Cómo crear equipos autogestionados de alto rendimiento

Aunque los estilos de gestión pueden variar enormemente, la mayoría de los líderes empresariales de éxito coinciden en que el mayor activo de una organización es su personal. 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽

Pero si se contrata a los mejores, lo lógico es darles la posibilidad de que aporten lo mejor de sí mismos al trabajo. Los gurús de la gestión recurren cada vez más a la autogestión para crear equipos independientes, automotivados, productivos y muy creativos.

Como su nombre indica, a diferencia de los equipos tradicionales, los equipos autogestionados trabajan de forma autónoma sin supervisión directa, aunque pueden seguir rindiendo cuentas a un supervisor o jefe de equipo cuando sea necesario. Las organizaciones confían en que los individuos autogestionados hagan bien su trabajo sin microgestión.

Y con la ayuda de herramientas como ClickUp para equipos los equipos de trabajo autogestionados pueden prosperar e impulsar el crecimiento de la organización.

En esta entrada del blog, nos adentraremos en este estilo de gestión para ver cómo puede crear equipos autogestionados en su organización.

Entender los Equipos Autogestionados

A diferencia de un proyecto tradicional o equipo ágil dirigido por un gerente o supervisor más convencional, un equipo autogestionado suele ser una unidad pequeña y autodirigida sin una estructura organizativa jerárquica o descendente tradicional.

Todos los miembros del equipo son dueños de sus metas, tareas y responsabilidades para impulsar los resultados.

En un equipo autogestionado no hay jerarquías. En su lugar, los miembros del equipo discuten el alcance y los límites de las responsabilidades de cada uno y están facultados para tomar decisiones dentro de esas áreas. Como resultado, cada persona puede gestionar su carga de trabajo como mejor le parezca.

Dado que todos los procesos y resultados se debaten en el equipo antes de llegar a un consenso final, los equipos autogestionados son "semiautónomos" El poder está descentralizado y la responsabilidad general es compartida.

La autogestión es un concepto clave. Cada individuo autogestionado es responsable tanto de su rendimiento individual como de la meta global de la empresa. Y aunque deben actuar dentro de las directrices de un proyecto específico, son libres de trabajar de la manera que más les convenga.

Esto también significa que algunos equipos autogestionados disfrutan de tiempo libre ilimitado. Pueden tomarse días de vacaciones o jornadas reducidas siempre que el proyecto progrese según lo planeado. Como es de esperar, los equipos autogestionados de éxito se construyen sobre una sólida base de confianza y propiedad.

Características clave de los equipos autogestionados

Los Teams autogestionados han surgido como una fuerza poderosa que impulsa la innovación, fomenta la creatividad y mejora la cultura organizativa a través de un mayor compromiso de los empleados. Para comprender plenamente la esencia de los Teams autogestionados, veamos las características que los distinguen de los equipos de gestión más tradicionales.

1. Autonomía

En un equipo autogestionado, la autonomía ocupa la fase central. Los miembros de estos Teams totalmente autónomos pueden tomar decisiones sobre su trabajo, priorizar tareas y resolver problemas sin supervisión constante.

Esta delegación de poder permite un sentido de propiedad, equilibrando la autonomía y la responsabilidad entre todo el equipo, impulsándoles a tomar la iniciativa y encontrar soluciones creativas.

La autonomía también se caracteriza por:

Poder de decisión informado: Dote a su equipo de conocimientos y experiencia para tomar decisiones informadas y alineadas con las metas del equipo

Dote a su equipo de conocimientos y experiencia para tomar decisiones informadas y alineadas con las metas del equipo Gestión eficaz del tiempo: Dé a su equipo autonomía sobre sus horarios, permitiéndoles optimizar la productividad y minimizar las distracciones

Dé a su equipo autonomía sobre sus horarios, permitiéndoles optimizar la productividad y minimizar las distracciones Resolución creativa de problemas: Permita a los miembros del equipo aportar soluciones de forma independiente y fomente una cultura de innovación y resolución eficaz de problemas

2. Colaboración

Los equipos autogestionados destacan en la colaboración. El equipo está automotivado y trabaja conjuntamente para compartir ideas, resolver problemas y alcanzar metas comunes. Este enfoque colaborativo de un equipo autogestionado puede dar lugar a soluciones más creativas, una comunicación sólida, una mayor eficacia y un mayor espíritu de equipo.

Una colaboración eficaz da como resultado

Respeto mutuo: Animar al equipo a valorar y respetar las contribuciones de los demás para obtener mejores resultados

Animar al equipo a valorar y respetar las contribuciones de los demás para obtener mejores resultados **Escucha activa: Garantizar que las ideas de todos sean escuchadas y tenidas en cuenta mediante la escucha activa

Toma de decisiones compartida: Colaborar en equipo para tomar decisiones utilizando la experiencia y los conocimientos colectivos

3. Propiedad

Los equipos autogestionados están impulsados por un fuerte sentido de la propiedad, en el que los miembros del equipo se enorgullecen de su trabajo y sienten un interés personal en el éxito o el fracaso del proyecto o del equipo. Este sentimiento de propiedad aumenta la motivación, mejora la toma de decisiones y refuerza la confirmación de que se obtendrán resultados de alta calidad.

Entre los beneficios de la propiedad están:

Mayor productividad y rendimiento: Cuando los miembros de un equipo tienen plena propiedad de su trabajo, están intrínsecamente motivados para rendir bien y aumentar la productividad

Cuando los miembros de un equipo tienen plena propiedad de su trabajo, están intrínsecamente motivados para rendir bien y aumentar la productividad Reducción de la dependencia de los jefes: Estos equipos no necesitan jefes para las tareas cotidianas, ya que se gestionan a sí mismos.

Estos equipos no necesitan jefes para las tareas cotidianas, ya que se gestionan a sí mismos. Mejora de la toma de decisiones: Los equipos que asumen la responsabilidad de sus resultados recopilan activamente información para tomar mejores decisiones y tienen un enfoque del trabajo basado en la resolución de problemas

4. Responsabilidad

La responsabilidad es la piedra angular de los equipos autogestionados. Los miembros del equipo son responsables colectivamente de sus contribuciones y del intento correcto del proyecto en general. Esta responsabilidad compartida impulsa a las personas a dar lo mejor de sí mismas y garantiza que todo el equipo se mantenga centrado en la consecución de sus metas.

El resultado es la rendición de cuentas:

Responsabilidad individual: Los miembros del equipo se hacen responsables de su rendimiento individual y de los resultados del equipo

Los miembros del equipo se hacen responsables de su rendimiento individual y de los resultados del equipo Mejora del rendimiento del equipo: Los miembros del equipo también se responsabilizan mutuamente para lograr mejores resultados

Los miembros del equipo también se responsabilizan mutuamente para lograr mejores resultados Reducción de conflictos: Las responsabilidades compartidas evitan que aumente la tensión y permiten la resolución eficaz de conflictos

5. Mejora continua

Los equipos autogestionados de éxito prosperan gracias a la mejora continua. Se anima a los miembros del equipo a aprender, crecer y adaptarse a los retos. Este compromiso con la mejora impulsa al equipo autodirigido a buscar nuevos métodos de trabajo, perfeccionar los procesos y ofrecer resultados excepcionales.

La mejora continua conduce a:

Incremento de la eficiencia: Identificar y eliminar constantemente los procesos, flujos de trabajo y productos que crean ineficiencia mejora la productividad

Identificar y eliminar constantemente los procesos, flujos de trabajo y productos que crean ineficiencia mejora la productividad Mejora de la satisfacción del cliente: La mejora continua de los procesos y las prácticas ayuda a la organización a ofrecer mejores productos y servicios a los clientes

Pros y contras de los equipos autogestionados

Al igual que todo modelo de gestión tiene su lado negativo, los equipos autogestionados también tienen pros y contras.

Pros de los equipos autogestionados

Formar equipos autogestionados tiene varias ventajas, como una alta productividad y motivación, rapidez en la toma de decisiones y ahorro de costes. Vamos a desglosarlo.

Mejora de la productividad y las competencias

Los equipos autogestionados suelen ser mucho más productivos que los tradicionales. Como la propiedad y la responsabilidad son factores tan importantes en las unidades autogestionadas, suelen trabajar más que los equipos estructurados tradicionalmente. Incluso pueden adquirir nuevas competencias para seguir siendo merecedores de la etiqueta de "autogestionados".

Así, los individuos autogestionados tienden a desarrollar una disciplina más fuerte en su trabajo.

Mayor motivación y compromiso

El rendimiento del equipo refleja sus esfuerzos, por lo que los empleados se sienten más motivados para dar lo mejor de sí mismos. Trabajar para conseguir una meta compartida, asumiendo tareas específicas, también mejora la moral y la motivación. Formar parte de un equipo autogestionado con éxito hace que los empleados se sientan más capacitados y les empuja a dar lo mejor de sí mismos en el proyecto.

Mejora la toma de decisiones

Los equipos autogestionados son autosuficientes. Al centrarse en el resultado del proyecto, tienden a tomar decisiones bien informadas y en colaboración, incluso en asuntos complejos.

Mayor eficacia

Los equipos autogestionados funcionan con una jerarquía reducida, sin ningún nivel intermedio de gestión entre ellos y la dirección. Esto reduce la posibilidad de falta de comunicación, aumenta la autonomía en la toma de decisiones y permite actuar con rapidez y colaboración.

Mayor rentabilidad

Con los equipos autogestionados, las organizaciones se ahorran el coste de contratar, formar y retener a directivos y supervisores. Además, como estos equipos suelen ser más eficientes y productivos ahorran tiempo y dinero y ayudar a toda la organización a generar mayores beneficios.

Contras de los equipos autogestionados

No siempre hace sol en el mundo de la autogestión. He aquí algunas desventajas de los equipos autogestionados.

Conflictos y diferencias de opinión

La diversidad es una bendición para las organizaciones. Pero cuando las personas proceden de distintos entornos y áreas de especialización, es lógico que tengan perspectivas diferentes. En el mundo descentralizado de los equipos autogestionados, las diferencias de opinión pueden ralentizar la toma de decisiones y crear conflictos.

Hay que formar a los empleados para que sepan gestionar estas diferencias con tacto y productividad.

Responsabilidad frente a autonomía

La autonomía total, en las manos equivocadas, puede tener un coste muy elevado. Por eso, los equipos autogestionados (y cada uno de sus miembros) deben ser plenamente responsables de su rendimiento y sus resultados.

En equipos tan pequeños y centrados, si un solo miembro abusa de su autonomía, repercute en todo el equipo. Los proyectos no salen según lo planeado y las organizaciones sufren pérdidas. Se trata de un riesgo importante cuando se trata de equipos autogestionados.

Potencial de pérdida de dirección

Crear equipos autogestionados requiere tiempo y una cuidadosa reflexión. Los empleados seleccionados pueden no ser los adecuados para la autogestión, lo que podría obstaculizar el rendimiento del equipo. Además, si el equipo autogestionado no recibe inicialmente la orientación y la formación adecuadas, podría perder rápidamente el rumbo.

Construir un equipo autogestionado de éxito: Guía paso a paso

Los equipos autogestionados pueden abrir las compuertas de la productividad y la innovación en su empresa. Pero tienen que estar bien terminados.

He aquí una guía paso a paso sobre cómo crear equipos autogestionados, resistentes y de alto rendimiento.

Definir los equipos autogestionados

En primer lugar, defina qué significa para usted un "equipo autogestionado". ¿Busca un equipo semiautónomo o totalmente autónomo? ¿Incluye a personas con habilidades específicas, por ejemplo, habilidades para resolver problemas? ¿Desea desarrollar equipos autónomos para productos o servicios u otra tarea específica?

Determine qué definición de equipos autónomos funciona mejor para su organización, tanto desde el punto de vista funcional como cultural. A continuación, siga los siguientes pasos para crear un equipo de trabajo autogestionado de alto rendimiento.

Esté atento a las señales

El siguiente paso lógico en la implantación de equipos autogestionados es evaluar si sus empleados muestran alguna de las características o rasgos mencionados anteriormente. Recuerde que un equipo autogestionado ideal está formado por personas con iniciativa propia, dignas de confianza, seguras en la toma de decisiones, buenas gestoras del tiempo y buenas comunicadoras.

Identifique a los miembros del equipo interesados

Una vez que haya evaluado a los candidatos que serían perfectos en roles autogestionados, pregúnteles si están interesados. Puede que no todos lo estén. Independientemente de su capacidad, muchos empleados prefieren tener un jefe que les guíe y dirija.

Es importante buscar a personas con ganas de actualizarse y mejorar constantemente y que tengan la suficiente confianza en sí mismas para gestionar los problemas de forma independiente. Los posibles miembros del equipo también deben poseer las habilidades interpersonales necesarias para trabajar bien en un equipo de personas de mentalidad igualmente independiente.

Puede utilizar varios técnicas de creación de equipos para que los miembros de tu equipo autogestionado se integren bien.

Establecer metas y objetivos claros

A continuación, defina las metas y los objetivos que desea que alcance su equipo autogestionado. Exponga claramente los resultados esperados para que el equipo sepa en qué está trabajando. Explique también cómo medirá esos resultados.

La mejor práctica consiste en crear metas alcanzables mediante el uso de Metas ClickUp y asignarlos a las personas pertinentes. También puede ajustar canales para medir la productividad .

mide tus objetivos y sigue el progreso con ClickUp Goals_

Ahora que ha trazado una hoja de ruta clara de sus expectativas y de la estrategia de su misión, planifique también la evaluación del rendimiento de su equipo. Plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp le ayudará a hacerlo.

Realice autoevaluaciones y proporcione feedback con la ayuda de esta plantilla.

Realiza un seguimiento del rendimiento de tu equipo y dale feedback con la plantilla de evaluaciones de rendimiento de ClickUp

Desarrollar los roles y responsabilidades del equipo

Asigne roles y responsabilidades claros a los equipos de autogestión. Deje claro que cada miembro se encuentra en una escala jerárquica lateral en lugar de descendente en una estructura de equipo tradicional. Como copia de seguridad, cree un mecanismo que permita a un líder externo o a otras personas intervenir cuando un empleado no complete su trabajo.

Asignar y hacer un seguimiento de las tareas

Ahora que el trabajo preliminar está terminado, es hora de asignar tareas a los miembros individuales del equipo y al equipo en su conjunto. Eficaz gestión de tareas utilizando herramientas como Tareas de ClickUp pueden mejorar considerablemente la productividad de los equipos.

delegue trabajo fácilmente asignando tareas directamente al equipo o @mencionándolas en un comentario para convertir sus ideas en elementos de acción_

Una vez más, aunque el equipo del proyecto trabajará de forma independiente una vez que comience, todavía puede realizar un seguimiento de su progreso utilizando La herramienta de gestión de proyectos de ClickUp . Esta herramienta ofrece una panorámica de las prioridades, el trabajo entre equipos y el progreso de los proyectos.

obtenga una vista todo en uno para anticipar y organizar mejor su trabajo diario, recordatorios y eventos de calendario con ClickUp Home_

Canales abiertos para la comunicación

Cree canales fijos para la comunicación, como reuniones de pie, foros de debate, videollamadas semanales o mensuales, o cualquier otra cosa que funcione mejor. Chat ClickUp ofrece un gran avance en la comunicación fiable y en tiempo real entre equipos. Puede integrar más de 1.000 herramientas y aplicaciones en ClickUp para garantizar una comunicación fluida y precisa.

reúna la comunicación de su equipo en un solo espacio con ClickUp Chat y comparta actualizaciones, vincule recursos y colabore sin esfuerzo_

Establezca mecanismos de toma de decisiones

En un equipo disciplinado y autodirigido ningún empleado tiene más autoridad que otro. Este alejamiento de la jerarquía de gestión tradicional puede dificultar a veces el proceso de toma de decisiones.

Para superarlo, se puede designar a alguien como "facilitador" o el equipo puede elegir a un facilitador. Un facilitador actúa como mediador que dirige las reuniones, gestiona los conflictos y garantiza el consenso general.

Proporcionar recursos

no empiece su trabajo desde cero: elija las opciones preconfiguradas del Centro de plantillas o cree su propia plantilla para que su equipo pueda utilizarla

Proporcione formación y dote a su equipo de las herramientas que necesita para tener éxito. Esto podría ser una cantidad monetaria desembolsada durante la configuración inicial, software de gestión y seguimiento del trabajo o acceso completo a un repositorio de herramientas que pueden utilizar según sus necesidades. Plantillas ClickUp son estupendas para que los equipos autodirigidos elijan lo que necesitan para funcionar. Puede encontrar plantillas para la gestión de proyectos a partir de análisis DAFO y marcos SIPOC (proveedores, insumos, procesos, productos, clientes). Teams can use these templates to plan, strategize, execute, allocate, and measure their work.

Ajuste de cronogramas basados en resultados

compare visualmente las cargas de trabajo de los equipos y realice un seguimiento del progreso con la vista Cronograma de ClickUp

En las empresas modernas, todos trabajamos contrarreloj. Establezca plazos claros y realistas que permitan imprevistos y, al mismo tiempo, mantengan a los miembros del equipo alerta y cumpliendo las metas. Dado que ya ha definido claramente lo que constituye el intento correcto, asegúrese de que su equipo autodirigido logra lo que se propone en el plazo requerido.

Evalúe la eficacia de su equipo autogestionado

Por último, analice detenidamente los datos una vez finalizado el proyecto. Analizar de cerca las métricas de un proyecto ejecutado por un equipo autogestionado le ayudará a hacer los cambios necesarios, ya tengan que ver con el propio equipo, la naturaleza de las tareas, los recursos aportados, etc.

Sigue mejorando con cada iteración.

Ayude a sus equipos autogestionados a prosperar

El ajuste de un equipo autogestionado puede ser complicado. Requiere un plan cuidadoso, un buen conocimiento de los riesgos y las ventajas y, lo que es más importante, la selección de las personas adecuadas.

La cómoda integración de ClickUp con más de 1.000 herramientas, las plantillas fáciles de usar, los flujos de trabajo automatizados y los paneles intuitivos simplifican la planificación, la estrategia y la ejecución de sus equipos autogestionados.

Acérquese a sus metas de productividad y eficiencia con análisis detallados, controles de privacidad y la libertad de marcar como favoritos sus herramientas de proyecto. Regístrate hoy en ClickUp ¡!