Du manuel à l'automatisation : 10 meilleurs logiciels d'automatisation de la charge de travail

Avez-vous déjà été enseveli sous des tonnes de paperasse, luttant pour garder la tête hors de l'eau ? C'est comme un cycle de chaos sans fin, et vous aimeriez avoir une sorte de magie pour vous aider à tout gérer, n'est-ce pas ?

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être magicien pour cela ! Les outils logiciels d'automatisation de la charge de travail (WLA) sont là pour vous sauver.

Ils travaillent comme par magie en automatisant les processus d'ordonnancement et de gestion, en stimulant les processus de gestion de la charge de travail et en améliorant la productivité le forfait stratégique de main-d'œuvre et élimine la nécessité d'une intervention humaine constante.

Nous avons parcouru Internet pour trouver les 10 meilleurs logiciels d'automatisation de la charge de travail, vous épargnant ainsi des recherches interminables. Nous examinerons leurs avantages, leurs inconvénients et leurs prix afin que vous puissiez trouver celui qui vous convient le mieux et rester enfin au sommet de votre art.

Finie la noyade, il est temps de surfer sur les vagues de l'efficacité ! 🏄

Qu'est-ce qu'un logiciel d'automatisation de la charge de travail ?

Les logiciels d'automatisation de la charge de travail sont utilisés pour planifier, initier, exécuter et superviser les charges de travail, qui englobent les activités répétitives de l'entreprise et les activités de l'entreprise Processus informatiques . Ces charges de travail comprennent les tâches qui font partie de l'activité de l'entreprise d'une entreprise et peut être manuel ou numérique.

Avec l'automatisation de la charge de travail, vous pouvez transformer les tâches manuelles en processus numériques, en éliminant le besoin d'intervention manuelle. Cette transformation minimise les erreurs et améliore l'efficacité globale de l'entreprise et de ses opérations informatiques.

Vous pouvez employer ces outils polyvalents d'automatisation de la charge de travail pour des tâches telles que le transfert de données entre différents systèmes, la gestion des ressources informatiques, la génération de rapports et la manipulation de données, entre autres fonctions.

Appliquez-les sur site, dans le cloud ou en environnements hybrides .

Il existe trois types d'outils d'automatisation de la charge de travail (WLA) :

Outils d'ordonnancement: Créés principalement pour l'ordonnancement des tâches Outils d'automatisation de la charge de travail par points : Adaptés à des cas d'utilisation, des systèmes ou des environnements spécifiques Outils WLA universels : conçus pour s'adapter à n'importe quel scénario, plateforme, système ou technologie

Que rechercher dans un logiciel d'automatisation de la charge de travail ?

Pour choisir la bonne charge de travail, il est nécessaire de disposer d'un logiciel d'automatisation de la charge de travail logiciel d'automatisation pour les besoins de votre entreprise pour choisir un logiciel d'automatisation, tenez compte des facteurs suivants :

Évolutivité : Assurez-vous que le logiciel d'automatisation peut répondre à vos charges de travail actuelles et s'adapter facilement à la croissance future

: Assurez-vous que le logiciel d'automatisation peut répondre à vos charges de travail actuelles et s'adapter facilement à la croissance future Compatibilité : vérifiez si le logiciel peut s'intégrer à vos systèmes, bases de données et applications existants

: vérifiez si le logiciel peut s'intégrer à vos systèmes, bases de données et applications existants Capacités d'automatisation : Recherchez des fonctionnalités telles quela planification des tâchesles déclencheurs d'évènements, etl'automatisation du flux de travail pour répondre à vos besoins spécifiques

: Recherchez des fonctionnalités telles quela planification des tâchesles déclencheurs d'évènements, etl'automatisation du flux de travail pour répondre à vos besoins spécifiques Surveillance et rapports : Le logiciel doit permettre un suivi et un reporting en temps réeldes outils de rapports pour suivre les performances des tâches et des processus automatisés

: Le logiciel doit permettre un suivi et un reporting en temps réeldes outils de rapports pour suivre les performances des tâches et des processus automatisés La facilité d'utilisation : Une interface conviviale et une installation intuitive peuventfaire gagner du temps et réduire la courbe d'apprentissage

: Une interface conviviale et une installation intuitive peuventfaire gagner du temps et réduire la courbe d'apprentissage Flexibilité : Recherchez un logiciel qui permet une personnalisation sans code ainsi que la création de scripts pour s'adapter à des flux de travail uniques

Les 10 meilleurs logiciels d'automatisation de la charge de travail à utiliser en 2024

Ne laissez pas une charge de travail trop lourde vous peser ! Découvrez comment ces meilleurs outils d'automatisation de la charge de travail peuvent transformer votre flux de travail.

Rejoignez-nous pour découvrir leurs fonctionnalités marquantes, leurs limites et leurs options de tarification afin d'identifier l'outil idéal pour répondre à vos besoins. 👌

1. ClickUp

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important

Optimisez votre la gestion de la charge de travail avec ClickUp - la solution tout-en-un ultime pour tous les besoins de votre entreprise ! Dites adieu aux tâches fastidieuses et répétitives en les automatisant, en programmant des rappels et en distribuant les charges de travail en tenant compte de la disponibilité de votre équipe. 🤗

Avec le ClickUp Vue Charge de travail avec ClickUp Workload View, vous obtenez une représentation visuelle de la charge de travail de chaque membre de l'équipe sur la période que vous avez choisie, qu'il s'agisse d'une ou deux semaines ou d'un mois entier. Cette fonctionnalité très pratique vous permet de savoir qui peut être débordé et avoir besoin d'un partage de la charge, tout en garantissant une allocation optimale des ressources.

Utilisez ClickUp pour automatiser votre charge de travail avec plus de 100 automatisations, un assistant IA pratique et une vue Charge de travail unifiée

Explorer plus de 100 Automatisations intégrées pour automatisation de la gestion de projet et minimiser la charge de travail manuelle, qu'il s'agisse d'attribuer des tâches, d'étiqueter les changements de priorité, de mettre à jour les statuts ou de laisser des commentaires. Vous pouvez également paramétrer la fonction Tâches récurrentes pour ne jamais perdre le fil et créer des Rappels à partir de commentaires ou de notifications.

Mais à faire l'automatisation des tâches travail ? Lorsqu'un évènement déclencheur se produit et satisfait une condition spécifiée, ClickUp lance automatiquement une action prédéfinie. Par instance :

Déclencheur : Demande d'un nouveau client Condition : Demande reçue pendant les heures d'ouverture de l'entreprise Action : Assigner automatiquement la demande à un représentant commercial disponible pour une réponse invite, instructions

Vous pouvez également exploiter la puissance de l'outil Assistant ClickUp IA qui génère instantanément éléments d'action et des sous-tâches en fonction du contexte de vos tâches et de vos documents. C'est comme si vous aviez votre propre assistant de productivité à votre disposition ! 🧙‍♂️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (9,000+ reviews)

:4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra:4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. ActiveBatch

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ActiveBatch.png ActiveBatch /$$$img/

Via : ActiveBatch ActiveBatch est un outil d'automatisation informatique low-code et un planificateur de tâches d'entreprise réunis en un seul outil. Il vous permet d'automatiser, de superviser et de rationaliser sans effort les flux de travail de bout en bout, le tout à partir d'un hub unique et centralisé. 🎯

ActiveBatch soulage les tâches manuelles grâce à des déclencheurs d'événements pour un large tableau de flux de travail d'entreprise et d'informatique, y compris les e-mails, les évènements de fichiers, les déclencheurs de fichiers FTP (File Transfer Protocol) et les modifications de données.

Parmi les outils d'automatisation de la charge de travail de cette liste, ActiveBatch propose des centaines d'intégrations prêtes à l'emploi pour assister les principaux fournisseurs aux côtés de connecteurs universels et d'un adaptateur Super REST API. Cela signifie que vous pouvez intégrer presque n'importe quelle application ou technologie sur le marché.

Pour créer des flux de travail complets, le logiciel offre de nombreuses intégrations préconstruites pour les actions fréquemment scriptées grâce à sa fonctionnalité Bibliothèque de travaux intégrés.

ActiveBatch offre des fonctionnalités en libre-service, permettant aux utilisateurs de l'entreprise et aux équipes du service d'assistance de déclencher des processus essentiels sans alourdir le travail de votre équipe informatique.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveBatch

Adaptateur Super REST API à faible code

Nombreuses intégrations sans code

Interface glisser-déposer

Planification et automatisation avancées

Limites d'ActiveBatch

L'amélioration du module de déclenchement et de notification pourrait être bénéfique

Les rapports sur les problèmes sont quelque peu limités

Prix d'ActiveBatch

Disponible sur demande

G2 :4.6/5 (150+ commentaires)

:4.6/5 (150+ commentaires) Capterra:4.7/5 (50+ commentaires)

3. RunMyJobs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/RunMyJobs.png Tableau de bord RunMyJobs /$$$img/ RunMyJobs via Rayon de confiance RunMyJobs de Redwood est un logiciel en tant que service (SaaS) et un outil basé sur le cloud pour l'automatisation de la charge de travail et la planification des tâches. Il centralise tous vos processus dans une plateforme unique et libère votre personnel des entraves des tâches manuelles répétitives, ouvrant la porte à des possibilités d'automatisation infinies. 🚪

Cette plateforme excelle dans l'automatisation des processus à travers un intervalle d'environnements, notamment sur site, cloud et hybride. Elle permet une intégration en douceur des systèmes d'entreprise tels que le CRM eRP et la gestion de la chaîne d'approvisionnement avec vos systèmes informatiques critiques, nécessitant une intervention humaine minimale pour assurer un fonctionnement sans faille de l'ensemble.

En plus de cela, RunMyJobs s'intègre de manière transparente aux technologies de pointe telles que SAP RISE, S/4HANA et BTP dans l'entreprise moderne.

Les meilleures fonctionnalités de RunMyJobs

Interface utilisateur low-code

SaaS cloud-native

API simple qui intègre rapidement des services web REST ou SOAP

Automatisation en toute sécurité des processus dans les environnements sur site, cloud et hybrides

Fonctionnalités de transfert de fichiers gérés (MFT) entièrement intégrées

Limites de RunMyJobs

L'assistance client pourrait être améliorée

L'installation initiale peut être un peu complexe par rapport à d'autres outils d'automatisation de la charge de travail

Prix de RunMyJobs

Disponible sur demande

G2 :4.7/5 (100+ commentaires)

:4.7/5 (100+ commentaires) Capterra:4.8/5 (30+ avis)

4. Control-M

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Control-M.png Environnement de travail Control-M /$$$img/

Via : Contrôle-M Présentation de Control-M - une solution logicielle d'automatisation de la charge de travail permettant d'orchestrer et d'automatiser de manière transparente les processus de travail de l'entreprise optimiser les flux de travail dans plusieurs usines, départements et emplacements. Ce logiciel simplifie l'orchestration des flux de travail d'applications et de données, en vous fournissant les outils pour créer, gérer, définir et surveiller sans effort les flux de production.

Le logiciel est doté de nombreuses fonctionnalités, notamment les pipelines de données, la gestion des accords de niveau de service et le transfert de fichiers géré. De plus, il fournit des fonctionnalités opérationnelles avancées que Dev, Ops et diverses entreprises peuvent facilement adopter. 💼

Sa fonctionnalité Jobs-as-Code est une méthode DevOps qui vise à rendre les flux de travail versionnables, testables et maintenables.

Cette approche facilite la collaboration entre les développeurs et les ingénieurs lorsqu'ils définissent, planifient, gèrent et surveillent collectivement les flux de travail des applications en production.

Control-M meilleures fonctionnalités

Intégrations natives AWS, Google Cloud Platform et Azure

Gestion des accords de niveau de service (SLA) avec analyse prédictive

Collaboration évolutive entre Dev et Ops

affichage à 360° du pipeline de données

Déplacement et visibilité intelligents des fichiers

Limites de Control-M

Les utilisateurs non initiés à la technologie peuvent trouver la prise en main difficile

L'automatisation des lots ne se fait pas toujours sans heurts

Prix de Control-M

Disponible sur demande

G2 :4.4/5 (plus de 50 commentaires)

:4.4/5 (plus de 50 commentaires) Capterra:4.3/5 (moins de 10 commentaires)

5. Échiquier de pierres

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Stonebranch.png Tableau de bord Stonebranch /$$$img/

Via : Branche de la pierre La solution Stonebranch Charge de travail Automatisation vous aide à rationaliser, gérer et orchestrer les processus informatiques. Elle vous donne un contrôle total sur les flux de travail à travers différentes plateformes et les applications d'entreprise indépendamment de l'endroit où les données sont stockées. 🗃️

Cette solution est parfaite pour les organisations qui exploitent des services informatiques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle élimine le besoin de travaux quotidiens traditionnels par lots et assure le bon fonctionnement de tout avec une efficacité en temps réel. Vous serez en mesure de servir à la fois les parties prenantes internes et les clients externes sans interruptions inutiles.

En matière d'intégration, les options sont illimitées. Que vous travailliez sur le mainframe ou dans le cloud, vous pouvez vous connecter à n'importe quelle plateforme ou application.

Utilisez des intégrations pré-packagées, créez les vôtres ou accédez aux blueprints d'intégration du Stonebranch Integration Hub open-source piloté par la communauté.

Les meilleures fonctionnalités de Stonebranch

Déploiement automatisé de l'infrastructure

Planification intelligente basée sur les évènements

Orchestration évolutive des pipelines de données

Fonctionnalité native de transfert de fichiers gérés (MFT)

Automatisation des processus d'entreprise dans le cloud hybride

Automatisation etlogiciel de planification des tâches et fonctionnalités

Limites de Stonebranch

Les utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage avec le logiciel d'automatisation et de planification des tâches

Les mises à jour pourraient être plus conviviales

Prix de Stonebranch

Disponible sur demande

G2 :4.5/5 (plus de 80 commentaires)

:4.5/5 (plus de 80 commentaires) Gartner:4.5/5 (moins de 10 avis)

6. IBM Charge de travail Automatisation

Via : Charge de travail Automatisation d'IBM IBM Charge de travail Automatisation intégre en toute transparence les flux de travail informatiques, opérationnels et business. Elle excelle dans l'optimisation des processus non surveillés et pilotés par des évènements, conçus pour fonctionner dans des environnements hybrides.

Cette solution offre un hub centralisé pour l'automatisation des activités, avec une interface utilisateur intuitive qui permet aux utilisateurs de modéliser, gérer et surveiller leurs charges de travail. Elle améliore cette expérience avec des affichages graphiques, des analyses intégrées et des tableaux de bord personnalisables.

L'outil simplifie le déplacement des fichiers et la modélisation de l'automatisation des flux de travail. La nouvelle fonctionnalité Charge de travail Designer fournit une interface conviviale pour la conception d'objets de planification avec une aide contextuelle et des représentations graphiques.

Cette plateforme offre également un aperçu complet de tous les processus de votre organisation sur un tableau de bord. Cela contribue à rationaliser le travail de votre équipe d'exploitation et permet une intégration harmonieuse avec les outils de surveillance et d'alerte. 📢

Les meilleures fonctionnalités de la Charge de travail Automatisation d'IBM

Tableau de bord intuitif

Analyse de données alimentée par l'IA pour la détection des anomalies

Capacités de transfert de fichiers gérés

Concepteur de flux de travail

Orchestration cloud-native

Les limites de la Charge de travail Automatisation d'IBM

La documentation d'IBM pourrait être améliorée par rapport à d'autres outils d'automatisation des charges de travail

Une formation approfondie peut être nécessaire pour tirer le meilleur parti de ses fonctions

Prix d'IBM Charge de travail Automatisation

Disponible sur demande

IBM Charge de travail Automatisation évaluations et critiques

G2 :4.3/5 (10+ reviews)

:4.3/5 (10+ reviews) PeerSpot:4/5 (20+ avis)

7. Oracle Autonomous Transaction Processing (Traitement autonome des transactions)

Via : Oracle Oracle Autonomous Transaction Processing est un service de base de données tout-en-un conçu pour gérer différentes charges de travail (transactions, analyses et tâches par lots) en une seule fois. Il est préconfiguré avec le format de ligne, les index et la mise en cache des données. Cela garantit l'évolutivité, la disponibilité, une sécurité robuste et des perspectives opérationnelles en temps réel. 🧐

Oracle simplifie l'exploitation des bases de données hautes performances, s'adaptant à tout, des simples applications web aux grands systèmes critiques pour l'entreprise. Ses transactions sont principalement basées sur des lots, traitant les données de manière sérielle et les envoyant et les recevant selon les besoins.

La plateforme assiste un large intervalle de bases de données, y compris MRP, MDB et ODBC. De plus, elle est disponible sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI), mais vous pouvez également y accéder sur site.

Meilleures fonctionnalités d'Oracle Autonomous Transaction Processing

Configuration et réglage automatiques des bases de données

Surveillance continue et correction prédictive des erreurs matérielles et logicielles

Intégrécapacités d'IA générative Protection contre les attaques externes et les menaces internes

Offre des fonctionnalités d'audit avancées

Limites du traitement autonome des transactions d'Oracle

Le matériel de formation pourrait faire l'objet de mises à jour plus fréquentes

La communication au sein de certains systèmes Oracle pourrait être améliorée

Prix d'Oracle Autonomous Transaction Processing

Prix unitaire : 1,34 $/OCPU par heure

G2 :3.5/5 (moins de 10 avis)

:3.5/5 (moins de 10 avis) Gartner:4.7/5 (plus de 10 avis)

8. JAMS Scheduler

Via : JAMS Scheduler JAMS Scheduler assiste Les équipes informatiques en simplifiant et en automatisant les charges de travail. Il s'agit prend en charge un large intervalle de tâches depuis les processus par lots et les scripts de base jusqu'aux flux de travail multiplateformes complexes impliquant plusieurs serveurs et applications d'entreprise.

Le logiciel fonctionne de manière transparente sur différentes plateformes, applications, API et langages de script. Il renforce la fiabilité des travaux par lots et étend les capacités des planificateurs natifs, permettant la création de puissantes séquences de travaux.

Vous pouvez l'utiliser pour planifier des tâches selon des échéanciers spécifiques ou les déclencher en fonction de l'achèvement d'autres évènements. JAMS surveille de près les statuts des travaux, fournit des notifications en cas de réussite ou d'échec et maintient une piste d'audit détaillée de chaque exécution.

Les entreprises peuvent éliminer la complexité, les risques de sécurité et le manque de visibilité associés à la gestion des processus d'entreprise critiques grâce à variété outils de planification et des scripts.

Une fois que vous avez centralisé la gestion des travaux dans JAMS, les équipes informatiques peuvent s'y fier en toute confiance pour gérer les flux de travail multiplateformes et obtenir des résultats mesurables. 📐

Les meilleures fonctionnalités de JAMS Scheduler

Assistance aux plates-formes d'automatisation telles que Windows, Linux et OpenVMS

Automatisation des processus par lots

Automatisation des scripts, des processus ERP, de l'ETL et des transferts de fichiers

Alertes de flux de travail en cas d'échec ou de réussite

Limites de JAMS Scheduler

L'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

La recherche d'un travail dans des flux de travail complexes peut prendre beaucoup de temps

Prix de JAMS Scheduler

Disponible sur demande

JAMS Scheduler évaluations et critiques

G2 :4.7/5 (100+ reviews)

:4.7/5 (100+ reviews) Capterra:4.6/5 (10+ commentaires)

9. Broadcom AutoSys Charge de travail Automatisation

Via : Broadcom AutoSys Charge de travail Automatisation de Broadcom permet aux entreprises d'obtenir un meilleur contrôle et une meilleure visibilité de leurs charges de travail sur toutes les plates-formes, Systèmes ERP et le cloud.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est son extrême évolutivité : que vous ayez une charge de travail à petite échelle ou une charge plus importante et plus complexe, AutoSys peut la prendre en charge. De plus, il offre une assistance étendue pour diverses applications, ce qui en fait un outil polyvalent pour les organisations qui s'appuient sur un large intervalle de logiciels.

La solution offre également une planification multiplateforme, vous permettant de superviser de bout en bout les processus d'entreprise qui s'étendent sur différentes plateformes, améliorant ainsi la visibilité sur l'ensemble du processus. 👀

Pour les entreprises en quête de fiabilité, AutoSys propose des fonctionnalités de tolérance aux pannes et de récupération. Des mécanismes de reprise automatisés garantissent que les tâches sont achevées avec précision et dans les délais, minimisant ainsi les temps d'arrêt et les perturbations.

Les meilleures fonctionnalités d'AutoSys

Assistance aux protocoles de services web SOAP et REST

Intégration simple des tâches Hadoop telles que HDFS, PIG, HIVE et SQOOP

Analyse de la charge de travail à travers plusieurs fournisseurs et applications

Mécanisme de récupération automatisé

Point de contrôle unique versgérer les processus critiques de l'entreprise Limites d'AutoSys

Les options de personnalisation des rapports pourraient être améliorées

L'interface pourrait être plus moderne et plus conviviale

Prix d'AutoSys

Disponible sur demande

G2 :4.5/5 (40+ avis)

:4.5/5 (40+ avis) PeerSpot:4.2/5 (70+ avis)

10. Tidal

Via : Marée Tidal sert à remplacer efficacement les processus manuels, les silos de planification et les scripts personnalisés. 📃

Vous pouvez rapidement mettre en œuvre l'automatisation dans tous les aspects de votre entreprise, couvrant l'infrastructure, le middleware et les applications. Le logiciel se connecte avec plus de 60 intégrations préconstruites, et vous pouvez également créer vos propres intégrations à l'aide des outils fournis.

Créez des affichages de surveillance ou tirez parti de des rapports pré-conçus pour assurer le suivi de vos tâches de suivi. Vous pouvez adapter les tableaux de bord aux préférences des utilisateurs des entreprises et des services informatiques.

Faites preuve de flexibilité grâce à la planification basée sur les évènements, qui vous permet de lancer des tâches et d'envoyer des notifications en réponse à des évènements spécifiques. Cette adaptabilité garantit que votre système peut répondre aux besoins évolutifs de votre organisation.

Les meilleures fonctionnalités de Tidal

Planification basée sur les évènements

Automatisation conviviale pour les développeurs

Gestion des accords de niveau de service (SLA) et suivi du chemin critique

Nombreuses intégrations

Limites de la marée

Le tableau de bord pourrait avoir une meilleure visibilité par rapport à d'autres outils d'automatisation de la charge de travail

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage

Prix de Tidal

Disponible sur contact

G2 :4.7/5 (50+ reviews)

:4.7/5 (50+ reviews) Capterra:4.7/5 (30+ commentaires)

Supprimer les tâches manuelles avec les meilleurs outils d'automatisation de la charge de travail

Dites adieu aux tâches manuelles chronophages avec ces 10 meilleurs outils logiciels d'automatisation de la charge de travail. Ils changent la donne et peuvent booster votre productivité, réduire les erreurs et permettre à votre équipe de se concentrer sur les tâches qui requièrent leur expertise.

Découvrez la solution ultime tout-en-un et conviviale pour l'automatisation de la charge de travail en en vous inscrivant gratuitement à ClickUp ! L'avenir de l'automatisation des charges de travail est déjà là, alors exploitez la puissance de de nombreuses Automatisations et un assistant alimenté par l'IA pour rationaliser vos tâches sans effort.

Gardez un œil sur tout votre travail à partir d'un seul affichage unifié pour atteindre la réussite avec un minimum d'efforts. ✌️