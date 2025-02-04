Ejemplos y plantillas de gráficos RACI para la gestión de proyectos

Aclarar los roles y responsabilidades del proyecto es fundamental si desea evitar problemas relacionados con la gestión de proyectos, como retrasos en el calendario, aumento de los costes y menor rendimiento, por nombrar solo algunos.

Ahí es cuando entra en escena la matriz RACI, también conocida como diagrama RACI o matriz de asignación de responsabilidades. 🖼️

El modelo RACI ayuda a correlacionar los roles y responsabilidades de todas las partes interesadas, aportando estructura y claridad e involucrando a todos los miembros del equipo en la ejecución satisfactoria del proyecto, de modo que se descarten los errores de cálculo.

He aquí por qué muchas personas del mundo empresarial de diversos sectores, desde la sanidad hasta la construcción, confían ciegamente en los gráficos RACI para la planificación de proyectos. 🙏

Hemos recopilado algunos ejemplos, plantillas y buenas prácticas de la matriz RACI para ayudarle a empezar.

¿Qué es un gráfico de matriz RACI?

La matriz RACI es un enfoque sencillo para definir los roles y responsabilidades de un proyecto que ayudan a producir los resultados deseados.

Este término es un acrónimo que significa Responsable, Acuontable, Consultado e Informado. Una matriz RACI en la gestión de proyectos describe esencialmente los diferentes roles asignados a los miembros del equipo que participan en el proyecto y detalla quién hace qué.

Los cuatro roles del modelo RACI

Responsable

Esta persona es responsable de tomar medidas y garantizar que se realicen las tareas del proyecto.

Normalmente, se trata de un miembro del equipo o un gestor de proyectos que depende de un «A». Puede haber más «R» en una RACI, y algunos de ellos también pueden participar en el proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, es muy recomendable no exagerar y asignar un número excesivo de responsables en su matriz de asignación de responsabilidades.

Responsable

Es la persona que se asegura de que todas las responsabilidades se asignen correctamente, aprueba o rechaza el trabajo o las decisiones (básicamente, esta persona es la encargada de tomar las decisiones) y garantiza que todo se entregue con éxito y a tiempo. Según la matriz RACI, solo debe haber una «A».

Consultado

Es el experto al que el equipo consulta sobre diversos temas y acciones. Esta persona, o varias personas, proporciona comentarios y evalúa para que se puedan realizar las tareas.

Informado

Alguien a quien se debe informar sobre el progreso una vez que todo está terminado, pero que no participa directamente en el proceso. Esta persona no contribuye a la toma de decisiones ni a la realización de tareas, ni se le consulta sobre ningún asunto.

Sabemos que a los equipos de gestión de proyectos les encantan las abreviaturas: PMP, KPI, SOW y SME. La lista es interminable, pero el gráfico de la matriz RACI facilita enormemente la planificación de decisiones clave, tareas, hitos y roles.

Lea también: Plantillas para el mapeo de partes interesadas

Ventajas del modelo gráfico RACI

En los equipos de gestión de proyectos grandes, en los que los miembros del equipo están distribuidos en varios departamentos y dependen de otros equipos, es bastante natural que se produzca una confusión de roles.

En una situación como esta, es responsabilidad del gestor del proyecto o del equipo líder del proyecto dar un paso al frente y asegurarse de que todos los miembros de cada equipo sean conscientes de lo que se espera de ellos. Las cosas pueden complicarse aún más si el trabajo se gestiona y se realiza de forma remota. Sin embargo, ¡ahí es cuando una sencilla matriz RACI viene al rescate! 🚀

El modelo gráfico RACI ofrece muchas ventajas:

Elimina la confusión sobre los roles y sobre quién toma las decisiones (puede que la parte responsable o encargada sea la que tome las decisiones, por lo que debe quedar claro desde el principio).

Fomenta el trabajo en equipo y la comunicación entre todos los participantes en el proyecto, lo que permite establecer expectativas claras.

Evita la sobreasignación y la infraasignación de recursos de un miembro del equipo y garantiza una reasignación fluida de los recursos cuando sea necesario.

Garantiza que, incluso en caso de reasignación de recursos, no se pase por alto ninguna tarea.

Al utilizarla, optimizará las comunicaciones, eliminará la resolución de conflictos, infundirá confianza y garantizará un alto nivel de compromiso.

En última instancia, mejora la eficiencia del proyecto y ahorra tiempo.

Cabe mencionar que se pueden crear ejemplos de matrices RACI para gestionar cualquier relación, ya sea con clientes, patrocinadores, clientes VIP, usuarios internos, proveedores, inversores, ejecutivos, analistas o reguladores gubernamentales.

Por eso este modelo cumple todos los requisitos tanto para empresas B2B como B2C. ✅

Lea también: Alternativas al marco RACI

La matriz RACI en comparación con otros modelos

Modelos RACI frente a DACI

Aquí tiene una comparación entre los marcos RACI y DACI:

Aspecto Marco RACI Marco DACI Definición Una matriz de asignación de responsabilidades que define los roles en un proceso o proyecto. Un marco de toma de decisiones que aclara los roles en la toma de decisiones en grupo. El acrónimo significa Responsable, Acreditable, Consultado, Informado Impulsor, aprobador, colaboradores, informados. Enfoque principal Aclara la propiedad de las tareas y las responsabilidades en un proyecto. Aclara la autoridad y la participación en la toma de decisiones. Se utiliza para Asignación de roles y responsabilidades en la gestión de proyectos, la ejecución de procesos y las operaciones. Optimización de los procesos de toma de decisiones en equipos, desarrollo de productos y estrategia empresarial. Rol del actor principal El «responsable» ejecuta la tarea, mientras que el «garante» se asegura de que se complete. El «impulsor» lidera el proceso de toma de decisiones. Autoridad para la toma de decisiones La persona «responsable» tiene la última palabra. El «aprobador» tiene la autoridad para tomar la decisión final. Nivel de colaboración Define cómo contribuyen las diferentes partes interesadas a la ejecución. Define cómo contribuyen las diferentes partes interesadas a las decisiones. Ideal para Proyectos, flujos de trabajo y procesos operativos. Desarrollo de productos, iniciativas estratégicas y decisiones de alto riesgo. Ventaja clave Garantiza una clara propiedad de la tarea, evitando confusiones en la ejecución. Acelera la toma de decisiones y evita cuellos de botella en las decisiones del equipo. Posible inconveniente Si no se define correctamente, puede dar lugar a ambigüedad en la toma de decisiones. Puede ralentizar la ejecución si hay demasiados colaboradores involucrados en las discusiones.

RACI se refiere a la propiedad de las tareas, mientras que DACI se refiere a la toma de decisiones.

RACI frente a RASCI

A veces, los equipos que trabajan en proyectos grandes o complejos también utilizan el modelo RASCI. Se trata de una versión ampliada de RACI, a la que se añade un rol de soporte (Responsable, Acuartelado, Soporte, Consultado, Informado).

Este modelo ofrece más flexibilidad al reconocer roles de apoyo que no son directamente responsables.

Al igual que en la matriz RACI, la persona «responsable» sigue teniendo la última palabra. Su posible inconveniente es que puede complicar la asignación de roles si se abusa del «Soporte» o se malinterpreta.

Lea también: Plantillas RACI para Excel

Cuándo utilizar el gráfico RACI

La matriz RACI se puede utilizar para todo lo relacionado con la gestión de proyectos, desde aclarar los roles y las tareas de los miembros del equipo hasta eliminar la confusión y los procesos estancados.

Lo mejor es que es increíblemente flexible y se puede utilizar en cualquier sector. 🤩

Estos son algunos ejemplos en los que los gráficos RACI resultan útiles:

La confusión de roles suele obstaculizar el progreso y ralentizar el proceso de aprobación, o cuando las decisiones se toman de forma aparentemente arbitraria, una vez más, debido a la falta de transparencia en torno a los roles.

Cuando la autoridad, las responsabilidades, los roles y las tareas no están claramente definidos

Cuando no está claro quién debe realizar las tareas, el resultado es que varias personas trabajen en la misma tarea o que ninguna de ellas trabaje en las tareas del proyecto en las que debería estar trabajando.

Por ejemplo, cualquier gestor de proyectos o propietario de producto es considerado (erróneamente) responsable de cada pequeño detalle y del éxito del equipo de proyecto en general.

El gráfico RACI se encarga de estos roles. Permite a los desarrolladores y diseñadores ser responsables de su ámbito de trabajo.

Sin embargo, tenga en cuenta que RACI no es una solución válida para todos los casos.

Funciona de maravilla con proyectos grandes y complejos en los que participan múltiples partes interesadas. Por otro lado, simplemente no es adecuada para equipos de gestión de proyectos más pequeños y proyectos que avanzan rápidamente, ya que solo puede ralentizar el proceso de toma de decisiones y el proyecto en su conjunto.

Cómo crear un modelo gráfico de cuadro RACI

Antes de empezar a crear un gráfico RACI, tenga en cuenta estos factores:

Lo ideal es que una persona tenga solo un tipo de responsabilidad.

La persona responsable debe tener la autoridad y ser capaz de proporcionar orientación y ayuda para completar las tareas.

Asigne una única parte responsable por cada entrega.

Cada tarea debe estar asociada a roles de responsabilidad y rendición de cuentas, aunque no es obligatorio solicitar aportaciones externas si la tarea no es excesivamente compleja.

Las partes interesadas deben estar informadas incluso de los cambios y actualizaciones menores del proyecto.

A continuación, le mostramos cómo crear un sencillo gráfico RACI:

Paso 1. Defina los resultados esperados.

Defina y enumere las principales tareas del proyecto que deben completarse y anótelas todas en la parte izquierda del gráfico RACI, una debajo de otra.

No incluya todos los entregables del proyecto en el gráfico, ya que de lo contrario será demasiado detallado y resultará demasiado complejo de usar y comprender.

Paso 2. Identifique los roles del proyecto.

Identifique a los miembros del equipo del proyecto y sus roles (responsable, encargado, consultado e informado) y añádalos a la parte superior del gráfico, uno al lado del otro.

Por ejemplo, puede optar por algo como esto: ejecutivo de proyectos, gestor de proyectos, analista de negocios, arquitecto técnico y desarrollador de aplicaciones.

También puede especificar los roles por nombre. Esto resulta especialmente útil, ya que aclara quién hace qué y si se han asignado roles similares a varios interesados.

Paso 3. Conecte los puntos

Ahora es el momento de conectar tareas y roles. ♻️

Es imprescindible asignar un responsable y un responsable final por cada tarea, al tiempo que debe pensar detenidamente quién debe ser consultado y quién debe ser informado sobre los resultados.

Paso 4. Resuelva cualquier conflicto que pueda surgir.

Lo ideal es que a cada miembro del equipo se le asignen solo unas pocas responsabilidades (dos o tres como máximo).

Si hay muchas celdas vacías, intente reasignar los recursos (cambie «Responsable» por «Consultado»).

Además, si hay demasiados roles de responsabilidad, esto podría ralentizar el proceso de toma de decisiones, por lo que es recomendable que haya una sola persona responsable por cada tarea.

Un exceso de C también puede provocar retrasos para los gestores de proyectos, ya que algunas personas con el rol de consultor a menudo pueden pasar al rol de informado. La ausencia de los roles C e I suele indicar una falta de comunicación dentro del equipo.

Plantillas de la matriz RACI

Si necesita inspiración o orientación para crear un marco RACI, ClickUp ofrece plantillas de modelos RACI listas para usar y editables.

Plantilla de planificación RACI de ClickUp

Descargar esta plantilla Asigne roles y responsabilidades con la plantilla de planificación RACI de ClickUp.

Esta es una plantilla de Doc con un gráfico que identifica y describe los roles y responsabilidades de los miembros del equipo en relación con las tareas del proyecto. La plantilla de planificación RACI de ClickUp le ayuda a:

Asigne responsabilidades claras a cada miembro del equipo.

Identifique los riesgos potenciales y las áreas de mejora.

Garantice la responsabilidad en todas las áreas del proyecto.

Con esta plantilla, su equipo podrá mantenerse organizado y planificar mejor de forma conjunta.

Plantilla de matriz RACI de ClickUp

Descargar esta plantilla Evite los malentendidos relacionados con las tareas definiendo claramente las responsabilidades con la plantilla de matriz RACI de ClickUp.

La plantilla de matriz RACI de ClickUp es una forma eficaz de mantener el control de sus proyectos y garantizar que todos conozcan su función en el proceso.

Utilice la vista de estado del proyecto para realizar un seguimiento sencillo del estado de cada proyecto. La vista de liderazgo del proyecto le ayudará a identificar quién es responsable de cada tarea, mientras que la vista Equipo del proyecto le ayudará a asignar tareas a los miembros del equipo.

Lea también: Eche un vistazo a estas otras plantillas de la matriz RACI.

Casos de uso del modelo RACI en el trabajo

La matriz RACI se utiliza ampliamente en los lugares de trabajo modernos para aclarar roles y responsabilidades, mejorar la rendición de cuentas y reducir la confusión. A continuación se presentan algunos casos de uso clave de ejemplos de la matriz RACI:

1. Gestión de proyectos

Define roles claros para los miembros del equipo en los proyectos.

Garantiza la responsabilidad por los hitos y los entregables del proyecto.

Evita la superposición de roles y la duplicación de tareas.

Ejemplo Un proyecto de desarrollo de software puede utilizar RACI de la siguiente manera: Responsable: Desarrolladores (escribir código)

Responsable: Director del proyecto (garantiza la entrega del proyecto)

Consultados: Diseñadores de UX, ingenieros de control de calidad (aportan información)

Informado: Alta dirección (se mantiene al día sobre el progreso)

2. Optimización y estandarización de procesos

Ayuda a las organizaciones a optimizar y documentar los procesos empresariales.

Garantiza una propiedad clara de cada paso en un flujo de trabajo.

Reduce los cuellos de botella y la ambigüedad de roles.

Ejemplo Un proceso de incorporación de empleados en RR. HH. puede basarse en el marco RACI de la siguiente manera: Responsable: especialista en RR. HH. (ejecuta las tareas de incorporación)

Responsable: Director de RR. HH. (garantiza la completación)

Consultado: TI, Finanzas (para acceso al sistema, configuración de nóminas)

Informado: nuevo empleado, jefe de equipo.

3. Colaboración entre equipos multifuncionales

Aclara las responsabilidades en equipos complejos (por ejemplo, la alineación entre marketing y el equipo de ventas).

Reduce los malentendidos cuando intervienen varios departamentos.

Mejora la eficiencia en el lanzamiento de productos y las iniciativas estratégicas.

Ejemplo: así es como se pueden definir los roles para el lanzamiento de un nuevo producto en el que participan los departamentos de marketing, equipo de ventas e ingeniería: Responsable: Equipo de marketing (crea contenido de promoción)

Responsable: Gerente de producto (supervisa la estrategia de lanzamiento)

Consultado: Equipo de ventas (proporciona información sobre los clientes)

Informados: ejecutivos, soporte al cliente.

4. TI y gestión del cambio

Garantiza una implementación fluida de los sistemas y los cambios en los procesos.

Evita la confusión sobre quién se encarga de qué durante las transiciones.

Reduce la resistencia al cambio al involucrar a las partes interesadas clave.

Ejemplo Una actualización de software en una organización podría dividirse de la siguiente manera: Responsable: Equipo de TI (ejecuta la actualización)

Responsable: Director de TI (garantiza la completación)

Consultados: Usuarios finales, equipo de seguridad (aportan comentarios sobre el impacto en el sistema)

Informados: Todos los empleados (actualizados sobre los cambios)

5. Cumplimiento normativo y gestión de riesgos

Ayuda a definir la responsabilidad del cumplimiento normativo.

Garantiza la consulta necesaria con los equipos jurídicos o de seguridad.

Reduce el riesgo de incumplimiento y sanciones.

Ejemplo Un proceso de cumplimiento de la privacidad de los datos podría tener los siguientes roles distribuidos: Responsable: Delegado de protección de datos (garantiza el cumplimiento)

Responsable: Director de Cumplimiento Normativo (propietario del proceso)

Consultado: Legal, Seguridad informática (aportaciones legales y técnicas)

Informados: todos los empleados (formados en políticas de datos).

6. Soporte al cliente y gestión de servicios

Define claramente los roles en las operaciones de atención al cliente.

Garantiza la resolución oportuna de los problemas y la rendición de cuentas.

Mejora la satisfacción del cliente y los tiempos de respuesta.

Ejemplo La gestión de las quejas de los clientes en una empresa SaaS puede adoptar la siguiente figura: Responsable: Representantes de soporte al cliente (resolver tickets)

Responsable: Gerente de Soporte (garantiza el cumplimiento del SLA)

Consultado: Equipo de producto (para problemas técnicos)

Informados: Clientes (actualizados sobre el estado de la resolución)

7. Integración de fusiones y adquisiciones (M&A)

Garantiza la integración estructurada de equipos y procesos.

Define quién lidera los diferentes aspectos de la transición.

Minimiza las interrupciones y mejora la colaboración.

Ejemplo En una fusión entre dos empresas, los roles podrían definirse de la siguiente manera: Responsable: Equipo de integración (ejecuta los pasos de la fusión)

Responsable: director de operaciones (supervisa la integración)

Consultados: RR. HH., Finanzas, TI (son proveedores)

Informados: Empleados, inversores

8. Equipos ágiles y DevOps

Aclara las responsabilidades en los flujos de trabajo ágiles.

Ayuda a equilibrar la propiedad en las prácticas de DevOps.

Mejora la colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones.

Ejemplo Los roles en un proceso de implementación continua se pueden dividir como se muestra a continuación: Responsable: Ingenieros de DevOps (implementan y supervisan las actualizaciones)

Responsable: Director de ingeniería (garantiza lanzamientos sin problemas)

Consultado: Equipo de control de calidad, equipo de seguridad (validar código)

Informados: desarrolladores, equipos comerciales.

El modelo RACI es una herramienta versátil que garantiza claridad, responsabilidad y eficiencia en diversas funciones del lugar de trabajo moderno. Ya sea en gestión de proyectos, TI, cumplimiento normativo o atención al cliente, RACI ayuda a los equipos a trabajar de forma más eficaz al eliminar la confusión entre roles.

Ejemplos de la matriz RACI en ClickUp

Con ClickUp, crear tu matriz RACI ideal es más fácil que nunca.

Veamos cuánta flexibilidad ofrece ClickUp para crear gráficos RACI. Hemos creado 5 gráficos RACI de muestra en ClickUp.

1. Gráfico RACI sencillo en vista Documento

Ejemplo de matriz RACI en ClickUp Docs

Aquí tienes un ejemplo perfecto de lo que hemos explicado anteriormente. ClickUp Docs se puede utilizar para crear un gráfico RACI sin complicaciones.

Las partes interesadas a la izquierda, los roles arriba y a la derecha. Jack, Sabrina y Selena son responsables de la gestión del programa, Caroll es la encargada, Samatha es consultada y Ahmed es informado.

Es fantástico que solo haya una persona responsable que desempeñe el rol de responsable en lo que respecta a la gestión de programas. ¡Lo mismo ocurre con el marketing de campañas, el diseño, el marketing de productos, el análisis de datos, el marketing de marca y el éxito de los clientes!

También es fácil detectar que no hay recursos sobreasignados. Jack es la persona responsable de la gestión del programa, el marketing de la marca y el éxito de los clientes, mientras que es responsable del marketing de campañas, está informado sobre el marketing de productos y es consultado para el análisis de datos.

2. Matriz RACI codificada por colores en vista Lista

Matriz RACI codificada por colores en la vista Lista de ClickUp.

La vista Lista de ClickUp nos permite profundizar más en el gráfico RACI. También te permite añadir un toque de color a todo el concepto para que la gestión de proyectos, a veces aburrida, resulte más refrescante. 🌈

De hecho, puede elegir entre varios colores para los roles. Nosotros hemos utilizado el azul para «Responsable», el verde para «Rindiente cuentas», etc. Usted decide cómo personalizar la tabla y los roles a su gusto.

Aquí también tenemos una posición ligeramente diferente de los roles y las tareas. Las tareas del proyecto se enumeran a la izquierda, una debajo de otra, mientras que los nombres y las responsabilidades se encuentran en la parte superior y a la derecha (si prefiere este tipo de visualización, no hay ningún problema).

También puede ver indicadores de prioridad que pueden orientar a todos y señalar las tareas que deben realizarse lo antes posible y las que pueden esperar un poco. 🚩

3. Modelo RACI en vista Tabla

Modelo RACI en la vista Tabla de ClickUp

La vista Tabla de ClickUp le permite profundizar más en su gráfico RACI. Además de ver los roles, las tareas y las prioridades, también puede realizar el seguimiento del estado de cada tarea desde el gráfico.

Los estados son totalmente personalizables; esto es solo un ejemplo de cómo puede nombrarlos y asignarles colores.

4. Ejemplo de gráfico RACI agrupado por estado en ClickUp

Ejemplo de gráfico RACI agrupado por estado en la vista Tabla de ClickUp.

Dentro de la vista Tabla, ClickUp también le permite filtrar y agrupar tareas por nombre, rol, estado, prioridad, etc.

Esto le permitirá profundizar en los detalles esenciales de su gráfico RACI y ver cuáles son las tareas en curso, cuáles quedan por realizar y cuáles están completadas.

5. Roles RACI en las pizarras de ClickUp

Roles RACI en la vista de pizarra de ClickUp

La pizarra de ClickUp facilita la visualización de tareas, roles y roles por separado, todo ello con un toque de color.

Garantiza que todos trabajen en equipo, sin dejar prácticamente espacio para conflictos o bajas tasas de moral.

Lea también: Plantillas de mapas perceptuales

Buenas prácticas para el uso de gráficos RACI

Crear una matriz RACI o de responsabilidades garantiza de forma eficaz la claridad en los roles y responsabilidades. A continuación se indican algunas buenas prácticas que conviene seguir:

1. Defina claramente el alcance

Identifique el proceso, proyecto o flujo de trabajo que requiere un gráfico RACI y establezca objetivos claros para garantizar que se alinee con las metas de la empresa. Mantenga el enfoque para evitar complejidades innecesarias.

2. Identifique todas las actividades y tareas clave

Crea una lista de todas las tareas, decisiones o entregables que requieran la asignación de roles. Asegúrese de que las tareas sean específicas y viables, y no demasiado amplias o vagas.

Ejemplo: En lugar de «Gestionar el proyecto», utilice «Definir el alcance del proyecto», «Aprobar el presupuesto» o «Supervisar el progreso».

3. Defina y haga una lista de las partes interesadas

Identifique todos los roles que participarán en el proceso (equipos, personas, departamentos). Utilice roles o títulos en lugar de nombres para garantizar la escalabilidad.

Ejemplo: Utilice «Director de marketing» en lugar de «John Doe».

4. Asigne los roles RACI con cuidado

Cada rol de la matriz debe tener una responsabilidad clara y diferenciada.

Cada tarea debe tener exactamente una persona «responsable» para evitar confusiones.

Minimice el número de roles «consultados» para agilizar la toma de decisiones.

Equilibre las responsabilidades para evitar sobrecargar a una sola persona o equipo.

Recuerde que un exceso de roles «responsables» o «consultados» ralentizará la ejecución.

Revise el gráfico con todas las partes interesadas clave para garantizar la precisión y abordar cualquier conflicto o solapamiento de roles. Asegúrese el apoyo de los líderes y los miembros del equipo.

6. Mantén la sencillez y la facilidad de lectura

Evite complicar en exceso la matriz de responsabilidades con detalles superfluos. Debe ser accesible para todas las partes interesadas y fácil de entender para cualquiera.

Utilice códigos de colores o formatos para mejorar la visibilidad.

✅ Aquí tiene un ejemplo de formato RACI:

Tarea Responsable (R) Responsable (A) Consultado (C) Informado (I) Defina el alcance del proyecto. Gerente de gestión de proyectos Patrocinador Partes interesadas Miembros del equipo Aprobar el presupuesto Responsable financiero Director financiero Gerente de proyectos de gestión de proyectos Jefes de departamento Desarrollar una estrategia de marketing Equipo de marketing Director de marketing Equipo de ventas Ejecutivos

Actualice el gráfico RACI a medida que avanza el proyecto.

Reevalúe los roles durante los cambios en el equipo, las nuevas prioridades o los cambios en el flujo de trabajo. Manténgalos alineados con las responsabilidades del mundo real.

8. Comuníquese con los equipos y fórmelos

Asegúrese de que todos entiendan su rol y cómo se aplica RACI a ellos.

Forme a los nuevos empleados sobre cómo utilizar RACI de forma eficaz y anime a los equipos a consultar el gráfico RACI cuando tengan dudas.

9. Utilice el gráfico RACI como un documento vivo

Integre la matriz RACI en la documentación del proyecto, las reuniones y los flujos de trabajo para una mejor ejecución.

Lea también: Ejemplos de estructuras organizativas de matriz

¿Quién se beneficia del uso de un gráfico RACI?

Gestores de gestión de proyectos

Un gráfico RACI es una herramienta útil para los gestores de proyectos que necesitan realizar el seguimiento de las diversas tareas y roles asociados a un proyecto. Al realizar el seguimiento de estos roles, ayuda a garantizar que todas las personas que participan en el proyecto se responsabilicen de sus tareas individuales.

Líderes empresariales

Un gráfico RACI también es útil para los líderes empresariales que necesitan definir claramente los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo. Este gráfico también se puede utilizar para identificar lagunas en los roles y responsabilidades y ayudar a desarrollar un plan eficaz para asignar los recursos en consecuencia.

¡RACI para el éxito de tus proyectos con ClickUp!

El acrónimo RACI es útil para definir roles y responsabilidades, ya que proporciona más que un esquema claro, por lo que su trabajo consiste en garantizar que el trabajo y las responsabilidades se distribuyan de forma equitativa. También describe las tareas del proyecto que deben completarse con antelación para eliminar confusiones y cuellos de botella.

Ahora que ha visto estos ejemplos de la matriz RACI, ¡es su turno de probarla por sí mismo! Cargue una de las plantillas, como la plantilla RACI de ClickUp, personalícela a su gusto y comience a delegar tareas y responsabilidades de manera más eficaz.

Pero eso no es todo lo que puede hacer con ClickUp. Con pizarras colaborativas, asistencia con IA, más de 15 vistas personalizadas, seguimiento de metas, gestión del conocimiento, comunicación y gestión de tareas, ClickUp es la única herramienta de gestión de proyectos que necesita. Pruebe hoy mismo el plan Free Forever.

