités proposées en tâches réalisables

Associez l'assistance justificative aux activités, aux indicateurs et aux résultats afin de garantir leur vérification

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les consultants et les agences qui souhaitent créer des propositions claires, professionnelles et axées sur les résultats

créez des stratégies marketing plus intelligentes avec ClickUp*

Les modèles marketing Asana aident les équipes à organiser leurs campagnes, à suivre les tâches et à rester alignées. Ils offrent une approche structurée qui clarifie les efforts marketing. Cependant, la courbe d'apprentissage abrupte et l'interface complexe ralentissent les choses et affectent la productivité.

C'est là que ClickUp fait toute la différence.

La planification et la gestion des campagnes marketing deviennent plus rapides et plus efficaces grâce à des modèles faciles à utiliser, à ClickUp Brain et à de puissants outils de collaboration et de suivi.

Ne laissez pas des flux de travail compliqués et des outils encombrants freiner votre équipe. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et apportez clarté et efficacité à chacune de vos campagnes marketing.