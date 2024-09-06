Ejemplos de briefings creativos: cómo redactar un briefing creativo de marketing en 8 pasos

Como dijo Boromir en la obra maestra cinematográfica El señor de los anillos: «No se puede simplemente hacer un vídeo divertido». 🤌 Vale, nos hemos tomado algunas libertades artísticas, ¡pero la idea es cierta! No se puede crear un proyecto creativo desde cero sin ejemplos de briefings creativos y esperar que tenga éxito.

Los proyectos creativos requieren una investigación minuciosa, una planificación intencionada y colaboración para causar sensación. Y antes de que los equipos puedan ponerse manos a la obra, estos elementos deben reunirse en un documento informativo conocido como briefing creativo. ✨

Pero, ¿cómo saber si tu briefing creativo cumple todos los requisitos?

Siga las instrucciones para aprender todo lo que necesita saber para crear un briefing creativo eficaz, incluyendo un esquema detallado, un flujo de trabajo paso a paso, ejemplos destacados y mucho más. Además, ¡acceda a plantillas de briefing creativo personalizables!

¿Qué es un briefing creativo?

Un resumen creativo es un documento breve pero informativo que describe los detalles principales de cualquier proyecto creativo y guía al equipo desde la ideación hasta los resultados finales. Es la clave para crear tu hoja de ruta y consolidar información imprescindible como:

Requisitos del proyecto

Directrices de marca

Recursos creativos

Objetivo

Público y mensajes

KPI

Alcance y cronograma

¡Y mucho más, dependiendo de tu proyecto! 🎨

Los briefings creativos son una práctica habitual para la mayoría de las agencias y equipos de marketing. Al igual que un briefing de diseño, el briefing creativo comienza con una solicitud de un cliente, una parte interesada de la empresa u otro departamento de su organización.

Aunque el equipo que desarrolla el proyecto es el propietario definitivo del briefing creativo, su elaboración es un esfuerzo colaborativo entre todos los involucrados.

Formatea y colabora fácilmente en documentos junto con el equipo sin solapamientos.

Comience por analizar la solicitud en sí. Acuda a la reunión con la intención de comprender la visión, la misión y el propósito del solicitante o cliente para descubrir los elementos que realmente le importan. A partir de ahí, puede abordar cualquier reto inmediato y ofrecer su experiencia en el sector para hacer realidad el proyecto.

La meta es que todos se sumen al plan del proyecto, especialmente las partes interesadas. Con los requisitos bien definidos, los equipos de diseño, los redactores y los especialistas en marketing sabrán exactamente cómo ser creativos con tu proyecto y qué se espera de ellos.

Qué debe incluir un briefing creativo

Lo que hace que estandarizar los briefings creativos sea tan difícil es la naturaleza siempre cambiante de cada proyecto individual. ¡Pero eso es también lo que hace que tu briefing sea tan valioso!

Colabora con los clientes o los equipos internos de forma más eficaz con pizarras virtuales para impulsar la innovación.

Un proyecto creativo puede ser casi cualquier cosa, desde el lanzamiento de una compleja campaña publicitaria hasta la producción de una serie web. Cada proyecto planteará un conjunto distinto de retos, pero el briefing creativo está ahí para ayudar a los equipos creativos a identificar y resolver esos problemas lo más rápidamente posible.

Piensa en tu briefing creativo como una fuente fiable de información a la que recurrir a lo largo de todo el proceso del proyecto. Ya sea para proporcionar actualizaciones, comparar tu trabajo con el plan original o verificar tu mensaje, el briefing es tu guía. ⭐️

Ejemplos de briefings creativos

El esquema y el flujo de trabajo que hemos descrito se adaptan prácticamente a cualquier proyecto creativo. Pero eso no significa que todos los briefings vayan a ser iguales. Los briefings creativos son el punto de partida de todos los proyectos creativos, independientemente de su envergadura. Algunos proyectos se centrarán más en determinadas secciones del briefing creativo que otros. A continuación te ofrecemos algunos ejemplos de briefings creativos que te ayudarán a apreciar las diferencias entre los distintos proyectos.

Briefings creativos para campañas publicitarias

Los briefings de campañas publicitarias y de marketing pueden ser desde bastante sencillos hasta extremadamente complejos, dependiendo del alcance del trabajo. En este ejemplo de briefing creativo, es posible que desee incluir investigaciones adicionales, múltiples referencias visuales y varias revisiones de borradores para garantizar que la producción y la entrega se desarrollen sin contratiempos.

Este es también un buen ejemplo del tipo de proyecto que puede incluir más de una llamada a la acción. Aunque siempre habrá un objetivo principal detrás de la campaña, es importante que el equipo creativo y las partes interesadas se pongan de acuerdo lo antes posible sobre los KPI de marketing, los resultados esperados y el proceso de entrega.

¿Es nuevo en la redacción de resúmenes de campañas? El mejor lugar para empezar es con una plantilla personalizable.

Briefings creativos de marketing de contenido

Incrusta documentos directamente en las pizarras para acceder a documentos importantes del proyecto, investigaciones y contexto sin salir de tu tablero.

Un resumen creativo de marketing de contenidos guía a los equipos de blogs y SEO para desarrollar artículos, textos y materiales que resuenen en la empresa, sus clientes y más allá. La audiencia, los objetivos, la estrategia de comunicación y el cronograma son cruciales en los proyectos de marketing de contenidos, especialmente si se sigue un calendario de contenidos ajustado.

Los objetivos del marketing de contenidos incluyen desde aumentar el conocimiento de la marca hasta generar posibles clientes potenciales. A menudo se crean para el sitio web de la marca, las plataformas de redes sociales, los boletines informativos o la base de datos de contenido.

El éxito del proyecto se determina generalmente a través del tráfico del sitio web, las tasas de interacción, las conversiones y diversas métricas de redes sociales que se relacionan con las metas generales de la empresa.

Muchas empresas utilizan estos proyectos para establecer su liderazgo intelectual asociándose con publicaciones de terceros, lo que requiere un resumen detallado para seguir adecuadamente el Tono de voz y las directrices de estilo específicos de la marca.

Resúmenes de rediseño de sitios web

Los flujos de trabajo de diseño web no son tarea fácil y abren la puerta a un sinfín de elementos creativos únicos, como consideraciones de experiencia de usuario, requisitos funcionales, necesidades del proceso creativo y mucho más. Los briefings creativos para el rediseño de sitios web siguen los mismos pasos y estructura básicos, pero deben analizarse desde otras perspectivas:

¿Son coherentes los gráficos, la tipografía y los mensajes con la marca?

¿Los usuarios pueden navegar fácilmente por el sitio web y acceder sin dificultad a los productos o servicios?

¿El diseño tiene compatibilidad con la funcionalidad que necesita?

Crea un libro de marca muy visual y colorido con una plantilla de directrices de marca.

Con tantos elementos en cualquier sitio web, puede haber muchas idas y venidas entre los diseñadores y el cliente. Para evitar agotar a tu equipo con constantes sesiones de revisión y pequeños ajustes, asegúrate de que, como gestor de proyectos, estableces límites claros sobre el número de ediciones que permitirás en el proyecto antes de la fecha límite final.

No es necesario superar las dos rondas.

Cómo redactar un briefing creativo

Incluso con el esquema listo, existe un enfoque estratégico para completar su briefing de la manera más eficiente posible. Siga estos pasos para asegurarse de que su equipo y las partes interesadas estén en sintonía durante todo el proceso de briefing creativo, ¡para que no quede ningún cabo suelto!

Visualice los planes de su proyecto con más de 15 vistas, incluyendo Lista, Tablero y Calendario.

Paso 1: Dale al proyecto un nombre adecuado.

Empieza con fuerza con una de las piezas más importantes de tu proyecto: ¡su nombre! El nombre de tu proyecto debe ser claro y conciso, a la vez que comunique la intención. No tiene por qué ser llamativo o divertido, pero debe resonar en tu público objetivo y ser lo suficientemente atractivo como para que quieran saber más. En cierto sentido, el nombre es la primera impresión de tu proyecto o empresa.

La panorámica es donde puede analizar el nombre del proyecto un poco más por el bien del equipo. En una frase o menos, utilice la panorámica para responder a cualquier pregunta que pueda quedar pendiente sobre el nombre del proyecto, con el fin de evitar malentendidos o idas y venidas entre las partes interesadas y el equipo creativo. Puede ser una breve explicación de en qué consistirá el proyecto y cuál es su mensaje principal.

Paso 2: Coordine sus objetivos con metas a largo plazo.

Con el nombre y la descripción de tu proyecto a mano, estás listo para esbozar tus principales objetivos y metas. Tus objetivos son detallados y específicos del proyecto. Es tu oportunidad de alinear al equipo sobre posibles contratiempos antes de que ocurran, llamadas a la acción y demostrar el valor del proyecto.

Mantén el rumbo para alcanzar tus metas con cronogramas claros, objetivos cuantificables y seguimiento automático del progreso.

Todo esto comienza definiendo estos puntos clave:

El problema que estás abordando

Cómo lo resolverá el proyecto

Por qué es necesario hacerlo

Definir el qué, cómo y por qué de su proyecto establecerá las expectativas sobre cómo será el resultado satisfactorio cuando todo esté dicho y terminado. A partir de ahí, puede establecer conexiones entre los objetivos más detallados del proyecto y las metas o la misión más amplias de la empresa.

Paso 3: Identifica tu público objetivo

Consulte información clave sobre su público objetivo, incluyendo sus motivaciones, datos demográficos e historial profesional, utilizando una plantilla de perfil de usuario.

Tu público objetivo es el grupo que más se beneficiará de tu proyecto o campaña y le indica al equipo creativo con quién se está conectando. Si ya tienes perfiles de usuarios creados para tu empresa, ¡utiliza esos recursos y estudios de mercado para crear esta sección! No es necesario que cuentes la historia de la vida de tus usuarios, pero asegúrate de incluir información básica como:

Datos demográficos : edad, título, formación académica, estado civil y origen étnico.

Comportamientos : tendencias e historial de compras.

Psicografía : sus intereses generales, opiniones y actitudes.

Ubicación: ¡No solo física! Piensa dónde puedes encontrar a tus clientes en el ámbito digital.

Paso 4: Consolida tu estrategia de mensajes

Ahora que ya sabe a quién se dirige su marketing, puede diseñar las mejores estrategias para establecer una conexión con ellos. Su estrategia de mensajes consiste en estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y dirigirse a su público de la forma en que ellos quieren que se les hable.

Es decir, ¿cómo realizarás la distribución de tu proyecto creativo a las personas a las que va dirigido?

Cree y personalice su mapa de historias de usuario con una plantilla de pizarra flexible y con formato predefinido.

Ten en cuenta las redes sociales y las plataformas online que tu público objetivo consume con más frecuencia y crea contenido personalizado para esos canales. Esta previsión te ayudará a tomar decisiones importantes, como si crear un vídeo, una publicación escrita o una serie de fotos para atraer a tu público hacia tu producto o servicio.

Pero eso no es todo. Una vez que tu público visite tu sitio web, llegue a tu CTA o haga clic en tu enlace, asegúrate de recibirlo con mensajes coherentes y familiares que lo guíen a lo largo de todo el embudo.

Paso 5: Determina los resultados finales

Ah, ahora viene lo bueno: el proyecto en sí.

Las secciones anteriores de tu briefing creativo son esenciales para justificar, ajustar y enmarcar tus activos para un lanzamiento exitoso. Pero hay muchas formas de interpretar la estrategia y la visión del proyecto hasta este punto. Utiliza esta sección para eliminar cualquier zona gris y posible malentendido detallando exactamente lo que proporcionará el equipo creativo.

Personaliza fácilmente tus pizarras añadiendo documentos, tareas y mucho más.

Los resultados creativos finales incluyen todos los medios digitales o físicos solicitados, elementos de diseño específicos, referencias a trabajos similares, requisitos de tamaño o formato, maquetas y mucho más. Para garantizar que su cliente o parte interesada quede completamente satisfecho con el producto final, es mejor centrarse en los detalles que dejar demasiado a la imaginación.

Paso 6: Planifica tu tiempo y tus recursos

Puede que no sea tu parte favorita del trabajo, pero es muy importante ser totalmente transparente con respecto a tu presupuesto. Tu presupuesto no es un límite, sino que ayuda al equipo creativo a determinar hasta qué punto pueden ser creativos con la solicitud.

Asegúrate de anotar si hay un poco de margen en el presupuesto y cuándo el proyecto ha alcanzado el importe máximo. Piensa en tu presupuesto como los bordes de una pista de bolos. Tener estos límites proporciona al equipo creativo unas directrices claras con las que trabajar.

Si necesita ayuda para presupuestar su proyecto, pruebe una plantilla de gestión de proyectos presupuestarios para desglosar cada detalle y coste.

Y no lo olvidemos: ¡los miembros del equipo creativo son expertos en esto! El reto de crear proyectos dentro de un conjunto de requisitos predeterminados no es nada nuevo para ellos.

Con un presupuesto claro para comenzar el proyecto con buen pie, nadie se sentirá decepcionado ni se encontrará con sorpresas desagradables.

Paso 7: Establece tus hitos y, a continuación, el cronograma.

A la hora de trazar su cronograma, es más fácil empezar por las fechas importantes de su proyecto, también conocidas como hitos del proyecto. Estos eventos de referencia incluyen:

Inicio de su proyecto

Aprobación del briefing creativo

Revisiones de borradores

Finalización de la producción

Rotación final de activos

Visualiza los hitos del proyecto con la vista Gantt.

Con estas fechas, puedes desarrollar las tareas entre cada hito, subtareas, dependencias, reuniones periódicas y mucho más.

Tu cronograma y tus hitos aprobados serán el recurso central para crear una hoja de ruta detallada del proyecto y delegar adecuadamente las cargas de trabajo individuales de los equipos.

Paso 8: Nombra a tus actores clave

Para garantizar la total transparencia con todas las personas implicadas, asegúrate de identificar a cada uno de los principales participantes en el proyecto creativo.

Para el gestor del proyecto, esto aclara cada punto de contacto, sus títulos y las aprobaciones finales. En cuanto al proyecto en sí, esta parte del briefing creativo también sirve como documento escrito que acredita si se han aprobado determinados aspectos del proyecto y cuándo.

Paso 9: Confirma el briefing

Una vez que haya dado el primer paso en la elaboración de su briefing creativo, envíelo a su cliente y a las partes interesadas para su aprobación final, ¡y entonces será el momento de ponerlo en práctica!

Una vez que el resumen creativo haya sido revisado y aceptado, no se deben realizar más ediciones. Pero, por supuesto, ¡todos los proyectos son diferentes! Si se realizan cambios en el resumen en cualquier momento, asegúrate de documentarlos minuciosamente, fechar los cambios y compartir esas actualizaciones con todas las personas involucradas en una reunión de proyecto adecuada.

Flujo de trabajo para la aprobación de diseños en mapas mentales

Plantillas de briefings creativos

Incluso con un esquema claro y un flujo de trabajo paso a paso, nada supera a una plantilla predefinida y personalizable para optimizar el proceso de creación de tu briefing creativo.

Estas herramientas se han diseñado para incluir todos los elementos esenciales y evitar errores que puedan afectarle más adelante. Su plantilla de briefing creativo ideal se integrará a la perfección con su software de gestión de proyectos creativos y se adaptará fácilmente a las necesidades de cada proyecto.

1. Plantilla de documento de briefing creativo

Descargar esta plantilla Plantilla de resumen creativo de ClickUp

Si buscas una plantilla de briefing creativo cuidadosamente seleccionada, fácil de usar para principiantes y colaborativa, ¡esta es la tuya! La plantilla de documento de briefing creativo de ClickUp es el secreto para alinear al equipo de marketing, las partes interesadas y los clientes en todos los elementos creativos del proyecto mucho antes de que este comience.

Desde definir el objetivo de su proyecto hasta esbozar el presupuesto, esta plantilla desglosa todos los elementos imprescindibles de un resumen creativo en un formato fácil de usar con tablas, listas de control y indicaciones predefinidas que le servirán de guía.

Este documento ClickUp ya preparado también incluye todas las potentes funciones por las que ClickUp es conocido, entre las que se incluyen:

Comentarios encadenados y asignados para agilizar tu proceso de edición.

Utilice comandos de barra inclinada para insertar tareas, sitios web de terceros, estilos sofisticados y medios para añadir contexto a su plantilla.

Páginas anidadas para ampliar su resumen creativo al proceso de producción y crear una jerarquía visual.

Menciones simples para llamar a los miembros a tu documento.

Ajustes personalizados de permisos y uso compartido para controlar quién puede realizar la edición o la vista de tu resumen.

2. Plantilla para la planificación de la demanda de briefings creativos

Descargar esta plantilla Plantilla de planificación de la demanda de briefings creativos de ClickUp

Utiliza la plantilla de planificación de la demanda de briefings creativos de ClickUp por sí sola o combínala con la plantilla mencionada anteriormente para establecer metas claras antes de tu proyecto creativo. Esta plantilla lleva tu ejemplo de briefing creativo tradicional un paso más allá con funciones que te ayudarán a poner en práctica tus ideas en el momento en que te llegue la inspiración.

Esta intuitiva plantilla de lista es el sueño de todo gestor de proyectos creativos, con cinco estados personalizados para transmitir visualmente el progreso, 20 Campos personalizados para filtrar y ordenar tareas en segundos, y siete vistas personalizadas para gestionar tus proyectos desde todos los ángulos. Entre estas numerosas vistas, encontrarás:

Una lista prediseñada para organizar todo tu trabajo creativo.

Un formulario de briefing creativo para recopilar toda la información necesaria del cliente.

Todos los proyectos aceptados se organizan en una vista Tabla clara.

Un calendario detallado del proyecto para estar al tanto de los plazos y los hitos del proyecto.

3. Plantilla de pizarra para briefings creativos

Descargar esta plantilla Plantilla de pizarra para briefings creativos de ClickUp

A diferencia del típico software de pizarra digital, las pizarras digitales se conectan al instante a tu flujo de trabajo con la capacidad de convertir cualquier texto en tareas procesables. No se trata solo de un diagrama preestructurado.

A diferencia del típico software de pizarra digital, ClickUp Whiteboards se conecta al instante a tu flujo de trabajo con la capacidad de convertir cualquier texto en tareas procesables. No se trata solo de un diagrama preestructurado.

Lleve sus proyectos más lejos con los briefings creativos.

Bien, hemos cubierto mucho material. Recapitulemos, ¿de acuerdo? Hasta ahora, tienes:

Los elementos imprescindibles de cualquier briefing creativo

Un esquema detallado para crear el suyo propio.

Un flujo de trabajo paso a paso

Tres ejemplos de briefings creativos

Múltiples plantillas de briefings creativos

¡Todo lo que tienes pendiente es iniciar sesión y ver cómo tu briefing creativo se transforma ante tus ojos!

El software de productividad adecuado puede centralizar todo su trabajo creativo en una única plataforma colaborativa. Con integraciones, plantillas y funciones de gestión de proyectos, una solución integral puede ayudar a equipos de todos los sectores.

¿Qué más se puede pedir? ¡Prueba ClickUp gratis hoy mismo!