Comment utiliser le drip nurturing pour convertir davantage de prospects

La plupart des prospects ne se convertissent pas immédiatement.

Ils parcourent votre page d'accueil, téléchargent peut-être une ressource gratuite, puis plus rien. 🦗🦗🦗

Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intéressés.

Ils ne sont tout simplement pas encore prêts. C'est là que les campagnes de nurturing par goutte-à-goutte permettent de faire avancer les choses.

Au lieu de vous fier à des e-mails ponctuels ou à des relances à froid, le nurturing par goutte-à-goutte vous aide à rester en contact avec vos prospects de manière opportune et utile.

Si vous cherchez à améliorer vos taux de conversion et à optimiser la qualité de vos prospects, nous sommes là pour vous aider.

Nous partageons tout ce que vous devez savoir sur le nurturing goutte à goutte : pourquoi vous en avez besoin, les éléments clés d'une campagne de nurturing goutte à goutte réussie et comment créer votre campagne de nurturing goutte à goutte à l'aide de ClickUp.

Des e-mails marketing aux e-mails post-achat, nous examinerons chaque point de contact !

Qu'est-ce que le drip nurturing ?

Le nurturing par goutte-à-goutte consiste à envoyer une série de messages préplanifiés et automatisés, généralement des e-mails, au fil du temps afin de guider les prospects tout au long de leur parcours d'achat.

Contrairement aux campagnes ponctuelles ou aux envois massifs, le nurturing par goutte-à-goutte est séquencé. Il répond à l'étape où se trouve une personne dans son processus de décision et lui fournit du contenu à intervalles réguliers et logiques. L'objectif est d'éduquer, d'établir la confiance et de les pousser vers la conversion, sans les submerger.

Les gouttes sont souvent déclenchées par un comportement (comme le téléchargement d'un guide ou l'abandon d'un panier) ou par une étape (par exemple, nouvel abonné ou prospect existant). Bien faites, elles sont perçues comme des suivis utiles, et non comme du spam.

🌟 Modèle présenté Si vous cherchez à réengager des prospects inactifs, d'anciens abonnés ou des clients existants, le modèle de campagne de drip marketing ClickUp est fait pour vous. Vous pouvez lancer facilement des campagnes de drip marketing, suivre les performances à chaque étape du funnel et optimiser vos efforts. Obtenez un modèle gratuit Envoyez une série d'e-mails automatisés et planifiés à l'avance à vos clients existants et nouveaux afin de stimuler l'interaction et les ventes grâce au modèle de campagne de drip marketing de ClickUp Ce modèle de document comprend : Statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque e-mail de la campagne

Champs personnalisés pour classer vos tâches et visualiser toutes les étapes de vos campagnes de nurturing

Commentez les réactions, les sous-tâches imbriquées et les priorités dans le flux de travail de gestion de projet

Pourquoi le nurturing par goutte-à-goutte est-il essentiel pour la conversion des prospects ?

La plupart des prospects et votre public cible ne sont pas prêts à acheter dès qu'ils vous trouvent. Ils naviguent. Comparent. Peut-être testent-ils simplement le terrain.

🧠 Le saviez-vous ? 73 % des personnes interrogées dans le cadre d'un rapport Demand Gen ont noté que le principal avantage des programmes de maturation des prospects était de générer des prospects plus chauds et plus prêts à acheter.

Que se passe-t-il si vous contactez une fois vos prospects, puis ne donnez plus signe de vie ? C'est simple, ils vous oublient.

C'est pourquoi le nurturing par goutte-à-goutte est une bouée de sauvetage pour la conversion. Il maintient votre marque dans la boîte de réception (et dans l'esprit) de vos prospects, instaure une relation de confiance au fil du temps et vous positionne comme le choix évident lorsqu'ils sont prêts à passer à l'action.

Le nurturing par goutte-à-goutte vous aide à transformer l'intérêt en action en :

Établir la confiance : des points de contact cohérents et utiles montrent que vous êtes là pour aider, pas seulement pour vendre

Restez présent dans l'esprit de vos clients : des messages réguliers maintiennent la visibilité de votre marque jusqu'à ce que les prospects soient prêts

Préparation des prospects : informez et engagez vos prospects pour les rendre plus réceptifs à vos ventes

Augmentation des conversions : les prospects nourris sont plus enclins à agir (réserver des démonstrations, s'inscrire ou acheter)

Personnalisation à grande échelle : segmentez et automatisez pour fournir un contenu pertinent

Raccourcir les cycles commerciaux : répondez rapidement aux objections et faites progresser plus rapidement les prospects dans l'entonnoir de conversion

Prévention des abandons : les suivis automatisés réduisent le risque de perdre des opportunités

Optimisation du retour sur investissement de la génération de prospects : tirez le meilleur parti de chaque prospect que vous avez déjà capturé

Selon le même sondage sur la génération et l'accélération des prospects réalisé par Demand Gen Report, les avantages supplémentaires d'un programme de maturation des prospects sont les suivants : Meilleure réponse aux campagnes/offres grâce au ciblage/à la pertinence

Possibilité de segmenter les prospects en fonction de leurs intérêts/comportements

Les prospects progressent plus rapidement dans l'entonnoir de conversion

Meilleure acceptation des prospects par l'équipe commerciale

Réduisez le coût des prospects qualifiés

Éléments clés d'une campagne de nurturing par goutte-à-goutte réussie

Avant de créer votre séquence de drip marketing, vous devez maîtriser les principes fondamentaux. Les campagnes de drip marketing les plus efficaces reposent sur six éléments clés. Voyons-les en détail.

1. Effacer l'objectif

Chaque campagne doit avoir un objectif spécifique. Il peut s'agir de réserver une démonstration, de susciter des inscriptions ou de réengager des prospects inactifs. Définissez votre objectif final avant de lancer votre campagne, car si vous n'êtes pas clair sur l'objectif, votre public ne le sera pas non plus.

💡 Conseil de pro : s'il s'agit de votre première campagne de nurturing par e-mail, nous vous recommandons de commencer par remplir tous les détails nécessaires dans un modèle de campagne de drip marketing. Cela vous fera gagner un temps considérable, car vous n'aurez pas à partir de zéro. Le modèle comprend des statuts personnalisés, des champs personnalisés et des affichages personnalisés, vous pouvez donc y insérer vos informations et vous lancer immédiatement.

2. Audience segmentée

Chaque prospect suit un parcours différent : certains sont encore en phase d'exploration, tandis que d'autres sont presque prêts à se convertir. Segmentez votre audience en fonction de ses intérêts, de ses comportements et de l'étape du processus d'achat afin de lui envoyer des messages hyper-personnalisés qui trouvent un véritable écho et encouragent les achats répétés.

👀 Le saviez-vous ? Les campagnes segmentées enregistrent un taux d'ouverture 23 % plus élevé et un taux de clics 49 % plus élevé que les campagnes non segmentées.

3. Contenu précieux et ciblé

Dans le cadre d'une stratégie d'e-mail marketing complète, créez du contenu qui informe, inspire ou résout un problème spécifique auquel votre prospect est confronté. L'objectif est d'établir une relation de confiance et de démontrer votre expertise, pas seulement de vendre votre produit. Lorsque vos e-mails aident vos prospects à prendre de meilleures décisions, les conversions suivent.

Tous les e-mails de drip marketing ne doivent pas nécessairement être des arguments de vente agressifs. Essayez plutôt : Partagez des guides pratiques qui répondent aux problèmes courants

Proposez des témoignages clients qui reflètent les défis des lecteurs

Obtenez des résultats rapides (par exemple, des conseils pour améliorer la productivité, des modèles)

Faites apparaître les FAQ qui répondent aux objections courantes

4. Un timing et une séquence bien pensés

Le timing peut faire ou défaire votre campagne. Dans les campagnes de marketing par e-mail goutte à goutte, vous devez espacer les e-mails pour éviter de submerger votre audience. Alignez également chaque message sur le stade où se trouve le prospect dans son processus décisionnel. Il peut s'agir de la prise de conscience, de la considération ou de l'achat afin d'améliorer la satisfaction client.

Cela dit, n'envoyez pas d'e-mails en masse à vos prospects. Laissez-leur le temps de respirer.

Mappez votre campagne de goutte-à-goutte et de nurturing au parcours de l'acheteur :

E-mail 1 envoyé le jour 1 : Susciter l'intérêt (point faible)

E-mail 2 envoyé le jour 3 : Renforcez votre crédibilité (preuve sociale ou témoignage de réussite)

E-mail 3 envoyé le jour 6 : Offrez de la valeur (modèle, checklist, etc.)

4 e-mails envoyés au minimum le jour 12 : Présentez la demande (démonstration, appel, inscription)

Ouvrez un nouveau document ClickUp et demandez simplement à « Ask AI » de générer l'intégralité du contenu de votre campagne de drip, de bout en bout

Bonus : Si votre équipe a du mal à gérer les séquences, le timing ou les suivis de plusieurs campagnes, découvrez ces outils logiciels de gestion des e-mails pour rationaliser tout le marketing goutte à goutte, de la planification à la segmentation.

5. Automatisation + personnalisation

🌻 Vérification des faits : la personnalisation est désormais une attente, et non plus une option. Selon un rapport McKinsey, 71 % des consommateurs attendent des entreprises qu'elles leur offrent des interactions personnalisées.

En d'autres termes, les campagnes de goutte-à-goutte qui manquent de personnalisation sont perçues comme du bruit. Lorsque les prospects reçoivent un contenu générique, ils se déconnectent mentalement.

La personnalisation dans le cadre du nurturing par goutte-à-goutte, comme l'utilisation de déclencheurs comportementaux, l'adaptation du contenu à l'intention de l'utilisateur ou la référence à des interactions antérieures, répond à cette nouvelle attente de base. C'est ce qui fait la différence entre une séquence ignorée et une séquence ouverte et engageante.

Alors, comment créer des campagnes de marketing goutte à goutte qui semblent personnelles et non robotiques ? Commencez ici👇 :

Commencez avec des séquences pré-rédigées qui correspondent aux parcours courants des prospects (par exemple, demande de démonstration, contenu téléchargé ou produit affiché)

Ajoutez ensuite une touche personnalisée, comme le prénom du prospect, le nom de son entreprise ou son secteur d'activité, afin que le message semble intentionnel et non envoyé en masse

Suivez les comportements tels que les téléchargements de ressources, les visites de pages Web ou le temps passé sur les pages de tarification, et utilisez ces données pour envoyer des messages de suivi

Tirez parti des outils de communication par e-mail pour automatiser ces séquences

📮 Insight ClickUp : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils pour créer un contexte dans son travail. Un détail clé peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil de discussion Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de travailler. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps productif. 💫 Résultats réels : Les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

6. Feedback et optimisation

Les campagnes de nurturing par goutte-à-goutte les plus réussies sont celles qui écoutent et s'adaptent. Votre première version n'est pas la meilleure. Considérez-la comme votre point de départ.

Le feedback et l'optimisation font partie intégrante de la gestion des campagnes marketing. Soyez très attentif à l'engagement des prospects.

Pour commencer, les indicateurs clés de performance du marketing par e-mail, tels que les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de réponse et les désabonnements, ne donnent qu'une partie de l'histoire.

Mais il en va de même pour les signaux qualitatifs : les prospects répondent-ils avec des objections ? Se convertissent-ils trop tard ? Ou pas du tout ?

Optimisez votre campagne de nurturing goutte à goutte grâce à ces leviers : Testez les lignes d'objet et les CTA pour voir ce qui attire l'attention

Suivez les points de désengagement pour identifier les maillons faibles de votre séquence

Ajustez le timing des e-mails si les taux d'ouverture baissent après une certaine étape

Partagez les informations de l'équipe commerciale ou de l'assistance, qui sont souvent les mieux placées pour identifier les lacunes dans le flux d'e-mails

📖 En savoir plus : Les meilleurs modèles pour gérer votre stratégie d'influence

Comment créer un flux de travail de nurturing par goutte-à-goutte

Voici un guide complet sur la manière de créer un flux de travail de nurturing par goutte-à-goutte qui donne des résultats.

1. Définissez un objectif clair pour votre campagne et mappez le parcours de l'acheteur

Commencez par un objectif. Cette campagne vise-t-elle à intégrer de nouveaux utilisateurs, à réengager des prospects inactifs ou à inciter les utilisateurs en essai à s'activer ?

Ensuite, mappez votre objectif par rapport au parcours de l'acheteur dans votre campagne de drip marketing. Posez-vous les questions suivantes :

Quel changement de mentalité est-ce que j'essaie de déclencher ?

S'agit-il de faire passer quelqu'un de la curiosité à l'intérêt ? Ou de l'intérêt à l'achat ?

Alignez chaque message de votre entonnoir de vente goutte à goutte sur l'intention spécifique à chaque étape.

Voici un tableau pratique pour vous aider à faire correspondre l'intention de votre campagne à l'étape du parcours client et au type d'actif appropriés dans votre campagne de nurturing par goutte-à-goutte :

Objectif Étape de l'acheteur Type de contenu goutte à goutte Accueillez de nouveaux prospects Notoriété Présentation de la marque, e-mail de proposition de valeur, courte vidéo Réengagez les prospects inactifs Notoriété/Intérêt Résumé du blog, actualisation des produits, CTA doux Nourrissez les MQL jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour l'équipe commerciale Considération Étude de cas, calculateur de retour sur investissement, visite du produit Convertissez les utilisateurs en essai Décision Conseils d'intégration, témoignage de réussite, guide des fonctionnalités Stimulez les ventes incitatives ou croisées Après l'achat Cas d'utilisation avancé, mise à niveau CTA Améliorez la fidélisation Après l'achat Contenu pratique, mises à jour des produits, invitation à rejoindre la communauté Générez des recommandations/témoignages Promotion Sondage NPS, CTA de recommandation, récompense de remerciement

Comment ClickUp peut vous aider :

Utilisez les objectifs ClickUp pour définir la ligne directrice de votre campagne de nurturing. Vous pouvez décomposer l'objectif (par exemple, convertir 15 % des utilisateurs en essai) en cibles mesurables telles que les ouvertures d'e-mails, les inscriptions à des démonstrations ou les CTR.

Attribuez ces cibles à l'équipe marketing afin que la progression soit toujours visible. Vous pouvez même visualiser les étapes du parcours de vos acheteurs et les objectifs de vos campagnes de manière centralisée et dans votre calendrier marketing avant de commencer l'exécution.

Alignez sans effort vos campagnes de drip marketing sur les objectifs marketing de votre entreprise grâce à ClickUp Objectifs

📌 Exemple : Imaginons que votre équipe de marketing numérique lance des campagnes d'e-mails goutte à goutte pour les utilisateurs qui se sont inscrits à un essai gratuit, mais qui n'ont pas encore achevé leur intégration. Votre objectif principal : Convertir 20 % des utilisateurs inactifs de la version d'essai gratuite en utilisateurs actifs dans les 30 jours. Dans ClickUp, vous pouvez configurer cela à l'aide d'un objectif appelé « Campagne d'activation des utilisateurs d'essai – T3 » avec des cibles mesurables telles que : ✅ Envoyez une séquence de 5 e-mails de bienvenue à 100 % des utilisateurs inactifs de la version d'essai ✅ Obtenez un taux d'ouverture moyen de 35 % sur l'ensemble de la séquence ✅ Augmentez de 25 % les connexions au produit des utilisateurs inactifs ✅ Convertissez 20 % des utilisateurs en essai à des forfaits payants à la fin de la campagne

À cette étape, pensez à utiliser le modèle de gestion des campagnes marketing de ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble des activités marketing. Il offre des vues spécialisées pour le lancement de produits, le suivi des réseaux sociaux, les références et le suivi budgétaire afin de simplifier l'organisation des activités et leur exécution.

Obtenez un modèle gratuit Obtenez une vue organisée de toutes les tâches de votre campagne de marketing goutte à goutte grâce au modèle de campagne marketing de ClickUp

2. Segmentez votre audience en fonction de l'intention et du contexte

Un accompagnement efficace nécessite de la précision. La segmentation garantit que vos messages s'adressent directement à l'étape du parcours où se trouve le prospect.

Voici quelques variables de segmentation puissantes que vous pouvez utiliser dans votre checklist d'e-mail marketing:

Source du prospect (par exemple, téléchargement d'un ebook ou visite de la page des tarifs)

Données comportementales (pages visitées, temps passé sur le site, interactions précédentes par e-mail)

Données démographiques ou firmographiques (secteur d'activité, taille de l'entreprise, titre)

Étape du cycle de vie (prospect froid, MQL, SQL)

Par exemple, les prospects qui ont téléchargé un guide pour débutants peuvent recevoir du contenu éducatif, tandis que ceux qui ont demandé une démonstration du produit reçoivent des fiches comparatives et des études de cas.

Comment ClickUp peut vous aider :

ClickUp rend la segmentation de l'audience évolutive entre les équipes. Avec les tâches ClickUp, vous pouvez créer des tâches pour le flux de campagne de chaque segment. Par exemple, « E-mail 1 - Prospects en haut de l'entonnoir » ou « E-mail 3 - Observateurs de la démo »

Utilisez les champs personnalisés ClickUp tels que Source du prospect, Étape de l'acheteur ou Persona pour étiqueter et regrouper ces tâches.

Segmentez mieux et étiquetez plus intelligemment avec les champs personnalisés ClickUp

Cela permet d'organiser les flux d'e-mails segmentés, de faciliter les approbations et de ne rien oublier. Les vues ClickUp vous permettent de visualiser le forfait de segmentation dans une vue Liste, Calendrier ou Tableau afin d'obtenir un aperçu en temps réel de la progression de la campagne par type d'audience.

Organisez les flux d'e-mails, gérez les approbations et suivez la progression de vos campagnes de drip marketing en temps réel grâce aux affichages flexibles de ClickUp

💡 Conseil de pro : la segmentation manuelle est le talon d'Achille des campagnes de drip marketing. Utilisez des outils de segmentation de la clientèle pour étiqueter automatiquement les prospects en fonction de leur comportement, de leur source ou des propriétés CRM, puis déclenchez les flux de travail appropriés. Ils vous aident à aller au-delà de la simple comparaison entre les listes d'e-mails A et B. Vous pouvez regrouper dynamiquement les prospects en fonction d'actions en temps réel, telles que les personnes qui ont regardé une démo, celles qui ont quitté la page des tarifs ou celles qui ne se sont pas engagées depuis 14 jours.

Demandez à ClickUp Brain de vous aider à segmenter les données. Déposez des liens depuis n'importe quelle application connectée ou téléchargez le fichier

3. Planifiez la séquence et rédigez un contenu qui crée une dynamique

Il est maintenant temps de planifier vos points de contact. Quelle histoire vos e-mails/messages raconteront-ils, et dans quel ordre ?

Une séquence de nurturing de base dans votre système de gestion des campagnes par e-mail ressemblera à ceci :

E-mail 1 : Message de bienvenue ou de confirmation (par exemple, « Merci d'avoir téléchargé... »)

E-mail 2 : Éduquez vos prospects grâce à une ressource utile

E-mail 3 : Répondez aux points faibles grâce à une étude de cas

E-mail 4 : Proposez une offre limitée dans le temps ou invitez à une démonstration

Chaque e-mail de vos campagnes de nurturing doit faire progresser le prospect d'une étape vers la confiance et l'action. Ne vous contentez pas de vendre. Partagez des informations, démystifiez, offrez des preuves sociales et proposez des mini-gains.

Comment ClickUp peut vous aider :

Utilisez ClickUp Docs pour planifier et rédiger votre séquence d'e-mails. Chaque e-mail peut être divisé en blocs avec du contenu, un objet, une personne cible et un statut (par exemple, « en cours de révision » ou « approuvé »).

Avec Assign Comments, chaque équipe impliquée dans la campagne d'e-mails goutte à goutte peut ajouter ses suggestions directement dans le document.

Planifiez, rédigez et peaufinez ensemble des séquences d'e-mails. ClickUp Docs permet à votre équipe de rester synchronisée grâce à des commentaires, des statuts et des liens vers les tâches

ClickUp Brain fait partie intégrante de votre campagne d'e-mails goutte à goutte. Si vous utilisez déjà ClickUp comme CRM pour votre marketing par e-mail, Brain vous aide de la manière suivante :

Génération de tâches IA : Utilisez ClickUp Brain pour générer des tâches pour chaque étape de votre campagne de goutte-à-goutte, y compris les campagnes post-achat

Rédaction de contenu d'e-mails : automatisez la création de contenu pour des e-mails personnalisés en fonction du type de prospect, de l'étape du cycle de vie ou des interactions précédentes

Résumé des informations : Résumez les notes sur les prospects, les interactions passées ou les performances des campagnes pour gagner du temps avant les suivis dans les campagnes de maturation

Rappels intelligents : définissez des rappels contextuels basés sur des actions, comme le suivi après la visite d'un prospect sur votre page de tarifs

Interprétation des données : posez des questions en langage naturel pour analyser les statistiques de vos campagnes ou comprendre les tendances comportementales de vos prospects

Rédigez des e-mails commerciaux contextuels avec ClickUp Brain

⚒️ Astuce rapide : Voici quelques invites ClickUp Brain pour vous aider dans vos campagnes de drip marketing par e-mail : Invite 1 : Créez une liste de tâches pour une séquence de nurturing par e-mail en 5 étapes ciblant les nouveaux prospects. Invite 2 : Rédigez un e-mail de suivi pour les prospects qui ont téléchargé notre eBook mais qui n'ont pas encore planifié de démonstration. Invite 3 : Résumez les trois dernières interactions avec le prospect X afin de préparer un e-mail de suivi. Invite 4 : Définissez un rappel pour effectuer un suivi auprès du prospect Y trois jours après l'ouverture de notre page de tarifs

La gestion de projet par e-mail de ClickUp offre une solution complète pour gérer les campagnes de nurturing par goutte-à-goutte directement dans votre CRM. Voici les fonctionnalités clés qui vous aideront à améliorer vos campagnes :

Envoyez et recevez des e-mails directement dans ClickUp : vous pouvez connecter vos comptes de messagerie (comme Gmail ou Outlook) et envoyer/recevoir des e-mails depuis les tâches. Centralisez toutes les communications de campagne ici et réduisez les changements d'outils

Automatisez les suivis : configurez configurez l'automatisation dans ClickUp pour déclencher des tâches ou des rappels en fonction des réponses aux e-mails ou des jalons de la campagne, garantissant ainsi des suivis opportuns dans votre séquence de campagne de nurturing par goutte-à-goutte

Suivez les discussions par e-mail : joignez des fils de discussion à des tâches ou des prospects spécifiques afin que votre équipe puisse voir l'historique complet et le contexte du parcours ou du processus d'achat de chaque contact

Surveillez l'engagement : suivez les e-mails envoyés, ouverts et auxquels il a été répondu, ce qui vous aide à optimiser votre stratégie de campagne de marketing goutte à goutte

Liez les e-mails aux tâches de la campagne : chaque étape de votre campagne d'e-mails goutte à goutte peut être une tâche ou une sous-tâche, avec des e-mails envoyés directement à partir de ces tâches pour que tout reste organisé et dans les délais

Utilisez la gestion de projet par e-mail de ClickUp pour centraliser la communication, automatiser les suivis et bien plus encore, le tout dans votre flux de travail de gestion de projet

4. Organisez les ressources de vos campagnes et attribuez les responsabilités

L'étape suivante consiste à diviser la campagne de drip marketing en tâches plus petites et réalisables. Cela comprend :

Rédaction et modification en cours d'e-mails

Conception graphique ou visuelle

Codage de modèles d'e-mails dans Gmail ou chez votre fournisseur, prestataire de messagerie électronique

Création de liens UTM et de pages de destination

Configurer l'automatisation dans votre plateforme d'e-mail

Définir la propriété : qui rédige ? Qui révise ? Qui télécharge et teste ?

Comment ClickUp peut vous aider :

Gérez les tâches avec des priorités, des dépendances, des checklists et des commentaires en fil de discussion pour un contexte complet grâce à la gestion des tâches ClickUp

Créez votre campagne à l'aide des hiérarchies de tâches dans ClickUp :

La liste pourrait être votre campagne (par exemple, « Séquence d'intégration printemps 2025 »)

Chaque tâche de la campagne d'e-mail marketing peut représenter un e-mail ou un élément

Les sous-tâches gèrent les dépendances telles que la rédaction, la conception, la révision et la validation

Utilisez les statuts personnalisés ClickUp (par exemple, « À rédiger », « En cours de révision », « Planifié ») pour suivre la progression de vos campagnes de goutte-à-goutte et de maturation. Attribuez des tâches aux propriétaires, joignez des ressources et étiquetez les parties prenantes pour révision

Vous pouvez également automatiser les étapes de révision à l'aide des automatisations ClickUp ou des agents Autopilot (par exemple, « Lorsque le statut passe à « À réviser », avertir le responsable du contenu »)

Accélérez les approbations grâce aux automatisations ClickUp pour que vos campagnes de drip continuent sans suivi manuel

💡 Conseil de pro : Nommez les tâches de votre campagne comme « E-mail 2 - Démo non présent » ou « Suivi - Prospects TOFU ». Cela aide toute l'équipe à comprendre à qui s'adresse le message et ce qu'il doit faire.

5. Planifiez votre campagne et gérez vos échéanciers de manière visuelle

Planifiez votre campagne d'e-mails goutte à goutte en fonction d'événements importants tels que les lancements de produits ou les événements.

Votre planification doit inclure :

Quand chaque e-mail sera-t-il envoyé ?

Prévoyez du temps pour la révision et le contrôle qualité

Dépendances entre les e-mails ou les ressources

Comment ClickUp peut vous aider :

À cette étape, utilisez la vue Calendrier ou Échéancier de ClickUp pour mapper l'ensemble de votre campagne. Vous pouvez glisser-déposer des tâches pour ajuster le calendrier, identifier les chevauchements et afficher les dépendances.

Ajoutez des jalons pour les dates clés telles que le lancement, l'assurance qualité ou les envois importants. Cette clarté visuelle vous aide à éviter les goulots d'étranglement et à coordonner les activités entre les équipes.

Planifiez et visualisez chaque étape de votre campagne de marketing goutte à goutte avec le calendrier ClickUp : suivez les dates d'envoi, harmonisez les échéanciers de contenu et ne manquez jamais un suivi

🧠 Anecdote : Après la Première Guerre mondiale, une proposition visant à instaurer un calendrier de 13 mois de 28 jours chacun et un « jour férié mondial » a failli être adoptée. Cependant, l'opposition religieuse l'a fait échouer.

6. Collaborez entre équipes en temps réel

Les campagnes marketing sont rarement des missions individuelles. Vous aurez besoin de la collaboration entre les rédacteurs de contenu, les designers, les réviseurs juridiques et les responsables de campagne. Plus cette collaboration est fluide, plus vous pouvez livrer rapidement un travail de haute qualité.

Comment ClickUp peut vous aider :

ClickUp permet une collaboration en temps réel grâce aux commentaires sur les tâches, aux @mentions et au chat ClickUp. Vous avez besoin de l'avis du service juridique ? Étiquetez-le dans l'accord.

Vous attendez des modifications de conception ? Lancez un fil directement dans la tâche.

Vous pouvez même épingler des notes importantes et résoudre les commentaires une fois les modifications apportées. Comme tout se trouve dans la tâche ou le document lui-même, personne n'a besoin de chercher des informations.

Gardez les discussions sur les campagnes ciblées grâce à ClickUp Chat, collaborez en temps réel sans quitter votre flux de travail

7. Automatisez, lancez et surveillez depuis un seul endroit

Lancez votre campagne à l'aide de votre plateforme d'e-mail préférée, mais continuez à assurer le suivi et l'optimisation depuis ClickUp.

Vous devriez :

Surveillez les indicateurs clés de performance du marketing par e-mail

Recueillez des commentaires qualitatifs auprès de votre équipe commerciale

Identifiez les abandons ou les e-mails les plus performants dans l'entonnoir de vente

Forfait Tests A/B de suivi

Comment ClickUp peut vous aider :

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les performances de vos campagnes en temps réel. Visualisez les indicateurs clés tels que les taux d'ouverture, les clics ou les conversions grâce à des widgets personnalisables.

Les intégrations ClickUp vous aident à connecter les tâches de campagne aux données CRM d'autres outils tels que HubSpot ou Mailchimp et aux applications de marketing numérique de votre pile technologique. Ainsi, l'activité des prospects, les points de contact des clients potentiels et les statuts restent synchronisés.

Connectez ClickUp à vos outils marketing favoris pour synchroniser les données de campagne et automatiser les flux de travail

📖 En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour automatiser le marketing par e-mail

Exemples de séquences de nurturing par goutte-à-goutte

Pour être efficace, le nurturing par goutte-à-goutte consiste à délivrer le bon message au bon moment dans le parcours de l'acheteur. Voici quatre séquences courantes utilisées par les équipes les plus performantes :

1. Séquence de bienvenue

Déclencher : nouveau prospect ou inscription

Objectif : instaurer la confiance et définir les attentes

Exemple de flux :

E-mail 1 : Accueil chaleureux + présentation de la marque

E-mail 2 : Fonctionnalités clés ou proposition de valeur

E-mail 3 : Preuve sociale (témoignages ou études de cas)

2. Séquence d'offres promotionnelles

Déclencher : le prospect interagit avec un produit ou une page de destination spécifique

Objectif : stimuler les conversions en créant un sentiment d'urgence

Exemple de flux :

E-mail 1 : Offre à durée limitée

E-mail 2 : Rappel + récapitulatif des avantages

E-mail 3 : CTA de dernière chance avec bonus ou offre limitée

3. Séquence de renouvellement ou de réengagement

Déclencheur : expiration d'un abonnement ou utilisateur inactif

Objectif : Réactiver ou fidéliser les utilisateurs

Exemple de flux :

E-mail 1 : Rappel du renouvellement imminent ou de l'inactivité

E-mail 2 : Proposez des mises à jour sur la valeur ou les nouvelles fonctionnalités

E-mail 3 : Réduction exclusive pour renouvellement ou demande de commentaires

4. Séquence de désabonnement ou de reconquête

Déclencher : l'utilisateur se désabonne ou devient inactif

Objectif : Récupérer l'intérêt ou réduire le taux de désabonnement

Exemple de flux :

E-mail 1 : Confirmer les préférences ou réduire la fréquence des e-mails

E-mail 2 : Mettez en avant d'autres canaux d'engagement (par exemple, les réseaux sociaux)

E-mail 3 : Récupération finale avec une offre spéciale ou un sondage

Ces séquences peuvent être personnalisées en fonction du type de produit, de l'entonnoir de vente ou du comportement des clients. ClickUp peut vous aider à planifier, attribuer et automatiser chaque étape, afin que votre équipe reste alignée et que vos messages soient toujours pertinents.

👀 Le saviez-vous ? Le terme « marketing goutte à goutte » est emprunté à l'irrigation goutte à goutte, une technique agricole qui consiste à fournir de petites quantités d'eau aux plantes au fil du temps. Ce concept a été jugé idéal pour diffuser des informations au goutte-à-goutte à vos prospects de manière régulière, stratégique et durable.

Le nurturing par goutte-à-goutte est plus efficace lorsque vos outils sont synchronisés, de l'automatisation à l'analyse en passant par la gestion de projet. Voici quelques outils qui vous assistent à chaque étape du flux de travail de votre campagne de goutte-à-goutte :

Plateformes de marketing par e-mail (par exemple, Mailchimp, ActiveCampaign, HubSpot Marketing Hub) : ces plateformes fournissent les fonctionnalités essentielles pour créer des séquences d'e-mails, segmenter des listes et automatiser les envois

Plateformes d'automatisation du marketing (par exemple, Pardot, Marketo) : solutions plus complètes qui offrent des fonctionnalités avancées telles que la notation des prospects, l'automatisation sophistiquée des flux de travail et des analyses plus approfondies

Systèmes CRM (par exemple, Salesforce, Zoho CRM) : De nombreux CRM disposent de fonctionnalités d'e-mail marketing intégrées ou s'intègrent parfaitement à des plateformes dédiées afin de garantir la cohérence de vos efforts commerciaux et marketing

Menez des campagnes de marketing goutte à goutte plus intelligentes avec ClickUp

Le nurturing par goutte-à-goutte fonctionne mieux lorsque tout se passe bien en coulisses, notamment la messagerie, le timing, la coordination de l'équipe et le suivi des performances. Mais vous risquez de commettre des erreurs lorsque vous gérez tout à l'aide de feuilles de calcul ou d'outils disparates.

ClickUp rassemble tout cela sur une seule plateforme. Avec des modèles personnalisables, une gestion intégrée des e-mails, l'automatisation et des tableaux de bord en temps réel, ClickUp facilite la planification, le lancement et l'optimisation de chaque étape de votre campagne.

