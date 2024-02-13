Processus de gestion de l'innovation : Comment cultiver une culture de l'innovation et un esprit d'entreprise

Quel que soit le secteur dans lequel vous opérez, si vous voulez connaître une réussite durable, vous devez remettre en question le statu quo et continuer à évoluer en adoptant de nouveaux modèles d'entreprise, processus, produits et fonctionnalités, ainsi que d'autres idées viables. Ne pas réinventer conduit à la stagnation, ce qui permet aux concurrents ayant un état d'esprit de croissance plus actif de prendre de l'avance.

Bien que l'innovation ait toujours été un concept très discuté dans les entreprises et la technologie, la question essentielle est la suivante : _Quel est le secret de l'innovation ? Quel est le secret de la réussite en matière de gestion de l'innovation ?

C'est ce que nous allons vous aider à faire ! 😄

Dans cet article, nous allons discuter de A à Z de la mise en place d'un système efficace de gestion de l'innovation. Nous couvrirons :

Les concepts communs et les éléments clés de la gestion de l'innovation

Les types de méthodes et de modèles de gestion de l'innovation

Les étapes d'un processus standard de gestion de l'innovation

Défis et solutions courants

Indicateurs de mesure de l'innovation

Gestion de l'innovation : Concept de base et résultats pratiques

Les processus d'innovation ont tendance à être perturbateurs par nature - ils remplacent de manière significative ce qui est par ce qui peut être, laissant les employés et les dirigeants avec beaucoup de travail à faire pour combler le fossé.

Tout d'abord, il faut faire preuve d'une grande créativité pour mettre au point une stratégie d'innovation qui garantisse la croissance future. À Terminé, vous devez exposer vos forfaits en détail pour que votre équipe ne se sente pas déstabilisée lors de la transition vers la nouveauté.

La gestion de l'innovation consiste à organiser et à rationaliser le processus d'intégration de nouvelles stratégies, de nouveaux processus et de nouvelles solutions dans votre entreprise.

D'un point de vue plus théorique, The Oxford Handbook of Innovation Management (Manuel d'Oxford sur la gestion de l'innovation) offre une excellente explication. Il définit la gestion de l'innovation comme un vaste champ d'étude couvrant diverses "disciplines, niveaux d'analyse et méthodes de recherche" pour explorer et mettre en œuvre des solutions innovantes et les intégrer à la gestion de projet.

En termes d'applications pratiques, la gestion de l'innovation fait référence à une variété de sous-processus, notamment :

La promotion de la pensée innovante et de l'esprit d'entreprise

La gestion de l'incertitude et des facteurs de risque pour garantir la réussite de la mise en œuvre des idées

Définir des objectifs et des indicateurs clés de performance (ICP) pour mesurer les efforts d'innovation

Le forfait de la coordination quotidienne et de la collaboration interdépartementale

Attribuer des ressources en fonction des demandes opérationnelles prévues

Améliorer les relations avec les équipes et/ou la satisfaction des clients

4 éléments clés d'une gestion efficace de l'innovation

L'innovation peut intervenir à tous les niveaux, du passage à de nouveaux processus internes à l'introduction de gammes de produits entièrement nouvelles. Quelle que soit l'échelle, la mise en œuvre de solutions innovantes exige de prêter attention aux quatre éléments clés suivants :

Le capital de l'entreprise: Le capital de l'entreprise comprend les ressources financières, humaines et techniques dont elle dispose. Les responsables de l'innovation réévaluent généralement leur situation en termes de capacités afin de déterminer si l'organisation est suffisamment apte à gérer l'innovation. Ils peuvent se pencher sur des domaines tels que

Les compétences pratiques et le savoir-faire des équipes La propriété intellectuelle qui offre un avantage concurrentiel Budget disponible pour les activités d'innovation Outils technologiques collaboratifs disponibles pour stimuler l'innovation Culture d'équipe: Les managers doivent s'assurer que leur équipe possède une culture d'innovation en revoyant leur approche de l'échec, de la propriété des responsabilités individuelles et de l'expérimentation. Une culture favorable à l'innovation aide les équipes à adopter les avancées technologiques et d'autres technologieschangements majeurs plus rapidement Structure opérationnelle: La structure d'une organisation se compose principalement de la hiérarchie au sein des équipes et des processus, de la logistique de communication et de l'organisation de l'entrepriseles cadres décisionnels qui permettent une innovation rapide Stratégie d'entreprise: Enfin, la stratégie d'entreprise de votre organisation joue un rôle clé dans l'orientation de l'innovation. Il est rare que les entreprises modifient l'ensemble de leur orientation stratégique, mais leur stratégie d'innovation doit au moins s'aligner sur les objectifs généraux de l'entreprise

Conseil professionnel: Vous avez besoin d'une méthode intelligente pour organiser votre stratégie d'innovation ? Essayez le Modèle de gestion des idées ClickUp Innovation ! Du brainstorming au suivi de la progression, les outils intégrés de ce modèle peuvent vous aider à rationaliser plus rapidement votre processus d'innovation, à planifier les opportunités sensibles au temps et à collaborer avec une plus grande efficacité. 🌸

Créez une culture de la pensée créative et de la résolution de problèmes et donnez une chance à vos meilleures idées grâce au modèle de gestion des idées de ClickUp Innovation

Méthodes et modèles communs pour la gestion de l'innovation

Si le capital, la structure et la culture de votre entreprise posent les jalons de la réussite de la gestion de l'innovation, c'est votre stratégie d'innovation qui décide en dernier ressort du sort de vos efforts. C'est pourquoi vous devez d'abord avoir une bonne commande et une vision claire du type d'innovation que vous visez.

De nombreux efforts ont été déployés pour classer les initiatives d'innovation par catégories. L'une d'entre elles, très répandue, est la suivante Harvard Business Review tente la catégorisation dans une perspective de résolution de problèmes, en décrivant quatre grands types d'innovation :

Innovation disruptive: Inventer quelque chose de très différent d'une solution existante par des méthodes qui nécessitent une révision achevée des modèles d'entreprise existants, ainsi que la création de nouveaux marchés Innovation durable: Un processus d'innovation durable donne la priorité aux améliorations mineures ou aux extensions de solutions existantes - l'innovation incrémentale est très peu risquée Innovation de rupture: Il s'agit de développer des idées qui requièrent des compétences ou une expertise non conventionnelles, mais sans qu'il soit nécessaire d'adopter de nouveaux modèles d'entreprise Recherche fondamentale: Ce type d'innovation est de nature académique. Il fait référence aux premières étapes de la recherche, au cours desquelles vous établissez des idées viables et les étayez par les premiers signes d'amélioration

La principale différence entre toutes ces innovations et leurs solutions réside dans la qualité de la définition du problème dans sa discipline d'entreprise. Par exemple, si vous êtes convaincu de la nécessité de renouveler votre gamme de produits, vous vous sentirez à l'aise avec l'innovation de rupture. En revanche, si vous ne pouvez pas prédire avec précision la demande du marché, il sera plus sage d'emprunter une voie plus durable.

Outre ces types d'innovation, les responsables de l'innovation en entreprise explorent également des stratégies d'innovation basées sur des facteurs tels que timing, returns, et resource management. Nous expliquons ci-dessous quelques modèles pour chacun d'entre eux.

1. Le dilemme de l'innovateur : le moment opportun pour mener des activités d'innovation Le dilemme de l'innovateur est un livre du professeur américain Clayton Christensen qui s'attarde sur la forme que peuvent prendre les tendances d'une industrie en adoptant rapidement des innovations.

Il suggère que la plupart des innovations perturbatrices ne sont initialement utiles qu'à un petit sous-ensemble d'un grand marché, ce qui limite les rendements. Mais au fil du temps, ces innovations se sont généralisées et ont même été adoptées par des entreprises qui les rejetaient auparavant. Le résultat ? Les acteurs établis qui ont su tirer parti de l'innovation plus tôt peuvent s'emparer de la majeure partie du marché.

Le dilemme classique auquel sont confrontés les systèmes de gestion est de savoir s'il faut investir dans des innovations perturbatrices à un stade précoce (lorsque leur rendement peut être faible) ou attendre que quelqu'un d'autre les popularise. Par exemple, les anciens leaders du secteur des smartphones, comme Nokia et BlackBerry, ont perdu leur avantage concurrentiel au cours de la dernière décennie lorsqu'ils n'ont pas su innover pour toucher plus rapidement les smartphones.

Le célèbre consultant en gestion Geoffrey Moore propose une théorie de l'innovation similaire dans son ouvrage de 1991 intitulé Crossing the Chasm . Il suggère que de nombreux adeptes précoces de l'innovation optent pour des solutions même défectueuses ou non testées dans l'espoir de trouver un avantage concurrentiel. Cependant, un segment plus large de clients n'y trouve pas d'intérêt. 🦾

Via : Sage Journals Le chasm ici est de prendre de la hauteur par rapport à ces adopteurs précoces et de répondre aux attentes de votre majorité précoce. Cependant, le calcul du moment opportun pour innover peut s'avérer difficile pour les équipes de gestion des produits et de marketing. De plus, c'est psychologiquement exigeant car cela vous oblige à vous éloigner des priorités des clients qui ont fait votre réussite initiale.

Horizon 1: Activités commerciales de base qui rapportent en moins d'un an

Activités commerciales de base qui rapportent en moins d'un an Horizon 2: Cette phase couvre les projets qui complètent votre entreprise. Ils ne génèrent pas nécessairement des équipes commerciales et un retour sur investissement immédiatement, mais sur une période de 1 à 3 ans

Cette phase couvre les projets qui complètent votre entreprise. Ils ne génèrent pas nécessairement des équipes commerciales et un retour sur investissement immédiatement, mais sur une période de 1 à 3 ans Horizon 3: Un délai de 3 à 5 ans spécifique au retour sur investissement est le plus efficace pour les innovations de rupture

Vous prévoyez une innovation à long terme ? Utilisez le Modèle de feuille de route technologique ClickUp pour visualiser les avancées technologiques proposées en fonction de l'impact, de la rentabilité et de l'effort.

3. règle des 70-20-10 : Planifier judicieusement l'allocation des ressources

Premièrement présenté par l'ex-PDG de Google, Eric Schmidt , la règle 70-20-10 recommande le ratio d'allocation des ressources pour les entreprises principales et les activités d'innovation. Selon cette règle, vous devez conserver

70 % des ressources réservées à votre entreprise principale

20 % pour les activités innovantes adjacentes qui contribuent à l'entreprise de base

10 % pour les forfaits de transformation ou les innovations de rupture

Ce modèle a fait ses preuves pour Google et d'autres leaders du marché, leur permettant de dégager des rendements supérieurs à ceux de leurs concurrents. 💹

Bonus: Le Modèle d'allocation des ressources ClickUp est conçu pour vous aider à créer un forfait pour vos projets innovants. Sa structure prédéfinie vous permet de superviser votre budget et vos actifs en un seul endroit et de prendre des décisions en connaissance de cause.

L'évaluation des risques dans la gestion de l'innovation

D'après un rapport publié par Deloitte l'évaluation et la gestion des risques est un processus inhérent à tout portfolio d'efforts d'innovation. Vous devez identifier et atténuer les risques potentiels à travers les cinq étapes de l'innovation, à savoir :

Recherche-Construction-Échelle-Expansion-Durabilité

Voici quelques exemples de requêtes que les gestionnaires de risques peuvent poser à chacune de ces étapes :

Le programme d'innovation est-il éthique et viable ? Quelle est la fiabilité des données d'essai ? La question est de savoir si le programme d'innovation est éthique et viable... Quelle est la fiabilité des données de test... _ Construction Quelles sont les considérations logistiques du programme d'innovation... _ Avons-nous pris en compte les implications d'un échec de la mise en œuvre... ? La solution innovante peut-elle être produite pour répondre à la demande des clients ? Quels sont les obstacles à l'adoption ? L'expansion de la solution innovante peut-elle être produite pour répondre à la demande des clients ? Quels sont les obstacles à l'adoption ? La rentabilité de l'innovation peut-elle être maintenue longtemps ? Quelle est la menace posée par les concurrents ?

N'oubliez pas que si vous parvenez à l'étape Durabilité, l'évaluation des risques porte davantage sur le maintien de votre avantage concurrentiel et sur l'adaptation aux nouvelles tendances du secteur. Pour de nombreuses entreprises, cela signifie relancer le cycle de l'innovation.

Lecture bonus: Les meilleurs modèles d'analyse concurrentielle pour conserver l'avantage sur le marché. ✌️

5 étapes pour mettre en place un système de gestion de l'innovation réussi

La mise en place d'un système de gestion de l'innovation au sein d'une organisation comporte cinq étapes standard. Toutefois, le processus proprement dit peut comporter de nombreuses sous-étapes différentes en fonction de la complexité de votre entreprise.

Étape 1 : Embaucher les bonnes personnes

Les compétences et l'état d'esprit de vos employés et de vos chefs d'équipe reflètent la qualité du capital de votre entreprise. En général, plus votre personnel est adaptable et axé sur la croissance, plus l'innovation de votre entreprise a de chances d'être couronnée de succès.

Lorsque vous recrutez, essayez de trouver un équilibre entre le maintien de personnes hautement qualifiées et créatives. Par exemple, si vous prévoyez d'innover en matière de produits, vous voudrez peut-être des personnes expérimentées et des concepteurs certifiés et des développeurs dans votre équipe et de nouveaux talents qui peuvent apporter de nouvelles perspectives.

Étape 2 : Générer et tester la (les) solution(s) innovante(s)

Vous devez créer un vivier d'idées innovantes et incuber la ou les meilleures solutions. Cette étape se déroule généralement en trois phases :

Génération d'idées: Vous pouvez explorer des idées externes et internes **La présélection : classer la faisabilité des idées ingénieuses en fonction de facteurs tels que la pertinence du marché et le coût **Test : développer des idées à travers des concepts et des prototypes afin d'évaluer dans quelle mesure elles sont pratiques pour les opérations

Étant donné que cette étape concerne la gestion des idées, vous devez tout documenter avec soin afin de garantir la transparence du processus et l'appui des données Modèle de gestion des tests ClickUp pour visualiser les cas de test en fonction de critères d'échec ou de réussite personnalisés, ou sauter sur l'icône Modèle de rapport de test ClickUp pour communiquer efficacement les résultats aux parties prenantes.

Étape 3 : Lancer l'initiative et établir la responsabilité

Une fois que vous avez finalisé les activités d'innovation, créez un forfait de mise en œuvre tangible pour passer du concept à la réalité. Soyez attentif à :

Paramétrer les objectifs d'apprentissage et de développement

Définir l'équiperôles et responsabilités Documenter le processus de création de la nouvelle solution (produit ou service)

Établir des positions d'autorité pour résoudre les conflits et guider les équipes en cas de revers

Étape 4 : Trouver les bons outils et les bonnes structures pour rester agile

La plupart des efforts d'innovation sont itératifs - il est pratiquement impossible d'avoir un forfait linéaire où tout fonctionne à la perfection. Vous devez disposer de logiciels, de réseaux de communication et de structures hiérarchiques pour répondre aux changements qui surviennent au cours du processus d'innovation.

En fonction de la taille de votre entreprise et des contraintes budgétaires, vous pouvez choisir des outils de communication de projet, Outils d'IA pour les startups ou logiciel de gestion des idées pour vous aider à adapter vos processus d'innovation sans trop de frictions.

Par exemple, vous pouvez envisager de ClickUp une solution unique et gratuite pour la gestion de projets, d'initiatives d'innovation et de tout ce qui se trouve entre les deux. Il offre

Des outils de gestion centralisée des documents et des idées

Des fonctionnalités telles que le Affiche de discussion et Commentaires attribués pour construire un réseau de communication traçable

Le Enregistreur d'écran Clip pour partager rapidement des tutoriels vidéo

ClickUp IA et Tableau blanc pour générer des idées

1,000+modèles pour la gestion des produitsla pensée innovante et l'innovationle brainstorming créatifetle forfait de projet ### Étape 5 : Évaluer les risques, suivre la progression et affiner les solutions

La dernière étape consiste à contrôler les performances du programme d'innovation par rapport à des indicateurs prédéfinis. Dans la plupart des cas, il n'existe pas de critères de référence sectoriels pour définir la réussite. Vous devez mettre en évidence des marqueurs de progression basés sur des facteurs tels que la rentabilité interne ou les objectifs de pénétration du marché.

Soyez prêt à :

Affiner votre approche de l'innovation en fonction des nouveaux défis à relever

Augmenter ou réduire vos efforts après une évaluation approfondie des risques à différentes étapes

Défis communs en matière de gestion de l'innovation [Avec solutions]

Les équipes qui cherchent à innover doivent s'attendre à des défis communs, tels que la réduction de l'efficacité des processus ou des malentendus, qui peuvent entraver l'initiative. Analysons quatre défis courants auxquels il faut faire attention et apprenons à les gérer de manière proactive avec an Gestion des produits alimentée par l'IA outil comme ClickUp. 🌞

1. Vision chaotique et processus dispersés

Votre phase de planification peut faire ou défaire votre programme d'innovation. Un forfait d'innovation médiocre ne fournit à l'équipe aucun contexte sur les objectifs partagés et les résultats de réussite. Cela conduit à une exécution chaotique de l'initiative, donnant lieu à des goulets d'étranglement dans les processus et à l'échec de l'exécution.

Vous pouvez facilement visualiser vos objectifs et les étapes de transition à l'aide de Cartes mentales ClickUp . Il vous permet de diviser votre programme d'innovation en plusieurs parties :

Cartes mentales basées sur les tâches : Pour cartographier les flux de travail à l'échelle de l'entreprise

Pour cartographier les flux de travail à l'échelle de l'entreprise **Cartes mentales basées sur les nœuds : pour décomposer les forfaits et les idées et les connecter aux tâches futures

Divisez vos idées en tâches et attribuez-les aux membres de votre équipe grâce aux cartes mentales ClickUp

Les cartes mentales de ClickUp vous permettent de jouer avec les blocs et les connecteurs pour visualiser le rôle de chaque département dans le processus d'innovation. Comme le canevas assiste la collaboration en temps réel, vous pouvez réunir votre équipe de planification pour imaginer les processus proposés, les besoins en ressources et les besoins en infrastructure avant de lancer le programme.

Une fois que vous avez arrêté vos forfaits, utilisez Documents ClickUp pour documenter en un seul endroit toutes les ressources destinées à l'assistance de votre équipe, y compris les idées, les forfaits et les manuels de processus. Cette fonctionnalité s'accompagne de :

Assistant IA intégré pour accélérer la génération d'idées et les processus de rédaction

Dossiers et étiquettes imbriqués pour organiser les documents

Recherche universelle pour aider les coéquipiers à localiser rapidement les ressources

Automatiser la rédaction de la documentation avec l'IA, suivre la progression grâce à des diagrammes et des sprints, et résoudre rapidement les bugs de codage grâce à ClickUp

2. Structures hiérarchiques et collaboration interdépartementale médiocres

Il faut de l'ordre dans les rangs et les équipes d'une organisation pour que tout programme d'innovation fonctionne, mais il ne faut pas être trop restrictif. Les structures d'équipe trop hiérarchisées (avec un management purement descendant) étouffent l'innovation. La solution consiste à trouver un juste milieu.

Vous pouvez utiliser des techniques telles que Le diagramme RACI **Il est également judicieux de donner aux chefs de service possédant des connaissances spécialisées la liberté d'expérimenter de nouvelles façons d'exécuter les processus.

Si vous estimez que votre forfait est trop complexe et qu'il comporte de nombreux éléments mobiles, il est judicieux d'utiliser la méthode de la Modèle de plan de déploiement ClickUp pour aligner votre équipe sur les objectifs généraux de l'innovation. Vous pouvez également explorer le Modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp pour optimiser le partage de l'information dans les grandes équipes. 💗

3. Manque de culture pro-innovation au sein des équipes

Une entreprise dont la culture de l'innovation est faible peut décourager la pensée créative et exiger des employés qu'ils s'en tiennent à des règles et procédures dépassées. Elle peut imposer des sanctions sévères en cas d'échec ou soutenir une culture hypercompétitive, où les employés n'hésitent pas à s'affaiblir les uns les autres - ce n'est pas un environnement propice à l'éclosion de nouvelles idées.

Pour garantir une culture propice à l'innovation au sein de votre organisation, commencez à recueillir les commentaires de votre équipe. Par exemple, vous pouvez utiliser les outils suivants Formulaires ClickUp pour encourager les employés à proposer des idées d'innovation ou d'amélioration de la culture du travail.

4. Attentes irréalisables

Les programmes d'innovation rencontrent souvent beaucoup de résistance en raison d'attentes irréalistes de la part de l'équipe. La solution consiste à expliquer aux parties prenantes le raisonnement qui sous-tend votre idée innovante et à les aider à se sentir assistées tout au long du processus.

Les managers doivent être précis lorsqu'ils communiquent les forfaits d'innovation et les méthodes d'exécution. De même, les indicateurs de réussite ne doivent pas être vagues : des cibles réalisables et de petites victoires encouragent les employés à adhérer au programme à long terme.

Avec l'aide de Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez faire prospérer vos idées novatrices grâce à des indicateurs de performance clés et des cibles réalistes et mesurables qui permettent de mesurer la progression et les performances.

Vous pouvez définir des objectifs basés sur les tâches, des objectifs numériques, des objectifs Oui-Non et des objectifs basés sur la productivité, ainsi que des paramètres pour atteindre les principaux objectifs d'innovation. Au fur et à mesure de la progression de votre projet, suivez les performances par rapport à des indicateurs prédéfinis à l'aide de visualisations telles que des diagrammes de combustion et d'épuisement, des diagrammes linéaires et des cartes de temps, tous accessibles sur Tableaux de bord ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Objectifs.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle With Team Objectifs (Ensemble de tableaux de bord ClickUp 3.0 avec objectifs d'équipe) /$$img/

Décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts du projet dans le tableau de bord ClickUp 3.0 hautement personnalisable

Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas, mais comment faire pour mesurer quelque chose d'aussi arbitraire que l'innovation ? Vous devez déterminer votre KPI et indicateurs au cours du processus de gestion de l'innovation. Ces KPI peuvent généralement être classés en deux catégories : les KPI d'entrée et les KPI de sortie : les KPI d'entrée et les KPI de sortie

ICP d'entrée

Les ICP d'entrée visent à mesurer et à suivre les intrants qui entrent dans vos processus et vos produits. Voici quelques exemples de ces indicateurs :

Votre budget de R&D

Le coût des matières premières, de la main-d'œuvre et du transport

Le temps passé à réfléchir à l'innovation en interne

Ces indicateurs ne font que suivre l'investissement de l'entreprise dans l'effort d'innovation. **Ils peuvent être trompeurs car tous les intrants ne se traduisent pas par des résultats significatifs

Indicateurs de performance de sortie

Les ICP de sortie mesurent les résultats générés par vos entrées - en d'autres termes, le retour sur investissement. Voici quelques-uns des principaux ICP de sortie :

Production manufacturière

Nombre d'innovations introduites sur le marché

Part des produits nouvellement lancés dans le chiffre d'affaires total

Rapports sur la productivité et les performances des équipes

Ces indicateurs donnent une image plus achevée des efforts de l'équipe, car ils vous permettent de voir comment vos initiatives d'innovation ont un impact tangible sur vos performances et votre rentabilité.

Quels sont les indicateurs clés de performance sur lesquels vous devez vous concentrer ?

Lorsque vous choisissez Les indicateurs clés de performance pour les programmes d'innovation :

Conservez toujours un mélange d'ICP d'entrée ainsi que d'ICP de sortie - l'objectif est de voir les résultats comparatifs par rapport aux efforts et aux ressources investis

À ne pas se disperser en suivant des dizaines d'indicateurs clés de performance - commencer par 3 à 5 indicateurs uniques

N'oubliez pas que les ICP peuvent être modifiés ultérieurement en fonction de la forme que prend l'initiative d'innovation. 😏

Bonnes pratiques pour la réussite de la gestion de l'innovation

La gestion des programmes d'innovation ne se limite pas à l'établissement d'indicateurs clés de performance équilibrés et au suivi de la progression. Il existe certaines bonnes pratiques à suivre pour augmenter les chances de réussite. Voici nos favoris :

Se concentrer sur l'amélioration continue: Être ouvert à l'exploration et à la mise en œuvre d'idées qui conduisent à une innovation progressive tout au long de l'année. Il s'agit d'exploiter les bonnes opportunités Donner la priorité à la création de valeur: N'innovez pas sur un coup de tête. Veillez à ce que votre vision apporte de la valeur aux clients. Appuyez-vous sur des sondages de marché et des études de cas pour comprendre ce qui peut fonctionner Calibrer le rythme de l'innovation: Rester à l'écoute des besoins et des attentes des clients agile dans vos processus de gestion est la clé d'une adaptation rapide à l'évolution des conditions du marché Leverage employee intellect: Identifiez les points forts et les points faibles de votre équipe et formez les membres clés pour qu'ils deviennent des résolveurs de problèmes et des agents de changement. Vous pourrez ainsi créer une main-d'œuvre indépendante et résiliente Rationner les bénéfices annuels: Ce qui est innovant aujourd'hui ne le sera peut-être plus l'année prochaine. Les entreprises qui connaissent une réussite durable veillent à consacrer une part importante de leurs bénéfices annuels aux activités de recherche et de développement

Embrasser la réussite en matière de gestion de l'innovation avec ClickUp

Donner vie à une idée innovante peut s'avérer très difficile, c'est pourquoi de nombreuses organisations hésitent à prendre de telles initiatives. Cependant, des efforts de qualité en matière de gestion de l'innovation peuvent vous aider à diagrammer une trajectoire de croissance réussie pour votre entreprise, au-delà des limites perçues.

Heureusement, ClickUp vous fournit tous les modèles et fonctions dont vous avez besoin pour gérer et stimuler l'innovation au sein de votre organisation. S'inscrire aujourd'hui et commencez à imaginer votre prochaine innovation de rupture - peut-être plus légère. 🥳