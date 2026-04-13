10 plantillas gratuitas para el seguimiento de la adopción de funciones

Los equipos de producto inteligentes se centran en la adopción de funciones desde el principio. No necesitas grandes conjuntos de datos para saber si algo funciona. Un pequeño grupo de usuarios que interactúe con una nueva función puede indicarte rápidamente si es valiosa… o un completo fracaso.

¿El reto? Capturar y actuar sobre esos datos de forma estructurada.

Las plantillas de seguimiento de la adopción de funciones te ayudan a supervisar de forma sistemática el uso, medir el impacto y perfeccionar tus decisiones sobre el producto con confianza.

En esta lista, hemos recopilado algunas de las mejores plantillas gratuitas para el seguimiento de la adopción de funciones. Te ayudarán a convertir las primeras señales de los usuarios en decisiones de producto más inteligentes y rápidas.

Las mejores plantillas de seguimiento de la adopción de funciones de un vistazo

¿Qué es el seguimiento de la adopción de funciones?

El seguimiento de la adopción de funciones es el proceso de medir cómo los usuarios descubren, prueban y utilizan de forma constante funciones específicas del producto a lo largo del tiempo. Va más allá del simple recuento de usos para revelar si las funciones aportan valor y se convierten en una parte fundamental de los flujos de trabajo de tus usuarios.

El marco para el seguimiento de la adopción es sencillo:

Descubrimiento: ¿Han encontrado los usuarios la nueva función?

Activación: ¿Lo han probado al menos una vez?

Retención: ¿Vuelven a utilizarlo una y otra vez?

En lugar de reinventar la rueda con cada lanzamiento, puedes utilizar plantillas de seguimiento de la adopción de funciones para estandarizar este proceso de medición. Ofrecen una estructura predefinida para recopilar análisis de productos, organizar los comentarios y supervisar el progreso, todo en un solo lugar.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas entre chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde entre el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. ¡Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic!

¿Cuáles son las métricas clave de adopción de funciones que hay que realizar el seguimiento?

Estos indicadores clave de rendimiento te proporcionan un conjunto de números claros y concisos que te indican cómo está funcionando tu función.

Métricas ¿Qué mide? ¿Por qué es importante? Tasa de adopción de funciones El porcentaje de usuarios que prueban una función específica al menos una vez dentro de un periodo de tiempo determinado Mide el alcance inicial y el conocimiento de la marca Nivel de adopción La frecuencia y la intensidad del uso de las funciones a lo largo del tiempo Distingue entre «usuarios ocasionales» y «usuarios avanzados». Tiempo hasta el primer uso La duración entre el lanzamiento de una función y la primera interacción del usuario con ella Destaca los problemas de visibilidad o las deficiencias en la incorporación Tasa de retención de funciones El porcentaje de usuarios que vuelven tras su primer uso Indica si la función aporta un valor duradero Alcance de la adopción El porcentaje de la base total de usuarios (en todos los segmentos) que ha adoptado la función Revela si la función es específica o de utilidad general

🧠 Dato curioso: A principios de los años 90, el experto en usabilidad Jakob Nielsen hizo un descubrimiento sorprendente: no se necesitan miles de usuarios para detectar problemas en un producto. De hecho, con solo cinco usuarios se pueden revelar hasta el 85 % de los problemas de usabilidad.

Las 10 mejores plantillas para el seguimiento de la adopción de funciones

Las plantillas que se muestran a continuación están diseñadas para ayudarte a recopilar estas métricas de adopción sin tener que crear un sistema de seguimiento personalizado desde cero.

1. Plantilla de informe analítico de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Analiza los datos online con tendencias de sesiones, métricas de rendimiento e información detallada sobre el tráfico utilizando la plantilla de informe de ClickUp Analytics.

Si tus datos de adopción están dispersos en diferentes herramientas de análisis y hojas de cálculo, recopilar una sola actualización te lleva horas. Necesitas la plantilla de informe de ClickUp Analytics. Este marco basado en documentos, sofisticado pero fácil de usar, convierte los datos sin procesar en inteligencia empresarial útil.

La plantilla combina la visualización de datos de alto nivel con la gestión de tareas. Esto permite a tu equipo convertir rápidamente los insights en medidas correctivas, sin necesidad de cambiar de herramienta.

Por qué te gustará esta plantilla:

Convierte conjuntos de datos complejos en tablas organizadas y gráficos sofisticados para identificar las tendencias del mercado de un vistazo

Centralice los indicadores clave de rendimiento (KPI) para optimizar la elaboración de informes ejecutivos y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Organiza, filtra y agrupa métricas como si se tratara de una hoja de cálculo de alto rendimiento utilizando la vista Tabla de ClickUp

Documenta los cambios de un periodo a otro para extraer conclusiones significativas sobre el crecimiento a largo plazo

👀 Ideal para: Analistas de datos y responsables de operaciones que necesitan presentar panorámicas profesionales del rendimiento a las partes interesadas, al tiempo que mantienen organizadas las tareas subyacentes.

🔎 ¿Sabías que...? Los directores de datos y análisis (CDAO) que utilizan con éxito la estructura de datos para gestionar la complejidad se convertirán en motores estratégicos de crecimiento para sus organizaciones. El uso de una plantilla de informe de análisis es el primer paso hacia esa transición.

2. Plantilla de lista de solicitudes de funciones de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Utiliza la plantilla de lista de solicitudes de funciones de ClickUp para priorizar las solicitudes de funciones según su nivel de complejidad y optimizar así la planificación y la ejecución.

Acorta la distancia entre los comentarios de los clientes y tu hoja de ruta de producto con la plantilla de lista de solicitudes de funciones de ClickUp. Puede convertir las sugerencias subjetivas de los usuarios en datos objetivos.

Úsalas como un flujo de trabajo transparente para evaluar nuevas ideas. Esto también ayudará a tu equipo de producto a priorizar las funciones en función de la demanda de los usuarios y la viabilidad de los recursos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Recopila información con los formularios estandarizados de ClickUp para convertir las necesidades de los usuarios y sus datos de contacto en una lista estructurada

Puntuá y clasificá las solicitudes en función del valor estratégico y el esfuerzo de desarrollo utilizando los campos personalizados de ClickUp

Visualiza los cronogramas utilizando la vista Gantt de ClickUp para comprender cómo encajan las nuevas funciones en tus ciclos de lanzamiento actuales.

Analiza la capacidad del equipo y la asignación de recursos para garantizar que se dé prioridad a las funciones de mayor impacto sin sobrecargar al equipo de ingeniería.

👀 Ideal para: Gestores de producto y equipos de SaaS que necesitan un sistema estructurado para recopilar, evaluar y realizar el seguimiento del ciclo de vida de las ideas de nuevas funciones.

💡 Consejo profesional: Mejora este flujo de trabajo con ClickUp Brain, la IA integrada de ClickUp que funciona directamente dentro de tus tareas, documentos y flujos de trabajo. ClickUp Brain puede analizar las ideas de funciones que se reciben, resumir los comentarios de los usuarios y sugerir prioridades en función del impacto y el esfuerzo. Esto convierte tu lista de solicitudes de funciones en un sistema dinámico y que se mejora por sí mismo. Resumir los comentarios y mucho más con ClickUp Brain Así es como Brain puede ayudarte: Resuma automáticamente los comentarios: convierta al instante los largos envíos de los clientes en información clara y útil

Genera tareas a partir de ideas: Convierte las solicitudes de funciones sin procesar en tareas estructuradas de ClickUp con descripciones, subtareas y criterios de aceptación.

Priorización inteligente: identifica las solicitudes de mayor impacto analizando los patrones en tu lista de tareas pendientes

Respuestas instantáneas: haz preguntas como «¿Qué funciones tienen mayor demanda entre los clientes?» y obtén información en tiempo real desde tu entorno de trabajo

Actualizaciones automáticas: Mantén los estados, los campos y el progreso actualizados automáticamente Con ClickUp Brain, tu equipo dedica menos tiempo a gestionar solicitudes y más tiempo a desarrollar las funciones adecuadas con mayor rapidez.

3. Plantilla de matriz de funciones del producto de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Compara las funciones de hardware y software en una matriz estructurada utilizando la plantilla de matriz de funciones de producto de ClickUp.

Evalúa el valor relativo de las diferentes capacidades del producto frente a los costes de desarrollo utilizando la plantilla de matriz de funciones de producto de ClickUp. Se trata de un sistema de categorización multidimensional. Puedes segmentar y comparar funciones de software y hardware en paralelo dentro de un entorno de trabajo unificado.

Esto garantiza que el presupuesto y la energía de tu equipo se destinen exclusivamente a las funciones imprescindibles y de gran impacto que impulsan la adopción por parte de los usuarios.

Por qué te gustará esta plantilla:

Define los requisitos de las funciones y los argumentos de venta únicos con ClickUp Docs antes de trasladarlos a la matriz

Segmente carteras de productos complejas en categorías diferenciadas utilizando los estados personalizados para facilitar la navegación

Aplica una escala de valoración numérica en los Campos personalizados para comparar de forma objetiva el ROI de las actualizaciones previstas.

Visualiza todo tu conjunto de funciones en vistas especializadas de ClickUp y evalúa tu ventaja competitiva

👀 Ideal para: Gestores de producto y jefes de ingeniería que necesitan priorizar de forma objetiva una gran lista de funciones pendientes en función del valor para el cliente y la viabilidad técnica.

4. Plantilla de cronograma de lanzamiento de software de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Visualiza las fases de implementación, desde el concepto y el diseño hasta el lanzamiento, con la plantilla de cronograma de implementación de software de ClickUp.

El lanzamiento de una función puede ser caótico, especialmente cuando los equipos de marketing, ventas e ingeniería utilizan sus propias herramientas, que no están conectadas entre sí. Este proceso inconexo, también conocido como «proliferación de la IA», conduce a un lanzamiento fallido, con usuarios confundidos y un número desalentador de usuarios desde el primer día.

Para optimizar el proceso, utiliza la plantilla de cronograma de implementación de software de ClickUp.

La plantilla hace especial hincapié en la coordinación entre departamentos. Garantiza que los equipos de desarrollo, control de calidad y marketing trabajen en perfecta sincronía desde la concepción hasta la fase final de gestión del lanzamiento.

Por qué te gustará esta plantilla:

Identifica las dependencias técnicas con la vista Gantt de ClickUp para asegurarte de que los requisitos previos esenciales estén completados antes de comenzar la implementación del software.

Define fases de lanzamiento claras con Campos personalizados y filtra las tareas por departamento o ciclo de desarrollo.

Documenta los protocolos de implementación en un repositorio centralizado. Esto proporciona a los equipos una «Guía de inicio» y una fuente de información fiable y coherente.

Establece hitos en ClickUp para marcar la finalización de fases importantes, como las pruebas beta o las auditorías de seguridad finales, manteniendo al equipo motivado y dentro de los plazos previstos.

👀 Ideal para: Gestores de proyectos de TI y equipos de DevOps que necesitan un cronograma visual y estructurado para coordinar lanzamientos de software complejos en varios departamentos.

🎥 ¡Esta guía paso a paso muestra cómo la IA puede optimizar tu campaña de lanzamiento de producto!

5. Plantilla de muestra de plan de implementación de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Organiza las tareas del proyecto en todas las fases con el estado, las prioridades y las asignaciones del equipo utilizando la plantilla de ejemplo de plan de implementación de ClickUp.

Si eres nuevo en la gestión de productos o tu equipo carece de un proceso formal, el lanzamiento de cada función puede resultar estresante. La plantilla de muestra de plan de lanzamiento de ClickUp garantiza que no tiene por qué ser así.

Esta plantilla incluye todo lo necesario para planificar y organizar su lanzamiento, incluidas herramientas para la gestión de recursos y presupuestos. Garantiza el seguimiento de los aspectos logísticos de un lanzamiento, como el gasto del departamento y la capacidad del equipo, con el mismo rigor que los hitos técnicos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Establezca plazos claros para cada fase con la vista de calendario de ClickUp para evitar desviaciones del alcance y retrasos en el lanzamiento

Organiza los entregables del lanzamiento utilizando subtareas anidadas de ClickUp para que se tenga en cuenta hasta el más mínimo recurso de marketing o parche técnico.

Cambia a la vista Gantt de ClickUp para identificar cómo los cambios en el cronograma de un departamento podrían afectar a la fecha de entrega general del producto.

👀 Ideal para: Jefes de gestión de proyectos y responsables de marketing de producto que necesitan un marco integral y económico para coordinar lanzamientos de productos complejos entre varios equipos internos.

6. Plantilla de gestión de la implementación de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Realiza un seguimiento del progreso del servicio con una plantilla centralizada de gestión de la implementación de ClickUp

La plantilla de gestión de la implementación de ClickUp gestiona la transición del equipo de ventas a la prestación del servicio. Los estados personalizados de esta plantilla registran cada microfase del lanzamiento de un servicio, desde la solicitud inicial hasta la aprobación final.

También puedes acceder a ClickUp Views para visualizar el seguimiento de contratos y los solapamientos de servicios en tu formato preferido. Permiten a los equipos de servicios profesionales gestionar grandes volúmenes de incorporación de clientes sin sacrificar la calidad ni incumplir plazos críticos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Añade detalles como los datos de contacto de los consultores, los ingresos previstos y el número de empleados mediante los Campos personalizados para garantizar una implementación a medida.

Identifica conflictos de programación mediante la vista Carga de trabajo para evitar la doble reserva de recursos y mantener una carga de trabajo equilibrada en todo tu equipo de implementación

Planifica las complejas dependencias de los proyectos con la vista Gantt de ClickUp

Supervisa el estado general del proyecto con los paneles de ClickUp para identificar posibles cuellos de botella antes de que afecten a la satisfacción del cliente.

👀 Ideal para: Especialistas en implementación y equipos de servicios profesionales que coordinan simultáneamente la incorporación de múltiples clientes y despliegues de servicios complejos.

⭐️ ¿Flujos de trabajo complejos? La IA agentiva puede ayudarte. En este vídeo, analizamos algunas de las mejores herramientas de IA que puedes probar hoy mismo.

7. Plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Realiza un seguimiento y resuelve las incidencias de forma eficiente con la plantilla de seguimiento de incidencias y errores de ClickUp

Una plantilla específica de ClickUp para el seguimiento de errores y incidencias establece una relación directa entre la gravedad de los errores y las métricas de adopción. Obliga a que cada fallo técnico siga un ciclo de vida documentado, desde el momento en que un usuario encuentra un problema hasta el instante en que se implementa la solución.

Úsalas para sustituir los correos electrónicos y mensajes de Slack dispersos por un backlog técnico estructurado y priorizar las incidencias. Además, te garantizará que tus ingenieros dispongan de las especificaciones exactas del entorno y los pasos de reproducción que necesitan para solucionar una incidencia a la primera.

Por qué te gustará esta plantilla:

Recopila informes de errores mediante formularios personalizados de ClickUp que requieren que los usuarios proporcionen metadatos técnicos obligatorios, como las versiones web de los navegadores

Automatiza el traspaso al equipo de ingeniería con las automatizaciones de ClickUp . Puedes elegir entre notificar al instante a desarrolladores específicos o actualizar los niveles de prioridad en función de la gravedad del problema notificado.

Clasifica los problemas por área de producto para identificar qué partes del código necesitan una solución permanente

Centraliza la documentación técnica y las notas de resolución en los comentarios de las tareas para garantizar que el personal de primera línea pueda proporcionar información precisa a los clientes

👀 Ideal para: Jefes de ingeniería y responsables de control de calidad que necesitan sustituir la elaboración de informes de errores caóticos e informales por un sistema de alta integridad que proteja la experiencia del usuario.

8. Plantilla de lista de control para pruebas de aceptación del usuario de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Planifica y realiza un seguimiento de las tareas de prueba con una plantilla estructurada de lista de control de pruebas de aceptación del usuario (UAT) de ClickUp

La interfaz de usuario y la experiencia de usuario de un producto pueden marcar la diferencia en la experiencia de tus clientes. Por eso resulta tan útil la plantilla de lista de control para pruebas de aceptación del usuario (UAT) de ClickUp. Garantiza que tu software funcione técnicamente a la vez que resuelve los problemas que preocupan a tus usuarios finales.

Cada escenario de prueba de esta plantilla sigue una secuencia verificada de «fases y pasos» para evitar que los fallos críticos de la experiencia de usuario lleguen a la fase de producción. Esta práctica garantiza que todas las partes interesadas dispongan de directrices claras para validar que el producto final está listo para su lanzamiento.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza la vista Gantt de ClickUp para coordinar la disponibilidad de los evaluadores con los hitos de desarrollo, evitando cuellos de botella justo antes de la fecha de lanzamiento.

Segmente las pruebas por área funcional utilizando Campos personalizados para las fases de UAT, separando las comprobaciones de usabilidad del front-end de la validación de la lógica del back-end.

Estandarice los criterios de aprobación/rechazo para garantizar que todos los evaluadores valoren las funciones según los mismos requisitos empresariales

Captura comentarios en tiempo real con las menciones de ClickUp para obtener aclaraciones inmediatas de los ingenieros sobre comportamientos inesperados del software.

👀 Ideal para: responsables de control de calidad y propietarios de productos que necesitan un proceso repetible y a prueba de errores para confirmar que un producto cumple todos los requisitos empresariales y las expectativas de los usuarios antes de su lanzamiento.

9. Plantilla de panel de control de adopción de funciones de Amplitude

vía Amplitude

Sin datos cuantitativos detallados sobre el comportamiento de los usuarios, no es posible comprender el motivo que hay detrás del número de adopción.

Prueba la plantilla del panel de control de adopción de funciones de Amplitude. Va más allá de los clics superficiales para medir cuánto tiempo tarda un usuario en beneficiarse realmente de una nueva función.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de cuántos usuarios únicos descubren tu nueva función cada día para determinar si tus anuncios dentro de la aplicación están funcionando realmente.

Supervisa la tasa de retorno de los usuarios tras su primera interacción con una función, lo que te ayudará a distinguir entre la curiosidad puntual y la formación de un hábito genuino.

Analiza el tiempo medio que tarda un usuario en encontrar valor, para que puedas simplificar las interfaces complejas que ralentizan la adopción.

Segmente el rendimiento por plataforma, lo que permite realizar mejoras en la experiencia de usuario específicas para cada dispositivo

👀 Ideal para: Gestores de producto y growth hackers que necesitan información detallada sobre el comportamiento de los usuarios para acortar la curva de aprendizaje y aumentar el valor de por vida de su base de usuarios.

🦸🏻‍♀️ Supervisa el uso de las funciones con el agente Feature Adoption Tracker de ClickUp. Realiza el seguimiento del uso significativo de las funciones y genera un cuadro de mando para cada cuenta. Supervisa la adopción de funciones por cuenta con el agente Feature Adoption Tracker en ClickUp

10. Plantilla de informe de adopción de Microsoft 365 Copilot de Microsoft

vía Microsoft

La plantilla de informe de adopción de Microsoft 365 Copilot es un marco de análisis en profundidad que va más allá del simple recuento de licencias y revela cómo la IA está cambiando realmente los hábitos de trabajo.

Con esta plantilla, no tendrá que adivinar si su inversión en IA está dando sus frutos. Identifica qué departamentos están desarrollando hábitos sostenibles y cuáles necesitan indicaciones específicas o formación para superar la fase inicial.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de acciones específicas de Copilot en Teams, Outlook y Word para comprobar si los empleados están utilizando la IA para flujos de trabajo avanzados

Utiliza la página de usuarios avanzados para localizar grupos que realizan más de 15 acciones a la semana, lo que te permitirá recopilar sus indicaciones exitosas como modelos a seguir

Compara el rendimiento con el del mercado utilizando el selector de referencias de Adoption Panorama para ver cómo se sitúa el porcentaje de usuarios activos de tu organización.

Adapta el esfuerzo de gestión del cambio filtrando las tendencias de adopción por atributos organizativos, lo que te garantiza no malgastar recursos de formación

👀 Ideal para: responsables de TI y directores de transformación digital que necesitan cuantificar el retorno de la inversión de su implementación de IA e identificar las barreras específicas de cada departamento que impiden una adopción a gran escala.

Convierte los datos sobre funciones en éxitos de producto con ClickUp

Las funciones excelentes no garantizan el éxito; lo que lo garantiza es su adopción. Y sin un sistema claro para hacer el seguimiento de cómo los usuarios descubren, utilizan y vuelven a esas funciones, incluso las mejores ideas pueden fracasar.

Las plantillas de seguimiento de la adopción de funciones proporcionan esa estructura a tu equipo. En lugar de basarte en análisis dispersos o en la intuición, obtienes un marco repetible para medir el rendimiento, identificar puntos de fricción y apostar por lo que realmente funciona.

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp reúne todo esto en un único sistema unificado. Desde la recopilación de solicitudes de funciones y el análisis de métricas de adopción hasta la gestión de implementaciones y el seguimiento de los comentarios, todo permanece conectado, de modo que la información no se pierde y la ejecución nunca se ralentiza.

Empieza a usar ClickUp hoy mismo para optimizar el seguimiento de la adopción de funciones y convertir cada lanzamiento en un éxito cuantificable.

Preguntas frecuentes sobre el seguimiento de la adopción de funciones

¿Cuál es la fórmula para calcular la tasa de adopción de funciones?

La tasa de adopción de funciones se calcula dividiendo el número de usuarios únicos que han realizado una acción específica relacionada con una función entre el número total de usuarios activos durante un periodo de tiempo determinado, y multiplicando el resultado por 100. Para que esta métrica sea útil, define un evento de uso (por ejemplo, hacer clic en un botón frente a completar un flujo de trabajo) y establece un periodo de tiempo coherente, como los últimos 30 días.

¿En qué se diferencia el seguimiento de la adopción de funciones del seguimiento de la adopción de productos?

La principal diferencia entre la adopción de funciones y la adopción de productos es el nivel de detalle. Aunque ambas miden la implicación de los usuarios, realizan un seguimiento de diferentes fases del recorrido del cliente. La adopción de productos analiza si un usuario ha integrado el software en su flujo de trabajo. Por otro lado, la adopción de funciones identifica qué herramientas específicas del producto aportan más valor y cuáles están siendo ignoradas.

¿Con qué frecuencia deben revisar los equipos las métricas de adopción de funciones?

Los equipos de producto deben revisar las métricas de adopción de funciones a diario durante la primera semana tras un nuevo lanzamiento para detectar cualquier problema de inmediato, y luego pasar a revisiones semanales durante el resto del primer mes. Una vez que la adopción se estabiliza, basta con una revisión mensual para hacer el seguimiento de la retención a largo plazo, mientras que una auditoría trimestral ayuda a los equipos a decidir qué funciones de bajo rendimiento deben mejorarse, promocionarse o eliminarse.