10 plantillas gratuitas de estrategia de gobernanza de datos

Gartner predijo que, en dos años, el 50 % de las organizaciones adoptarán una postura de «confianza cero» en materia de gobernanza de datos, a medida que sigan aumentando los datos no verificados generados por IA.

Esa es la dirección que tomamos. Más datos, más automatización, más partes interesadas que se hacen las mismas preguntas:

¿Quién es el propietario de estos datos?

¿Podemos confiar en ello?

¿Quién ha autorizado el acceso?

¿Cuál es la definición correcta?

Una plantilla de estrategia de gobernanza de datos te ayuda a responder a esas preguntas. Te proporciona una estructura inicial para definir la propiedad, las normas, el acceso, los controles de calidad y cómo se toman las decisiones cuando surgen problemas.

En esta publicación, compartiremos algunas de las mejores plantillas gratuitas de estrategia de gobernanza de datos, lo que cada una te ayuda a configurar y cómo elegir la más adecuada para tu organización.

Plantillas de estrategia de gobernanza de datos de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica de las plantillas que se incluyen en esta guía y el reto de gobernanza que aborda cada una de ellas 👇

¿Qué es una plantilla de estrategia de gobernanza de datos?

Una plantilla de estrategia de gobernanza de datos es un marco que ayuda a las organizaciones a planificar cómo gestionar los datos en toda la empresa. Define las normas, los roles y los procesos que rigen la propiedad, el mantenimiento, la protección y el uso compartido de datos.

Por lo general, incluye:

Propiedad y gestión de los datos

Estándares de calidad de los datos

Controles de acceso y permisos

Políticas de seguridad y privacidad

Requisitos de cumplimiento

Roles de gobernanza y procesos de revisión

Por ejemplo, una empresa podría utilizar una plantilla de estrategia de gobernanza de datos para asignar la propiedad de los datos de los clientes, establecer normas para el mantenimiento de registros y definir quién puede acceder a la información confidencial.

📚 Lea también: Cómo crear una lista de control de cumplimiento normativo

👀 ¿Sabías que...? Más del 25 % de las organizaciones declaran pérdidas anuales superiores a 5 millones de dólares debido a la mala calidad de los datos, y el 7 % sufre pérdidas de 25 millones de dólares o más.

10 plantillas gratuitas de estrategia de gobernanza de datos

Estas plantillas abarcan diversos aspectos de la gobernanza de datos, desde la planificación de alto nivel y la asignación de roles hasta la preparación de auditorías y la implementación. Cada una tiene un objetivo específico, por lo que puedes combinarlas para crear un programa que se adapte a las necesidades únicas de tu equipo. Además, todas las plantillas son totalmente personalizables en ClickUp. 🛠️

1. Plantilla de plan de gobernanza de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Centraliza el alcance de la gobernanza, los roles y las métricas de éxito con la plantilla de plan de gobernanza de ClickUp

Sus esfuerzos de gobernanza están dispersos en diferentes documentos, equipos y hilos de correo electrónico, sin una única fuente de información fiable. Esto genera confusión, da lugar a prioridades contradictorias y hace que sea casi imposible realizar el seguimiento del progreso o demostrar el cumplimiento a la dirección.

Acaba con este caos gracias a la plantilla de plan de gobernanza de ClickUp. Esta plantilla centraliza tu carta de gobernanza, los objetivos, el alcance, las funciones de las partes interesadas y las métricas de éxito en un solo lugar. Ahora, todo el mundo está alineado con el mismo plan y tu programa de gobernanza tiene un hogar claro.

Por qué te gustará esta plantilla:

Elabora un documento de gobernanza: documenta tu visión, los principios rectores y el alcance de tu programa para garantizar que todo el mundo comprenda la misión.

Áreas de trabajo de gobernanza que se ajustan a la realidad: Realice un seguimiento de flujos como políticas y procedimientos, planificación anual, presupuesto y proyectos empresariales como áreas diferenciadas, y luego gestione cada una de ellas como su propia cola de tareas

Realiza un seguimiento de la madurez del programa: utiliza utiliza los campos personalizados de ClickUp para supervisar la adopción de las políticas y los niveles de madurez de la gobernanza en los distintos departamentos.

✅ Ideal para: responsables de gobernanza de TI que implementan políticas, controles y ciclos de revisión en varios equipos.

🎥 Para ayudarte a centralizar tu información de gobernanza, mira este tutorial sobre cómo estructurar una base de datos de gestión de proyectos en ClickUp que pueda servir como columna vertebral de tu programa de gobernanza.

2. Plantilla de planificación RACI de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Aclara la propiedad de cada tarea de gobernanza con la plantilla de planificación RACI de ClickUp

«Pensaba que te encargabas tú de eso». Cuando se trata de la gobernanza de datos, esa frase es una señal de alarma que indica un fallo en la responsabilidad. Sin roles claramente definidos, tareas críticas como las comprobaciones de calidad de los datos y las revisiones de acceso se dejan de lado, y el progreso se paraliza debido a una propiedad poco clara.

Acaba con la confusión gracias a la plantilla de planificación RACI de ClickUp.

RACI es un marco que aclara quién es el responsable, el encargado, a quien se consulta y a quien se informa en cada actividad de gobernanza. Esta plantilla ofrece una estructura matricial sencilla con las tareas de gobernanza en las filas y los miembros del equipo en las columnas, lo que le permite asignar un rol a cada intersección.

Por qué te gustará esta plantilla:

Cree una matriz de responsabilidades clara: Asigne la propiedad de cada tarea de gobernanza, desde la creación de políticas hasta la respuesta ante incidencias, sin solapamientos ni lagunas.

Visualiza la asignación de roles: utiliza la función utiliza la función «Persona asignada múltiple» de ClickUp para ver de un vistazo quién participa en cada tarea y cuál es su rol.

Vincula los roles al trabajo: con las tareas enlazadas, puedes conectar las asignaciones RACI directamente con las políticas y los procedimientos a los que se refieren, asegurándote de que nunca se pierda el contexto.

✅ Ideal para: Equipos de gobernanza de datos que asignan propiedades claras en materia de políticas, acceso y controles de calidad.

💡 Consejo profesional: Asigna un código de colores a tu matriz RACI por departamento para detectar al instante las dependencias entre funciones. Si una tarea de gobernanza requiere la consulta de cinco equipos diferentes, es una señal de que debes simplificar el flujo de trabajo o asignar un coordinador específico.

📮ClickUp Insight: Uno de cada cinco empleados afirma que el simple hecho de saber cuándo se tomarán las decisiones les ayudaría a trabajar más rápido. Sin embargo, en el ajetreo de un día ajetreado, la comunicación de los cronogramas suele quedar en el olvido. Ahí es donde ClickUp Brain entra en juego. Actuando como tu copiloto de trabajo impulsado por IA, recopila automáticamente las actualizaciones de tareas, hilos de conversación y documentos, y te ofrece resúmenes diarios, informes de decisión y comentarios resumidos. Por no tener que estar nunca persiguiendo a la gente (ni a la información). 💨

3. Plantilla del modelo DACI de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Acelera las decisiones de gobernanza con impulsores y aprobadores claros utilizando la plantilla del modelo DACI de ClickUp

Tus decisiones de gobernanza se quedan estancadas en ciclos de revisión interminables porque hay demasiadas personas con voz y voto. Cuando varias partes interesadas son «responsables» en un modelo RACI, se pueden crear cuellos de botella que ralentizan todo el programa y frustran a los equipos mientras esperan una decisión definitiva.

Es aquí donde necesitas la plantilla del modelo DACI de ClickUp. Este marco asigna un impulsor para supervisar el proceso de decisión y un aprobador con autoridad final. Mientras tanto, los colaboradores aportan sus opiniones y las partes informadas se mantienen al tanto, pero el poder para seguir adelante recae únicamente en dos roles clave.

Por qué te gustará esta plantilla:

Designe a una sola persona responsable de la toma de decisiones: El impulsor es responsable de recopilar información y hacer avanzar la decisión, evitando que se quede estancada en el comité.

Establezca una autoridad de aprobación clara: El aprobador tiene la autoridad definitiva para dar el visto bueno, lo que elimina la ambigüedad y evita debates interminables.

Automatiza la ejecución posterior: una vez tomada una decisión en la tarea DACI, desbloquea automáticamente los siguientes pasos utilizando una vez tomada una decisión en la tarea DACI, desbloquea automáticamente los siguientes pasos utilizando las dependencias de tareas de ClickUp para enlazar la decisión con las tareas de implementación.

✅ Ideal para: Responsables de gobernanza que toman decisiones sobre datos de carácter interfuncional y que necesitan un impulsor claro y un único responsable de la aprobación final.

✨ Bonificación: Descarga un flujo de trabajo ya preparado del Directorio de agentes IA de ClickUp, elige el caso de uso que se ajuste a tu flujo DACI y ponlo en práctica. Implementa agentes de gobernanza especializados desde el Directorio de agentes IA de ClickUp Úsalas para detectar obstáculos antes de la revisión del responsable de aprobación, resumir las aportaciones de las partes interesadas para el impulsor o recopilar las notas de decisión en un registro auditable.

4. Plantilla de política de auditoría de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Documenta el alcance, la frecuencia y los procedimientos de escalado de las auditorías con la plantilla de política de auditoría de ClickUp

Llega el correo electrónico: «Auditoría programada para el mes que viene». De repente, su equipo se ve obligado a buscar —o, peor aún, a crear— documentación que debería haber existido desde el principio. Esta prisa de última hora es estresante, da una imagen poco profesional y aumenta significativamente el riesgo de que se detecten incumplimientos debido a que sus políticas son incoherentes o incompletas.

Adelántate al ciclo de auditoría documentando tus políticas y procedimientos de auditoría de datos en la plantilla de políticas de auditoría de ClickUp. Esta plantilla te ayuda a definir el alcance de la auditoría, los requisitos de frecuencia, las normas de documentación y los procedimientos de escalado.

Por qué te gustará esta plantilla:

Defina el alcance de la auditoría: Describa claramente qué activos de datos, sistemas y procesos se incluyen en la revisión de auditoría para establecer expectativas claras

Mantén políticas con control de versiones: utiliza utiliza ClickUp Docs para almacenar tus políticas, lo que te proporcionará un historial completo y con marca de tiempo de cada cambio y actualización.

Identifica las deficiencias de cumplimiento: Deja que Deja que ClickUp Brain analice tus políticas documentadas y las compare con los marcos normativos habituales para ayudarte a detectar posibles deficiencias antes de que lo haga un auditor.

✅ Ideal para: Responsables de cumplimiento normativo que se preparan para auditorías de datos periódicas.

👀 ¿Sabías que...? El informe «Cost of a Data Breach» de IBM sitúa el coste medio global de una filtración de datos en 4,88 millones de dólares (una cifra récord 😱).

5. Plantilla de plan de auditoría de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Estandarice los cronogramas, las tareas y la documentación de las auditorías con la plantilla de plan de auditoría de ClickUp

¿El enfoque de su equipo respecto a las auditorías es puntual e inconsistente? Cada vez que reinventa la rueda, se salta pasos, pierde tiempo y no puede garantizar una cobertura exhaustiva.

Estandarice todo su flujo de trabajo de auditoría con la plantilla de plan de auditoría de ClickUp. Esta plantilla ofrece un plan de proyecto para llevar a cabo auditorías específicas, con secciones para definir objetivos, establecer cronogramas, asignar recursos y documentar los resultados.

Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza el cronograma de tu auditoría: utiliza utiliza la vista Gantt de ClickUp para correlacionar todas las fases de la auditoría y ver las dependencias entre las diferentes actividades

Automatiza las actividades recurrentes: para los controles que deben revisarse trimestral o anualmente, configura para los controles que deben revisarse trimestral o anualmente, configura las automatizaciones las tareas periódicas de ClickUp para crear y asignar automáticamente estas tareas de auditoría.

Centralice sus conclusiones: recopile y organice todos los resultados de la auditoría en un formato estructurado dentro de la plantilla

✅ Ideal para: Responsables de cumplimiento normativo y propietarios de programas de gobernanza de datos que realizan auditorías internas trimestrales en múltiples sistemas de datos.

🔮 Ventaja de ClickUp: Añade Superagentes de ClickUp a tu plan de auditoría para que el flujo de trabajo se mantenga activo entre reuniones de revisión. Los Superagentes pueden utilizar el contexto de tu entorno de trabajo de ClickUp y gestionar tareas de varios pasos. También puedes configurar exactamente a qué herramientas, datos y permisos pueden acceder. Crea agentes de IA personalizados con instrucciones y personalidades preconfiguradas con ClickUp Super Agents Configura una para supervisar los próximos hitos de auditoría, señalar las solicitudes de pruebas vencidas y recopilar los resultados en un resumen claro.

¿Quieres obtener más información sobre los Superagentes? Echa un vistazo aquí:

6. Plantilla de lista de control interna de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Convierte las políticas de gobernanza en controles verificables con la plantilla de lista de control de controles internos de ClickUp

Ha redactado políticas de gobernanza de datos, pero no tiene forma de saber si alguien las está siguiendo realmente. Sin un sistema de verificación, su organización está expuesta a los mismos riesgos de datos que intentaba evitar.

Convierte tus políticas en acciones verificables con la plantilla de lista de control de ClickUp. Los controles internos son los mecanismos específicos de supervisión y equilibrio que garantizan el cumplimiento de tus normas. Esta plantilla ofrece una lista de control ya preparada para áreas de control clave, como la gestión del acceso, la validación de la calidad de los datos y los procedimientos de gestión de cambios.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de la finalización con marcas de tiempo: con con las listas de control de ClickUp , puedes ver exactamente cuándo se verificó un control y quién lo aprobó, creando así un registro de auditoría irrefutable.

Automatiza tu calendario de revisiones: ajusta ajusta los recordatorios de ClickUp para asignar revisiones de control semanal, mensual o trimestralmente.

Documenta la separación de funciones: define claramente qué responsabilidades deben mantenerse separadas para evitar conflictos de intereses y define claramente qué responsabilidades deben mantenerse separadas para evitar conflictos de intereses y reforzar tu postura de seguridad.

✅ Ideal para: Responsables de auditoría interna que necesitan una lista de control de pruebas de control repetible antes de las revisiones trimestrales.

👀 ¿Sabías que...? El MI5 extrajo por error datos de 134 números de teléfono incorrectos porque un error de formato en una hoja de cálculo cambió los tres últimos dígitos a «000». ¡Se trata de un fallo de gobernanza causado por el formato de las celdas!

7. Plantilla de gestión de la implementación de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Realiza un seguimiento de los resultados de la implementación de la gobernanza en todas las fases con la plantilla de gestión de la implementación de ClickUp

Una estrategia brillante no sirve de nada si su implementación fracasa. Y, en este momento, los distintos equipos están recibiendo mensajes contradictorios sobre su programa de gobernanza.

La plantilla de gestión de la implementación de ClickUp ayuda a los responsables de gobernanza a llevar a cabo una implementación mediante el seguimiento de los entregables como solicitudes, el avance por las distintas fases y la visibilidad de los detalles clave. Es ideal para los gestores de programas de gobernanza de datos que están implantando nuevas normas en todos los departamentos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Ofrece a tu equipo la vista adecuada: permite que tu equipo vea su trabajo como quiera con más de 15 permite que tu equipo vea su trabajo como quiera con más de 15 vistas personalizables de ClickUp

Aumenta la visibilidad para la dirección: agrupa las métricas clave de implementación de todos los departamentos en un único agrupa las métricas clave de implementación de todos los departamentos en un único panel de ClickUp para ofrecer a la dirección una vista en tiempo real del progreso.

Realiza un seguimiento de los riesgos y mitígalos: identifica posibles obstáculos para tu implementación —como dificultades técnicas o resistencia al cambio— y haz un seguimiento de ellos como tareas de ClickUp para poder abordarlos de forma proactiva.

✅ Ideal para: Responsables de programas de gobernanza de datos que coordinan la implantación interdepartamental de nuevas políticas, cambios en las herramientas y formación.

8. Plantilla de resultados de análisis de datos de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Documenta los resultados y las recomendaciones sobre la calidad de los datos en un único registro con la plantilla «Resultados del análisis de datos» de ClickUp

Sus analistas de datos están haciendo un gran trabajo identificando problemas de calidad, pero sus conclusiones se pierden en cadenas de correos electrónicos o quedan sepultadas en presentaciones que nunca más se vuelven a ver. Como resultado, siguen surgiendo los mismos problemas con los datos, el trabajo de análisis se desperdicia y no se logran mejoras reales.

Crea un registro permanente y práctico de todas las evaluaciones de calidad de datos con la plantilla de resultados de análisis de datos de ClickUp. Esta plantilla te ofrece un formato para documentar la fuente de datos, la metodología de análisis, un resumen de los resultados y recomendaciones concretas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento directo de las medidas correctivas: utilice las tareas enlazadas para relacionar cada hallazgo directamente con una tarea de corrección asignada al equipo adecuado.

Genera resúmenes ejecutivos: utiliza ClickUp Brain para condensar al instante un extenso documento de conclusiones en un resumen conciso para las reuniones informativas de la dirección.

Realice un análisis de las causas fundamentales: vaya más allá de identificar qué salió mal y documente vaya más allá de identificar qué salió mal y documente por qué se produjeron los problemas con los datos , lo que ayudará a evitar la repetición de los mismos en el futuro.

✅ Ideal para: Responsables de análisis y administradores de datos que necesitan un único lugar donde documentar los resultados sobre la calidad de los datos, asignar soluciones y realizar el seguimiento de su aplicación.

9. Plantilla de documento de requisitos empresariales de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Vincula las iniciativas de gobernanza con las metas empresariales y los requisitos de datos con la plantilla de documento de requisitos empresariales de ClickUp

¿Sus iniciativas de gobernanza están perdiendo prioridad porque no queda claro su valor para la empresa? Le cuesta conseguir el presupuesto y los recursos que necesita porque las partes interesadas no entienden cómo una nueva herramienta o proceso de gobernanza les ayudará a alcanzar sus metas.

Asegúrate de que tu esfuerzo por la gobernanza tenga una justificación empresarial clara con la plantilla de documento de requisitos empresariales (BRD) de ClickUp. Esta plantilla te ayuda a enlazar cada iniciativa de gobernanza con metas empresariales claras, necesidades funcionales específicas y requisitos de datos.

Facilita la comprensión del trabajo de gobernanza técnica al enmarcarlo en términos de valor empresarial.

Por qué te gustará esta plantilla:

Un alcance bien definido: Utilice las secciones «Alcance del proyecto» y «Factores impulsores de la empresa» para delimitar qué entra dentro del ámbito de la gobernanza (sistemas, dominios de datos, controles) y qué no.

Requisitos que puede delegar: Recopile los requisitos funcionales para el trabajo de gobernanza, como revisiones de acceso, reglas de retención, registros de auditoría y pasos de aprobación, en un formato que los equipos de ejecución puedan poner en práctica.

Colaboración integrada: utiliza utiliza los comentarios asignados de ClickUp para etiquetar a los revisores en requisitos específicos y realizar el seguimiento de lo que aún requiere una decisión.

✅ Ideal para: Iniciativas multifuncionales de datos y cumplimiento normativo en las que los departamentos de Seguridad, Datos, Asuntos Jurídicos e Ingeniería deben coordinarse antes de comenzar el trabajo.

10. Pizarra de plan estratégico de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Traduce las metas de gobernanza en iniciativas y resultados medibles con la pizarra del plan estratégico de ClickUp

La pizarra estratégica de ClickUp ayuda a los equipos a convertir las metas generales de gobernanza de datos en planes más fáciles de explicar. Presenta todo de forma visual en los tableros de ClickUp, comenzando con una meta central y ramificándose en planes, componentes y resultados medibles.

Esa estructura funciona bien para la estrategia de gobernanza porque muestra cómo las prioridades generales se relacionan con el trabajo real. Puede correlacionar una meta, como mejorar la calidad de los datos o reforzar los controles de acceso, con iniciativas, elementos básicos y medidas que lo respalden.

Por qué te gustará esta plantilla:

Correlacionar iniciativas con objetivos: Relaciona visualmente tus prioridades estratégicas generales con los proyectos de gobernanza específicos que te ayudarán a alcanzarlas

Ponga sus ideas en práctica al instante: convierta las notas adhesivas y las figuras de la pizarra directamente en tareas de ClickUp para empezar a trabajar de inmediato.

Elabora tu hoja de ruta de gobernanza: utiliza la pizarra para visualizar cómo se desarrollarán tus iniciativas de gobernanza a lo largo del tiempo, creando una hoja de ruta clara para los próximos 12-18 meses

✅ Ideal para: Responsables de datos que desean correlacionar las metas de gobernanza en iniciativas claras y métricas de éxito.

Cómo implementar una estrategia de gobernanza de datos con plantillas

Contar con las plantillas adecuadas es un buen punto de partida, pero la implementación es lo que determina si su programa de gobernanza funciona. Uno de los mayores errores que cometen los equipos es intentar hacerlo todo a la vez, lo que a menudo genera confusión, resistencia y una adopción lenta. Un enfoque por fases funciona mejor.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

1. Empieza por la coordinación de las partes interesadas

Antes de redactar políticas o asignar controles, asegúrate de que los directivos y las partes interesadas clave estén de acuerdo con el propósito del programa de gobernanza. Utiliza la pizarra de plan estratégico o la plantilla de plan de gobernanza para definir los objetivos empresariales que subyacen al esfuerzo.

2. Define los roles y las responsabilidades desde el principio

Una vez que las partes interesadas estén de acuerdo, aclare quién es responsable de qué. La plantilla de planificación RACI o la plantilla del modelo DACI ayudan a establecer la propiedad antes de implementar cualquier política. Esto reduce la ambigüedad y hace que la estructura de gobernanza sea más fácil de seguir desde el principio.

3. Documenta las expectativas con claridad

Una vez definidos los roles, utilice la plantilla de política de auditoría para formalizar sus normas y expectativas. Una documentación clara hace que la gobernanza resulte estructurada y transparente. Además, ofrece a los equipos un punto de referencia sobre cómo se aplicarán las políticas.

💡 Consejo profesional: Crea un centro seguro y compartible para tus políticas de gobernanza en ClickUp Docs. No solo podrán mantenerse vinculadas a las tareas, sino que, gracias a la integración de ClickUp Brain en Docs, los equipos podrán plantear preguntas relacionadas con las políticas y obtener respuestas al instante, ¡sin necesidad de buscar por todas partes! Centraliza todos los recursos de conocimiento en un solo lugar con el hub de documentos

4. Planifica la implementación por fases

Los cambios en la gobernanza son más fáciles de adoptar cuando se introducen de forma gradual. La plantilla de gestión de la implementación te ayuda a secuenciar las actividades a lo largo de un periodo de tiempo, para que los equipos no se vean abrumados por demasiados requisitos nuevos a la vez.

5. Establezca puntos de control y mecanismos de revisión

A medida que se pongan en marcha nuevos procesos, asegúrate de disponer de un método para verificar si se cumple la gobernanza. La lista de control de control interno y la plantilla de plan de auditoría pueden ayudarte al seguimiento del cumplimiento, la revisión del progreso y la identificación de problemas antes de que se conviertan en problemas mayores.

6. Ponga en práctica los resultados

La gobernanza no termina una vez completada una auditoría o revisión. Utilice la plantilla de conclusiones del análisis de datos para documentar los hallazgos, las recomendaciones y los próximos pasos, de modo que las evaluaciones den lugar a mejoras reales. Esto cierra el ciclo y favorece la mejora continua a lo largo del tiempo.

💡 Consejo profesional: Organiza, realiza automatizaciones y optimiza tu esfuerzo en materia de gobernanza de datos en un solo lugar con ClickUp. Hemos creado una guía para mostrarte exactamente cómo hacerlo.

Convierte la gobernanza en un sistema que la gente siga con ClickUp

Una plantilla de estrategia de gobernanza es un buen punto de partida. La verdadera prueba es si se convierte en un sistema dinámico que sus equipos utilizan cuando crean datos, solicitan acceso, registran problemas y toman decisiones.

ClickUp te ayuda a gestionar ese sistema desde un solo lugar. Empieza con una de las muchas plantillas de ClickUp, correlaciona tu modelo de gobernanza en Pizarras y documenta las políticas en Docs. A continuación, añade agentes de IA para resumir las actualizaciones, derivar las solicitudes y garantizar un seguimiento coherente a medida que el programa crece.

¿Listo? ¡Empieza a usar ClickUp gratis!

Preguntas frecuentes

Un marco de gobernanza de datos es la estructura y los principios generales que rigen la forma en que su organización gestiona los datos, mientras que una plantilla de política es un documento específico para plasmar las normas individuales dentro de ese marco. El marco es el «cómo» y las políticas son el «qué».

Lista cada actividad de gobernanza, como la aprobación de políticas o las revisiones de la calidad de los datos, y luego asigna a los miembros del equipo como «Responsable», «Encargado», «Consultado» o «Informado» para cada una de ellas. Esto crea una matriz clara que elimina la confusión sobre quién es responsable de qué parte de tu programa.

RACI se centra en la ejecución de tareas con una sola parte «responsable», mientras que DACI está diseñado para agilizar la toma de decisiones mediante la designación de un único «impulsor» que impulse la decisión y un «aprobador» con autoridad final. DACI suele ser más adecuado para decisiones de gobernanza que requieren rapidez, en las que el consenso puede retrasar la toma de decisiones.

Aunque puede configurar las plantillas iniciales en cuestión de días, la implementación completa de la gobernanza de datos suele llevar varios meses, dependiendo del tamaño y la complejidad de su organización. Las plantillas aceleran significativamente el proceso al proporcionar una estructura, pero lograr la adopción cultural y la madurez lleva tiempo.