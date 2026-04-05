10 plantillas de registros de decisiones asíncronas para equipos distribuidos

La mayoría de los equipos tratan las decisiones como tratan los recibos: importantes en el momento, imposibles de encontrar más tarde. Y ese hábito entierra silenciosamente el conocimiento institucional, convirtiendo a cada nuevo empleado en un detective.

Es un problema muy extendido: en la encuesta de Stack Overflow, el 45 % culpa a los silos de conocimiento de bloquear el flujo de ideas en su organización.

Este artículo te guía a través de ocho plantillas de registros de decisiones asincrónicas, explicando qué son y por qué los equipos distribuidos no pueden permitirse prescindir de ellas. Y, por supuesto, cómo elegir el formato adecuado para cada tipo de decisión que tome tu equipo.

Plantillas de registros de decisiones asíncronas de un vistazo

📚 Lee también: Plantillas de estrategia para equipos de producto

¿Qué es un registro de decisiones asíncrono?

Un registro de decisiones asíncrono (a veces denominado ADR o documento de decisión) es un documento breve y estructurado que recoge una decisión específica. La parte «asíncrona» significa que se redacta y revisa sin necesidad de que todos estén conectados al mismo tiempo.

Título: Un nombre breve y descriptivo para la decisión

Estado: Si la decisión está propuesta, aceptada, descartada o sustituida

Contexto: La situación o el problema que fue el desencadenante de la decisión

Opciones consideradas: Las alternativas evaluadas, con una breve descripción de sus ventajas e inconvenientes

Decisión: El camino elegido y el razonamiento que lo sustenta

Consecuencias: Resultados esperados, compensaciones y cualquier acción de seguimiento

📝 Los registros de decisiones de arquitectura (ADR) son la versión más conocida de este formato. Surgieron en la ingeniería de software como una forma de documentar decisiones de arquitectura técnica, a menudo utilizando recursos como la plantilla de registro de decisiones (DR) de GitHub. Los registros de decisiones asíncronas adoptan el mismo formato, pero lo aplican más allá de la ingeniería a la estrategia de producto, la dirección del diseño, la selección de proveedores y los cambios en los procesos. El diseño estructurado permite que un compañero de equipo en una zona horaria diferente pueda leer el registro, comprender el panorama completo y aportar sus comentarios sin necesidad de una explicación en directo.

👀 ¿Sabías que...? MADR (Markdown Architectural Decision Records) es tan nativo de Git que su plantilla oficial indica a los equipos que almacenen los registros de decisiones en docs/decisions, los nombren como nnnn-title.md y les asignen versiones junto con el código. Y lo que es aún mejor, el propio MADR es un proyecto de código abierto en GitHub, con ramas de lanzamiento y convenciones de Git Flow.

Por qué los registros de decisiones asíncronas son importantes para los equipos distribuidos

Los equipos remotos luchan constantemente contra la frustración de perder el contexto cuando se conectan cada día. Esta pérdida de contexto provoca atascos en el trabajo, un sinfín de mensajes para pedir actualizaciones y una enorme merma de la productividad general.

Estos son los obstáculos de la colaboración a distancia que la documentación estructurada resuelve:

Las decisiones se pierden entre los hilos de chat: los mensajes de chat desaparecen rápidamente, pero un registro de decisiones proporciona al resultado una dirección permanente y enlazable que cualquiera puede encontrar más tarde.

Pérdida de contexto entre zonas horarias: cuando la mitad del equipo está durmiendo durante una discusión, se despierta con un aluvión de mensajes sin una conclusión clara, mientras que un registro estructurado separa la información relevante del ruido.

Volver a debatir las mismas cuestiones frena el impulso: sin un registro escrito de por qué se tomó una decisión, los equipos vuelven a debatir lo mismo cada trimestre.

La incorporación se convierte en arqueología: los nuevos empleados no deberían tener que entrevistar a cinco personas para entender por qué el equipo eligió una herramienta en lugar de otra, ya que los registros de decisiones permiten acceder los nuevos empleados no deberían tener que entrevistar a cinco personas para entender por qué el equipo eligió una herramienta en lugar de otra, ya que los registros de decisiones permiten acceder al conocimiento institucional de forma autónoma.

La necesidad de visibilidad conduce a la microgestión: cuando se documentan cuando se documentan el responsable de la decisión , los participantes y los fundamentos, no hay ambigüedad sobre quién tomó la decisión o de qué información disponían en ese momento.

📮 Dato de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas entre chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para registrar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde entre el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. ¡Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic!

📮 Dato de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas entre chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para registrar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde entre el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. ¡Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic!

10 plantillas de registros de decisiones asíncronas para una colaboración fluida

Evita la falta de coherencia en la documentación entre departamentos con estas plantillas.

1. Plantilla de registro de decisiones y cambios de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Realiza un seguimiento de los cambios en las decisiones y de la evolución del contexto a lo largo del tiempo con la plantilla de registro de decisiones y cambios de ClickUp.

Muchas decisiones no se mantienen fijas durante mucho tiempo. Las prioridades cambian, llega nueva información y lo que parecía correcto al principio puede que haya que ajustarlo más adelante. El problema es que los equipos suelen recordar la última versión de la decisión, pero pierden el contexto de cómo cambió y por qué.

La plantilla de registro de decisiones y cambios de ClickUp ayuda a los equipos a documentar tanto la decisión original como las actualizaciones posteriores. Crea un registro más claro de cómo ha evolucionado el razonamiento a lo largo del tiempo, de modo que las partes interesadas pueden revisar todo el historial de forma asíncrona sin tener que rebuscar en chats o notas de reuniones.

Por qué te gustará esta plantilla:

Seguimiento de cambios integrado: Etiqueta el estado de la decisión, el nivel de impacto y el motivo del cambio utilizando Etiqueta el estado de la decisión, el nivel de impacto y el motivo del cambio utilizando los campos personalizados de ClickUp para dar formato, organizar y añadir contexto a tus tareas.

Resúmenes generados por IA: Utiliza Utiliza ClickUp Brain para resumir automáticamente el historial de cambios, de modo que las partes interesadas no tengan que leer cada una de las actualizaciones.

Actualizaciones asíncronas: los compañeros de equipo pueden los compañeros de equipo pueden registrar los cambios de forma asíncrona , manteniendo un registro cronológico que cualquiera puede consultar sin necesidad de hacer preguntas.

✅ Ideal para: equipos de producto y operaciones que gestionan requisitos en constante evolución que requieren revisiones frecuentes.

🧠 Dato curioso: «Agenda» no se utilizó inicialmente como término relacionado con las reuniones. Según Etymonline, en la década de 1650 significaba originalmente «cosas pendientes» en un sentido teológico, y no fue hasta 1882 cuando adquirió el significado moderno de «elementos a tratar en una reunión».

💡 Cuando tu equipo está distribuido por diferentes zonas geográficas y zonas horarias, mantener una comunicación clara debe ser una prioridad. Descubre cómo estas herramientas de comunicación ayudan a tu equipo a mantenerse coordinado, avanzar más rápido y comunicarse con claridad.

2. Plantilla de registro de decisiones de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Realiza un seguimiento visual de las decisiones con los propietarios y las fechas utilizando la plantilla de registro de decisiones de ClickUp.

Los equipos asíncronos necesitan un registro actualizado que facilite la consulta posterior de cada decisión, especialmente para los compañeros que se ponen al día entre diferentes funciones, horarios o zonas horarias.

La plantilla de registro de decisiones de ClickUp ofrece un espacio compartido para registrar las decisiones tomadas en el marco de una iniciativa. Creada en ClickUp Pizarras, presenta las decisiones en un registro visual con campos para la categoría, los detalles de la decisión, el propietario, la fecha y los comentarios. Esto facilita que cualquiera pueda revisar qué ha cambiado, quién tomó la decisión y qué pasos hay que seguir a continuación.

Por qué te gustará esta plantilla:

Facilita la consulta de las decisiones: guarda varias decisiones en un único registro visual que tus compañeros de equipo puedan revisar cuando les venga bien.

Conserva el contexto asíncrono: Registra la categoría, el propietario, el momento y los comentarios de cada llamada para que los demás puedan entender la decisión sin necesidad de reuniones adicionales.

Detecta patrones en el trabajo: revisa la actividad de toma de decisiones en un solo lugar para ver dónde se están acumulando las aprobaciones, las llamadas técnicas o los cambios en los procesos

✅ Ideal para: Gestores de proyectos y responsables de programas que deseen realizar el seguimiento del volumen y los patrones de las decisiones desde una perspectiva general.

💡 Consejo profesional: Cuando una decisión requiera una explicación adicional, añade un ClickUp Clip al registro. Esto ofrece a los compañeros de equipo un tutorial con pantalla y audio que pueden ver cuando les venga bien, con comentarios con marca de tiempo para el seguimiento directamente dentro del vídeo. Registra los flujos de decisión con ClickUp Clips

3. Plantilla de registro de decisiones para la gestión de proyectos de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Realiza un seguimiento de las decisiones de los proyectos por aprobaciones, prioridad y estado con la plantilla de registro de decisiones de gestión de proyectos de ClickUp.

Las decisiones de los proyectos afectan a los cronogramas, los presupuestos, la dotación de personal, las aprobaciones y la siguiente fase del trabajo. En los equipos asincrónicos, esto plantea un reto mayor: las personas deben comprender no solo qué se ha decidido, sino también dónde encaja esa decisión en el proyecto y qué cambios conlleva en las fases posteriores.

La plantilla de registro de decisiones de gestión de proyectos de ClickUp ayuda a los equipos a documentar las decisiones en el contexto del trabajo activo del proyecto. Puedes agrupar las decisiones por aspecto del proyecto, hacer un seguimiento de quién las aprobó, supervisar las fechas límite y las prioridades, y cambiarlas a estados que reflejen su situación.

Esto proporciona a los equipos distribuidos un registro más claro que pueden revisar sin tener que esperar al resumen de la reunión.

Por qué te gustará esta plantilla:

Estados enlazados a fases: Vincula las decisiones a las fases de planificación, ejecución o revisión utilizando Vincula las decisiones a las fases de planificación, ejecución o revisión utilizando los estados personalizados de ClickUp para adaptarlos exactamente a tu flujo de trabajo.

Notificaciones automáticas: Mantén informados a los colaboradores asíncronos sin necesidad de avisos manuales utilizando Mantén informados a los colaboradores asíncronos sin necesidad de avisos manuales utilizando las automatizaciones de ClickUp como desencadenantes para activar alertas cuando cambie el estado.

Visibilidad en las fases posteriores: Un compañero de equipo que revise el registro asíncrono puede ver inmediatamente a qué fase pertenece una decisión y a qué afecta en las fases posteriores

✅ Ideal para: Gestores de proyectos que dirigen proyectos complejos y multifásicos en los que las decisiones deben correlacionarse con cronogramas y dependencias.

🚀 Ventaja de ClickUp: Registrar la decisión es un paso. Comprender sus efectos en cadena es el siguiente. El agente Risk Assessment Analyzer de ClickUp ayuda a detectar a tiempo los riesgos relacionados con el cronograma, las dependencias y los recursos, para que los equipos puedan actuar antes de que el proyecto sufra las consecuencias. Analiza los riesgos del proyecto desde el principio con el agente Risk Assessment Analyzer de ClickUp

4. Plantilla de documento del marco de toma de decisiones de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Utiliza la plantilla de documento del marco de toma de decisiones de ClickUp para puntuar criterios y evaluar opciones.

No todas las decisiones fracasan porque el equipo carezca de opciones. A veces, el verdadero problema es que cada uno valora esas opciones de forma diferente. Un equipo se centra en el coste, otro en el riesgo y otro busca optimizar la rapidez.

La plantilla de documento del marco de toma de decisiones de ClickUp te ofrece una forma estructurada de definir cómo se evaluará la decisión antes de que las personas den su opinión. Creada en ClickUp Docs, incluye secciones sobre el impacto de la decisión, las partes interesadas, el contexto, las opciones, los elementos a tomar y la decisión final.

De esta forma, los colaboradores pueden evaluar la misma decisión desde la misma perspectiva, incluso cuando la revisen en momentos diferentes.

Por qué te gustará esta plantilla:

Tablas de evaluación estructuradas: Crea una ponderación y puntuación de criterios directamente dentro de ClickUp Documentos utilizando tablas incrustadas

Criterios redactados por IA: Pide a ClickUp Brain que redacte criterios de evaluación basados en el tipo de decisión, para que no tengas que empezar desde cero en una página vacía.

Puntuación independiente: Los colaboradores de Async pueden puntuar las opciones de forma independiente utilizando los criterios documentados sin necesidad de celebrar primero una reunión de coordinación.

✅ Ideal para: Grupos multifuncionales en los que diferentes departamentos aportan criterios de evaluación distintos y necesitan un enfoque estandarizado.

💡 Consejo profesional: No todas las aportaciones a la decisión se anotan en el marco. ClickUp AI Notetaker ayuda a capturar el debate en directo que hay detrás de la decisión, para que las concesiones clave, las objeciones y los elementos a realizar no se pierdan una vez finalizada la reunión.

🧠 Dato curioso: El correo electrónico hizo famoso el símbolo @ porque Ray Tomlinson necesitaba un separador. El Salón de la Fama de Internet le atribuye la invención del correo electrónico en red y la elección de @ para establecer la conexión entre el nombre de usuario y la dirección de destino. Ray señaló que lo eligió porque aún no se utilizaba en nombres de usuario ni en la programación TENEX.

5. Plantilla del modelo DACI de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Aclara los roles de toma de decisiones y las aprobaciones para el trabajo asíncrono con la plantilla del modelo DACI de ClickUp.

Muchas decisiones se estancan porque hay demasiadas personas involucradas y nadie tiene claro quién es responsable de qué. Una persona cree que está aportando ideas, mientras que otra cree que está tomando la decisión. En los equipos asincrónicos, esa confusión ralentiza todo el proceso.

La plantilla del modelo DACI de ClickUp proporciona a tu equipo una estructura clara desde el principio. Separa la responsabilidad de la decisión, la autoridad de aprobación, los colaboradores activos y la visibilidad, de modo que los comentarios asíncronos se mantengan centrados. Basada en el marco DACI, aclara exactamente quién desempeña qué rol en una decisión incluso antes de que comience el debate.

Por qué te gustará esta plantilla:

Correlaciona los roles en una sola vista: utiliza utiliza la vista Tabla de ClickUp para organizar a los impulsores, aprobadores, colaboradores y partes interesadas informadas de cada decisión en un formato fácil de consultar

Transmite tus comentarios de forma clara: utiliza utiliza los comentarios asignados de ClickUp para solicitar la opinión de la persona adecuada sin entorpecer el resto del hilo de decisión.

Adapta la vista a la decisión: trabaja con más de 15 trabaja con más de 15 vistas personalizables de ClickUp para ordenar las decisiones por prioridad, estado, propietario, contexto, alternativas o resultado.

✅ Ideal para: Jefes de equipo y directores de departamento que gestionan decisiones asincrónicas en las que es necesario que las líneas de responsabilidad y aprobación queden claras.

6. Plantilla de análisis «Comprar o desarrollar» de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Compara las opciones de «comprar» frente a «desarrollar» según su impacto y complejidad con la plantilla de análisis «Comprar vs. Desarrollar» de ClickUp.

¿Inviertes tiempo y recursos internos en crear una solución propia o avanzas más rápido con una solución externa? Esa pregunta se complica cuando los equipos de producto, ingeniería y finanzas están sopesando diferentes ventajas e inconvenientes de forma asincrónica.

La plantilla de análisis «Comprar o desarrollar» de ClickUp te permite comparar opciones basándote en criterios como el impacto, la complejidad y los resultados de la decisión. Puedes definir las funcionalidades imprescindibles, los requisitos técnicos y las metas de innovación en un único entorno de trabajo compartido. Esto ayuda a los colaboradores a aportar sus opiniones antes de que se haga la recomendación final.

Por qué te gustará esta plantilla:

Compara las opciones con claridad: evalúa las opciones de desarrollo interno y adquisición en función de criterios comunes, como el impacto del proyecto, la complejidad y la importancia estratégica, en una vista organizada.

Recopila opiniones de todos los equipos: utiliza la función de utiliza la función de personas asignadas múltiples de ClickUp para involucrar a los equipos de producto, ingeniería, finanzas u operaciones en la misma decisión sin tener que dividir la discusión entre diferentes herramientas

Colabora sin solapamientos: utiliza utiliza la detección de colaboración de ClickUp para ver cuándo otros usuarios están realizando la edición, lo que ayuda a los colaboradores asíncronos a evitar pisarse unos a otros mientras actualizan el análisis.

✅ Ideal para: equipos de ingeniería y de producto que deben tomar decisiones sobre herramientas o infraestructura, o equipos de operaciones que evalúan proveedores.

7. Plantilla de árbol de decisión de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Utiliza la plantilla de árbol de decisión de ClickUp para crear ramificaciones que faciliten la toma de decisiones condicionales.

Algunas decisiones son difíciles de documentar porque no dan una única respuesta clara. Se ramifican. Si una condición es cierta, el equipo avanza en una dirección. Si no, la siguiente pregunta cambia el rumbo. En el trabajo asíncrono, esa lógica puede volverse confusa cuando se distribuye a lo largo de documentos extensos o comentarios inconexos.

La plantilla de árbol de decisión de ClickUp convierte ese razonamiento en un flujo visual que tu equipo puede seguir. Creada en ClickUp Whiteboards, te ayuda a trazar los puntos de decisión, los resultados y las consecuencias en un espacio compartido, para que los usuarios puedan revisar la lógica paso a paso y aportar sus comentarios sin necesidad de una explicación en directo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Lienzo visual colaborativo: Crea el árbol de forma colaborativa utilizando las pizarras de ClickUp, donde los equipos distribuidos pueden intercambiar ideas y añadir ramas de forma asincrónica.

Comenta nodos específicos: Los miembros del equipo pueden dejar comentarios en nodos específicos y votar sobre las opciones sin tener que leer páginas y páginas de texto.

Ramificaciones sugeridas por IA: Pide a ClickUp Brain que sugiera criterios de decisión para cada rama basándose en el objetivo que hayas establecido.

✅ Ideal para: equipos de operaciones, equipos de producto y responsables de soporte que correlacionan decisiones asincrónicas para rutas de implementación, flujos de escalado y escenarios basados en el riesgo.

🕰️ Ahorra tiempo: No crees cada rama desde cero. Usa ClickUp Brain para generar un árbol de decisión inicial a partir de tu indicación y, a continuación, da forma a las rutas y los resultados juntos en ClickUp Pizarras. Crea árboles de decisión con ClickUp Brain

⚡️ Archivo de plantillas: Plantillas de diagramas de árbol

8. Plantilla de registro de conversaciones de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Registra los debates sobre las decisiones y el razonamiento con la plantilla de registro de conversaciones de ClickUp.

Algunas decisiones son fáciles de documentar en el momento, pero difíciles de entender más adelante. Puedes grabar la decisión final, pero aún así perderás el debate que la formuló. Esto se convierte en un problema cuando los compañeros de equipo necesitan revisar el razonamiento de forma asincrónica o cuando el equipo necesita un registro más claro de cómo se llegó al consenso.

La plantilla de registro de conversaciones de ClickUp te ayuda a capturar el debate junto con la decisión. Puedes registrar los intercambios clave, anotar las acciones de seguimiento y conservar el hilo del razonamiento en un solo lugar. Esto ayuda a las personas a ponerse al día sin tener que reconstruir la historia a partir de chats dispersos y notas al margen.

Por qué te gustará esta plantilla:

Debate asíncrono estructurado: utiliza los comentarios encadenados en ClickUp Documentos para organizar las respuestas en torno a puntos específicos

Incluye el chat en el registro: utiliza utiliza ClickUp Chat para mantener las conversaciones relacionadas cerca del trabajo y, a continuación, traslada las conclusiones importantes al registro para garantizar su visibilidad a largo plazo.

Ciclo completo de deliberación: Conserva todo el intercambio de opiniones que se desarrolla a lo largo de varios días de Conserva todo el intercambio de opiniones que se desarrolla a lo largo de varios días de comunicación asincrónica

✅ Ideal para: equipos de producto y operaciones que gestionan requisitos en constante evolución que requieren revisiones frecuentes.

🎥 Mantén a tu equipo distribuido sincronizado y tus proyectos organizados con la ayuda de las funciones colaborativas de ClickUp. 👇

9. Plantilla de registro de decisiones de arquitectura de Notion

vía Notion

La plantilla de registro de decisiones de arquitectura de Notion ofrece a los equipos de ingeniería una estructura de ADR clara desde el primer momento. En lugar de crear el formato desde cero, dispones de secciones específicas para el contexto, la decisión, las alternativas, la justificación, las consecuencias y las referencias en una sola página organizada.

Esto facilita registrar las decisiones técnicas de forma coherente y revisarlas más tarde sin tener que reconstruir la lógica a partir de conversaciones dispersas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza un formato ADR probado: documenta el título, el estado, el contexto, la decisión, las alternativas, la justificación y las consecuencias en una estructura coherente.

Conserva el razonamiento técnico: Mantén la visibilidad del razonamiento que hay detrás de las decisiones de arquitectura, no solo el resultado final.

Mantén las decisiones localizables: guarda los registros en un entorno de trabajo compartido de Notion, para que sean más fáciles de encontrar y consultar con el tiempo.

✅ Ideal para: equipos de ingeniería y responsables técnicos que documentan decisiones de arquitectura para futuras consultas.

10. Plantilla de matriz de decisión de Miro

vía Miro

La plantilla de matriz de decisiones de Miro se basa en un tablero visual, lo que facilita la comparación de opciones en grupo. Puedes definir el objetivo, comparar varias opciones en paralelo y sopesar las actividades o los resultados asociados a cada una.

Ese formato funciona especialmente bien para las decisiones asincrónicas. Los usuarios pueden revisar el mismo tablero, aportar comentarios según los mismos criterios y ver las ventajas y desventajas con mayor claridad antes de tomar la decisión final.

Por qué te gustará esta plantilla:

Compara las opciones una al lado de otra: revisa varias opciones en función del mismo objetivo y criterios en una matriz visual

Ve las ventajas y desventajas con mayor claridad: presenta las actividades y los resultados esperados junto a cada opción, para que sea más fácil detectar las deficiencias y los puntos fuertes.

Mantén una evaluación más coherente: utiliza una estructura de puntuación compartida en lugar de dejar que los comentarios se dispersen en comentarios o documentos separados.

✅ Ideal para: equipos de producto y responsables de operaciones que sopesan varias opciones antes de tomar una decisión asíncrona estructurada.

Cómo elegir la plantilla adecuada para registros de decisiones asincrónicas

La mejor plantilla depende del tipo de decisiones que tomes, del número de personas involucradas y del entorno en el que ya trabaje tu equipo.

A continuación te explicamos cómo reducir las opciones.

Un registro actualizado de todas las decisiones del proyecto Registro de decisiones o plantilla de registro de decisiones para la gestión de proyectos Seguimiento centralizado con filtros y contexto de la fase del proyecto Un marco para evaluar las opciones antes de tomar una decisión Plantilla de documento del marco de toma de decisiones Estandariza los criterios para que los colaboradores asincrónicos obtengan puntuaciones consistentes Asignación clara de roles Plantilla del modelo DACI Elimina el cuello de botella que supone preguntarse quién tiene la última palabra. Un mapa visual de decisiones condicionales Plantilla de árbol de decisión Es más fácil analizar la asincronía que un texto largo. Un registro del debate Plantilla de registro de conversaciones Conserva el proceso de deliberación para garantizar la transparencia y facilitar la incorporación. Evaluación entre «crear» y «comprar» Plantilla de análisis «Comprar vs. Crear» Diseñadas para aportaciones asíncronas entre departamentos

Si las decisiones de tu equipo abarcan varios tipos, es probable que utilices más de una plantilla. La ventaja de guardarlas en un único entorno de trabajo es que ClickUp Brain puede buscar en todos tus registros de decisiones a la vez, mostrando opciones anteriores relevantes para la que estás tomando ahora, con el fin de eliminar la dispersión de contexto.

Esa es la diferencia entre un simple registro y un verdadero sistema de toma de decisiones.

📮 ClickUp Insight: Imagina perder hasta 3 horas cada semana solo esperando a que se tomen decisiones. Esa es la realidad para el 38 % de los empleados. 👀 Con ClickUp, puedes diseñar flujos de trabajo que mantengan las cosas en marcha: aprobaciones automáticas, asignación de tareas basada en roles y seguimiento del progreso en tiempo real. Se acabaron las horas perdidas preguntándote qué viene después; solo progreso constante, paso a paso.

Las plantillas de registros de decisiones asíncronas son un buen punto de partida. Proporcionan a tu equipo una forma coherente de registrar las decisiones, el contexto y la justificación para que no se pierda el significado. El verdadero reto es el mantenimiento. Las decisiones evolucionan, las limitaciones cambian y los seguimientos crean un nuevo contexto. Si actualizar el registro se percibe como un trabajo extra, se deja de hacer. Ahí es donde ClickUp puede ayudarte, además de las plantillas. Guarda tus registros de decisiones en Docs, esboza las ventajas y desventajas en Pizarras y adjunta el seguimiento como Tareas con sus propietarios. Usa la ClickUp AI para resumir hilos largos en una justificación clara, y los Agentes de IA para mantener los registros actualizados y las acciones en marcha. Utiliza las plantillas para estandarizar tu formato y, a continuación, utiliza ClickUp para mantener el registro actualizado. Empieza a usar ClickUp. ✅

Facilita el mantenimiento de los registros de decisiones asincrónicas con ClickUp

Las plantillas de registros de decisiones asíncronas son un buen punto de partida. Proporcionan a tu equipo una forma coherente de registrar las decisiones, el contexto y la justificación para que no se pierda el sentido.

El verdadero reto es el mantenimiento. Las decisiones evolucionan, las limitaciones cambian y los seguimientos crean un nuevo contexto. Si actualizar el registro se percibe como un trabajo extra, se deja de hacer.

Ahí es donde ClickUp puede ayudarte, además de las plantillas. Guarda tus registros de decisiones en Docs, esboza las ventajas y desventajas en Pizarras y adjunta el seguimiento como Tareas con sus propietarios. Usa ClickUp AI para resumir hilos largos en una justificación clara, y los Agentes de IA para mantener los registros actualizados y las acciones en marcha.

Utiliza las plantillas para estandarizar tu formato y, a continuación, utiliza ClickUp para mantener el registro actualizado.

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Preguntas frecuentes

El formato ADR es una estructura de documento ligera creada originalmente para registrar decisiones sobre arquitectura de software. Los registros de decisiones asíncronas utilizan exactamente este mismo formato, pero lo aplican a cualquier decisión asíncrona, no solo a la arquitectura técnica.

Una RFC (solicitud de comentarios) es un documento de propuesta diseñado para recabar opiniones antes de tomar una decisión. Un registro de decisión asíncrono recoge el resultado final una vez completada la deliberación.

Sí, estas plantillas no se limitan a los departamentos de ingeniería. Los equipos de producto las utilizan para priorizar funciones, los equipos de diseño para cambios de dirección y los equipos de operaciones para evaluar a los proveedores.

Omite la documentación para decisiones fácilmente reversibles y de bajo impacto que no afecten a otros equipos ni al trabajo futuro. Si el resultado no tendrá importancia dentro de un mes, un registro formal supone una carga innecesaria.