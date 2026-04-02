Cómo creé un agente de decisión basado en IA en ClickUp para tomar decisiones de campaña más inteligentes

He utilizado muchos flujos de trabajo y automatizaciones tradicionales en ClickUp. Son geniales para mover tareas de A a B, actualizar estados o asignar propietarios. Pero en algún momento me di cuenta de algo importante: ninguna de esas automatizaciones estaba realmente pensando en mis campañas.

Necesitaba un sistema que combinara la ejecución con la inteligencia. Y encontré la respuesta en un agente de decisión basado en IA, al que denomino Gestor de la biblioteca de recursos.

En esta publicación, te explicaré cómo creé este agente de toma de decisiones basado en IA dentro de ClickUp (utilizando ClickUp Super Agents ) y por qué era necesario para mi empresa.

Acerca de mí: ClickUp Verified Consultant y gestor de procesos empresariales

Como ClickUp Verified Consultant y gestor de procesos empresariales con más de 5 años de experiencia, he ayudado a agencias y startups a crecer mediante sistemas estructurados y una ejecución eficaz. He creado y gestionado marcos operativos para más de 40 empresas, he liderado la gestión del cambio en más de 115 equipos y he impulsado un crecimiento operativo de hasta 16,4 veces, al tiempo que he mejorado la rapidez y la coherencia de la entrega en entornos con múltiples clientes.

Por qué las automatizaciones sencillas no eran suficientes para mis campañas

Mis recursos estaban dispersos por diferentes ubicaciones, las tareas de las campañas se encontraban en distintas listas y seguía siendo yo quien decidía dónde debía ir cada recurso a continuación. Cada nueva campaña, región o canal suponía más decisiones manuales, y más posibilidades de duplicación, oportunidades perdidas o lagunas de visibilidad.

Fue entonces cuando hice una pregunta diferente:

¿Y si dejara de crear flujos de trabajo y empezara a crear un sistema inteligente en ClickUp, uno que pudiera tomar decisiones en mi nombre?

¿Y si dejara de crear flujos de trabajo y empezara a crear un sistema inteligente en ClickUp, uno que pudiera tomar decisiones en mi nombre?

🦾 ¿Eres nuevo en ClickUp Super Agents? Los Superagentes de ClickUp son agentes basados en IA que operan dentro de tu entorno de trabajo para analizar tus tareas, datos y actividad, y tomar medidas en función de ese contexto. Puedes asignarles un rol específico (como priorizar el trabajo, actualizar el estado de los proyectos o distribuir recursos), y operan con información del entorno de trabajo en tiempo real. ¿Qué los hace diferentes? A diferencia de las automatizaciones básicas, los Superagentes no se limitan a seguir reglas. Ellos: Comprende el contexto en todas las tareas, documentos y comentarios

Toma decisiones (no te limites a ser un desencadenante)

Adáptate según evolucione tu flujo de trabajo No los veas como simples automatizaciones del tipo «si esto, entonces aquello», sino más bien como compañeros de equipo de IA integrados en tu sistema. Acelera los flujos de trabajo repetitivos —incluso aquellos que requieren contexto y criterio— con los Superagentes de ClickUp

El cambio de mentalidad: de los flujos de trabajo a los sistemas inteligentes

Antes de crear un agente de IA en ClickUp, doy un paso atrás y defino el sistema.

No es la automatización. Es el sistema.

Para mí, eso se reduce a tres preguntas:

¿Cuál es el objetivo? ¿Qué problema fundamental estoy tratando de resolver? ¿Mi sistema es compatible? ¿Mi configuración actual de ClickUp realmente puede tener compatibilidad con un agente que funcione libremente sin fallos? ¿Cuál es el verdadero rol del agente? ¿Se limita a mover tareas de un lado a otro, o puede pensar, decidir y actuar en mi nombre?

Quería que mi agente de decisión basado en IA se hiciera cargo de la carga mental que supone tomar decisiones sobre las campañas.

En el caso de mi gestor de biblioteca de recursos, así es como quedó.

1. Objetivo: ¿Qué problema intenta resolver este agente de decisión basado en IA?

Quería un lugar donde se reunieran todos los recursos de campaña —vídeos, imágenes, textos—:

Enrutado a través de una única fuente de información fiable

Seguimiento en todas las ubicaciones y campañas

Protegido contra la duplicación y las lagunas de visibilidad

Fácil de realizar la elaboración de informes sin tener que cambiar de herramienta

En otras palabras, quería que mi agente se encargara de las decisiones sobre la distribución de recursos dentro de ClickUp para que nada se pasara por alto.

2. Capacidad del sistema: ¿Mi configuración es compatible con la toma de decisiones basada en IA?

Un agente de decisión basado en IA es tan eficaz como el sistema en el que se encuentra. Por eso tiene sentido crearlo en un lugar donde tus tareas, documentos, relaciones y datos de campaña convivan juntos. Cuando un agente puede ver el panorama completo (recursos, ubicaciones, estados, historial) en un único entorno de trabajo digital conectado, sus decisiones se basan en la realidad, no en conjeturas.

Para mí, el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp es ese lugar.

Con ClickUp, en lugar de tener que ir uniendo un mosaico de herramientas de IA independientes que solo ven una parte de tus operaciones, obtienes una capa inteligente que se sitúa por encima de todo lo que tu equipo hace realmente. El resultado son recomendaciones más inteligentes, cero cambios de contexto y decisiones cuya calidad mejora con el tiempo , ya que la memoria del agente y tu entorno de trabajo crecen juntos.

He diseñado mi configuración de ClickUp para que el gestor de la biblioteca de recursos pueda:

Realiza el seguimiento de los activos en docenas de ubicaciones (y, con el tiempo, en más de 100)

Almacena datos limpios sobre dónde se han utilizado los recursos

Comprende los tipos de recursos y los pilares (por ejemplo, contenido sobre recuperación frente a contenido sobre movilidad)

Ejecuta tareas según horarios y desencadenantes sin crear caos

Si mis listas, Campos personalizados y relaciones no fueran sólidos, el agente se atascaría o crearía un caos. Por eso consideré el diseño del sistema como parte del propio agente.

📮ClickUp Insight: El 30 % de las personas afirma que su mayor frustración con los agentes de IA es que parecen seguros de sí mismos, pero se equivocan. Esto suele ocurrir porque la mayoría de los agentes trabajan de forma aislada. Responden a una única indicación sin saber cómo te gusta hacer las cosas, cómo trabajas o cuáles son tus procesos preferidos. Los Superagentes funcionan de manera diferente. Operan con un contexto 100 % extraído directamente de tus tareas, documentos, chats, reuniones y actualizaciones en tiempo real. Además, conservan la memoria reciente, basada en preferencias e incluso episódica a lo largo del tiempo. Y eso es lo que convierte a un agente de alguien que se limita a adivinar con seguridad en un compañero de trabajo proactivo capaz de adaptarse a medida que evoluciona el trabajo.

3. Rol del agente: operador, no solo mensajero

Por último, definí el rol del agente.

La mayoría de los sistemas están diseñados así: Si ocurre X → haz Y

A eso es a lo que llamamos automatización sencilla.

Lo que quería era algo diferente. Un agente de decisión basado en IA que pudiera evaluar el contexto y utilizarlo para tomar decisiones tal y como lo haría un humano.

No a «mover tareas de la lista A a la lista B»

Sí a «pensar, decidir y actuar en nombre de la empresa»

Mi gestor de la biblioteca de recursos se encarga de:

Decidir a dónde deben ir los recursos a continuación

Evitar la duplicación

Informar al sistema y al equipo cuando algo falla o cuando se ha tomado una decisión

Utiliza el Agent Builder de lenguaje natural de ClickUp para crear instrucciones personalizadas para tu Super Agent

Una vez que esos tres aspectos quedaron claros, todo lo demás se volvió más fácil. Ya no me limitaba a crear una automatización ingeniosa. Estaba creando lo que yo denomino un Beyond Super Agent: un agente que comprende el propósito, opera dentro de un sistema capaz y tiene un rol claramente definido.

📚 Lee también: Cómo utilizo un superagente de enfoque diario para mantener los proyectos en marcha en ClickUp

Cómo estructuré las indicaciones para que el agente de decisión con IA fuera fiable: mis 5 pilares de indicaciones

Una vez que el sistema estuvo listo, pasé a la parte a la que la mayoría de la gente se salta primero: las indicaciones.

Pero en lugar de escribir una sola instrucción larga, la dividí en cinco componentes claros. Eso hizo que el agente de decisión con IA fuera más fácil de controlar, probar y perfeccionar.

Estos son los pilares de las indicaciones de IA que determinan la calidad de las decisiones que toma mi agente:

1. Definición del rol: ¿Quién es este agente?

No solo le digo al agente qué hacer, le digo quién debe ser.

📌 Para el gestor de la biblioteca de recursos, le pedí que actuara como:

«Propietario de una agencia con amplia experiencia y arquitecto de operaciones que gestiona múltiples clientes.»

«Propietario de una agencia con amplia experiencia y arquitecto de operaciones que gestiona múltiples clientes.»

Esa sola línea lo cambia todo. Ahora, cuando el agente responde, lo hace desde la perspectiva de alguien que:

Gestión de campañas complejas en múltiples ubicaciones

Equilibrio entre capacidad, impacto y coherencia de marca

He aprendido a evitar la duplicación y el esfuerzo innecesario

2. Contexto y alcance: ¿En qué ámbito opera?

A continuación, defino el contexto y el alcance con la mayor claridad posible:

¿Qué listas, espacios o campañas están en juego?

Qué contiene la biblioteca de recursos

¿Qué tipos de recursos y pilares debe tener en cuenta el agente?

Esto le indica al agente dónde están las paredes de la habitación, para que no se adentre en la parte equivocada de mi entorno de trabajo.

3. Lógica de decisión: ¿Cuándo y cómo debe decidir?

A continuación, explico la lógica de decisión. En lugar de decirle al agente qué hacer, definí cómo debía pensar.

Especifico:

Cuando se permite al agente tomar una decisión de enrutamiento

¿Qué campos o patrones deberían ser los desencadenantes de una recomendación?

Cómo gestionar los diferentes tipos de recursos o fases de la campaña

De esta forma, el agente no se limita a generar ideas. Sabe cuándo actuar y cómo son las buenas decisiones.

4. Entradas: ¿En qué datos se basa?

La calidad de cualquier decisión depende de la calidad de los datos en los que se basa. Por eso conecto mi agente a las capas de datos que necesita:

Registros de recursos en mi biblioteca

Ubicaciones y campañas en las que ya se ha utilizado cada recurso

Pilares y tipos de creatividad (por ejemplo, recuperación frente a movilidad)

Lo dejo claro en la indicación: estas son las entradas que debes utilizar cuando decidas qué hacer a continuación.

Añade habilidades y herramientas a los Superagentes en ClickUp para mejorar la calidad de los resultados

5. Resultados: ¿Qué acciones y formatos espero?

Por último, defino los resultados:

¿Debería el agente crear tareas de campaña?

¿Debería actualizar los campos personalizados o los estados?

¿Debería enviarme un resumen, una lista de recomendaciones o ambos?

Una vez que estos cinco elementos están en su sitio —rol, contexto, lógica de decisión, entradas y salidas—, la solución suele ajustarse perfectamente al problema real que estoy tratando de resolver.

🎥 Aquí tienes una breve explicación si quieres intentar crear tu propio Superagente:

👀 ¿Sabías que...? Solo una de cada cinco empresas cuenta con un sistema de gobernanza maduro para los agentes de IA autónomos, a pesar del rápido crecimiento de la IA agentiva.

Cómo funciona realmente mi agente de decisión con IA, también conocido como Gestor de la biblioteca de recursos, dentro de ClickUp

Una vez sentadas las bases, integré el agente en mi entorno de trabajo de ClickUp para que pudiera funcionar de dos maneras principales.

Opción 1: Desencadenante manual desde la biblioteca de recursos

El primer modo es sencillo y directo.

Elijo una ubicación a la que el agente debe enviar un recurso a continuación Hago clic en un desencadenante (como Enviar a la ubicación) El agente crea una tarea de campaña en mi gestor de campañas para ese recurso específico

Esto por sí solo elimina una gran cantidad de trabajo manual de distribución. Pero el verdadero potencial reside en el segundo modo.

Opción 2: Toma de decisiones basada en un calendario

El segundo modo es donde el sistema realmente se convierte en «Más allá del superagente».

En este caso, el agente utiliza todo el contenido de la biblioteca de recursos para tomar decisiones por sí mismo:

Sabe en qué ubicaciones ha estado ya un recurso

Conoce el tipo de activo y el pilar

Muestra el historial de acciones realizadas en ese activo

📌 A partir de ahí, puede tomar decisiones como:

«Para este activo estratégico que ya ha estado en Islamabad y es un vídeo de recuperación, enviemos a continuación una imagen de recuperación o una imagen de movilidad.»

«Para este activo estratégico que ya ha estado en Islamabad y es un vídeo de recuperación, enviemos a continuación una imagen de recuperación o una imagen de movilidad.»

En lugar de que yo tenga que estar comprobando constantemente dónde se ha utilizado un recurso y qué debe hacerse a continuación, el agente analiza los datos y toma la decisión.

📚 Lee también: Cómo creé un superagente sencillo en ClickUp que realiza el seguimiento de todos los proyectos web

Por qué utilizo el chat de ClickUp para colaborar con mi agente de IA

En ClickUp, los agentes pueden funcionar en todo tu entorno de trabajo. Puedes activarlos mediante automatizaciones en listas, carpetas y espacios (que reaccionan a cambios de estado, nuevas tareas o actualizaciones de campos), asignarlos directamente a tareas, @mencionarlos en comentarios de tareas y documentos, o interactuar con ellos en el chat de ClickUp a través de mensajes directos y @menciones.

Pero chateo más con mi agente, y hay una razón para ello.

En mi chat de Asset Library Manager, tengo dos metas:

Perfecciona el agente para que su toma de decisiones siga mejorando Comprende mejor mi propio sistema gracias a los resúmenes y recomendaciones del agente

Colabora con tu Superagente en el chat de ClickUp

El chat me ofrece una interfaz de conversación en tiempo real, casi como tener a un compañero de trabajo a mi disposición. Puedo utilizarlo para:

Haz preguntas de seguimiento

Perfecciona mis instrucciones sobre la marcha y

Obtén recomendaciones inmediatas sin cambiar de contexto

Es la diferencia entre enviar una solicitud y mantener una conversación interactiva.

En el caso de un agente como el Gestor de la biblioteca de recursos, donde las decisiones se basan unas en otras y el contexto es importante, ese tipo de diálogo iterativo es lo que hace que todo el sistema funcione a la perfección.

Cuando el agente se enfada

Con el tiempo, me di cuenta de algo curioso: si mi comando no era claro, el agente se ponía un poco «de mal humor». No porque no funcionara, sino porque mi indicación no le estaba preparando para un intento correcto.

Es entonces cuando siempre vuelvo a las cinco indicaciones fundamentales:

¿He definido el rol con suficiente claridad?

¿Le he dado el contexto y el alcance adecuados?

¿He explicado la lógica de decisión que me interesa?

¿He especificado las entradas y salidas?

Cuando todo eso está en marcha, la conversación se vuelve increíblemente productiva.

Prueba de estrés del sistema con un simple mensaje

Uno de mis momentos favoritos con este agente fue realizar una prueba de estrés completa con un solo comando de chat.

📌 Le dije al agente:

«Quiero hacer una prueba de estrés. Desencadena la prueba automáticamente seleccionando ubicaciones aleatorias y crea tareas de campaña según el flujo. Asegúrate de que no te falte ninguna parte del flujo y de que no haya duplicaciones en las tareas. Pregúntame cualquier cosa que necesites antes de ejecutar la prueba.»

«Quiero hacer una prueba de estrés. Desencadena la prueba automáticamente seleccionando ubicaciones aleatorias y crea tareas de campaña según el flujo. Asegúrate de que no te falte ninguna parte del flujo y de que no haya duplicaciones en las tareas. Pregúntame cualquier cosa que necesites antes de ejecutar la prueba.»

🌟 Esto es lo que pasó:

El agente respondió con algunas preguntas aclaratorias Les respondí directamente al chatear El agente realizó la prueba en todas las ubicaciones relevantes Creó las tareas de la campaña sin que yo tuviera que tocar manualmente la biblioteca de recursos

En una sola conversación, se necesitaron entre 15 y 30 acciones, y me hice una idea clara de dónde podría fallar mi sistema a medida que creciéramos.

¿El resultado? Me di cuenta de que mi configuración funcionaba bien hasta unas 50 ubicaciones, pero que si intentaba pasar a más de 100, el sistema podría tener dificultades. Esa información no la obtuve de un panel, sino hablando con mi agente.

Utilizar el agente como socio para la elaboración de informes

👉🏼 También chateo para hacer preguntas sencillas pero muy útiles, como:

«¿Qué recursos se han distribuido en las últimas 10 horas?»

«Vale, ¿y qué ha pasado en las últimas 24 horas?»

👉🏼 El agente responde con una lista de recursos, dónde se han enviado y enlaces enlazados a ClickUp. Luego lo llevo un paso más allá:

«Dame un resumen de las últimas 24 horas y recomiéndame las 10 mejores ubicaciones para la distribución de estos recursos a continuación, con un razonamiento claro para cada recomendación.»

«Dame un resumen de las últimas 24 horas y recomiéndame las 10 mejores ubicaciones donde se deberían realizar la distribución de estos recursos a continuación, con un razonamiento claro para cada recomendación.»

Ahora el agente utiliza:

Donde ya se han utilizado los recursos

Cómo se utilizan los pilares y los tipos de creatividad

¿Qué mercados aún no se han explotado al máximo?

…para recomendarme exactamente a dónde debo ir a continuación, y por qué.

👉🏼 Si quiero profundizar más, puedo hacer preguntas de seguimiento como:

«¿Qué recursos deberían enviarse a Tokio a continuación?»

El agente utiliza los mismos datos y la misma lógica para darme una respuesta concreta.

📚 Lee también: Cómo eliminé el desorden de los chats y creé un centro de comandos para empresas en ClickUp

De un agente de decisión con IA inteligente a un motor de decisión escalable

A estas alturas, mi Gestor de biblioteca de recursos se ha convertido en una sólida capa de toma de decisiones basada en IA sobre mi entorno de trabajo de ClickUp.

Antes de esto, yo estaba constantemente:

Comprobación manual del uso de los recursos

Referencias cruzadas de ubicaciones

Tomar decisiones sobre la marcha

Ahora, el agente de decisión con IA se encarga de este proceso.

Yo sigo tomando la decisión final cuando es necesario. Pero ya no empiezo desde cero. Y ese cambio es cada vez más habitual.

Según un informe de McKinsey & Company, las empresas están observando el mayor impacto cuantificable de la IA en áreas como el marketing, las ventas y la estrategia, donde la toma de decisiones desempeña un rol fundamental.

Siguiente paso: Cómo crear tu propio agente de decisión con IA en ClickUp

Si tienes que gestionar recursos en múltiples ubicaciones, canales o clientes, no tienes por qué seguir dependiendo de hojas de cálculo y procesos manuales para siempre.

Empieza por preguntarte:

¿Cuál es la única fuente de verdad que mi agente debe proteger? ¿Es mi configuración de ClickUp lo suficientemente clara y estructurada como para que un agente pueda confiar en ella? ¿En qué aspecto necesito más ayuda: gestionar el trabajo, tomar decisiones o extraer información?

A continuación, diseña tu primer agente basándote en esas respuestas.

💡 Consejo profesional: Crea un agente especializado, no uno que «haga de todo». Dota a tu agente de: Una responsabilidad clara

Fuentes de datos definidas

Reglas de decisión sencillas

Un formato de salida estructurado Cuanto más específico sea el alcance, mejores serán los resultados.

Por último, chatea: haz preguntas, realiza pruebas de estrés y deja que el agente te muestre en qué aspectos debe mejorar tu sistema.

Así es como vas más allá de las automatizaciones y empiezas a crear un sistema inteligente en ClickUp que realmente trabaje en tu nombre.

De la experimentación con IA a la toma de decisiones con IA real

Si quieres realizar la automatización de la toma de decisiones con IA, este es mi mejor consejo:

Deja de pensar:

❌ «¿Cómo puede ayudarme la IA a hacer esto más rápido?»

❌ «¿Cómo puede ayudarme la IA a hacer esto más rápido?»

Y empieza a pensar:

✅ «¿En qué aspectos debería la IA tomar decisiones por mí?»

✅ «¿En qué aspectos debería la IA tomar decisiones por mí?»

La mayoría de los equipos aún se encuentran en la primera fase. Están experimentando. Probando herramientas. Realizando automatizaciones de pequeñas tareas.

Pero el verdadero potencial se aprovecha cuando se introduce un agente de decisión basado en IA en un sistema que ya está estructurado para ello.

Eso es cuando:

El trabajo se detiene si hay dependencia de la memoria humana

Las personas dejan de ser un obstáculo para la toma de decisiones

Los sistemas empiezan a funcionar con claridad

Por eso funciona dentro de ClickUp.

Dado que todo —tareas, datos y contexto— se encuentra en un solo lugar, tu agente de decisión con IA puede ver realmente lo que está sucediendo. Y lo que es más importante, puede actuar en consecuencia.