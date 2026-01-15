Las 10 mejores alternativas a ONES.com para equipos en [año]

Como muchos programas de gestión de proyectos, ONES.com tiene sus fans y sus detractores. Si estás aquí, es posible que seas uno de estos últimos.

Aunque ONES.com tiene muchas críticas positivas y cumple con la mayoría de los requisitos sobre el papel, muchos equipos consideran que la interfaz es poco intuitiva. También señalan que las funciones de colaboración son insuficientes y que es necesario utilizar varias herramientas para realizar el trabajo.

La mayoría de los equipos actuales no necesitan más software. Necesitan menos herramientas que realmente se comuniquen entre sí. Especialmente cuando la empresa media ya utiliza más de 100 aplicaciones SaaS y cada vez que alguien cambia de pestaña se pierde información contextual importante.

Así que analizamos qué utilizan los equipos cuando ONES.com no es suficiente.

Hemos evaluado las alternativas más populares a ONES.com en función de su eficacia en:

Consolida el trabajo

Fomenta la colaboración real.

Aplica la IA de forma práctica y

Adáptate al crecimiento de tus equipos

Analicémoslas.

Alternativas a ONES.com de un vistazo

Herramienta Lo mejor para Función destacada Precios* ClickUp Gestión del trabajo todo en uno con IA para equipos de todos los tamaños. ClickUp Brain y Super Agents para la automatización del trabajo utilizando IA sensible al contexto. Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones. Jira Equipos de desarrollo de software ágil de medianas y corporaciones. Gestión avanzada de sprints y backlogs. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 9,05 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Trello Gestión visual de tareas al estilo Kanban para equipos pequeños. Tableros intuitivos de arrastrar y soltar Plan Free disponible; planes de pago a partir de 6 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Notion Documentos flexibles y gestión del conocimiento para equipos de startups y medianas empresas. Bases de datos relacionales con capacidades wiki. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes; precios personalizados para empresas. Asana Coordinación de equipos multifuncionales para equipos de medianas y grandes corporaciones. Modelo de datos Work Graph que correlaciona las relaciones entre las personas y las tareas en tu entorno de trabajo. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 13,49 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Monday Automatización personalizable del flujo de trabajo para equipos de pymes y corporaciones. Sistema operativo visual para el trabajo con más de 200 integraciones. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Wrike Gestión de recursos empresariales para equipos de medianas y grandes corporaciones. Revisión y aprobación avanzadas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Basecamp Comunicación y proyectos sencillos para equipos pequeños y agencias. Gestión de proyectos sencilla y sin complicaciones. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 15 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Zoho Proyectos Equipos en crecimiento que se preocupan por el presupuesto Herramienta de gestión de proyectos asequible y con todas las funciones. Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 5 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones. Smartsheet Seguimiento de proyectos estilo hoja de cálculo para corporaciones y organismos gubernamentales. Interfaz de hoja de cálculo familiar con funciones avanzadas de gestión de proyectos. Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones.

Las mejores alternativas a ONES.com

Algunas alternativas a ONES.com están diseñadas para desarrolladores. Otras se centran en la documentación, la coordinación o la automatización. Algunas intentan hacerlo todo, pero solo una lo consigue realmente. Empecemos por esa, también conocida como ClickUp.

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión integral del trabajo basada en IA)

Prueba ClickUp gratis. Reúne tus tareas, proyectos, documentos y chats en el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp.

Imagina una semana típica.

Tu hoja de ruta está en una herramienta. Las tareas están en otra. Las conversaciones tienen lugar en el chat. La documentación está enterrada en algún otro lugar. Cada actualización requiere copiar, pegar o volver a explicar lo que ya existe, solo que en una aplicación diferente.

Este tipo de expansión del trabajo es la razón por la que muchos equipos que utilizan herramientas como ONES.com se topan con un muro.

ClickUp está diseñado para el escenario exactamente opuesto.

En lugar de obligar a los equipos a gestionar los proyectos en torno a sus herramientas, ClickUp reúne tareas, proyectos, documentos, conversaciones, automatización e inteligencia artificial en un único entorno de trabajo convergente. ¿El resultado? Menos cambios. Menos lagunas. Y mucho menos « trabajo sobre el trabajo». Pasa de la dispersión laboral a la convergencia con ClickUp.

Un único sistema para planificar, ejecutar y actualizar el trabajo.

En ClickUp, tus proyectos no son contenedores aislados. Son sistemas vivos.

Tus documentos se conectan con las tareas. Las tareas individuales de ClickUp se conectan con las metas compartidas. Las conversaciones tienen lugar en ClickUp Chat, directamente donde se desarrolla el trabajo, por lo que no es necesario que las reconcilies mentalmente más tarde. Ya sea que estés gestionando el lanzamiento de un producto, la planificación de sprints u operaciones interfuncionales, todo permanece vinculado a la misma fuente única de verdad.

Esa es la mayor diferencia que notan los equipos cuando dejan de usar herramientas que se centran mucho en la estructura, pero que no dan la talla en la colaboración diaria.

💡 Consejo profesional: Cree el flujo de trabajo exacto que necesita su equipo con la gestión flexible de tareas de ClickUp Tasks, que incluye campos personalizados de ClickUp para el seguimiento de datos únicos, personas asignadas múltiples de ClickUp para la propiedad compartida y dependencias de tareas de ClickUp para garantizar que el trabajo se realice en el orden correcto. Utiliza las prioridades de tareas de ClickUp (urgente, alta, normal o baja) para aclarar en qué debe centrarse tu equipo a continuación.

Vea el trabajo tal y como usted lo necesita.

No todo el mundo piensa en listas. O en tableros. O en cronogramas.

Tú y tu equipo podéis cambiar entre más de 15 vistas de ClickUp sin duplicar el trabajo. Las mismas tareas pueden aparecer como una lista para operaciones, un tablero para equipos ágiles, un diagrama de Gantt para gestores de proyectos o un calendario para directivos.

Automatización e IA que realmente entienden tu trabajo.

ClickUp no trata la automatización y la IA como complementos. En cambio, se basan en tus documentos, tareas y chat, haciendo referencia al contexto de tu entorno de trabajo.

Con las automatizaciones integradas de ClickUp, los equipos pueden eliminar las tareas repetitivas y laboriosas (actualizaciones de estado, asignaciones y notificaciones) sin necesidad de escribir código. Y con ClickUp Brain, tu asistente de IA se vuelve contextual en lugar de genérico.

Obtenga respuestas contextuales de su entorno de trabajo rápidamente con ClickUp Brain.

Puede utilizarlo para hacer preguntas sobre sus proyectos. Resuma hilos de tareas largos. Genere actualizaciones. Ejecute acciones como crear y asignar tareas o elaborar documentos e informes de proyectos, todo ello dentro del mismo entorno de trabajo donde ya se encuentran sus datos.

Incluso puedes hacer una mención de @brain en un comentario, como si fuera un compañero de equipo, para obtener ayuda justo donde estás trabajando.

💡 Consejo profesional: La mayoría de las herramientas de IA esperan instrucciones. Los superagentes de ClickUp no. Los superagentes son compañeros de equipo de IA a los que puedes asignar tareas, realizar menciones en comentarios o activar a través de eventos, igual que a un compañero de equipo humano. Ejecutan acciones ambientales, programadas o basadas en desencadenantes en tareas, documentos y chats, utilizando todo el contexto del entorno de trabajo y el conocimiento de la empresa para actuar de forma autónoma. Esto significa que puedes delegar el trabajo continuo, como supervisar los obstáculos, generar actualizaciones semanales o escalar los riesgos, sin tener que dar indicaciones manuales a la IA cada vez. Tú lideras. Tus superagentes se encargan del seguimiento.

Más información sobre Super Agents aquí 👇🏽

Pero, ¿qué es lo que realmente destaca a ClickUp en una era en la que proliferan las herramientas? Es su capacidad para funcionar a la perfección con las herramientas en las que ya confías: Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce y cientos más. En lugar de imponer un enfoque de sustitución total, actúa como un centro de comandos empresarial que lo integra todo.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La amplitud de funciones puede abrumar a los usuarios nuevos.

La experiencia de escritorio es mejor que la aplicación móvil para usuarios avanzados.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Comentario de un usuario de G2:

La flexibilidad de ClickUp es la mayor ventaja para nosotros. Hemos personalizado todo el entorno de trabajo en función de nuestros flujos de trabajo empresariales, en lugar de ajustar nuestros procesos a la herramienta. La utilizamos en los departamentos de Éxito del Cliente, Crecimiento, Operaciones, Cumplimiento Normativo, Finanzas y Tecnología, y tener todo en un solo lugar nos ha proporcionado una estructura sólida y una gran visibilidad. Los estados, campos, automatizaciones y paneles personalizados nos ayudan a gestionar la incorporación, el cumplimiento normativo, las integraciones y el seguimiento interno de forma fluida, con mucha menos dependencia de los correos electrónicos y los seguimientos.

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal utilizar una sola plataforma? Como entorno de trabajo de IA convergente, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

2. Jira (la mejor opción para equipos de desarrollo de software ágil)

a través de Atlassian

Si tu equipo se dedica a desarrollar software, probablemente tu jornada laboral comience con una lista de tareas pendientes.

Historias que esperan ser pulidas. Incidencias que compiten con las funciones. Epics que abarcan varios equipos. Lanzamientos vinculados a dependencias que no pueden fallar. En este mundo, las herramientas de proyectos ligeras se desmoronan rápidamente.

Pero Jira está diseñado para ser el software de gestión de proyectos para equipos que siguen metodologías ágiles. Desde el momento en que creas un proyecto, todo se estructura en torno a backlogs, Sprints y flujos de trabajo. Esta rigidez puede ser una ventaja para los equipos de ingeniería. Pero también significa que Jira funciona mejor cuando todos los que lo utilizan comprenden profundamente la metodología ágil.

Jira funciona mejor cuando se combina con herramientas como Confluence, Bitbucket y Jira Service Management. Juntas, forman una pila estrechamente integrada para equipos de software. ¿La contrapartida? La colaboración, la documentación y la comunicación suelen estar repartidas entre varios productos de Atlassian, en lugar de en un único entorno de trabajo.

Las mejores funciones de Jira

Planifica y ejecuta sprints con tableros Scrum y Kanban dedicados, backlogs y carriles.

Realice un seguimiento del trabajo a gran escala utilizando epics, versiones y hojas de ruta avanzadas para obtener visibilidad entre equipos.

Consulta y informe sobre problemas con Jira Query Language (JQL) para obtener filtros precisos e información detallada.

Utiliza la inteligencia integrada de Atlassian para resumir problemas, generar casos de prueba a partir de requisitos y buscar trabajo utilizando lenguaje natural.

Limitaciones de Jira

Curva de aprendizaje pronunciada para usuarios sin conocimientos técnicos o equipos multifuncionales.

Los costes pueden aumentar rápidamente con los planes premium y los complementos del mercado.

La colaboración a menudo requiere combinar Jira con herramientas adicionales de Atlassian.

Precios de Jira

Free

Estándar: 9,05 $/usuario/mes

Premium: 18,30 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 7300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Un crítico de Capterra comparte opiniones contradictorias:

Es bueno para realizar el seguimiento de las incidencias del modelo y planificar sprints. Puedo ver qué tareas están pendientes de implementación. El tablero Kanban me ayuda a pasar fácilmente las tareas de «en curso» a «terminadas»... A veces tarda mucho en cargarse. Hay demasiados botones y ajustes, lo que me confunde. Configurar un flujo de trabajo sencillo lleva demasiado tiempo. Resulta pesado para proyectos pequeños.

Es bueno para realizar el seguimiento de las incidencias del modelo y planificar sprints. Puedo ver qué tareas están pendientes de implementación. El tablero Kanban me ayuda a pasar fácilmente las tareas de «en curso» a «terminadas»... A veces tarda mucho en cargarse. Hay demasiados botones y ajustes, lo que me confunde. Configurar un flujo de trabajo sencillo lleva demasiado tiempo. Resulta pesado para proyectos pequeños.

👀 ¿Sabías que...? Aunque Jira es muy potente para los desarrolladores, ClickUp ofrece funciones ágiles comparables, como sprints, puntos de historia y gráficos de burndown, dentro de una plataforma más accesible que puede utilizar toda tu organización.

3. Trello (la mejor opción para la gestión visual de tareas al estilo Kanban)

a través de Trello

Trello es la opción ideal para equipos que buscan una gestión de tareas intuitiva y visual sin una curva de aprendizaje pronunciada. Su núcleo es el tablero Kanban, un sencillo sistema de tarjetas y columnas que hace que el seguimiento del progreso sea tan fácil como mover una nota adhesiva.

Esa simplicidad es la mayor fortaleza de Trello. Y su mayor límite.

A medida que el trabajo se vuelve más complejo, los equipos suelen empezar a añadir Power-Ups, reglas de automatización e integraciones para sacar más partido a Trello. En ese momento, lo que comenzó como una herramienta visual ligera puede empezar a parecer insuficiente, especialmente cuando se trata de la elaboración de informes, dependencias o coordinación entre equipos.

Las mejores funciones de Trello

Visualiza los flujos de trabajo al instante utilizando tableros Kanban intuitivos y tarjetas de arrastrar y soltar.

Automatice las acciones rutinarias con las reglas y los desencadenantes sin código de Butler.

Genera contenido con IA para resumir tarjetas, crear listas de control o intercambiar ideas.

Comparte fácilmente el progreso reflejando tarjetas en varios tableros.

Limitaciones de Trello

Los tableros grandes con miles de tarjetas pueden resultar difíciles de gestionar.

Los planes gratuitos y de nivel inferior restringen la automatización y la personalización.

No está diseñado para dependencias complejas ni proyectos con múltiples capas.

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $/usuario/mes

Premium: 12 $/usuario/mes

Corporación: 17,50 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Un usuario de G2 informa:

Me gusta usar Trello para la gestión de proyectos y tareas, ya que ayuda a manejar múltiples tareas al mismo tiempo y facilita la revisión... A veces es difícil gestionar proyectos complejos y proyectos a largo plazo.

Me gusta usar Trello para la gestión de proyectos y tareas, ya que ayuda a manejar múltiples tareas al mismo tiempo y facilita la revisión... A veces es difícil gestionar proyectos complejos y proyectos a largo plazo.

4. Notion (la mejor opción para documentos flexibles y gestión del conocimiento)

vía Notion

A diferencia de las herramientas de gestión de proyectos estructuradas que te obligan a utilizar listas y flujos de trabajo, el sistema basado en bloques de Notion te permite crear el entorno de trabajo que tú quieras. Combina la toma de notas, documentos, wikis, bases de datos, calendarios y un ligero seguimiento de proyectos en una interfaz flexible, que actúa como un sistema de gestión de proyectos y de gestión del conocimiento, todo en uno.

Puedes crear bases de datos relacionales que enlacen el trabajo con documentos, convertir cualquier vista en tableros o calendarios e integrar archivos multimedia y archivos directamente en el lugar donde se realiza el trabajo.

Esa flexibilidad tiene sus ventajas e inconvenientes. Notion no impone una estructura, lo que significa que crear sistemas de proyectos complejos requiere tiempo y un diseño minucioso. Y aunque ofrece compatibilidad con vistas de bases de datos y seguimiento de tareas, no ofrece de forma nativa una automatización profunda ni una planificación avanzada de recursos como las herramientas de gestión de proyectos diseñadas específicamente para ello.

Las mejores funciones de Notion

Utiliza el asistente de IA integrado, Notion AI, para escribir, resumir investigaciones y generar ideas directamente en tus documentos.

Cree bases de conocimiento completas con páginas anidadas, medios enriquecidos y edición colaborativa.

Gestiona tu tiempo junto con tus tareas y proyectos con el calendario de Notion.

Empieza rápidamente utilizando una de las miles de plantillas creadas por la comunidad Notion.

Limitaciones de Notion

El enfoque de «página en blanco» puede resultar abrumador para los nuevos usuarios, y la creación de sistemas complejos requiere una inversión de tiempo considerable.

El rendimiento puede ralentizarse en entornos de trabajo con miles de páginas o bases de datos muy grandes.

Precios de Notion

Free

Más : 12 $/usuario/mes

Empresa : 24 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 9200 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un usuario de Capterra comparte:

He podido guardar ideas para campañas, notas de clientes y calendarios en un solo lugar, lo que me ha permitido eliminar las hojas de cálculo y la confusión de última hora... No me gusta que las páginas complicadas puedan asustar a los principiantes y que la incorporación requiera más discusión en comparación con herramientas menos complicadas.

He podido guardar ideas para campañas, notas de clientes y calendarios en un solo lugar, lo que me ha permitido eliminar las hojas de cálculo y la confusión de última hora... No me gusta que las páginas complicadas puedan asustar a los principiantes y que la incorporación requiera más discusión en comparación con herramientas menos complicadas.

5. Asana (la mejor para la coordinación de equipos multifuncionales)

vía Asana

¿Le cuesta establecer la conexión entre los objetivos estratégicos de su empresa y el trabajo diario que realizan sus equipos? Cuando el trabajo se realiza en departamentos aislados, se pierde la visión clara del progreso de los proyectos en toda la organización. Esta descoordinación hace que los equipos puedan estar ocupados, pero no sean productivos, ya que trabajan en tareas que no contribuyen a alcanzar las metas clave.

Asana resuelve esto proporcionando una coordinación interfuncional a gran escala. Su modelo de datos Work Graph, de desarrollo propio, correlaciona de forma inteligente las relaciones entre personas, tareas y metas. ¿El resultado? Los líderes obtienen claridad en todos los niveles.

Y aunque sus funciones de IA no sustituirán tu estrategia de gestión de proyectos, pueden resumir información y recomendar ajustes en el flujo de trabajo que ayuden a los equipos a seguir avanzando.

Las mejores funciones de Asana

Conecta el trabajo con las metas de la empresa mediante vistas de cartera , alineación estratégica e informes en tiempo real.

Crea flujos de trabajo y automatizaciones personalizados impulsados por IA con AI Studio, que no requiere código.

Visualiza el trabajo con listas, tableros, un cronograma, un calendario y una vista Carga de trabajo para planificar los recursos.

Alinea el trabajo a nivel de equipo con los objetivos generales de la empresa y realiza el seguimiento del progreso con paneles de control avanzados.

Limitaciones de Asana

El precio es más alto en comparación con las alternativas básicas, especialmente en la facturación mensual.

No está diseñado como un entorno de trabajo único para documentos, tareas y mensajes, por lo que es posible que tengas que invertir en otras herramientas.

Algunos usuarios han expresado su preocupación por las prácticas de renovación automática y facturación.

Precios de Asana

Free

Starter: 13,49 $/usuario/mes

Avanzado: 30,49 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 12 800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Según un crítico de G2:

Las diversas vistas visuales, como la lista, el tablero y el cronograma, facilitan la visualización de las prioridades y los plazos de un vistazo. Además, las automatizaciones y las integraciones ayudan a minimizar el esfuerzo manual y garantizan que todo se mantenga sincronizado... Muchas herramientas avanzadas, como los cronogramas, las metas y la elaboración de informes, solo están disponibles en planes más caros, lo que puede suponer un aumento de los costes a medida que tu equipo crece.

Las diversas vistas visuales, como la lista, el tablero y el cronograma, facilitan la visualización de las prioridades y los plazos de un vistazo. Además, las automatizaciones y las integraciones ayudan a minimizar el esfuerzo manual y garantizan que todo se mantenga sincronizado... Muchas herramientas avanzadas, como los cronogramas, las metas y la elaboración de informes, solo están disponibles en planes más caros, lo que puede suponer un aumento de los costes a medida que tu equipo crece.

6. Monday (la mejor para la automatización personalizable de flujos de trabajo)

Si el proceso de su equipo es único y las herramientas de gestión de proyectos estándar no se ajustan a sus necesidades, monday puede ser una buena opción. El flexible sistema operativo de trabajo de monday ofrece una amplia personalización a través de tableros visuales y coloridos y automatización sin código.

Puede conectar de forma intuitiva el trabajo entre departamentos, integrar aprobaciones en los flujos de trabajo y configurar acciones repetibles. Sin embargo, dado que se construyen muchos flujos de trabajo a partir de sus componentes modulares, los equipos que no cuentan con un plan de proceso claro pueden dedicar más tiempo al diseño que a la ejecución.

Las mejores funciones de Monday

Utiliza más de 20 tipos de columnas diferentes, incluyendo estado, fórmula y dependencia, para crear tu tablero perfecto.

Crea recetas de automatización «si esto, entonces aquello» para gestionar tareas repetitivas, con diferentes límites de acción en función de tu plan.

Cambie entre las vistas Tabla, Kanban, Cronograma, Calendario, Gráfico y Carga de trabajo para ver sus datos desde diferentes ángulos.

Utiliza el asistente de IA de Monday para generar tareas, crear contenido e incluso elaborar fórmulas complejas.

Accede a productos independientes pero conectados para la gestión del trabajo, CRM, desarrollo de software y servicio al cliente.

Limitaciones de Monday

El precio por asiento se vende por lotes (por ejemplo, 3, 5 o 10 asientos a la vez), lo que puede obligarte a pagar por asientos que no necesitas.

Las condiciones de facturación a invitados pueden resultar confusas y dar lugar a actualizaciones inesperadas del plan.

Precios de Monday

Free

Estándar: 14 $/usuario/mes

Ventaja: 24 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday

G2: 4,7/5 (más de 10 900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday?

Un usuario de G2 comparte tanto las ventajas como las desventajas:

Me encanta el hecho de tener todas las opciones posibles para estar al tanto de las tareas, asignar trabajo a mi equipo y definir los pasos críticos de los procesos... La automatización parece fallar de vez en cuando. Me gustaría que funcionara mejor y que tal vez un administrador gestionara cada conexión interrumpida mediante una notificación cuando se produce la interrupción.

Me encanta el hecho de tener todas las opciones posibles para estar al tanto de las tareas, asignar trabajo a mi equipo y definir los pasos críticos de los procesos... La automatización parece fallar de vez en cuando. Me gustaría que funcionara mejor y que tal vez un administrador gestionara cada conexión interrumpida mediante una notificación cuando se produce la interrupción.

7. Wrike (la mejor para la gestión de recursos empresariales)

a través de Wrike

Tu agencia de marketing o creativa tiene dificultades para gestionar la capacidad del equipo y un proceso de aprobación caótico. Sin una visibilidad clara de quién está sobrecargado de trabajo y quién está disponible, no puedes asignar los recursos de forma eficaz, lo que provoca agotamiento y retrasos en los proyectos. Los comentarios sobre los activos creativos se encuentran dispersos en correos electrónicos y mensajes de chat, lo que provoca un proceso de aprobación caótico y ciclos de revisión interminables.

Si ese es tu caso, los flujos de trabajo de gestión de recursos y Revisión de Wrike pueden resultarte útiles. A los usuarios les encanta Wrike por sus funciones de colaboración y sus paneles, que simplifican la gestión de múltiples partes interesadas y entregables.

Las mejores funciones de Wrike

Gestiona las tareas repetitivas con Work Intelligence, un conjunto de herramientas de IA que incluye un copiloto para preguntas y respuestas, predicción de riesgos para proyectos y agentes de IA para automatizar flujos de trabajo.

Visualiza la carga de trabajo del equipo en tiempo real para tomar decisiones informadas sobre la dotación de personal y evitar el agotamiento.

Revisa y aprueba más de 30 tipos de activos creativos, incluidos vídeos y documentos, con herramientas de marcado sobre imágenes.

Organiza el trabajo en múltiples dimensiones aplicando etiquetas a tareas, proyectos y carpetas para realizar la elaboración de informes flexibles.

Limitaciones de Wrike

Complejidad y curva de aprendizaje pronunciada, especialmente al realizar el ajuste para equipos grandes.

El nivel de soporte al cliente que recibes suele depender del nivel de precios que tengas.

No es tan adecuado para el seguimiento de proyectos ligeros o ad hoc.

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $/usuario/mes

Empresa: 25 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4400 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 2800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Esto es lo que opinaba un crítico de Capterra:

En general, mi experiencia con Wrike es de 3 estrellas. Es potente y claramente capaz, pero su uso resulta más pesado de lo necesario. La curva de aprendizaje es pronunciada e, incluso una vez que lo entiendes, el día a día sigue sin ser tan intuitivo como otras plataformas.

8. Basecamp (la mejor opción para la comunicación sencilla entre equipos y proyectos)

vía Basecamp

Basecamp adopta un enfoque «sencillo» del trabajo. Su mayor fortaleza es que tiene menos funciones superfluas y se centra en hacer bien lo básico. Muchos equipos que no buscan flujos de trabajo sofisticados ni una personalización profunda disfrutan de la rapidez con la que los nuevos miembros pueden incorporarse, ver lo pendiente y empezar a contribuir.

Esto lo hace ideal para equipos o agencias más pequeños que solo quieren una comunicación clara y un seguimiento básico de los proyectos sin «campanas y silbatos».

Al mismo tiempo, esa simplicidad tiene sus límites. Basecamp no ofrece funciones integradas como dependencias de tareas, elaboración de informes avanzados o generadores de automatización nativos que se encuentran en las plataformas modernas de gestión de proyectos. Está diseñado para reemplazar los hilos de correo electrónico dispersos y las hojas de cálculo ad hoc, no para gestionar carteras de proyectos complejos o procesos automatizados.

Las mejores funciones de Basecamp

Hilos de discusión centralizados para cada proyecto con tableros de mensajes que sustituyen a las cadenas de correos electrónicos dispersas.

Consigue un calendario de proyectos compartido para realizar el seguimiento de los plazos y hitos importantes.

Utiliza Campfire chat, una sala de chat en tiempo real para conversaciones rápidas e informales entre los miembros del equipo dentro de cada proyecto.

Pide a tu equipo que te informe periódicamente sobre el estado de los proyectos mediante comprobaciones automáticas.

Limitaciones de Basecamp

Carece de muchas funciones avanzadas que se encuentran en otras herramientas de gestión de proyectos, como diagramas de Gantt, control de tiempo y campos personalizados.

No hay gestión de recursos integrada para realizar el seguimiento de la capacidad o la carga de trabajo del equipo.

Su estructura de proyectos plana puede no ser adecuada para organizaciones que gestionan iniciativas complejas y con múltiples capas.

Precios de Basecamp

Free

Pro : 15 $/usuario/mes

Plus ilimitado: 299 $ al mes (facturado anualmente, para todo el equipo)

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2: 4,1/5 (más de 5400 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Un usuario de G2 considera que la simplicidad es tanto la fortaleza como el límite de Basecamp:

Las tareas, los debates, los archivos y los cronogramas son fáciles de encontrar, lo que reduce el ruido y las idas y venidas constantes. Ayuda a los equipos a mantenerse alineados sin convertir la gestión de proyectos en un trabajo a tiempo completo... La falta de elaboración de informes avanzados, dependencias detalladas de las tareas y vistas flexibles dificulta la gestión de equipos más grandes o que se mueven rápidamente.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Basecamp

9. Zoho Projects (ideal para equipos en crecimiento que cuidan su presupuesto)

a través de Zoho

¿Tu startup o pequeña empresa necesita una herramienta de gestión de proyectos con todas las funciones? ¿Te preocupa el precio de las herramientas para corporaciones?

Zoho Projects combina la gestión de tareas y hitos, diagramas de Gantt, control de tiempo, seguimiento de incidencias, elaboración de informes y automatización básica en un hub de proyectos rentable. Es una buena opción cuando los presupuestos son ajustados y no se necesita una asistencia profunda de IA ni un entorno de trabajo que lo abarque todo.

Como forma parte del amplio ecosistema de Zoho (con más de 50 aplicaciones), también puedes conectarlo a herramientas de chat, sistemas CRM, calendarios y otras aplicaciones que tu equipo ya utiliza. Esto es una ventaja si prefieres una pila modular a una plataforma todo en uno.

Las mejores funciones de Zoho Projects

Crea cronogramas visuales de proyectos con dependencias de tareas y análisis de rutas críticas en diagramas de Gantt.

Registra las horas facturables y no facturables con hojas de horas integradas e integraciones de facturación.

Accede a un módulo específico para identificar, realizar el seguimiento y resolver errores y problemas para equipos de software.

Conéctese sin problemas con otras aplicaciones de Zoho, como Zoho CRM, Zoho Desk y Zoho Books.

Automatiza el trabajo rutinario utilizando plantillas y reglas del flujo de trabajo.

Limitaciones de Zoho Projects

Las dependencias de tareas y la elaboración de informes pueden parecer básicos para equipos más grandes.

La gestión avanzada de carteras y los conocimientos de IA son limitados.

Precios de Zoho Projects para proyectos

Free

Premium: 5 $/usuario/mes

Enterprise: 10 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects para proyectos

G2: 4,3/5 (más de 500 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 840 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Projects?

Muchas reseñas de G2 reflejan la misma opinión:

Me gusta cómo organiza el trabajo a través de tareas, hitos y diagramas de Gantt, lo que facilita el seguimiento del progreso y los plazos de un vistazo. Aprecio las funciones de colaboración, como los comentarios, el uso compartido de archivos y las fuentes de actividad, que mantienen todo en un solo lugar... La interfaz de usuario de Zoho Projects resulta un poco abarrotada cuando se gestionan proyectos grandes o complejos, y hay una curva de aprendizaje para las funciones avanzadas, como la automatización y las dependencias.

10. Smartsheet (la mejor para el seguimiento de proyectos en formato hoja de cálculo)

a través de Smartsheet

Smartsheet combina la familiaridad de las hojas de cálculo con la estructura de una herramienta de gestión de proyectos. Si tú y tu equipo alguna vez han deseado que una hoja de cálculo hiciera más, como visualizar los cronogramas de los proyectos, realizar la automatización de los flujos de trabajo o centralizar la elaboración de informes, Smartsheet lo ofrece todo en una sola interfaz.

El diseño reduce la barrera de entrada para los usuarios avanzados de Excel, al tiempo que añade potentes capacidades de gestión de proyectos. Smartsheet también ofrece compatibilidad con múltiples perspectivas de proyecto (cuadrícula, calendario, vista Gantt, vistas de tarjetas) y las vincula a la misma hoja subyacente, para que tus planes y tu progreso permanezcan sincronizados.

Las mejores funciones de Smartsheet

Utiliza su plataforma de automatización de bajo código para crear flujos de trabajo complejos y multifuncionales.

Aproveche las ventajas de las certificaciones de seguridad de nivel gubernamental, como la autorización FedRAMP Moderate y DoD IL4, que lo convierten en una opción muy popular para el trabajo en el sector público.

Estandarice los procesos y obtenga visibilidad a nivel de cartera a través del Centro de control.

👀 ¿Sabías que...? 📌 FedRAMP Moderate significa que Smartsheet está aprobado por el gobierno federal de EE. UU. para manejar datos de impacto moderado, es decir, información que no es clasificada pero que aún requiere fuertes protecciones (por ejemplo, operaciones internas de agencias, datos de contratistas, flujos de trabajo regulados). 📌 DoD IL4 (Nivel de impacto 4) significa que Smartsheet puede ser utilizado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y sus contratistas para información controlada y no clasificada, bajo estrictos controles de seguridad y acceso.

Limitaciones de Smartsheet

La sintaxis de las fórmulas es diferente a la de Excel, lo que puede suponer una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios avanzados.

El rendimiento puede verse afectado en hojas con un número muy elevado de filas (más de 20 000).

El coste total puede aumentar significativamente con las funciones premium y los conectores.

Precios de Smartsheet

Ventaja: 12 $/usuario/mes

Empresa: 24 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Gestión avanzada del trabajo: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,4/5 (más de 21 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Smartsheet?

Aquí tienes las ventajas y desventajas directamente extraídas de una reseña de Capterra:

Smartsheet permite una gestión flexible de proyectos y la colaboración en equipo con actualizaciones y comentarios en tiempo real. Podemos organizar las tareas dentro de nuestro equipo y asignarlas según sea necesario... El formato del texto y la navegación por Smartsheet para las tareas pueden llevar mucho tiempo si no se tiene experiencia con él.

Elegir la alternativa adecuada a ONES.com para tu equipo

La mejor alternativa a ONES.com para ti depende, en última instancia, de por qué tu configuración actual te parece limitante. Los equipos de desarrollo pueden inclinarse por Jira para tener un mejor control, mientras que aquellos que buscan simplicidad pueden preferir Trello o Basecamp.

Pero si su principal reto es la dispersión del contexto (tareas en una herramienta, documentos en otra, conversaciones en otro lugar y automatización añadida posteriormente), sustituir ONES.com por otra herramienta de un solo propósito no resolverá el problema de fondo.

En esos casos, la alternativa más sólida es una plataforma que consolide el trabajo de principio a fin: planificación, ejecución, colaboración, automatización e IA. Una plataforma como ClickUp.

🧠 Dato curioso: ¡Más de 4 millones de equipos ya utilizan ClickUp y alrededor del 97 % de ellos afirman haber mejorado su eficiencia desde que se pasaron a ClickUp!

¿Quieres ver cómo es un entorno de trabajo conectado? ¡Prueba ClickUp gratis hoy mismo!

Preguntas frecuentes (FAQ)

La mayoría de las herramientas modernas de gestión de proyectos ofrecen funciones de importación de archivos CSV o Excel, y algunas proporcionan asistencia dedicada para la migración de equipos más grandes. Puede exportar sus datos desde ONES.com, correlacionar los campos con la estructura de la nueva plataforma y realizar una importación de prueba con un solo proyecto antes de migrar todo.

Aunque varias alternativas ofrecen planes gratuitos, normalmente no son adecuados para uso empresarial debido a las limitaciones en cuanto a funciones, seguridad y soporte. Los planes gratuitos son excelentes para evaluar la funcionalidad básica de una herramienta antes de comprometerse con un plan de pago que satisfaga los requisitos de la corporación.

Las herramientas tradicionales de gestión de proyectos se centran en el seguimiento del trabajo. Las herramientas basadas en IA van más allá del simple seguimiento de tareas, ya que automatizan el trabajo repetitivo, ofrecen sugerencias inteligentes y resumen la información para ahorrarte tiempo. Una IA verdaderamente consciente del contexto, como ClickUp Brain, comprende las relaciones entre tus proyectos, documentos y conversaciones para ofrecerte una asistencia más relevante y eficaz.

El intervalo de tiempo de incorporación puede variar desde unos pocos días para herramientas sencillas hasta varias semanas para plataformas empresariales complejas. El mejor enfoque es comenzar con las funciones básicas que resuelven los principales puntos débiles de su equipo y, luego, introducir gradualmente capacidades más avanzadas con el tiempo.