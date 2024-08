10 modèles gratuits de preuve de concept (POC) en PPT et ClickUp

Quelle que soit la qualité de votre idée d'entreprise ou de produit, il est difficile de la faire fructifier si vous n'êtes pas assisté par les bons investisseurs ou gestionnaires de projet. Pour vendre efficacement votre idée, vous devez faire preuve de sincérité et de persuasion, et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'un preuve de concept (Révision) .

Une preuve de concept est le test décisif pour votre idée de grand projet - le point de contrôle qui sépare les idées tangibles, peu risquées et rentables des rêves irréalistes. Compte tenu de l'importance des enjeux, la rédaction d'une déclaration de validation de principe peut s'avérer déconcertante !

Dans ce guide, nous vous présentons 10 modèles de preuve de concept triés par des experts, idéaux pour le brainstorming et la présentation. Que vous soyez un entrepreneur cherchant à transformer votre concept visionnaire en une productivité commercialisable ou un gestion de projet pour obtenir le soutien indispensable des parties prenantes, utilisez ces modèles pour vous guider. ⭐

Qu'est-ce qu'un modèle de Révision ?

Un document de preuve de concept consiste généralement à faire la démonstration d'un produit, d'un service ou d'une solution dans un contexte d'équipe commerciale ou de productivité. Vous devez couvrir la faisabilité d'amener l'idée dans le monde réel afin que votre projet soit financé et que vous puissiez.. commencer à travailler sur un prototype .

Le problème est que de nombreux propriétaires de produits trouvent difficile de présenter un aperçu objectif de l'idée qu'ils proposent, et c'est là qu'un modèle prêt à l'emploi entre en jeu.

Un modèle de Révision est un cadre structuré qui vous aide à présenter des idées dans une forme pratique et organisée. Il s'agit d'un plan directeur qui décrit les étapes et les éléments essentiels nécessaires pour tester et enregistrer la viabilité de votre concept.

Un modèle de validation de principe est un chemin vers la construction d'un récit persuasif qui séduit les parties prenantes, réduisant ainsi les risques liés à votre produit, projet, ou forfait Business dans le processus. Ainsi, au lieu de perdre des heures à déterminer les facettes à démontrer à vos parties prenantes, vous pouvez simplement remplir le document pour valider votre hypothèse.

Voici quelques cas d'utilisation populaires du modèle :

Obtenir l'approbation des parties prenantes (investisseurs ou cadres supérieurs)

Déterminer la viabilité financière ou technique du projet

Établir la demande d'un produit sur votre marché cible

Qu'est-ce qui fait la réussite d'un modèle de démonstration de faisabilité ?

Considérez un modèle de démonstration de faisabilité de qualité comme votre feuille de route en matière d'innovation et votre outil de prise de décision, qui doit comporter les éléments suivants :

Une disposition claire et facile à suivre : Un cadre simple rend le processus de rédaction sans tracas avec des sections définies pour présenter les contraintes et les hypothèses du PoC Des objectifs mesurables : Il doit définir des objectifs spécifiques, objectifs mesurables et des critères de réussite pour la validation du concept, ce qui permet de déterminer facilement les scénarios d'échec ou d'identifier les points de douleur potentiels Forfait de ressources: Elle doit définir les ressources nécessaires, y compris le budget, le temps et le personnel, en veillant à ce que l'allocation ait un sens pour la direction Analyse des risques : Un bon modèle de PoC comprend une section d'évaluation des risques, vous aidant à identifier les pièges potentiels et les risques d'erreurélaborer des forfaits d'urgence pour vous prémunir contre les faux pas coûteux 🛡️ Critères de réussite définis : La plupart des modèles contiennent des invitations à définir les critères de réussite afin que vous ou vos investisseurs sachiez quand il est temps d'aller de l'avant ou de pivoter Communication avec les parties prenantes : Il doit fournir un forfait pour l'engagement et la mise à jour des parties prenantes, afin d'obtenir une assistance fiable pour le projet POC

10 modèles gratuits de démonstration de faisabilité en PPT, Word, Excel et ClickUp

Nous avons exploré de nombreux modèles adaptés à la documentation de la Révision, et seulement la crème de la crème en.. ClickUp et PowerPoint a mérité une place dans notre liste. Voyons maintenant pourquoi ils se distinguent ! 🤩

1. ClickUp Exemple de modèle de forfait de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-367.png Planifiez votre projet du début à la fin en utilisant le modèle de plan de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205447251&department=pmo&_gl=1*1ijqkw2*_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Laissez l'incertitude derrière vous et mettez fin aux questions persistantes des parties prenantes car, avec la ClickUp Exemple de modèle de plan de projet la démonstration des concepts est sur le point de devenir plus facile !

Ce modèle intuitif et convivial est conçu pour rationaliser votre preuve de concept. Le document ne laisse aucune place à l'improvisation et vous permet de diagrammer le cheminement de votre projet avec une assurance absolue grâce à une structure visuellement riche et codée en couleurs.

Planifiez votre travail de validation de principe à l'aide de cinq paramètres par défaut Champs personnalisés :

Section Niveau d'impact Niveau d'effort Département Annexe

Ces champs vous aideront à communiquer les besoins en ressources et les niveaux de risque, permettant ainsi à vos parties prenantes d'avoir des informations utiles à portée de main.

Le modèle propose deux Affichages ClickUp pour enregistrer et naviguer dans les données.

Commencez à jouer en ajoutant des activités à la vue Liste du modèle de plan de projet. Cette vue est regroupée par Section pour identifier les activités que l'équipe doit achever à chaque phase du projet. Mettez à jour les détails des tâches en cliquant sur les champs disponibles et voyez comment chaque hypothèse ou contrainte du PoC a un impact sur l'allocation des ressources ou la charge de travail du département.

L'affichage Planning Progress Tableau est un Tableau Kanban qui affiche les tâches sous forme de cartes. Ce Tableau est regroupé par Status pour déterminer la progression des activités forfaitaires. Vous pouvez faire glisser la carte sur l'écran pour mettre à jour le statut d'une tâche ou cliquer sur une carte pour vérifier des détails supplémentaires sur l'action. 🎬

2. ClickUp Modèle de plan de projet de haut niveau

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-233.png Accélérer le démarrage des projets avec le modèle de plan de projet de haut niveau de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200573550&department=pmo&_gl=1*7mfngt*_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le forfait d'un projet pour un bébé donne souvent l'impression de naviguer dans un labyrinthe, mais les Modèle de plan de projet de haut niveau ClickUp vous aide à avoir une vue d'ensemble et à tracer la voie de la réussite. Il simplifie les grandes idées en étapes gérables, en s'attachant à donner le ton et la direction du projet à vos parties prenantes de manière visuelle.

Dans ce modèle, la vue Liste des livrables donne aux utilisateurs un aperçu de l'écheveau des tâches nécessaires à l'élaboration du projet. La barre de progression indique élégamment où en est chaque activité ou équipe, ce qui permet d'afficher une vue claire pour les managers chargés de la révision de la preuve de concept.

Et ce n'est pas tout : vous pouvez créer des vues Tableau uniques pour les tâches relevant de chaque département, ce qui vous permet de déterminer les responsabilités avant que le projet ne prenne son envol.

Par exemple, les équipes chargées du contenu apprécieront les tableaux Copywriter et Graphic Designer qui affichent une vue panoramique des tâches de l'équipe. Personnalisez-les avec des champs personnalisés tels que Copy et Design Stages, afin de fournir un aperçu des attentes de l'équipe sous une forme facile à consulter.

Et si vous préférez une perspective chronologique, l'affichage Échéancier déroule toutes les tâches dans un ordre logique, ajusté en fonction des éléments suivants des dépendances du projet . C'est votre tour de contrôle de la preuve de concept pour vous assurer que les dates proposées ou les calendriers de livraison ont un sens. 🗼

3. ClickUp Modèle de plan de projet créatif

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-548.png Utilisez le modèle de plan de projet créatif ClickUp pour définir les tâches de vos projets créatifs de manière efficace https://app.clickup.com/signup ?template=t-200678697&department=creative-design&_gl=1*1cgwius*_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFfMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Présenter un forfait de projet créatif peut être très stressant, car il s'agit souvent de concepts intangibles ou abstraits. Mais avec le Modèle de plan de projet créatif ClickUp grâce à ce modèle, vous disposez d'un assistant personnel qui vous aide à définir les tâches et à communiquer des objectifs concrets ! 🪻

Ce modèle vous permet de définir la feuille de route d'un projet achevé avec une répartition par phase du budget et des tâches. Utilisez-le pour avoir une nouvelle perspective sur la gestion des tâches et des actifs créatifs et transformer des idées vagues en récits engageants.

La vue Liste des projets créatifs du modèle est comme votre centre de commande personnel. Elle vous donne un aperçu de vos de votre projet phase par phase. Par exemple, le projet Phase du projet vous permet de classer les tâches dans des phases telles que Planification, Préproduction, Production et Postproduction. Le champ déroulant Équipe assignée vous permet de déléguer des tâches à des équipes spécifiques.

Enregistrez les détails de chaque phase à l'aide de champs personnalisés tels que :

Date d'échéance de la tâche

Équipe assignée

Projet

Résultat final

Type d'approbation

Les vues Tableau de progression et Échéancier permettent de visualiser les tâches du projet, en indiquant les échéances et les calendriers et en mettant en évidence les tâches non planifiées, afin que vos responsables puissent prendre une décision éclairée quant à l'investissement dans le projet.

4. Modèle de livrables de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/189467dd-1000.png Les modèles de livrables de projet de ClickUp garantissent que vos projets respectent les délais et aboutissent à des résultats réussis.

https://app.clickup.com/signup ?template=t-182201612&department=operations&_gl=1*1bmiywu*_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de livrables du projet ClickUp est un autre excellent canevas pour reconstruire une idée et un forfait Business en éléments de livraison pratiques .

Présenté dans un format Liste par défaut, ce modèle offre une multitude de vues et de fonctionnalités personnalisables pour :

Communiquer aux parties prenantes les échéanciers et les résultats escomptés

Estimer les besoins budgétaires

Établir les exigences techniques

Identifier les risques ou les problèmes potentiels liés à la livraison

Comptabiliser les aspects d'assurance qualité de votre démonstration de faisabilité

L'utilisation de ce modèle est très simple ! Par exemple, si vous proposez une nouvelle idée de marketing à votre chef d'équipe, il vous suffit d'aller dans la section Cycle de vie du projet Vue Liste et commencer à dresser la liste de tous les éléments de contenu et de les produits livrables liés à la conception . Si vous avez des produits livrables basés sur les clients, passez à l'affichage Tableau du client, et voilà ! Vous disposerez de tableaux personnalisés pour chaque client.

Ce modèle est idéal pour présenter des projets de fabrication ou de construction. Utilisez la vue Diagramme de Gantt du projet affiche pour planifier un projet de l'échéancier d'un projet et mettre en évidence les dépendances entre les tâches, par exemple lorsque les fondations doivent être achevées avant le début de la construction de la charpente.

En ce qui concerne la réalisation d'une démonstration de faisabilité pour un logiciel projets de développement , la vue Charge de travail de la bande passante de l'équipe vous aide à répartir les tâches efficacement, en veillant à ce que les équipes front-end et back-end soient affectées de manière optimale.

Enfin, la vue Tableur d'état d'avancement fournit un aperçu de haut niveau de vos projets, tout comme un planificateur d'évènements peut instantanément évaluer la progression des différentes tâches, qu'elles soient en cours, complétées ou en attente.

5. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image14-1.png Identifiez vos principaux concurrents avec le modèle d'analyse concurrentielle du Tableau blanc de ClickUp et suivez les performances de leurs produits https://app.clickup.com/signup ?template=t-193317120&department=marketing&_gl=1*18v2izu*_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Dans le monde des documents de validation de principe, où l'innovation règne en maître et où la concurrence devient un facteur déterminant, la déclaration gagnante porte souvent sur la rentabilité et la capacité à surpasser les rivaux du marché. Si vous souhaitez que votre preuve de concept adopte un ton fortement concurrentiel, essayez ce modèle Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp .

Grâce à ce modèle et à sa disposition en quadrant, vous pouvez analyser en profondeur la faisabilité de votre concept par rapport aux produits et services existants, en révélant ses points forts et ses facteurs de risque.

Et ce n'est pas tout : vous pouvez fixer des paramètres clairs pour faire avancer systématiquement votre projet et gagner petit à petit des parts de marché. Cette démarche modèle de matrice fournit une matrice structurée pour votre parcours de preuve de concept, englobant la Matrice d'analyse concurrentielle pour :

Identifier les principaux concurrents dans le paysage industriel Créer un diagramme de comparaison3. Collecte d'informations générales Profil des clients cibles Se concentrer sur les 4 P du marketing (Produit, Prix, Promotion et Place) Résumer la faisabilité et les risques de votre projet

Dans ce cadre organisé, vous pouvez évaluer et affiner méthodiquement votre concept, en veillant à ce qu'il soit bien préparé pour la suite. 🛸

6. ClickUp Modèle de conclusions d'analyse de données pour le développement de logiciels

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-242.png Documentez et partagez les résultats des analyses de données avec le modèle de résultats d'analyse de données de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6110764&department=engineering-produit&_gl=1*5nsj0z*_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFfMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Dans le monde des entreprises, vous ne pouvez pas vous permettre de tout miser sur de simples opinions. Vous devez au contraire vous appuyer sur quelque chose de bien plus solide : les nombres froids et durs qui se trouvent au cœur des indicateurs clés de la réussite.

Les Modèle de conclusions de l'analyse des données ClickUp vous aidera à faire des choix éclairés pour votre entreprise en présentant les résultats de la preuve de concept à travers cinq sections :

Introduction Méthodes d'analyse Résultats des données Conclusions Recommandations

Ce modèle de document est accompagné de textes standard utilisés dans les l'espace de recherche pour vous aider à rédiger votre analyse de validation de principe en un temps record.

Disons que vous dirigez une entreprise de technologie et que vous proposez le développement d'une nouvelle application pour raccourcir le processus d'intégration des nouveaux employés. Maintenant, ce modèle de rapport serait parfait pour vous d'analyser ce problème.

Vous commencerez par définir le problème - dans ce cas, le long processus d'intégration. Ensuite, vous expliquerez pourquoi il est essentiel de s'attaquer à ce problème - peut-être parce qu'il coûte trop cher ou parce qu'il retarde les projets. Ensuite, vous décrirez la portée de l'introduction d'une application d'onboarding avec des éléments tels que :

_Quel sera le coût de développement de l'application ?

quel est l'échéancier de livraison prévu ?

combien d'économies pouvez-vous escompter après le déploiement ?

Vous détaillerez ensuite la manière dont vous avez collecté vos données et les méthodes statistiques que vous avez utilisées pour les analyser. Après avoir analysé les données, vous présenteriez vos conclusions. Vous avez peut-être découvert que l'onboarding avec l'application prendrait cinq jours au lieu de dix, ce qui vous permettrait d'économiser environ 1 000 dollars pour chaque cycle d'embauche.

Sur la base de vos conclusions, vous ferez des recommandations - peut-être en approuvant le développement de l'application ou en recherchant une alternative plus rentable - c'est vous qui décidez ! 🤑

7. Modèle de Tableau blanc du cadre d'analyse ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Analysis-Framework-Tableau blanc-Template.png L'affichage du modèle d'analyse vous permet de trier et de classer les tâches à l'aide d'un code couleur, ce qui simplifie la gestion et le suivi de la progression https://app.clickup.com/signup ?template=t-205380371&department=operations&_gl=1*4u1hqx*_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de Tableau blanc du cadre d'analyse ClickUp est une plateforme interactive permettant de visualiser de nouvelles idées, d'évaluer leur impact et leur complexité, et de planifier des flux de travail échantillons.

Faites un brainstorming sur le produit minimum viable de votre idée avec vos collaborateurs directement dans le modèle. Avec l'affichage Modèle d'analyse, vous pouvez créer un cadre pour votre analyse à l'aide de sections codées par couleur. Organisez les tâches d'idéation ou de PoC en deux statuts distincts : Open et Complete.

Ce système binaire fournit une représentation visuelle claire du moment où vous pouvez préparer votre déclaration pour les parties prenantes. Il peut également fonctionner pour les équipes de développement de logiciels qui ont besoin de créer un moyen de classer les tâches.

Ce modèle présente une matrice de type Plan du Tableau blanc pour comparer et analyser les différents aspects de votre concept. Les options de modification en cours vous permettent de mettre en forme votre contenu, tandis que les outils de dessin et le glisser-déposer de formes permettent de faire des croquis et des annotations. Ajoutez des pièces jointes, des liens ou des commentaires sur le canevas pour obtenir un contexte supplémentaire.

La fonctionnalité de mise à jour en temps réel du modèle garantit que tous les membres de l'équipe sont au courant de la progression de votre idée. Intégrer ClickUp avec comme Zoom pour présenter rapidement votre preuve de concept finalisée aux parties prenantes.

8. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/8d1786e9-1000.png Catégorisez et évaluez chaque risque auquel est confronté votre prochain projet grâce au modèle de tableau blanc ClickUp pour l'évaluation des risques https://app.clickup.com/signup ?template=t-375290599&department=pmo&_gl=1*4u1hqx*_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Discerner le niveau de risque d'un nouveau projet est une pratique courante dans l'industrie. En fonction des parties prenantes, les risques liés à votre concept peuvent aller d'une mise en œuvre irréalisable à une pénurie de ressources.

Avec l'aide de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA), l Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques ClickUp grâce à ce modèle, vous avez la possibilité de prévoir ces pièges potentiels et de vous y retrouver dans une autre disposition matricielle simple.

Il s'agit d'un tableau blanc virtuel avec des outils de modification où votre équipe peut griffonner des idées, dessiner des diagrammes logiques et noter des points dans des notes autocollantes discussions sur les risques ont l'impression d'être gratuites sessions de brainstorming . 🎨

vous devez garder une trace des détails importants concernant les risques ? Vous pouvez créer des champs personnalisés pour chaque risque, en détaillant tout, de la description aux forfaits d'atténuation, et les classer dans les catégories suivantes : Très probable, Probable, Improbable ou Très improbable. Indiquez l'intensité du risque : Minime, Moyenne, Grande ou Grande.

Les grilles de la matrice sont codées par couleur pour afficher les différents niveaux de risque, ce qui rend la tâche plus facile la prise de décision rapide et objective .

9. PowerPoint Modèle de diagramme de Révision par SlideModel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/PowerPoint-Proof-of-Concept-Template-Diagram-by-SlideModel.png Modèle de diagramme PowerPoint de la Révision par SlideModel /$$img/

Les icônes représentatives bien placées, structurées dans des formes circulaires, ajoutent non seulement une touche de professionnalisme, mais soulignent aussi visuellement le flux continu de l'idée

Le modèle de diagramme PowerPoint Révision par SlideModel est un canevas permettant de justifier la mise en œuvre pratique de votre idée, en s'assurant qu'elle est prête à décoller. 🛫

Divisé en trois sections -Concept , Découverte , et Résultat - ce modèle guide les présentateurs pour qu'ils clarifient les points clés à l'appui de leur concept d'entreprise. Les icônes représentatives, disposées en formes circulaires, apportent non seulement une touche professionnelle mais soulignent également la continuité de l'idée.

Avec l'option de deux variantes de couleur d'arrière-plan et la compatibilité avec PowerPoint et Google Slides, ce modèle offre à la fois flexibilité et attrait esthétique !

10. Modèle PowerPoint de Révision de Concept par SlideEgg

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/PowerPoint-Proof-of-Concept-Template-by-SlideEgg.png Modèle de Révision PowerPoint par SlideEgg /$$img/

Ce modèle introduit un élément d'élégance avec sa flèche multicolore frappante modèle infographique

Le modèle PowerPoint Révision par SlideEgg est votre solution pratique pour présenter des infographies des informations sur la gestion de projet avec brio. Ce modèle créatif vous permettra non seulement de gagner du temps, mais aussi de changer la façon dont vous présentez vos idées et vos solutions.

Avec ses étonnantes infographies de modèles de flèches multicolores, il ajoute une touche d'élégance à votre tout nouveau produit ou.. concept de gestion de projet . Voici ce qu'indiquent les champs codés en couleur :

Rouge pour confirmer la portée 🔴

Violet pour la définition des objectifs 🟣

Bleu pour l'exécution des forfaits 🔵

Orange pour l'analyse et la mise à l'échelle 🟠

Le tableau, doté d'un fond gris ombré apaisant, renforce la clarté et la concision dans la visualisation de vos informations. Adaptez-le à vos besoins de réunion spécifiques et impressionnez votre cible !

Alimenter les idées novatrices avec des modèles de POC

Un document de validation de principe solide peut progressivement se transformer en un prototype prometteur et en un produit réussi - et en tant que top.. outil de gestion de projet clickUp peut vous aider dans toutes les phases de votre projet d'entreprise, qu'il s'agisse d'équipes de marketing, de vente, de développement de produits ou de logiciels.

En plus des cadres de preuve de concept, ClickUp propose plus de 1 000 autres modèles pour gérer les différents aspects de votre projet, qu'il s'agisse de la planification, du suivi ou des rapports. Et le meilleur ? La plupart de ces options sont accessibles gratuitement !