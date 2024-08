10 meilleures alternatives à Scoro pour la gestion des projets et des tâches [Sélectionnées par des experts]

Se lancer dans un nouveau projet est aussi effrayant qu'excitant. Sera-t-il couronné de succès ou deviendra-t-il un autre récit édifiant ? 👀

La vérité est que vos décisions jouent un rôle crucial dans la détermination de l'avenir de votre projet, et opter pour la qualité.. un logiciel de gestion de projet de qualité est une étape dans la bonne direction. Il existe une corrélation positive entre l'utilisation d'un tel logiciel et la performance du projet 77% de tous les projets performants ont été gérés à l'aide de ces outils spécialisés !

Une plateforme complète comme Scoro facilite la gestion efficace des projets et des gestion des tâches la gestion de projet permet d'obtenir des informations utiles et, en fin de compte, d'améliorer les résultats de l'entreprise. Il existe cependant de nombreux autres outils de gestion de projet offrant des fonctions similaires.

Si vous avez essayé Scoro mais que vous ne l'avez pas apprécié, ne revenez pas tout de suite aux anciennes feuilles de calcul et aux e-mails. Consultez notre liste de 10 alternatives à Scoro, achevée par une analyse approfondie de leurs fonctionnalités clés, limites et prix, et choisissez celle qui répond à vos objectifs de projet ! ✌️

Qu'est-ce que Scoro ?

Scoro Scoro intègre diverses fonctions dans une plateforme unifiée, vous permettant de :

Gérer des projets 2. Suivre les finances Maintenir les relations avec les clients En réunissant toutes les informations relatives au projet en un seul endroit, des propositions des clients à la facturation, Scoro promeut une meilleure collaboration entre les équipes commerciales, les équipes de livraison et les équipes financières.

En outre, les tableaux de bord personnalisables de Scoro vous donnent un aperçu en temps réel des statuts des projets, des dates d'échéance et d'autres indicateurs clés à travers cette solution logicielle de gestion de projet. Le logiciel de gestion de projet Diagramme de Gantt cette fonctionnalité vous permet de visualiser les données de l les échéanciers des projets vous aider classer les tâches par ordre de priorité en fonction des délais.

En ce qui concerne les finances, Scoro stocke, analyse et prévoit les indicateurs financiers. Les entreprises sont ainsi en mesure d'optimiser l'allocation des ressources et gérer les flux de trésorerie de manière proactive. 💸

Scoro's Fonctions CRM permettent de suivre les interactions, les équipes commerciales et l'historique de chaque client, ce qui vous permet d'afficher une vue à 360 degrés de vos relations avec vos clients. Cette plateforme dispose de fonctionnalités avancées, ce qui se reflète dans son prix quelque peu élevé. Si vous n'avez pas vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités, il peut être intéressant d'explorer les alternatives de Scoro.

Quels sont les éléments à prendre en compte avant de choisir une alternative à Scoro ?

Après avoir pleinement évalué les besoins de votre entreprise, utilisez ces lignes directrices pour vous aider à choisir une alternative Scoro qui fonctionne pour vous :

Capacités de base : Assurez-vous que la plateforme offre les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de..la gestion de projetdes fonctions de gestion de la relation client (CRM) ou autre Personnalisation : Recherchez un système qui peut être adapté à vos processus d'entreprise spécifiques Collaboration au sein de l'équipe: La plateforme doit faciliter la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe, idéalement en temps réel Des indicateurs perspicaces: Un bon système doit offrir des informations exploitables par le biais de tableaux de bord ou de rapports détaillés Évolutivité : Choisissez une plateforme qui peut s'adapter à la croissance de votre entreprise, que ce soit en termes de fonctionnalités supplémentaires ou de capacité à gérer plus de données et d'utilisateurs Compatibilité avec les tiers : Vérifiez si la plateforme peut s'intégrer de manière transparente aux autres outils que votre entreprise utilise actuellement, tels que les outils de marketing ou de communication Service à la clientèle : Assurez-vous que l'assistance est suffisante, que ce soit par le biais d'un centre d'aide, d'une assistance en ligne ou de lignes de service client directes Commentaires : Consultez les avis et évaluations des utilisateurs du produit pour vous faire une idée de la satisfaction des clients et des problèmes courants (le cas échéant)

Gérer les projets plus efficacement : 10 meilleures alternatives à Scoro à explorer

Bien que Scoro offre un large tableau de fonctionnalités et rationalise de nombreuses opérations d'entreprise, ce n'est pas nécessairement une solution finale pour toutes les organisations. Que vous recherchiez des fonctions plus spécialisées, des options plus économiques ou peut-être une expérience utilisateur différente, la liste suivante des 10 meilleures alternatives Scoro a de quoi satisfaire tout le monde !

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est l'une des alternatives à Scoro les plus polyvalentes que vous puissiez trouver, grâce à sa complète Solution de gestion de projet . En fait, le logiciel est la solution de gestion de projet de G2 #Produit de gestion de projet n°1 pour 2023 ! 🌞

Avec ce puissant outil de gestion de projet, vous pouvez micro-gérer chaque aspect de votre portfolio de projet, qu'il s'agisse d'organiser les flux de travail, de suivre les délais ou d'allouer des ressources.

Visualisez et planifiez votre flux de travail en utilisant 15+ vues personnalisables, comme les Listes, les diagrammes de Gantt, les Calendriers ou les Tableaux. Tableaux de bord ClickUp rassemblent les indicateurs importants du projet, tels que la progression de l'équipe, le statut des tâches et le suivi du temps.

Enregistrez avec précision le temps passé sur les tâches et les projets dans ClickUp

Au cœur de toute équipe efficace se trouve une excellente gestion des tâches Tâches ClickUp fait de cette fonctionnalité un jeu d'enfant. Qu'il s'agisse de décomposer des livrables en sous-tâches et en les classant par ordre de priorité en fonction de l'urgence, ClickUp s'assure que rien ne passe à travers les mailles du filet.

Gagnez des heures chaque semaine en utilisant Automatisations ClickUp et Tâches récurrentes pour vous libérer de vos occupations. Besoin de respirer davantage ? Les Modèle de gestion des tâches ClickUp aide les équipes interfonctionnelles à respecter des délais serrés en leur fournissant un cadre efficace pour cartographier et contrôler les tâches quotidiennes.

Vous disposez d'un espace unifié pour toutes les tâches de l'équipe la documentation du projet dans le cadre du projet de recherche sur la puissance de l'IA Documents ClickUp . Collaborez en temps réel sur les descriptifs de projet et les tâches liées à la livraison et liez les documents importants aux flux de travail, garantissant ainsi une exécution transparente des tâches. ClickUp IA révolutionne la gestion des documents en affinant votre écriture, en résumant les documents et en générant des éléments standards tels que des notes de réunion et des e-mails. N'est-ce pas l'assistant de travail par excellence ? 🤖

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement et peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et plus encore /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

L'un des plus grands avantages de ClickUp est son ses intégrations étendues . La plateforme peut se connecter à plus de 1 000 outils gratuitement, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises dans des écosystèmes logiciels spécifiques.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Asana

Via : Asana Asana offre un mélange de flexibilité et de fonctions, parfait pour toute taille d'équipe, notamment les équipes interfonctionnelles . Décomposez sans effort les projets en éléments digestes, ce qui permet de savoir très facilement qui fait quoi et dans quel délai.

Ce qui distingue vraiment Asana, ce sont ses fonctionnalités visuelles qui vous aident à comprendre votre projet en un coup d'œil. Utilisez les échéanciers pour voir la progression du projet et les diagrammes de Gantt pour afficher plus en détail les calendriers et.. les dépendances entre les tâches .

Par ailleurs, Asana dispose d'un tableau d'intégrations logicielles. Vous utilisez déjà Slack, Google Drive ou Microsoft Teams ? Vous pouvez intégrer ces plateformes de manière transparente pour un flux de travail fluide.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Échéancier visuel pour le suivi des projets

Fonctionnalité de dépendance pour gérer les relations entre les tâches

Des sous-tâches pour décomposer les flux de travail complexes

Modèles personnalisables

plus de 100 intégrations

Limites d'Asana

La gestion des documents pourrait être améliorée

Les nouveaux utilisateurs subissent une courbe d'apprentissage

Asana pricing* (en anglais)

Basic : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Business : 24,99 $/mois par utilisateur

: 24,99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (plus de 9 500 commentaires)

: 4.3/5 (plus de 9 500 commentaires) Capterra : 4.5/5 (12 000+ commentaires)

3. Rodeo Drive

Via : Rodéo Rodeo Drive possède un grand nombre de fonctionnalités standard que l'on peut attendre d'une plateforme de gestion de projet. Elle vous aide à suivre le temps passé sur les tâches et vous montre comment votre projet se fait sur le plan budgétaire. Il vous permet également, à vous et à votre équipe, de gérer facilement les statuts des tâches à l'aide d'une fonctionnalité pratique de glisser-déposer.

Ce qui rend Rodeo Drive spécial, c'est son assistance personnalisée à la facturation pour chaque projet et chaque client. Vous pouvez paramétrer la facturation phase par phase et définir les flux de trésorerie. De plus, l'outil vous permet de garder une trace des taux spéciaux et des conditions de paiement pour différents clients !

Rodeo Drive meilleures fonctionnalités

Comparaison en temps réel des activités budgétées et des dépenses réelles

Planification des tâches par glisser-déposer dans l'affichage de l'échéancier

Factures personnalisables et facturation par phase

Gestion intégrée des contacts avec les clients et les fournisseurs

Fonctionnalités avancées de rapportsgestion de la charge de travail Limites de Rodeo Drive

L'utilisation de sa fonctionnalité de planification de la capacité peut s'avérer difficile

Comme il s'agit d'un produit relativement nouveau, certains bugs sont encore présents

Prix de Rodeo Drive

Free

Achiever: $14.99/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (Moins de 10 commentaires)

: 4.3/5 (Moins de 10 commentaires) Capterra : 4.7/5 (Moins de 10 avis)

4. Monday.com

Via : Monday.com Vous avez besoin de quelque chose de plus orienté client ? Monday.com facilite la collaboration avec les clients grâce à un accès invité contrôlé aux projets. Il propose également des fonctionnalités de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de l'information marketing de contenu . C'est l'une des alternatives les plus achevées de Scoro sur notre liste, grâce à cette combinaison de fonctionnalités !

Gérez vos pipelines avec les fonctionnalités de gestion des prospects et des contacts et le suivi des affaires, et utilisent des modèles spécialisés pour les ventes et les Flux de travail CRM .

La plateforme dispose d'un Tableau Kanban pour une représentation visuelle du statut des projets, ainsi que d'outils de facturation intégrés.

Elle offre des échéanciers visuels clairs et des diagrammes de Gantt pour vous aider à comprendre facilement la progression du projet, le suivi des jalons pour respecter le calendrier des projets, et le suivi des dépenses pour respecter le budget.

Monday.com meilleures fonctionnalités

Contrôle de l'accès des invités et des clients

Fonctionnalités CRM intégrées

Gestion de projet visuelle et conviviale

Outils de facturation intégrés

Modèles personnalisables pour divers secteurs d'activité

Les limites de Monday.com

L'interface n'est pas très intuitive

Capacités de recherche limitées par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet

Monday.com pricing* (en anglais)

Gratuit

Basic : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Pro : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

5. Wrike

Via : Wrike Wrike utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour rationaliser les processus de travail. Grâce à sa suite Work Intelligence alimentée par l'IA, vous pouvez prédire et gérer les risques liés aux projets, automatiser la création de tâches et améliorer la collaboration entre les membres de l'équipe.

En outre, la plateforme fournit des diagrammes de Gantt dynamiques et interactifs, utiles pour le forfait et l'ajustement des échéanciers des projets. Vous pouvez même discuter avec les membres de l'équipe et partager des documents directement dans l'affichage du diagramme de Gantt.

Wrike se targue d'un tableau impressionnant de 400+ intégrations avec des applications de productivité. Pour ceux qui utilisent son forfait premium Pinnacle, des fonctionnalités spécialisées telles que le suivi budgétaire, la facturation et la facturation sont également disponibles. 🧾

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Suite d'intelligence de travail avec IA et apprentissage automatique

Diagrammes de Gantt interactifs pour la planification des projets

Fonctionnalités de suivi budgétaire, de facturation et de facturation

plus de 400 intégrations

Limites de Wrike

Absence de fonctionnalité de discussion (chat)

Capacités de rapports limitées

Wrike pricing* (en anglais)

**Free

Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Business : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

: Contacter l'équipe commerciale Pinnacle : Équipe commerciale

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (3 000+ commentaires)

: 4.2/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (2 500+ commentaires)

6. Infini

Via : Infini Outil polyvalent et riche en fonctionnalités, Infinity vous permet d'organiser votre travail comme vous l'entendez. Choisissez parmi différentes vues, telles que des colonnes, des tableaux et des calendriers, pour afficher vos tâches et vos projets.

Pour vous permettre de démarrer rapidement, Infinity propose plus de 50 modèles personnalisables adaptés à différents scénarios de travail.

Infinity fait partie des des premiers adeptes de l'IA . Avec Infinity IA, vous bénéficiez de recommandations pilotées par l'IA pour vous aider à générer des idées créatives, à améliorer la prise de décision et à stimuler la productivité.

Si votre équipe peine à recueillir des informations internes ou externes, commencez à collecter des données avec les formulaires personnalisés d'Infinity. Ils vous permettent de recueillir des commentaires et de joindre également des pièces jointes d'assistance. 📝

Les meilleures fonctionnalités d'Infinity

Flux de travail hautement personnalisables avec tri, filtrage et regroupement

Recommandations pilotées par l'IA pour les flux de travail créatifs

Formulaires personnalisés pour le retour d'information et la collecte de données

Plus de 50 modèles personnalisables

Automatisation des processus

Limites d'Infinity

Peut être compliqué à utiliser

Les capacités d'automatisation sont limitées

Prix d'Infinity

Basic : 3,75 $/mois par utilisateur

: 3,75 $/mois par utilisateur Pro : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Unlimited : 74 $/mois

: 74 $/mois Enterprise : Contactez-nous pour un devis personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (10+ commentaires)

: 4.6/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (30+ commentaires)

7. Jira

Via : Atlassian Conçue à l'origine pour le développement de logiciels, Jira excelle dans le développement agile et.. le suivi des bugs . Il comprend des fonctionnalités telles que Tableaux Scrum et Kanban pour les différents besoins des projets, des feuilles de route pour un forfait global et un système de rapports robuste avec plus de 15 types de rapports.

Cela permet d'obtenir des informations en temps réel, ce qui aide les équipes à ajuster les priorités et à se concentrer sur ce qui est important.

En plus de ses fonctionnalités de base, Jira vous permet d'attribuer différents rôles aux utilisateurs, tels que développeur, rapporteur et spectateur, pour un accès personnalisé. Il peut également se targuer d'avoir plus de 3 000 intégrations logicielles dans diverses catégories, ce qui le rend polyvalent et adaptable à différents environnements de travail.

Jira fait partie de l'écosystème Atlassian et est livré avec un accès complet à ses gestion du travail logiciel pour les équipes d'entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Développement agile avec les tableaux Scrum et Kanban

Robustesuivi des problèmes* Des feuilles de route complètes pour un forfait global

plus de 3 000 intégrations

Contrôles d'accès intelligents

Assistance à l'accès complet à la gestion du travail de Jira

Limites de Jira

L'interface utilisateur ne semble pas conviviale pour certains utilisateurs

Les fonctionnalités de rapports pourraient être améliorées pour la gestion des projets

Prix de Jira

Free pour un maximum de 10 utilisateurs

pour un maximum de 10 utilisateurs Standard : 8,15 $/mois par utilisateur

: 8,15 $/mois par utilisateur Premium : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur **Entreprise : à partir de 141 000 $/an

Centre de données : À partir de 42 000 $/licence

G2 : 4.3/5 (5 500+ commentaires)

: 4.3/5 (5 500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (13 500+ avis)

8. Productif

Via : Productif Malgré son nom, Productive est bien plus qu'une application de productivité . Il s'agit d'un guichet unique destiné aux agences qui ont besoin d'aide pour gérer tout, des projets aux relations avec les clients, en passant par les finances et la collaboration avec les équipes.

Ce qui en fait une alternative bien équilibrée à Scoro, ce sont ses fonctions bien pensées pour suivre le temps, gérer les tâches, gérer les budgets, envoyer des factures et même garder un onglet sur la façon dont votre équipe commerciale se débrouille. Productive offre également des analyses robustes qui donnent un aperçu en temps réel des performances de votre agence. 📊

Avec des fonctionnalités telles que la collaboration documentaire et la gestion de l'information, Productive est un outil d'aide à la décision communication avec les clients productive facilite le travail d'équipe et permet à tout le monde, y compris vos clients, de rester dans le coup.

Les meilleures fonctionnalités de Productive

Suivi budgétaire avancé et capacités de facturation

Informations détaillées sur l'entonnoir des ventes

Solutions de suivi du temps, d'affectation des ressources et de gestion des tâches

Collaboration documentaire avec modification en cours

Rapports et indicateurs financiers

Limites de la productivité

Plus d'options de personnalisation possibles

Pas d'intégration correcte des e-mails

Productive pricing* (en anglais)

Essentiel : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Professionnel : 24 $/mois par utilisateur

: 24 $/mois par utilisateur Ultimate et Enterprise : Contact Productif

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (30+ commentaires)

: 4.6/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (70+ commentaires)

9. Trello

Via : Trello Trello utilise un Tableau de type Kanban où vous pouvez créer des cartes pour les tâches, et ces cartes peuvent contenir une multitude d'informations telles que les tâches assignées, les dates d'échéance et les pièces jointes.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Trello est "Butler", un système d'automatisation qui permet de minimiser le travail manuel dans les projets. D'un simple bouton, l'Étiquette peut déplacer une carte, étiqueter les membres de l'équipe, et bien plus encore.

Trello propose également divers "Power-Ups" ou plugins que vous pouvez ajouter pour améliorer les capacités de votre Tableau. Ceux-ci vont des intégrations avec d'autres logiciels comme Slack et Jira à des fonctionnalités telles que des checklists avancées et des raccourcis clavier.

La plateforme dispose de hubs de ressources pour vous aider à adapter l'outil à différents cas d'utilisation, ce qui contribue à une expérience utilisateur de qualité. Mais il s'agit davantage d'une application de productivité que d'un outil de gestion de projet dédié.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Tableau de type Kanban pour la gestion des tâches

Capacités d'automatisation avec Butler

Modèles personnalisables

plus de 180 intégrations logicielles

Un hub de ressources riches

Limites de Trello

L'interface peut être difficile à comprendre

Certains utilisateurs trouvent qu'il n'est pas adapté aux projets complexes

Trello pricing* (en anglais)

Gratuit*

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Enterprise : À partir de 17,50 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (13 000+ commentaires)

: 4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (22 500+ commentaires)

10. ProofHub

Via : Preuve de l'existence d'un lien ProofHub dispose de fonctionnalités de gestion de projet standard, mais il est particulièrement fort en collaboration, offrant des outils tels que des tableaux de discussion et des discussions de groupe. Vous pouvez même faire des annonces, étiqueter des personnes et programmer des évènements directement sur la plateforme ! 📅

Le logiciel excelle également en matière de rapports et de contrôles administratifs. Vous obtenez des informations détaillées sur des rapports sur les projets qui indiquent le statut, la date d'échéance et le niveau de performance de chaque membre de l'équipe.

Vous pouvez personnaliser le niveau d'accès pour les différents membres de l'équipe ou inviter des personnes qui n'ont pas de compte ProofHub en tant qu'invités. Ainsi, tout le monde dispose des bonnes informations pour une communication et une collaboration contextuelles.

Il est intéressant de noter que ProofHub propose une tarification forfaitaire assez rare pour les utilisateurs illimités.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Fonctionnalités de collaboration étendues

Rapports de projet pratiques

Diverses affichages de projets

Contrôles administratifs personnalisables

Options d'accessibilité rapide

Limites de ProofHub

Contrôle relativement faible des notifications

Intégrations limitées

Prix de ProofHub

Essentiel : 45 $/mois

: 45 $/mois Contrôle ultime : 89 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (80+ commentaires)

: 4.5/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (80+ commentaires)

Essayez la gestion de projet avec ClickUp : Un clic au-dessus du lot

À fait, vous avez trouvé votre remplaçant idéal pour Scoro ? Bien qu'il ne soit pas facile d'obtenir des produits identiques, de nombreuses options de notre liste impressionnent par leurs paramètres généreux.

Si vous n'avez pas cliqué avec Scoro, ClickUp se démarque comme une plateforme polyvalente et conviviale remplie de fonctionnalités pour les équipes de toutes tailles. Et le meilleur de tous son forfait Free est assez chargé, de sorte que vous pouvez explorer toutes ses fonctionnalités étonnantes sans aucune chaîne ! S'inscrire maintenant ; ça vaut le coup de cliquer ! 🤩