Modèles gratuits de planification vidéo pour structurer vos tournages comme un pro

La prise de vue est peut-être parfaite, mais vous ne voyez pas l'agitation derrière l'objectif : des câbles partout, des forfaits qui changent à la minute et quelqu'un qui crie qu'il manque un script.

Et avec 73 % des spécialistes du marketing vidéo qui créent aujourd'hui des contenus tels que des vidéos explicatives, la demande en visuels rapides et soignés est plus forte que jamais. Mais cette qualité ne se fait pas par magie sur le plateau ; elle commence par une préparation intelligente.

L'un des outils les plus sous-estimés dans votre production est le modèle de planification vidéo (outre votre caméra, bien sûr). Découvrons ensemble des modèles de planification vidéo simples et gratuits qui vous aideront à structurer vos tournages sans les compliquer.

Que vous soyez un créateur solo ou à la tête d'une équipe, ces modèles gratuits de planification vidéo vous aideront à rester organisé et prêt à tout pour vos tournages.

Que sont les modèles de planification vidéo ?

Les modèles de planification vidéo vous aident à organiser et à gérer votre production vidéo. Ils décrivent tout ce dont votre projet a besoin pour donner vie à votre vidéo, comme le script, la liste des plans, le calendrier de production et les responsabilités de l'équipe.

Considérez-les comme votre plan directeur pour une production réussie. Que vous créiez une vidéo YouTube, une publicité ou une production à grande échelle, ces modèles vous permettent de rester organisé et de ne rien oublier.

Des storyboards aux feuilles d'appel, il existe des modèles adaptés à vos besoins. Ils vous font gagner du temps, réduisent le stress et vous aident à réaliser un tournage plus fluide du début à la fin. Alors, si vous en avez assez du chaos de dernière minute, un bon modèle gratuit est votre nouveau meilleur ami.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification vidéo ?

Un bon modèle de planification vidéo est clair, organisé et facile à utiliser. Il couvre tous les aspects essentiels de la production de contenu vidéo, tels que le script, la liste des plans, l'échéancier et les responsabilités de l'équipe.

Calendrier de production détaillé : Comprend un échéancier complet et est personnalisable pour différents types de vidéos (par exemple, courtes publications sur les réseaux sociaux, films complets)

Définit des rôles clairs pour chaque membre de l'équipe

Offre un espace pour le suivi du matériel, des accessoires et des emplacements de tournage

Modèle épuré, simple et convivial. Il doit être facile à mettre à jour selon les besoins et clair visuellement afin d'éviter toute confusion pendant la production.

Document partageable qui sert de hub pour l'alignement et sert de hub pour l'alignement et la communication de l'équipe. Il améliore la collaboration pour garantir une production vidéo fluide et professionnelle

17 modèles de planification vidéo

Prêt à planifier votre tournage vidéo ?

Nous avons rassemblé nos modèles de planification vidéo gratuits préférés. Chacun comprend des sections clés, des éléments indispensables et une flexibilité intégrée pour s'adapter à tous les projets, petits ou grands.

Avant les lumières et la caméra, nous planifions !

1. Modèle de production vidéo ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez facilement chaque étape du tournage avec le modèle de production vidéo ClickUp

Les projets vidéo peuvent devenir chaotiques, avec des idées qui fusent dans toutes les directions, des échéanciers qui dérapent et le travail dispersé un peu partout. C'est là que le modèle de production vidéo ClickUp entre en jeu. Il organise les tâches, les échéances et les mises à jour de l'équipe dans un espace clair et facile à naviguer.

Considérez-le comme votre assistant de production vidéo intégré. Il décrit clairement le processus à suivre par votre équipe, du brainstorming au montage final. Il vous permet de rester sur la bonne voie, de synchroniser vos efforts et de profiter du processus créatif.

Les fonctionnalités clés de ce modèle vous permettent de :

Suivez la progression à l'aide de statuts personnalisés tels que « Script », « Tournage », « Révision » et « Montage final »

Attribuez des tâches avec des dates d'échéance, des priorités et des dépendances intégrées

Visualisez votre échéancier avec le calendrier ClickUp, les vues Échéancier et le diagramme de Gantt ClickUp

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires sur les tâches, aux documents ClickUp et aux tableaux blancs

Personnalisez le modèle à l'aide de champs personnalisés, d'étiquettes et d'automatisations puissantes

🔑 Idéal pour : Les équipes ou les créateurs qui ont besoin d'un emplacement central pour gérer efficacement leurs projets vidéo.

🪄 Astuce bonus : Utiliser le modèle de production vidéo ClickUp avec ClickUp Brain, c'est comme avoir une paire de mains supplémentaire dans votre équipe. Imaginons que vous soyez en train de créer votre prochain projet vidéo : il vous suffit d'ouvrir une tâche telle que « Script YouTube – Épisode 5 » et de demander à ClickUp Brain de rédiger un plan rapide basé sur vos épisodes précédents. Voici un exemple tiré de Game of Thrones ! Tirez parti des capacités d'IA de ClickUp Brain pour rédiger vos scripts vidéo

2. Modèle d'échéancier de production vidéo ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez et planifiez l'ensemble de votre échéancier de production vidéo grâce au modèle d'échéancier de production vidéo ClickUp

Au-delà de la créativité, les projets vidéo ont besoin d'une structure. Et le modèle d'échéancier de production vidéo ClickUp est votre atout majeur. Il vous offre une vue claire et chronologique de votre flux de travail de production. De la rédaction du script à la post-production, vous verrez chaque tâche, chaque membre et chaque échéance mappés dans un échéancier clair et personnalisable.

Il permet également à votre équipe de rester connectée et à votre journée de tournage de se dérouler sans encombre. De plus, grâce à une liste de contacts partagée, vous pouvez rapidement joindre la bonne personne lorsque des problèmes surviennent en cours de production.

Les éléments clés de ce modèle vous aident à :

Créez des échéanciers de production détaillés à l'aide des vues Échéancier et Gantt par glisser-déposer

Ajustez instantanément les échéanciers lorsque les dates de tournage ou les délais changent

Zoomez ou dézoomez sur votre planning pour planifier au jour le jour ou sur plusieurs semaines

🔑 Idéal pour : Les créateurs, les équipes de production vidéo et les managers qui ont besoin de visualiser un plan d'action pour maintenir leurs projets sur la bonne voie.

🪄 Astuce pratique : enregistrez et partagez rapidement des vidéos d'écran à l'aide de ClickUp Clips pour expliquer vos choix de conception ou donner votre avis sans avoir à taper un seul mot.

📖 À lire également : Comment utiliser la détection des tendances (avec des exemples)

3. Modèle de production vidéo YouTube ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez la production YouTube grâce à un flux de travail de contenu simple et intégré avec le modèle de production vidéo YouTube de ClickUp

Vous passez rapidement de la proposition de projet à l'exécution ? Le modèle de production vidéo YouTube de ClickUp est conçu pour organiser l'ensemble de votre processus de production vidéo, du début à la fin. Ce modèle simplifie la gestion des tâches grâce à des flux de travail de production personnalisables, garantissant une collaboration fluide et un résultat cohérent.

Il est facile à utiliser, même pour les débutants, ce qui vous permet d'impliquer tout le monde, de vos stagiaires à vos chefs de projet, afin de respecter les délais.

Le modèle vous permet de :

Organisez les tâches en étapes, telles que « Concept », « Modification en cours » et « Publication finale »

Personnalisez le modèle avec des champs tels que « Scénariste », « Titre de la vidéo » et « Mots-clés »

Attribuez des tâches, définissez des priorités et utilisez des commentaires pour améliorer la communication au sein de l'équipe

🔑 Idéal pour les créateurs YouTube, les équipes de production et les agences qui souhaitent organiser le processus de production vidéo et améliorer la collaboration au sein de leur équipe.

👀 Le saviez-vous ? YouTube compte plus de 2,7 milliards d'utilisateurs actifs par mois, ce qui en fait le deuxième site web le plus visité au monde, juste derrière Google. Cette immense base d'utilisateurs souligne la portée et l'influence inégalées de la plateforme dans le monde numérique.

4. Modèle de planification et de production YouTube ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Explorez et organisez le processus de création de contenu avec le modèle de planification et de production YouTube de ClickUp

Il peut être difficile de respecter un calendrier YouTube cohérent. Les idées s'accumulent, les délais sont repoussés et le contenu reste bloqué en production. Le modèle de planification et de production YouTube de ClickUp vous aide à mettre de l'ordre dans le chaos.

Il vous offre un moyen clair de structurer votre processus de planification, de production et de gestion vidéo afin que vous puissiez vous concentrer sur la création. Ce modèle vous permet de :

Utilisez un espace centralisé pour réfléchir, classer et hiérarchiser les concepts vidéo

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des échéances et suivez les contributions

Intégrez des outils d'analyse pour évaluer les performances de vos vidéos

Élaborez et exécutez des forfaits promotionnels, y compris des campagnes sur les réseaux sociaux et des collaborations, afin de maximiser la portée de vos vidéos

🔑 Idéal pour : les créateurs YouTube, les sociétés de production et les agences qui cherchent à optimiser leur flux de travail de production vidéo et à améliorer la collaboration.

💡 Conseil de pro : Réutilisez votre script YouTube dans des publications sur les réseaux sociaux, des introductions de blog ou des teasers de podcast. Un bon modèle de planification permet d'utiliser une seule vidéo pour alimenter plusieurs contenus, sans effort supplémentaire. Et n'oubliez pas de noter vos idées pour vos futurs projets pendant que l'inspiration est encore fraîche.

5. Modèle de miniature YouTube ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Concevez et gérez des visuels exceptionnels avec le modèle de miniature YouTube de ClickUp

Avez-vous souvent l'impression que la conception des miniatures prend plus de temps que la modification de la vidéo elle-même ? Le modèle de miniatures YouTube de ClickUp vous aide à mieux organiser ce processus. Il vous offre un moyen clair et organisé de planifier, concevoir et gérer vos miniatures afin qu'elles soient cohérentes, attrayantes et faciles à produire.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utilisez des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Achevé » pour suivre la progression de chaque miniature

Utilisez différents champs personnalisés, tels que « Approbation des miniatures », « Concepteur » et « Progression de la conception », pour stocker des informations clés sur chaque miniature

Accédez à quatre vues, notamment « Résumé des miniatures », « Liste des miniatures », « Guide de démarrage » et « Tableau de production », pour organiser les informations et y accéder facilement

🔑 Idéal pour : les créateurs YouTube, les équipes de marketing vidéo et les professionnels du design qui cherchent à optimiser leur flux de travail de création de miniatures et à accroître la notoriété de leur marque.

👀 Le saviez-vous ? 90 % des vidéos YouTube les plus performantes utilisent des miniatures personnalisées. Une miniature attrayante peut considérablement améliorer la visibilité et l'engagement de votre vidéo.

6. Modèle de plan de contenu YouTube ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez et gérez un calendrier YouTube avec le modèle de plan de contenu YouTube de ClickUp

Les recherches de dernière minute pour trouver des idées de vidéos peuvent ralentir l'ensemble de votre calendrier de contenu et nuire à votre créativité. Le modèle de plan de contenu YouTube de ClickUp vous libère de cette pression en vous offrant un moyen clair et organisé de planifier, suivre et gérer votre contenu YouTube à l'avance.

Il est conçu pour vous aider à respecter les délais et à maintenir le flux de vos idées dans un environnement de travail facile à utiliser.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Accédez à différentes vues telles que Calendrier, Liste et Tableau pour organiser toutes vos informations

Utilisez des fonctionnalités puissantes telles que le suivi du temps, les étiquettes et les avertissements de dépendance pour gérer votre processus de création de contenu

Utilisez les champs personnalisés pour ajouter et surveiller les indicateurs clés de performance du marketing de contenu , tels que le nombre d'affichages, la durée de visionnage et l'engagement

🔑 Idéal pour : les créateurs YouTube, les équipes de marketing de contenu et les stratèges qui cherchent à optimiser leur flux de travail de planification de contenu et à maintenir un calendrier de publication cohérent.

🧠 Anecdote amusante : certains YouTubers filment des saisons entières en un seul week-end, car rien ne vaut un marathon de 48 heures alimenté à la caféine pour élaborer une stratégie de contenu ! Un créateur a même réussi à tourner quatre vidéos en seulement trois heures !

7. Modèle YouTube ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la planification et l'exécution de votre contenu YouTube grâce au modèle YouTube de ClickUp

Créer un contenu YouTube de qualité ne se résume pas à appuyer sur « enregistrer » : cela nécessite une planification solide, une coordination approfondie et un flux de travail transparent. Le modèle YouTube de ClickUp vous aide à tout gérer dans un espace organisé.

Grâce à des flux de travail personnalisables et à des outils de collaboration intégrés, il garantit un processus de création de contenu fluide, efficace et sans stress. Il vous aide à :

Utilisez des statuts personnalisés tels que « Ouvert », « En discussion », « Final » et « Rejeté » pour suivre le parcours de chaque vidéo, de sa conception à sa publication

Utilisez des champs personnalisés tels que « Liste de lecture », « Filmé », « Statut de publication », « Catégorie » et « URL » pour gérer et classer vos vidéos

Accédez à différentes vues, notamment « Liste de lecture ClickTips », « 20 vidéos », « Calendrier de téléchargement » et « Vue Liste » pour organiser et suivre votre pipeline de contenu

🔑 Idéal pour : Les créateurs YouTube et les équipes marketing qui ont besoin d'une méthode structurée pour gérer les flux de travail de production vidéo tout en collaborant sur les délais et les stratégies de contenu.

💡 Conseil de pro : Incluez toujours un appel à l'action (CTA) dans vos forfaits vidéo, en demandant aux spectateurs d'aimer, de s'abonner ou de commenter. Vous pouvez pré-rédiger ces CTA dans le modèle pour vous y référer facilement lors du tournage.

8. Modèle de facture de production vidéo ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Faites preuve de professionnalisme avec une facture de production vidéo prête à être envoyée à vos clients grâce au modèle de facture de production vidéo ClickUp

Terminer le tournage, réussir le montage et envoyer la version finale n'est qu'un début. Vient ensuite la partie moins agréable : créer une facture claire. Le modèle de facture de production vidéo ClickUp vous évite les approximations et vous aide à vous faire payer plus rapidement, sans précipitation de dernière minute.

Il est spécialement conçu pour les professionnels de la vidéo, chaque section vous parle donc votre langage. Les éléments clés de ce modèle vous permettent de :

Calculez automatiquement le nombre total de jours de tournage, d'heures de modification en cours, de location de matériel, etc

Divisez les services en sections préproduction, production et postproduction

Utilisez des étiquettes intelligentes pour suivre le statut des factures, par exemple « Envoyée », « Payée » ou « En retard »

Dupliquez les modèles pour les clients réguliers ou les travaux répétitifs

🔑 Idéal pour : Les vidéastes indépendants, les éditeurs vidéo et les équipes de production qui recherchent un moyen simple et reproductible de facturer chaque étape d'un projet.

Rehab M., responsable de la préproduction dans une petite entreprise, déclare :

J'apprécie également la possibilité d'automatiser la plupart de mes tâches quotidiennes. Nous avons un processus complexe pour la production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique nécessitant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui me permet de garder tout sur la bonne voie... L'une des principales choses que cela nous aide à résoudre est le calcul du coût de nos projets. Notre principal coût est celui des ressources humaines et, grâce à la fonctionnalité de suivi du temps, nous sommes en mesure de déterminer le coût total d'un projet en consolidant les entrées de toutes les personnes impliquées. En pouvant créer différentes listes dans un dossier, nous sommes également en mesure de ventiler le coût d'un projet par étapes (telles que représentées dans la liste).

J'apprécie également la possibilité d'automatiser la plupart de mes tâches quotidiennes. Nous avons un processus complexe pour la production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique nécessitant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui permet de tout garder sur la bonne voie... L'une des principales choses que cela nous aide à résoudre est le calcul du coût de nos projets. Notre principal coût est lié aux ressources humaines et, grâce à la fonctionnalité de suivi du temps, nous sommes en mesure de déterminer le coût total d'un projet en consolidant les entrées de toutes les personnes impliquées. En pouvant créer différentes listes dans un dossier, nous sommes également en mesure de ventiler le coût d'un projet par étape (comme représenté dans la liste).

9. Modèle ClickUp pour la production de podcasts vidéo/audio

Obtenez un modèle gratuit Organisez la production de vos podcasts grâce à un flux de travail visuel avec le modèle de production de podcasts vidéo/audio ClickUp

La gestion d'un podcast peut rapidement devenir intense. Entre la recherche d'invités, la planification et le suivi de la progression de chaque épisode, il est facile de perdre le fil sans un système structuré.

Le modèle de production de podcasts vidéo/audio ClickUp vous aide à mettre de l'ordre dans le processus. Grâce à un flux de travail de production simple et à une disposition facile à utiliser, vous saurez toujours ce qui est terminé, ce qui reste à faire et qui s'occupe de quoi, afin que vos épisodes avancent sans chaos.

Ce modèle vous aide à :

Organisez les envois des invités, le calendrier et les contacts de la liste de souhaits dans un seul espace

Planifiez visuellement votre calendrier de publication grâce aux vues Calendrier intégrées

Automatisez les tâches répétitives telles que les rappels pour la collecte d'actifs ou les mises à jour de statut

🔑 Idéal pour : Les podcasteurs qui gèrent en interne la réservation des invités, la planification et le processus de production et qui souhaitent disposer d'un système simple et fiable pour rester au top de chaque épisode.

🧠 Anecdote amusante : Jeremy Pope, acteur et chanteur aux multiples talents, enregistre sa musique dans son placard. Malgré le désordre occasionnel causé par les costumes et les perruques, le placard lui sert de studio d'enregistrement.

10. Modèle de conception graphique ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez le flux de travail de conception et restez sur la bonne voie grâce au modèle de conception graphique ClickUp

Les projets de conception peuvent s'accumuler rapidement, en particulier lorsque les commentaires, les fichiers et les délais sont éparpillés. Sans un système clair, il est difficile de tout faire avancer sans heurts.

Le modèle de conception graphique ClickUp organise votre processus créatif. Il vous aide à gérer chaque étape, des formulaires de prise en charge aux révisions et aux validations finales, sans allers-retours chaotiques.

Les fonctionnalités clés vous permettent de :

Organisez votre flux de travail avec des étapes prédéfinies pour les briefs, les brouillons, les révisions et la livraison

Centralisez l'ensemble des détails de votre projet, vos ressources créatives et vos commentaires dans un seul environnement de travail

Personnalisez les statuts et les champs des tâches en fonction de votre processus de conception

Collaborez avec vos clients et les membres de votre équipe grâce à des commentaires en temps réel et des outils de révision

🔑 Idéal pour : Les designers indépendants ou les équipes créatives en interne qui recherchent un système clair et organisé pour faire avancer leurs projets.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez d'expliquer les modifications de conception dans de longs e-mails ? Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer de courtes vidéos dans lesquelles vous passez en revue le processus de révision. C'est beaucoup plus rapide que de tout taper et cela évite toute confusion. De plus, votre client ou votre coéquipier peut revoir la vidéo à tout moment.

11. Modèle de storyboard ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez votre vision créative en réalité avec le modèle de storyboard ClickUp

Essayer d'organiser votre storyboard sur différents outils ou plateformes peut entraîner une confusion et des détails manquants. Le modèle de storyboard ClickUp résout ce problème en fournissant un espace Tableau blanc unique et centralisé pour visualiser, planifier et suivre vos projets créatifs sans faille.

Il vous permet de réorganiser, de remixer et de donner vie à vos scènes. Le meilleur dans tout ça ? Grâce à la fonctionnalité de collaboration de ClickUp, votre équipe peut travailler ensemble où qu'elle se trouve dans le monde.

Ce modèle vous aide à :

Organisez vos ressources visuelles et vos idées dans un espace facilement accessible

Travaillez avec les membres de votre équipe en temps réel pour partager vos commentaires et apporter des modifications

Suivez la progression de chaque scène et ajustez les échéanciers au besoin

🔑 Idéal pour : les équipes créatives dans le domaine du cinéma, du développement de jeux vidéo et du marketing qui recherchent un moyen organisé de gérer leur processus de storyboarding.

12. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, créez et programmez du contenu sans effort grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp

Vous gérez plusieurs contenus sur différents canaux ? C'est un exercice délicat qui consiste à équilibrer une douzaine d'éléments en mouvement simultanément. Le modèle de calendrier de contenu ClickUp organise votre pipeline de contenu et regroupe tout dans une seule vue afin que votre équipe puisse rester alignée et concentrée sur les délais.

Ce modèle facilite la planification, la création et la programmation du contenu, garantissant ainsi la cohérence et la livraison dans les délais.

Les fonctionnalités clés vous aident à :

Suivez les échéances et les publications à venir grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Collaborez en temps réel grâce aux fonctionnalités de commentaires et d'approbation

Personnalisez les flux de travail en fonction de votre processus de création de contenu

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les responsables des réseaux sociaux et les créateurs de contenu à la recherche d'une approche structurée pour planifier et publier leur contenu.

📮 ClickUp Insight : 30 % des travailleurs respectent leurs horaires, mais 27 % font régulièrement des heures supplémentaires et 19 % n'ont pas d'horaires fixes. Lorsque le travail est imprévisible, comment pouvez-vous vraiment pointer à la fin de votre journée ? La planification automatisée des tâches dans le calendrier ClickUp permet de mieux structurer même les emplois du temps les plus imprévisibles. Planifiez votre semaine, fixez des horaires de travail fixes et automatisez les rappels de déconnexion, car c'est vous qui devez contrôler votre temps !

13. Modèle de plan de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Structurez l'ensemble du pipeline de contenu en un seul endroit grâce au modèle de plan de contenu ClickUp

Le chaos dans le contenu ? Pas avec vous. Le modèle de plan de contenu ClickUp offre aux équipes marketing un espace clair pour mapper la stratégie, attribuer les tâches et suivre les échéances, sans va-et-vient fastidieux.

Que vous recherchiez des idées pour votre blog, gériez des propositions, traitiez des commentaires ou analysiez des données analytiques, ClickUp pour les équipes de gestion de projets marketing vous permet de tout garder connecté. Transformez votre vision globale en étapes concrètes, impliquez les parties prenantes avec des commentaires et surveillez les performances en temps réel, le tout au même endroit.

Plus besoin de passer d'un document à l'autre, d'un e-mail à un autre ou d'une feuille de calcul à une autre. Créez du contenu organisé et conforme à votre marque pour votre public cible. Ce modèle vous aide à :

Décomposez le processus de création de contenu en tâches plus petites et plus faciles à gérer, puis attribuez-les aux membres de l'équipe

Utilisez des vues personnalisées telles que le calendrier de contenu et le tableau d'approbation pour organiser votre flux de travail

Ajoutez des champs personnalisés tels que « Rédacteur », « Mots-clés » et « Type de contenu » pour un meilleur suivi

🔑 Idéal pour : les créateurs de contenu, les spécialistes du marketing et les équipes qui souhaitent disposer d'un moyen détaillé et organisé pour planifier et exécuter leur stratégie de contenu sur plusieurs campagnes.

14. Modèle de gestion de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez et gérez votre processus de création de contenu avec le modèle de gestion de contenu ClickUp

La gestion de contenu sur plusieurs canaux, avec des délais et des équipes différents, peut rapidement devenir chaotique sans un système unifié. Le modèle de gestion de contenu ClickUp élimine cette complexité en fournissant un espace centralisé pour la création, la validation et la publication de contenu.

Ce modèle vous permet de :

Utilisez des statuts personnalisés tels que « En cours de révision », « Concept » et « En attente » pour suivre la progression du contenu

Ajoutez des champs personnalisés, notamment « Budget », « Canal » et « Type de tâche marketing », pour un suivi détaillé

Choisissez parmi différentes vues, telles que Tableau, Liste, Échéancier et Gantt, pour visualiser votre flux de travail

🔑 Idéal pour : les créateurs de contenu, les spécialistes du marketing et les équipes à la recherche d'une solution pour gérer et optimiser leur processus de création de contenu.

📖 À lire également : Modèles gratuits de propositions budgétaires dans Excel et ClickUp

15. Modèle de forfait de projet créatif ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez vos flux de travail créatifs grâce au modèle de plan de projet créatif ClickUp

Les projets créatifs sont souvent confrontés à des échéanciers changeants, à des commentaires épars et à des retards d'approbation. Le modèle de plan de projet créatif ClickUp rassemble tout, aidant les équipes à organiser les phases, à attribuer les tâches et à suivre la progression sans rien manquer.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Planifiez vos projets en plusieurs phases distinctes, telles que la rédaction du brief créatif , la planification, la production et la révision

Affectez les parties prenantes, suivez le statut et gérez les dates d'échéance à l'aide de champs personnalisés et d'étiquettes

Visualisez la progression grâce aux vues Échéancier, Tableau et Calendrier

Simplifiez les validations et les transferts grâce à des flux de travail de production structurés et à des mises à jour de statut

🔑 Idéal pour : les équipes créatives qui gèrent des campagnes, des vidéos, des ressources de conception ou des projets de production en plusieurs étapes.

16. Modèle de guide de style ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Éliminez toute incohérence de marque grâce au modèle de guide de style ClickUp

Vous en avez assez que les membres de votre équipe utilisent des polices de caractères obsolètes, des logos incorrects ou des couleurs qui jurent ? Le modèle de guide de style ClickUp centralise toutes les directives relatives à votre marque, ce qui permet à tout le monde de suivre facilement les mêmes règles et de présenter une image cohérente.

Dans ce modèle, vous pouvez :

Définissez l'utilisation du logo, les couleurs, les polices de caractères et le ton de la marque dans un document unique et organisé

Conservez les fichiers de conception, les exemples et les références à portée de main de toutes les parties prenantes

Utilisez des documents, des pages imbriquées et des liens pour structurer votre guide de manière claire et ordonnée

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, conception ou marque à la recherche d'une source unique d'informations pour accroître la notoriété de leur marque.

17. Modèle de script de podcast ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Structurez vos épisodes à l'aide d'un script de podcast clair et réutilisable grâce au modèle de script de podcast ClickUp

Improviser un podcast peut sembler amusant, jusqu'à ce que vous marquiez une pause gênante, oubliez un point important ou vous éloigniez du sujet. Le modèle de script de podcast ClickUp vous aide à structurer vos épisodes, de l'introduction à la conclusion, afin que vous restiez concentré, que vous ayez l'air professionnel et que vous captiez l'attention de vos auditeurs.

Le modèle vous offre les fonctionnalités suivantes :

Divisez votre épisode en plusieurs parties : introduction, discussion principale, questions-réponses avec les invités et conclusion

Ajoutez des notes de timing et des points de discussion pour ne rien manquer

Collaborez avec les coanimateurs ou les producteurs directement dans le document pour affiner le script

Gardez tout organisé grâce à des plans réutilisables pour différents formats d'épisodes

🔑 Idéal pour : les podcasteurs qui souhaitent disposer d'un script clair et collaboratif pour guider leurs épisodes et proposer un contenu cohérent et captivant.

🧠 Anecdote amusante : le podcast Pepperoni Pizza Dreams de Julie Gauthier aide les auditeurs à s'endormir en lisant des menus de restaurant. De Houston à Melbourne, les gens s'assoupissent au son apaisant des descriptions et des prix des plats. Qui aurait cru que murmurer le nom des plats était la clé d'une bonne nuit de sommeil ?

Du script à l'écran : planifiez correctement avec ClickUp

Que vous planifiiez du contenu YouTube, gériez des scripts de podcast, conceviez des miniatures ou envoyiez des factures, ClickUp est là pour vous aider. Il ne s'agit pas seulement d'une pièce du puzzle, mais d'une solution qui couvre l'ensemble du flux de travail créatif.

Vous avez besoin de mapper votre prochain projet vidéo IA? Terminé. Vous voulez créer des miniatures accrocheuses ? Facile. Prêt à suivre les paiements pour votre brillant travail ? Il existe également un modèle pour cela.

Quel que soit votre processus, ClickUp vous aide à rester organisé, créatif et à aller de l'avant.

Alors, pourquoi ne pas passer au niveau supérieur ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et transformez votre travail, car même les meilleures idées ont besoin d'un excellent forfait pour voir grand !