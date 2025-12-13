Las 10 mejores alternativas a Google Workspace Studio para equipos de Teams

Los equipos que superan las capacidades de Google Workspace Studio suelen querer más de lo que ofrecen Gemini y las herramientas básicas de colaboración. Muchos responsables de TI, fundadores y directores de operaciones quieren herramientas personalizadas. También buscan opciones de privacidad más sólidas y precios que se adapten a equipos en rápido crecimiento.

En esta guía, analizamos 10 alternativas a Google Workspace Studio que vale la pena considerar, desde plataformas como ClickUp, que ofrecen agentes basados en IA y gestión estructurada de tareas, hasta herramientas como ONLYOFFICE y Proton, que se centran en la privacidad y el cumplimiento normativo con alojamiento propio.

Tanto si estás ampliando tus operaciones como si estás replanteándote la forma de hacer el trabajo, estas opciones te ayudarán a ir más allá de lo que ofrece Studio por sí solo.

Las mejores alternativas a Google Workspace Studio de un vistazo

Aquí tienes una breve panorámica de las mejores alternativas a Google Workspace Studio. 👇

¿Qué debe buscar en las alternativas a Google Workspace Studio?

Antes de comparar herramientas de productividad basadas en IA, averigua qué es esencial para los flujos de trabajo de tu equipo. Una buena alternativa debería ayudarte a colaborar, crear contenido y automatizar las tareas diarias. Debería hacerlo sin complicar las cosas.

Esto es lo que hay que tener en cuenta al evaluar las alternativas a Google Workspace Studio:

Controles de creación de agentes: configura desencadenantes precisos, condiciones y acciones de varios pasos que se ejecutan exactamente como tú quieres.

Alcance entre aplicaciones: vaya más allá de Google Workspace: conecte también sus herramientas de CRM, RR. HH., soporte e ingeniería.

Datos ricos en contexto: extraiga información de sus bases de datos, wikis o API para que los agentes tomen decisiones informadas, en lugar de conjeturas.

Gobernanza integrada: obtenga registros de auditoría, seguimiento del uso y permisos basados en roles para mantener la seguridad y el cumplimiento normativo.

Seguridad de nivel empresarial: controle el cifrado, los niveles de acceso y la residencia de los datos para su tranquilidad.

Creación sin código: utilice generadores de arrastrar y soltar y plantillas reutilizables para diseñar, probar y lanzar agentes rápidamente.

📮 Información de ClickUp: Solo el 10 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para aplicaciones de IA, mientras que el 62 % prefiere herramientas de IA conversacionales como ChatGPT y Claude. La menor adopción de asistentes y agentes podría deberse a que estas herramientas suelen estar optimizadas para tareas específicas, como el funcionamiento manos libres o flujos de trabajo concretos. ClickUp te ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain es un asistente de IA conversacional que puede ayudarte en una amplia gama de casos de uso. Por otro lado, los agentes con tecnología de IA de los canales de ClickUp Chat pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas.

Las mejores alternativas a Google Workspace Studio

A continuación, te ofrecemos una descripción detallada de nuestras opciones para las mejores alternativas a Google Workspace Studio. 🎯

1. ClickUp (la mejor opción para la automatización estructurada del flujo de trabajo impulsada por IA en un ecosistema unificado)

Descubre información contextualizada que refuerza tus flujos de trabajo con ClickUp Brain.

El software de gestión de proyectos de ClickUp es fundamental para su sistema de trabajo. Reúne tareas, proyectos, documentos, IA y automatización en el primer entorno de trabajo de IA convergente.

Esto sustituye los flujos de trabajo dispersos en Google Workspace Studio. Ahora, dispone de un único sistema organizado. La responsabilidad se adapta fácilmente.

Acelera tu trabajo con la IA contextual

ClickUp Brain no hace conjeturas: lee tu entorno de trabajo y comprende tus proyectos. Esto proporciona una orientación basada en un contexto real, en lugar de sugerencias superficiales.

Supongamos que gestionas muchos procesos de incorporación para nuevos segmentos de clientes.

Le pides a ClickUp Brain que revise las actualizaciones de las tareas, los documentos vinculados y los comentarios recientes en tu espacio de trabajo de incorporación. Identifica las deficiencias en los distintos segmentos, destaca a los propietarios que necesitan ayuda y proporciona una secuencia clara de los siguientes pasos. Entras en la reunión de revisión alineado y listo para asignar el trabajo.

A continuación te explicamos cómo utilizar la IA para las tareas diarias:

📌 Prueba esta indicación: Revisa nuestro entorno de trabajo de incorporación. Resumir las deficiencias en los distintos segmentos y crea una lista de acciones de seguimiento que debo asignar hoy.

Apoye sus flujos de trabajo con agentes de IA

Utiliza ClickUp Agents para supervisar flujos de trabajo complejos y facilitar la supervisión operativa.

Los agentes de ClickUp ayudan a tu equipo a ampliar el trabajo operativo sin añadir herramientas adicionales. Leen la actividad del entorno de trabajo, interpretan patrones y llevan a cabo acciones rutinarias para que tus flujos de trabajo avancen de forma fiable.

Por ejemplo, supongamos que su equipo de PMO realiza el seguimiento de varios proyectos de implementación paralelos. Usted crea un agente personalizado que revisa los paneles de control de los proyectos cada mañana, identifica las tareas que se han retrasado y publica una breve actualización dentro de su tarea de planificación semanal.

Vea este vídeo para crear la suya propia:

Además, es fácil empezar a utilizar Prebuilt Agents:

Live Answers Agent responde a las preguntas del equipo al instante utilizando el contexto real del entorno de trabajo.

Live Intelligence Agent muestra información, destaca los riesgos emergentes y genera resúmenes basados en datos de proyectos en tiempo real.

Automated Reporting Agent compila informes, actualizaciones de estado o resúmenes de paneles basados en desencadenantes o programaciones.

Task-Creation Agent supervisa entradas como formularios, tickets o mensajes, y crea automáticamente tareas con los propietarios y metadatos adecuados.

El agente de notificaciones y alertas supervisa los elementos vencidos, los cambios de estado o los nuevos comentarios y notifica a las personas adecuadas.

🔍 ¿Sabías que...? El 79 % de las empresas afirman que ya están adoptando agentes de IA, y el 66 % de ellas informan de mejoras cuantificables en la productividad.

Automatice procesos fiables

Cree automatizaciones de flujos de trabajo en ClickUp para mantener los proyectos en marcha

ClickUp Automatización te ayuda a diseñar flujos de trabajo estructurados que se ejecutan por sí solos. Al eliminar los puntos de control manuales, tu entorno de trabajo automatiza las acciones repetitivas. De esta manera, tu equipo puede centrarse en la estrategia en lugar de en las actualizaciones de estado.

Por ejemplo, un equipo de marketing que gestiona la ejecución de campañas, desde la planificación hasta la elaboración de informes, puede:

Actualiza los paneles de elaboración de informes en el momento en que las tareas están completadas.

Asigna tareas automáticamente cuando una campaña pasa a una nueva fase.

Aplica listas de control preestablecidas según el tipo de campaña.

Lleve el contexto de su entorno de trabajo a todas las aplicaciones

Aporte los conocimientos del entorno de trabajo a cualquier aplicación en la que trabaje con ClickUp Brain MAX.

ClickUp BrainGPT actúa como su compañero de IA en el escritorio y el navegador.

Abre la barra lateral, haz una pregunta y BrainGPT utilizará el contexto de tu entorno de trabajo para ayudarte en el trabajo que realizas fuera de ClickUp.

Por ejemplo, supongamos que perfeccionas una presentación estratégica trimestral en otra herramienta. Abres BrainGPT y le pides que resuma el progreso de tu hoja de ruta. Lee tus tareas y documentos, identifica las iniciativas completadas y los riesgos sin resolver, y genera la narrativa para tu presentación.

Mantén la concentración porque tu IA sigue tu trabajo real.

Las mejores funciones de ClickUp

Gestiona todo el trabajo en un solo lugar: organiza proyectos, realiza el seguimiento de la propiedad, adjunta archivos y avanza en el trabajo con organiza proyectos, realiza el seguimiento de la propiedad, adjunta archivos y avanza en el trabajo con las tareas de ClickUp

Crea contenido donde se lleva a cabo la ejecución: redacta resúmenes, escribe guiones, almacena directrices y enlaza cada documento directamente a su tarea relacionada para que nada quede aislado con redacta resúmenes, escribe guiones, almacena directrices y enlaza cada documento directamente a su tarea relacionada para que nada quede aislado con ClickUp Docs

Encuentre cualquier cosa en su entorno de trabajo al instante: obtenga resultados de tareas, documentos, chats, comentarios, adjuntos y aplicaciones conectadas con obtenga resultados de tareas, documentos, chats, comentarios, adjuntos y aplicaciones conectadas con ClickUp Enterprise Search

Mantén la comunicación vinculada a los resultados: utiliza utiliza ClickUp Chat para discutir las actualizaciones dentro del espacio o la tarea en la que estás trabajando, de modo que las conversaciones dejen de estar separadas del trabajo.

Vea los proyectos y el rendimiento en una sola vista: Realice un seguimiento del progreso, la carga de trabajo, los cronogramas y los resultados del equipo a través de tarjetas personalizables en Realice un seguimiento del progreso, la carga de trabajo, los cronogramas y los resultados del equipo a través de tarjetas personalizables en los paneles de control de ClickUp.

Captura ideas cuatro veces más rápido: Comunica actualizaciones, notas creativas o elementos pendientes con Comunica actualizaciones, notas creativas o elementos pendientes con ClickUp Talk to Text en Brain MAX y conviértelas en texto limpio dentro de tu entorno de trabajo.

Limitaciones de ClickUp

El plan Free tiene límites para el uso de IA y agentes.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario satisfecho compartió esta reseña en G2:

ClickUp me parece increíblemente valioso, ya que consolida funciones en una única plataforma, lo que garantiza que todo el trabajo y la comunicación se reúnan en un solo lugar, proporcionándome un contexto completo. Esta integración me simplifica la gestión de proyectos, mejorando la eficiencia y la claridad. Me gusta especialmente la función Brain AI, ya que funciona como un agente de IA que ejecuta mis comandos, realizando tareas de forma eficaz en mi nombre. Esta automatización es muy útil porque agiliza mi flujo de trabajo y reduce el esfuerzo manual. Además, la configuración inicial de ClickUp fue muy fácil de navegar, lo que facilitó la transición desde otras herramientas. También aprecio que ClickUp se integre con otras herramientas que utilizo, como Slack, Open AI y GitHub, creando un entorno de trabajo cohesionado. En general, por estas razones, recomendaría encarecidamente ClickUp a otras personas.

ClickUp me parece increíblemente valioso, ya que consolida funciones en una única plataforma, lo que garantiza que todo el trabajo y la comunicación se reúnan en un solo lugar, proporcionándome un contexto completo. Esta integración me simplifica la gestión de proyectos, mejorando la eficiencia y la claridad. Me gusta especialmente la función Brain AI, ya que funciona como un agente de IA que ejecuta mis comandos, realizando tareas de forma eficaz en mi nombre.

Esta automatización es muy útil porque agiliza mi flujo de trabajo y reduce el esfuerzo manual. Además, la configuración inicial de ClickUp fue muy fácil de navegar, lo que facilitó la transición desde otras herramientas. También aprecio que ClickUp se integre con otras herramientas que utilizo, como Slack, Open AI y GitHub, creando un entorno de trabajo cohesionado. En general, por estas razones, recomendaría encarecidamente ClickUp a otras personas.

🔍 ¿Sabías que...? El interés por los agentes de IA está creciendo exponencialmente. El 62 % de las organizaciones afirman que ya están experimentando con ellos y los consideran la próxima gran herramienta para realizar el trabajo de forma más inteligente y rápida.

2. Microsoft 365 (ideal para ecosistemas de corporaciones consolidados)

a través de Microsoft 365

Microsoft 365 conecta Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams a través de Copilot IA, que funciona contextualmente dentro de cualquier aplicación que estés utilizando. Power Automate une los flujos de trabajo entre aplicaciones mediante generadores visuales, extrayendo datos de correo electrónico a hojas de cálculo, activando cadenas de aprobación en Teams o sincronizando documentos de SharePoint.

La alternativa al entorno de trabajo Google Workspace Studio funciona de forma natural para las organizaciones que ya cuentan con una infraestructura Windows, creando sistemas interconectados que parecen nativos en lugar de estar unidos a la fuerza.

Los agentes autónomos llevan el software de comunicación interna un paso más allá al permitir a los usuarios crear agentes de IA autónomos para supervisar procesos empresariales específicos, responder a desencadenantes y ejecutar flujos de trabajo en todo el ecosistema sin necesidad de una supervisión humana constante.

Las mejores funciones de Microsoft 365

Analiza los patrones de opinión en los correos electrónicos y recibe recomendaciones de IA sobre los momentos óptimos para enviarlos, basadas en cómo han interactuado los destinatarios con tus mensajes en el pasado.

Compara hasta cinco documentos simultáneamente en OneDrive y destaca al instante las diferencias clave para agilizar la revisión de contratos.

Genere recursos visuales utilizando indicaciones en lenguaje natural a través de Business Chat o Visual Creator Agent .

Cree agentes autónomos personalizados que supervisen las condiciones y ejecuten acciones predefinidas sin intervención manual.

Limitaciones de Microsoft 365

Copilot IA requiere la compra de una suscripción adicional además de la licencia básica de Microsoft 365.

La interfaz distribuye las herramientas en docenas de aplicaciones interconectadas que confunden a los nuevos usuarios que intentan determinar la ubicación de las funciones básicas.

Precios de Microsoft 365

Prueba gratuita

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Microsoft 365

G2: 4,6/5 (más de 5600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 13 950 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft 365?

Según una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Microsoft Copilot es lo bien que se integra con aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel y Outlook. Ahorra tiempo al generar borradores, analizar datos y resumir largos hilos o documentos en cuestión de segundos. Las indicaciones en lenguaje natural lo hacen muy fácil de usar, incluso para alguien que no tenga muchos conocimientos técnicos. Para tareas repetitivas o que requieren mucha investigación, es como tener un asistente personal integrado en mi entorno de trabajo, lo que mejora tanto la productividad como la concentración.

Lo que más me gusta de Microsoft Copilot es lo bien que se integra con aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel y Outlook. Ahorra tiempo al generar borradores, analizar datos y resumir largos hilos o documentos en cuestión de segundos. Las indicaciones en lenguaje natural lo hacen muy fácil de usar, incluso para alguien que no tenga muchos conocimientos técnicos. Para tareas repetitivas o que requieren mucha investigación, es como tener un asistente personal integrado en mi entorno de trabajo, lo que mejora tanto la productividad como la concentración.

🧠 Dato curioso: Un experimento realizado en Harvard creó un enjambre de pequeños robots llamados Kilobots. Un robot es torpe y lento, pero mil de ellos juntos pueden formar figuras, patrones y comportamientos coordinados que parecen casi vivos. Es una de las demostraciones más claras de cómo agentes simples producen inteligencia compleja.

3. Zoho Workplace (ideal para operaciones con presupuestos ajustados)

a través de Zoho Workplace

Zoho Workplace reúne correo electrónico, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, chat y vídeo conferencias en una única plataforma.

Zia IA funciona como un asistente inteligente en toda la herramienta de teletrabajo, escaneando patrones y automatizando flujos de trabajo repetitivos de forma autónoma. Los administradores pueden conectar modelos de terceros como ChatGPT, Gemini, Claude o Cohere para potenciar las funciones de Zia, asignando diferentes modelos a diferentes tareas en función de sus puntos fuertes.

El amplio ecosistema de Zoho crea puentes naturales entre los datos de los clientes y las herramientas de productividad, lo que permite que las consultas de ventas fluyan directamente al CRM sin necesidad de transferencias manuales. Zia puede escanear correos electrónicos, identificar clientes potenciales y crear o actualizar automáticamente entradas en el CRM basándose en el contenido que analiza.

Las mejores funciones de Zoho Workplace

Implemente agentes Zia autónomos que supervisan los patrones de correo electrónico, detectan anomalías y ejecutan automáticamente planes de limpieza.

Configure agentes para detectar amenazas de seguridad en los correos electrónicos y realice automáticamente ajustes para la elaboración de informes de incidencias para los administradores.

Permita que los agentes clasifiquen y organicen automáticamente los documentos legales, enviándolos para su revisión en función del análisis del contenido.

Accede al modo sin conexión en Zoho Writer para seguir realizando la edición de documentos sin conexión a internet, y los cambios se sincronizarán automáticamente una vez que te vuelvas a conectar.

Límites de Zoho Workplace

El diseño visual parece anticuado en comparación con las herramientas modernas de gestión de proyectos , especialmente en los editores de documentos y las interfaces de hojas de cálculo.

Las opciones de integración se reducen drásticamente fuera del ecosistema de productos Zoho.

Precios de Zoho Workplace

Prueba gratuita

5 GB

Workplace Standard: 4 $ al mes por usuario.

Mail Lite: 1 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Mail Premium: 4 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Workplace Professional: 7 $ al mes por usuario

Workplace Enterprise: Precios personalizados

10 GB

Workplace Standard: 4 $ al mes por usuario.

Mail Lite: 1,25 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Mail Premium: 4 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Workplace Professional: 7 $ al mes por usuario

Workplace Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (más de 26 440 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Workplace?

Un crítico de G2 comparte:

Me encantan las sólidas funciones de automatización de Zoho CRM, que agilizan tareas repetitivas como el seguimiento de clientes potenciales y la gestión del flujo de trabajo, lo que me ahorra mucho tiempo. El asistente de IA, Zia, es excepcional, ya que ofrece información predictiva y detección de anomalías que me ayudan a priorizar los clientes potenciales con mayor potencial. Su perfecta integración con más de 1000 aplicaciones, incluidas Google Workspace y Mailchimp, lo hace increíblemente versátil. Además, los paneles personalizables y los análisis avanzados proporcionan información en tiempo real que permite tomar decisiones más inteligentes.

Me encantan las sólidas funciones de automatización de Zoho CRM, que agilizan tareas repetitivas como el seguimiento de clientes potenciales y la gestión del flujo de trabajo, lo que me ahorra mucho tiempo. El asistente de IA, Zia, es excepcional, ya que ofrece información predictiva y detección de anomalías que me ayudan a priorizar los clientes potenciales con mayor potencial. Su perfecta integración con más de 1000 aplicaciones, incluidas Google Workspace y Mailchimp, lo hace increíblemente versátil. Además, los paneles personalizables y los análisis avanzados proporcionan información en tiempo real que permite tomar decisiones más inteligentes.

4. ONLYOFFICE Entorno de trabajo (la mejor opción para la independencia de la infraestructura)

a través del entorno de trabajo de ONLYOFFICE

ONLYOFFICE Workspace se ejecuta en sus propios servidores, lo que elimina la dependencia de proveedores externos de nube.

Cuenta con agentes de IA para el análisis de documentos, la generación de contenido, las búsquedas web y las tareas de gestión del entorno de trabajo. Pueden organizar archivos e invitar a miembros del equipo. Puede conectar proveedores de IA como OpenAI, Anthropic, TogetherAI u OpenRouter a estos agentes. A continuación, habilite el servidor MCP para que puedan interactuar directamente con los elementos de DocSpace.

Los agentes pueden buscar en su base de conocimientos (indexada a partir de sus propios documentos) o extraer información de la web cuando sea necesario. Los tipos de salas incluyen espacios de colaboración en equipo para la coautoría, salas personalizadas para flujos de trabajo específicos, salas públicas para el uso compartido con externos, salas de cumplimentación de formularios para la recopilación de datos y salas de datos virtuales para una gestión segura.

Las mejores funciones de ONLYOFFICE Entorno de trabajo

gestores de agentes , creadores de contenido o visitantes . Cree ejemplos personalizados de agentes de IA con instrucciones y propósitos específicos, asignando derechos de acceso a

Traduce documentos entre más de 30 idiomas directamente en el editor sin necesidad de copiar el texto a herramientas externas.

Guarde los resultados generados por IA en Result Storage , donde podrá seguir realizando edición, colaborar con equipos o realizar el uso compartido a través de enlaces públicos.

Añada firmas digitales a contratos y acuerdos utilizando la autenticación basada en certificados para garantizar su validez legal.

Limitaciones de ONLYOFFICE Workspace

La interfaz de usuario parece funcional, pero no moderna. Carece del refinamiento visual que se aprecia en las alternativas nativas de la nube a Google Workspace Studio.

El modelo de soporte se basa en gran medida en los canales de la comunidad. Aunque son útiles, no ofrecen los tiempos de respuesta rápidos y respaldados por un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que los equipos empresariales esperan de los principales proveedores comerciales.

Precios del entorno de trabajo de ONLYOFFICE

DocSpace

Free

Empresas: 30 $ al mes por administrador

Enterprise: Precios personalizados

Docs Enterprise: Desde 1500 $.

Valoraciones y opiniones sobre el entorno de trabajo ONLYOFFICE

G2: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 320 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ONLYOFFICE Workspace?

Según se ha compartido en G2:

Una de las cosas que más me gusta de OnlyOffice es su amplia gama de funciones y herramientas que me permiten crear y realizar la edición de documentos, hojas de cálculo y presentaciones de manera eficiente y eficaz. Otra característica destacada de OnlyOffice es su interfaz intuitiva y fácil de usar, que hace que trabajar con documentos sea muy sencillo. Además, el software funciona a la perfección en diferentes plataformas y dispositivos, lo que me permite trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Una de las cosas que más me gusta de OnlyOffice es su amplia gama de funciones y herramientas que me permiten crear y realizar la edición de documentos, hojas de cálculo y presentaciones de manera eficiente y eficaz. Otra característica destacada de OnlyOffice es su interfaz intuitiva y fácil de usar, que hace que trabajar con documentos sea muy sencillo. Además, el software funciona a la perfección en diferentes plataformas y dispositivos, lo que me permite trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento.

🔍 ¿Sabías que...? Aunque el 57 % de los líderes espera obtener un retorno de la inversión cuantificable en el próximo año, la mayoría afirma que los beneficios ya han comenzado a notarse. El 97 % está observando un aumento de la productividad, el 94 % informa de una mayor rentabilidad y el 91 % afirma que la calidad del trabajo ha mejorado.

5. Proton Suite (la mejor para el manejo de información confidencial)

a través de Proton Suite

Proton Suite se centra en el cifrado de acceso cero. Esto significa que tus datos se cifran en tu dispositivo antes de enviarse a los servidores de Proton. Mail, Drive, Calendario y Documentos utilizan este sistema de cifrado.

Están protegidas por las leyes de privacidad suizas, no por las normas de vigilancia estadounidenses. Proton añade Lumo, un asistente de IA que no registra las conversaciones y cifra los chats guardados para que nadie pueda leerlos. Está basado en modelos de lenguaje grandes (LLM) de código abierto. Funciona desde los centros de datos europeos de Proton y no utiliza proveedores externos como OpenAI.

Puede cargar documentos directamente desde Proton Drive para su análisis sin dejar rastro en servidores remotos. Los proveedores de atención médica, los profesionales del derecho, los periodistas y los activistas confían en la confidencialidad real. Sin embargo, las funciones de búsqueda están restringidas. Esto ocurre porque el índice del lado del servidor no puede funcionar mientras el contenido está cifrado.

Las mejores funciones de Proton Suite

Sube archivos con seguridad desde Proton Drive y deja que Lumo resuma, redacte correos electrónicos o revise código, todo ello con cifrado de extremo a extremo.

Activa el modo fantasma para que tu chat actual desaparezca para siempre una vez que lo cierres, sin dejar ningún registro en ningún sitio.

Almacena archivos en Proton Drive y compártelos mediante enlaces protegidos con contraseña que caducan tras un número determinado de días o vistas.

Establece fechas de caducidad en los correos electrónicos enviados. De esta manera, los destinatarios no podrán acceder a los mensajes después de un tiempo determinado.

Limitaciones de Proton Suite

El conjunto de funciones se queda considerablemente atrás con respecto a las suites de productividad convencionales, ya que carece de formato avanzado, bibliotecas de plantillas y herramientas de edición sofisticadas.

La colaboración es intencionadamente mínima. Se pueden realizar comentarios y realizar el seguimiento del cursor, pero no se dispone de las herramientas de edición en tiempo real o de sugerencias que esperan los equipos modernos.

Precios de Proton Suite

Proton Business Suite: 14,99 $ al mes por usuario.

Proton Business Suite + Lumo IA: 27,98 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Proton Suite

G2: 4,4/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 115 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Proton Suite?

Basado en una reseña de G2:

Protonmail permite el cifrado de extremo a extremo para los correos electrónicos enviados a través de su plataforma. El cifrado también funciona para otros servicios de correo electrónico en el extremo del destinatario. Tiene compatibilidad con la integración de una bandeja de entrada de Gmail para un acceso sencillo en una sola plataforma. Se utiliza para enviar y recibir adjuntos de forma segura a través del correo electrónico.

Protonmail permite el cifrado de extremo a extremo para los correos electrónicos enviados a través de su plataforma. El cifrado también funciona para otros servicios de correo electrónico en el extremo del destinatario. Tiene compatibilidad con la integración de una bandeja de entrada de Gmail para un acceso sencillo en una sola plataforma. Se utiliza para enviar y recibir adjuntos de forma segura a través del correo electrónico.

📖 Leer también: Las alternativas con la mejor valoración de Proton Drive para equipos

6. Notion (la mejor para el diseño de entornos de trabajo adaptables)

vía Notion

Notion ofrece bloques de construcción como texto, bases de datos, galerías, tableros y calendarios.

Puede organizarlas en entornos de trabajo personalizados en lugar de utilizar tipos de documentos fijos. Las páginas pueden contener bases de datos que filtran y muestran la información de diversas formas simultáneamente. Los mismos datos pueden aparecer como una lista de tareas, un tablero kanban, un Calendario o una vista Tabla.

Además, Notion IA funciona en toda la plataforma. Responde a preguntas extrayendo información de propiedades y notas dentro de las páginas de la base de datos. Los enlaces entre páginas crean gráficos de conocimiento en los que la documentación interna, las notas de reuniones, los rastreadores de tareas y las wikis se conectan fácilmente.

La IA puede conectarse a herramientas externas, como Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive y GitHub, para proporcionar respuestas de esos servicios.

Las mejores funciones de Notion

Convierta archivos PDF desordenados en bases de datos estructuradas en cuestión de segundos con las herramientas de extracción de Notion IA.

Extraiga información de fuentes dispersas (hilos de Slack, documentos, investigaciones web) y deje que la IA revele temas recurrentes al instante.

Pídele a tu agente IA que determine la ubicación de las páginas de políticas en todo el entorno de trabajo y las actualice con nueva información, manteniendo el formato coherente.

Cree plantillas reutilizables para la gestión de bases de datos y tareas que rellenan automáticamente las nuevas entradas con propiedades, tareas y estructuras preestablecidas.

Limitaciones de Notion

El rendimiento puede ralentizarse en entornos de trabajo muy grandes, especialmente cuando se utilizan bases de datos complejas y multirrelacionales.

La funcionalidad sin conexión sigue siendo limitada, ya que requiere una conexión a internet estable para la mayoría de las operaciones.

Notion AI es muy eficaz para escribir y resumir, pero carece del contexto operativo profundo y las capacidades de automatización que se encuentran en entornos de trabajo de IA más avanzados.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario.

Business: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,5/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Según una reseña de G2:

Notion es increíblemente flexible y me permite reunir documentos, notas, tareas y bases de datos en un único entorno de trabajo ordenado. La interfaz es intuitiva, la estructura de arrastrar y soltar facilita la reorganización del contenido, y la posibilidad de incrustar diferentes tipos de medios o enlazar páginas relacionadas supone un gran aumento de la productividad. Aprecio especialmente cómo me permite mantener todo (resúmenes de proyectos, listas de tareas e investigaciones) organizado visualmente y fácil de navegar. También es muy personalizable, por lo que se adapta a diferentes flujos de trabajo sin obligarte a seguir una estructura rígida.

Notion es increíblemente flexible y me permite reunir documentos, notas, tareas y bases de datos en un único entorno de trabajo ordenado. La interfaz es intuitiva, la estructura de arrastrar y soltar facilita la reorganización del contenido, y la posibilidad de incrustar diferentes tipos de medios o vincular páginas relacionadas supone un gran aumento de la productividad. Aprecio especialmente cómo me permite mantener todo (resúmenes de proyectos, listas de tareas e investigaciones) organizado visualmente y fácil de navegar. También es muy personalizable, por lo que se adapta a diferentes flujos de trabajo sin obligarte a seguir una estructura rígida.

📖 Leer también: Las mejores alternativas y competidores de Notion

7. Coda (la mejor para la ingeniería de documentos interactivos)

a través de Coda

El software de gestión del conocimiento de Coda transforma los documentos en aplicaciones funcionales. Aquí, las tablas se conectan a API externas, los botones desencadenan acciones de varios pasos y las fórmulas ejecutan cálculos que abarcan varias páginas.

El ecosistema Packs conecta más de 600 servicios directamente a los documentos, incluidos Slack, Google Calendar, GitHub, Jira y Salesforce.

Coda AI funciona como un asistente de trabajo conectado que actúa directamente dentro de los documentos. La IA puede consultar datos de todas las aplicaciones conectadas, resumir información, generar contenido y automatizar tareas repetitivas a gran escala. Y con Formulas, vaya más allá de las simples funciones de las hojas de cálculo: envíe mensajes de Slack, cree eventos en el calendario o actualice sistemas externos cuando se den condiciones específicas.

Las mejores funciones de Coda

Cree automatizaciones que se ejecuten según horarios, desencadenantes o clics de botones, convirtiendo sus documentos en flujos de trabajo similares a los de las aplicaciones.

Utiliza columnas de IA para enriquecer, categorizar o generar contenido en cientos de filas a la vez.

Conéctese a más de 600 aplicaciones con Packs, extrayendo datos en tiempo real de herramientas como Slack, Jira, Salesforce o Google Calendar directamente a sus documentos.

Realiza un seguimiento de los cambios en los documentos a lo largo del tiempo y restaura versiones anteriores cuando necesites revertir las ediciones.

Limitaciones de Coda

Las funciones avanzadas, como los paquetes, las fórmulas complejas y la automatización, tienen una curva de aprendizaje pronunciada, lo que dificulta su dominio para los equipos sin conocimientos técnicos.

Los documentos grandes o las configuraciones relacionales complejas pueden volverse lentos o difíciles de mantener con el tiempo.

La aplicación móvil tiene capacidades de edición limitadas en comparación con otras alternativas a Coda

Precios de Coda

Free

Pro: 12 $ al mes por Doc Maker

Equipo: 36 $ al mes por Doc Maker

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coda

G2: 4,6/5 (más de 485 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 95 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Coda?

Según una reseña de G2:

Coda combina flexibilidad y estructura: documentos, datos y flujos de trabajo, todo en un solo lugar. Me gusta cómo sustituye a múltiples herramientas sin dejar de ser intuitivo. La colaboración en tiempo real, las automatizaciones y las tablas conectadas hacen que la organización y la ejecución de proyectos sean fluidas y eficientes. También permite a los usuarios conectar datos y crear gráficos interactivos.

Coda combina flexibilidad y estructura: documentos, datos y flujos de trabajo, todo en un solo lugar. Me gusta cómo sustituye a múltiples herramientas sin dejar de ser intuitivo. La colaboración en tiempo real, las automatizaciones y las tablas conectadas hacen que la organización y la ejecución de proyectos sean fluidas y eficientes. También permite a los usuarios conectar datos y crear gráficos interactivos.

🧠 Dato curioso: Los investigadores crearon RoboBee, un insecto robótico que pesa menos que un clip. Puede volar, posarse y responder a los cambios ambientales, lo que lo convierte en uno de los sistemas agentes funcionales más pequeños jamás creados.

8. LibreOffice Online (la mejor opción para los defensores del código abierto)

a través de LibreOffice Online

LibreOffice Online lleva su motor de escritorio a los navegadores con la ayuda de servicios como OffiDocs. Esto permite a los usuarios editar documentos libremente, sin restricciones de proveedores ni limitaciones de propiedad. Utiliza extensiones de navegador y servicios web que permiten a los usuarios crear, editar y ver documentos en formatos DOC, XLS y PPT.

El editor permite editar, comentar y aplicar formatos básicos de forma simultánea. También funciona bien con los formatos Microsoft Office y OpenDocument. La experiencia resulta más utilitaria que las modernas suites en la nube, ya que ofrece una edición de documentos fiable.

Las mejores funciones de LibreOffice Online

Crea y realiza la edición de documentos en Writer , hojas de cálculo en Calc y presentaciones en Impress directamente desde tu navegador.

Cree documentos maestros que combinen varios archivos independientes en una publicación cohesionada, manteniendo la capacidad de edición de cada archivo individual.

Aplica la combinación de correspondencia para generar cartas, rótulos o sobres personalizados a partir de fuentes de datos de hojas de cálculo.

Diseña objetos de dibujo y diagramas personalizados utilizando las herramientas de gráficos vectoriales integradas en los editores de documentos.

Límites de LibreOffice Online

El diseño de la interfaz parece anticuado en comparación con las modernas suites ofimáticas en la nube.

Sin asistencia de IA, plantillas inteligentes ni funciones de automatización.

La implementación autohospedada requiere mantenimiento técnico continuo, actualizaciones de seguridad y experiencia en resolución de problemas.

Precios de LibreOffice Online

Gratis (código abierto)

Valoraciones y reseñas de LibreOffice Online

G2: 4,3/5 (más de 265 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2230 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LibreOffice Online?

Una reseña en Capterra dice lo siguiente:

LibreOffice es una potente suite ofimática gratuita con una gran compatibilidad de archivos. Sin embargo, su interfaz podría estar más pulida y su rendimiento puede verse afectado con documentos de gran tamaño.

LibreOffice es una potente suite ofimática gratuita con una gran compatibilidad de archivos. Sin embargo, su interfaz podría estar más pulida y su rendimiento puede verse afectado con documentos de gran tamaño.

📖 Leer también: Alternativas a LibreOffice para la creación de documentos

a través de Bitrix24

Bitrix24 te ofrece las herramientas de productividad habituales, como documentos, tareas, chat y videollamadas, pero también se centra en gran medida en las operaciones comerciales. Dispondrás de procesos de negociación, seguimiento de clientes potenciales y flujos de trabajo de ventas automatizados, todo en un mismo lugar. CoPilot funciona dentro de estos módulos para generar contenido, analizar información y ocuparse de los procesos rutinarios, de modo que los equipos puedan avanzar más rápido.

Su generador visual de flujos de trabajo conecta las diferentes partes de la plataforma. Puede crear secuencias automatizadas que abarquen todo, desde la primera consulta del cliente hasta la factura final.

Este enfoque «todo en uno» resulta atractivo para las pequeñas y medianas empresas que desean reducir el número de herramientas que utilizan. La contrapartida es que Bitrix24 puede parecer abarrotado. Con tantas funciones disponibles en un solo lugar, la interfaz puede resultar confusa durante el trabajo diario.

Las mejores funciones de Bitrix24

Transcribe automáticamente las llamadas telefónicas grabadas y deja que CoPilot las resuma, al tiempo que rellena automáticamente los campos de contacto o de transacción.

Limpia los borradores mejorando la gramática, el tono y la claridad de los correos electrónicos, las propuestas y las publicaciones en redes sociales.

Genera tareas estructuradas con descripciones claras, subtareas y listas de control para acelerar la configuración del proyecto.

Limitaciones de Bitrix24

La plataforma puede ralentizarse cuando los equipos utilizan muchos módulos a la vez, lo que a menudo empuja a los usuarios a buscar alternativas más ligeras a Bitrix24.

La calidad del soporte técnico es inconsistente, ya que la experiencia difiere considerablemente entre los planes gratuitos y los de pago.

Precios de Bitrix24

Prueba gratuita

Básico: 61 $ al mes por organización (para cinco usuarios)

Estándar: 124 $ al mes por organización (para 50 usuarios)

Profesional: 249 $ al mes por organización (para 100 usuarios)

Corporación: 499 $ al mes por organización (para 250 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Bitrix24

G2: 4,1/5 (más de 585 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 975 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bitrix24?

Un usuario escribió en Capterra:

Es increíble porque tiene un asistente de IA que simplifica el trabajo. Puedo mantener videoconferencias con mis compañeros para comunicarnos con facilidad sobre cuestiones de sostenibilidad. [sic] Esta plataforma siempre me resulta útil.

Es increíble porque tiene un asistente de IA que simplifica el trabajo. Puedo mantener videoconferencias con mis compañeros para comunicarnos con facilidad sobre cuestiones de sostenibilidad. [sic] Esta plataforma siempre me resulta útil.

🧠 Dato curioso: Una simulación multiagente real llamada Boids, creada en la década de 1980, demostró que el comportamiento de las bandadas de aves se basa en tres pequeñas reglas: mantener la distancia, igualar la velocidad y dirigirse hacia los vecinos. Este modelo se sigue utilizando hoy en día para enseñar los fundamentos de la coordinación de agentes.

10. Polaris Office (la mejor para flujos de trabajo independientes del dispositivo)

a través de Polaris Office

Polaris Office te ofrece una experiencia coherente en todos los dispositivos que utilices. Tanto si trabajas con Windows, Mac, Linux, iOS, Android o simplemente en un navegador, la interfaz te resultará familiar. Además, gestiona los archivos de Microsoft Office sin problemas, por lo que podrás colaborar con clientes o compañeros de equipo sin tener que lidiar con problemas de formato o conversiones.

Sus herramientas PDF van más allá de la simple visualización. Puede realizar la edición de archivos PDF directamente, convertirlos entre formatos y almacenar todo en Polaris Drive, que mantiene sus archivos sincronizados entre dispositivos.

Polaris Office también incluye un entorno de trabajo con IA fácil de navegar. Ofrece suficiente potencia para informes o presentaciones largas sin abrumar a las personas que solo necesitan terminar sus tareas diarias.

Las mejores funciones de Polaris Office

Genera artículos, informes u otro contenido con la herramienta AI Write.

Extraiga resúmenes, titulares o respuestas de archivos PDF o de texto con Ask Doc .

Convierta temas o esquemas en presentaciones completas de forma automática.

Escanea documentos físicos desde tu teléfono y conviértelos en texto editable con OCR.

Limitaciones de Polaris Office

Las funciones avanzadas de hojas de cálculo, como las macros complejas, siguen teniendo un límite.

La versión gratuita muestra anuncios dentro de las interfaces de edición de documentos, lo que interrumpe los flujos de trabajo.

Algunos usuarios informan de problemas ocasionales de sincronización cuando trabajan con varios dispositivos simultáneamente.

Precios de Polaris Office

Prueba gratuita

Empresas: 7,99 $ al mes por usuario.

Educación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Polaris Office

G2: 4,3/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Polaris Office?

Según una reseña de G2:

Lo que más me gusta de esta suite es que es sencilla y perfecta para trabajar. Es asequible y ofrece todo lo que uno puede necesitar en un solo paquete, lo que hace que uno se sienta cómodo, ya que todo lo que se puede necesitar de una suite está a su disposición, desde Word hasta hojas de cálculo, pasando por presentaciones y PDF. Me gusta el hecho de que la suite permite la colaboración de varias personas en el mismo proyecto, lo que supone una ventaja añadida.

Lo que más me gusta de esta suite es que es sencilla y perfecta para trabajar. Es asequible y ofrece todo lo que uno puede necesitar en un solo paquete, lo que hace que uno se sienta cómodo, ya que todo lo que se puede necesitar de una suite está a su disposición, desde Word hasta hojas de cálculo, pasando por presentaciones y PDF. Me gusta el hecho de que la suite permite la colaboración de varias personas en el mismo proyecto, lo que supone una ventaja añadida.

🔍 ¿Sabías que...? El 84 % de los trabajadores de oficina afirman estar deseando utilizar agentes de IA en su trabajo diario. Esto indica un cambio real hacia roles basados en la IA que se perciben como más compatibles.

⭐ Menciones especiales

Una alternativa autohospedada que da prioridad a la privacidad y ofrece a las organizaciones un control total sobre los archivos, documentos, calendarios y herramientas de colaboración. Ideal para equipos que no pueden almacenar datos en servidores de terceros y necesitan un cifrado de nivel corporativo con la flexibilidad del código abierto.

Una potente herramienta de comunicación diseñada para enviar mensajes rápidos y con función de búsqueda a los equipos. Aunque no es una suite completa para el entorno de trabajo, sus profundas integraciones y flujos de trabajo basados en canales la convierten en una sólida compañera o alternativa para los equipos cuyo trabajo gira en torno a la colaboración en tiempo real.

Una plataforma visual de gestión de proyectos que destaca por su planificación estructurada de proyectos y automatización. Ideal para equipos que necesitan tableros, cronogramas y flujos de trabajo personalizables, sin necesidad de herramientas completas de creación de documentos o comunicación.

Un sistema optimizado de gestión de proyectos y tareas diseñado para ofrecer claridad, responsabilidad y coordinación entre equipos. Asana destaca cuando los equipos desean flujos de trabajo estructurados, seguimiento de metas y automatización más allá de lo que ofrece Google Workspace Studio.

Un dúo potente para equipos técnicos y de ingeniería. Confluence se encarga de la documentación y el uso compartido de conocimientos, mientras que Jira ofrece compatibilidad con el seguimiento de incidencias, flujos de trabajo ágiles y la ejecución de proyectos complejos, lo que lo hace ideal para equipos que necesitan una estructura más profunda que la que ofrece Google Workspace Studio.

Encuentre su flujo con ClickUp

Explorar las alternativas a Google Workspace Studio te da la oportunidad de replantearte cómo colabora tu equipo y cómo deberían funcionar tus sistemas a medida que evoluciona el trabajo.

ClickUp te ofrece ese espacio y añade estructura donde la mayoría de las herramientas se quedan cortas. Las tareas, los documentos, las automatizaciones, los agentes, los paneles y la IA se unen en un único motor de flujo de trabajo, para que tu equipo planifique, ejecute y se comunique sin perder el contexto.

BrainGPT, los agentes de IA y las automatizaciones respaldan las operaciones diarias con un conocimiento real del entorno de trabajo, lo que proporciona a su equipo la visibilidad y el impulso que exigen los entornos de rápido crecimiento.

Si estás listo para optimizar el trabajo de tu equipo y crear una configuración que se adapte a tus necesidades, ¡regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅

Preguntas frecuentes sobre las alternativas a Google Workspace Studio

Google Workspace Studio es una suite de productividad para la creación de documentos, la colaboración y la comunicación en equipo. Incluye Gmail, Docs, Sheets, Drive y mucho más, y suele ser utilizada por equipos para gestionar el trabajo en un entorno de nube.

Los equipos cambian a alternativas cuando necesitan una personalización más profunda, capacidades avanzadas de IA, controles de privacidad más estrictos y automatización que abarque todas las herramientas. ClickUp aborda todas estas necesidades con su plataforma unificada, ClickUp Brain, y sus agentes de IA flexibles.

ClickUp ofrece un plan Free Forever con capacidades de IA y automatización por las que otras herramientas cobran un suplemento. Su entorno de trabajo unificado elimina la necesidad de múltiples suscripciones, lo que lo convierte en una solución rentable a medida que los equipos crecen.

Aunque Zoho Workplace ofrece un precio de entrada bajo, ClickUp proporciona mucho más valor en cuanto a IA, automatización y gestión de proyectos por cada dólar invertido, especialmente a medida que aumentan las necesidades. Está diseñado para adaptarse a equipos que evolucionan rápidamente sin tener que pasar por diferentes niveles de precios.

ClickUp es líder en automatización estructurada basada en IA con herramientas como ClickUp Brain, agentes personalizados y automatizaciones sin código que conectan tareas, documentos y paneles. Está diseñado para equipos que buscan velocidad y contexto.

Sí. Tanto ClickUp como Microsoft 365 ofrecen controles de nivel empresarial, incluyendo SSO, registros de auditoría y permisos basados en roles. ClickUp destaca por combinar esto con flujos de trabajo personalizables y agentes de IA en un solo ecosistema.