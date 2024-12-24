10 modèles gratuits d'énoncés de problèmes dans Word & ; ClickUp

Quel que soit le titre de votre poste, la résolution de problèmes fait probablement partie de votre description de tâches. Qu'il s'agisse d'un chef de projet, d'un chef d'équipe informatique ou d'un agent administratif au sein d'une organisation gouvernementale, nous sommes tous confrontés à des problèmes qui menacent de faire dérailler nos objectifs.

L'un des meilleurs moyens de réussir est de mettre en place un processus permettant d'identifier les risques potentiels et d'y répondre. De nombreux chefs d'entreprise et responsables choisissent l'énoncé des problèmes comme option efficace. Ces outils mettent en évidence les problèmes existants, offrent un contexte et sont conçus pour susciter des discussions en vue de trouver des solutions.

Nous expliquerons ici ce que font les modèles d'énoncés de problèmes et nous verrons quand les utiliser. De plus, nous vous montrerons ce qu'il faut rechercher lorsque vous en choisissez un et nous partagerons 10 modèles gratuits d'énoncés de problèmes à utiliser dans ClickUp et Word. 👀

Qu'est-ce qu'un modèle d'énoncé de problème ?

Un énoncé de problème est un outil de gestion de projet qui décrit un problème existant qui doit être résolu. Il explique la situation actuelle, présente la solution souhaitée et analyse l'étendue du processus nécessaire pour atteindre l'objectif final.

C'est un outil de processus qui encourage la créativité lors de l'élaboration de solutions potentielles à des problèmes, plutôt que de mettre en évidence une solution spécifique.

Un modèle d'énoncé de problème facilite la compilation des informations nécessaires et leur présentation aux membres concernés de l'équipe. Ainsi, tous les participants au projet connaissent l'objectif et peuvent jouer un rôle dans la création d'une feuille de route pour résoudre le problème. 💡

Voici quatre éléments clés d'un énoncé de problème :

Situation actuelle: Expliquer brièvement le problème actuel, de la manière la plus succincte possible, et esquisser un plan d'action pour le résoudreénoncé du travailplan d'action

Expliquer brièvement le problème actuel, de la manière la plus succincte possible, et esquisser un plan d'action pour le résoudreénoncé du travailplan d'action Objectif idéal: A quoi ressemblerait la situation sans le problème existant ? Décrivez votre objectif final dans la recherche d'une solution viable

A quoi ressemblerait la situation sans le problème existant ? Décrivez votre objectif final dans la recherche d'une solution viable La raison pour laquelle c'est important: Analysez comment le problème affecte les différents membres de l'équipe et l'environnementobjectifs de l'entreprise. Déterminez également les conséquences de l'absence de solution au problème

Analysez comment le problème affecte les différents membres de l'équipe et l'environnementobjectifs de l'entreprise. Déterminez également les conséquences de l'absence de solution au problème Proposition: L'énoncé du problème ne doit pas nécessairement contenir une liste de solutions. Il s'agit plutôt de fournir un contexte pour la recherche afin que l'équipe puisse développer des réponses de manière créative

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'énoncé de problème ?

Tous les modèles d'énoncé de problème ne se valent pas. Vous devez en choisir un qui explique brièvement le problème, met en évidence l'objectif final et laisse place à une discussion créative.

Un bon modèle d'énoncé de problème.. :

Débuter par un objectif: Donner à votre équipe un objectif à atteindre. Mettre en évidence les résultats multiples et fournir le contexte de la solution idéale à l'aide d'un modèle d'énoncé de problème efficace

Donner à votre équipe un objectif à atteindre. Mettre en évidence les résultats multiples et fournir le contexte de la solution idéale à l'aide d'un modèle d'énoncé de problème efficace Expliquer le problème spécifique et la situation actuelle : Un bon modèle de résolution de problème mettra en évidence la manière dont le problème vous empêche d'atteindre l'objectif fixé

et : Un bon modèle de résolution de problème mettra en évidence la manière dont le problème vous empêche d'atteindre l'objectif fixé Identifier les lacunes en matière de connaissances: Vous ne pouvez pas trouver de solution si vous ne disposez pas de toutes les données pertinentes. Utilisez le modèle pour décrire les informations qui vous manquent et les données dont vous avez besoin pour trouver des solutions possibles

Vous ne pouvez pas trouver de solution si vous ne disposez pas de toutes les données pertinentes. Utilisez le modèle pour décrire les informations qui vous manquent et les données dont vous avez besoin pour trouver des solutions possibles Évitez de proposer une solution spécifique: L'objectif est ici de générer des idées et une discussion créative. Il y a plus d'une solution à un problème, alors au lieu de proposer une solution unique, offrez un cadre pour trouver des réponses et des idées

10 modèles d'énoncés de problèmes à utiliser en 2024

Les énoncés de problèmes prennent du temps à rédiger, surtout si vous les utilisez de façon répétée dans le cadre de vos flux de travail. Pour réduire le temps nécessaire à la création de ces documents utiles, utilisez des modèles d'énoncés de problèmes.

Ces outils pratiques permettent d'exposer facilement le problème et de le transformer en informations exploitables, tout en recueillant les commentaires de votre équipe.

Prêt à améliorer vos processus ? Nous avons rassemblé 10 des meilleurs modèles d'énoncé de problème pour rationaliser la façon dont vous répondez et vous adaptez aux problèmes. Qu'il s'agisse de rapports d'incidents, de plans de remédiation ou de solutions aux problèmes des clients, vous trouverez ce dont vous avez besoin pour résoudre les problèmes importants de votre entreprise.

Voici les meilleurs modèles d'énoncés de problèmes à utiliser, que vous travailliez dans l'informatique pour le gouvernement, que vous dirigiez une petite agence de produits ou que vous soyez à la tête des ressources humaines d'une entreprise de taille moyenne. 🛠️

1. Modèle d'énoncé de problème pour le client ClickUp

Utiliser Modèle d'énoncé du problème du client de ClickUp pour identifier les problèmes courants des clients afin de développer des produits et des services qui répondent mieux à la perspective et aux besoins de vos clients. Remplissez le profil du client pour suivre les besoins des différents publics.

Ensuite, déterminez ce que ce type de client veut et quels sont les obstacles qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs au cours de la phase d'évaluation parcours du client . Veillez à donner le contexte de la présence de ces points de douleur, ainsi qu'une proposition de solution.

Créez de nouvelles pages pour chaque problème et partagez-les avec les membres de l'équipe concernés. Générez des tâches pour répartir le travail d'équipe en fonction des départements, et utilisez les différentes vues ClickUp pour maintenir l'équipe dans les délais et suivre les résultats à travers les énoncés de problèmes. ✅

2. Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp

Avant de pouvoir tracer une feuille de route vers le succès, vous devez anticiper la cause première d'un problème. Créez un énoncé de problème concis et améliorez votre processus de prise de décision en utilisant le modèle Modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp .

Ce modèle d'énoncé de problème décompose le problème global en une liste de questions, ce qui facilite leur attribution aux différents membres de l'équipe. Il s'agit d'un outil efficace pour prévoir les problèmes et préparer le terrain afin d'éviter qu'ils ne fassent dérailler un projet.

Utilisez les neuf champs personnalisés pour rédiger des exemples d'énoncés de problèmes et des tâches à confier à l'équipe. Attribuez une priorité aux problèmes les plus urgents et passez à la vue Besoins d'action pour voir ce qui est en cours et pour suivre les problèmes qui doivent encore être abordées.

3. ClickUp A3 Modèle de plan d'action

En tant que chef de projet , un plan d'action est votre meilleur ami. Il met en évidence les parties prenantes, fournit une feuille de route pour la réussite et propose des mesures pour évaluer les performances.

Avec Modèle de plan d'action A3 de ClickUp le modèle de plan d'action A3 de ClickUp permet de planifier des projets à long terme tout en restant organisé et en améliorant la productivité. Lorsque vous utilisez ce modèle d'énoncé de problème, commencez par un brainstorming afin d'identifier et de définir l'énoncé du problème de votre entreprise.

Vous pouvez collaborer avec d'autres membres de l'équipe par le biais de ClickUp Docs . Après cette étape, vous pouvez rassembler des données, élaborer une solution et créer un plan d'action.

Grâce aux types de vues des énoncés de problèmes de ClickUp, vous pouvez contrôler les objectifs, les délais et les étapes d'action. De plus, les quatre champs personnalisés vous permettent de gérer les tâches avec une répartition par département, complexité, avancement et type. 📝

4. Modèle de plan d'action de remédiation ClickUp

Créez un plan d'action pour une action corrective en utilisant Modèle de plan d'action de remédiation de ClickUp . De l'idéation et des processus méthodologiques à l'exécution et à l'intégration dans les flux de travail, ce modèle facilite l'élaboration de solutions, même pour les problèmes les plus complexes.

Utilisez le modèle pour identifier les étapes de remédiation et pour automatiser l'attribution des tâches aux membres de l'équipe concernés. Évaluez les niveaux de risque et ajoutez des balises de priorité aux tâches qui doivent être traitées immédiatement.

Élaborez un plan d'action en utilisant des champs personnalisés pour chaque risque et suivez les progrès réalisés à l'aide des outils suivants Listes de contrôle ClickUp . Ces listes de tâches s'insèrent dans la tâche, ce qui facilite la décomposition des tâches répétitives et l'intégration des procédures de l'entreprise dans vos flux de travail d'assainissement.

5. Modèle de rapport après action ClickUp

Que vous soyez à mi-chemin d'un long projet ou qu'il vienne de s'achever, vous devez évaluer le processus et procéder à des ajustements pour l'avenir. Le Modèle de rapport après action de ClickUp est utile pour déterminer ce qui s'est bien passé, ce qui doit être amélioré et pour créer de nouveaux flux de travail afin de rationaliser le processus.

Ce modèle simple d'une page met en évidence les participants au projet, les bases du projet, la portée du projet et les résultats basés sur les données du projet.

Incorporez ce modèle dans vos flux de travail dans le cadre d'une étape d'examen. Ce modèle est un excellent outil pour préparer l'évaluation des employés, car il dresse la liste des actions qu'ils ont entreprises et documente le flux de travail de l'équipe dans son ensemble. Utilisez cet outil pour évaluer l'efficacité de vos flux de travail et déterminer s'il y a eu des défaillances au cours du processus.

Le modèle de rapport après action ClickUp vous aide également à célébrer les succès de l'équipe. Alors qu'il est facile de se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, ce modèle met en évidence ce qui a bien fonctionné et ce qui a été accompli les membres de l'équipe qui ont été performants .

Vous pouvez mettre l'accent sur les domaines dans lesquels les employés ont évité les problèmes de budget, surmonté les problèmes de gestion des ressources et ajusté leurs flux de travail pour maintenir le projet sur la bonne voie. 🌻

6. Modèle de rapport d'incident de travail ClickUp

L'un des plus grands défis en matière de gestion de projet est la gestion de la sécurité et l'enregistrement correct des incidents sur le lieu de travail. Avec Modèle de rapport d'incident sur le lieu de travail de ClickUp vous permet de rassembler les rapports d'incidents et de compiler les procédures d'atténuation dans un espace facile d'accès.

Dans la carte de tâches, collectez des informations sur un incident spécifique et choisissez parmi 13 champs personnalisés, y compris des informations de base telles que la date de l'incident, les parties impliquées et le lieu. Si les autorités locales ont été impliquées, vous pouvez ajouter des informations sur les coordonnées des agents et les détails du dépôt du rapport de police.

Outre l'enregistrement des informations pertinentes, vous pouvez suggérer une action corrective afin d'améliorer les processus et d'éviter que l'incident ne se reproduise.

Ce modèle comporte également sept types d'affichage différents, ce qui vous permet d'obtenir les informations dont vous avez besoin d'un seul coup d'œil. Par exemple, la vue Résumé du rapport d'incident est excellente pour obtenir une vue d'ensemble rapide de ce qui s'est passé.

Les vues Tableau d'avancement et Rapports vous permettent de rester au fait des solutions et de la manière dont les choses sont réglées.

7. Modèle de rapport de réponse à un incident ClickUp

Avec le Modèle de rapport de réponse à un incident de ClickUp grâce à ce modèle, il est plus facile que jamais d'identifier les menaces, d'ébaucher des mesures pour faire face au risque et de tirer des enseignements du processus de réponse à l'incident. Le modèle comprend une approche simple, étape par étape, de la création d'un rapport d'incident, avec des sections consacrées aux risques, aux prochaines étapes, à l'endiguement, à l'éradication, à la récupération et aux enseignements tirés.

Grâce à ce modèle, vous pouvez signaler les incidents existants, suivre les solutions proposées et recueillir des informations qui vous permettront d'ajuster vos procédures pour mieux faire face aux incidents futurs. De plus, grâce à ses cinq champs personnalisés, vous pouvez facilement suivre les documents justificatifs et conserver une trace d'audit des personnes qui ont créé, approuvé ou révisé un rapport d'incident.

La documentation est également précieuse pour répondre aux questions juridiques. 👩🏿‍⚖️

8. Modèle de rapport d'incident informatique ClickUp

Que vous travailliez dans la gestion des produits ou que vous dirigiez une équipe informatique, vous savez à quel point il est important de rester à l'affût des risques. Avec Modèle de rapport d'incident informatique de ClickUp grâce au modèle de rapport d'incident informatique de ClickUp, vous pouvez facilement suivre les bogues et les problèmes logiciels qui affectent les performances de votre système informatique.

Les 14 champs personnalisés offrent un haut degré de personnalisation. Cela signifie que vous pouvez vraiment utiliser ce modèle pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Lorsque vous utilisez ce modèle, vous pouvez vous faire une idée de la menace informatique en remplissant les données de base du problème, y compris les systèmes logiciels, les plates-formes et les versions de construction concernés. Ensuite, soulignez la gravité de chaque incident et expliquez les raisons de l'incident ainsi que son impact.

Enfin, proposez des solutions et utilisez les données recueillies pour informer votre processus de gestion des incidents.

9. Modèle d'énoncé de problème Word par Sample.net

Les énoncés de problèmes sont un excellent moyen de générer de nouvelles idées, de soutenir un processus de réflexion créative et d'obtenir l'adhésion de plusieurs membres de l'équipe dans différents services.

Ce modèle d'énoncé de problème de Sample.Net est compatible avec MS Word, Google Docs et Powerpoint. Il comporte une page expliquant le problème existant, une description de la question, les risques et des idées de solutions.

Utilisez ce modèle pour concevoir des processus de réflexion et trouver des solutions créatives avec votre équipe. Chaque personne peut partager son point de vue spécifique alors que vous travaillez ensemble pour développer des solutions au problème et à la main. 🏆

10. Modèle de résolution de problèmes de recherche Google Docs par Template.net

Ce modèle simple d'énoncé de problème de recherche facilite la rédaction d'une analyse rapide d'un problème existant et offre une aide pour trouver des solutions. Il est disponible sous forme de fichier Google Doc, Apple Pages ou MS Word.

Gagnez du temps dans la mise en forme et utilisez ce modèle pour remplir rapidement les sections relatives à la description, aux risques et à la solution pour vos exemples d'énoncés de problèmes.

Le modèle permet de personnaliser l'image de marque de manière à ce que vous puissiez ajouter le logo d'une entreprise et ses coordonnées si vous partagez ce document avec une agence externe qui soutient votre processus de résolution. Modifiez la palette de couleurs et le style de police pour l'harmoniser avec les autres documents de l'entreprise et respecter les normes en matière de stratégie de marque.

Résoudre les problèmes rapidement et efficacement avec ClickUp

Grâce à ces modèles d'énoncés de problèmes, vous êtes sur la bonne voie pour devenir un leader et un employé plus efficace. Qu'il s'agisse de signaler des incidents, de suivre des problèmes informatiques ou de susciter des discussions sur la manière de résoudre les problèmes courants des clients, ces modèles ne manqueront pas de vous faciliter la vie au travail. Essayez ClickUp dès aujourd'hui pour créer un énoncé de problème qui propulse votre entreprise vers l'avant et jette les bases de meilleurs produits et services. Parcourir des centaines de modèles gratuits pour améliorer votre style de gestion de projet, faciliter les rapports d'incidents et suivre les performances de tous vos objectifs. ✨