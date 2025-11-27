12 techniques d'idéation éprouvées qui stimulent l'innovation dans l'entreprise

Seuls 5 à 25 % des nouveaux produits connaissent réellement le succès sur le marché.

Les bonnes idées échouent rarement par manque de créativité. Elles meurent à cause d'une mauvaise exécution, car personne ne les transforme en actions concrètes.

La leçon à retenir ?

Les sessions de brainstorming seules ne vous mèneront pas loin. Ce qui fait vraiment la différence, c'est ce que vous faites avant et après.

Ce guide vous présente 12 techniques de génération d'idées éprouvées pour générer systématiquement de meilleures idées et, tout aussi important, les concrétiser à l'aide des bons outils (tels que ClickUp) et des bons processus.

Qu'est-ce que l'idéation dans le design thinking ?

L'idéation est la phase créative du processus de design thinking au cours de laquelle votre équipe génère un large intervalle de solutions potentielles à des problèmes clairement définis. Il s'agit de la troisième étape du processus, qui intervient juste après que vous vous êtes mis à la place de vos utilisateurs et que vous avez défini le problème central à résoudre. Considérez-la comme le pont entre la compréhension d'un défi et la création d'une solution concrète pour y répondre.

👀 Le saviez-vous ? Cette phase suit un modèle souvent appelé « cadre Double Diamond ». Commencez par utiliser la pensée divergente pour explorer autant d'idées que possible sans porter de jugement

Ensuite, vous passez à la réflexion convergente pour affiner ces idées et les transformer en concepts les plus prometteurs Ce processus aide votre équipe à surmonter les blocages créatifs et à rassembler des perspectives diverses pour une véritable innovation.

Comme la génération d'idées peut vite devenir chaotique, il est essentiel de disposer des bons outils.

Gardez chaque étincelle créative bien vivante et développez les idées de votre équipe en temps réel avec ClickUp Brain, un partenaire de génération d'idées alimenté par l'IA au sein de votre environnement de travail ClickUp. Il agit comme un collaborateur créatif toujours disponible : il capture les idées dès qu'elles émergent, les organise, relie les concepts connexes à travers votre environnement de travail et résume les discussions instantanément. Il suffit de @mentionner Brain dans un commentaire de tâche ou un message du chat ClickUp pour générer instantanément de nouveaux angles et résumer les thèmes.

Utilisez ClickUp Brain comme partenaire de brainstorming basé sur l'IA pour générer de nouvelles idées

Les éléments clés d'une génération d'idées efficace

Voici les éléments clés qui rendent la génération d'idées efficace :

Pensée divergente : privilégiez la quantité plutôt que la qualité des idées au début. C'est ce volume qui augmente les chances de parvenir à une percée.

Pensée convergente : une fois que vous disposez d'une longue liste d'idées, vous passez à la vitesse supérieure pour les sélectionner. Vous utiliserez des critères d'évaluation clairs pour choisir les concepts les plus intéressants, viables et réalisables.

Contraintes créatives : Cela peut sembler contre-intuitif, mais fixer des limites peut en réalité stimuler la créativité. Des contraintes telles que le budget, le temps ou la technologie obligent votre équipe à faire preuve d'ingéniosité

Cadrage du problème : un un énoncé de problème bien défini sert de ligne directrice. Il permet à votre équipe de concentrer ses efforts sur la résolution du bon défi, vous évitant ainsi de gaspiller votre énergie créative sur des idées hors sujet.

Quand utiliser les techniques de génération d'idées

Utiliser les bonnes techniques de génération d'idées au bon moment peut faire la différence entre une avancée décisive et une impasse. Le moment idéal se situe juste après avoir défini votre problématique, mais avant la validation de la solution.

Si vous vous lancez trop tôt, vous risquez de gaspiller votre énergie créative sur le mauvais problème. Si vous attendez trop longtemps, vous limitez vos options et vous vous retrouvez coincé dans une réflexion incrémentale.

Les techniques d'idéation sont particulièrement efficaces dans les situations suivantes :

Développement de nouveaux produits : Recourez à la génération d'idées une fois que vos études utilisateurs ont mis en évidence des besoins non satisfaits auxquels les produits actuels ne répondent pas. C'est le moment idéal pour Recourez à la génération d'idées une fois que vos études utilisateurs ont mis en évidence des besoins non satisfaits auxquels les produits actuels ne répondent pas. C'est le moment idéal pour la découverte de produits afin d'explorer de nouvelles solutions qui trouvent véritablement un écho auprès de votre public.

Amélioration des processus : lorsque vos indicateurs montrent qu'un flux de travail est inefficace et fait perdre à votre équipe un temps ou des ressources précieux, la génération d'idées peut vous aider à découvrir de nouvelles façons de rationaliser les opérations

Planification stratégique : avant de vous engager dans les grandes initiatives annuelles qui donneront la forme à l'avenir de votre organisation, utilisez la génération d'idées pour explorer un large éventail de possibilités stratégiques sans vous laisser influencer par vos préjugés.

Réponse aux crises : lorsque des défis inattendus surviennent, les procédures standard peuvent s'avérer insuffisantes. L'idéation aide votre équipe à sortir des sentiers battus et à trouver des solutions créatives pour surmonter la crise.

💡 Conseil de pro : assurez-vous que votre équipe dispose de toutes les informations de base nécessaires avant de lancer le brainstorming, en les centralisant dans un seul endroit grâce à ClickUp Docs et ClickUp Tableaux blancs. Vous pouvez créer un hub central où chacun peut accéder aux études d'utilisateurs, aux analyses concurrentielles et aux énoncés de problèmes. Cela permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde et garantit que vos idées reposent sur des bases solides, et non sur de simples suppositions.

Comment organiser un atelier de génération d'idées

Un excellent atelier de génération d'idées ne se fait pas tout seul : il nécessite une préparation minutieuse, une animation compétente et un suivi clair. Vous obtiendrez de bien meilleurs résultats lorsque vous :

Commencez par définir un objectif clair et précis pour le défi que vous essayez de relever

Choisissez la bonne technique de génération d'idées, invitez un groupe diversifié de participants et préparez vos outils physiques et numériques

Organisez votre atelier de manière à maximiser l'énergie créative tout en respectant le temps de chacun. Une session bien rythmée permet de maintenir l'engagement et la productivité des participants

Après l'activité principale, utilisez une méthode structurée pour filtrer les idées, comme le vote par points. Ensuite, utilisez la cartographie d'affinités pour regrouper les idées similaires et identifier les thèmes émergents.

💡 Conseil de pro : assurez-vous qu'aucune bonne idée ne se perde en créant un flux fluide, du brainstorming à la mise en œuvre, grâce aux fonctionnalités de collaboration de ClickUp. Faites du brainstorming à distance et transformez rapidement vos idées en tâches concrètes sur les tableaux blancs ClickUp Menez l'intégralité de votre session sur un Tableau blanc ClickUp pour un brainstorming visuel à l'aide de post-it numériques. Une fois que vous avez identifié des concepts prometteurs, convertissez-les instantanément en tâches ClickUp avec des personnes assignées et des dates d'échéance. Cela garantit que les résultats de votre atelier s'intègrent directement dans les flux de travail de votre projet.

⚡️ Échantillon d'agenda d'atelier de génération d'idées pour vous aider à démarrer : Checklist avant l'atelier : assurez-vous que votre salle ou votre espace virtuel est prêt, envoyez un e-mail de préparation aux participants en précisant l'objectif, et vérifiez que tous les outils nécessaires sont prêts à l'emploi

Déroulement de l'atelier : Ouverture (5 min) : Accueillez tout le monde et mettez-vous d'accord sur l'objectif de l'atelier Mise en condition (10 min) : Utilisez un exercice créatif rapide et ludique pour mettre tout le monde dans le bain Idéation principale (45 min) : Menez l'activité de génération d'idées choisie en respectant des règles de base claires, comme le report du jugement et la construction sur les idées des autres Sélection (15 min) : Utilisez une méthode telle que le vote par points pour identifier rapidement les idées les plus populaires Prochaines étapes (15 min) : Définissez des éléments clairs, des propriétaires et des échéances pour les meilleures idées

Introduction (5 min) : Accueillez tout le monde et mettez-vous d'accord sur l'objectif de l'atelier

Mise en route (10 min) : Utilisez un exercice créatif rapide et ludique pour mettre tout le monde en condition.

Séance principale de génération d'idées (45 min) : Menez l'activité de génération d'idées que vous avez choisie en respectant des règles de base claires, comme le report du jugement et la mise en valeur des idées des autres

Sélection (15 min) : utilisez une méthode telle que le vote par points pour identifier rapidement les idées les plus populaires

Prochaines étapes (15 min) : Définissez des éléments concrets, des propriétaires et des échéances pour les meilleures idées

Conseils d'animation : pour gérer les participants qui s'imposent, accordez à chacun un temps de parole défini. Encouragez les participants plus discrets à s'exprimer par le biais d'exercices écrits silencieux. Maintenez l'énergie à un niveau élevé grâce à de courtes pauses ou à des activités physiques rapides. Introduction (5 min) : Accueillez tout le monde et mettez-vous d'accord sur l'objectif de l'atelier

Mise en route (10 min) : Utilisez un exercice créatif rapide et ludique pour mettre tout le monde en condition.

Séance principale de génération d'idées (45 min) : Menez l'activité de génération d'idées que vous avez choisie en respectant des règles de base claires, comme le report du jugement et la mise en valeur des idées des autres

Sélection (15 min) : utilisez une méthode telle que le vote par points pour identifier rapidement les idées les plus populaires

Prochaines étapes (15 min) : Définissez des éléments concrets, des propriétaires et des échéances pour les meilleures idées

📮 ClickUp Insight : 67 % des employés ne se sentent pas à l'aise pour partager ouvertement leurs réflexions lors des réunions. Lorsque les gens se retiennent, les équipes passent à côté de contributions précieuses et de perspectives variées, qui pourraient très bien déboucher sur la prochaine idée révolutionnaire ! Les dirigeants peuvent instaurer une culture d'ouverture grâce à des outils tels que les formulaires anonymes de ClickUp, qui permettent à chacun de soumettre facilement des idées ou des commentaires sans craindre d'être jugé, garantissant ainsi que toutes les voix puissent contribuer à la progression de l'équipe.

Techniques d'idéation éprouvées

À chaque défi correspond une approche créative différente. Certaines techniques sont idéales pour générer un grand nombre d'idées, tandis que d'autres permettent de dépasser des idées reçues tenaces ou de développer de l'empathie envers vos utilisateurs.

Passons en revue 12 techniques éprouvées qui peuvent stimuler une véritable innovation dans votre entreprise. ✨

Brainstorming pour générer un grand nombre d'idées

Le brainstorming classique consiste à générer un grand nombre d'idées sans les juger immédiatement.

🧠 Anecdote : cette technique suit quatre règles simples établies par son créateur, Alex Osborn : ne pas porter de jugement, encourager les idées farfelues, s'appuyer sur les idées des autres et privilégier la quantité.

Pour mener une session efficace, commencez par définir clairement le problème, invitez un groupe diversifié, consignez chaque idée de manière visible et fixez une limite de temps pour maintenir un niveau d'énergie élevé. Évitez les pièges courants, comme la pensée de groupe, en laissant d'abord à chacun le temps de réfléchir en silence.

🦄 Simplifiez-vous la vie avec ClickUp : organisez l'intégralité de votre session de manière visuelle sur un Tableau blanc ClickUp, où les membres de l'équipe peuvent ajouter des notes autocollantes numériques et établir des connexions entre les idées en temps réel. Une fois que vous avez terminé, convertissez les meilleures idées directement en tâches concrètes.

Le brainwriting pour une participation équitable

Le brainwriting est une excellente alternative au brainstorming classique, car il garantit que chacun puisse s'exprimer à parts égales, et pas seulement la personne la plus bruyante de la pièce. Dans cette méthode silencieuse et écrite, les participants notent leurs idées avant de les partager.

Une version très répandue est la méthode 6-3-5 : six personnes notent trois idées en cinq minutes, puis transmettent leur feuille à la personne suivante afin qu'elle développe ces idées.

🦄 Simplifiez-vous la vie avec ClickUp : offrez à chacun la même possibilité de contribuer sans interruption dans un document ClickUp partagé, où les membres de l'équipe peuvent noter leurs propres idées, consulter celles des autres et les commenter en parallèle. Créez des documents ClickUp collaboratifs pour simplifier le brainwriting

Le brainstorming inversé pour identifier les obstacles fondamentaux

Lorsque votre équipe se sent bloquée, essayez cette technique contre-intuitive.

Au lieu de vous demander « Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? », demandez-vous « Comment pourrions-nous aggraver ce problème ? » Cette approche permet de mettre au jour les hypothèses cachées et les obstacles qui vous freinent.

Commencez par dresser une liste d'idées visant à créer ou à aggraver le problème. Ensuite, renversez chacune de ces « mauvaises » idées pour trouver une solution potentielle.

🦄 Simplifiez-vous la vie avec ClickUp : réalisez cet exercice de manière asynchrone dans les fils de commentaires d'une tâche ClickUp. Cela permet aux membres de l'équipe d'apporter leurs idées au fil du temps et de travailler ensemble pour trouver des solutions.

SCAMPER pour une variation systématique

SCAMPER est une checklist qui vous aide à transformer des idées existantes en nouvelles idées en les examinant sous sept angles différents.

Voici ce que signifie chaque lettre :

S ubstituer : quels matériaux, personnes ou processus pouvez-vous remplacer ?

C ombiner : pouvez-vous fusionner deux fonctionnalités ou objectifs différents ?

A dapter : Que pourriez-vous emprunter à un autre secteur ou contexte ?

M odifier : Comment modifier l'échelle, la forme ou les attributs

P our une autre utilisation : pouvez-vous trouver une nouvelle façon inattendue d'utiliser votre produit ?

É liminer : Que pouvez-vous simplifier, réduire ou supprimer ?

Reverse : Que se passerait-il si vous inversiez le processus ou la perspective ?

C'est un excellent moyen de vous assurer que vous avez exploré toutes les possibilités.

Le mind mapping pour établir des connexions visuelles

La technique du mind mapping, qui diffère de la cartographie conceptuelle, est idéale pour explorer des sujets complexes et organiser des informations éparses.

Commencez par un concept central, puis développez des thèmes connexes. Cela permet d'organiser la complexité, d'identifier les lacunes et de mettre en évidence des tendances.

🦄 Simplifiez-vous la vie avec ClickUp : créez une hiérarchie visuelle de vos idées de projet et reliez-les directement à votre travail grâce aux cartes mentales ClickUp. Commencez en mode « Blank » pour une idéation libre, puis passez en mode « Task » pour convertir vos nœuds en une structure de projet concrète. Utilisez les cartes mentales ClickUp pour faire du brainstorming, relier des idées et convertir instantanément des branches en tâches

Storyboarding pour les parcours d’utilisateurs

Le storyboard aide votre équipe à visualiser l'expérience complète d'un utilisateur avec un produit ou un service, ce qui facilite l'identification des opportunités d'innovation.

Commencez par définir un scénario précis et esquissez les moments clés dans l'ordre. Pour chaque scène, ajoutez les pensées et les émotions de l'utilisateur afin d'identifier les points faibles à résoudre.

Le bodystorming pour une empathie en mouvement

Parfois, il faut sortir de la salle de réunion pour vraiment comprendre un problème. Le bodystorming consiste à mettre en scène physiquement un scénario dans un environnement réel ou simulé. Vous pouvez créer des accessoires simples, attribuer des rôles aux membres de l'équipe et observer comment ils interagissent avec l'espace et entre eux.

Cette approche pratique améliore la collaboration au sein de l'équipe et est idéale pour les produits physiques ou les expériences de service, car elle permet de dégager des informations que l'on n'obtiendrait jamais simplement en discutant.

🦄 Simplifiez-vous la vie avec ClickUp : documentez facilement vos sessions de bodystorming en enregistrant des vidéos, en prenant des photos et en les téléchargeant avec vos notes et observations dans ClickUp Docs. Docs prend en charge la mise en forme de texte enrichi et permet d'ajouter des fichiers multimédias et des URL, afin que tout le contexte reste centralisé.

La pire idée possible pour réduire la pression

La peur de dire quelque chose de « stupide » peut étouffer la créativité. La technique de l’idée la plus mauvaise possible brise cette peur en encourageant votre équipe à proposer délibérément des idées horribles, absurdes et hilarantes.

Cela élimine la pression du perfectionnisme et conduit souvent à des percées inattendues lorsque vous analysez pourquoi une idée est si mauvaise, puis que vous la renversez.

🦄 Simplifiez-vous la vie avec ClickUp : encouragez ce type de réflexion ouverte et non conventionnelle dans un canal de discussion ClickUp privé et dédié, où les membres de l'équipe peuvent utiliser des emojis, des GIF et un ton décontracté pour explorer en toute sécurité des idées farfelues sans craindre d'être jugés. Le meilleur dans tout ça ? Si les idées s'avèrent valables, vous pouvez les convertir en une tâche ClickUp concrète en un seul clic ! Créez des tâches ClickUp à partir de fils de discussion en un seul clic

Remettre en question les hypothèses pour trouver de nouveaux angles d'approche

Chaque secteur a ses « règles » et ses certitudes incontestées. Cette technique vous oblige à identifier et à remettre systématiquement en question ces hypothèses fondamentales concernant votre problématique.

Cela nécessite de solides compétences en matière de réflexion critique, en utilisant des méthodes telles que les « cinq pourquoi » pour remonter à la cause profonde d'un problème, ou la réflexion par les principes fondamentaux pour décomposer un problème en ses éléments les plus basiques.

🦄 Simplifiez-vous la vie avec ClickUp : si vous souhaitez aller au-delà des hypothèses superficielles, le modèle « 5 pourquoi » de ClickUp rend le processus rapide et structuré. Il vous suffit d'ouvrir le modèle dans ClickUp Docs, de remplacer l'échantillon de problématique par le vôtre, puis de passer en revue chaque « pourquoi » étape par étape. Obtenez un modèle gratuit Identifiez la cause réelle de chaque problème grâce au modèle « Les 5 pourquoi » de ClickUp À mesure que votre équipe identifie les causes profondes, vous pouvez @mentionner les parties prenantes pour obtenir des précisions, ajouter des commentaires pour débattre des hypothèses et insérer des liens de référence ou des recherches directement dans le document.

Le gamestorming pour une créativité ludique

Le gamestorming utilise des règles et des mécanismes ludiques pour réduire les inhibitions et encourager la prise de risques créatifs. Ces exercices structurés rendent le brainstorming plus captivant et peuvent déboucher sur des résultats plus innovants.

📌 Par exemple, dans le jeu « Cover Story », les équipes imaginent leur entreprise en couverture d'un magazine célèbre dans le futur et conçoivent les titres et l'illustration de couverture.

Le crowdsourcing pour des idées venant de l'extérieur

Votre équipe n'a pas toutes les réponses. Le crowdsourcing vous permet de tirer parti de l'intelligence collective de communautés plus larges, telles que vos clients, vos partenaires ou le grand public, afin d'obtenir de nouvelles perspectives.

Vous pouvez gérer des portails d'idées, organiser des hackathons ou lancer des défis d'innovation pour recueillir des contributions externes.

🦄 Simplifiez-vous la vie avec ClickUp : le crowdsourcing ne fonctionne que si vous disposez d'un moyen clair et organisé de collecter et d'évaluer les idées à grande échelle — sinon, vous vous noierez dans une multitude d'e-mails, de fils de discussion, de feuilles de calcul et de messages Slack éparpillés. Les formulaires ClickUp résolvent ce problème en vous offrant un système de collecte unique et structuré pour chaque idée externe. Créez un formulaire comprenant des champs tels que « description du problème », « solution proposée », « impact attendu » ou « liens à l'appui ». Partagez ensuite ce formulaire publiquement avec vos clients, partenaires, bêta-testeurs ou votre équipe interne. Chaque soumission devient instantanément une tâche ClickUp dans votre pipeline d'idées, accompagnée de réponses associées à des champs personnalisés, ce qui vous permet de trier, filtrer et évaluer les entrées sans avoir à les nettoyer manuellement.

💡 Conseil de pro : utilisez les automatisations ClickUp pour acheminer les idées vers les bons évaluateurs, attribuer des étiquettes de catégories aux envois (comme UX, onboarding ou demandes de fonctionnalités), ou attribuer automatiquement des tâches en fonction de critères. Cela transforme ce qui est traditionnellement un effort de crowdsourcing désordonné et ponctuel en un entonnoir d'innovation reproductible, où les idées arrivent soigneusement organisées, hiérarchisées et prêtes à être analysées aux côtés du reste de votre backlog.

Le prototypage pour penser avec ses mains

Le prototypage ne sert pas seulement à tester des idées abouties ; c'est aussi un moyen puissant de générer des idées. Le fait de construire quelque chose, même un modèle rudimentaire ou une preuve de concept, vous oblige à réfléchir aux détails et suscite souvent de nouvelles possibilités.

La mise en œuvre n'a pas besoin d'être compliquée ni coûteuse. Vous pouvez utiliser des matériaux simples comme du papier, du carton ou des outils numériques basiques pour créer des prototypes basse fidélité.

🦄 Simplifiez-vous la vie avec ClickUp : facilitez les cycles de prototypage numérique rapide dans ClickUp en utilisant les fonctionnalités de révision de ClickUp pour suivre les versions et gérer les boucles de rétroaction, garantissant ainsi que chaque enseignement tiré soit documenté et appliqué.

Concrétisez vos idées grâce à l'IA dans ClickUp

Le principal obstacle à la gestion de l'innovation n'est pas le manque de bonnes idées, mais le fossé entre la conception et la mise en œuvre. De nombreux concepts prometteurs finissent souvent par être oubliés dans des carnets ou sur des photos de tableaux blancs désordonnés, car il n'existe pas de processus clair pour les faire avancer.

Pour éviter cela, vous avez besoin d'un système permettant de saisir, d'évaluer et de hiérarchiser les idées à l'aide d'un cadre cohérent, tel que la notation RICE ou ICE, et de créer une feuille de route claire pour la mise en œuvre. 🛠️

Utilisation de ClickUp Brain

Comblez ce fossé avec ClickUp Brain, votre partenaire d'IA contextuelle qui transforme le chaos créatif en action structurée. Il peut instantanément résumer une longue session de brainstorming, identifier les thèmes clés et même suggérer une répartition des tâches pour les concepts les plus prometteurs.

Résumer les discussions et les éléments à mener avec ClickUp Brain

ClickUp AI peut également analyser votre réserve d'idées par rapport à vos projets en cours afin de repérer les chevauchements, les dépendances et les conflits de ressources avant qu'ils ne deviennent des problèmes.

Voici ce que Brain peut faire pour vos sessions de brainstorming :

Capturez et résumez : organisez votre session de brainstorming virtuelle à l'aide d'un Tableau blanc ClickUp sur n'importe quel outil de réunion en ligne. Veillez à activer/inviter le organisez votre session de brainstorming virtuelle à l'aide d'un Tableau blanc ClickUp sur n'importe quel outil de réunion en ligne. Veillez à activer/inviter le preneur de notes IA de ClickUp afin que tout soit enregistré. Une fois la session terminée, le preneur de notes IA vous envoie un enregistrement de la réunion ainsi que des notes détaillées accompagnées d'une transcription annotée. Vous pouvez demander à ClickUp Brain de résumer les points clés et d'extraire les actions à mener de cette transcription, ou même de poser des questions à partir de celle-ci.

Rendez tous les comptes-rendus de réunion consultables grâce à ClickUp Brain

Créez des tâches concrètes : d'un simple clic, transformez vos meilleures idées issues de ClickUp Chat, des Tableaux blancs, des cartes mentales et des documents en tâches ClickUp. ClickUp AI peut même rédiger des descriptions de tâches détaillées et suggérer les membres de l'équipe les plus aptes à les prendre en charge.

Utilisez la fonctionnalité « AI Assign » de ClickUp pour déléguer automatiquement le travail approprié aux bonnes personnes, en fonction de consignes et d'instructions prédéfinies.

Évaluez et hiérarchisez : utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour suivre l'évaluation de vos idées à l'aide de cadres tels que RICE. Cela vous offre une méthode fondée sur les données pour décider sur quoi travailler ensuite.

Visualisez votre pipeline : Évaluez d'un seul coup d'œil l'état de votre pipeline d'innovation grâce Évaluez d'un seul coup d'œil l'état de votre pipeline d'innovation grâce aux tableaux de bord ClickUp . Suivez le nombre d'idées qui passent par chaque étape, du concept initial au lancement, et utilisez les cartes IA pour résumer ce qui nécessite une attention particulière.

Automatisez le flux : configurez configurez les agents ClickUp AI pour faire passer automatiquement les idées par vos étapes d'évaluation. Les agents peuvent trier de manière autonome les nouvelles idées, en vérifiant si elles répondent à vos critères d'impact, d'effort ou d'adéquation stratégique. Ils complètent les détails manquants, signalent les lacunes et classent automatiquement les envois. Une fois l'évaluation terminée, l'agent déplace les idées retenues vers la liste appropriée, telle que « Prêt pour révision », et en informe les propriétaires concernés afin que rien ne reste en attente.

Vous ne voulez plus jamais perdre une idée géniale ? Capturez-la 4 fois plus vite qu'en la tapant grâce à la fonctionnalité « Talk to Text » de ClickUp! Regardez cette vidéo pour découvrir comment faire :

Transformez les idées d'aujourd'hui en innovations de demain

L'idéation débloque la créativité. Les systèmes facilitent la mise en œuvre.

ClickUp vous garantit les deux, dans un même environnement de travail IA convergent qui rassemble toutes vos idées, notes, projets et tâches.

Lorsque vos idées se transforment automatiquement en tâches structurées, votre équipe peut enfin mettre un terme à la perte de dynamisme et commencer à mettre en place de véritables innovations.

Commencez à utiliser ClickUp gratuitement et transformez votre prochaine session de brainstorming en progression concrète.