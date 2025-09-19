las 13 mejores herramientas de IA Agentic para automatizar flujos de trabajo complejos en 2025

Todos tenemos las mismas 24 horas al día, pero cómo las empleamos define nuestra productividad. Los estudios demuestran que el 83,13 % de los profesionales dedican hasta un tercio de su semana a reuniones.

Con un sinfín de llamadas, reuniones, correo electrónico y documentación que acaparan tu día, puedes sentir que dedicas más tiempo a «trabajar sobre el trabajo». Aquí es donde pasan las herramientas de IA de Agentic.

Al aprovechar agentes inteligentes capaces de automatizar flujos de trabajo complejos y analizar grandes cantidades de datos, los profesionales pueden recuperar horas perdidas y centrarse en tareas de mayor valor. Estas herramientas de IA ya están transformando la forma en que las corporaciones que buscan una mayor eficiencia abordan su trabajo diario.

En este artículo, repasaremos algunas de las mejores herramientas de IA agencial que puede utilizar para aligerar la carga y hacer que su día tenga un flujo más suave.

Aquí tienes una rápida comparación de los mejores programas de IA Agentic para ayudarte a elegir el más adecuado en función de las funciones clave, el precio y las valoraciones de los usuarios.

Herramienta Lo mejor para Funciones principales Precios* ClickUp Gestión del trabajo todo en uno con plan de proyectos con IA para equipos de todos los tamaños ClickUp Brain AI, automatización de tareas, agentes de IA predefinidos y personalizados, plantillas de programación, vistas de carga de trabajo y cronograma, más de 1000 integraciones Plan Free; personalizaciones para empresas Agentes LangChain Agentes de IA personalizados para desarrolladores y equipos técnicos Orquestación multiagente, soporte de memoria, encadenamiento de herramientas y API, bibliotecas Python y JS, herramientas de observabilidad Gratis; planes de pago a partir de 39 $ al mes por usuario AutoGPT Agentes de IA de código abierto y continuo para equipos pequeños Agentes continuos con desencadenantes de eventos, marco de código abierto, Docker/autoalojamiento, biblioteca de flujo de trabajo, supervisión y análisis Precios personalizados AutoGen Colaboración multiagente para la investigación y la resolución de problemas para individuos y equipos pequeños Agentes planificadores/ejecutores/revisores, mensajería asíncrona, integración de herramientas externas, depuración y observabilidad, compatibilidad con Python/. NET Precios personalizados Microsoft Copilot Productividad diaria en Microsoft 365 para corporaciones Resúmenes de reuniones de equipos, creación de contenido en Word y PowerPoint, información de Excel, Copilot Studio para agentes personalizados Gratis; planes de pago a partir de 30 $ al mes por usuario CrewAI Flujos de trabajo multiagente para grandes empresas Estudio sin código, marco Python, rols de agente (investigador/analista/compatibilidad), implementación en la nube y local, seguimiento del ROI Código abierto AgentGPT Agentes autónomos orientados a tareas para equipos pequeños Desglose de metas en tareas, investigación y (elaboración de) informes automatizados, API integradas, generación de ideas, interfaz de usuario fácil de usar para principiantes Gratis; planes de pago a partir de 40 $ al mes por usuario Zapier IA Integración de la IA en herramientas existentes para equipos de tamaño medio a grandes Creador de IA con más de 8000 apps, aplicación, chatbots/interfaces/tablas, Copilot para avisos, Zaps predefinidos, automatizaciones de archivos y CRM Gratis; planes de pago a partir de 29,99 $ al mes por usuario Adept IA Automatización de flujos de trabajo complejos para corporaciones Lenguaje natural a acción, modelos multimodales, Web VQA para documentos/PDF, capa de actuación patentada, plan y ejecución Precios personalizados UiPath Automatización corporativa a gran escala para Orquestación unificada para agentes de IA, humanos y robots, comprensión de documentos, creador de agentes con poco código, más de 40 integraciones corporativas Gratis; planes de pago a partir de 25 $ al mes por usuario Orby Automatización empresarial de alto riesgo y lista para auditorías IA neurosimbólica, modelo de acción a gran escala (LAM), descubrimiento de procesos, comprensión de documentos, cumplimiento normativo de nivel empresarial Precios personalizados Beam Personal de IA específico para grandes equipos en sectores regulados Agentes predefinidos para RR. HH., finanzas, sanidad, comercio minorista y jurídico, plataforma AgentOS, diseño modular, flujos de trabajo de aprendizaje continuo Precios personalizados AskUI Automatización entre dispositivos con Vision AI para equipos pequeños y medianos Automatización de flujos de trabajo en Windows/Mac/Linux/iOS/Android, Vision Agents para pruebas de interfaz de usuario, procesamiento de documentos, integraciones de terceros Gratis; planes de pago a partir de 57 $ al mes por usuario

La mayoría de las herramientas de IA responden a comandos. Ahí es donde las herramientas de IA de Agentic marcan la diferencia.

Se trata de sistemas de inteligencia artificial diseñados para funcionar con mayor independencia que la IA tradicional. Esto significa que pueden establecer metas, planear pasos y llevarlos a cabo con una intervención humana mínima.

Por ejemplo, en lugar de que un gerente pase horas coordinando tareas entre diferentes equipos, un sistema de IA agencial podría asignar responsabilidades, enviar recordatorios y actualizar el progreso en tiempo real.

En el soporte al cliente, puede resolver problemas comunes y señalar solo los casos realmente complejos para que intervenga un humano.

Al combinar el razonamiento, la toma de decisiones y la capacidad de utilizar herramientas externas, estas herramientas le ofrecen las siguientes ventajas pendientes:

Ahorre tiempo gestionando tareas rutinarias y procesos de varios pasos

Reduzca la necesidad de supervisión constante para que los equipos puedan centrarse en trabajos de mayor valor

Adáptese a nuevas situaciones con una mejor toma de decisiones y comprensión contextual

Aprenda de los resultados pegados para seguir mejorando con el tiempo

Las herramientas de IA agencial están pasando de ser simples copilotos a agentes de IA que planifican, actúan y se adaptan a toda su pila. Elegir bien significa encontrar plataformas de IA agencial que se adapten a su trabajo real, no solo a una lista de funciones.

Aquí tienes una forma sencilla de evaluar qué te ayudará a automatizar flujos de trabajo complejos y mejorar la ejecución de las tareas diarias:

Adáptese claramente a su caso de uso con la combinación adecuada de autonomía y revisión humana

Integración perfecta con los sistemas corporativos existentes y las herramientas externas que ya utiliza

Seguridad y gobernanza sólidas con rols, registros de auditoría y controles de políticas

Orquestación fiable para la colaboración entre múltiples agentes, la memoria y el contexto en flujos de trabajo complejos

Escalabilidad y compatibilidad probadas, para que los flujos de trabajo sigan siendo rápidos bajo carga y sean fáciles de supervisar

💡Consejo profesional: Empieza poco a poco con un flujo de trabajo de alto valor en asistencia, operaciones o marketing, y luego amplía una vez que los resultados sean evidentes. Conecta los meta de lenguaje natural a herramientas como Slack, Jira, Salesforce o tu almacén de datos, y prueba marcos abiertos como Microsoft Semantic Kernel para integrarlos de forma limpia sin necesidad de código personalizado pesado. Mantén las barreras de seguridad simples y visibles para que los agentes autónomos sigan siendo útiles y fiables.

Ahora que ya hemos explicado qué es la IA agencial y cómo elegir la plataforma adecuada, veamos algunas de las mejores herramientas de IA agencial que están marcando una verdadera diferencia para los equipos.

1. ClickUp (ideal para equipos que necesitan una gestión de proyectos basada en IA)

Convierta el resumen de una campaña en un plan de proyecto completo con tareas, plazos y propietarios en cuestión de minutos a través de ClickUp Brain

La mayoría de las herramientas de IA prometen ahorrarle tiempo, pero muchas acaban pareciendo simples complementos. Pueden responder a una pregunta o redactar una nota, pero rara vez comprenden el panorama general de su trabajo.

ClickUp adopta un enfoque diferente. Su IA no es solo otra función más incluida en una aplicación de gestión de proyectos. ClickUp Brain comprende el contexto de su entorno de trabajo, automatiza flujos de trabajo de varios pasos y ofrece sugerencias para que su equipo siga avanzando.

coordinación automatizada de proyectos con ClickUp Brain*

Marque los obstáculos, sugiera reasignaciones y adapte los cronogramas para que el trabajo siga avanzando con ClickUp Brain

Imagina un equipo de marketing a punto de lanzar una nueva campaña. Normalmente, el director del proyecto dedicaría medio día a crear tareas, fijar plazos y dejar un recordatorio a la gente sobre lo que hay que hacer. Con ClickUp Brain, el briefing se carga una sola vez y la IA elabora el plan, asigna responsabilidades y actualiza el progreso a medida que avanzan las cosas.

También evita que los proyectos interfuncionales caigan en silos. Brain supervisa la actividad en todos los sistemas y garantiza que las actualizaciones en tiempo real fluyan por todas partes. Cuando se cierra un ticket de Jira, la tarea enlazada de ClickUp se actualiza al instante y se envían notificaciones de Slack a las partes interesadas sin que nadie tenga que hacer un paso adicional.

💡 Consejo profesional: Utilice la función Talk to Texto de ClickUp Brain MAX para capturar ideas sobre la marcha. Hablar es hasta cuatro veces más rápido que escribir (220 palabras por minuto frente a 45), lo que supone un ahorro de aproximadamente 1,1 días a la semana. Y como ClickUp Brain MAX se conecta a múltiples modelos de IA premium como GPT-5, Claude y Gemini, en lugar de tener que hacer malabarismos con diferentes aplicaciones, puedes sustituir varias herramientas a la vez y reducir los costes hasta en un 88 %.

soporte al cliente integral con los agentes de ClickUp AI*

Resuelva los tickets de asistencia repetitivos de principio a fin para que su equipo pueda centrarse en los casos complejos con ClickUp AI Agents

Mientras que ClickUp Brain destaca en la planificación de proyectos, los agentes de ClickUp AI aportan la misma inteligencia al soporte al cliente.

Estos agentes están diseñados para hacer mucho más que clasificar o etiquetar tickets: pueden resolver casos rutinarios de principio a fin. El restablecimiento de contraseñas, las actualizaciones de suscripciones o las comprobaciones del estado de los pedidos se gestionan automáticamente, incluyendo la respuesta al personal y la actualización de los registros CRM.

Para los problemas más delicados o inusuales, la IA sabe cuándo debe apartarse. Esos tickets se escalan a un agente humano, pero con todo el contexto perfectamente resumido. Eso significa menos tiempo buscando en las notas y más tiempo dedicando a ofrecer una asistencia atenta.

📌 Ejemplo: Una empresa de SaaS utilizó ClickUp Brain para procesar cientos de tickets sencillos cada día. Los agentes de IA enviaban automáticamente confirmaciones, cerraban casos y mantenían los registros actualizados. Esto liberó al equipo humano para que pudiera centrarse en los tipos de problemas en los que la empatía y la creatividad realmente importan.

El resultado es una experiencia más rápida y fluida para los clientes y un equipo de soporte que se siente menos agobiado por la repetición.

Con funciones como el equilibrio de la carga de trabajo, la asignación inteligente de tareas y los recordatorios proactivos integrados, los agentes de ClickUp AI garantizan que los equipos puedan centrarse en el trabajo de mayor valor, mientras que el sistema se encarga del resto.

Puede optar por utilizar los agentes de piloto automático preconfigurados de ClickUp o crear los suyos propios para casos de uso específicos.

si te preguntas cómo ClickUp Brain automatiza las tareas para evitar retrasos y reducir tu carga de trabajo, aquí tienes una guía rápida:*

Las mejores funciones de ClickUp

Convierta los resúmenes de proyecto en plan completo con ClickUp Brain

Sincronice tareas y actualizaciones entre ClickUp, Jira y Slack automáticamente

Resuelva los tickets de compatibilidad repetitivos con los agentes de IA

Asigna tareas de forma inteligente en función de la carga de trabajo y la disponibilidad

Captura notas de reunión, transcripciones y elementos pendientes con el tomador de notas con IA de ClickUp

ClickUp: Límites

Puede resultar abrumador para equipos pequeños que empiezan con necesidades básicas

Las funciones avanzadas de IA, como Brain MAX, solo están disponibles en los planes de pago

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Esta reseña de G2 nota:

La posibilidad de personalizar todo, desde los tipos de tareas hasta las automatizaciones, combinada con herramientas como paneles, formularios y ahora ClickUp Brain, me permite crear sistemas escalables y eficientes para cualquier flujo de trabajo. Además, me encanta lo rápido que sigue evolucionando la plataforma.

La posibilidad de personalizar todo, desde los tipos de tareas hasta las automatizaciones, combinada con herramientas como paneles, formularios y ahora ClickUp Brain, me permite crear sistemas escalables y eficientes para cualquier flujo de trabajo. Además, me encanta lo rápido que sigue evolucionando la plataforma.

📖 Lea también: Cómo crear un agente de IA para una mejor automatización

2. LangChain Agents (ideal para desarrolladores que crean agentes de IA personalizados)

a través de LangChain

LangChain ofrece herramientas para crear, organizar e implementar agentes de IA autónomos que pueden gestionar flujos de trabajo complejos y de varios pasos. Le permite figura sus propios agentes de IA para el trabajo real, establecer su conexión (a internet) con las aplicaciones que ya utiliza y guiar a varios agentes para que gestionen flujos de trabajo complejos sin complicaciones.

Con LangChain, puede empezar poco a poco y luego crecer. Añada memoria para que su agente recuerde el contexto. Conecte la búsqueda, los datos o acciones sencillas. Deje que el agente plan (plan) algunos pasos, los pruebe y prepare (elaboración de) informes.

Su IDE de agente visual, LangGraph Studio, ayuda a crear agentes más rápidamente.

Las mejores funciones de LangChain

Cree agentes inteligentes personalizados que utilicen herramientas y colaboren para completar tareas de varios pasos

Añada memoria para que las conversaciones y el historial de tareas sigan siendo útiles

Combine proveedores de modelos, almacenes de datos y API a medida que crezcan sus necesidades

Transmita los pasos en tiempo real para que pueda ver la ejecución de las tareas e intervenir cuando sea necesario

Organice flujos de trabajo complejos y de varios pasos utilizando el lenguaje de expresión LangChain (LCEL)

Límites de LangChain

Se requieren conocimientos básicos de código para sacar el máximo partido al valor

Los lanzamientos rápidos pueden significar más actualizaciones para su configuración

Más de lo que necesita para automatizaciones puntuales sencillas

Precios de LangChain

Desarrollador : Empieza gratis, gratuito/a y paga según lo uses

Plus : 39 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LangChain

G2 : 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre LangChain

Esta reseña de G2 destacó:

Lo que más me gusta de LangChain es cómo ayuda a establecer una conexión (a internet) perfecta entre grandes modelos de lenguaje (como OpenAI o Cohere) y herramientas, datos y API del mundo real. No se trata solo de dar una indicación al modelo, sino de encadenar pasos entre sí.

Lo que más me gusta de LangChain es cómo ayuda a establecer una conexión (a internet) a la perfección entre grandes modelos de lenguaje (como OpenAI o Cohere) y herramientas, datos y API del mundo real. No se trata solo de dar una indicación al modelo, sino de encadenar pasos entre sí.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA para impulsar la productividad y la innovación

3. AutoGPT (la mejor opción para agentes de IA continuos y de código abierto)

a través de AutoGPT

En un futuro próximo, se espera que casi 7 de cada 10 interacciones de los clientes con los proveedores sean gestionadas por herramientas autónomas. Se trata de un gran cambio, que demuestra la rapidez con la que las empresas están recurriendo a los agentes de IA para ocuparse de las tareas cotidianas.

AutoGPT encaja perfectamente en este futuro. A diferencia de muchas plataformas que te mantienen encerrado en una caja negra, AutoGPT es de código abierto y está diseñado para ofrecer flexibilidad. Puedes alojarlo tú mismo, crear tus propios agentes o aprovechar los ya existentes.

Una vez en ajuste, estos agentes pueden funcionar de forma continua, actuar como desencadenante ante eventos y gestionar flujos de trabajo de varios pasos de principio a fin.

Las mejores funciones de AutoGPT

Cree agentes de IA continuos que se activan con desencadenantes y gestionan tareas de varios pasos

Diseñe la automatización de flujos de trabajo sin complicadas configuraciones utilizando bloques de bajo código

Acelere los casos de uso habituales con Agent Builder y una biblioteca de agentes listos para usar

Realice un seguimiento de la ejecución de tareas y mejore la fiabilidad con funciones integradas de supervisión y análisis

Aprovecha la flexibilidad del código abierto para añadir herramientas, API y lógica personalizada para flujos de trabajo complejos

Límites de AutoGPT

El autoalojamiento y la configuración de Docker pueden requerir mucho tiempo para equipos sin conocimientos técnicos

Sigue pagando por el uso de la API del modelo y las herramientas externas

La plataforma en la nube se encuentra en fase de lanzamiento con límite, por lo que algunas funciones pueden requerir soluciones alternativas

Precios de AutoGPT

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AutoGPT

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📮 ClickUp Insight: En nuestra encuesta, solo el 10 % de los encuestados afirmó utilizar asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para tareas de IA, mientras que un porcentaje mucho mayor, el 62 %, prefiere herramientas de conversación como ChatGPT y Claude. La menor adopción de asistentes y agentes puede estar relacionada con su enfoque más limitado en flujos de trabajo específicos o casos de uso manos libres. ClickUp te ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain es un asistente conversacional de IA que puede ayudarte en un amplio intervalo de casos de uso. Por otro lado, los agentes con tecnología de IA de los canales de chat de ClickUp pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas

4. AutoGen (ideal para experimentos e investigaciones flexibles con múltiples agentes)

a través de AutoGen

A estas alturas, sabemos que la mayoría de las herramientas de IA de Agentic se comportan como asistentes individuales. Pueden responder a una consulta o automatizar un paso, pero rara vez prosperan en situaciones en las que el trabajo en equipo y la iteración son importantes.

AutoGen, creado por Microsoft Research, adopta un enfoque diferente. Se trata de un marco de código abierto diseñado para la colaboración entre múltiples agentes, en el que varios agentes inteligentes pueden hacer uso compartido de la información, dividir los rolos y resolver problemas juntos.

En lugar de depender de un único modelo para gestionar todo en una sola indicación, AutoGen te anima a pensar en conversaciones.

Por ejemplo, puede tener un agente planificador que desglose los objetivos, un agente ejecutor que lleve a cabo los pasos e incluso un agente revisor que compruebe la calidad.

Las mejores funciones de AutoGen

Habilite la colaboración entre múltiples agentes para la resolución de problemas y la investigación

Compatibilidad con mensajería asíncrona para flujos de trabajo escalables y distribuidos

Permita la integración con herramientas externas, API y memoria para obtener capacidades de IA más potentes

Proporcione herramientas de observabilidad y depuración para realizar un seguimiento de la ejecución de tareas

Ofrezca compatibilidad entre lenguajes con Python y .NET para aplicaciones de corporación

Límites de AutoGen

Más adecuado para la creación de prototipos que para el uso empresarial a nivel de producción

La documentación y los recursos de aprendizaje siguen presentando un límite

Se requieren conocimientos de código para aprovechar todas sus ventajas

Precios de AutoGen

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AutoGen

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre AutoGen

Esta reseña de Reddit compartió:

AutoGen es sin duda una buena opción para determinados flujos de trabajo, especialmente si está inmerso en el ecosistema de Microsoft o si está creando conversaciones multiagente de tipo investigativo listas para usar.

AutoGen es sin duda una buena opción para determinados flujos de trabajo, especialmente si está inmerso en el ecosistema de Microsoft o si está creando conversaciones multiagente de tipo investigativo listas para usar.

🧠 ¿Sabías que... La agencia cartográfica nacional del Reino Unido, Ordnance Survey, ha encontrado una forma inteligente de mantener sus mapas actualizados. En lugar de enviar topógrafos a todas partes, utilizan visión artificial e IA agencial que escanea imágenes aéreas y de calles para detectar cosas como nuevas carreteras o edificios. Esto significa que sus mapas se pueden actualizar mucho más rápidamente, a veces en cuestión de días, por lo que cuando buscas un nuevo carril bici o una nueva urbanización, los detalles ya están ahí.

5. Microsoft Copilot (lo mejor para la productividad diaria dentro de Microsoft 365)

a través de Microsoft

La mayoría de los asistentes de IA no forman parte de sus herramientas diarias, lo que significa que hay que cambiar de pestaña. Microsoft Copilot es diferente porque está integrado en el software que ya utilizan millones de personas: Word, Excel, Outlook, Teams y muchos más.

En lugar de copiar contenido entre apps, puede pedirle a Copilot que resuma un hilo de correo electrónico, genere diapositivas a partir de un documento o analice datos de hojas de cálculo, todo ello sin salir de su entorno de trabajo.

Por ejemplo, un gerente que se prepara para una reunión en Teams puede pedir a Copilot que extraiga lo más destacado de los últimos 30 días de actividad en el chat y redacte y perfeccione un informe en Word.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Haga trabajo directamente en aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, PowerPoint y Outlook

Resumir reuniones y hilos de chat en Microsoft Teams

Genere borradores, (elaboración de) informes, presentaciones y correo electrónico al instante

Utilice Copilot Search para buscar y establecer conexión (a internet) de datos en Microsoft 365 y más allá

Cree agentes empresariales personalizados con Copilot Studio para RR. HH., finanzas o TI

Límites de Microsoft Copilot

Mayor coste en comparación con algunas herramientas de IA independientes

El rendimiento puede verse ralentizado en indicaciones más largas o complejas

Funciona mejor dentro del ecosistema de Microsoft, con un límite a la flexibilidad para otras herramientas

Precios de Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 30 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Microsoft Copilot

Esta reseña de G2 tiene la función de:

Copilot me ahorra horas de tiempo y me ha permitido ser un proveedor que ofrece más a mis clientes de lo que antes podía, ayudándome con tareas y análisis sofisticados.

Copilot me ahorra horas de tiempo y me ha permitido ser proveedor de mis clientes, ofreciéndoles más de lo que antes podía, ayudándome con tareas y análisis sofisticados.

👀 Prueba también: Las mejores alternativas a Microsoft Copilot para facilitar tu vida y tus flujos de trabajo

6. CrewAI (la mejor para crear flujos de trabajo multiagente que realmente se pueden ejecutar)

a través de CrewAI

Casi la mitad de los clientes cree ahora que los agentes de IA pueden mostrar empatía al gestionar sus inquietudes.

Ese cambio en la confianza modifica lo que las empresas esperan de la automatización. Ya no basta con que un agente simplemente complete una tarea.

CrewAI lleva el proceso más allá al ayudarte a crear equipos de agentes que colaboran, se reparten responsabilidades y mantienen a las personas informadas cuando es necesario. En lugar de un único asistente que trabaja de forma aislada, obtienes un equipo coordinado que refleja la forma en que los equipos reales resuelven los problemas.

Los mecanismos de coordinación integrados se encargan de la delegación de tareas, el seguimiento del progreso y el control de calidad.

Las mejores funciones de CrewAI

Cree rápidamente flujos de trabajo multiagente utilizando un estudio sin código o un marco Python

Asigna diferentes rol a los agentes, como investigador, analista o representante de asistencia, y déjales colaborar

Integre con plataformas de nube o implemente localmente para obtener un mayor control

Realice un seguimiento de la eficiencia, el retorno de la inversión y el rendimiento con herramientas de observabilidad integradas

Amplíe su alcance a todos los departamentos con plantillas y extensiones reutilizables

Límites de CrewAI

Requiere algunos conocimientos de Python para casos de uso avanzados

La documentación y los ejemplos pueden parecer con límite en comparación con otros marcos

Puede ser más complejo de lo necesario para flujos de trabajo sencillos

Precios de CrewAI

Orquestación: Código abierto

Básico: 99 $ al mes

Estándar: 500 $ al mes

Pro: 1000 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CrewAI

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué dice la gente sobre CrewAI

Esta reseña de G2 hace uso compartido:

Me encanta lo fácil que es definir agentes especializados con rols y responsabilidades únicas, y luego hacer que colaboren en un flujo de trabajo estructurado. La flexibilidad para conectar diferentes LLM, herramientas personalizadas por agente y definir tareas dinámicas a través de la estructura del equipo le da mucha potencia y adaptabilidad. Es ideal para crear sistemas multiagente sin necesidad de empezar desde cero.

Me encanta lo fácil que es definir agentes especializados con rols y responsabilidades únicas, y luego hacer que colaboren en un flujo de trabajo estructurado. La flexibilidad para conectar diferentes LLM, herramientas personalizadas por agente y definir tareas dinámicas a través de la estructura del equipo le da mucha potencia y adaptabilidad. Es ideal para crear sistemas multiagente sin necesidad de empezar desde cero.

📖 Lea también: Ejemplos de potentes agentes de IA que están transformando las industrias

7. AgentGPT (la mejor para crear agentes autónomos basados en tareas)

a través de AgentGPT

AgentGPT de Reworkd facilita la transformación de una simple idea en un agente de IA que la pone en práctica.

En lugar de desglosar manualmente cada instrucción, usted establece una meta y la plataforma se encarga del resto, dividiéndolo en pasos más pequeños y completándolos uno por uno.

Ya sea para planear un viaje, redactar un informe o generar ideas para una campaña, AgentGPT le permite comprobar cómo los agentes autónomos pueden aligerar la carga del trabajo diario.

Puede permitir que el agente acceda a sus datos o busque en Google, y utilizar plantillas ya preparadas para casos de uso comunes para empezar rápidamente.

Las mejores funciones de AgentGPT

Divida las metas complejas en tareas más pequeñas y manejables

Automatice los flujos de trabajo repetitivos de investigación y elaboración de informes

Genere ideas y contenido con sencillas indicaciones

Integre con API y herramientas de terceros para casos de uso más amplios

Ofrece una interfaz fácil de usar tanto para usuarios principiantes como para usuarios avanzados

Límites de AgentGPT

La versión gratuita tiene un límite en los agentes y en los bucles de tareas

La personalización personalizada puede requerir conocimientos técnicos

El rendimiento a veces se ralentiza con un uso intensivo

Precios de AgentGPT

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AgentGPT

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué dice la gente sobre AgentGPT

Esta reseña de G2 nota:

AgentGPT es una de las mejores plataformas en las que se pueden obtener resultados cruciales y precisos, que pueden utilizarse posteriormente dentro de una empresa para presentar ideas extraordinarias y originales.

AgentGPT es una de las mejores plataformas en las que se pueden obtener resultados cruciales y precisos, que pueden utilizarse posteriormente dentro de una empresa para presentar ideas extraordinarias y originales.

👀Dato curioso: Deloitte, EY, PwC y KPMG están explorando sistemas de IA que no solo ayudan, sino que actúan. Las plataformas Zora AI de Deloitte y EY. ai de EY gestionan tareas como la administración de finanzas y el cumplimiento normativo por sí mismas, con el objetivo de cambiar la consultoría de horas vendidas a valor entregado.

a través de Zapier

Zapier AI es donde el trabajo diario se reúne con la IA práctica.

En lugar de empezar desde cero, describa lo que quiere y Zapier incorporará ayuda inteligente a las herramientas que ya utiliza. Se conecta a miles de apps, está atento a los momentos importantes y lleva la tarea hasta el final.

Si su mundo funciona con formularios, calendarios, CRM, hojas de cálculo y chatear, Zapier IA encaja perfectamente. Puede dar la bienvenida a cada nuevo cliente potencial, limpiar los datos, enriquecerlos y enviarlos al canal adecuado.

Lo mejor es lo accesible que resulta. Puede esbozar una idea en lenguaje sencillo y obtener un flujo de trabajo en cuestión de minutos.

Las funciones de coordinación de Zapier también le permiten crear chatbots y agentes de IA personalizados, y conectarlos al conocimiento de la empresa para llevar a cabo tareas cotidianas.

Las mejores funciones de Zapier IA

Integre la IA en más de 8000 apps, aplicación sin esfuerzo utilizando Zapier MCP

Cree automatizaciones escribiendo una indicación con el creador de IA

Reciba consejos útiles mientras crea con Copilot

Utilice Agents para tareas que requieren un mayor contexto, como informes y resúmenes

Crea chatbots, formularios, páginas y aplicaciones sencillas con chatbots, interfaces y tablas

Límites de la IA de Zapier

Las ramificaciones complejas a menudo requieren ajustes manuales

Los agentes están mejorando, pero aún se consideran básicos para un trabajo verdaderamente adaptativo

Los costes pueden acumularse cuando se añaden chatbots, tablas, interfaces o agentes

Lo mejor es disponer de una conexión (a internet) estable y realizar algunas pruebas antes de confiar en ella en producción

Precios de Zapier IA

Free

Pro : 29,99 $ al mes por usuario

Equipo : 103,50 $ al mes por usuario

Corporación : Precios personalizados

Complemento Chatbots/Interfaces/Tablas: Gratis; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes (cada uno)

Agentes de IA: Gratis, gratuito/a; los planes de pago comienzan en 50 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Zapier IA

G2 : 4,5/5 (1392 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (3023 opiniones)

Qué opinan sobre Zapier IA

Esta reseña de Capterra hizo uso compartido:

En general, mi experiencia con Zapier ha sido muy positiva. Me ha permitido la automatización de tareas repetitivas, lo que me ha liberado tiempo para dedicarme a actividades más estratégicas. Los «Zaps» son fiables y Zapier proporciona documentación clara para solucionar errores o crear flujos de trabajo más complejos.

En general, mi experiencia con Zapier ha sido muy positiva. Me ha permitido automatizar tareas repetitivas, lo que me ha liberado tiempo para dedicarme a actividades más estratégicas. Los «Zaps» son fiables y Zapier proporciona documentación clara para solucionar errores o crear flujos de trabajo más complejos.

📖 Lea también: Tipos de agentes de IA para impulsar la eficiencia de la empresa

9. Adept AI (ideal para corporaciones que automatizan flujos de trabajo complejos en diferentes aplicaciones)

a través de Adept IA

Siempre he considerado la IA como la tecnología más profunda en la que trabaja la humanidad... más profunda que el fuego, la electricidad o cualquier otra cosa que hayamos terminado en el pasado.

Siempre he considerado la IA como la tecnología más profunda en la que trabaja la humanidad... más profunda que el fuego, la electricidad o cualquier otra cosa que hayamos terminado en el pasado.

Esa perspectiva refleja tanto el potencial como el reto de la IA. Aunque muchas herramientas actuales son eficaces para la automatización de tareas sencillas, muy pocas pueden gestionar de forma fiable los flujos de trabajo complejos y entre aplicaciones de los que dependen las empresas reales.

Adept IA está diseñada para cerrar esa brecha. Al combinar datos de entrenamiento propios, modelos multimodales y una capa de actuación única, puede traducir instrucciones sencillas en acciones concretas en sitios web, archivos PDF y software de corporación.

Las mejores funciones de Adept IA

Traduce instrucciones en lenguaje natural directamente a flujos de trabajo integrales en aplicaciones web y herramientas de corporación

Localice e interactúe con elementos en pantalla como botones, enlaces y campos con gran precisión

Responda a preguntas procedentes de fuentes complejas, como archivos PDF, gráficos y tablas, gracias a su funcionalidad Web VQA

Ejecute flujos de trabajo a gran escala con resiliencia ante los cambios del sistema y un mantenimiento mínimo

Límite de Adept IA

Dirigido principalmente a usuarios de corporación, lo que lo hace menos accesible para un uso ocasional o a pequeña escala

La documentación y los recursos de aprendizaje pueden parecer con límite para los nuevos usuarios sin conocimientos técnicos

Los precios pueden aumentar rápidamente para las empresas con altos requisitos de llamadas API

Depende en gran medida de datos de entrenamiento de calidad, que pueden ser sesgados o incompletos

Precios de Adept IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Adept IA

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Adept IA

Este usuario de SoftwareReviews hizo uso compartido:

*Lo que diferencia a Adept AI es que parece más un asistente real que una simple herramienta. Es capaz de comprender instrucciones complejas y llevarlas a cabo en diferentes apps, no solo dar respuestas. Además, funciona bien tanto para usuarios técnicos como no técnicos, lo que la hace más flexible que muchas otras herramientas de IA

*Lo que diferencia a Adept AI es que parece más un asistente real que una simple herramienta. Es capaz de comprender instrucciones complejas y llevarlas a cabo en diferentes apps, no solo dar respuestas. Además, funciona bien tanto para usuarios técnicos como no técnicos, lo que la hace más flexible que muchas otras herramientas de IA

10. UiPath (la mejor opción para grandes corporaciones que desean ampliar la automatización inteligente)

a través de UiPath

UiPath, reconocida desde hace tiempo como una de las empresas líderes en automatización robótica de procesos, ahora también ofrece soluciones de IA agencial para corporaciones.

A diferencia de la RPA tradicional, que sigue reglas rígidas, UiPath combina agentes de IA, robots y personas en una única capa de coordinación. Puede crear agentes personalizados y permitirles tomar decisiones probabilísticas basadas en metas y contexto.

Esto significa, por ejemplo, que un procesador de reclamaciones de una empresa sanitaria puede confiar en UiPath para leer facturas, clasificarlas con IA, remitir las excepciones a personas y cerrar el flujo de trabajo.

UiPath ofrece una solución madura, con seguridad y altamente escalable para corporaciones que se esfuerzan por reducir costes y agilizar procesos.

Las mejores funciones de UiPath

Coordine agentes de IA, robots y personas en una plataforma unificada

Cree agentes personalizados con herramientas de bajo código como Agent Builder

Supervise y amplíe los agentes con UiPath Maestro para mejorar la gobernanza y la visibilidad

Automatice los flujos de trabajo con gran cantidad de documentos con la función Comprensión de documentos basada en IA

Conéctese sin problemas con SAP, Salesforce, Microsoft 365 y más de 40 aplicaciones de corporación

Límites de UiPath

Curva de aprendizaje pronunciada para funciones avanzadas como la coordinación de múltiples agentes

El uso intensivo de recursos requiere máquinas potentes

Los precios y las licencias pueden parecer complejos para casos de uso a pequeña escala

Precios de UiPath

Básico : 25 $ al mes por usuario

Estándar : Precios personalizados

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre UiPath

G2 : 4,6/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre UiPath

Esta reseña de G2 afirmaba:

La nueva plataforma UiPath para la automatización Agentic supone un gran avance en la automatización de la corporación. Lo que más destaca es su capacidad para unificar agentes de IA, robots y colaboración humana en una única capa de coordinación inteligente.

La nueva plataforma UiPath para la automatización Agentic supone un gran avance en la automatización de la corporación. Lo que más destaca es su capacidad para unificar agentes de IA, robots y colaboración humana en una única capa de coordinación inteligente.

11. Orby (ideal para automatizaciones de alto riesgo y listas para auditorías que deben ser correctas a la primera)

a través de Orby

Orby toma un camino diferente al de los agentes LLM «prompt-and-pray». Se basa en la IA neurosimbólica y en un modelo de acción a gran escala (LAM) para planear acciones a paso en apps y interfaces de usuario, y luego muestra su trabajo con un razonamiento trazable.

En la práctica, eso significa que puede implementar automatización en procesos multisistema (cierre financiero, auditorías de gastos, gestión de proveedores) con una ejecución transparente y verificable, en lugar de heurísticas opacas.

*los bucles de retroalimentación iterativos dentro del sistema ayudan a mejorar su precisión y rendimiento con el tiempo.

Tras su adquisición por parte de Uniphore, el argumento de venta de Orby es la fiabilidad, la seguridad y el tiempo de valor a nivel de corporación, que se mide en días, no en trimestres.

O por sus mejores funciones

Proveedor de un razonamiento paso a paso a través de la /IA neurosimbólica para una transparencia total

Realice la automatización de procesos complejos que involucran múltiples app, utilizando el modelo patentado Large Action Model (LAM), ActIO

Extraiga y procese datos de documentos al instante con Agentic Document Understanding

Aproveche la capacidad de autoreparación de ActIO para una optimización continua

Descubra flujos de trabajo de forma silenciosa con la detección de procesos en segundo plano para una automatización de la gestión de proyectos sin riesgos

Garantice la seguridad de la corporación con acceso basado en rol, cifrado y controles de cumplimiento estrictos

O por limitaciones

Ofrece un ecosistema más reducido de plantillas predefinidas en comparación con UiPath o Zapier

Requiere una gestión del cambio organizativo para adoptar flujos de trabajo de «autonomía guiada»

Los precios están orientados a las corporaciones y no son aptos para el autoservicio

Precios de Orby

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Orby

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lea también: Cómo utilizar la IA para automatizar tareas

12. Beam (la mejor opción para crear equipos de IA específicos para cada sector)

a través de Beam

Beam adopta un enfoque audaz al posicionar a los agentes de IA para la gestión de proyectos, no solo como ayudantes, sino como una fuerza de trabajo preparada para la empresa.

A diferencia de muchas herramientas que se centran en automatizaciones genéricas, Beam ofrece un amplio catálogo de agentes predefinidos adaptados a sectores como recursos humanos, finanzas, comercio minorista, sanidad y jurídico.

Su plataforma AgentOS lo integra todo, lo que permite a las empresas ejecutar sistemas multiagente de forma fiable con precisión, cumplimiento y rapidez.

Las organizaciones pueden optar por la implementación en la nube o elegir la instalación local y mantener sus datos en sus propias instalaciones.

Las mejores funciones de Beam

Implemente agentes de IA preconfigurados para flujos de trabajo de RR. HH., finanzas, sanidad, asuntos legales y comercio minorista

Automatización de procesos complejos y multisistema con AgentOS y su diseño modular

Provee compatibilidad con el aprendizaje y la adaptación continuos mediante flujos de trabajo con IA agencial

Habilite la colaboración entre múltiples agentes para una automatización de la corporación más cohesionada

Adapte los agentes a los procedimientos operativos estándar de su empresa

Límites de Beam

Requiere personalización para flujos de trabajo especializados más allá del catálogo predefinido

La transparencia de precios tiene un límite, con funciones de nivel corporación restringidas tras las demostraciones

Puede implicar una curva de aprendizaje para los equipos más pequeños que adopten sistemas multiagente

Precios de Beam

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Beam

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Beam

Esta reseña de Gartner hizo uso compartido:

El uso de Beam /IA ha sido una experiencia fluida y eficiente, con una navegación sencilla, un rendimiento fiable y un valor claro en las tareas diarias.

El uso de Beam AI ha sido una experiencia fluida y eficiente, con una navegación sencilla, un rendimiento fiable y un valor claro en las tareas diarias.

👀Dato curioso: Walmart está lanzando cuatro «superagentes» impulsados por IA agencial para remodelar la forma en que las personas compran y trabajan con la empresa. Uno de ellos, llamado Sparky, ya puede sugerir productos para hacer ejercicio o resumir reseñas. Pronto, incluso utilizará la visión artificial para escanear el contenido de su nevera y sugerir recetas al instante.

13. AskUI (la mejor para la automatización entre dispositivos con IA visual)

a través de AskUI

Casi el 92 % de las empresas afirman que aumentarán sus inversiones en IA durante los próximos tres años. Sin embargo, aunque muchas herramientas se centran en flujos de trabajo basados en la web, a menudo pasan por alto la realidad de que las empresas funcionan con una combinación de ordenadores de sobremesa, aplicaciones móviles y sistemas heredados/a.

AskUI llena ese vacío con Vision Agents, que pueden ver y actuar en cualquier dispositivo, haciendo que la automatización resulte tan natural como pedir ayuda a un compañero. Puede diseñar y crear automatizaciones sin necesidad de saber código ni API.

Esto lo hace especialmente útil para probar app, aplicación, procesar documentos y automatizar tareas en entornos mixtos.

Las mejores funciones de AskUI

Aumente la automatización de los flujos de trabajo en dispositivos Windows, macOS, Linux, iOS y Android

Realice pruebas visuales con Vision Agents para comprobar el aspecto y la representación de la interfaz de usuario

Procese documentos y extraiga datos mediante el reconocimiento impulsado por IA

Integre a la perfección herramientas como Jira, GitHub, Jenkins y SharePoint

Compatibilidad tanto con bibliotecas Vision Agent de código abierto como con modelos de nivel de corporación

Límites de AskUI

Los precios son menos transparentes, ya que es necesario ponerse en contacto directamente con el equipo de ventas para planes más amplios

Los casos de uso avanzados pueden requerir una configuración técnica más allá de la automatización básica

Curva de aprendizaje para equipos nuevos en enfoques de automatización visual

Precios de AskUI

código abierto: *Gratis

Desarrollador : 57,07 $ (49 €)/mes por usuario

Profesional : 173,55 $ (149 €)/mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

📖 Lea también: Las mejores herramientas de generación de flujo de trabajo con IA para optimizar los procesos

Cuando KPMG Australia presentó TaxBot, un agente de IA capaz de redactar informes de asesoramiento fiscal de 25 páginas en solo un día, reveló el potencial transformador de la IA agencial.

En lugar de dedicar semanas a preparativos repetitivos, los profesionales pueden centrarse en tareas de mayor valor, como la toma de decisiones y la estrategia, mientras que la IA se encarga del trabajo pesado.

Está demostrado que la IA agencial no es meramente teórica. Está cambiando la forma en que funcionan las industrias en este mismo momento. Veamos algunas de sus aplicaciones más brillantes:

automatización de los flujos de trabajo financieros*, como las comprobaciones de cumplimiento normativo, las auditorías, la detección de fraudes e incluso la investigación de inversiones a una escala que los seres humanos no pueden igualar

Gestión de cadenas de suministro mediante la previsión de la demanda, el redireccionamiento de envíos durante interrupciones y la optimización del inventario para reducir retrasos y costes

ofrecemos soporte al cliente las 24 horas del día* con agentes de IA que responden preguntas, resuelven problemas y escalan los casos complejos cuando es necesario

Soporte a las funciones de RR. HH. mediante la selección de currículos, la programación de entrevistas, las tareas de incorporación y el análisis de los comentarios de los empleados

Proteja la infraestructura digital identificando vulnerabilidades, detectando anomalías en tiempo real y simulando ciberataques para reforzar las defensas

Impulsando avances en el ámbito sanitario mediante la interpretación de imágenes médicas, el análisis de historiales de pacientes y la recomendación de tratamientos personalizados

Impulsando sistemas autónomos como coches autónomos, robots de almacén y agentes de fabricación que se adaptan a las condiciones del mundo real

Retos y límites de la IA Agentic

A pesar de todas las promesas de la IA agencial, la realidad es que aún tiene dificultades para crecer. Estas herramientas están aprendiendo a adaptarse a la forma en que las personas y las organizaciones hacen su trabajo, y ese proceso conlleva obstáculos que vale la pena tener en cuenta.

Para que no te pillen desprevenido, aquí tienes lo que debes tener en cuenta:

Las decisiones pueden parecer una caja negra, lo que deja a los usuarios sin saber cómo se ha llegado a un resultado

Los flujos de trabajo de varios pasos a veces fallan, y un pequeño desliz puede echar por tierra todo el proceso

La integración con sistemas antiguos o rígidos puede ralentizar la adopción y poner un límite al potencial

Los datos confidenciales deben manejarse con cuidado, y dar demasiado acceso a los agentes de IA puede generar problemas de confianza y privacidad

Los resultados son tan buenos como los datos en los que se basan, y los datos obsoletos o sesgados pueden dar lugar a resultados poco fiables

📖 Lea también: Guía para utilizar la automatización de flujos de trabajo con IA para obtener la máxima productividad

Tendencias y desarrollos futuros en IA Agentic

La IA de Agentic promete grandes cambios en los próximos años. No solo cambiará la forma en que funcionan las empresas, sino también la forma en que las personas experimentan los servicios cotidianos. Estas son algunas de las tendencias que parecen estar especialmente cerca en el horizonte:

1. Atención al cliente más inteligente

El Soporte se sentirá más natural y menos como hablar con un guion. La IA encontrará y solucionará los problemas incluso antes de que le hagas una mención.

Algunas empresas ya están probando esta tecnología con intento correcto, y Gartner prevé que, en breve, la IA resolverá de forma autónoma el 80 % de los problemas de servicio habituales, lo que reducirá significativamente los costes operativos.

2. Equipos de agentes en trabajo conjunto

En lugar de una herramienta que haga todo el trabajo pendiente, veremos múltiples agentes que se comunican y utilizan el uso compartido de la carga. Uno puede supervisar las rutas de envío, otro puede ajustar las previsiones financieras y otro puede actualizar los mensajes de los clientes en tiempo real.

Piense en ello como un equipo digital que coordina discretamente entre bastidores para que el equipo humano pueda centrarse en decisiones más importantes.

📖 Lea también: Las mejores plantillas gratuitas de flujo de trabajo en Excel y ClickUp

3. Roles más importantes en campos sensibles

En áreas como la sanidad y las finanzas, donde la precisión y la confianza son fundamentales, la IA desempeñará un rol más cauteloso, pero aún así vital.

Estos sistemas serán proveedores de un nivel adicional de compatibilidad, desde ayudar a los médicos a señalar los casos urgentes más rápidamente hasta detectar actividades financieras inusuales antes de que causen daños.

Utilice ClickUp y observe cómo sus agentes realizan el trabajo pendiente

En esta guía hemos cubierto muchos temas, analizando cómo las herramientas de IA agencial están cambiando la forma en que las personas trabajan, resuelven problemas y se apoyan mutuamente. Cada herramienta aporta algo único, pero lo que a menudo se pierde es la visión global de cómo encajan todas estas piezas móviles.

Ahí es donde ClickUp destaca. Con ClickUp Brain y los agentes de IA, las tareas se gestionan antes de que se acumulen, los proyectos siguen su curso sin interminables comprobaciones y la asistencia es más rápida y amable.

Pero eso no es todo. Con todo, desde los documentos y tareas de tus proyectos hasta los procedimientos operativos estándar y los chats del equipo en un único entorno de trabajo conectado, ClickUp resuelve el problema de la expansión de la IA y la falta de contexto. La IA puede acceder a tu trabajo y a todas tus aplicaciones conectadas para gestionar las tareas de forma más eficaz por ti.

Si tienes curiosidad por saber por dónde empezar con Agentic AI, ClickUp es un primer paso seguro. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita!

Preguntas frecuentes (FAQ)

La automatización tradicional suele seguir un conjunto de reglas fijas. La IA Agentic, por otro lado, puede tomar decisiones sobre la marcha, adaptarse a los cambios y llevar a cabo tareas de principio a fin sin necesidad de instrucciones constantes. No se trata tanto de pulsar botones como de trabajar con un compañero de equipo atento.

Sí, por supuesto. No es necesario ser una gran empresa para beneficiarse de ellas. Muchas herramientas están diseñadas para adaptarse a diferentes escalas, por lo que incluso los equipos pequeños pueden utilizarlas para reducir el trabajo repetitivo y liberar tiempo para las cosas que realmente importan, como atender a los clientes o hacer crecer el negocio.

No existe una opción «óptima» para todos, ya que depende de lo que necesites. Algunas herramientas ofrecen generosas versiones gratuitas que cubren aspectos básicos como la automatización de tareas o el soporte al cliente sencillo. Si acabas de empezar, probar un plan Free es una forma estupenda de ver qué te conviene antes de invertir más.

La mayoría de las plataformas líderes se toman muy en serio la seguridad, con protecciones como el cifrado, los controles de acceso y los registros de auditoría detallados. Dicho esto, es importante elegir herramientas que sean transparentes en cuanto al tratamiento de los datos y que cumplan con las normas de cumplimiento de su sector.

Los sectores financiero, sanitario y de atención al cliente están experimentando algunos de los mayores avances en este momento. Pero lo cierto es que cualquier campo que tenga procesos repetitivos, grandes cantidades de datos o interacciones con los clientes puede beneficiarse. Desde las cadenas de suministro hasta los recursos humanos, la IA agencial está empezando a facilitar el trabajo en todos los ámbitos.