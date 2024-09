Lista de control del cumplimiento de la SOX: La guía definitiva

cláusula de exención de responsabilidad: Este artículo pretende ofrecer una lista de control sobre el cumplimiento de la SOX y herramientas que pueden ayudar. No pretende sustituir al asesoramiento jurídico o financiero profesional

SOX, abreviatura de la Ley Sarbanes-Oxley, es un elemento esencial de la regulación financiera de las empresas. Se trata de un conjunto de normas diseñadas para mantener la transparencia de las finanzas de las empresas y proteger a los inversores.

Piense en ella como un chequeo médico financiero para las empresas. Al igual que usted acude al médico para un chequeo rutinario, las empresas se someten a auditorías SOX para garantizar que se encuentran en una figura financiera óptima.

Estas auditorías son los puntos de referencia a través de los cuales las empresas muestran su transparencia, responsabilidad y honestidad a los inversores.

Por eso, en este artículo, exploraremos en detalle el cumplimiento de la SOX y la responsabilidad corporativa, hablaremos de sus componentes clave, de los retos comunes de cumplimiento a los que se enfrentan las empresas y de las herramientas para facilitarlo.

¿Qué es el cumplimiento de la SOX?

SOX, abreviatura de la Ley Sarbanes-Oxley, es como un libro de normas para que las empresas públicas sigan prácticas financieras éticas que garanticen el gobierno corporativo. La ley federal estadounidense obliga a las organizaciones a cumplir requisitos específicos de elaboración de informes financieros, seguridad de la información y auditoría para evitar la posibilidad de fraude corporativo.

**La Ley SOX se creó en 2002 después de que algunas grandes empresas que cotizaban en bolsa, como Enron, Tyco y WorldCom, fueran sorprendidas falseando sus registros financieros. Estos escándalos consecutivos desembocaron en la tristemente célebre crisis financiera de 2002

Esto llevó a la creación de una ley que garantizara la honradez y transparencia de todas las empresas públicas, de modo que las partes interesadas como los inversores (banqueros, accionistas, público en general, etc.) pudieran confiar en lo que las empresas les dicen sobre sus datos financieros.

Con la introducción de la SOX, las empresas tienen ahora la obligación legal de ser más cautelosas a la hora de gestionar y elaborar sus informes financieros, del mismo modo que el cumplimiento del GDPR exige un cuidado especial a la hora de procesar datos personales.

¿Quién debe cumplir la SOX?

La SOX se aplica principalmente a las grandes empresas, sobre todo a las que manejan grandes cantidades de datos de clientes.

He aquí algunos ejemplos:

Empresas de contabilidad que auditan a estas empresas

Empresas públicas de EE.UU. (aquellas a las que se pueden comprar acciones)

Empresas extranjeras que cotizan en las bolsas de EE.UU

Pero incluso si no está en esta lista (por ejemplo, empresas privadas), seguir los principios de la SOX es inteligente, ya que ayuda a prevenir el fraude, mejorar el gobierno corporativo y evitar brechas de seguridad.

Requisitos clave para el cumplimiento de la SOX

Dejemos a un lado la jerga jurídica por un segundo y hagamos que esto sea realmente fácil de entender.

Piense en los requisitos de cumplimiento de la SOX como los ingredientes principales de su receta para "mantener la honradez de la empresa".

He aquí un rápido resumen de los requisitos clave de cumplimiento de la SOX:

1. Controles internos

En términos de SOX, los controles internos son como las cerraduras y los sistemas de alarma que mantienen segura y precisa la información financiera de una empresa.

Las empresas tienen que ajustar y mantener estos controles para salvaguardar los datos personales. Garantizan que nadie falsee las cuentas o extravíe "accidentalmente" unos cuantos millones de dólares.

Un ejemplo de proceso de control interno sería la segregación de funciones (SOD), por la que varias personas no participan en tareas críticas como la aprobación de pagos. Esto también garantiza que no haya conflicto de intereses entre los poderosos de la organización. Su objetivo es evitar la posible manipulación de información financiera sensible.

2. Elaboración de informes financieros

La (elaboración de) informes financieros consiste en ser honesto y claro a la hora de informar al mundo sobre la situación financiera de su empresa.

Las empresas deben asegurarse de que sus informes financieros son precisos, completos y se presentan a tiempo. Ese caro yate de empresa no puede esconderse en la categoría de "material de oficina"

La (elaboración de) informes adecuados también ayuda a cumplir con las obligaciones legales (como el cumplimiento del GDPR), a través de un manejo transparente de los datos personales.

3. Seguridad de los datos

La seguridad de los datos es un asunto importante para las empresas, especialmente con su creciente dependencia del almacenamiento en la nube y el aumento de las brechas de seguridad. Las empresas deben salvaguardar sus datos financieros de piratas informáticos, competidores entrometidos o cualquier otra persona que no debería husmear en sus números.

Esto significa ajustar contraseñas seguras (y "password123" no vale), utilizar cifrado y asegurarse de que sólo las personas adecuadas pueden acceder a la información confidencial.

Al igual que la lista de control del RGPD, estas prácticas ayudan a los procesadores de datos a mantener los controles de seguridad y privacidad de los datos.

4. Protección de los denunciantes

La SOX exige que las empresas dispongan de un sistema para que los empleados informen de actividades sospechosas sin temor a ser despedidos o degradados.

Por ejemplo, si observa que alguien de contabilidad falsea los números u oculta gastos, puede denunciarlo de forma anónima. La empresa tiene la obligación legal de protegerle frente a represalias.

Al igual que un interesado puede presentar una queja ante la autoridad supervisora en virtud del GDPR, esta norma permite a los empleados denunciar. Pueden hacerlo sin preocuparse por la seguridad laboral.

5. Pista de auditoría

Las empresas deben llevar un registro detallado de todas sus actividades financieras, desde las transacciones de equipos de ventas y los informes de gastos hasta los registros de nóminas. Piense en ello como un diario financiero que hace un seguimiento de cada céntimo que entra y sale.

Esta pista de auditoría ayuda a demostrar que la empresa sigue las normas y facilita la detección de irregularidades. Además, ayuda a resolver desacuerdos mostrando pruebas claras de las actividades de procesamiento de datos y garantizando la responsabilidad mediante el seguimiento de quién aprobó o inició cada transacción.

Al igual que el GDPR obliga a registrar las operaciones de tratamiento de datos, la SOX confirma la transparencia en todas las operaciones financieras.

💡Punto para recordar: Los requisitos de cumplimiento de SOX no son solo reglas aburridas. Existen para proteger a los inversores, los empleados y el público de los chanchullos financieros. El cumplimiento de la SOX ayuda a mantener la honradez en el mundo de la empresa. Proporciona una protección adicional similar a la del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) para garantizar la seguridad de los datos de los clientes.

Lista de control del cumplimiento de la SOX

La siguiente lista de control proporciona una visión general de los pasos clave para lograr y mantener el cumplimiento de SOX.

I. Establecimiento de un marco de control

Comience por crear una estructura de control interno adecuada. Esta es la base de su plan de cumplimiento. Asegúrese de elaborar informes financieros fiables y precisos. Asigne roles claros a todas las personas implicadas en el mantenimiento de estos controles.

Es crucial desarrollar procedimientos eficaces y utilizarlos de forma coherente en toda la organización. Piense en ello como si un responsable de protección de datos gestionara el tratamiento de datos personales en empresas que siguen las normas del GDPR.

II. Auditorías y evaluaciones periódicas

Establezca un sistema de supervisión constante y auditorías periódicas. Esto le ayudará a detectar y solucionar problemas a tiempo. Programe una auditoría SOX periódica y comprobaciones frecuentes de sus estados financieros, prácticas y sistema de gestión de incidencias.

Es como hacerse un chequeo de salud financiera cada año, y mantiene los asuntos fiscales de su organización en la figura adecuada. Estas revisiones son similares a la forma en que las empresas controlan periódicamente su cumplimiento con las autoridades de protección de datos.

III. Documentación y (elaboración de) informes

Guarde notas detalladas de todos sus procesos, decisiones y cambios financieros. Esto crea un rastro de papel claro para futuras referencias.

Un buen mantenimiento de registros facilita la elaboración de informes para los organismos reguladores, demostrando que se toma en serio el seguimiento de las normas. Es comparable a la forma en que una evaluación del impacto de la protección de datos refleja la transparencia en el tratamiento de los datos personales en virtud del GDPR.

IV. Formación y sensibilización de los empleados

Cree programas de formación exhaustivos para todo su personal. Asegúrese de que todos entienden los requisitos de la lista de control de auditoría de cumplimiento SOX y su papel en ella. Organice sesiones de formación periódicas para mantener a todo el mundo al día sobre las normas de cumplimiento y las buenas prácticas.

Este enfoque es similar al de las listas de control de cumplimiento del GDPR, que garantizan que el personal es consciente de los derechos de los interesados y de cómo tratar adecuadamente los datos sensibles.

V. Evaluación y gestión de riesgos

Evalúe periódicamente los posibles riesgos financieros, ajuste las salvaguardias de seguridad y desarrolle estrategias para mitigar y reducir el riesgo de forma eficaz. **Esto incluye hacer frente a las amenazas de ciberseguridad, los cambios del mercado y las deficiencias de sus controles internos para minimizar las incidencias de seguridad

Ser proactivo en la gestión de riesgos es fundamental. Es como realizar evaluaciones de impacto de protección de datos para el procesamiento de datos de alto riesgo bajo GDPR.

VI. Tecnología y gestión de datos

Utilice soluciones tecnológicas a toda prueba para gestionar y proteger sus datos financieros. Esto incluye instalar bases de datos seguras y métodos de encriptación. Asegúrese de que sus prácticas de gestión de datos cumplen los requisitos SOX, especialmente en las áreas de integridad y seguridad de los datos.

Al igual que el GDPR, que regula el tratamiento de datos personales, la SOX se centra en la protección de la información financiera frente a accesos no autorizados o usos indebidos.

Desafíos comunes del cumplimiento de SOX

Dirigir el cumplimiento de SOX puede ser complicado, con varios retos que las organizaciones deben abordar para mantenerse en el camino reglamentario.

Problemas de gestión de datos

Gestionar grandes volúmenes de datos de forma segura es un gran reto. Las organizaciones recopilan datos constantemente y necesitan gestionarlos manteniéndolos a salvo de accesos no autorizados.

Los responsables del tratamiento deben realizar evaluaciones de impacto de la protección de datos para proteger los datos personales durante el tratamiento. Esto es especialmente importante para los datos sensibles, como los datos biométricos, que necesitan fuertes medidas de seguridad.

Normativa en evolución

Otro obstáculo es mantenerse al día con los cambiantes requisitos de cumplimiento. Las normativas SOX, como las del GDPR, pueden cambiar y evolucionar, y las organizaciones necesitan adaptarse rápidamente.

Las empresas deben comunicar las nuevas medidas de cumplimiento utilizando un lenguaje claro y sencillo para que todo el mundo lo entienda. Las sesiones de formación periódicas ayudan a mantener a todo el mundo informado y en cumplimiento.

Desajuste de la propiedad del control

A veces, hay un desajuste entre quién es el propietario de los controles y las operaciones diarias. Los propietarios de los controles pueden no integrar plenamente las responsabilidades de cumplimiento en sus rutinas, lo que provoca lagunas.

Por ejemplo, si un responsable de protección de datos no participa regularmente en las actividades de tratamiento de datos, puede resultar en el incumplimiento de los requisitos de protección de datos.

Documentación compleja

Disponer de demasiada documentación puede dificultar los esfuerzos de cumplimiento.

Aunque los registros detallados son necesarios, una documentación demasiado compleja puede ocultar resultados importantes en materia de cumplimiento. Para una gestión eficaz del cumplimiento, es vital crear formularios concisos y de fácil acceso.

Retos de la gestión de proveedores

La gestión de proveedores externos añade complejidad al cumplimiento de la SOX. Las organizaciones deben asegurarse de que los proveedores siguen las mismas normas de cumplimiento, especialmente en

gobierno de datos

y las actividades de tratamiento.

Para ello es necesario supervisar de forma periódica y sistemática el cumplimiento por parte de los proveedores para garantizar que cumplen las obligaciones legales y protegen los datos personales.

Herramientas para facilitar el cumplimiento de SOX

Para que el cumplimiento de SOX sea más manejable, puede utilizar varias

herramientas y software de gestión del cumplimiento

para agilizar diversos aspectos del proceso.

He aquí algunas de ellas:

Puede utilizar e Plataformas de gestión del cumplimiento y Software GRC para emplear marcos integrales específicos para SOX, GDPR y otras normativas. Ayudan a las organizaciones a procesar datos de manera eficiente al tiempo que se adhieren a las normas de cumplimiento

y Software GRC para emplear marcos integrales específicos para SOX, GDPR y otras normativas. Ayudan a las organizaciones a procesar datos de manera eficiente al tiempo que se adhieren a las normas de cumplimiento También puede utilizar Software de gestión de auditorías para centralizar y automatizar los procesos de auditoría. Estas herramientas simplifican la gestión de los sistemas internos, haciendo que las auditorías sean más fáciles de seguir y completar

para centralizar y automatizar los procesos de auditoría. Estas herramientas simplifican la gestión de los sistemas internos, haciendo que las auditorías sean más fáciles de seguir y completar Las herramientas de evaluación de riesgos le permiten identificar y gestionar eficazmente los riesgos potenciales. Estas herramientas garantizan que el tratamiento de datos a gran escala se realiza prestando la debida atención a los intereses legítimos y a las posibles vulnerabilidades

le permiten identificar y gestionar eficazmente los riesgos potenciales. Estas herramientas garantizan que el tratamiento de datos a gran escala se realiza prestando la debida atención a los intereses legítimos y a las posibles vulnerabilidades Por último, el análisis de datos y software de gobernanza soportan el análisis exhaustivo de los datos procesados, generando informes esclarecedores para las revisiones de cumplimiento. Estas herramientas ayudan a realizar el seguimiento y el análisis de la recopilación de datos

El cumplimiento de SOX es mejor con ClickUp

Gestión de tareas para el cumplimiento de la normativa

Hasta ahora, hemos tratado lo que significa el cumplimiento de la SOX, algunos de sus requisitos clave y algunos de sus retos cotidianos.

Sin embargo, una cosa es segura: hay muchos pasos y procedimientos que los equipos deben seguir para garantizar el cumplimiento. Esto resulta difícil para las grandes empresas, en las que los distintos equipos necesitan una plataforma común para delegar, aprobar y revisar tareas.

Afortunadamente, tenemos la herramienta adecuada para usted

ClickUp

clickUp, una plataforma todo en uno para sus necesidades de cumplimiento. Exploremos juntos sus funciones.

Tareas de ClickUp

ayuda a simplificar los complejos procesos de la lista de control de auditoría de cumplimiento SOX dividiéndolos en pasos más pequeños y manejables.

agilice y personalice las auditorías de cumplimiento con ClickUp Tasks_

Puede crear tareas individuales para cada sección de SOX, asignarlas a miembros del equipo y establecer fechas límite para garantizar que se completan a tiempo. Este enfoque estructurado ayuda a mantener el proceso de auditoría organizado y encaminado.

Además, ClickUp le permite seguir el progreso de cada tarea, establecer recordatorios y colaborar con su equipo en tiempo real. Esto ayuda a completar de forma programada los procesos de cumplimiento que, en última instancia, ayudan a los equipos a centrarse en sus objetivos.

ClickUp Tasks incluye etiquetas personalizadas que le permiten diferenciar entre varias tareas

Las tareas también se pueden personalizar con campos específicos, como el nivel de riesgo, el tipo de control o la sección SOX correspondiente. Estos campos personalizables organizan todos los detalles necesarios y facilitan la identificación de las áreas que requieren una atención especial.

Documentación y pistas de auditoría

gestione y realice el seguimiento de los documentos de cumplimiento de forma segura con ClickUp Docs centralizado

Documentos de ClickUp

proporciona un espacio centralizado para almacenar toda la documentación relacionada con el cumplimiento, incluidas políticas, procedimientos, registros de procesamiento de datos y pruebas de cumplimiento.

Garantiza que todos los documentos necesarios sean fácilmente accesibles y estén bien organizados en un solo lugar, facilitando una mejor gestión y una rápida recuperación cuando sea necesario. La función de historial de versiones es crucial para crear pistas de auditoría mediante el seguimiento de los cambios en los documentos a lo largo del tiempo.

con ClickUp Docs, puede cambiar los permisos de acceso a los documentos en cualquier momento

También resulta especialmente útil para gestionar las solicitudes de acceso de los interesados o para presentar informes a las autoridades de protección de datos, ya que ofrece un registro fiable de las modificaciones realizadas en cualquier documento relacionado con el cumplimiento de la normativa.

Para mejorar la seguridad, ClickUp también incluye ajustes de permisos que permiten controlar quién puede acceder a los documentos confidenciales relacionados con el cumplimiento. Además, el sistema se ajusta a las normas GDPR y SOX, lo que garantiza que su documentación permanezca segura y cumpla las normativas clave de protección de datos y responsabilidad.

Mejor tratamiento del cumplimiento normativo y evaluación de riesgos

Las funciones de ClickUp facilitan la gestión de sus procesos de cumplimiento y la realización de evaluaciones de riesgos. A continuación le mostramos cómo pueden ayudarle a mantener el cumplimiento de la SOX.

1. Panorámica visual del cumplimiento

controle el estado de cumplimiento de un vistazo con el panel personalizable de ClickUp

Panel de ClickUp

proporciona una instantánea visual de su estado de cumplimiento, lo que le permite detectar rápidamente problemas o posibles incidencias.

Las vistas personalizadas pueden adaptarse para realizar un seguimiento de diversos aspectos del cumplimiento, como la eficacia de los controles o los resultados de las auditorías. De este modo, su equipo se mantiene informado y puede centrarse en las áreas de mayor prioridad.

2. Categorización y priorización de riesgos

Con

Vista Tablero de ClickUp

puede priorizar los riesgos en función de su posible impacto y probabilidad.

navegue sin esfuerzo y mitigue los riesgos con la vista dinámica de Tablero de ClickUp_

Esta función ayuda a identificar las áreas que necesitan atención, lo que garantiza un enfoque proactivo de la gestión de riesgos. Al igual que evaluaría el procesamiento de datos a gran escala en virtud del GDPR, ClickUp le ayuda a abordar y mitigar los riesgos de manera efectiva.

3. Campos personalizados para puntuaciones de riesgo

Uso de

ClickUp Campos personalizados

en los campos personalizados, puede asignar puntuaciones de riesgo y estrategias de mitigación a cada tarea o control de cumplimiento.

Cantifique y aborde los riesgos de cumplimiento con los campos personalizados de ClickUp para una gestión más inteligente

Puede ayudarle ofreciéndole un enfoque integral y basado en datos para la gestión de riesgos. Al cuantificar los riesgos, su equipo puede centrarse en mitigar los problemas más acuciantes, garantizando mejores resultados en materia de cumplimiento.

4. Automatización de tareas de cumplimiento normativo

impulse los flujos de trabajo de cumplimiento normativo basados en procesos y reduzca los errores con la automatización de ClickUp

Automatización de ClickUp

simplifica tareas repetitivas como el envío de recordatorios para pruebas de control o el escalado de problemas de alto riesgo.

Aunque las funciones de ClickUp son muy fáciles de utilizar para el cumplimiento de SOX, existe un método aún más sencillo para llevar a cabo su trabajo de cumplimiento: las plantillas.

Espere, hay más. Además de las funciones que facilitan el cumplimiento, ClickUp también tiene un montón de plantillas para ayudarle. Son ideales para hacer que los procesos de cumplimiento sean más eficientes al ofrecer un enfoque estructurado, lo que ayuda a ahorrar tiempo y a reducir el riesgo de errores. Son especialmente útiles para el cumplimiento de la SOX, ya que facilitan la comprensión de procesos de auditoría complejos.

Plantilla de plan de proyecto de cumplimiento de ClickUp

En

Plantilla de plan de proyecto de conformidad de ClickUp

es una herramienta todo en uno para elevar los esfuerzos de cumplimiento. Ofrece un enfoque estructurado para gestionar los complejos requisitos de cumplimiento mediante la división de los distintos procesos en pasos manejables.

Entre las funciones clave de esta plantilla se incluyen:

Estados personalizados: Realice un seguimiento de su progreso de cumplimiento con estados como Conforme, En curso, No conforme, Parcialmente conforme y Pendiente. Le ayuda a visualizar rápidamente en qué punto del proceso de cumplimiento se encuentra cada tarea

Realice un seguimiento de su progreso de cumplimiento con estados como Conforme, En curso, No conforme, Parcialmente conforme y Pendiente. Le ayuda a visualizar rápidamente en qué punto del proceso de cumplimiento se encuentra cada tarea Campos personalizados: La plantilla incluye 11 atributos como 1er grado de cumplimiento, 2ª fecha de revisión y categoría de amenaza de cumplimiento. Estos campos le permiten clasificar y gestionar las tareas de forma eficaz, ofreciéndole una visión clara del progreso de su proyecto

La plantilla incluye 11 atributos como 1er grado de cumplimiento, 2ª fecha de revisión y categoría de amenaza de cumplimiento. Estos campos le permiten clasificar y gestionar las tareas de forma eficaz, ofreciéndole una visión clara del progreso de su proyecto Vistas personalizadas: Acceda a cuatro vistas diferentes, incluyendo Requisitos de Cumplimiento, Estado de Cumplimiento, Añadir Requisitos y Guía de Inicio. Estas vistas le ayudan a organizar su trabajo y asegurarse de que está cubriendo todos los aspectos del cumplimiento

Acceda a cuatro vistas diferentes, incluyendo Requisitos de Cumplimiento, Estado de Cumplimiento, Añadir Requisitos y Guía de Inicio. Estas vistas le ayudan a organizar su trabajo y asegurarse de que está cubriendo todos los aspectos del cumplimiento Funciones de gestión de proyectos: Utilice el etiquetado, subtareas anidadas, múltiples personas asignadas y rótulos de prioridad para mejorar el cumplimiento de los proyectos seguimiento y gestión

Esta plantilla es útil para los gestores de riesgos y los equipos de cumplimiento que trabajan con diversas normativas, como GDPR o HIPAA. Ofrece un marco claro para definir normas, asignar tareas, fijar plazos, hacer un seguimiento del progreso y registrar resultados, lo que es fundamental para confirmar que su organización cumple sus requisitos esenciales de conformidad.

Descargar esta plantilla

ClickUp hace que el cumplimiento de SOX sea impresionante

Comprender los requisitos de la SOX e implantar los procesos de cumplimiento puede resultar un poco abrumador para cualquier organización. Pero la buena noticia es que no tiene por qué ser difícil mantener el cumplimiento y la diligencia.

Con las herramientas, estrategias y procesos adecuados, es fácil cumplir la normativa y, a veces, incluso gratificante. Esto es especialmente cierto si utiliza herramientas como ClickUp, que ofrecen plantillas fáciles de usar y un montón de funciones que le ayudan a realizar el seguimiento, gestionar y aprobar todas sus tareas de cumplimiento.

