Comment créer une preuve de concept (avec exemples)

Lorsque vous vendez quelque chose d'important - et de coûteux - il est tout à fait naturel que l'acheteur veuille s'assurer que cela fonctionnera. Les vendeurs présentent des études de cas, des témoignages et des démonstrations pour convaincre l'acheteur. Lorsque les enjeux sont importants, cela ne suffit pas.

C'est là qu'intervient la Révision. Dans cet article de blog, nous explorons ce que c'est et comment vous pouvez l'utiliser pour faire avancer vos objectifs organisationnels.

Qu'est-ce qu'une Révision du concept ?

Une preuve de concept (PdC) est une mise en œuvre à petite échelle d'un grand programme utilisé pour démontrer la faisabilité d'un projet ou d'une idée. Il s'agit souvent de la première étape d'un projet ou d'une idée démarrer un projet .

C'est comme préparer un échantillon de cupcakes avant de valider la préparation d'une fête. Cela vous permet de tester la recette, d'expérimenter la présentation, de faire une démonstration de l'emballage et de la livraison, et de confirmer le goût, sans investir dans un effort à grande échelle.

Un PoC bien exécuté présente de nombreux avantages pour les équipes qui étudient la viabilité de nouveaux projets. Les plus significatifs sont les suivants.

Validation

Le PoC permet de s'assurer qu'une idée est techniquement réalisable et mérite d'être poursuivie. Il permet de s'assurer que le concept fonctionnera comme prévu avant de valider des ressources importantes.

L'adhésion des parties prenantes

Une démonstration de faisabilité réussie renforce la confiance et l'assistance des parties prenantes, des investisseurs ou des clients. Elle apporte la preuve concrète que l'idée est viable et qu'elle peut apporter les avantages escomptés.

Gestion des risques

Avec un PoC, les équipes peuvent identifier les défis et les limites potentiels dans un environnement contrôlé. Cela minimise le risque de problèmes inattendus lors de la mise en œuvre à grande échelle.

Efficacité des ressources

Avec un PoC, les équipes peuvent évaluer les compétences dont elles ont besoin et les extrapoler plus précisément pour un projet plus vaste. Cela facilite la budgétisation, les prévisions et l'allocation efficace des ressources.

Innovation

Le PoC encourage l'expérimentation et l'innovation. Les équipes peuvent tester de nouvelles idées dans des échéanciers plus courts et avec de petits budgets sans craindre l'échec.

Nombre de ces avantages sont également offerts par les prototypes et les MVP. Quelle est donc la différence entre les deux ?

Comprendre les différences : Révision, prototype et MVP

D'une certaine manière, les preuves de concept, les prototypes et les produits minimums viables (MVP) sont des moyens de construire quelque chose de petit pour tester une idée plus large. Mais les similitudes s'arrêtent là.

Dans le processus de développement d'un produit, chacun d'entre eux a une fonction unique et est utilisé à différentes étapes. Comprendre ces différences permet aux équipes de choisir la bonne approche pour donner vie à leurs idées.

différences entre la validation de principe, le prototype et le MVP | Aspect | Preuve de concept (PoC) | Prototype | Produit minimum viable (MVP) | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | | Objectif | Valider la faisabilité d'une idée ou d'un concept de projet à grande échelle | Visualiser et tester le design et l'expérience utilisateur | Lancer une version de base du produit sur le marché | Portée | Étroit, centré sur un seul groupe d'utilisateurs, un seul emplacement ou une seule fonctionnalité | Large, incluant l'expérience utilisateur de plusieurs fonctionnalités | Large, incluant les fonctionnalités de base nécessaires pour les premiers utilisateurs | Effort de développement | Minimal, juste assez pour démontrer la faisabilité | Modéré, nécessite la création d'un modèle de travail | Élevé, nécessite un produit fonctionnel prêt pour les utilisateurs | Utilisateurs | Les équipes commerciales et les utilisateurs sélectionnés parmi le public cible | Les utilisateurs précoces et les utilisateurs réels | Risque | Identification précoce des défis techniques potentiels | Découverte des problèmes de conception et d'utilisation | Validation de la demande du marché et de l'adéquation produit-marché | Retour d'information | Retour d'information sur la faisabilité technique | Retour d'information sur la conception et la facilité d'utilisation | Retour d'information sur le marché et les utilisateurs | Coût | Faible | Modéré | Modéré à élevé | Délai | Court | Moyen | Long

Essentiellement, utiliser :

PoC pour valider la faisabilité d'une idée avant d'investir des ressources importantes

Prototype pour explorer et affiner la conception et l'expérience utilisateur de votre produit

MVP lorsque vous êtes prêt à introduire votre produit sur le marché avec juste assez de fonctionnalités pour attirer les premiers adeptes et recueillir les commentaires des utilisateurs dans le monde réel

Étant donné que vous lisez cet article sur les PoC, supposons que vous ayez besoin de valider la faisabilité d'une idée et de comprendre les étapes qui y mènent.

Les étapes de la création d'une preuve de concept fiable

Il existe un certain nombre de facteurs qui influencent la réussite d'une preuve de concept. Vous avez donc besoin d'une approche systématique pour en créer une. Voici un cadre éprouvé pour la mise en œuvre d'un processus de validation de principe, à l'aide d'une méthode d'évaluation des risques un outil de gestion de projet tel que ClickUp et un exemple d'application de suivi de la condition physique.

1. Se limiter au programme le plus large

Une validation de principe est essentiellement une petite mise en œuvre d'un programme plus vaste forfait de projet . Pour choisir le bon aspect avec lequel prouver le concept, vous devez être clair sur votre vision plus large. Commencez par une vision d'ensemble et réduisez votre champ d'action.

Quoi : Définissez ce que le PoC validera (il est utile de documenter toutes les possibilités dans un document de référence)logiciel de gestion d'idées et de choisir celles qui conviennent le mieux)

: Définissez ce que le PoC validera (il est utile de documenter toutes les possibilités dans un document de référence)logiciel de gestion d'idées et de choisir celles qui conviennent le mieux) Pourquoi : Décrivez ce que vous souhaitez réaliser avec le PoC

: Décrivez ce que vous souhaitez réaliser avec le PoC Comment : Établir des critères de réussite pour la faisabilité et la performance ; s'assurer qu'il y a des objectifs SMART qui aident à prendre des décisions

: Établir des critères de réussite pour la faisabilité et la performance ; s'assurer qu'il y a des objectifs SMART qui aident à prendre des décisions Qui : Inclure les parties prenantes qui prendront les décisions

Si vous créez une application de suivi de la condition physique, cette étape consistera à choisir la partie de l'application à valider, par exemple un nouvel algorithme de suivi de l'entraînement.

Vous êtes novice en matière de PoC ? Essayez Modèle de plan de projet de haut niveau de ClickUp pour commencer.

2. Effectuer les premières recherches

Effectuer des recherches sur la démonstration de faisabilité proposée afin d'estimer les coûts, les échéanciers et les ressources nécessaires.

Étude

Utiliser les données historiques de projets similaires pour mener une étude de faisabilité étude de faisabilité . Comprendre les différents facteurs qui influencent la réussite d'un projet.

Prévision

Diviser le projet en tâches plus petites et gérables afin d'en estimer les coûts et les échéanciers. Identifier les dépendances et les ajuster en conséquence.

Gestion des risques

Dressez la liste des risques potentiels qui pourraient avoir un impact sur l'échéancier, les budgets ou la livraison elle-même. Consultez les membres de l'équipe senior susceptibles de contribuer au PoC pour obtenir des informations plus approfondies.

Dans le cas de l'application de suivi de la condition physique, vous pourriez mener les actions suivantes la découverte du produit pour comprendre les limites des solutions existantes en matière de performance, de précision des capteurs et de traitement des données.

Utilisez un outil de prise de notes tel que ClickUp Documents pour documenter et analyser cette recherche. Partagez-la avec les parties prenantes du projet pour obtenir des commentaires et un retour d'information. Modifiez en cours et convertissez automatiquement les idées en actions grâce à Tâches ClickUp .

Collaborer sans effort avec ClickUp Docs

3. Forfait pour le PoC

Définissez la portée de votre démonstration de faisabilité. Décrivez tout ce que vous allez faire, comme les fonctionnalités que vous allez construire, les mécanismes de contrôle de la qualité que vous allez mettre en œuvre, l'infrastructure que vous allez approvisionner, etc.

Décomposez le PoC en tâches

Rédigez des descriptions détaillées des fonctionnalités que vous allez créer dans le cadre de la démonstration de faisabilité

Ajoutez des estimations de durée pour chaque tâche

Utilisez des checklists pour définir les paramètres d'acceptation

Désignez les utilisateurs qui achèveront ces tâches

Ajoutez des dates de début et des délais pour rester sur la bonne voie

Utiliserdes champs personnalisés pour ajouter toute autre information propre à votre POC

Lors de la planification de votre PoC, n'oubliez pas de limiter le champ d'application aux fonctionnalités essentielles à la validation du concept.

Créer plusieurs éléments d'action à l'aide des tâches ClickUp

Pour l'application de fitness, vous devez décrire le développement du nouvel algorithme étape par étape et le paramétrer sur vos outils de gestion de projet avec tous les détails nécessaires.

Ne vous laissez pas intimider par le fait de faire table rase sur votre outil de gestion de projet. Utilisez l'outil de gestion de projet Exemple de modèle de plan de projet de ClickUp pour :

Créer des forfaits détaillés avec des visuels intuitifs

Organiser les tâches pour une collaboration efficace entre les équipes

Suivre la progression par rapport aux objectifs pour achever le projet dans les temps

4. Construire le PoC

Avec un forfait concret en main, il est temps de le lancement du projet et l'exécution. À cette étape, il est également utile de saisir les informations nécessaires pour évaluer la réussite de votre PoC.

Par instance, invitez les utilisateurs à suivre le temps pris pour chaque tâche, que vous pourrez comparer aux estimations plus tard.

Créez des tableaux de bord pour visualiser les données à l'aide des widgets du tableau de bord de ClickUp

Benchmark

Comparez cette performance à des projets antérieurs ou à des normes industrielles pour évaluer la réussite relative du PoC.

Construire l'assistance à la décision

Créez des rapports qui aident les parties prenantes à décider s'il faut poursuivre le développement à grande échelle, apporter des modifications ou abandonner complètement l'idée.

Pour le PoC de l'application de suivi de la condition physique, les indicateurs de performance pourraient inclure la précision du suivi de l'entraînement, les niveaux d'engagement des utilisateurs et la vitesse de traitement.

Testez la précision et les performances de l'algorithme dans différents types d'exercices et d'environnements. Utilisez une variété d'appareils pour vous assurer que l'algorithme fonctionne bien sur différents matériels.

6. Documenter les résultats

Les PoC sont essentiels pour deux raisons : Pour prendre des décisions sur les grandes mises en œuvre et pour connaître rapidement les difficultés potentielles. Pour ces deux raisons, la documentation peut changer la vie.

Une bonne documentation tout au long du cycle de vie du PoC permet de clarifier les idées, de réfléchir aux défis, de noter les solutions qui ont échoué et d'éviter de répéter les erreurs.

Avant de prendre des décisions concernant l'extension de votre PoC, documentez vos conclusions. Veillez à documenter l'ensemble du processus de PoC, avec les résultats quantitatifs et qualitatifs. Incluez des représentations visuelles des données et des commentaires spécifiques de la part des parties prenantes lorsque cela est possible.

Pour l'application de suivi de la condition physique, vous devriez documenter les performances de l'algorithme sur différents appareils, les leçons tirées de tout écart, les défis que vous avez rencontrés, les solutions qui n'ont pas fonctionné, les raisons pour lesquelles la solution finale a fonctionné, etc.

7. Prendre des décisions

Si l'algorithme donne de bons résultats, prévoyez son intégration dans l'application complète et le développement de fonctionnalités supplémentaires. À l'inverse, si l'algorithme ne répond pas aux critères de réussite, envisagez d'autres approches ou des recherches plus approfondies sur les aspects suivants la conception du projet . Si l'algorithme est loin de répondre à vos attentes, abandonnez l'idée et pensez à autre chose.

Mise en œuvre de la Révision dans des scénarios réels

Dans le développement de logiciels, la preuve de concept est utilisée pour valider la faisabilité technique d'une nouvelle fonctionnalité, d'une nouvelle technologie ou d'une nouvelle architecture avant sa mise en œuvre à grande échelle. Elle est terminée par :

Se concentrer sur les aspects les plus innovants ou techniquement difficiles du projet

Développer une version simplifiée pour tester la fonction principale

Effectuer des tests approfondis pour s'assurer que le PoC fonctionne comme prévu

Recueillir les commentaires des développeurs, des testeurs et des parties prenantes afin d'affiner l'idée et de résoudre les problèmes identifiés

Documenter les résultats et utiliser les connaissances acquises pour mieux forfaiter la mise en œuvre à plus grande échelle

Cependant, les PoC ne sont pas un phénomène propre à l'industrie du logiciel. Les équipes de tous les secteurs d'activité et de toutes les pratiques utilisent les PoC comme projet pilote ou pour mettre en place un système de gestion de la qualité un solide dossier d'entreprise . En gestion de projet et en business development, le PoC est utilisé pour des raisons légèrement différentes, telles que :

Démontrer la valeur de l'entreprise rapidement et à faible coût

Mettre en œuvre une solution pour un petit groupe d'utilisateurs test avant de la lancer à l'échelle de l'organisation

Améliorer les processus en utilisant un nouvel outil de gestion de projet ou d'automatisation

Atténuer les risques en les identifiant rapidement et en intégrant des solutions dans le PoC lui-même

Obtenir l'adhésion des parties prenantes en démontrant la viabilité des nouvelles idées aux investisseurs afin de garantir le financement et l'assistance

En démontrant la faisabilité et le potentiel de nouveaux concepts, les PoC ouvrent la voie à des avancées révolutionnaires et à des entrées réussies sur le marché. Il n'est pas étonnant que certaines des organisations les plus prospères au monde aient utilisé des preuves de concept avec une grande réussite.

Ci-dessous, nous explorons quelques exemples convaincants de preuves de concept qui ont non seulement transformé leurs industries respectives, mais ont également établi de nouveaux paramètres pour l'innovation et le développement.

Ces cas soulignent l'importance stratégique des preuves de concept pour transformer des idées visionnaires en réalité, en montrant comment des mises en œuvre initiales à petite échelle peuvent conduire à des réussites significatives à grande échelle.

Dropbox

En 2007, Drew Houston, étudiant au MIT, oubliait constamment sa clé USB et se retrouvait dans l'embarras lorsqu'il devait transférer des fichiers.

Il a imaginé une solution qui ne nécessitait pas qu'il se souvienne ou qu'il transporte un appareil physique. Cette idée a débouché sur le concept de Dropbox : un service de stockage et de synchronisation de fichiers basé sur le cloud.

Aux premières étapes du cloud computing et de la communication en ligne, cette idée était entièrement nouvelle. Il lui fallait démontrer visuellement aux collaborateurs et aux investisseurs comment cela fonctionne. Dropbox a donc créé un PoC sous la forme d'un vidéo de présentation de la fonction de leur service de partage de fichiers. Cela a permis de valider l'intérêt du marché et de recueillir les réactions des utilisateurs, ce qui a conduit à la réussite du développement du produit.

Slack

En 2011, Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson et Serguei Mourachov développaient un jeu appelé Glitch. Pour cette équipe agile qui travaillait souvent ensemble, leur outil de communication interne était inefficace.

Ils ont donc créé Slack en tant qu' outil interne pour résoudre leurs propres problèmes. Plus tard, lorsque le jeu Glitch n'a pas décollé, l'équipe a décidé de pivoter vers l'outil de communication.

La première version de Slack qu'ils ont développée pour un usage interne a servi de preuve de concept pour le produit de plusieurs milliards de dollars qu'il est aujourd'hui. En testant et en affinant l'outil dans un environnement réel, l'équipe a pu valider son efficacité et sa valeur potentielle sur le marché.

Airbnb

En 2007, les colocataires Brian Chesky et Joe Gebbia avaient du mal à payer les loyers élevés de San Francisco. Ils envisageaient de partager ou de sous-louer leur appartement.

À cette époque, ils ont remarqué qu'une grande conférence sur le design arrivait en ville. Les hôtels situés à proximité de la conférence affichaient complet ou étaient excessivement chers.

Ils y ont vu une opportunité : pourquoi ne pas louer leur salon aux participants de la conférence ? Bien que l'idée leur paraisse excellente, ils ne sont pas sûrs que quelqu'un veuille bien louer leur salon, et encore moins payer pour cela.

Pour tester leur idée, Chesky et Gebbia ont créé un site web appelé Air Bed & Breakfast. Ils ont proposé des matelas pneumatiques dans leur salon et un petit déjeuner pour les participants à la conférence. Les premiers invités ont payé 80 $$$a chacun pour rester quelques nuits.

Cette version d'Airbnb a servi de Révision d'un concept qui semblait autrement trop fantaisiste pour être mis en œuvre. En paramétrant un Airbnb dans leur propre Accueil, ils ont prouvé qu'il existe un marché pour les séjours chez l'habitant.

