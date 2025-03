las 10 mejores aplicaciones de mensajería todo en uno en 2025

el ciudadano medio cambia de app, aplicación o sitio web casi cada día 1.200 veces diariamente.

Con el constante cambio de contexto, es fácil perderse cosas. 🤷🏻

Ahí es donde entran en juego las apps de mensajería todo en uno. Estas herramientas integran varias aplicaciones en una sola plataforma, mejorando la comunicación, aumentando la productividad y manteniendo la organización.

Ya sea para coordinarte con tus compañeros de equipo o para gestionar las interacciones con los clientes, las aplicaciones de mensajería todo en uno te ayudan a centrarte en lo que más importa.

Estas son las diez mejores aplicaciones de mensajería todo en uno que transformarán tu forma de conectarte y colaborar

Descubre las 10 mejores aplicaciones de mensajería todo en uno que reúnen todos tus chats, llamadas y colaboraciones bajo un mismo techo para una comunicación fluida.

Elegir una app de mensajería todo en uno es relativamente fácil. Sólo tienes que asegurarte de que cumple los siguientes criterios: 👇🏻

Echa un vistazo a estos diez mensajeros todo en uno para gestionar tus mensajes de texto con facilidad y eficacia:

Es fácil tropezar y cometer errores al gestionar el trabajo y los mensajes en diferentes plataformas. Pero con ClickUp la app de todo para el trabajo, puedes unificarlos todos en una sola aplicación para crear un espacio de trabajo que sea a la vez eficiente y colaborativo. Chat ClickUp está diseñado para maximizar la productividad. Es una solución integral que le permite gestionar simultáneamente el trabajo y la comunicación en el lugar de trabajo.

ClickUp Chat le permite crear tareas y listas de tareas pendientes directamente desde los Mensajes. Cada conversación que contiene información esencial está directamente enlazada a su documento, tarea o chat relacionado.

También incorpora funciones de IA. Con la ayuda de Cerebro ClickUp puede sugerir respuestas, crear tareas automáticamente a partir de conversaciones e incluso resumir hilos

Además, puede utilizar Integraciones de ClickUp para conectarse con otras plataformas de conversación de terceros como Gmail, Skype, Zoom, Slack y Teams con ClickUp para disfrutar de una experiencia completa.

💡 Pro Tip: ¿Necesitas ayuda para gestionar mensajes instantáneos? Prueba la Plantilla de Mensajes Instantáneos ClickUp -¡es gratis, gratuito/a! Esta plantilla le permite combinar hilos de conversación en un lugar organizado. Así, podrá priorizar las conversaciones para mejorar la productividad.

La interfaz fácil de crear un proyecto y alinear la tarea al equipo para el seguimiento y alcanzar la meta. Útil Gantt charts que pueden ser esclarecedores para la empresa y una función de chatear en tiempo real hacen de ClickUp el mejor software Reseña de G2 ➡️ Más información: El chat no funciona. Lo estamos arreglando

via Franz Franz es un servicio de mensajería fácil de usar. Si le resulta difícil manejar el flujo de textos en su escritorio, esta herramienta debería ayudarle.

Franz es compatible con todos los dispositivos Windows, Mac y Linux y se integra con algunos de los más utilizados canales de comunicación .

La app ofrece modos claros y oscuros para personalizar. Además, Franz se basa por completo en la nube para que puedas alternar entre dispositivos.

➡️ Leer más: Cómo utilizar la mensajería instantánea en el trabajo

IM+ es una app que permite combinar todas las plataformas de mensajería en el escritorio y el smartphone. Su interfaz es intuitiva y, según su creador, sólo se tarda dos minutos en configurarla.

Pero eso no es lo mejor. IM+ incorpora compatibilidad con ChatGPT para ayudarte a redactar textos y funciones avanzadas de bloqueo de anuncios para que la experiencia del usuario sea perfecta.

🔍 Sabías que: ChatGPT recibe más de 10 millones de consultas al día.

vía Rambox Rambox es una app de mensajería todo en uno altamente personalizable. Aunque puede utilizarse para fines personales y profesionales, sus funciones ayudan a mejorar la productividad en la oficina.

Puedes cambiar la apariencia de tu entorno de trabajo, pausar las notificaciones, activar el modo de enfoque y mucho más. La herramienta se integra con las principales soluciones de empresa como Google Suite y Microsoft Teams .

Me encanta tener todas mis apps en un solo sitio, y el software no tiene fallos como otros que he probado. Reseña de Capterra

5. Beeper (Lo mejor para unificar iMessage y otras plataformas)