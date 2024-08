Cómo hacer que los empleados se sientan dueños de su trabajo

¿Alguna vez ha entregado un proyecto a un miembro de su equipo y se ha dado cuenta de que no lo ha hecho bien? ¿O le han vuelto con todas las razones por las que no han podido terminar el trabajo? Es fácil sentirse frustrado en una situación así y empezar a microgestionar al equipo, creyendo que no son dueños de su trabajo.

Asumir la propiedad en el trabajo significa asumir la responsabilidad de su propio trabajo y rendir cuentas. Los empleados que muestran propiedad son proactivos, están orientados a las soluciones y hacen un esfuerzo adicional. Beneficia a la empresa, impulsa la motivación de los empleados, acelera la promoción profesional y genera crecimiento personal.

Los miembros de su equipo también son capaces de asumir la propiedad en el trabajo. Sin embargo, debe fomentar su mentalidad de propiedad y proporcionarles las herramientas y los recursos necesarios.

Entonces, ¿cómo puede fomentar la propiedad entre sus empleados? He aquí estrategias eficaces para cultivar la mentalidad de propiedad en su equipo.

¿Qué significa asumir la propiedad en el trabajo?

Asumir la propiedad en el trabajo significa asumir responsabilidades. Significa no esperar a que otro salve el día, sino seguir adelante y hacerlo uno mismo

Hagámoslo más fácil de entender con un ejemplo:

Hoy hay que hacer una presentación crítica para un empleado, y surge un problema de última hora con la presentación. Hay dos jefes de proyecto, Emily y Mike. Emily se da cuenta del problema, informa a su equipo, resuelve el problema y trabaja horas extra para asegurarse de que todo está perfecto.

Por otro lado, Mike ve el mismo problema pero decide que no es su responsabilidad solucionarlo y asume que otro lo hará.

¿A cuál de los dos considerarías más responsable? Claramente, Emily porque asume la propiedad y la responsabilidad.

Algunas de las características clave de un empleado que asume su propiedad en el trabajo son:

Proactivo: Toma la iniciativa para identificar y resolver problemas y abordar las cuestiones con prontitud

Toma la iniciativa para identificar y resolver problemas y abordar las cuestiones con prontitud Responsable : Asume la responsabilidad del intento correcto o fallido de sus proyectos y de las metas generales de la organización

: Asume la responsabilidad del intento correcto o fallido de sus proyectos y de las metas generales de la organización Recursos : Aporta soluciones creativas, tiene capacidad para resolver problemas y aprovecha al máximo los recursos disponibles

: Aporta soluciones creativas, tiene capacidad para resolver problemas y aprovecha al máximo los recursos disponibles Comprometido : Muestra dedicación para alcanzar las metas de la organización haciendo un esfuerzo adicional

: Muestra dedicación para alcanzar las metas de la organización haciendo un esfuerzo adicional Se centra en la mejora: Busca continuamente información y formas de mejorar el rendimiento y la productividad

Si bien estos son algunos de los atributos centrales de una mentalidad responsable, tenga en cuenta que la responsabilidad siempre va de la mano de la autoridad. Esto significa que cuando responsabiliza a un empleado de la entrega de un proyecto en una fecha concreta, también debe darle la autoridad para asignar recursos y dar otros pasos necesarios para la entrega.

La autoridad otorga a los individuos el poder de tomar decisiones y aplicar cambios, mientras que la rendición de cuentas garantiza que son responsables de los resultados de esas decisiones.

Ventajas de asumir la propiedad en el trabajo

Formar un equipo de empleados capaces de asumir la propiedad en el trabajo puede beneficiarle de muchas maneras.

Por ejemplo:

Toma de decisiones e innovación más rápidas: Las personas que se sienten responsables de su trabajo actúan con más decisión e innovación. Los empleados toman la iniciativa sin esperar instrucciones o aprobación, lo que mejora su rendimiento en general

Las personas que se sienten responsables de su trabajo actúan con más decisión e innovación. Los empleados toman la iniciativa sin esperar instrucciones o aprobación, lo que mejora su rendimiento en general Mejora de la moral y el compromiso de los empleados: Sentirse responsable de los resultados del Business y participar en el intento correcto del proyecto hace que los empleados sean más productivos y entusiastas

Sentirse responsable de los resultados del Business y participar en el intento correcto del proyecto hace que los empleados sean más productivos y entusiastas Mejora de la contratación y la retención: Es más probable que los empleados actuales se queden, y se espera que los futuros empleados se sientan atraídos por una empresa que valora sus contribuciones y ofrece oportunidades de propiedad

Formas de fomentar la propiedad en el trabajo

Sabemos por qué es esencial asumir la propiedad en el trabajo. Veamos ahora diez formas de fomentar y compatibilizar esta actitud en interés de ambas partes.

1. Establezca metas y objetivos claros

Sus empleados necesitan saber para qué metas están trabajando. Anímelos a fijar metas claras y mensurables que estén en consonancia con los objetivos de la empresa. Esto les ayuda a comprender cómo contribuyen sus esfuerzos al éxito general, dándoles dirección y un sentido de propósito.

Tomemos el ejemplo de un empleado que utiliza un

plantilla de ajuste de metas

establecer una meta para mejorar la eficiencia del proyecto en un 20%. Con esta meta clara en mente, supervisan periódicamente sus progresos y se ajustan para seguir por el buen camino y alcanzar el objetivo.

Las Metas de ClickUp ayudan a mantener la atención de todos y cada uno de los miembros del departamento en lo que es realmente importante, lo cual es fundamental cuando se está lanzando el nuevo producto.

Darya Krakovyak, Responsable de Comunicación, HYPERVSN

2. Promover la cultura de la retroalimentación

Promueva una cultura en la que los empleados busquen activamente opiniones constructivas de compañeros y supervisores. Este enfoque les ayuda a comprender sus puntos fuertes y sus áreas de mejora, fomentando un crecimiento personal y profesional continuo.

Poner en práctica estos comentarios también demuestra la confirmación del empleado de mejorar su rendimiento.

Por ejemplo, supongamos que un especialista en marketing ha completado una campaña importante y ha pedido información a su jefe y a su equipo. Se dieron cuenta de que el calendario de publicación de contenidos podía mejorarse. A partir de esta información, adoptaron un enfoque basado en datos para programar el contenido futuro.

3. Comunicar con eficacia

Comunicar las visiones y metas de la empresa a los empleados y asegurarse de que comprenden su contribución a la consecución de las mismas. Esto les ayuda a entender cómo su rol influye directamente en el intento correcto de la organización.

La comunicación eficaz también garantiza que todos estén alineados y sean conscientes de los posibles problemas, facilitando un enfoque colaborativo para la resolución de problemas y la gestión de proyectos.

Por ejemplo, el Director General comparte la visión de la empresa de entrar en nuevos mercados y explica cómo las metas de cada departamento son compatibles con esta visión. El equipo de marketing recibe información específica sobre su papel crucial en las campañas con objetivos concretos.

4. Reconocer y recompensar los logros

Reconocer y recompensar a los empleados por su contribución de vez en cuando es crucial para que se sientan vistos. Sube la moral de los empleados y crea un ambiente de trabajo más positivo.

Por ejemplo, después de que un miembro del equipo ofrezca constantemente resultados excepcionales y demuestre dedicación, el director elogia públicamente su trabajo durante una reunión del equipo y le ofrece la oportunidad de dirigir un proyecto de alto perfil.

Este reconocimiento motiva al individuo y establece un ejemplo positivo para los demás, fomentando una cultura de excelencia y compromiso en todo el equipo.

Cree elementos de acción y asígnelos a los miembros del equipo con ClickUp Assign Comments

5. Delegar tareas y autoridad

Asigne tareas y proyectos a los empleados, dándoles autoridad para definir y gestionar sus responsabilidades. Este enfoque impulsa su compromiso con la consecución de metas y les permite asumir la propiedad del intento correcto de la tarea.

Por ejemplo, un directivo asigna un proyecto de desarrollo de un nuevo producto a un miembro veterano del equipo, concediéndole plena autoridad sobre el diseño, el presupuesto y la selección de proveedores.

Esto promueve

liderazgo emergente

y confirmación del intento correcto del proyecto.

6. Fomentar la iniciativa y la innovación

**Los directivos pueden mejorar la implicación y el compromiso de los empleados animándoles a proponer nuevas ideas y a asumir la propiedad de sus resultados

Este enfoque hace que los empleados se sientan más implicados y les coloca en posición de asumir responsabilidades y dar figura a los resultados del proyecto.

Por ejemplo, si los empleados detectan una laguna en el flujo de trabajo actual, hay que animarles a que propongan una solución y tomen la iniciativa de ponerla en práctica para mejorar el flujo de trabajo

gestión de la carga de trabajo

.

7. Fomentar la tutoría y la compatibilidad entre iguales

Promover programas de tutoría en los que los empleados con experiencia orienten y apoyen a los nuevos empleados para fomentar

la capacitación de los equipos

Al emparejar al personal experimentado con el recién contratado, los directivos y RR.HH. pueden crear una cultura de responsabilidad compartida.

Además, fomenta un entorno de equipo positivo en el que los empleados con experiencia asumen la propiedad y la responsabilidad de las metas del equipo y ayudan a los recién contratados a hacer lo mismo.

Por ejemplo, Sarah, una desarrolladora veterana, asesora a Alex, un empleado recién contratado, proporcionándole información periódica y animándole a dirigir las tareas del proyecto. Este enfoque acelera el desarrollo de Alex y refuerza el liderazgo de Sarah, promoviendo una cultura de colaboración y propiedad compartida.

8. Incluir a los empleados en el ajuste de metas

Involucrar a los empleados en la fase inicial del ajuste de metas. Cuando se incorpora su aportación, los empleados se implican más en la consecución de estas metas y toman medidas proactivas para abordar los retos e impulsar los resultados.

Por ejemplo, si la tarea del equipo es mejorar la satisfacción del cliente, los empleados pueden sugerir iniciativas concretas, como mejorar los servicios de soporte o rediseñar los procesos de respuesta del cliente.

9. Promover el desarrollo profesional

Fomentar una cultura de mejora y desarrollo continuos también es crucial para aumentar el sentido de propiedad de los empleados. Los empleados con oportunidades para desarrollar sus habilidades técnicas son más propensos a asumir responsabilidades adicionales.

Además, la inversión en el crecimiento de los empleados demuestra el compromiso de la empresa con su crecimiento general, promoviendo una cultura positiva.

Por ejemplo, un empleado que aspire a convertirse en jefe de proyecto puede acceder a sesiones de formación avanzada y a la tutoría de un jefe de proyecto senior.

10. Evitar la microgestión

La microgestión puede socavar el sentido de propiedad y autonomía de los empleados al ahogar su capacidad de toma de decisiones. Por el contrario, confiar al equipo la gestión de las decisiones cotidianas permite al equipo innovar y asumir la propiedad del intento correcto del proyecto.

He aquí un ejemplo: El líder especifica que el equipo debe entregar un prototipo en tres meses, pero les permite determinar el mejor enfoque y las mejores herramientas.

Usar ClickUp para cultivar una mentalidad de propiedad

Sabemos lo que estás pensando: estas medidas pueden llevar mucho trabajo. ¿Y si existiera una herramienta para gestionar estas iniciativas y simplificar el cultivo de una mentalidad de propiedad? ClickUp un proyecto y software de gestión de tareas ofrece muchas funciones para animar a los empleados a asumir la propiedad y supervisar los proyectos.

ClickUp ha mejorado enormemente la visibilidad del trabajo entre los miembros del equipo y ha aumentado la responsabilidad en la ejecución de las tareas.

Marc Bonney, Director de Compromiso e Innovación Empresarial, LiveBetter Community Services

1. Metas de ClickUp Metas ClickUp le permite establecer metas claras y mensurables para el equipo y organizarlas desde el principio del proyecto.

Establezca objetivos cuantificables con las Metas de ClickUp y sincronice los objetivos de los empleados y de la organización

Los empleados pueden sincronizar sus metas personales y las de la organización para comprender mejor cómo sus esfuerzos contribuyen al intento correcto de la empresa. Además, con las funciones de seguimiento de metas de ClickUp, los empleados pueden monitorear su progreso en tiempo real

El ajuste de hitos y el seguimiento de las tareas completadas ayudan a los empleados a mantenerse comprometidos y motivados. Pueden ver sus logros y sus áreas de mejora, lo que crea una mayor sensación de responsabilidad del equipo .

2. Tareas de ClickUp Tareas de ClickUp gestiona la propiedad de los empleados aportando claridad, estructura y responsabilidad.

Asignación de tareas y seguimiento del progreso en ClickUp para ayudar a los miembros del equipo a asumir la propiedad en el trabajo

Una vez establecidas las metas generales, puede asignar tareas a los miembros del equipo con descripciones detalladas y plazos. Esta claridad garantiza que los empleados entiendan sus responsabilidades y lo que se espera de ellos, fomentando el sentido de propiedad sobre su trabajo.

También puede utilizar los numerosos Vistas ClickUp para examinar las actualizaciones de estado y los porcentajes de compleción para calibrar la contribución global de los empleados al proyecto.

Agrupe y realice un seguimiento de las tareas por estado, prioridad, etc. en el Tablero Kanban de ClickUp

Además, para fomentar el compromiso y la propiedad, comuníquese directamente dentro de la tarea: comparta ideas y actualizaciones, colabore en proyectos y resuelva problemas.

3. Vista del chat de ClickUp Vista del chat ClickUp Simplifica la comunicación reuniéndolo todo bajo un mismo techo. Esto ayuda a los empleados a mantenerse informados e implicados.

Comuníquese en tiempo real y mejore la transparencia de los proyectos con la vista de chat de ClickUp

La vista de chat también proporciona un foro para actualizaciones en tiempo real y sesiones de intercambio de ideas. Esto garantiza que los empleados puedan contribuir, asumir la propiedad de las tareas y crear un entorno de colaboración en el que todos se sientan responsables del intento correcto del proyecto.

Por último, la vista de chat almacena registros de todas las conversaciones relacionadas con el proyecto para aumentar la transparencia. Esto ayuda a los empleados a comprender el contexto de sus tareas y ver cómo su trabajo encaja en las metas más amplias del proyecto.

4. Plantilla de planificación RACI de ClickUp

¿Desea crear una solución integral en la que pueda anotar los roles, las responsabilidades y la rendición de cuentas de cada miembro? El marco RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) es una técnica de gestión de proyectos que permite que cada uno rinda cuentas de su tarea.

El marco RACI Plantilla de planificación ClickUp RACI , una combinación de la gestión del trabajo y plantillas de planificación de la capacidad , es todo lo que necesitas.

Con esta plantilla podrá:

Asegurarse de que los empleados conocen sus roles y responsabilidades específicos para crear un sentimiento de propiedad

para crear un sentimiento de propiedad Facilitar la correlación visual de roles y responsabilidades para evitar confusiones y solapamientos

para evitar confusiones y solapamientos realizar un seguimiento de las consultas y comunicaciones relacionadas con las tareas, asegurándose de que se comparte y comprende la información pertinente

relacionadas con las tareas, asegurándose de que se comparte y comprende la información pertinente Animar a los empleados a seguir el estado de las tareas y ver cómo su trabajo influye en el progreso del proyecto

Descargar esta plantilla

**Lea también

RACI Responsable vs Rendición de cuentas

Creación de una cultura de la propiedad con ClickUp

Crear una cultura de propiedad en el trabajo es crucial para impulsar el compromiso de los empleados, mejorar el rendimiento y alcanzar las metas de la organización. Al facultar a los empleados con roles, metas y retroalimentación claros y proporcionar reconocimiento y compatibilidad, los líderes pueden cultivar un sentido de responsabilidad y compatibilidad en los empleados equipos autogestionados .

ClickUp le ayuda a fomentar la asunción de la propiedad de forma eficaz con seguimiento de proyectos La integración de ClickUp en su flujo de trabajo le permite agilizar los procesos y reforzar una cultura en la que asumir la propiedad se convierte en una parte natural de la rutina diaria de su equipo.

Registrarse en ClickUp

hoy mismo y dé la bienvenida a su empresa a una cultura de trabajo que incluya la propiedad