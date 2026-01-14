Cómo Yvi, experto de ClickUp, eliminó la proliferación de chats y creó un centro de comandos para empresas en ClickUp.

¿Te sientes abrumado por las notificaciones, los mensajes perdidos y las conversaciones dispersas en múltiples plataformas? No eres el único. Muchos propietarios de empresas se enfrentan al caos de la «proliferación de chats», la confusión y la ineficiencia que se deriva de tener que manejar demasiadas herramientas de comunicación y mensajería.

Ese caos no se limita a tu bandeja de entrada y a los chats del equipo. Es parte de un problema mucho mayor llamado «proliferación del trabajo». La proliferación del trabajo se produce cuando las actividades laborales, las conversaciones, las tareas y las herramientas se distribuyen entre sistemas desconectados que no se comunican entre sí. Esto obliga a los equipos a cambiar constantemente de contexto y a buscar información.

Los expertos estiman que la proliferación del trabajo le cuesta a las organizaciones aproximadamente 2,5 billones de dólares en pérdida de productividad cada año, ya que los equipos pierden tiempo cambiando de una aplicación a otra, buscando contexto y duplicando esfuerzos en lugar de realizar el trabajo real.

¿Y si pudieras centralizar todas tus conversaciones de empresa, actualizaciones y flujos de trabajo en un solo lugar?

Soy Yvonne «Yvi» Heimann, ClickUp Verified Consultant y coach de eficiencia empresarial, y conozco muy bien este problema. En un reciente seminario web de la comunidad ClickUp, compartí mi experiencia desde el caos comunicativo hasta la claridad. ¡Y todo ello ocurrió cuando transformé mi entorno de trabajo de ClickUp en un auténtico centro de comandos para la empresa!

Mi reto: sobrecarga de comunicaciones y proliferación de chats

El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información.

Mi equipo estaba perdiendo tiempo e información valiosos debido a la comunicación fragmentada:

Las actualizaciones importantes quedaban ocultas en Slack.

Las solicitudes de los clientes estaban dispersas en correos electrónicos.

Las discusiones sobre los proyectos se producían en demasiados lugares como para poder realizar el seguimiento.

Esta proliferación de comunicaciones dificultaba mantenerse organizado y responder con rapidez.

La solución: centralizar la comunicación en ClickUp Chat.

Mi gran avance se produjo cuando empecé a utilizar ClickUp Chat como hub de todas nuestras comunicaciones empresariales. En lugar de dejar que las conversaciones se desarrollaran dondequiera que surgieran, diseñamos Chat intencionadamente para reunir el trabajo, las actualizaciones y las decisiones en un solo lugar.

Así es como utilicé ClickUp Chat para eliminar la proliferación de chats de una vez por todas:

Enrutamiento de notificaciones a canales dedicados de ClickUp Chat

Uno de los principales colaboradores en la proliferación de chats es la sobrecarga de señales. Las actualizaciones importantes se mezclan con mensajes casuales, y los mensajes críticos desaparecen en cuanto aparece algo más llamativo.

Crea canales específicos en ClickUp para mantener el contexto centralizado.

Resolvimos este problema dirigiendo las notificaciones clave (actualizaciones de tareas, cambios en las fechas límite, actividad de los clientes e hitos del proyecto) a canales específicos de ClickUp Chat vinculados al trabajo real. Cada canal tenía un propósito claro, por lo que los miembros del equipo sabían exactamente dónde buscar las actualizaciones importantes.

ClickUp Chat se conecta directamente a tu trabajo dentro de ClickUp: tareas, proyectos, listas, documentos y mucho más.

En lugar de buscar en hilos de Slack o cadenas de correos electrónicos, todo permaneció visible, se pudo buscar y se mantuvo conectado al trabajo en sí, lo que redujo drásticamente los plazos incumplidos y los seguimientos.

Las actualizaciones manuales de estado son otro factor oculto que contribuye a la proliferación del trabajo. Cuando las personas tienen que recordar informar a los demás, es inevitable que se pierda información.

Gracias a ClickUp Automations, pude configurar flujos de trabajo que publicaban automáticamente actualizaciones en Chat cada vez que se producía un cambio, ya fuera en el progreso de una tarea, en las aprobaciones, en los traspasos o en la actividad relacionada con los clientes. Las personas adecuadas recibían notificaciones en el momento oportuno, sin que nadie tuviera que buscar el contexto.

Configura las automatizaciones de ClickUp para publicar actualizaciones de tareas en Chat.

Esto convirtió Chat en un feed de actividad en tiempo real para la empresa, donde el trabajo avanzaba de forma visible.

📮 ClickUp Insight: El 75 % de las personas en encuestas afirma que chatear cada mañana les ayuda a empezar el día de trabajo con tranquilidad. El resto lo describe como un segundo trabajo. ¿La paradoja? Chatear parece tener una alta productividad hasta que te das cuenta de que pasas la mitad del día desplazándote, buscando o releyendo hilos largos y dispersos. Hemos hecho que el chat sea demasiado rápido para el contexto y demasiado fragmentado para un seguimiento claro. ClickUp Chat devuelve el enfoque. Ancla las conversaciones al trabajo real, donde un mensaje puede convertirse instantáneamente en una tarea, un seguimiento o un punto de decisión. ClickUp Brain también los resume porque tu trabajo y el chat finalmente están conectados.

Uso de ClickUp Brain para la elaboración de informes e información en tiempo real.

La proliferación de chats no se refiere solo al exceso de mensajes, sino también al exceso de lugares en los que buscar respuestas. Los informes en una herramienta, las conversaciones en otra, las actualizaciones escondidas en algún otro lugar.

Empecé a utilizar ClickUp Brain, el asistente de IA contextual nativo de ClickUp, para cerrar ese círculo. En lugar de extraer informes manualmente o cambiar de herramienta, podía generar información en tiempo real directamente desde el entorno de trabajo de ClickUp, basándome en tareas, cronogramas y conversaciones en curso.

Reciba actualizaciones instantáneas desde su entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp Brain.

Este tipo de visibilidad clara garantizó decisiones más rápidas y menos mensajes del tipo «¿Puedes enviarme una actualización?» que saturaban el chat.

💡 Consejo profesional: cuando la comunicación, las actualizaciones y la elaboración de informes se encuentran en un solo sistema conectado, el chat deja de ser ruido y comienza a convertirse en contexto. Centralizar todo en ClickUp no solo reduce las interrupciones, sino que crea una única fuente de información en la que todo tu equipo puede confiar.

Los resultados: un auténtico centro de comandos para empresas.

Con todas las comunicaciones, actualizaciones e informes centralizados en ClickUp, mi equipo eliminó la confusión y la ineficiencia de la proliferación de chats. Ahora, todos los miembros del equipo, incluido ClickUp Brain, saben exactamente dónde buscar información, colaborar en proyectos y mantenerse alineados con las metas de la empresa.

Ver mi demostración

¿Tienes curiosidad por conocer mi flujo de trabajo? Mira esta demostración paso a paso para ver cómo convertimos ClickUp Chat en nuestro centro de comandos empresarial y obtén mi recurso gratuito: ClickUp AI Prompt & Make Blueprint.

💡 Consejo profesional: el nuevo módulo «Enviar mensaje de chat» de Make lo ha hecho aún más fácil. Dado que esta función está en fase beta, comprueba tu instancia de Make para ver si tienes acceso.

De demasiados mensajes a un centro de comandos claro

La proliferación de chats no parece un «problema de productividad» hasta que te das cuenta de que tienes mensajes por todas partes, pero ningún contexto.

Para solucionar esto no basta con añadir otra herramienta. Se trata de elegir un entorno de trabajo convergente con IA donde el trabajo, las conversaciones y las decisiones convivan, mejorados por la IA. Al centralizar la comunicación en ClickUp Chat, realizar la automatización de las actualizaciones y utilizar la elaboración de informes en tiempo real, también puedes crear un centro de comandos empresarial que trabaje a tu favor, no en tu contra.

Si sus días le parecen ruidosos y fragmentados, tómelo como una señal: no necesita más aplicaciones, necesita menos lugares que revisar.

¿Listo para tomar el control de las comunicaciones de tu empresa? Crea tu propio centro de comandos en ClickUp y descubre lo fácil que puede resultar el trabajo cuando todo está finalmente en un solo lugar. ✨

Yvonne Heimann es la fundadora de FemAuthority LLC, directora ejecutiva de Ask Yvi y creadora de Boss Your Business Academy, donde ayuda a los fundadores a crear empresas sostenibles mediante sistemas sencillos y flujos de trabajo basados en IA. Como experto de ClickUp y estratega de automatización, se especializa en reducir el trabajo manual, mejorar la ejecución y fomentar el crecimiento con un diseño centrado en las personas.