plus de 20 modèles de cartographie de contenu pour booster votre stratégie de contenu

Un modèle de cartographie de contenu est votre passeport pour obtenir des résultats concrets, plutôt que de simplement mettre en œuvre des idées.

Les spécialistes du marketing, les stratèges de contenu et les propriétaires d'entreprise les utilisent pour aligner leur contenu sur leur public cible, leurs profils d'acheteurs et le parcours client, afin de s'assurer que chaque élément remplit son objectif.

En utilisant le modèle approprié pour créer une carte de contenu, vous optimisez votre processus de création de contenu et guidez vos clients potentiels à travers les différentes étapes du parcours d'achat avec une grande pertinence.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs modèles de cartographie de contenu pour vous aider à organiser vos idées, structurer votre stratégie et créer un contenu engageant qui stimule les conversions.

Que vous ayez besoin d'un modèle de planification de contenu pour votre site Web ou d'un calendrier de contenu, ces options gratuites simplifieront votre flux de travail.

Que sont les modèles de cartographie de contenu ?

Les modèles de planification du contenu sont des outils visuels qui aident les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing à aligner leur stratégie de contenu sur le parcours de l'acheteur et le public cible.

Ils fournissent un cadre structuré pour organiser et planifier le contenu en fonction des différentes étapes du processus d'achat du client, telles que la prise de conscience, la considération et la décision.

Les modèles de cartographie de contenu vous aident à vous assurer que votre contenu est pertinent, opportun et répond aux besoins spécifiques et aux points faibles de votre public cible à chaque étape de son interaction avec votre marque. Une approche stratégique comme celle-ci contribue à améliorer l'engagement, à stimuler les conversions et, en fin de compte, à établir des relations plus solides avec vos clients.

En substance, ces modèles constituent votre feuille de route en matière de marketing de contenu, vous guidant dans le processus de création de contenu afin de délivrer le bon message aux bonnes personnes au bon moment.

💡 Conseil de pro : La qualité de votre stratégie de contenu se mesure aux résultats qu'elle produit. Pour assurer votre réussite à long terme, vous devez absolument identifier les indicateurs clés de performance (KPI) les plus importants et savoir comment les suivre.

Les meilleurs modèles de cartographie de contenu en un coup d'œil

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de cartographie de contenu ?

Un modèle de mapping de contenu efficace fournit un cadre structuré pour aligner votre stratégie de marketing de contenu sur les besoins de votre audience et le parcours de l'acheteur. Pour vous assurer que votre modèle ajoute de la valeur à vos efforts de mapping de contenu, voici quelques paramètres à vérifier :

Alignement sur les personas : recherchez des modèles de mapping de contenu qui vous aident à mapper le contenu à des personas spécifiques, afin de vous assurer qu'il répond directement à leurs points faibles et à leurs intérêts

Étapes du parcours client : recherchez un modèle qui vous permettra de mapper votre contenu au parcours de l'acheteur, afin de lui fournir les informations dont il a besoin à la bonne étape

Recherche de mots-clés et intégration SEO : sélectionnez un modèle de mapping de contenu adapté qui comprend une section pour les mots-clés cibles afin d'améliorer votre classement dans les résultats de recherche et de générer du trafic organique

Types et formats de contenu : choisissez des modèles de cartographie de contenu qui décrivent différents formats de contenu (blogs, vidéos, pages produits, etc.) afin d'offrir de la variété et d'améliorer l'efficacité

Canaux de distribution : choisissez des modèles précisant où et comment chaque élément de contenu sera partagé (réseaux sociaux, e-mail, site web, etc.)

📚 À lire également : Guide d'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu

23 modèles de cartographie de contenu pour stimuler la création de contenu

Le mappage de contenu consiste à fournir le bon contenu au bon public au bon moment. Pour vous aider à mapper le contenu pertinent au parcours de vos acheteurs, vous devez disposer d'un flux de travail de création et de mappage de contenu.

Cela inclut tous les processus, tels que la planification des articles de blog, des campagnes sur les réseaux sociaux ou des séquences de marketing par e-mail, afin de maximiser l'engagement.

Voici une liste triée sur le volet des meilleurs modèles de cartographie de contenu de ClickUp, l'application quotidienne pour le travail, et d'autres qui vous aideront à planifier, organiser et exécuter facilement vos efforts de marketing de contenu.

1. Modèle de forfait de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un flux de travail organisé pour gérer facilement les étapes de votre cycle de vie et vos stratégies de contenu grâce au modèle de forfait de contenu ClickUp

Sans plan clair, la gestion d'une stratégie de contenu peut rapidement devenir fastidieuse. Le modèle de plan de contenu ClickUp simplifie le processus en vous offrant un espace structuré pour mapper vos idées, attribuer des tâches et définir des échéances.

Que vous réfléchissiez à des sujets pour votre blog ou que vous planifiiez une campagne marketing à grande échelle, ce modèle garantit que chaque élément de contenu a un objectif et correspond aux objectifs de votre entreprise. De plus, l'automatisation et les intégrations intégrées facilitent la collaboration, aidant les équipes à rester alignées et à travailler efficacement.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez vos initiatives de contenu à l'aide de sections clairement libellées pour les idées de sujets, les publics cibles, les formats, les échéances et la propriété

Collaborez facilement à l'aide d'affichages partagés et d'étiquettes personnalisées adaptées aux types de contenu ou aux campagnes

Structure prédéfinie pour la planification de contenu, couvrant toutes les étapes, de la conception à la publication

Plusieurs options d'affichage (Liste, Calendrier, Tableau) pour différents styles de planification de contenu

Idéal pour : Les stratèges de contenu, les équipes marketing et les responsables éditoriaux à la recherche d'un cadre fiable pour planifier, gérer et exécuter efficacement leurs initiatives de contenu.

Voici ce que Cristina Willson, directrice du contenu chez Graphite, a à dire à propos de l'utilisation de ClickUp :

Nous avons non seulement commencé à rédiger des articles, mais nous avons décidé de le faire à grande échelle. Nous avions donc besoin d'une plateforme robuste capable de s'adapter facilement au nombre croissant de nos livrables. ClickUp était le meilleur choix.

Nous avons non seulement commencé à rédiger des articles, mais nous avons décidé de le faire à grande échelle. Nous avions donc besoin d'une plateforme robuste capable de s'adapter facilement au nombre croissant de nos livrables. ClickUp était le meilleur choix.

2. Modèle de forfait de marketing de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Réfléchissez, planifiez et mettez en œuvre des initiatives de contenu tout en vous assurant qu'elles sont alignées sur les objectifs de votre entreprise grâce au modèle de plan de marketing de contenu ClickUp

Comblez le fossé entre les objectifs stratégiques et l'exécution du contenu grâce au modèle de plan de marketing de contenu ClickUp. Il aide les spécialistes du marketing à mapper les objectifs de contenu trimestriels ou annuels, à définir les personas cibles, à allouer les ressources et à définir les tactiques de distribution.

Le modèle clarifie les structures des campagnes, garantissant que chaque ressource créée correspond à des indicateurs clés de performance mesurables et contribue aux objectifs généraux de la marque. Avec un espace pour définir les piliers du contenu, les échéanciers des campagnes, les responsabilités de l'équipe et les canaux de promotion, ce modèle élimine les conjectures et maintient les initiatives marketing sur la bonne voie.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Reliez les éléments de contenu aux objectifs marketing et aux objectifs de campagne

Identifiez les opportunités de réutilisation du contenu existant, améliorez le retour sur investissement sur tous les formats et tous les canaux

Suivez facilement les performances de vos campagnes grâce à des indicateurs clés de performance (KPI) mesurables

Assurez la cohérence de vos messages sur tous les canaux grâce à ClickUp Chat

Idéal pour : Les équipes marketing et les responsables marketing qui supervisent des stratégies de contenu multiplateformes.

Que se passe-t-il après votre session de brainstorming ? Confiez à des automatisations basées sur l'IA l'attribution, le suivi et la gestion des tâches ! 👇🏼

3. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez votre calendrier de contenu grâce à un planning structuré comprenant des tâches, des échéances et des étapes de flux de travail à l'aide du modèle de calendrier de contenu ClickUp

Conçu pour vous aider à organiser votre calendrier de publication, le modèle de calendrier de contenu ClickUp offre un espace centralisé pour mapper le contenu sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il fournit un flux de travail structuré pour attribuer des tâches, définir des échéances et collaborer avec les membres de l'équipe, garantissant ainsi que tous vos contenus sont correctement planifiés et organisés pour obtenir des résultats.

Ce modèle est idéal pour éviter les rushs de dernière minute et garantir que toutes les parties prenantes respectent les échéanciers. De plus, le calendrier visuel par glisser-déposer aide les équipes à suivre les échéances, les publications à venir et les éléments en attente.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Intégrez-les à des flux de travail de gestion des tâches pour mettre à jour facilement le statut de publication ou réattribuer du contenu en fonction de la charge de travail ou de l'évolution des priorités

Utilisez une catégorisation des tâches par code couleur pour mieux organiser votre contenu

Accédez à des outils d'automatisation pour rationaliser les processus de validation et de publication de contenu

Utilisez des affichages personnalisés pour planifier par semaine, campagne ou plateforme

Idéal pour : Les équipes éditoriales qui ont besoin d'un calendrier de contenu clair et visuel pour respecter les délais et les échéanciers de publication.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux dans Excel et Sheets

4. Modèle de rédaction de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez du contenu de haute qualité pour garantir la cohérence et la clarté grâce au modèle de rédaction de contenu ClickUp

Le modèle de rédaction de contenu ClickUp est un centre de commande pour les rédacteurs au sein de ClickUp, conçu pour vous aider à rester concentré et organisé tout au long du processus de rédaction. Des sections dédiées au brainstorming, à la création de plans, à la rédaction et à la révision créent un système qui permet au contenu de qualité de prendre forme plus efficacement.

Ce modèle vous permet d'organiser le contenu, de suivre les révisions et de gérer les échéances à l'aide de listes de tâches prédéfinies, de mises à jour de statut et de la collaboration sur les documents. De plus, l'intégration avec ClickUp Docs garantit une rédaction et une modification en cours fluides au sein de la plateforme, tandis que les champs personnalisés permettent de classer le contenu par type, mots-clés cibles et dates de publication.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez la structure de rédaction de contenu prédéfinie pour garantir la clarté et la cohérence de chaque élément

Incluez des outils de gestion des tâches pour suivre la progression de la rédaction, les révisions et les validations

Stockez les sources et les ressources avec le contenu écrit et suivez les révisions grâce à l'historique des versions

Laissez des commentaires et des modifications pour des révisions collaboratives grâce aux fonctionnalités de collaboration intégrées

Idéal pour : les rédacteurs, les éditeurs, les gestionnaires de contenu et les agences de contenu produisant de grands volumes de contenu écrit.

5. Modèle de gestion de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez la création, les validations et la publication de vos contenus grâce au modèle de gestion de contenu ClickUp

La production de contenu implique souvent de jongler avec les formats, les équipes et les échéanciers. Le modèle de gestion de contenu ClickUp rassemble tous ces éléments mobiles dans un cadre opérationnel clair qui suit le cycle de vie de chaque élément, de l'idée à la distribution.

Ce modèle est particulièrement efficace pour les équipes interfonctionnelles qui gèrent des blogs, des séquences d'e-mails, des publications sur les réseaux sociaux ou des ressources protégées. Les champs personnalisés vous aident à suivre le type de contenu, le statut d'approbation, les segments d'audience et les résultats finaux, tout en conservant votre pipeline de contenu fluide et accessible.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Consolidez les tâches, les briefs et les fichiers dans un environnement de travail centralisé

Suivez la progression du contenu tout au long des différentes étapes de son cycle de vie grâce à des vues et des tableaux de bord personnalisables

Simplifiez les approbations des parties prenantes grâce à des statuts personnalisés

Utilisez les mises à jour de statut intégrées, les champs personnalisés et l'automatisation pour attribuer des tâches

Idéal pour : Les responsables de contenu et les équipes marketing qui cherchent à améliorer l'efficacité de la production et de la distribution de leur contenu sur plusieurs formats et plateformes.

💡 Conseil de pro : La capacité à repérer les tendances émergentes sur le marché est une compétence stratégique qui permet aux organisations d'anticiper et de réagir aux changements majeurs avant qu'ils ne se généralisent. Mais pas besoin d'ajouter un outil supplémentaire pour tout suivre. Tirez parti de plusieurs LLM et de la recherche Web en temps réel dans ClickUp pour trouver et synthétiser des informations marketing. Si vous souhaitez booster votre flux de travail IA, essayez Brain MAX, le compagnon de bureau IA de ClickUp, avec conversion de la parole en texte, recherche puissante et bien plus encore ! Trouvez des réponses non seulement dans votre environnement de travail ClickUp, mais aussi sur le Web grâce à ClickUp Brain

6. Modèle de production de contenu Web ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez votre flux de travail de contenu Web, de la conception à la publication, grâce au modèle de production de contenu Web ClickUp

La production de contenu web de haute qualité nécessite un flux de travail structuré afin de garantir cohérence et efficacité, car elle implique souvent plusieurs collaborateurs. Le modèle de production de contenu web ClickUp est conçu pour optimiser ce processus et le simplifier grâce à un cadre permettant de créer des maquettes, de rédiger, de réviser, d'optimiser et de publier des pages web individuelles ou des sections entières de sites.

Ce modèle comprend des listes de tâches pour le balisage SEO, le placement des images, la migration du contenu et les validations juridiques, garantissant ainsi que toutes les exigences sont satisfaites avant le lancement. De plus, l'automatisation intégrée et les dépendances facilitent la coordination interfonctionnelle, même dans le cadre de projets de sites Web à grande échelle.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Coordonnez les rédacteurs, les concepteurs et les développeurs en un seul endroit

Assurez le bon déroulement de votre cycle de production grâce à des statuts, des dates d'échéance et des affectations d'équipe personnalisables

Suivez la mise en œuvre du référencement et les mises à jour des métadonnées

Utilisez les vues Liste, Tableau et Calendrier pour suivre la progression du contenu et définir des échéances claires

Idéal pour : Les stratèges de contenu et les gestionnaires de sites Web qui ont besoin d'un moyen efficace pour gérer la création ou la refonte de sites Web avec des déploiements de contenu détaillés.

➡️ En savoir plus : Meilleurs logiciels et outils de gestion de contenu

7. Modèle de directives de rédaction ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez la cohérence de tous vos contenus grâce au modèle de directives de rédaction ClickUp

La cohérence rédactionnelle est la clé pour construire une image de marque forte et proposer un contenu clair et engageant. Le modèle de directives rédactionnelles ClickUp offre aux équipes un emplacement centralisé pour documenter les règles rédactionnelles, le style, les préférences de mise en forme et les directives stylistiques. Disposer d'un guide stylistique dans votre environnement de travail réduit les ambiguïtés et aide les collaborateurs internes et externes à produire à chaque fois des messages conformes à l'image de marque.

Ils sont particulièrement utiles lors des phases d'expansion ou lorsque vous travaillez avec des rédacteurs indépendants ou à distance qui ont besoin de directives claires. Le modèle permet de réduire au minimum les révisions éditoriales et de maintenir une identité cohérente sur toutes les pages web, les publications sur les réseaux sociaux, les newsletters par e-mail et les contenus longs.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez des exemples visuels et textuels pour plus de clarté et une meilleure adoption

Responsabilisez vos collaborateurs en alignant tout le monde sur les mêmes règles éditoriales

Mettez facilement à jour vos directives afin de refléter l'évolution de la voix de votre marque ou les objectifs de vos campagnes

Définissez les normes grammaticales, le style et le ton à adopter, le vocabulaire préféré, les préférences de mise en forme et même des exemples de choses à faire et à ne pas faire

*idéal pour : les responsables de contenu, les responsables marketing et les équipes de marque qui cherchent à maintenir une uniformité dans toutes leurs communications écrites.

🎁 Bonus : exemples de contenu intemporel qui stimulent le trafic à long terme

8. Modèle de tableau blanc « Matrice de contenu » ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez votre stratégie de contenu et identifiez les lacunes grâce au modèle de tableau blanc « Matrice de contenu » de ClickUp.

Le modèle de tableau blanc « Matrice de contenu » de ClickUp est un outil dynamique et collaboratif qui aide les équipes à classer le contenu selon les étapes du parcours client, les formats et les segments d'audience. En organisant votre stratégie dans une disposition matricielle flexible, vous pouvez plus facilement identifier les opportunités, mettre en évidence les lacunes et développer des campagnes plus précises et mieux ciblées.

La nature visuelle de la matrice garantit que toutes les parties prenantes, des stratèges aux créatifs, collaborent en temps réel, afin de parvenir à une compréhension commune des priorités et des dépendances en matière de contenu. Elle sert également de document évolutif qui s'adapte aux changements de campagnes ou d'objectifs marketing.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez votre stratégie de contenu en un coup d'œil à l'aide de cette matrice de type tableau blanc

Mappez les types de contenu aux étapes du funnel, aux personas et aux propositions de valeur pour plus de clarté

Identifiez visuellement les redondances, les lacunes et les groupes très performants

Alignez vos équipes grâce à un forfait visuel central qui évolue avec votre stratégie

Idéal pour : les stratèges et professionnels du marketing dans le cadre d'ateliers, de réunions de planification éditoriale ou de sessions de brainstorming où la contribution de l'équipe est essentielle.

📮 Insight ClickUp : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

9. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez tous les aspects de vos campagnes marketing et des profils de vos clients en un seul endroit grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

Orchestrez des campagnes marketing complexes avec précision à l'aide du modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp. Ce modèle aide les équipes à coordonner les messages, les ressources, les échéanciers et les indicateurs de performance sur plusieurs canaux, notamment les médias payants, les e-mails et le contenu organique.

Chaque tâche et chaque livrable est mappé à des objectifs de campagne plus larges, assurant ainsi l'alignement du lancement à la mise en œuvre. Ce modèle est particulièrement efficace pour les campagnes impliquant plusieurs équipes (conception, rédaction, stratégie et analyse) car il offre un espace partagé pour suivre les validations, les échéances, les ressources et le retour sur investissement (ROI).

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Faites avancer vos campagnes sans blocages grâce à des automatisations intégrées qui informent les parties prenantes des mises à jour ou des retards

Alignez chaque ressource sur des objectifs de campagne et des indicateurs clés de performance clairs

Gérez les tâches interfonctionnelles de vos campagnes grâce à des échéanciers et des responsabilités partagés

Centralisez les briefs créatifs, le suivi des performances et les forfaits de distribution

Idéal pour : Les responsables marketing, les stratèges de campagne et les équipes numériques qui gèrent des campagnes multicanales nécessitant une grande visibilité et une coordination à l'échelle de l'équipe.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de stratégie de contenu pour le marketing

10. Modèle de brief SEO ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez sans effort des briefs de contenu optimisés pour le référencement grâce au modèle de brief de contenu SEO de ClickUp

Pour créer du contenu qui se classe bien dans les moteurs de recherche, il faut un brief SEO bien structuré. Le modèle de brief SEO de ClickUp simplifie le processus en aidant les équipes de contenu à définir les éléments SEO clés, tels que les mots-clés cibles, l'intention de recherche, les informations sur les concurrents, les recommandations de liens internes et la structure du contenu, avant de commencer la rédaction.

En mettant ces informations en avant, les équipes évitent les divergences et les révisions tout en augmentant les chances d'obtenir de bons résultats de recherche. Cela permet également de standardiser les briefs entre plusieurs rédacteurs, garantissant ainsi que chaque page est optimisée de manière cohérente et stratégique.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Incluez des mots-clés primaires et secondaires, des aperçus SERP et des conseils sur les intentions

Standardisez les briefs pour accélérer l'intégration et réduire le nombre de révisions

Assurez l'alignement entre la stratégie SEO et le texte final en aidant les rédacteurs à structurer le contenu pour en faciliter la lecture et le référencement

Accédez au suivi et à l'optimisation des mots-clés grâce à des sections dédiées aux mots-clés cibles et aux métadonnées

Idéal pour : les spécialistes du marketing de contenu, les spécialistes du référencement, les agences et les rédacteurs qui produisent un contenu percutant et optimisé pour les mots-clés.

11. Modèle avancé pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les publications, l'engagement et les performances grâce au modèle avancé pour les réseaux sociaux de ClickUp

Le modèle avancé pour les réseaux sociaux de ClickUp est un outil de planification puissant qui vous permet de programmer, d'organiser et d'analyser le contenu de votre stratégie sur tous les principaux réseaux sociaux. Ce modèle prend en charge la catégorisation du contenu par type, plateforme, campagne et segment d'audience, ce qui facilite la mise à l'échelle du contenu tout en garantissant la cohérence des messages.

Ce modèle offre des vues personnalisées pour les calendriers de contenu, le suivi des campagnes et l'analyse des performances, garantissant ainsi une collaboration fluide entre les équipes tout en maintenant une présence cohérente de la marque sur tous les canaux. Ses fonctionnalités d'automatisation des flux de travail et de gestion de projet pour les réseaux sociaux éliminent les suivis manuels et améliorent l'efficacité.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez des champs personnalisés pour le suivi des ressources visuelles, des légendes, des hashtags, des objectifs et des indicateurs d'engagement

Concentrez-vous sur la publication de contenu pertinent et engageant grâce à des tableaux de bord de performance et des flux de travail automatisés

Planifiez, programmez et suivez le contenu social multi-plateforme en un seul endroit

Optimisez votre stratégie grâce à des informations sur les tendances en matière d'engagement et le moment idéal pour publier vos contenus

Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les spécialistes du marketing numérique et les stratèges de contenu qui souhaitent optimiser leurs opérations sur les réseaux sociaux et stimuler l'engagement.

12. Modèle de forfait de contenu pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gardez une longueur d'avance sur vos objectifs de marketing sur les réseaux sociaux grâce au modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp

Une stratégie réussie sur les réseaux sociaux commence par un plan de contenu bien structuré. Le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp permet aux équipes de définir des calendriers de publication, des thèmes de contenu, des plateformes cibles et des objectifs promotionnels dans un environnement de travail centralisé. Il est particulièrement utile pour gérer des campagnes récurrentes ou des promotions saisonnières sur différents canaux.

La disposition structurée facilite la planification, la collaboration et les flux de travail de révision. Les fonctionnalités intégrées d'étiquetage et de filtrage permettent aux équipes de gérer le contenu par plateforme, sujet ou étape, afin que votre calendrier des réseaux sociaux reste clair, cohérent et adaptable aux changements en temps réel.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Élaborez un forfait de publication reproductible avec des thèmes et des objectifs cohérents

Planifiez facilement vos publications sur plusieurs plateformes grâce à l'affichage du calendrier de contenu

Collaborez avec les parties prenantes à l'aide de commentaires, de révisions et d'attributions de tâches

Accédez à l'intégration des analyses pour suivre l'engagement sur les publications et les performances des campagnes

Idéal pour : Les stratèges en médias sociaux, les créateurs de contenu et les équipes marketing qui coordonnent les efforts organiques et promotionnels continus sur plusieurs comptes.

➡️ En savoir plus : Les meilleures applications de marketing numérique pour les spécialistes du marketing numérique

13. Modèle de carte conceptuelle ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez visuellement des idées complexes grâce au modèle de carte conceptuelle ClickUp pour plus de clarté et une meilleure prise de décision

Le modèle de carte conceptuelle ClickUp est un outil de réflexion visuelle qui aide les équipes et les individus à organiser et à connecter des idées ou des processus abstraits. Que vous planifiez des messages sur vos produits, des ressources éducatives ou la structure de votre contenu, ce modèle vous permet de voir plus facilement comment les concepts sont liés et s'articulent logiquement les uns aux autres.

Ils offrent des outils de cartographie mentale flexibles, vous permettant de glisser-déposer des éléments, de créer des structures hiérarchiques et de relier des idées de manière transparente. Vous pouvez ainsi décomposer des sujets vastes en idées plus petites et interconnectées, ce qui facilite la planification du contenu, l'élaboration de stratégies avec votre persona d'acheteur ou le développement de nouvelles campagnes ciblées sur vos clients potentiels.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Reliez les idées grâce à des relations libellées et des structures en branches

Créez des stratégies ou des récits en collaboration avec vos équipes dans un espace de travail partagé

Fonctionnalité glisser-déposer pour une structuration et une organisation faciles

Personnalisez les catégories pour adapter les cartes conceptuelles à des projets spécifiques

*idéal pour : les chefs de projet, les stratèges de contenu, les éducateurs et les équipes créatives qui souhaitent mapper de grandes idées dans des formats structurés.

Voici un aperçu des meilleures techniques de brainstorming pour trouver de nouvelles idées :

14. Modèle de tableau blanc ClickUp User Persona

Obtenez un modèle gratuit Définissez des profils d'acheteurs détaillés et mappez le contenu existant à l'aide du modèle Tableau blanc des profils d'utilisateurs ClickUp

Le modèle de tableau blanc ClickUp User Persona apporte une touche visuelle et collaborative à la création de personas. Il permet aux équipes interfonctionnelles d'esquisser des segments d'utilisateurs dans un espace flexible à l'aide de notes autocollantes, d'étiquettes et de sections codées par couleur pour les données démographiques, les comportements, les besoins et les objectifs.

Cette disposition de tableau blanc est idéale pour les sessions de brainstorming, les ateliers en direct ou l'alignement des équipes à distance. Invitez plusieurs parties prenantes (produit, équipe commerciale, marketing et UX) à apporter simultanément leurs idées, afin de favoriser une compréhension commune du public.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez des personas d'utilisateurs flexibles et en temps réel lors d'ateliers ou de sessions à distance

Collaborez entre les services grâce à un tableau blanc interactif

Mappez visuellement et facilement les motivations, les défis et les préférences

Faites évoluer vos personas à mesure que de nouvelles informations ou données clients deviennent disponibles

*idéal pour : les spécialistes du marketing, les concepteurs UX, les équipes produit et les stratèges d'entreprise qui ont besoin de créer des informations visuelles approfondies pour améliorer l'engagement et la conversion.

📚 À lire également : Comment commercialiser vos produits auprès de la génération Y

15. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez et gérez les prospects, les transactions et la progression avec le modèle de pipeline commercial ClickUp

Une gestion efficace des opportunités commerciales est essentielle pour conclure plus rapidement des contrats et augmenter votre chiffre d'affaires. Le modèle de pipeline commercial ClickUp offre une vue structurée de l'ensemble du tunnel de vente, ce qui facilite le suivi des contrats, des étapes des prospects, des points de contact et des conversions.

Ils permettent aux équipes commerciales de visualiser leur pipeline dans plusieurs vues (Liste, Tableau ou Calendrier), de suivre le statut des prospects et de s'assurer qu'aucune opportunité ne passe entre les mailles du filet. Le modèle s'intègre également aux outils CRM, ce qui permet de conserver toutes les données clients au même endroit, de hiérarchiser facilement les prospects à forte valeur ajoutée et de rationaliser les flux de travail.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Offrez à votre équipe une visibilité totale sur le parcours de chaque prospect tout en mettant en évidence les axes d'amélioration en matière de contenu et de communication

Identifiez les étapes de l'équipe commerciale qui manquent de contenu ou de supports d'assistance

Gérez la communication, les suivis et les flux de travail personnalisés en intégrant les tâches ClickUp les formulaires ClickUp et les tableaux de bord ClickUp

Suivez les missions des commerciaux, la valeur des transactions et le statut du pipeline à l'aide de filtres

Idéal pour : les équipes commerciales, les professionnels du développement commercial et les responsables des opérations commerciales qui gèrent les transactions et la progression des prospects tout en coordonnant le marketing pour la mise à disposition du contenu.

16. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez et mappez le contenu en fonction du profil de vos acheteurs grâce au modèle de carte du parcours client ClickUp

Comprendre comment les clients interagissent avec votre marque est essentiel pour offrir une meilleure expérience. Le modèle de carte du parcours client ClickUp est un outil stratégique qui permet de visualiser comment les clients interagissent avec votre marque à chaque étape, de la découverte à l'achat, en passant par la réflexion et la recommandation.

Ces informations aident ensuite les équipes marketing, commerciales et produit à personnaliser plus efficacement le contenu et les messages. Elles permettent ainsi d'améliorer l'expérience utilisateur et de mener des campagnes ciblées basées sur des modèles comportementaux réels.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Documentez les points faibles, les motivations, les émotions et les types de contenu préférés à chaque étape

Accédez à des informations basées sur les données pour affiner les interactions avec les clients et augmenter leur satisfaction

Encouragez la collaboration interfonctionnelle pour aligner les équipes marketing, commerciales et d'assistance

Élaborez des stratégies de contenu, d'expérience utilisateur et d'assistance grâce à des informations axées sur l'utilisateur

Idéal pour : Les responsables de l'expérience client, les équipes marketing et les stratèges d'entreprise qui souhaitent optimiser les interactions avec les clients et améliorer la fidélité à la marque en s'appuyant sur une expérience client de bout en bout.

📚 À lire également : Comment créer une feuille de route marketing gagnante (avec exemples et modèles)

17. Modèle de cartographie de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Décomposez des projets complexes en tâches gérables grâce au modèle de cartographie de projet ClickUp

Le modèle de mappage de projet ClickUp aide les équipes à décomposer les initiatives de grande envergure en parties gérables avec des connexions claires en organisant efficacement les tâches, les dépendances et les flux de travail. Il offre une structure visuelle pour définir les objectifs du projet, les sous-tâches, les responsabilités de l'équipe et les jalons clés.

Grâce à des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés, les échéanciers visuels et les tableaux de bord collaboratifs, ce modèle facilite le suivi de la progression, l'allocation des ressources et l'ajustement des échéanciers selon les besoins. Que vous gériez le lancement d'un produit ou une initiative marketing à long terme, ce modèle permet à tout le monde de rester sur la même page.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez efficacement le modèle pour une collaboration interfonctionnelle ou des lancements comportant plusieurs éléments mobiles

Attribuez la propriété et les échéanciers aux tâches de chaque branche du projet

Personnalisez les dépendances entre les tâches pour maintenir vos projets sur la bonne voie et éviter les goulots d'étranglement

Utilisez des échéanciers intégrés et des diagrammes de Gantt pour suivre la progression et ajuster facilement vos forfaits

*idéal pour : les chefs de projet, les responsables d'équipe marketing et les spécialistes des opérations qui doivent coordonner efficacement les tâches, les échéanciers et les objectifs d'un projet.

18. Modèle de production vidéo ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez chaque étape de votre flux de travail de production vidéo grâce au modèle détaillé ClickUp Video Production Template

De la recherche d'idées à la modification finale, la production vidéo implique de nombreux éléments. Le modèle de production vidéo ClickUp simplifie ce processus en fournissant un flux de travail structuré pour gérer les scripts, les listes de plans, les calendriers de modification en cours et les validations. Il guide les équipes à travers toutes les étapes, de la planification de la préproduction et de la rédaction du script au casting, au tournage et au montage en postproduction.

Le modèle prend en charge la collaboration entre les équipes (rédacteurs, éditeurs, concepteurs et producteurs) en fournissant une structure partagée pour les révisions, les ressources et les échéances. Il est idéal pour maintenir les normes créatives et respecter les calendriers de publication.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez la gestion centralisée des flux de travail pour la préproduction, le tournage et la modification en cours

Suivez les échéances grâce aux vues de calendrier intégrées pour une livraison dans les délais

Liez les séquences, les fichiers audio et les validations directement aux tâches

Réduisez les malentendus grâce à des flux de travail et des points de contrôle bien définis

Idéal pour : Les producteurs vidéo, les créateurs de contenu et les équipes marketing qui gèrent la création de contenu vidéo pour le storytelling de marque, les publicités ou les réseaux sociaux.

💡 Conseil de pro : Le contenu est l'élément fondamental qui sous-tend toutes les initiatives de marketing en ligne. Un plan de gestion du marketing de contenu exhaustif peut faire toute la différence pour conquérir cet espace.

19. Modèle de persona utilisateur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Alignez votre stratégie de contenu sur le parcours de vos acheteurs à l'aide du modèle de persona utilisateur ClickUp

Comprendre votre public cible est la base d'une stratégie marketing réussie. Le modèle ClickUp User Persona aide les équipes à définir des profils d'acheteurs détaillés en organisant des informations clés, notamment des données démographiques, des intérêts, des points faibles et des modèles comportementaux.

Grâce à ce modèle, les spécialistes du marketing, les équipes produit et les stratèges de contenu créent des profils utilisateur structurés qui correspondent au parcours client. Ces personas aident les équipes à développer du contenu, des produits et des campagnes ciblés qui trouvent un écho auprès de types d'utilisateurs spécifiques.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Ajoutez des détails clés, visualisez les segments d'audience et affinez vos efforts marketing grâce à des sections personnalisables

Créez des profils clairs et basés sur des recherches pour vos segments d'audience

Alignez le marketing, les produits et l'équipe commerciale sur une compréhension commune de l'audience

Reliez le contenu et les stratégies produit aux besoins réels des utilisateurs

Idéal pour : Les chefs de produit et les concepteurs UX qui souhaitent créer des stratégies très ciblées en comprenant mieux leur clientèle.

20. Modèle de cartographie de contenu pour les personas utilisateurs par Miro

via Miro

Si vous êtes un penseur visuel, le modèle de tableau de mappage de contenu de Miro va changer la donne. Ce modèle interactif de type tableau blanc permet aux équipes de réfléchir, de structurer et de visualiser des idées de contenu de manière dynamique et flexible.

Le modèle comprend des catégories prédéfinies pour les profils d'acheteurs, les types de contenu et les étapes du tunnel de conversion, ce qui vous aide à avoir une vue d'ensemble de votre stratégie de contenu. Que vous mappiez des sujets de blog, planifiiez des séquences d'e-mails ou conceviez un calendrier pour les réseaux sociaux, ce modèle vous permet de tout organiser et de naviguer facilement.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Assurez la pertinence et l'engagement grâce à une planification de contenu axée sur les personas

Obtenez un aperçu clair de votre stratégie de contenu grâce à des outils de cartographie visuelle

Ciblez les utilisateurs à différentes étapes de leur parcours grâce à un alignement du contenu basé sur les étapes

Collaborez en toute transparence pour affiner les idées de contenu entre les équipes

Idéal pour : Les stratèges marketing, les créateurs de contenu et les professionnels de l'expérience utilisateur qui cherchent à optimiser le contenu pour différents segments d'audience et à améliorer l'engagement.

21. Modèle de plan de contenu Google Sheets par Ahrefs

via Ahrefs

Pour les spécialistes du marketing axés sur les données, le modèle de plan de contenu Google Sheets d'Ahrefs offre un moyen organisé de planifier leur stratégie de contenu. Ce modèle sous forme de feuille de calcul vous aide à créer votre propre plan de contenu en fonction de plusieurs facteurs, tels que les mots-clés cibles, les profils d'acheteurs et les étapes du funnel.

Grâce à des colonnes intégrées pour l'intention de recherche, le format du contenu et le public cible, ce modèle facilite le mappage du contenu existant aux différentes étapes du parcours de l'acheteur. De plus, la simplicité du format tableur permet à toute l'équipe d'y accéder facilement, tout en étant idéal pour mapper de nouveaux articles, actualiser les anciens et établir des priorités en fonction du potentiel de recherche.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Bénéficiez d'un suivi fluide du contenu dans un format tableur facile à utiliser

Utilisez le référencement naturel (SEO) et l'intégration de mots-clés pour aligner votre contenu sur la demande de recherche

Assurez-vous que votre contenu atteint le bon public au bon moment grâce à la cartographie du parcours de l'acheteur

Obtenez des informations pour mesurer l'efficacité du contenu et le retour sur investissement grâce à des outils de suivi des performances

Idéal pour : les spécialistes du référencement naturel (SEO), les spécialistes du marketing de contenu et les stratèges numériques qui utilisent les données de recherche pour planifier et hiérarchiser leurs priorités.

✨ Astuce bonus : créez plus rapidement des personas plus précis et basés sur la recherche avec ClickUp Brain. Cet assistant IA intelligent, intégré à ClickUp, permet à votre équipe de : Générez automatiquement des ébauches de profils d'utilisateurs à partir des réponses à des sondages, d'entretiens ou des commentaires des clients

Résumez les documents de recherche client pour extraire les données démographiques, les points faibles et les comportements clés

Suggérez des idées de contenu adaptées aux objectifs, aux objections et à l'étape du parcours de chaque persona

Recommandez les prochaines étapes ou tâches pour affiner les personas au sein des équipes marketing, produit et commerciale

Analysez et regroupez les commentaires qualitatifs pour découvrir de nouveaux segments d'audience Analysez les données des formulaires envoyés en temps réel et obtenez des informations grâce à l'IA avec ClickUp

22. Modèle de cartographie de contenu PDF par HubSpot

via HubSpot

Le modèle de cartographie de contenu PDF de HubSpot offre une disposition téléchargeable et prête à imprimer qui aide les équipes à faire correspondre les formats de contenu aux étapes du parcours de l'acheteur. Il est particulièrement utile pour les paramètres d'atelier, les présentations aux clients ou les sessions de planification collaborative.

Le modèle couvre les aspects essentiels du mappage de contenu, notamment la définition des personas cibles, l'identification des lacunes en matière de contenu et la création d'un plan pour chaque étape du parcours client. Les invites structurées évaluent les besoins et les points de contact de l'audience afin de mettre en avant le contenu approprié.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Évaluez vos idées de contenu dans un cadre guidé basé sur le parcours client

Encouragez des discussions stratégiques plus approfondies, au-delà des simples calendriers de contenu

Renforcez la coordination entre plusieurs équipes grâce à des invites visuelles claires

Identifiez les étapes sous-exploitées ou les segments d'audience grâce à des informations stratégiques

Idéal pour : les stratèges marketing, les gestionnaires de contenu et les propriétaires d'entreprise qui réalisent des audits ou planifient des campagnes.

23. Modèle de carte de contenu par SEOClarity

via seoClarity

Le modèle de plan de contenu de seoClarity utilise les données des plateformes d'analyse et des outils de recherche de mots-clés pour élaborer une stratégie de contenu hiérarchisée. Il comprend des colonnes pour les performances des pages, les données de classement, le type de contenu, l'étape de l'audience et la fréquence de mise à jour.

Le modèle permet aux équipes d'aligner les performances du contenu sur les objectifs de l'entreprise et d'affiner en permanence leur stratégie en fonction des résultats. Il est donc idéal pour identifier à grande échelle les opportunités et le contenu peu performant.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Auditez le contenu existant et signalez les éléments à mettre à jour, supprimer ou réutiliser

Corrélation des données de classement et de trafic avec les intentions et les étapes du cycle de vie

Maintenez une stratégie vivante qui évolue en fonction des tendances de performance

Reliez les informations analytiques à des actions éditoriales concrètes

Idéal pour : les spécialistes du référencement, les spécialistes du marketing de contenu et les stratèges numériques qui gèrent de grands volumes de contenu et souhaitent utiliser les données de performance pour optimiser en permanence leur contenu.

Transformez le chaos de votre contenu en clarté

Le mapping de contenu est bien plus qu'une simple stratégie ! C'est la colonne vertébrale d'un forfait de marketing de contenu efficace.

Mais le véritable défi réside dans l'exécution : collaborer de manière transparente, suivre la progression et s'adapter à l'évolution des priorités.

C'est là que ClickUp fait la différence. Cette application quotidienne pour le travail aide à simplifier les flux de travail, à centraliser les ressources de contenu et à garder tout le monde sur la même page.

Que vous planifiiez des calendriers de contenu, suiviez les performances de votre contenu ou gériez les commentaires des parties prenantes, ClickUp vous offre la flexibilité et la structure dont vous avez besoin pour mettre en œuvre votre stratégie de marketing de contenu.

Êtes-vous prêt à organiser, optimiser et développer vos efforts en matière de contenu ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui!

Foire aux questions

Comment créer un mapping de contenu ?

La création d'un plan de contenu consiste à organiser visuellement vos idées, vos sujets et vos formats de contenu afin de les aligner sur les besoins de votre audience et les étapes de son parcours. Commencez par identifier vos personas cibles et mappez le parcours de l'acheteur (sensibilisation, considération, décision). Ensuite, réfléchissez à des sujets de contenu qui correspondent à chaque étape et attribuez-les au profil et à la phase du parcours appropriés. Utilisez un modèle de cartographie de contenu ou un outil tel que le modèle de plan de contenu de ClickUp pour structurer vos idées, attribuer les responsabilités et fixer des délais.

Existe-t-il un modèle de carte conceptuelle dans Word ?

Microsoft Word ne dispose pas d'un modèle de carte conceptuelle intégré, mais vous pouvez facilement en créer un à l'aide des fonctionnalités « Formes » et « SmartArt ». Il suffit d'insérer un document vierge, d'aller dans « Insertion » et de choisir « SmartArt » ou « Formes » pour dessiner des nœuds et des lignes de connexion. Il existe également des modèles de cartes conceptuelles téléchargeables en ligne que vous pouvez ouvrir et modifier dans Word.

Qu'est-ce qu'une carte de contenu ?

Une carte de contenu est un cadre visuel qui relie les thèmes, les formats et les canaux de distribution de votre contenu à des segments d'audience spécifiques et à des étapes du parcours de l'acheteur. Son objectif est de garantir que chaque élément de contenu que vous créez sert un objectif stratégique, qu'il s'agisse de sensibiliser, de nourrir des prospects ou de générer des conversions. Les cartes de contenu aident les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu à identifier les lacunes, à éviter les doublons et à délivrer le bon message au bon public au bon moment.