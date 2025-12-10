Las 10 mejores herramientas de automatización de procesos agenciales en [año] para automatizar flujos de trabajo

Todos hemos tenido días de trabajo en los que nuestras tareas parecen un juego de «Whack-a-Mole». Terminas una y, de repente, aparecen cinco más. A menudo, lo que te agobia no es la complejidad del trabajo, sino los procesos interminables, manuales y repetitivos que consumen horas y energía.

Según McKinsey, hasta un 30 % de las horas de trabajo actuales en la economía estadounidense podrían ser objeto de automatización.

Una de las tecnologías que impulsa este cambio es la automatización de procesos agenciales.

Las herramientas de automatización de procesos agenticos combinan IA agentica, IA generativa y agentes de automatización para gestionar tareas repetitivas, de modo que usted y su equipo puedan centrarse en la resolución de problemas reales.

Echemos un vistazo a las mejores herramientas.

Para ayudarle a encontrar la herramienta adecuada, hemos comparado las mejores herramientas, destacando sus mejores casos de uso, funciones clave, modelos de precios y valoraciones de los usuarios.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Automatización integral de flujos de trabajo basada en IA para equipos de todos los tamaños que gestionan proyectos dinámicos. Gestión de proyectos y tareas basada en IA, agentes de IA, automatización sin código. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. UiPath Automatización de procesos de nivel corporativo para organizaciones de tamaño mediano y grande. Generador de agentes para bots inteligentes, minería de procesos y tareas, seguridad de nivel de corporación. Los planes de pago comienzan en 25 $ al mes. Beam IA Automatización de decisiones basada en datos para equipos de datos y operaciones en startups o corporaciones. Agentes de IA predefinidos y personalizados, desencadenantes API y Slack, integraciones con Snowflake y BigQuery. Precios personalizados n8n Automatizaciones complejas y personalizadas para equipos técnicos y departamentos de TI en pymes o corporaciones. Más de 500 integraciones y más de 600 plantillas, generador de agentes modular basado en nodos, flexibilidad de código abierto. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 28 $ al mes. Zapier Automatización de flujos de trabajo sin código en todas las aplicaciones para equipos pequeños y medianos. Más de 8000 integraciones de aplicaciones, generador de flujos de trabajo con IA y herramientas de chatbot, cumplimiento de SOC 2, acceso basado en roles. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29,99 $ al mes. Adept IA Automatización de la corporación basada en lenguaje natural para medianas y grandes corporaciones. IA multimodal, razonamiento y planificación de flujos de trabajo. Precios personalizados Uniphore Flujos de trabajo a escala de corporación y automatización de múltiples pasos para grandes corporaciones. Interfaz de diseño visual basada en BPMN, razonamiento multimodal y verificación. Precios personalizados CrewAI Orquestación de flujos de trabajo multiagente para startups tecnológicas y equipos de I+D de corporaciones. Equipos de múltiples agentes de IA, diseño de flujos de trabajo basado en código y arrastrar y soltar, más de 1200 integraciones de aplicaciones. Precios personalizados Automatización Anywhere Automatización de procesos agenticos de nivel corporativo para medianas y grandes corporaciones. Motor de razonamiento de procesos (PRE), automatización de documentos, integraciones con ERP y bases de datos. Precios personalizados Vonage IA Studio Interacción con los clientes y soporte técnico basado en IA para pymes y equipos de atención al cliente de corporaciones. Agentes virtuales omnicanal, IA basada en el conocimiento y motor NLU, integración con Salesforce. Precios personalizados

¿Qué es la automatización de procesos agenciales y cómo funciona?

La automatización de procesos agenciales (APA) utiliza agentes de IA autónomos para razonar, tomar decisiones y ejecutar flujos de trabajo de varios pasos en distintos sistemas con el fin de completar los procesos empresariales. Va más allá de la automatización tradicional, ya que utiliza agentes que pueden comprender el contexto e incluso adaptarse cuando las cosas cambian.

Estos son los pasos que hay que seguir:

Detección y entrada → Los agentes de IA recopilan señales en aplicaciones, documentos, sistemas de automatización o interacciones con los clientes para iniciar el procesamiento de datos.

Razonamiento y toma de decisiones → Con la ayuda del procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático y los modelos de decisión, determinan el siguiente paso más adecuado.

Ejecución de acciones y tareas → Los agentes inician flujos de trabajo automatizados de varios pasos entre diferentes herramientas, API o sistemas conectados.

Aprendizaje y adaptación → Estos agentes mejoran su rendimiento con el tiempo, aprendiendo a partir de los comentarios, los errores y los resultados.

🫸🏻 Aviso: antes de elegir una herramienta, decida qué tipos de agentes de IA necesita realmente. Algunas plataformas destacan en agentes a nivel de tareas que gestionan acciones sencillas, mientras que otras ofrecen compatibilidad con agentes de razonamiento que planifican flujos de trabajo de varios pasos o agentes autónomos que operan en aplicaciones completas. Ajustar el tipo de agente a su caso de uso mejorará drásticamente las tasas de intento correcto y reducirá el mantenimiento.

Echemos un vistazo detallado a cada una de las herramientas de nuestra lista.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (la mejor opción para la automatización integral de flujos de trabajo basada en IA)

ClickUp ha evolucionado mucho más allá de la gestión de proyectos tradicional. Es el primer entorno de trabajo con IA convergente y herramienta de automatización de procesos agenciales del mundo.

Reúna conocimientos, gestión de proyectos, tareas, IA y colaboración en tiempo real en un solo entorno de trabajo con ClickUp.

Obtenga memoria y contexto en todo el entorno de trabajo con ClickUp Brain.

ClickUp Brain impulsa todas las capacidades de IA de ClickUp. Integrado en tu entorno de trabajo, comprende tus tareas, proyectos, dependencias, prioridades y documentos. Con un conocimiento completo de tus flujos de trabajo, genera información rica en contexto en lugar de resultados aislados.

Dado que está integrado de forma nativa en su entorno de trabajo, puede generar automáticamente POE y resúmenes detallados basados en el contexto del proyecto.

Además, puede proporcionar sugerencias de tareas, resumir hilos de chat, transcribir reuniones, generar textos de marketing, sugerir automatizaciones basadas en sus flujos de trabajo y mucho más.

Obtenga información de todo su entorno de trabajo con ClickUp Brain.

Para los procesos existentes, ClickUp Brain reconoce las rutas repetitivas y los bucles de aprobación. Esto ayuda a identificar las áreas en las que la automatización puede aportar más valor.

Automatice procesos y escale de manera eficiente con ClickUp Automatización.

Una vez definidos los flujos de trabajo, ClickUp Automations ayuda a establecer las reglas adecuadas para garantizar que se ejecuten correctamente en segundo plano. Puede empezar con una plantilla predefinida o crear una automatización personalizada sin código con la misma rapidez.

Automatice tareas y actualizaciones con más de 100 plantillas de automatización de flujos de trabajo ClickUp preconfiguradas.

Se pueden crear automatizaciones sencillas con un desencadenante y una acción, como enviar una alerta cuando llega una fecha límite o cambiar el estado cuando se asigna una tarea. Las condiciones son filtros opcionales que se utilizan para las automatizaciones que solo deben ejecutarse cuando se cumplen determinados criterios.

También puede establecer varias acciones y reordenarlas según sea necesario para flujos de trabajo de varios pasos. Por ejemplo, cuando el estado de una tarea cambia a «Listo para revisión», la reasignación a control de calidad, la adición de seguidores, el establecimiento de una fecha límite y el envío de una notificación pueden formar parte de una única automatización.

Cree agentes de IA sin código que completan los procesos de forma autónoma.

ClickUp AI Agents, Automatizaciones y ClickUp Brain trabajan juntos para convertir los flujos de trabajo manuales en secuencias inteligentes basadas en decisiones.

Estos agentes funcionan como socios de automatización que comprenden el contexto y mantienen el trabajo en marcha. Solo tienes que activar un agente, describir el resultado que deseas y ClickUp Brain generará el flujo lógico correcto entre bastidores.

Explique a ClickUp Brain en lenguaje sencillo lo que necesita y le ayudará a crear automatizaciones o flujos de trabajo inteligentes basados en sus flujos de trabajo.

Los agentes de ClickUp comprenden el contexto a partir de tareas, campos, formularios, estados y mucho más para actuar de forma autónoma. Con acceso a su base de datos, pueden incluso responder a las consultas de los clientes y redirigirlas a personas cuando una decisión requiere una mayor experiencia.

Así es como puede crear un agente personalizado en ClickUp en menos de 20 minutos ⬇️

Las mejores funciones de ClickUp:

Limitaciones de ClickUp

Los usuarios pueden tardar algún tiempo en familiarizarse con las numerosas funciones disponibles.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Jordan Patrick, director de producto (CPO) de Harness, afirma en una reseña de TrustRadius:

El cambio a ClickUp para todos los equipos ha proporcionado un hub centralizado para que todos nuestros equipos y usuarios puedan existir y organizar su propio trabajo, al tiempo que realizan el seguimiento de los proyectos de otros equipos. El conjunto de funciones y herramientas que ofrece ClickUp es ideal para que los equipos de atención al cliente, ventas y desarrollo gestionen de forma eficiente y eficaz nuestros proyectos en toda la empresa.

El cambio a ClickUp para todos los equipos ha proporcionado un hub centralizado para que todos nuestros equipos y usuarios puedan existir y organizar su propio trabajo, al tiempo que realizan un seguimiento de los proyectos de otros equipos. El conjunto de funciones y herramientas que ofrece ClickUp es ideal para que los equipos de atención al cliente, equipo de ventas y equipo de desarrollo gestionen de forma eficiente y eficaz nuestros proyectos en toda la empresa.

2. UiPath (la mejor para la automatización de procesos a nivel empresarial)

a través de UiPath

UiPath comenzó como una herramienta tradicional de automatización robótica de procesos (RPA), pero se ha convertido en una plataforma de automatización de gestión de proyectos a gran escala para grandes organizaciones.

Dentro de la herramienta, puede utilizar Agent Builder para diseñar bots inteligentes que puedan manejar decisiones complejas en lugar de limitarse a seguir reglas fijas. También se puede incorporar la intervención humana para crear flujos de trabajo híbridos que sean más flexibles y adaptables.

Las funciones de minería de procesos de la herramienta le permiten determinar el potencial de retorno de la inversión (ROI) de la automatización de procesos específicos, para que pueda centrarse en las áreas de mayor impacto. Además, la minería de tareas ayuda a identificar las tareas exactas que pueden beneficiarse de la automatización impulsada por la IA.

Las mejores funciones de UiPath

Centralice la programación y la supervisión de los procesos de automatización en toda la organización con UiPath Orchestrator.

Obtenga conectores y API preconfigurados para aplicaciones de corporación, como SAP, Oracle, Salesforce y ServiceNow.

Garantice el cumplimiento normativo con funciones de seguridad de nivel de corporación, control de acceso basado en roles, registros de auditoría, etc.

Limitaciones de UiPath

Para desarrollar flujos de trabajo basados en la interfaz de usuario, la automatización puede fallar si se producen cambios en los elementos de la interfaz de usuario o en la resolución de la pantalla.

Precios de UiPath

Básico : 25 $ al mes

Estándar : Precios personalizados

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de UiPath

G2: 4,6 (más de 7000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre UiPath?

Aquí tiene una reseña de G2:

Herramientas como AI Center, Document Understanding y Autopilot permiten a los bots interpretar el contexto y realizar acciones dinámicas. Es fascinante ver cómo un bot puede decidir qué proceso ejecutar, en lugar de esperar a que yo le diga exactamente qué hacer.

Herramientas como AI Center, Document Understanding y Autopilot permiten a los bots interpretar el contexto y realizar acciones dinámicas. Es fascinante ver cómo un bot puede decidir qué proceso ejecutar, en lugar de esperar a que yo le diga exactamente qué hacer.

3. Beam IA (la mejor para la automatización de decisiones basadas en datos)

a través de Beam IA

Con Beam AI, puede convertir los datos en decisiones automatizadas. Existe la opción de elegir entre agentes predefinidos, como la clasificación de correos electrónicos o las comprobaciones KYC, o crear un agente IA con reglas personalizadas.

Los agentes de IA se pueden activar con llamadas API, eventos programados o incluso mensajes de herramientas como Slack y Gmail. La herramienta también tiene una conexión directa con almacenes de datos como Snowflake o BigQuery para señalar discrepancias en los datos o aprobar automáticamente los pasos del flujo de trabajo tras la verificación de los datos.

Las mejores funciones de Beam IA

Coordine flujos de trabajo multiagente utilizando una base de sistema operativo de agente fiable y precisa.

Defina rutas claras que debe seguir un agente en función de la tarea, el contexto y los desencadenantes externos.

Establezca condiciones de salida para detener el proceso cuando la tarea esté terminada o sea necesario realizar una intervención manual.

Mida y mejore la fiabilidad de sus agentes de IA con marcos de evaluación personalizados.

Limitaciones de Beam IA

Algunos usuarios informan de que la herramienta ofrece opciones limitadas para adaptar los agentes de IA a requisitos empresariales específicos.

Precios de Beam IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Beam IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📮 ClickUp Insight: El 15 % de los trabajadores teme que la automatización pueda amenazar parte de su trabajo, pero el 45 % afirma que les permitiría centrarse en tareas de mayor valor. La narrativa está cambiando: la automatización no está sustituyendo roles, sino remodelándolos para lograr un mayor impacto. Por ejemplo, en el lanzamiento de un producto, los agentes de IA de ClickUp pueden automatizar la asignación de tareas y los recordatorios de plazos, y proporcionar actualizaciones de estado en tiempo real para que los equipos puedan dejar de buscar actualizaciones y centrarse en la estrategia. ¡Así es como los gestores de proyectos se convierten en líderes de proyectos! 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automations, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

📚 Más información: Ejemplos de potentes agentes de IA que están transformando las industrias

4. n8n (la mejor para crear automatizaciones complejas y personalizadas)

a través de n8n

n8n utiliza un editor visual modular basado en nodos. Cada nodo realiza una tarea (desencadenante, lógica, llamada API, acción de IA, etc.) y los flujos de trabajo se crean paso a paso conectando estos nodos.

Le permite diseñar lógica personalizada, añadir su propio código e incluso autohospedarse para mantener el control total de su infraestructura y la privacidad de sus datos.

Además, se pueden crear flujos de trabajo avanzados con condiciones (if/else, switch), bucles, divisiones, combinar datos y gestión de errores, en lugar de simples cadenas de desencadenantes-acción.

La automatización de flujos de trabajo basada en IA también le permite añadir una capa de inteligencia a las tareas mecánicas, de modo que sus flujos de trabajo puedan interpretar los datos mientras los mueven y decidir qué hacer a continuación basándose en los resultados de la IA.

Las mejores funciones de n8n

Depure en tiempo real con registros de ejecución en vivo, repeticiones instantáneas, ejecuciones manuales, rutas de error y herramientas de resolución de problemas integradas.

Empiece rápidamente con más de 600 plantillas de la comunidad listas para usar para chatbots, rastreadores de datos y otros casos de uso.

Ejecute múltiples automatizaciones conectadas que se encarguen de diferentes partes de un proceso y trabajen juntas.

Limitaciones de n8n

Algunas integraciones requieren configuración manual o conocimientos de API, lo que puede resultar complicado para usuarios sin conocimientos técnicos.

Precios de n8n

Versión de prueba gratuita

Edición Community (GitHub): gratuita

Starter : ~ 28 $/mes (24 €/mes)

Pro : ~ 69 $/mes (60 €/mes)

Business : ~ 921 $/mes (800 €/mes)

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de n8n

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre n8n?

Aquí tiene una reseña de G2:

n8n ofrece una forma potente y flexible de automatizar los flujos de trabajo sin necesidad de programar. Me gusta que sea de código abierto, que se pueda alojar en servidores propios y que ofrezca una amplia gama de integraciones.

n8n ofrece una forma potente y flexible de automatizar los flujos de trabajo sin necesidad de programar. Me gusta que sea de código abierto, que se pueda alojar en servidores propios y que ofrezca una amplia gama de integraciones.

5. Zapier (la mejor opción para la automatización de flujos de trabajo sin código entre aplicaciones)

a través de Zapier

Zapier es una plataforma de automatización sin código para equipos que desean ampliar rápidamente la automatización. Le ayuda a clasificar automáticamente los tickets de TI, calificar los clientes potenciales, resumir los correos electrónicos o establecer conexiones con plataformas de chatbot para obtener asistencia automatizada.

Con Zapier, puede empezar con plantillas prediseñadas o simplemente describir su idea en lenguaje sencillo para generar un flujo de trabajo. Lo que lo convierte en una herramienta fiable es su amplia cobertura de integración y sus herramientas fáciles de usar, como Canvas, Tablas e Interfaces.

Para equipos más grandes, Zapier añade controles de corporación. Obtienes permisos basados en roles, registros de auditoría, cumplimiento SOC2, SSO y observabilidad completa, para que la gobernanza y la seguridad vayan a la par con la automatización.

Las mejores funciones de Zapier

Cree agentes de IA personalizados que funcionen en toda su pila utilizando la herramienta AI Agents.

Automatice rápidamente la creación de flujos de trabajo con Zap Builder, basado en IA.

Proporcione a los agentes memoria persistente y restricciones para respaldar el razonamiento de varios pasos.

Permita a los agentes extraer contexto de documentos, URL, resultados anteriores, etc., y tomar decisiones sin reglas codificadas.

Consigue agentes siempre activos que pueden ser desencadenados por webhooks, mensajes entrantes, envíos de formularios, actualizaciones de CRM, cargas de archivos e intervalos programados.

Limitaciones de Zapier

Algunas integraciones pueden ser un poco limitadas si desea lógica condicional avanzada o flujos de trabajo complejos de varios pasos.

Precios de Zapier

Free

Profesional : 29,99 $ al mes.

Equipo : 103,50 $ al mes.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2 : 4,5/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Aquí tiene una reseña de G2:

La plataforma ahorra tiempo al reducir las cargas de trabajo manuales y mejorar la eficiencia operativa. Lo mejor de todo es que es fácil de implementar y altamente personalizable, lo que ofrece la flexibilidad necesaria para gestionar lógicas complejas y flujos de trabajo con múltiples aplicaciones.

La plataforma ahorra tiempo al reducir las cargas de trabajo manuales y mejorar la eficiencia operativa. Lo mejor de todo es que es fácil de implementar y altamente personalizable, lo que ofrece la flexibilidad necesaria para gestionar lógicas complejas y flujos de trabajo con múltiples aplicaciones.

📚 Más información: Las mejores herramientas de generación de flujos de trabajo con IA para optimizar los procesos

6. Adept IA (la mejor para la automatización basada en lenguaje natural en los flujos de trabajo de las corporaciones)

La misión principal de Adept AI es crear agentes que puedan utilizar el software como lo hacen los humanos. La plataforma utiliza un enfoque integral y combina enormes conjuntos de datos de entrenamiento y modelos de IA multimodales que comprenden tanto imágenes como texto.

Respondiendo tanto a comandos de texto como de voz, los agentes pueden navegar por un sitio web, introducir datos en formularios, buscar páginas web, filtrar hojas de cálculo y comprender gráficos, tablas, etc. Su capa de visión artificial les permite identificar elementos de la interfaz de usuario y comprender diseños espaciales, por lo que pueden interactuar fácilmente con botones, menús desplegables, entradas y widgets complejos.

La herramienta está diseñada para trabajar junto con los seres humanos, en lugar de sustituirlos. Puede hacer una pausa para pedir aclaraciones cuando algo no está claro, solicitar información que falta, mostrar los pasos que está siguiendo o confirmar acciones importantes antes de continuar.

Las mejores funciones de Adept IA

Convierta una simple instrucción en lenguaje natural en un flujo de trabajo completo de varios pasos que se ejecuta en varias herramientas.

Consigue agentes flexibles y dinámicos que elijan diferentes rutas si algo falla y se recuperen de los errores.

Automatice flujos de trabajo de varios pasos con agentes que pueden desplazarse por pestañas, actualizar hojas de cálculo con datos recientes, sincronizar campos entre dos herramientas, copiar datos de CRM a un ERP y mucho más.

Limitaciones de Adept IA

El enfoque full-stack hace que la implementación sea más lenta y requiera más recursos en comparación con las herramientas de automatización ligeras.

Precios de Adept IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Adept IA

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

💡 Consejo profesional: al evaluar las herramientas de APA, no se limite a la automatización de tareas básicas y compruebe cómo utilizan los agentes LLM para interpretar pantallas, comprender entradas no estructuradas y tomar decisiones en tiempo real. Las plataformas más potentes combinan el razonamiento LLM con capacidades de acción a nivel de interfaz de usuario, lo que le proporciona agentes que no solo «piensan», sino que también «actúan», incluso cuando los flujos de trabajo abarcan interfaces desordenadas o entornos con múltiples aplicaciones.

7. Uniphore (la mejor para flujos de trabajo a escala de corporación y automatización de varios pasos)

a través de Uniphore

Uniphore es una plataforma en la nube con una capa Agentic dedicada, que implementa agentes y aplicaciones de IA diseñados para la transformación del servicio al cliente, el equipo de ventas, el marketing y los recursos humanos. Ayuda a las empresas a automatizar y mejorar las conversaciones con los clientes.

En lugar de limitarse a convertir las llamadas en transcripciones, comprende la intención, detecta las emociones y utiliza agentes de IA para guiar a los equipos de servicio en tiempo real. Puede extraer datos, realizar automatizaciones de pasos rutinarios, crear resúmenes y sugerir la mejor acción a seguir mientras se realiza la llamada.

Para los equipos agobiados por el trabajo de seguimiento manual o las experiencias inconsistentes de los clientes, Uniphore ofrece una forma más clara y rápida de gestionar las conversaciones. El resultado son resoluciones más rápidas, flujos de trabajo más fluidos e interacciones que resultan más naturales tanto para los clientes como para los agentes.

Las mejores funciones de Uniphore

Cree una biblioteca de agentes para el razonamiento, la investigación y la ejecución de tareas dentro de la capa Agentic.

Implemente aplicaciones de IA de forma modulable en la nube pública, la nube privada o en las instalaciones.

Organice flujos de trabajo multiagente utilizando una interfaz de diseño visual basada en BPMN.

Ofrezca aplicaciones de IA preconfiguradas y listas para implementar que proporcionan resultados rápidos.

Guíe a los agentes en tiempo real con un soporte basado en IA que se adapta a cada conversación.

Limitaciones de Uniphore

Modificar atributos requiere conocimientos de SQL, lo que añade una complejidad innecesaria.

Precios de Uniphore

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Uniphore

G2 : 4/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

⚡ Archivo de plantillas: las mejores plantillas gratuitas de flujos de trabajo en Excel y ClickUp.

8. CrewAI (la mejor para la coordinación de flujos de trabajo con múltiples agentes)

a través de CrewAI

CrewAI le permite crear equipos de agentes de IA para automatizar tareas y flujos de trabajo complejos de varios pasos. A cada agente se le puede asignar un rol específico, como investigador, redactor, analista, etc. A continuación, varios agentes colaboran, delegan tareas y trabajan juntos para completar una meta mayor, de forma similar a como lo hace un equipo real.

La plataforma cuenta con herramientas integradas para la automatización web, el scraping web, el procesamiento de datos y las integraciones API que pueden utilizar los agentes. Además, los agentes pueden mantener la memoria y el contexto entre tareas e interacciones, lo que las hace útiles para flujos de trabajo complejos en los que el contexto pasado es importante.

La plataforma también es flexible: puede ejecutarla en la nube, alojarla usted mismo o implementarla localmente, en función de sus necesidades específicas de seguridad y cumplimiento normativo. Y con UI Studio, una interfaz de usuario fácil de usar, junto con plantillas sin código, tanto los equipos técnicos como los no técnicos pueden crear fácilmente automatizaciones de agentes.

Las mejores funciones de CrewAI

Cree automatizaciones basadas en eventos que pueden incluir pasos sencillos, lógica condicional, llamadas a herramientas o equipos completos cuando sea necesario.

Cree agentes especializados basados en roles con roles, conocimientos y metas específicas definidas.

Realice un seguimiento de lo que hicieron los agentes, qué herramientas utilizaron, sus entradas/salidas, tiempo de ejecución y uso de recursos.

Comprima los largos historiales de tareas al resumir el contexto pasado, lo que permite a los agentes ejecutar flujos de trabajo de varios pasos de forma fiable sin exceder la ventana de contexto del modelo.

Defina flujos de trabajo secuenciales o paralelos con un control estructurado utilizando CrewAI Flows.

Limitaciones de CrewAI

La herramienta sigue teniendo una gran dependencia de grandes modelos lingüísticos, lo que significa que la calidad del resultado puede variar.

Precios de CrewAI

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CrewAI

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Automation Anywhere (la mejor para la automatización de procesos de IA con agentes de nivel empresarial)

a través de Automation Anywhere

Automation Anywhere utiliza un motor de razonamiento de procesos que permite a los agentes razonar, planificar y tomar decisiones contextuales en lugar de limitarse a seguir scripts rígidos. Estos agentes operan con metas y realizan trabajo en múltiples sistemas y fuentes de datos para alcanzarlos.

La plataforma está diseñada para coordinar mainframes heredados, aplicaciones en la nube, ERP, bases de datos, SaaS, API, etc. Esto la convierte en una buena opción para corporaciones con infraestructura mixta, donde los procesos abarcan sistemas antiguos y nuevos.

La plataforma también cuenta con un motor de automatización de documentos. Extrae datos mediante aprendizaje automático y OCR, los valida y los envía automáticamente a los sistemas posteriores.

Las mejores funciones de Automation Anywhere

Correlaciona cómo fluye realmente el trabajo entre los equipos y las aplicaciones, y destaca las oportunidades de automatización con mayor retorno de la inversión gracias a las capacidades de descubrimiento de procesos .

Diseñe, coordine y ejecute flujos de trabajo completos de extremo a extremo que abarquen múltiples sistemas en el entorno unificado en la nube de la plataforma para mantener un control centralizado.

Utilice Automation Co-Pilot como desencadenante y para interactuar con las automatizaciones directamente desde la aplicación y transferir tareas a los bots en tiempo real.

Alinee los agentes de IA, los sistemas, los datos y los equipos para lograr operaciones fluidas con Mozart Orchestrator.

Limitaciones de la automatización Anywhere

La implementación es compleja, por lo que el ajuste del entorno y la formación de los equipos pueden llevar varias semanas.

Precios de Automatización Anywhere

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Automation Anywhere

G2 : 4,5/5 (más de 5600 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Automation Anywhere?

Aquí tiene una reseña de Capterra:

El tiempo y el esfuerzo que nos ha ahorrado nos han permitido centrarnos en aspectos más importantes de nuestro trabajo, como interactuar con nuestros alumnos y elaborar planes de estudio significativos. He visto a mis compañeros docentes y al personal respirar aliviados al ver cómo se completan automáticamente tareas que antes les llevaban horas.

El tiempo y el esfuerzo que nos ha ahorrado nos han permitido centrarnos en aspectos más importantes de nuestro trabajo, como interactuar con nuestros alumnos y elaborar planes de estudio significativos. He visto a mis compañeros docentes y al personal respirar aliviados al ver cómo se completan automáticamente tareas que antes les llevaban horas.

10. Vonage AI Studio (la mejor opción para la interacción con los clientes y los agentes virtuales basados en IA)

a través de Vonage IA

Con Vonage IA, obtienes agentes virtuales con tecnología de IA que pueden interactuar con los usuarios a través de múltiples canales, como llamadas telefónicas, SMS/mensajes de texto, chat, WhatsApp y más.

El reconocimiento automático del habla, la comprensión del lenguaje natural y las capacidades de conversión de texto a voz ayudan a habilitar flujos de trabajo de conversación totalmente controlados por voz.

La plataforma se integra con los principales CRM, como Salesforce, Microsoft Dynamics 365 y Zoho CRM, a través de una plataforma unificada de comunicaciones y centro de contacto. Cuando llega una llamada o un chat, la integración con el CRM puede mostrar el registro del cliente, su historial, tickets anteriores o acuerdos, de modo que los agentes disponen al instante de todo el contexto antes de responder.

Las mejores funciones de Vonage IA Studio

Consigue un entorno de creación de flujos que permita tanto a usuarios técnicos como no técnicos crear flujos de conversación y procesos de automatización sin necesidad de escribir código.

Cree agentes que puedan detectar la intención del usuario, gestionar los cambios de intención durante la conversación y gestionar los errores de entrada o las respuestas ambiguas de los usuarios.

Utilice API de comunicación (voz, mensajes, vídeo) para integrar agentes y automatización con tecnología Vonage en flujos de trabajo más amplios.

Simplifique la creación de conversaciones y mejore la precisión integrando la base de conocimientos de su corporación.

Limitaciones de Vonage IA Studio

Algunas integraciones pueden necesitar conectores personalizados o una configuración cuidadosa, lo que puede dificultar la implementación para equipos pequeños.

Precios de Vonage IA Studio

Precios personalizados

Valoraciones de Vonage IA Studio

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas de mapas de procesos para ClickUp, Excel y Word.

Si está explorando plataformas de automatización de procesos agenciales, estas son algunas de las funciones clave que debe tener en cuenta:

Procesamiento del lenguaje natural (NLP) : elija una herramienta que le permita dar instrucciones con palabras sencillas gracias a potentes modelos lingüísticos y NLP.

Compatibilidad con flujos de trabajo de varios pasos : asegúrese de que su herramienta pueda gestionar con facilidad flujos de trabajo de automatización multiplataforma de extremo a extremo.

Integraciones : busque integraciones fluidas con su pila tecnológica, API, sistemas empresariales existentes y plataformas de datos.

Controles con intervención humana : elija herramientas que permitan una rápida supervisión e intervención humana cuando sea necesario.

Gobernanza y seguridad : opte por una herramienta con sólidas medidas de protección cuando las automatizaciones afecten a datos confidenciales. Piense en registros de auditoría, comprobaciones de cumplimiento y acceso basado en roles.

Creadores de bajo código/sin código: busque una herramienta con opciones de arrastrar y soltar o sin código para garantizar que cualquier miembro de su equipo pueda crear y ajustar flujos de trabajo rápidamente.

Ventajas de la automatización de procesos agenciales

Con herramientas de agentes de IA que pueden aprender, adaptarse y coordinarse, sus flujos de trabajo no solo se ejecutan más rápido, sino que realmente mejoran.

Estas son algunas de las principales ventajas de la APA:

Minimice la redundancia: libere a los empleados del trabajo manual y repetitivo para que puedan concentrarse en trabajos más valiosos.

Mejore la precisión y la coherencia: deje que los agentes de IA se encarguen de los procesos basados en reglas con menos errores y una auditabilidad integrada.

Escala flujos de trabajo complejos: coordina tareas entre sistemas de automatización, aplicaciones y fuentes de datos sin añadir gastos generales.

Mejore la toma de decisiones: utilice motores de razonamiento basados en IA y capacidades de automatización para evaluar datos, predecir resultados, realizar el seguimiento de las tendencias del mercado y recomendar los siguientes pasos.

Mejore la seguridad con la supervisión humana: permita a los agentes hacer pausas para aclarar dudas, escalar excepciones y confirmar acciones críticas para reducir los riesgos del proceso.

Ejecute flujos de trabajo de principio a fin: coordine secuencias de varios pasos en múltiples herramientas, desde la navegación y la extracción hasta la validación y las actualizaciones con : coordine secuencias de varios pasos en múltiples herramientas, desde la navegación y la extracción hasta la validación y las actualizaciones con agentes de IA para la gestión de proyectos

¿Cuáles son algunas aplicaciones comunes de la automatización de procesos?

La automatización de procesos se hace necesaria cuando los equipos se ven atascados realizando las mismas tareas repetitivas. A continuación, se indican algunas áreas cotidianas en las que facilita la vida:

📞 Soporte al cliente: los agentes de IA pueden resolver al instante preguntas rutinarias, guiar a los clientes hacia opciones de autoservicio, recopilar la información necesaria y remitir solo los casos realmente complejos a agentes humanos. Puede acortar los tiempos de respuesta y, al mismo tiempo, mantener la experiencia humana centrada en lo que realmente importa.

💲 Equipos financieros: las aprobaciones, conciliaciones, validaciones de datos, generación de informes y comprobaciones de cumplimiento se vuelven más rápidas y fiables, ya que los agentes gestionan los flujos de trabajo estructurados con precisión. Esto reduce el riesgo operativo y mejora la preparación para las auditorías.

👥 Departamentos de RR. HH.: La incorporación de empleados, las consultas sobre políticas, la inscripción en prestaciones y la gestión de documentos dejan de acumularse. Los flujos de trabajo de agentes de IA coordinan múltiples sistemas, envían recordatorios, recopilan información y garantizan que cada nueva contratación o solicitud de los empleados se desarrolle sin problemas a lo largo del proceso.

❤️ Operaciones sanitarias: se agilizan tareas como la tramitación de reclamaciones, la admisión de pacientes, la programación de citas y las comprobaciones de elegibilidad. Los agentes reducen los gastos administrativos, minimizan los errores humanos y ayudan a los proveedores a dedicar más tiempo a la atención clínica en lugar de al papeleo.

📈 Ventas y marketing: los agentes preseleccionan clientes potenciales, actualizan los CRM, realizan el seguimiento de las campañas, supervisan las señales del proceso de ventas y desencadenan acciones de divulgación oportunas. Esto mantiene las operaciones de ingresos funcionando continuamente en segundo plano, al tiempo que proporciona a los vendedores más tiempo para dedicarse a la venta propiamente dicha.

¿Cuál es la diferencia entre la automatización agencial, la automatización basada en IA y la RPA?

Estos términos pueden parecer similares, pero no son lo mismo. Cada enfoque resuelve una capa diferente del rompecabezas de la automatización.

Echa un vistazo ⬇️

Dimensión RPA Automatización basada en IA Automatización de Agentic Función principal Sigue reglas, imita clics/pulsaciones de teclas. Añade IA para el reconocimiento de patrones y NLP. Los agentes piensan, planifican, se adaptan y actúan de forma autónoma. Manejo de datos Solo datos estructurados Maneja datos estructurados y algunos datos no estructurados. Gestiona todos los tipos de datos con razonamiento. Toma de decisiones Ninguna, solo basada en reglas. Limitado, guiado por modelos de IA. Razonamiento avanzado, de varios pasos y orientado a metas. Ámbito del flujo de trabajo A nivel de tareas A nivel de proceso Flujos de trabajo integrales y entre sistemas. Rol humano Alto Moderado Bajo

En resumen:

RPA = el seguidor de reglas

Automatización basada en IA = el asistente inteligente

Automatización de Agentic = el compañero de equipo adaptable

Retos y consideraciones en la APA

La automatización de agentes tiene un enorme potencial, pero también presenta sus propios obstáculos. Antes de lanzarse, vale la pena reflexionar sobre estos retos:

La configuración requiere esfuerzo: la APA no es tan fácil de usar como la RPA. Necesitará metas claras, canales de datos sólidos y una buena gestión.

Los datos son importantes: si los datos introducidos son desordenados o incompletos, los resultados no serán fiables.

Las personas necesitan tiempo para adaptarse: pasar de procesos manuales a procesos impulsados por IA puede resultar intimidante. Una buena comunicación y formación ayudan a facilitar la transición.

La seguridad es fundamental: dado que la APA afecta a múltiples aplicaciones y sistemas, los controles de acceso y la protección de datos no pueden ser una cuestión secundaria.

Claridad en los costes y el retorno de la inversión: la APA de la corporación no es barata. El truco está en saber dónde ofrece el mayor rendimiento antes de ampliarla.

El futuro de las soluciones de automatización de procesos de agencias

La automatización de procesos está en auge, pero el camino por recorrer no será el mismo para todas las empresas. Esto es lo que nos dice la investigación sobre hacia dónde se dirigen las cosas:

La adopción se acelerará, pero de forma desigual.

Según el informe «The State of AI» de McKinsey, aproximadamente tres cuartas partes de las empresas ya están aplicando la IA al menos en una de sus funciones, y su adopción está aumentando gradualmente.

Lo mismo ocurrirá con la adopción de la automatización de procesos; los primeros en adoptarla avanzarán rápidamente, mientras que otros necesitarán más tiempo para incorporarla a sus procesos principales.

Los agentes pasarán de ser ejecutores de tareas a propietarios de resultados.

Nancy Xu, vicepresidenta de Salesforce IA, predice: «

Vamos a pasar de agentes asistentes conversacionales que realizan tareas a agentes responsables de los resultados que están profundamente integrados en la estructura del trabajo. En lugar de dar instrucciones a los agentes, les daremos metas. Ya sea para mejorar la satisfacción del cliente, aumentar el volumen de negocio o reducir el tiempo de resolución, los agentes aprenderán de forma dinámica a coordinar personas, procesos y datos para impulsar los resultados, operando de forma proactiva dentro de su empresa con un profundo conocimiento de la organización.

Vamos a pasar de agentes asistentes conversacionales que realizan tareas a agentes responsables de los resultados que están profundamente integrados en la estructura del trabajo. En lugar de dar instrucciones a los agentes, les daremos metas. Ya sea para mejorar la satisfacción del cliente, aumentar el volumen de negocio o reducir el tiempo de resolución, los agentes aprenderán de forma dinámica a coordinar personas, procesos y datos para impulsar los resultados, operando de forma proactiva dentro de su empresa con un profundo conocimiento de la organización.

Incorpore la automatización Agentic a su flujo de trabajo con ClickUp.

El futuro del trabajo no vendrá definido por el número de tareas que puedas marcar como terminadas en un día. Vendrá definido por la inteligencia con la que se realicen esas tareas. La automatización de procesos agenticos supone el paso de la gestión manual de tareas por parte de humanos a la colaboración con agentes basados en IA, lo que amplía las capacidades de los equipos.

Por eso herramientas como ClickUp son tan interesantes. Mantienen todo en un solo lugar, añaden automatización inteligente y hacen que las partes más complicadas del trabajo sean mucho más manejables.

Regístrese en ClickUp de forma gratuita y compruebe lo fluido que puede ser su flujo de trabajo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Los métodos de automatización tradicionales, como la RPA, siguen reglas y scripts fijos, mientras que la automatización agencial utiliza agentes de automatización agenciales que pueden razonar, adaptarse y tomar decisiones en tiempo real.

Sí. APA puede establecer conexiones entre los flujos de trabajo de finanzas, recursos humanos, TI, operaciones y servicio al cliente, lo que hace posible la automatización entre departamentos.

La mayoría de las plataformas APA incluyen gestión de errores, rutas de escalado y registros de auditoría, lo que garantiza que los errores se registren, se marquen y se redirijan con una intervención y supervisión humanas mínimas cuando sea necesario.

Sectores como el financiero, el sanitario, el informático y el de atención al cliente son los que más se benefician de la automatización inteligente debido a la complejidad, la repetitividad y el alto grado de cumplimiento normativo de sus procesos.

Por supuesto. Muchas herramientas APA están diseñadas con generadores sin código o con poco código, lo que las hace accesibles para las empresas emergentes y las pymes que buscan crecer sin aumentar su plantilla.

Las plataformas líderes siguen estándares de seguridad de nivel corporativo, como el cumplimiento de SOC 2, GDPR e HIPAA, con acceso basado en roles, cifrado y registros de auditoría detallados para la seguridad de los datos.