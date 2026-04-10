Los mejores agentes de IA de Slack para automatizar flujos de trabajo y chatear

Cada día, se calcula que 42 millones de personas inician sesión en Slack para coordinar proyectos, intercambiar información y colaborar entre equipos.

Sin embargo, los mismos canales de Slack que mantienen a los equipos conectados también pueden generar una sobrecarga de información.

Los agentes de IA de Slack abordan este reto actuando como asistentes inteligentes dentro de tu entorno de trabajo: gestionan tareas rutinarias, extraen respuestas del conocimiento de la empresa y ayudan a los equipos a centrarse en el trabajo significativo en lugar de en la coordinación repetitiva.

En este blog, analizaremos en detalle los 11 mejores agentes de Slack para la automatización de flujos de trabajo y el chat, y por qué ClickUp destaca en comparación con Slack y otros agentes. 🎯

¿Qué debes buscar en los agentes IA de Slack?

No todos los agentes de IA de Slack son iguales. Los mejores no solo responden preguntas, sino que ayudan a tu equipo a automatizar el trabajo, gestionar conversaciones y actuar sobre la información directamente dentro de tu entorno de trabajo de Slack.

Si se elige bien, un agente de IA se convierte en un asistente de IA fiable que comprende tus flujos de trabajo, extrae información de los datos de la empresa y ayuda a tu equipo a avanzar más rápido sin tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas.

Para los jefes de equipo y los responsables de operaciones, la meta es sencilla: reducir el esfuerzo manual y, al mismo tiempo, ofrecer a los usuarios de Slack un acceso rápido a la información adecuada.

Estas son algunas de las funciones que debes priorizar:

✅ La capacidad de automatizar tareas rutinarias como responder a las preguntas de los clientes, derivar tickets de soporte o ayudar al equipo de ventas con actualizaciones rápidas

✅ Acceso a la información de la empresa, al contenido de la base de conocimientos y a conversaciones anteriores para que el agente de Slack pueda ofrecer respuestas precisas y relevantes

✅ Compatibilidad con el marketplace de Slack, las aplicaciones de Slack y otras herramientas existentes para conectar flujos de trabajo y permitir una automatización fluida de los mismos

✅ Soporte para IA generativa y modelos de lenguaje a gran escala capaces de analizar las consultas de los usuarios, identificar patrones y extraer información relevante en todos los canales de Slack

Cuando estas capacidades se combinan, los agentes de IA en Slack se convierten en algo más que simples bots: se transforman en motores de productividad que ayudan a los equipos a trabajar con mayor contexto y rapidez.

📖 Lee también: Las mejores herramientas de IA de Agentic para automatizar flujos de trabajo complejos

Agentes IA de Slack de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa que te ayudará a conocer los agentes de IA de Slack de un vistazo. A continuación los analizaremos en detalle.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Asistencia con IA integrada en un entorno de trabajo de Slack Superagentes de IA , entorno de trabajo de IA convergente, ClickUp Brain, gestión del conocimiento, tomador de notas con IA Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones IA de Slack Asistencia con IA integrada en el entorno de trabajo de Slack Resúmenes de conversaciones, búsqueda con IA, resúmenes de canales, traducción multilingüe y respuestas contextuales a partir de los datos de Slack Gratis; Pro: 4,38 $/usuario/mes; Business+: 9 $/usuario/mes; Enterprise: precio personalizado Polly IA Recopila comentarios del equipo e información sobre el compromiso en Slack Encuestas y sondeos de Slack, sondeos de opinión, análisis de compromiso, comentarios anónimos, integración con Slack Marketplace Gratis; Básico: 12 $ al mes; Pro: 24 $ al mes; Enterprise: personalizado Zapier IA Conecta múltiples herramientas con la automatización basada en IA Automatización de flujos de trabajo con IA, más de 8000 integraciones, lógica de ramificación, desencadenantes y acciones automatizadas, «compañeros de equipo» con IA para los flujos de trabajo Free; Professional 29,99 $/mes; Equipo 103,50 $/mes; Enterprise personalizado Agentforce Creación de agentes de IA autónomos conectados a los datos de la corporación Agentes de IA personalizados, integración de datos de Salesforce, interfaz conversacional, acciones de Slack, automatización en varios pasos Salesforce Foundations gratuito/a; créditos Flex: 500 $/100 000 créditos; 2 $ por conversación n8n Automatización de flujos de trabajo con IA y control avanzado Creador visual de flujos de trabajo, nodos de IA e integraciones, opción de autohospedaje, compatibilidad con scripts, más de 500 integraciones Starter: 24 $ al mes; Pro: 60 $ al mes; Empresa: 960 $ al mes; Enterprise: personalizado ClearFeed Convertir las conversaciones de Slack en tickets de soporte estructurados Creación de tickets mediante IA, integración de bases de conocimientos, automatización de flujos de trabajo de soporte, enrutamiento de solicitudes, gestión del servicio de soporte de Slack Professional: 50 $ al mes; Enterprise: personalizado Zendesk IA Automatización de los flujos de trabajo de soporte al cliente Enrutamiento de tickets mediante IA, respuestas automáticas, resúmenes de conversaciones, recomendaciones de la base de conocimientos, análisis de soporte Equipo de soporte: 25 $ al mes; Equipo Suite: 69 $ al mes; Suite Professional: 149 $ al mes; Suite Enterprise: 219 $ al mes Wonderchat Creación de chatbots de IA a partir de bases de conocimientos Creación de chatbots con IA, incorporación de bases de conocimientos, respuestas contextuales, respuestas generativas con IA, automatización del soporte al cliente Starter: 29 $ al mes; Basic: 99 $ al mes; Turbo: 299 $ al mes; Enterprise personalizado Guru IA Gestión interna del conocimiento y asistencia al equipo basada en IA Integración con bases de conocimientos, respuestas de Slack, respuestas contextuales, automatización de flujos de trabajo, acceso a la información en tiempo real Precios personalizados Cohere Impulsando modelos de lenguaje para agentes de IA personalizados Modelos de lenguaje a gran escala, búsqueda semántica, infraestructura de IA de corporación, agentes de IA personalizados, recuperación de datos externos Precios personalizados

📖 Lee también: Cómo dominar la orquestación de la IA para una automatización más inteligente

Los mejores agentes IA para Slack

A continuación te presentamos los mejores agentes de IA que debes tener en cuenta, con información sobre los mejores casos de uso, ejemplos, nivel de personalización, flujo de colaboración, funciones de IA, integraciones, precios y aspectos clave a tener en cuenta.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (los mejores agentes de IA que no solo responden preguntas, sino que convierten el chat en trabajo estructurado)

Prueba Super Agents Delega tus proyectos, tareas, documentación y comunicación a los superagentes de ClickUp

En lugar de tratar la IA como una capa independiente, ClickUp funciona como un espacio de trabajo de IA convergente que mantiene tus tareas, conversaciones y seguimiento de entregas conectadas en un solo lugar, gracias a una IA sensible al contexto.

ClickUp reduce la dispersión del trabajo (el trabajo repartido entre demasiadas aplicaciones) y la dispersión de la IA (demasiadas herramientas de IA aisladas con un contexto parcial), para que tu equipo dedique menos tiempo a buscar la última decisión y más tiempo a entregar resultados.

Sustituye Slack por ClickUp Chat + Super Agents

¿Por qué limitarte a chatear cuando puedes actuar? Al integrar tus conversaciones en el mismo ecosistema que tu trabajo, eliminas la dispersión de contexto que supone cambiar de una aplicación a otra. Cuando combinas ClickUp Chat con Super Agents, tus mensajes se convierten en el combustible de todo el motor de tu proyecto.

Conversaciones con contexto: A diferencia de Slack, donde las conversaciones están desconectadas de las tareas, ClickUp Chat se integra con tus proyectos. Los Superagentes aprovechan este historial compartido para ofrecer respuestas y tomar medidas basadas en el alcance completo de tu trabajo, no solo en los últimos mensajes.

De la discusión a la terminación: los superagentes no solo te «avisan», sino que hacen el trabajo. Pueden convertir un hilo de lluvia de ideas en un plan de proyecto detallado, asignar subtareas con plazos y actualizar informes de estado de forma autónoma basándose en el tono del chat de tu equipo.

Interactúa con los Superagentes mediante mensajes en lenguaje natural en ClickUp Chat para sacar el trabajo adelante

Un compañero de equipo con IA que nunca olvida: Mientras que los hilos de Slack acaban quedando ocultos, los Super Agents cuentan con una memoria persistente. Aprenden las preferencias de tu equipo, recuerdan decisiones tomadas hace semanas y se aseguran de que ninguna idea o elemento pendiente se pase por alto.

Mira a los Super Agents en acción:

Al consolidar tu comunicación y ejecución, eliminas la necesidad de integraciones complejas. Tus agentes de IA no tienen que «ponerse en contacto» con tu gestor de tareas: ya están ahí, ofreciéndote un entorno de trabajo unificado y de alta velocidad que se mueve tan rápido como tú.

💡 Consejo profesional: ¡Estas implementaciones avanzadas no significan que no puedas usar los agentes en ClickUp de la misma manera que usarías los agentes de IA de Slack! ¡Los agentes Autopilot con IA de los canales de chat de ClickUp pueden responder a preguntas frecuentes, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas! Responde a preguntas repetitivas en los canales de chat de ClickUp, realiza automatizaciones para la elaboración de informes diarios y semanales, clasifica y asigna mensajes, añade recordatorios y mucho más con los agentes de ClickUp Autopilot.

🤝 Caso práctico: Cómo Bell Direct aumentó su eficiencia operativa en un 20 % con los superagentes de ClickUp 🤯 El equipo de operaciones de Bell Direct dedicaba demasiado tiempo a «trabajos administrativos». Con más de 800 correos electrónicos de clientes al día, cada mensaje tenía que leerse, clasificarse, priorizarse y redirigirse manualmente, lo que ralentizaba a los equipos y ponía en peligro la calidad del servicio. ✅ En lugar de añadir otra solución puntual, Bell Direct centralizó sus operaciones en ClickUp e implementó un superagente de IA al que llaman Delegator. Actuando como un compañero de equipo autónomo, el agente lee cada correo electrónico entrante, clasifica la urgencia y el contexto, y deriva el trabajo a la persona adecuada en tiempo real, sin intervención humana. Automatiza los flujos de trabajo de principio a fin con los superagentes de IA sin código de ClickUp 🌟 El resultado: un aumento del 20 % en la eficiencia operativa, la liberación de una capacidad equivalente a dos empleados a tiempo completo y un servicio al cliente más rápido y consistente a gran escala. 👉🏼 ¿Quieres estos resultados para tu empresa?

Convierte la información dispersa en pasos claros a seguir con ClickUp Brain

Descubre en sencillos pasos cómo puedes organizar tu contexto disperso para obtener mejores resultados con ClickUp Brain

ClickUp Brain es la capa de IA contextual que conecta tus conversaciones con tus proyectos. A diferencia de los agentes de IA genéricos de Slack, ClickUp Brain utiliza los datos de tu entorno de trabajo para que el chat sea útil.

Resumir las tareas largas y los hilos de chat en un breve resumen de «qué ha cambiado, por qué ha cambiado y qué lo bloquea» para las reuniones diarias y las actualizaciones asincrónicas.

Usa AI CatchUp en el chat de ClickUp para generar un resumen con viñetas de la conversación que te perdiste, lo que te ahorrará tener que leer cientos de mensajes.

A partir de un mensaje de chat, ClickUp Brain puede redactar al instante planes de proyecto, buscar archivos relacionados en todo el entorno de trabajo de ClickUp o sugerir a la persona más adecuada a la que asignar una tarea.

Redacta mensajes, respuestas o incluso fragmentos de código directamente en el cuadro de chat utilizando indicaciones de lenguaje natural

Realiza tu trabajo directamente desde el chat con ClickUp Brain

Puedes hacer una mención a @Brain en cualquier hilo de chat o comentario para hacer preguntas o dar instrucciones (p. ej., «@Brain, crea una tarea a partir de este mensaje y asígnasela a Sarah»).

@mención a Brain para obtener respuestas contextuales justo donde realizas tu trabajo dentro de ClickUp

Garantiza un uso seguro de la IA para la implementación en tu equipo con los controles de seguridad y privacidad de ClickUp, que incluyen el cumplimiento de la norma SOC 2, la ausencia de entrenamiento de terceros con tus datos y la ausencia de retención de datos por parte de terceros.

Utiliza la compatibilidad con múltiples modelos bajo un único conjunto de permisos y controles, para que los equipos no terminen dispersando información confidencial entre diferentes herramientas de IA.

📖 Lee también: Las mejores herramientas de automatización de procesos de Agentic para automatizar flujos de trabajo

Aumenta la productividad con la integración de Slack incorporada en ClickUp

Puedes crear tareas directamente desde Slack, agilizar la comunicación y mejorar la colaboración en equipo con la integración de ClickUp en Slack.

Crea tareas directamente desde Slack : convierte rápidamente cualquier conversación en una tarea escribiendo /clickup new. Captura los detalles al instante sin salir de Slack

Mantente al día en tiempo real : recibe notificaciones sobre las actualizaciones de las tareas directamente en tus canales de Slack, para que todos estén en sintonía.

Simplifica la colaboración en equipo: comenta las tareas en Slack y enlázalas con ClickUp, manteniendo todas las comunicaciones de tu equipo en un solo lugar

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain MAX para obtener actualizaciones más rápidas y recuperar más rápido decisiones pasadas. Convierte las actualizaciones de tareas en resúmenes listos para revisar con ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX te ayuda a mantener los flujos de trabajo vinculados al contexto original, para que las actualizaciones no se pierdan entre las distintas herramientas. Registra el progreso más rápido con Talk to Text : dicta una actualización clara como «estado, obstáculo, siguiente paso, propietario, fecha límite». Talk to Text la transcribe en una actualización de tarea estructurada, para que mantengas el impulso sin tener que escribir notas largas a mano. dicta una actualización clara como «estado, obstáculo, siguiente paso, propietario, fecha límite». Talk to Text la transcribe en una actualización de tarea estructurada, para que mantengas el impulso sin tener que escribir notas largas a mano.

Consigue claridad en tu flujo de trabajo: Haz preguntas a ClickUp Brain MAX como «¿Qué tareas están en riesgo y por qué?». Obtendrás una vista clara sin tener que revisar cada lista.

Encuentra el origen de una decisión con ClickUp Enterprise Search : Cuando alguien pregunte «¿Por qué estamos cambiando esto?», utiliza Enterprise Search para recuperar las especificaciones originales, el hilo de comentarios o el documento que dio lugar al trabajo, de modo que evites las conjeturas y agilices las revisiones. Cuando alguien pregunte «¿Por qué estamos cambiando esto?», utiliza Enterprise Search para recuperar las especificaciones originales, el hilo de comentarios o el documento que dio lugar al trabajo, de modo que evites las conjeturas y agilices las revisiones.

Elige el modelo de IA adecuado para cada tarea: Cambia de modelo y elige entre ChatGPT, Gemini o Claude en función de tus necesidades. Utiliza uno para resúmenes concisos del estado, otro para análisis más profundos y otro para reescribir las notas de los revisores.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Al principio puede resultar abrumador debido a la gran cantidad de funciones y opciones de personalización personalizadas

Precios de ClickUp:

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 11 030 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4530 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

Me encantan los superagentes de ClickUp. Me hacen sentir que ya no trabajo solo, porque puedo delegarles un montón de tareas. Es como trabajar en un equipo de verdad que me ayuda a completar proyectos y crear soluciones increíbles.

Me encantan los superagentes de ClickUp. Me hacen sentir que ya no trabajo solo, porque puedo delegarles un montón de tareas. Es como trabajar en un equipo de verdad que me ayuda a completar proyectos y crear soluciones increíbles.

📖 Lee también: Cómo crear un agente de IA para una mejor automatización

2. Slack AI (Los mejores agentes de IA nativos de Slack para resumir conversaciones y encontrar respuestas en tu entorno de trabajo)

Cuando tu entorno de trabajo de Slack se convierte en el centro neurálgico de debates, proyectos y actualizaciones, la sobrecarga de información puede aparecer rápidamente. Los mensajes se acumulan en los canales de Slack, los archivos quedan ocultos en los hilos de conversación y tu equipo dedica tiempo a buscar en lugar de a trabajar. Ahí es donde entra en juego la IA de Slack como capa de inteligencia nativa de la plataforma.

A diferencia de las herramientas de IA de terceros, la IA de Slack funciona directamente dentro del entorno de mensajería en el que los usuarios de Slack ya confían a diario. Utiliza capacidades de IA generativa para analizar conversaciones, extraer el contexto relevante y ofrecer respuestas basadas en los datos de tu empresa y los archivos compartidos.

Para los equipos que ya trabajan intensamente en Slack, este asistente de IA integrado ayuda a reducir el ruido y, al mismo tiempo, mejora la colaboración en el equipo.

Las mejores funciones de la IA de Slack

Resumir las conversaciones de los canales, hilos y mensajes directos de Slack para que los equipos puedan ponerse al día rápidamente con las conversaciones que se han perdido.

Utiliza una búsqueda basada en IA que responde a las consultas de los usuarios utilizando mensajes y archivos que ya se encuentran en el entorno de trabajo de Slack

Genera resúmenes de canales y destaca las actualizaciones importantes para que los equipos trabajen con toda la información necesaria en todos los proyectos

Resumir los archivos compartidos, como documentos o presentaciones, para ayudar a los equipos a extraer información más rápidamente

Facilita la colaboración multilingüe traduciendo las conversaciones y ayudando a los equipos internacionales a mantenerse coordinados

Limitaciones de la IA de Slack

Funciona principalmente dentro de las conversaciones de Slack y puede requerir aplicaciones adicionales de Slack u otras herramientas para la automatización avanzada de flujos de trabajo.

Las capacidades dependen del contexto disponible dentro del entorno de trabajo de Slack, lo que significa que la información se limita a los mensajes y archivos accesibles.

A menudo se posicionan como un complemento premium, lo que puede aumentar los costes para las organizaciones que implementan agentes de IA de Slack en varios equipos

Precios de Slack

Free

Pro: 4,38 $ por usuario al mes

Business+: 9 $ al mes por usuario

Enterprise+: Precios personalizados

Nota: Las funciones de IA y automatización varían según el plan.

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 38 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 24 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Directamente de una reseña de Capterra:

Hay muchas funciones de Slack que me encantan, como la función de hilos para clasificar las conversaciones, la función de reunión rápida para iniciar rápidamente una llamada con compañeros y la pestaña de actividad para ver las últimas actividades, hacer un seguimiento y mantenerme al día con la información.

Hay muchas funciones de Slack que me encantan, como la función de hilos para clasificar las conversaciones, la función de reunión rápida para iniciar rápidamente una llamada con compañeros y la pestaña de actividad para ver las últimas actividades, hacer un seguimiento y mantenerme al día con la información.

📮ClickUp Insight: Los equipos de bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como la aplicación todo en uno para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para cualquier equipo, hace que tu trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

📖 Lee también: Cómo usar la IA para realizar la automatización de tareas

3. Polly IA (el mejor agente de IA de Slack para recopilar comentarios del equipo e información sobre el compromiso)

Algunas de las ideas más valiosas de un entorno de trabajo de Slack provienen directamente de tu equipo. Ya se trate de decisiones rápidas, la opinión de los empleados o comentarios sobre nuevas campañas de marketing, recopilar opiniones puede resultar complicado cuando las conversaciones están dispersas por los distintos canales de Slack.

Polly IA convierte Slack en un motor de retroalimentación en tiempo real. En lugar de realizar encuestas o formularios externos, puedes recopilar información directamente dentro de tu entorno de mensajería mediante sondeos, encuestas y sondeos de opinión.

Para los jefes de equipo y los responsables de operaciones, Polly actúa como un asistente de IA ligero que ayuda a recopilar comentarios, identificar patrones en las respuestas y reforzar la colaboración del equipo.

Las mejores funciones de Polly IA

Realiza encuestas y sondeos rápidos directamente en los canales de Slack, lo que permite a los equipos recabar opiniones sin salir del entorno de trabajo de Slack

Crea múltiples formatos de encuesta, incluyendo escalas numéricas, preguntas de opción múltiple y respuestas abiertas, para obtener consultas y datos más completos de los usuarios.

Automatiza las encuestas de pulso y las encuestas de compromiso periódicas para hacer un seguimiento del estado de ánimo del equipo e identificar patrones a lo largo del tiempo

Haz que las respuestas sean anónimas mediante ajustes de privacidad específicos para fomentar los comentarios sinceros de los usuarios de Slack

Intégralos con el ecosistema del marketplace de Slack y otras herramientas de IA para facilitar una mayor automatización de los flujos de trabajo.

Limitaciones de Polly IA

Diseñados principalmente para la recopilación de comentarios, más que como agentes de IA autónomos avanzados o para la automatización de tareas

La información relevante depende de la participación y el compromiso del equipo en los canales de Slack

Capacidades limitadas para gestionar flujos de trabajo operativos, como tickets de soporte o operaciones de ventas complejas

Precios de Polly IA

Free

Básico: 12 $ al mes

Pro: 24 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Polly IA

G2: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Polly IA?

Esto es lo que opina un usuario de G2 sobre la app:

Me encanta que se integre tan perfectamente con Slack. Puedo crear un banco de preguntas y realizar un uso compartido con determinados canales. Las opciones de preguntas son geniales, lo que permite crear encuestas lo más completas posible para obtener el máximo de comentarios. Es muy fácil de usar y se implementa muy bien.

Me encanta que se integre tan perfectamente con Slack. Puedo crear un banco de preguntas y compartirlo con determinados canales. Las opciones de preguntas son geniales, lo que permite crear encuestas lo más completas posible para obtener el máximo de comentarios. Es muy fácil de usar y se implementa muy bien.

📖 Lee también: Las mejores herramientas de colaboración en equipo con IA

Zapier IA permite a los usuarios integrar la IA en sus flujos de trabajo automatizados, conectando aplicaciones para realizar tareas complejas.

Permite a los usuarios crear «agentes» basados en IA que pueden comprender el contexto, tomar decisiones y actuar de forma autónoma con datos de miles de aplicaciones.

Los agentes de IA de Zapier llevan el poder de la toma de decisiones autónoma directamente a Slack. Ya sea para crear un bot de soporte al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o un servicio de asistencia personalizado, ahora puedes implementar sofisticados sistemas de IA que analizan los mensajes de Slack y desencadenan acciones complejas en todo tu entorno tecnológico, sin necesidad de escribir código.

Las mejores funciones de Zapier

Accede a más de 8000 conexiones de aplicaciones con una configuración rápida de desencadenantes y acciones, además de más de 30 000 acciones a través de MCP

Crea «compañeros de equipo» para trabajar en todo tu entorno mediante configuraciones intuitivas de flujos de trabajo de IA y creación de agentes

Utiliza rutas, filtros y Zaps de varios pasos para crear lógicas de ramificación y automatizaciones más complejas

Utiliza las tablas de Zapier para almacenar datos operativos y actuar como desencadenantes de automatizaciones directamente desde tu capa de datos

Crea formularios, portales o paneles sencillos que se integren con tus automatizaciones a través de las interfaces de Zapier

Limitaciones de Zapier

La colaboración y la gestión avanzadas están disponibles en los planes de nivel superior, por lo que los costes aumentan a medida que crecen el uso, el volumen de tareas y los controles.

Algunas funciones básicas (como Zaps de varios pasos, filtros y ramificaciones) solo están disponibles en los planes de pago.

Los Zaps individuales tienen límites de pasos; los flujos complejos pueden necesitar una refactorización en varios Zaps para garantizar la fiabilidad y facilitar el mantenimiento.

Precios de Zapier

Free

Professional: 29,99 $ al mes

Equipo: 103,50 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2 : 4,5/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Una reseña de Capterra dice:

Se conecta aparentemente con las aplicaciones más populares, como Slack, Fieldd, Google y Keep. Es súper útil y te facilita mucho la vida. Lo recomendaría al 100 % si quieres realizar la automatización de tus operaciones y no tener que preocuparte por revisar cada aplicación, cuando simplemente puedes recibir notificaciones.

Tiene una conexión aparentemente con las aplicaciones más populares, como Slack, Fieldd, Google y Keep. Es súper útil y te facilita mucho la vida. Lo recomendaría al 100 % si quieres realizar la automatización de tus operaciones y no tener que preocuparte por revisar cada aplicación, cuando simplemente puedes recibir notificaciones.

📖 Lee también: Las mejores aplicaciones de mensajería todo en uno

5. Agentforce (el mejor agente de IA de Slack para crear agentes de IA autónomos conectados a los datos de la corporación)

Si tu entorno de trabajo de Slack es donde tienen lugar las conversaciones, Agentforce aporta la inteligencia necesaria para actuar sobre ellas. En lugar de obligarte a cambiar entre paneles de control o herramientas de CRM, Agentforce en Slack permite a tu equipo interactuar con agentes de IA que pueden responder preguntas, recuperar información y ejecutar tareas directamente dentro de las conversaciones.

Lo que hace que Agentforce sea especialmente potente es su capacidad para conectarse con los datos de la empresa, los registros de clientes y otras fuentes de datos en los sistemas de Salesforce. Esto significa que tus equipos de ventas, soporte y marketing pueden formular preguntas, obtener información o activar acciones a través de una sencilla interfaz conversacional.

Las mejores funciones de Agentforce

Crea agentes personalizados que realicen la automatización de los flujos de trabajo y respondan a las preguntas de los clientes directamente en el entorno de trabajo de Slack

Crea agentes de IA autónomos avanzados capaces de realizar tareas de varios pasos y razonar en tiempo real

Realiza menciones de los agentes en los canales de Slack o en los mensajes directos para obtener información de la empresa y completar tareas al instante.

Conéctate con las fuentes de datos de Salesforce para ayudar al equipo de ventas y a los agentes de soporte a acceder rápidamente a la información sobre los clientes.

Obtén compatibilidad para acciones integradas de Slack, como crear canales, enviar mensajes o desencadenar procesos de automatización.

Limitaciones de Agentforce

Ideal para organizaciones que ya utilizan los ecosistemas de Salesforce y herramientas de IA relacionadas

La implementación puede requerir configuración e integración con las herramientas y los sistemas de la corporación existentes.

Las funciones avanzadas dependen del acceso a datos estructurados de la empresa y a fuentes de datos conectadas en toda la organización.

Precios de Agentforce

Fundamentos de Salesforce: Gratis, gratuito/a

Créditos Flex: 500 $ por 100 000 créditos

Conversaciones: 2 $ por conversación

Valoraciones y reseñas de Agentforce

G2 : 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Agentforce?

Una reseña positiva en G2 dice:

Salesforce Agentforce no es solo un chatbot, sino que realmente ayuda a realizar acciones como crear registros, generar correos electrónicos y mucho más. Además, puedo integrarlo con Slack y otros sistemas, lo que lo hace aún más útil. También es muy seguro, ya que utiliza Einstein Trust Layer y ofrece una política de retención cero, lo que genera confianza a la hora de utilizarlo.

Salesforce Agentforce no es solo un chatbot, sino que realmente ayuda a realizar acciones como crear registros, generar correos electrónicos y mucho más. Además, puedo integrarlo con Slack y otros sistemas, lo que lo hace aún más útil. También es muy seguro, ya que utiliza Einstein Trust Layer y ofrece una política de retención cero, lo que genera confianza a la hora de utilizarlo.

6. n8n (Ideal para la automatización de flujos de trabajo con IA y un control muy preciso)

n8n convierte Slack en un sofisticado motor para agentes de IA autónomos que van más allá de los simples desencadenantes de aplicaciones para gestionar lógicas complejas y ramificadas. Al ofrecer un marco basado en nodos, con código justo y código fuente disponible, puedes implementar sistemas avanzados de Slack —como coordinadores de TI con recursos profundos, bots de soporte con seguridad de datos o sincronizaciones CRM personalizadas— con un nivel de precisión y privacidad que las herramientas de automatización tradicionales no pueden igualar.

Combina la facilidad de las herramientas visuales con la potencia del código, y ofrece compatibilidad para la creación de scripts personalizados con JavaScript. Se puede alojar de forma autónoma para tener un mayor control sobre los datos o utilizarse a través de un servicio en la nube. Puedes combinar API, bases de datos y agentes de IA en el mismo flujo, añadir medidas de seguridad y poner en marcha automatizaciones de nivel de producción.

Las mejores funciones de n8n

Accede a un generador visual de flujos de trabajo con nodos nativos y código personalizado para lógicas complejas y patrones de agentes de IA.

Combina modelos con lógica predefinida, medidas de seguridad y supervisión para obtener resultados fiables

Aprovecha más de 500 integraciones y subnodos de «herramientas de IA», incluyendo solicitudes HTTP, código y la capacidad de invocar otros flujos de trabajo como herramientas

Obtén la opción de autoalojamiento con documentos, kits de inicio y funciones de seguridad como transferencias cifradas, credenciales seguras y RBAC (SOC 2 en el servicio alojado).

Limitaciones de n8n

El autoalojamiento requiere conocimientos reales de DevOps para la configuración, el escalado y el refuerzo de la seguridad, así que planifica el tiempo de ingeniería

Los precios basados en la ejecución en la nube pueden dispararse con automatizaciones de gran volumen; te interesará contar con límites de uso y supervisión.

El nivel de integración varía según la aplicación; los casos de uso complejos pueden seguir requiriendo nodos personalizados o llamadas HTTP.

Precios de n8n

Starter: 24 $ al mes

Pro: 60 $ al mes

Empresa: 960 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de n8n

G2 : 4,8/5 (más de 240 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 40 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre n8n?

Directamente de una reseña de G2:

Me gusta lo flexible que es n8n: me permite conectar casi cualquier cosa y realizar automatizaciones de flujos de trabajo sin muchas complicaciones, a la vez que me da la libertad de personalizarlo si quiero... En lugar de introducir manualmente los clientes potenciales en nuestro CRM de Zoho o estar pendiente de múltiples servicios, n8n realiza automáticamente la conexión entre diferentes aplicaciones (Calendario, Slack y muchas más) para que la información fluya sin problemas y nada se pase por alto.

Me gusta lo flexible que es n8n: me permite conectar casi cualquier cosa y automatizar flujos de trabajo sin muchas complicaciones, a la vez que me da la libertad de personalizarlo si quiero... En lugar de introducir manualmente los clientes potenciales en nuestro CRM de Zoho o estar pendiente de múltiples servicios, n8n conecta automáticamente diferentes aplicaciones (Calendario, Slack y muchas más) para que la información fluya sin problemas y nada se pase por alto.

📖 Lee también: Las mejores alternativas a Slack para el chat en equipo

7. ClearFeed (el mejor agente para convertir las conversaciones de Slack en tickets de soporte estructurados)

Muchos equipos de soporte ya utilizan los canales de Slack para responder a las preguntas internas y de los clientes. Pero cuando las solicitudes se acumulan en los hilos de chat, resulta difícil hacer el seguimiento de los problemas, derivarlos a la persona adecuada o mantener la visibilidad en todo el equipo.

ClearFeed aborda este reto transformando Slack en un hub estructurado de gestión de soporte y servicios. En lugar de copiar manualmente la información en los sistemas de soporte técnico, ClearFeed utiliza agentes de IA para convertir los mensajes de Slack en tickets de soporte organizados.

Para los equipos de operaciones, esto crea un flujo de trabajo más fluido entre la mensajería y la gestión de servicios. Al conectar aplicaciones de Slack, bases de conocimiento y herramientas de servicio de asistencia, ClearFeed ayuda a los equipos a responder a las preguntas de los clientes, extraer contexto de conversaciones anteriores y gestionar las solicitudes de una forma más escalable.

Las mejores funciones de ClearFeed

Convierte las conversaciones de los canales de Slack en tickets de soporte estructurados para que las solicitudes no se pierdan en el chat

Utiliza la IA generativa para analizar las consultas de los usuarios y ofrecer respuestas relevantes utilizando la información de una base de conocimientos conectada.

Dirige las solicitudes a la persona o al equipo adecuado en función del contexto, lo que ayuda a los agentes de soporte a resolver los problemas más rápidamente

Intégralos con las plataformas de soporte más habituales y las herramientas existentes para mantener los flujos de trabajo conectados entre sistemas.

Realiza un seguimiento de las conversaciones, las respuestas y las resoluciones en una vista centralizada dentro de tu entorno de trabajo de Slack

Limitaciones de ClearFeed

Diseñados principalmente para flujos de trabajo de soporte, más que para campañas de marketing o operaciones de ventas a gran escala

La automatización avanzada depende de las integraciones con fuentes de datos externas y plataformas de asistencia técnica

Es posible que los equipos tengan que configurar los flujos de trabajo para adaptarlos a las políticas internas de la empresa y a los procesos de soporte.

Precios de ClearFeed

Professional: 50 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ClearFeed

Valoración de G2 : 4,6/5 (más de 140 opiniones)

Reseña de Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClearFeed?

Un usuario de G2 comparte:

Hemos utilizado ClearFeed de forma intensiva para realizar el seguimiento de los tickets abiertos que llegan desde múltiples canales de Soporte. La interfaz de usuario es sencilla y fácil de usar, y su integración activa con diferentes canales de Slack hace que todo el proceso sea más fluido, eficiente y fácil de gestionar.

Hemos utilizado ClearFeed de forma intensiva para realizar el seguimiento de los tickets abiertos que llegan desde múltiples canales de Soporte. La interfaz de usuario es sencilla y fácil de usar, y su integración activa con diferentes canales de Slack hace que todo el proceso sea más fluido, eficiente y fácil de gestionar.

📖 Lee también: Cómo usar la IA de Slack para mejorar la colaboración en equipo

8. Zendesk AI (Los mejores agentes de IA de Slack para automatizar los flujos de trabajo de soporte y resolver los problemas de los clientes a gran escala)

Las conversaciones de soporte técnico rara vez se desarrollan en un solo lugar. Las preguntas de los clientes llegan a través del chat, el correo electrónico y las plataformas de asistencia técnica, mientras que las conversaciones internas suelen tener lugar en los canales de Slack. Sin la automatización adecuada, los equipos de soporte pasan horas cambiando entre múltiples herramientas solo para responder a solicitudes sencillas.

Zendesk AI presenta agentes de IA inteligentes que automatizan los flujos de trabajo de atención al cliente y ayudan a los equipos a responder más rápido. Integrados en la plataforma de servicio de Zendesk, estos agentes utilizan IA generativa y aprendizaje automático para analizar las consultas de los usuarios, derivar los tickets de soporte y proporcionar respuestas precisas basadas en tu base de conocimientos y la documentación de la empresa.

Para las empresas que utilizan Slack junto con Zendesk, esta combinación ayuda a conectar las conversaciones de soporte con la colaboración interna. Los equipos pueden obtener información, recuperar datos de la empresa y responder a las preguntas de los clientes con un mejor contexto.

Las mejores funciones de Zendesk IA

Automatiza las respuestas a las preguntas de los clientes y a los tickets de soporte rutinarios, ayudando a los equipos a resolver los problemas más rápido y a reducir la carga de trabajo manual.

Utiliza modelos de lenguaje de gran tamaño y IA generativa para redactar respuestas y sugerir respuestas basadas en el contenido de tu base de conocimientos

Accede a funciones inteligentes de enrutamiento y priorización de tickets para que las solicitudes lleguen rápidamente a la persona o al departamento adecuado

Resumir conversaciones largas e historiales de tickets, proporcionando a los agentes de soporte el contexto completo de las interacciones anteriores

Limitaciones de la IA de Zendesk

Centrados principalmente en los flujos de trabajo de soporte al cliente, más que en equipos de marketing más amplios, equipos de ventas o tareas de productividad interna.

Las funciones de automatización avanzadas pueden requerir planes de Zendesk de nivel superior o una configuración adicional.

Los equipos que utilizan agentes de IA de Slack pueden seguir dependiendo de integraciones con agentes de terceros u otras herramientas de IA para conectar los flujos de trabajo entre sistemas

Precios de Zendesk

Equipo de soporte: 25 $ al mes

Equipo de Suite: 69 $ al mes

Suite Professional : 149 $ al mes

Suite Enterprise: 219 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2 : 4,3/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zendesk IA?

Una reseña en G2 dice:

Si quieres un servicio de asistencia con IA y flujos de trabajo estructurados para los tickets en lugar de solo una bandeja de entrada, esta también es una buena opción. La gestión centralizada de tickets, la asistencia omnicanal, la automatización y la elaboración de informes son las mejores características del servicio de soporte al cliente de Zendesk.

Si quieres un servicio de soporte con IA y flujos de trabajo estructurados para los tickets en lugar de solo una bandeja de entrada, esta también es una buena opción. La gestión centralizada de tickets, la asistencia omnicanal, la automatización y la elaboración de informes son las mejores características del servicio de soporte al cliente de Zendesk.

🔎 ¿Sabías que? Solo uno de cada cinco consumidores perdonará una mala experiencia en una empresa cuya valoración del servicio de atención al cliente sea «muy deficiente». No te preocupes, porque tenemos una forma de evitarte algo así. En este vídeo de ClickUp, verás cómo combinar agentes humanos con IA para responder más rápido, mantener la coherencia en las interacciones con los clientes y evitar descuidos. Te guía paso a paso por el uso de: ClickUp Brain para redactar respuestas a preguntas frecuentes y guías

Utiliza ClickUp Brain MAX para reunir datos dispersos en una sola vista

Agentes de ClickUp para abordar los problemas antes de que se agraven Esta es una guía rápida y práctica sobre cómo puede ser el soporte moderno impulsado por IA en ClickUp, más allá de los simples chatbots.

9. Wonderchat (los mejores agentes de IA para Slack para crear chatbots basados en IA a partir de tu base de conocimientos)

Los clientes esperan respuestas rápidas, ya sea que pregunten sobre detalles del producto, documentación o recursos de incorporación. Pero responder manualmente a cada pregunta puede ralentizar a tu equipo, especialmente cuando se repiten preguntas similares de los clientes en las conversaciones.

Wonderchat te ayuda a resolver esto convirtiendo tu base de conocimientos, el contenido de tu sitio web y la documentación interna en un asistente inteligente de IA. En lugar de responder manualmente a cada solicitud, Wonderchat ofrece respuestas relevantes basadas en la información de tu empresa y los recursos existentes.

Para los equipos que utilizan Slack junto con herramientas de soporte al cliente y comunicación interna, Wonderchat actúa como un agente inteligente de Slack que puede ayudar a responder preguntas, recuperar contenido de documentos y ayudar a los empleados o clientes a encontrar información rápidamente.

Las mejores funciones de Wonderchat

Convierte tu base de conocimientos, los artículos del Centro de ayuda y el contenido de los documentos en un asistente inteligente con IA capaz de responder a las preguntas de los clientes.

Utiliza IA generativa y modelos de lenguaje a gran escala para analizar las consultas de los usuarios y ofrecer respuestas contextuales basadas en los datos de la empresa

Integra con sitios web y entornos de mensajería para que los equipos puedan conectar los agentes de IA con los flujos de trabajo de atención al cliente.

Ofrece respuestas más precisas con el tiempo, ya que la herramienta aprende de conversaciones anteriores y de la documentación de la empresa

Limitaciones de Wonderchat

Diseñados principalmente para experiencias de chatbot y soporte, más que para una automatización más amplia de los flujos de trabajo dentro de un entorno de trabajo de Slack

La eficacia depende de la calidad y la exhaustividad de tu base de conocimientos y de la información disponible sobre la empresa.

Es posible que las organizaciones sigan necesitando herramientas de IA adicionales o agentes de terceros para tareas operativas complejas que abarquen múltiples herramientas

Precios de Wonderchat

Starter: 29 $ al mes

Básico: 99 $ al mes

Turbo : 299 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wonderchat

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Guru IA (el mejor para proporcionar información fiable dentro de los agentes IA de Slack)

Guru IA convierte el conocimiento de tu empresa en respuestas a las que puedes acceder al instante dentro de tu entorno de trabajo de Slack.

En lugar de tener que cambiar manualmente entre documentos, herramientas y hilos para encontrar respuestas, Guru muestra información verificada directamente donde trabaja tu equipo. Actúa como un asistente de IA que conecta los datos, las herramientas y las conversaciones de tu empresa en una única fuente de información fiable.

Para los equipos que crean o utilizan agentes de IA de Slack, esto se traduce en respuestas más rápidas, menos interrupciones y una toma de decisiones más coherente en todos los flujos de trabajo.

Las mejores funciones de Guru IA

Ofrece respuestas relevantes de tu base de conocimientos directamente en los canales de Slack

Conéctate con múltiples fuentes de datos para ofrecer respuestas contextualizadas a las consultas de los usuarios

Facilita la automatización de los flujos de trabajo permitiendo que los agentes de IA actúen sobre información fiable de la empresa

Ayuda a los agentes de atención al cliente y al equipo de ventas a acceder a información precisa durante las interacciones en tiempo real

Mantén el conocimiento de la empresa actualizado y verificado, garantizando la coherencia en la colaboración del equipo

Limitaciones de Guru IA

Requiere una configuración inicial y la estructuración del contenido para aprovechar al máximo el valor de los agentes personalizados

Más adecuado para flujos de trabajo de conocimiento internos que para casos de automatización orientados al exterior

Puede tener dependencia de integraciones con herramientas existentes para obtener funciones más amplias que vayan más allá del acceso al conocimiento

Precios de Guru IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Guru IA

Valoración de G2 : 4,7/5 (más de 2300 opiniones)

Valoración de Capterra: 4,8/5 (más de 630 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Guru IA?

Una reseña en Capterra dice:

Utilizamos Guru como base de conocimientos interna: desde guías de productos y esquemas de procesos hasta políticas de la empresa y anuncios del equipo. Es muy fácil de organizar y actualizar, y la «función de verificación» nos ayuda a ver qué está actualizado… Me gusta que Guru se integre con Slack. Cuando alguien hace una pregunta en Slack, Guru responde con una respuesta sugerida.

Utilizamos Guru como base de conocimientos interna: desde guías de productos y esquemas de procesos hasta políticas de la empresa y anuncios del equipo. Es muy fácil de organizar y actualizar, y la «función de verificación» nos ayuda a ver qué está actualizado… Me gusta que Guru se integre con Slack. Cuando alguien hace una pregunta en Slack, Guru responde con una respuesta sugerida.

11. Cohere (los mejores agentes para potenciar la inteligencia lingüística de nivel empresarial y los agentes de IA personalizados)

Muchos agentes de IA modernos se basan en potentes modelos lingüísticos para comprender conversaciones, analizar información y generar respuestas. Si tu organización desea crear agentes personalizados avanzados que interactúen con los usuarios dentro de plataformas de comunicación como Slack, la tecnología que hay detrás de los modelos es tan importante como la interfaz.

Cohere se centra precisamente en ese ámbito. Conocida por sus modelos de lenguaje de gran tamaño de nivel de corporación, Cohere ayuda a las empresas a crear herramientas de IA inteligentes que comprenden las consultas de los usuarios, extraen información de datos externos y generan respuestas relevantes con una gran capacidad de contextualización.

Para los equipos que estén explorando los agentes de IA de Slack, Cohere puede actuar como la inteligencia subyacente que los impulsa. Al establecer conexiones entre los modelos y los datos, los documentos y los sistemas internos de la empresa, las organizaciones pueden crear su propio agente de IA que comprenda las conversaciones en los canales de Slack y ofrezca información con todo el contexto.

Las mejores funciones de Cohere

Accede a modelos de lenguaje de gran tamaño preparados para corporaciones que impulsan agentes de IA inteligentes y aplicaciones avanzadas de IA generativa.

Crea agentes personalizados entrenados con datos de la empresa, recursos de la base de conocimientos y documentación interna

Accede a sistemas de búsqueda y recuperación semántica que ofrecen respuestas relevantes a partir de fuentes de datos complejas

Analiza las consultas de los usuarios, identifica patrones y extrae información de conversaciones anteriores

Diseñados para implementaciones empresariales escalables, de modo que los equipos puedan trabajar con una infraestructura de IA fiable en todos los productos y flujos de trabajo.

Limitaciones de Cohere

Se trata principalmente de una plataforma de modelos, más que de una aplicación de Slack ya preparada, lo que significa que las organizaciones pueden necesitar herramientas adicionales para implementar agentes dentro de un entorno de trabajo de Slack.

La implementación suele requerir recursos de desarrollo para establecer la conexión entre los modelos y las herramientas y los sistemas operativos existentes.

Los equipos que busquen una automatización rápida sin código pueden preferir soluciones más sencillas del mercado de Slack o agentes de terceros ya configurados.

Precios de Cohere

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cohere

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lee también: Las mejores aplicaciones de comunicación para equipos

Por qué ClickUp es la forma más inteligente de poner en marcha los agentes de IA de Slack

Desde resumir conversaciones y automatizar tareas rutinarias hasta gestionar tickets de soporte y responder a las preguntas de los clientes, los agentes de IA de Slack ayudan a los equipos a trabajar más rápido con un mejor contexto dentro de su entorno de trabajo de Slack.

Sin embargo, la verdadera ventaja en términos de productividad se produce cuando la IA no solo responde en el chat, sino que ayuda a los equipos a actuar en función de la información de proyectos, conversaciones y flujos de trabajo.

Ahí es donde ClickUp marca la diferencia. En lugar de dejar la información dispersa por los canales de Slack y múltiples herramientas, ClickUp reúne los agentes de IA, la gestión del trabajo y la colaboración en un entorno unificado donde las tareas, las conversaciones y las decisiones permanecen conectadas. Para los equipos que buscan reducir la fricción operativa y mantener el trabajo en marcha con claridad, ClickUp convierte la colaboración impulsada por la IA en un progreso real.

Prueba ClickUp gratis y empieza a convertir las conversaciones en trabajo coordinado en todo tu equipo.

Preguntas frecuentes sobre los agentes IA de Slack

¿Pueden los agentes de IA sustituir las tareas manuales de Slack?

Sí, muchos agentes de IA de Slack pueden encargarse de tareas rutinarias y repetitivas, como resumir conversaciones, responder a las preguntas de los clientes, derivar tickets de soporte y generar actualizaciones. Sin embargo, los equipos siguen desempeñando un rol clave a la hora de revisar los resultados y tomar decisiones estratégicas.

¿Los agentes IA de Slack requieren conocimientos de programación?

No necesariamente. Muchos de los agentes de IA de Slack disponibles en el marketplace de Slack ofrecen una configuración sin código o con poco código. Los equipos pueden instalar aplicaciones de Slack, configurar automatizaciones y empezar a utilizar un asistente de IA dentro de su entorno de trabajo de Slack sin necesidad de conocimientos técnicos de desarrollo.

¿Cómo añado un agente de IA a Slack?

La mayoría de los agentes de IA de Slack se añaden a través del marketplace de Slack como aplicaciones de Slack. Una vez instalados, se les puede invitar a canales de Slack, responder a las consultas de los usuarios, conectarse con herramientas existentes y empezar a dar soporte a los flujos de trabajo dentro de tu entorno de trabajo.

¿Son seguros los agentes de IA de Slack para los datos de la empresa?

La seguridad depende de la plataforma y la configuración. Muchos agentes de IA utilizan medidas de seguridad de corporación, controles de acceso y conexiones cifradas para proteger los datos de la empresa. Los equipos deben revisar los permisos y las integraciones para garantizar que las herramientas de IA se ajusten a las normas internas de seguridad y cumplimiento.