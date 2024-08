Les 10 meilleures certifications en design en 2024

Votre présence en ligne doit présenter un attrait visuel et une expérience utilisateur transparente pour attirer et fidéliser les clients.

Mais comme tout autre champ, le design nécessite que vous appreniez et utilisiez de nouveaux outils pour rester constamment au top.

Alors que vous cherchez des moyens d'alimenter votre croissance professionnelle, l'obtention de la bonne certification en design vous aidera à débloquer de nouvelles opportunités et à maîtriser les ficelles du métier.

Compte tenu des nombreuses options disponibles sur le marché, il est essentiel de choisir la meilleure certification en matière de conception. Cependant, le nombre même de choix rend ce processus insurmontable. À Terminé, nous avons fait le travail pour vous et sélectionné les 10 meilleures certifications en design qui promettent d'élever votre carrière et votre créativité.

**Qu'est-ce qu'une certification en design ?

Une certification en design est une reconnaissance officielle accordée aux personnes qui ont fait preuve d'un haut niveau de compétence dans des disciplines de design spécifiques. Elle valide les compétences, les connaissances et la capacité d'un designer à répondre aux normes de l'industrie.

Pour obtenir une certification en design, il faut achever un programme d'études structuré, passer des examens et, dans de nombreuses instances, satisfaire à des exigences pratiques.

Ces certifications couvrent divers champs de la conception, tels que la conception graphique, la conception UI et UX, la conception visuelle et la conception web. Ce sont des titres précieux qui renforcent la crédibilité professionnelle d'un designer et lui ouvrent de nouvelles perspectives de carrière.

Avantages professionnels liés à l'obtention d'une certification en design

Dans un paysage de design concurrentiel, une certification n'est pas seulement un titre de compétences ; c'est un geste stratégique qui façonnera votre carrière. Voici comment l'investissement dans une certification en design peut avoir un impact significatif sur votre croissance professionnelle :

Crédibilité accrue: Les certifications en design servent de validation de vos capacités par une tierce partie, inspirant confiance aux clients, employeurs et collaborateurs en ce qui concerne vos compétences et connaissances en design graphique Opportunités d'évolution de carrière: Les certifications se distinguent dans votre dossier professionnel, que vous souhaitiez obtenir une promotion ou que vous envisagiez de changer de rôle. Elles témoignent de votre validation de l'amélioration continue Élargissement de l'ensemble des compétences: Les programmes de certification élargissent généralement votre ensemble de compétences en couvrant les derniers outils et technologies, ce qui vous aide à rester à la pointe des tendances de l'industrie. Supposons que vous ayez obtenu une certification en modélisation et animation 3D, qui vous a permis d'apprendre à donner vie à des concepts statiques. Grâce à cet ensemble de compétences supplémentaires, vous pourriez vous positionner en tant que concepteur polyvalent capable de répondre aux paramètres d'industries dynamiques telles que les jeux et la réalité virtuelle **De nombreux programmes de certification offrent un accès à des réseaux et à des évènements permettant d'établir des connexions avec d'autres professionnels certifiés, des mentors potentiels et des leaders de l'industrie Potentiel de croissance salariale: Les professionnels certifiés commandent souvent des salaires plus élevés, reflétant la valeur accordée à leurs connaissances et compétences spécialisées. Par exemple, si vous choisissiez une certification en conception de marketing numérique, elle vous positionnerait pour des rôles où vos compétences contribuent directement à la génération de revenus, justifiant ainsi un salaire plus élevé

10 certifications en design

Voici une liste des 10 meilleures certifications en design que nous avons élaborée pour vous. Qu'il s'agisse d'affiner vos compétences en matière de conception d'interface utilisateur ou de maîtriser l'art de concevoir des expériences visuellement captivantes, ces certifications couvrent diverses disciplines du design.

1. Professionnel certifié Adobe (ACP)

via Professionnel certifié Adobe La certification Adobe Certified Professional, anciennement Adobe Certified Associate, valide votre maîtrise des outils Creative Cloud d'Adobe. Elle met en avant votre expertise dans la création de graphiques, d'illustrations et de dispositions captivantes.

L'une de ces certifications indique une expertise dans un logiciel Adobe particulier et valide votre connaissance des principes et compétences de base en matière de conception, tels que les capacités de gestion de projet.

Prix : ~$180

: ~$180 Durée : La durée de l'examen est d'environ 50 minutes

: La durée de l'examen est d'environ 50 minutes **Niveau du cours Intermédiaire à avancé

2. Certificat professionnel en design UX - Google

via Coursera Google propose le certificat professionnel Google UX Design, un programme reconnu par l'industrie, en collaboration avec Coursera.

Le cursus couvre les aspects essentiels de l'UX, notamment la recherche utilisateur, le prototypage et les tests d'utilisabilité, ce qui permet d'acquérir une compréhension complète de l'UX Processus de conception UX .

Prix : $234

: $234 Durée : Auto achevé (la durée achevée est estimée à six mois)

: Auto achevé (la durée achevée est estimée à six mois) Niveau du cours : Débutant à intermédiaire

3. Parcours de carrière UX - Tremplin

via Tremplin Le Springboard UX Career Track est un programme éducatif en ligne destiné aux personnes aspirant à poursuivre une carrière dans le design UX.

Le programme d'études complet couvre les principes essentiels de conception visuelle UX, les méthodologies et les compétences pratiques cruciales pour la réussite dans le champ.

Les participants à ce parcours de carrière s'engagent dans des projets du monde réel et bénéficient d'un mentorat personnalisé fourni par des professionnels UX expérimentés.

Springboard offre également une garantie d'emploi. Elle assure un remboursement complet si vous ne parvenez pas à obtenir un emploi qualifiant dans les six mois suivant l'obtention du diplôme.

Prix : $7,900-14,500

: $7,900-14,500 Durée : 6 mois

: 6 mois Niveau de cours : Débutant à Intermédiaire

4. Certification UX - Nielsen Norman Group ###

via Groupe Nielsen Norman Développée par le Nielsen Norman Group, l'une des principales sociétés de conseil et de recherche en ergonomie, cette certification en design graphique est très appréciée par l'industrie.

Le programme couvre divers sujets UX, notamment les principes d'utilisabilité, le design d'interaction, l'architecture de l'information et les méthodologies de recherche sur l'utilisateur.

Ce programme comporte deux niveaux. Le premier est la certification UX, qui comprend cinq cours et cinq examens correspondants. Le second niveau est la certification UX Master, qui comprend 15 cours et examens.

Les apprenants peuvent se spécialiser dans l'un de ces trois domaines dans le cadre de leur certification : design d'interaction, recherche ou gestion.

Prix : $5,650-16,950

: $5,650-16,950 Durée : 30-100 heures

: 30-100 heures Niveau du cours : Intermédiaire à avancé

5. Bootcamp de conception UX/UI - Ironhack

Réputé pour son approche pratique et basée sur des projets, le Bootcamp de conception UX/UI d'Ironhack offre aux participants un programme d'études complet. Il couvre les principes de conception essentiels, les techniques de prototypage et les méthodologies de test d'utilisabilité.

Les participants s'engagent dans des projets du monde réel, ce qui leur permet de constituer un portfolio mettant en valeur leurs compétences et leur créativité. Le programme offre également un environnement d'apprentissage collaboratif, favorisant les interactions avec des instructeurs expérimentés et des pairs.

Prix : 12 500 $ pour les apprenants à temps plein ; 13 000 $ pour les apprenants à temps partiel

: 12 500 $ pour les apprenants à temps plein ; 13 000 $ pour les apprenants à temps partiel Durée : 9 semaines à temps plein ou 24 semaines à temps partiel : 9 semaines à temps plein ou 24 semaines à temps partiel

: 9 semaines à temps plein ou 24 semaines à temps partiel : 9 semaines à temps plein ou 24 semaines à temps partiel Niveau du cours Niveau de cours : Débutant

6. Bootcamp immersif sur le design UX - Assemblée générale

Réputé pour sa méthodologie pratique, ce programme est doté d'un riche curriculum. Il couvre les principes essentiels du design UX, y compris les aspects complexes tels que le wireframing, le prototypage, la recherche utilisateur et les tests d'utilisabilité.

Ce qui paramètre ce programme est l'accent mis sur l'application pratique. Ses projets aident les participants à développer un ensemble de compétences tangibles et à saisir les concepts théoriques.

Cette année, le cours a ajouté un accent sur l'IA qui couvre les principes fondamentaux de l'utilisation de l'IA dans la conception. Il enseigne aux apprenants les bonnes pratiques, les forme à l'utilisation efficace de différentes Outils d'IA pour les designers , et les éduque sur les implications éthiques et juridiques de l'utilisation de l'IA pour la conception UX.

Prix : $16,450

: $16,450 Durée : 12 semaines

: 12 semaines Niveau du cours : Débutant à intermédiaire

7. Programme de certification UX - Université de Bentley

Le programme de certification en expérience utilisateur de l'Université Bentley est l'un des programmes les plus anciens de l'industrie.

La certification comprend neuf cours (3 cours obligatoires et six cours facultatifs) axés sur la culture de l'expertise en matière de conception comportementale, de recherche et de conception de l'expérience utilisateur, et de gestion de projet.

Cette certification permet aux participants d'améliorer l'efficacité de leur travail dans le domaine de l'expérience utilisateur conception de produits et de renforcer leur position concurrentielle. Les participants bénéficient également d'une précieuse opportunité de connexion avec un réseau mondial de professionnels de l'UX.

Prix : 13 500 $ pour les neuf cours

: 13 500 $ pour les neuf cours Durée : 6 mois

: 6 mois Niveau des cours : Intermédiaire à avancé

8. Spécialisation en graphisme - CalArts

via Cnotreera CalArts propose une spécialisation complète en design graphique sur Coursera. Guidé par la faculté de CalArts, le programme présente aux apprenants des compétences telles que la compréhension du processus de conception, le contexte historique et la communication efficace à travers la création d'images et la typographie.

La spécialisation mène jusqu'à un projet capstone qui intègre les compétences acquises dans chaque cours et incorpore les commentaires des pairs. Le résultat est un projet de marque finalisé, que vous aurez l'occasion d'ajouter à votre portfolio professionnel.

Cette spécialisation permet aux participants d'acquérir des compétences cruciales pour démarrer une carrière professionnelle en design dans divers champs tels que le design d'interface, le motion graphics et le design éditorial.

Prix : 59 $/mois avec Coursera Plus

: 59 $/mois avec Coursera Plus Durée : 2 mois

: 2 mois **Niveau du cours Débutant

9. Certificat en design graphique et numérique (en ligne) - Parsons School of Design

Le certificat de design graphique et numérique de Parsons couvre les compétences fondamentales en matière de design telles que le développement de concepts, la typographie, la disposition et les théories du design graphique telles que la théorie des couleurs.

Le programme met l'accent sur l'interconnexion de la photographie, de la typographie, de la couleur et d'autres éléments de conception graphique pour créer des compositions lisibles et convaincantes.

Il aide les participants à acquérir des compétences dans les logiciels standard de l'industrie, en se concentrant sur Adobe Illustrator, Adobe Photoshop et la suite Adobe Creative Cloud. Cela garantit que les apprenants acquièrent un ensemble de compétences bien équilibré, prêt à naviguer dans les complexités de la conception graphique et numérique.

Prix : $7,480

: $7,480 Durée : 18 mois

: 18 mois Niveau de cours : Débutant à Intermédiaire

10. Atelier de design graphique (en ligne) - Shillington ##

Le Shillington Graphic Design Bootcamp est une expérience d'apprentissage en ligne intensive et pratique pour les aspirants graphistes.

Le programme est connu pour son approche pratique. Il permet aux participants d'acquérir des compétences essentielles en matière de conception, notamment en ce qui concerne le développement de concepts, la disposition et la typographie.

Le programme d'études met l'accent sur les applications du monde réel, permettant aux apprenants de travailler sur des projets pertinents pour l'industrie et de construire un portfolio robuste.

Prix : $12,950

: $12,950 Durée : Trois mois à temps plein ou neuf mois à temps partiel

: Trois mois à temps plein ou neuf mois à temps partiel Niveau du cours : Débutants

Maintenant que vous avez exploré les principales certifications en design, vous devriez également apprendre à gérer et à traiter les projets de design.

La gestion de projets de design implique de jongler avec la créativité et l'organisation, et une gestion de projet efficace devient cruciale.

La gestion de projet vous aide à à mieux s'organiser et permet une collaboration et une coordination sans faille tout au long du processus de conception.

Explorez ClickUp pour gérer vos projets de conception avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches Le logiciel de gestion de projet de conception de ClickUp simplifie votre travail en rassemblant tout dans un seul espace accessible.

Il sert de hub$a, rassemblant tous les éléments de votre travail créatif. Des étapes initiales du brainstorming à l'exécution finale, ClickUp offre un environnement de collaboration à votre équipe.

Voici quelques fonctionnalités uniques qui constituent des outils précieux pour gérer et organiser les projets de conception :

ClickUp Creative and Design Template

Le modèle de revue de conception ClickUp est ce dont vous avez besoin pour développer des expériences utilisateur transparentes et modernes pour vos clients Le modèle de création et de conception de ClickUp offre des fonctionnalités telles que l'organisation des idées en tâches réalisables, la création d'échéanciers visuels et la facilitation de la collaboration autour d'un projet.

Qu'il s'agisse de travailler sur la conception d'un site Web ou sur une campagne publicitaire, ce modèle aide à gagner du temps grâce à une création rapide, à une meilleure reconnaissance de la marque et à la cohérence du message, ainsi qu'à une simplification globale de la procédure processus de conception .

ClickUp propose également de nombreux modèles, tels que des modèles d'instructions de travail, des modèles de tableaux d'humeur , modèles de publicité et des modèles de rapports de progression.

ClickUp Tableaux blancs

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

Montrer et non pas dire - c'est précisément ce que fait ClickUp Whiteboards Tableaux blancs ClickUp vous aident à faire.

Bien qu'il n'y ait pas de pénurie de logiciels de tableau blanc sur le marché , ClickUp se distingue comme l'une des rares plateformes de gestion de projet offrant une assistance native pour les tableaux blancs. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à des intégrations supplémentaires.

Les fonctionnalités de ClickUp sont les suivantes outil de tableau blanc pour Mac et Windows est l'un des meilleurs outils de meilleure collaboration outils de tableau blanc pour le printemps 2023, selon G2.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs Collaboration /$$img/

Collaborez visuellement avec les membres de l'équipe au sein des Tableaux blancs ClickUp pour faire du brainstorming et transformer les idées en éléments exploitables

Cet outil dynamique capture et intègre rapidement les idées dans vos flux de travail. Des menus intuitifs, des raccourcis clavier pratiques et de nombreux modèles augmentent l'impact des sessions de brainstorming.

Lorsque vous utilisez ClickUp Whiteboards pour créer des diagrammes et des wireframes, vous bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur les personnes qui affichent le tableau et y contribuent.

Cela garantit une collaboration transparente au sein de l'équipe, en minimisant les chevauchements et la confusion.

Concevoir et mieux gérer avec des certifications et des outils

Alors que vous entamez votre parcours de conception, n'oubliez pas que les certifications vous dotent de connaissances théoriques et de compétences pratiques.

Que vous souhaitiez vous perfectionner, faire progresser votre carrière ou rationaliser votre projet de conception, la clé est d'opter pour l'apprentissage continu.

Et pendant que vous y êtes, tirez parti d'outils innovants tels que ClickUp pour une carrière de concepteur réussie et épanouissante. Cet outil de gestion de projet et de collaboration vous aidera à gérer vos projets de conception en organisant tout en un seul endroit et en vous faisant gagner du temps.

Cela vaut la peine d'essayer. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !