15 mejores alternativas y competidores de Notion en 2025

En su libro Desafíos del management para el siglo XXI, el gurú del management Peter Drucker escribe que el trabajador del conocimiento será el activo más valioso de cualquier organización del siglo XXI.

Ahora bien, ¿quién es un trabajador del conocimiento? Me alegro de que lo pregunte.

Cualquiera que utilice la información y la tecnología para resolver problemas o crear productos es un trabajador del conocimiento: desarrolladores, arquitectos, artistas, escritores, vendedores, etc.

Como escritor, mi punto fuerte es mi habilidad para captar, documentar y utilizar el "conocimiento" al que tengo acceso. Puede tratarse de discusiones en reuniones, puntos clave de un trabajo de investigación, nombres de personas importantes, etc.

En pocas palabras, mi trabajo de conocimiento es tan bueno como las notas que puedo tomar. He probado Notion como aplicación principal para tomar notas, pero con el tiempo me di cuenta de que necesitaba algo más.

Así que he probado docenas de aplicaciones de escritorio y móviles para tomar notas y he preseleccionado las 15 mejores para ti. Explorémoslas todas.

Limitaciones de Notion

Notion será probablemente una de tus primeras opciones si alguna vez has pensado en tomar notas digitales. Es popular, flexible, sencillo y potente. Pero no es perfecto, al menos no para mí, hasta el punto de que hemos escrito un manual sobre Notion cómo utilizar Notion AI .

En mi experiencia usando Notion, encontré que tenía varias limitaciones, tales como:

Configuración compleja: Notion es una pizarra en blanco muy flexible. Esto también significa que debes invertir tiempo y energía en configurar la estructura de tu Notion Space. Hay que decidir la jerarquía, las integraciones, las conexiones y los formatos de los documentos, lo que puede resultar desalentador para algunos usuarios.

Falta de funciones avanzadas: Notion es una aplicación diseñada para ser la wiki de tu empresa, es decir, una colección de documentos. La mayoría de las funciones están diseñadas desde esa perspectiva, por lo que no es óptima en otras áreas.

Aunque ofrece funciones de gestión de proyectos, son limitadas e inadecuadas para grandes tareas

No tiene un creador de formularios nativo ni un creador de flujos de trabajo

Carece de integraciones para desarrolladores con Git y otros repositorios de código

Integraciones de Notion con herramientas empresariales como M365, AWS, etc. son irregulares en el mejor de los casos

Por lo tanto, me encontré utilizando otra aplicación para la gestión de tareas, añadiendo costes y esfuerzos.

Dificultad para crear plantillas: Necesitaba una aplicación outliner con plantillas para llamadas de descubrimiento, reuniones, etc., que eran difíciles de crear en Notion. Acababa rehaciendo la estructura para cada tipo de documento cada vez que lo necesitaba.

Desorden en la interfaz: Después de usarlo durante un par de años, me di cuenta de que la jerarquía de documentos que había establecido empezaba a romperse. Veía demasiados elementos en cada vista, lo que la hacía desordenada y desorganizada.

Hoy en día, varias aplicaciones superan estos retos y ofrecen mucho más. Veamos todas las Alternativas a Notion AI de un vistazo.

Alternativas a Notion de un vistazo

Resumen de las alternativas a Notion

1. ClickUp: La mejor para gestionar documentos

Aplicaciones modernas para tomar notas basadas en ClickUp brain

ClickUp es un espacio de trabajo todo en uno con funciones de toma de notas potentes, flexibles y fáciles de usar. Es una gran alternativa a Notion. ¿Por qué?

¿Necesitas tomar notas de forma rápida y sencilla? Gira hacia arriba Bloc de notas ClickUp ¿Necesitas algo más detallado y estructurado? Pruebe Documentos de ClickUp Para notas más contextuales, puede escribir en la sección de descripción y comentarios de cada tarea

¿Le gusta tomar notas visuales? Pues ClickUp Whiteboard es perfecto para usted

Cree documentos, wikis y mucho más con ClickUp y conéctelos a flujos de trabajo para ejecutar ideas con su equipo

Las mejores características de ClickUp

La mayor fortaleza de ClickUp son sus herramientas dedicadas a la gestión de proyectos. Desde la compleja asignación de recursos hasta el brainstorming creativo, ClickUp ofrece todo lo que necesita en un espacio de trabajo virtual moderno.

Algunas de sus mejores toma de notas son:

Notas estructuradas en la jerarquía que más le convenga

Ricas opciones de formato y edición

Funciones de edición colaborativa en directo dentro de ClickUp Docs

Posibilidad de convertir ideas/notas en tareas para que los equipos tomen medidas

Automatización de la puesta en marcha/actualización, resumen de texto, respuestas rápidas y revisión ortográfica con Cerebro ClickUp Herramienta de transcripción de IA para grabaciones de vídeo/audio



Además de las funciones incorporadas, ClickUp también ofrece varias plantillas prediseñadas para distintos casos de uso.

plantilla de notas de reunión de ClickUp

Agilice sus reuniones y hágalas productivas para todos con Plantilla de notas de reunión de ClickUp que incluye órdenes del día, notas y elementos de acción. Descargar esta plantilla

Limitaciones de clic

Como ClickUp ofrece mucho más que tomar notas, puede resultar abrumador para alguien que sólo quiera apuntar algunas ideas.

Precios de ClickUp

Gratis para siempre

Ilimitado: 7 $/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Empresa Contacto para precios Cerebro ClickUp: Añadir a cualquier plan de pago por $5 por miembro al mes



Valoraciones y críticas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4.000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios de ClickUp?

"ClickUp es una herramienta que nos facilita su uso. Podemos navegar fácilmente a través de las tareas, la creación de proyectos y la asignación de tareas son increíblemente intuitivas, incluso para aquellos que son nuevos en las herramientas de gestión de proyectos. También nos proporciona una interfaz fácil de usar que es un cambio de juego para nuestro equipo, ya que nos ayuda a la perfección en la gestión de proyectos sin ningún aprendizaje adicional."

- Revisión G2

2. Nuclino: Lo mejor para wikis y bases de conocimiento sencillas

Fuente: Nuclino.com

Nuclino es una suite de productividad polivalente relativamente nueva con funciones para crear documentos, aportar ideas y gestionar tareas. Es una de las muchas aplicaciones que trabajan sobre el concepto de construir un cerebro digital/red neuronal.

En mi experiencia, Nuclino se centra demasiado en ser una base de conocimientos o un repositorio de información. Pretende simplificar procesos complejos en lugar de darles cabida. Esto puede ser restrictivo, especialmente cuando tienes ideas/proyectos en expansión.

Las mejores características de Nuclino

Colaborativo con documentos donde puedes hacer notas, etiquetar personas, crear tareas, incrustar archivos, etc.

Características simples y una interfaz de usuario mínima garantizan la velocidad

Adecuado para desarrolladores acostumbrados a atajos de teclado y teclas de acceso rápido

Incluye SSO, controles, registros de auditoría, derechos de acceso y otras funciones de seguridad

Limitaciones de Nuclino

Optimizado para la simplicidad, que puede ser inadecuado para grandes bases de datos y casos de uso complejos

Falta de personalización de marca, temas y estilos

Para las nuevas empresas de rápido crecimiento, puede ser difícil escalar Nuclino a medida que crece la organización

Precios de Nuclino

Gratis para siempre

Estándar: 5 $/mes por usuario

Premium: 10 $/mes por usuario

Calificaciones y reseñas de Nuclino

G2: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Nuclino?

"Estoy buscando poner en marcha varios negocios y proyectos de escritura en colaboración e individualmente. Nuclino me ha proporcionado una manera de compartir y organizar mi información sin problemas y con habilidad. "

- Revisión de Capterra

3. Obsidian: Lo mejor para documentar ideas/conceptos conectados

Fuente: Obsidian.md

Obsidian es una base de conocimiento personal que puede ampliarse a las necesidades de la organización. Induce una serie de funciones para escribir, tomar notas y documentar.

Es una potente alternativa a Notion por la forma en que visualiza las relaciones entre notas, creando un gráfico atractivo e interactivo. Desde información sobre el desarrollo de productos hasta George Washington, identifica patrones y anótalos, como lo haría tu cerebro.

Utilicé Obsidian para registrar mi aprendizaje general y escribir en busca de ideas. Si le añades un diario, se convierte en un buen wiki personal. Sin embargo, la sincronización multidispositivo con Obsidian es compleja, lo que fue un gran impedimento para mí.

Las mejores características de Obsidian

Markdown para el formato simple y portátil

Enlace bidireccional entre notas, ideas, conceptos, etc.

Numerosos plugins y temas para personalizarlo

Sin bloqueos gracias a archivos abiertos y no propietarios

Limitaciones obsidianas

Puede tener una curva de aprendizaje empinada con varias decisiones sobre la estructuración de su información

El estilo Markdown puede no tener la flexibilidad ilimitada que algunos equipos de marca pueden necesitar

No es el más sencillo o agradable estéticamente

Precios de obsidiana

Gratis para siempre (uso personal)

Uso comercial: 50 $/año por usuario

**Complementos

Función de sincronización: 4 $/mes por usuario

Función de publicación: 8 $/mes por usuario

Calificaciones y reseñas obsidianas

Capterra: 4,9/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios de Obsidian?

"Creo que Obsidian es ideal para tareas centradas en texto y destaca en la toma de notas y el seguimiento de tareas diarias"

- Revisión de Capterra

4. Microsoft OneNote: mejor para notas de audio y vídeo

Fuente: onenote.com

Microsoft OneNote es una de las aplicaciones digitales para tomar notas más famosas de la actualidad. Viene incluida en la suite M365, por lo que forma parte de la pila de productividad de Microsoft.

Lo mejor de OneNote es que puedes escribir texto, añadir imágenes, recortar e insertar páginas web, escribir a mano o dibujar en cada página de la aplicación: es como un cuaderno. Como usuario de varios productos del ecosistema Apple, Microsoft me pareció contrastante en cuanto a estética.

Las mejores características de Microsoft OneNote

Similar a un cuaderno físico con páginas-fácil de usar

Posibilidad de acceder a las revisiones y realizar un seguimiento de los cambios para escribir a largo plazo

Capacidad táctil en los dispositivos para dibujar o escribir a mano los caracteres

Grabación de notas de audio y vídeo también

Limitaciones de Microsoft OneNote

Puede resultar difícil de manejar si hay demasiadas notas/páginas

Herramientas monousuario con funciones de colaboración limitadas

Muy pocas integraciones

Precios de Microsoft OneNote

Para el hogar:

Familia: 9,99 $/mes hasta 6 usuarios Personal: 6,99 $/mes para un solo usuario

Para empresas: MS365 Business Basic: 6 $/mes por usuario MS365 Business Standard: 12,5 $/mes por usuario MS365 Business Premium: 22 $/mes por usuario MS365 Apps for Business: 8,25 $/mes por usuario



Valoraciones y críticas de Microsoft OneNote

G2: 4,5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Microsoft OneNote?

"Una nota es accesible a través de cada uno de los aparatos de expertos en Office 365 como Microsoft Viewpoint y grupo utilizado a través de todas las reuniones. Una nota es excepcionalmente valioso con su capacidad para ajustar en línea a una velocidad más prominente. Además, tiene fresco y nitty gritty UI y ofrece más opciones como la adición de segmentos y páginas."

- Revisión G2

5. Evernote: Lo mejor para la productividad personal y la toma de notas

Fuente: Evernote.com

Evernote es una de las primeras aplicaciones independientes para tomar notas. Antes de usar Notion o buscar alternativas, Evernote estaba en lo alto de mi lista. Es una herramienta de productividad sencilla y limpia que te permite añadir notas en forma de texto, imágenes, páginas web, PDF y audio.

Las mejores características de Evernote

Fácil de usar con las funciones de formato justas

Capacidad para capturar notas en varios formatos

Integraciones con Google Calendar, Slack, Microsoft Teams, etc. para agilizar los flujos de trabajo

Almacenamiento seguro de documentos importantes como DNI, facturas, expedientes de seguros, etc.

Búsqueda potenciada por IA para encontrar lo que necesitas al instante

Limitaciones de Evernote

Las funciones de gestión de proyectos se limitan a la creación de tareas y tareas pendientes

Funciones de colaboración en vivo limitadas

Precios de Evernote

Gratuito

Personal: 10,83 $/mes

Profesional: 14,17 $/mes

Equipos: 20,83 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Evernote

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

¿Qué dicen los usuarios de la vida real sobre Evernote?

"Evernote es mi aplicación de productividad favorita. Para ser justos, no puedo vivir sin ella. La uso de 10 a 20 veces al día. Si sabes utilizar bien Evernote, puede ser tu segundo cerebro. Evernote no es sólo un lugar para compartir tus notas, puedes guardar imágenes, archivos y páginas web en tu Evernote. Puedes usar Evernote como un almacenamiento en la nube para guardar notas digitales"

- Revisión G2

6. Slite: Lo mejor para las bases de conocimiento de las organizaciones

Fuente: Slite.com

Slite es una nueva plataforma de base de conocimientos colaborativa impulsada por IA que permite a las organizaciones crear una única fuente de verdad para toda su información. Mientras probaba varias herramientas, me gustó especialmente Slite por su función de colecciones, que mantiene organizados los documentos relacionados para filtrarlos y ordenarlos según sea necesario.

Con plantillas para tomar notas para varios casos de uso y la posibilidad de crear las tuyas propias, Slite es genial para agilizar la gestión del conocimiento. Sin embargo, Slite es una base de conocimientos, y eso es todo. Para pasar de la información a la acción, necesitas otra herramienta.

Las mejores características de Slite

Diseñado para adaptarse a todo tipo de toma de notas, incluida la wiki de la empresa, notas de reuniones, documentación de procesos, etc.

Cada nota puede incluir texto, imágenes, tablas e incrustaciones de archivos como Google Docs o Miro boards

Automatización para crear documentos y recordatorios recurrentes

Funciones de IA para revisar la ortografía, resumir, simplificar el lenguaje, cambiar el tono, etc

Limitaciones

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos

No incorpora funciones de colaboración visual, como pizarras o mapas mentales

Precios reducidos

Gratuito

Estándar: 8 $/mes por usuario

Premium: 12,5 $/mes por usuario

Enterprise: Consultar precios

Valoraciones y reseñas breves

G2: 4,6 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué dicen los usuarios de Slite?

"Hace lo que la mayoría de las herramientas para tomar notas y gestionar el conocimiento. Puede manejar la colaboración en tiempo real, así como la discusión asíncrona. Realmente hago buen uso de la función de compartir, en particular para compartir un documento públicamente a través de un enlace secreto para su edición."

- Revisión de Capterra

7. Confluence: Lo mejor para los equipos de software que utilizan Jira

Fuente: Atlassian.com

Confluence de Atlassian es un software de documentación y colaboración diseñado para equipos de desarrollo. Permite a los usuarios tomar notas, organizarlas, añadir etiquetas con palabras clave y archivarlas para uso organizativo.

Como muchos de los productos de Atlassian, Confluence está diseñado para equipos de grandes empresas que crean bases de conocimiento exhaustivas. Si bien es cierto que puedes tomar notas de reuniones en Confluence, ese no es el mejor uso de la aplicación.

Las mejores características de Confluence

Organización en árbol de las páginas para encontrar rápidamente los documentos

Edición colaborativa en vivo con comentarios en línea, likes, GIFs y emojis

Funciones para etiquetar personas, comentar y asignar a tareas

Ideal para anuncios en toda la empresa

Configuración exhaustiva de permisos para compartir de forma segura

Limitaciones de Confluence

Diseñado para los técnicos, puede tener una curva de aprendizaje empinada para el resto de nosotros

Complejos paneles de control de acceso

Compatibilidad limitada con otras aplicaciones

La importación desde Microsoft Word o Google Docs y la exportación a PDF no son óptimas

Precios por influencia

Gratuito para siempre

Estándar: 600 $/año

Premium: 1.150 $/año

Enterprise: Contactar con ventas

Calificaciones y reseñas de Influence

G2: 4,1/5 (más de 3700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios de Confluence?

"Lo que más me gusta de Confluence es su facilidad de uso, teniendo en cuenta que cuenta con una gran cantidad de plantillas para diferentes documentos y proyectos. Esto hace que sea más fácil empezar cualquier proyecto o trabajar en cualquier documento, porque a mucha gente le cuesta empezar."

- Revisión G2

8. Coda: Lo mejor para consolidar flujos de trabajo y wikis

Fuente: Coda.io

Coda ofrece un argumento interesante: promete ordenar el espacio de trabajo. Eso es lo que me atrajo a probar la aplicación. Se presta como una aplicación para tomar notas con la capacidad de organizar como filas y columnas, automatizar / integrar herramientas externas, y hacer más cosas con la IA.

Cuando utilicé la aplicación para crear la wiki del equipo, me pareció una herramienta compleja. Quizás era demasiado potente para necesidades de documentación sencillas.

Las mejores características de Coda

Combina documentación, seguimiento y automatización para ser varias herramientas en una

Hábil manejo de fórmulas y bases de datos

Integraciones bidireccionales con Google Calendar, Slack, Jira, etc. para actualizaciones

Amplia galería de plantillas prediseñadas incluso para casos de uso de nicho, como un ejercicio de votación de 100 dólares

Asistente de IA para respuestas, resúmenes, generación de tablas, etc.

Limitaciones de Coda

Curva de aprendizaje pronunciada hasta que uno se familiariza con las funciones de Coda

La interfaz de usuario puede resultar poco intuitiva para usuarios no expertos en tecnología

El rendimiento y la escalabilidad con cargas de trabajo pesadas han sido bajos

Precios de Coda

Gratuito

Pro: 10 $/mes por Doc Maker

Equipo: 30 $/mes por Doc Maker

Empresa: Contactar con ventas

Valoraciones y críticas de Coda

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Coda?

"Aparte de Slack y el correo electrónico, Coda es la infraestructura principal de nuestra organización. La flexibilidad y poder configurarlo todo y automatizarlo exactamente a nuestro gusto es fantástico."

- Revisión de Capterra

9. Slab: Lo mejor para documentos atractivos

Fuente: Slab.com

En la Internet moderna, los contenidos deben tener tan buen aspecto como se leen. Slab promete ayudar a los usuarios a "crear contenidos que tengan buen aspecto por defecto" Centrado en la experiencia, Slab incluye funciones avanzadas de edición.

Las mejores características de Slab

Herramienta de búsqueda unificada para facilitar el acceso

Interfaz sencilla y fácil de usar para que cualquiera pueda empezar rápidamente

Integración completa con Google Drive, incluida la búsqueda

Tabla de contenidos autogenerada

Limitaciones del laboratorio

Al ser una aplicación nueva, aún está en desarrollo. Por lo tanto, está limitada en funciones avanzadas como integraciones API, incrustación de varios tipos de archivos, etc.

Biblioteca de plantillas limitada

Precios de laboratorio

Gratis

Startup: 6,67 $/mes por usuario

Empresa: 12,50 $/mes por usuario

Empresa: Contactar con ventas

Valoraciones y reseñas del laboratorio

G2: 4,6/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué dicen los usuarios de Slab?

"Me encanta que todos los documentos tengan automáticamente el mismo formato para que no tengas que seleccionar entre un millón de fuentes diferentes. Hicieron la plataforma muy simple y fácil de usar "

- Revisión G2

10. Google Keep: lo mejor para tomar notas personales

Fuente: Google Keep

Google Keep es una aplicación para tomar notas integrada en la suite de productividad de Google. Es sencilla y fácil de usar y viene incluida en la pila si utilizas GMail o GSuite. La mayor ventaja de Google Keep es su sencillez, pero también su mayor limitación.

A medida que mi trabajo se ampliaba y tomaba más notas, me di cuenta de que documentarlas y organizarlas requería más esfuerzo con Google Keep. Las funciones de notificaciones y colaboración, que son habituales en cualquier otra herramienta, siguen faltando en Google Keep.

Las mejores funciones de Google Keep

Fácil de usar, puede añadir notas como texto, imágenes y audio

Sincronización entre dispositivos con la misma cuenta de Google

Etiqueta y codifica por colores varios tipos de documentos

Incluye casillas de verificación, tarjetas, listas, etc., dentro de cada nota

Limitaciones de Google Keep

Muy centrado en la simplicidad, por lo que las características limitadas para grandes equipos de la empresa

Organizado como etiquetas en lugar de carpetas

Come en el almacenamiento de su cuenta GSuite

Precios de Google Keep

Gratis para siempre

Calificaciones y reseñas de Google Keep

Capterra: 4,7/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios de Google Keep?

"Me gusta la rapidez y la comodidad de crear una nota en Google Keep. También lo utilizo para los recordatorios porque pueden enviar mensajes en mi teléfono y son visibles en Google Calendar en el momento específico del recordatorio."

- Revisión de Reddit

11. Cualquier tipo: Lo mejor para equipos centrados en la confianza y la seguridad

Fuente: Microsoft.com

Microsoft Loop es una plataforma de co-creación, esencialmente una aplicación para que equipos, familias o comunidades se reúnan y escriban. Su principal impulso es la integración de Co-pilot, que aporta inteligencia artificial a la toma de notas.

Descubrí que, a menos que estés en la pila de Microsoft, Loop como herramienta independiente es apenas competitiva frente a otras herramientas similares como Notion o ClickUp.

Las mejores características de Microsoft Loop

Integración de Co-pilot para ideación y automatización

Sincronización en tiempo real entre aplicaciones y dispositivos

Plantillas de página para diversos casos de uso

Posible sustituto de OneNote gracias a su interfaz de usuario más moderna

Limitaciones de Microsoft Loop

Funciones limitadas en comparación con las mejores aplicaciones para tomar notas

Incluido en el paquete M365, sin opción de compra como producto independiente

Precios de Microsoft Loop

Gratis

MS365 Business Standard: 12,5 $/mes por usuario

MS365 Business Premium: 22 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Loop

Como aplicación relativamente nueva y mediocre, hay pocas valoraciones y reseñas en plataformas de terceros como G2 o Capterra.

¿Qué dicen los usuarios de Microsoft Loop?

"Me encanta usar Loop. Ha sustituido a OneNote para mí debido a la colaboración"

- Revisión de Reddit

13. Upbase: Lo mejor para tomar notas personales y productividad

Fuente: Upbase.io

En esencia, Upbase es una herramienta de gestión de proyectos con capacidad para tomar notas. Incluye planificadores, bloqueo de tiempo, pomodoro y otras funciones de productividad para mantenerte concentrado. Sin embargo, se centra más en la productividad individual que en la colaboración en equipo.

Las mejores características de Upbase

Herramientas de productividad personal incluidas en la aplicación

Diseño sencillo y fácil de usar

Vistas de lista y tablón para el seguimiento de proyectos

Funciones de colaboración en documentos, como comentarios, @menciones, personalizados plantillas de notas de reunión y compartir

Limitaciones de la base

Integraciones limitadas con herramientas de productividad populares

No dispone de modo offline

Puede ser demasiado simple para las necesidades de las empresas

Precios base

Gratis para siempre

Premium: 5 $/mes por usuario

Calificaciones y reseñas de Upbase

G2: 4.9/5 (4 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (6 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios de Upbase?

"He probado muchas herramientas de gestión de proyectos antes (y quién no 😅), pero esta es la que REALMENTE me ha ayudado a mantener todos mis proyectos organizados y estar al tanto de todo."

- Revisión G2

14. Mem: Lo mejor para aquellos a los que les gusta que la IA se encargue de 'organizar'

Fuente: get.mem.ai

Mem se posiciona como una aplicación para tomar notas organizada por IA. Mientras tienes que tomar notas, la IA de Mem te ayuda a establecer conexiones y a crear relevancia automáticamente, sin que tengas que organizar las notas en carpetas o añadir etiquetas.

Me encantó Mem por el hecho de que la IA se entrena con mis propias notas, entendiendo mis etiquetas y nomenclatura. Esto significa que puedo hacerle preguntas como "¿quién propuso esta idea?" y obtener respuestas al instante.

Las mejores características de Mem

Organización basada en IA, construyendo una red de notas para ser recordadas fácilmente más tarde

IA personalizada para crear notas/respuestas en tu tono y estilo

Resumen inteligente

Sugerencias y recomendaciones contextuales mientras tomas notas

Limitaciones de memoria

Las funciones de IA funcionan mejor cuando hay suficiente información, por lo que es necesario comprometerse a utilizar la aplicación de forma intensiva

Sólo sirve para tomar notas, apenas tiene funciones de gestión de tareas

Precios de la memoria

Mem: 8,33 $/mes

Equipos Mem: Contactar con ventas

Valoraciones y críticas de Mem

G2: 1,5/5 (1 opinión)

¿Qué opinan los usuarios de Mem?

"He usado Mem desde el principio y sigue siendo mi elección para notas rápidas y para encontrar información rápidamente"

- Revisión de Reddit

15. Zoho WorkDrive: Lo mejor para mantener archivos y carpetas organizados

Fuente: Zoho.com

Zoho WorkDrive es un sistema de gestión de archivos para equipos. Ayuda a consolidar documentos y conocimientos, incluidos los que actualmente viven en aplicaciones de terceros como Google Docs o Microsoft Word.

Lo mejor de Zoho WorkDrive es su capacidad para tomar notas multimedia: puedes añadir grabaciones de pantalla y archivos de vídeo y audio a tus notas. Sin embargo, carece de la sencillez y accesibilidad de muchas de las aplicaciones mencionadas anteriormente.

Las mejores características de Zoho WorkDrive

Grabación de audio, vídeo y pantalla con WorkDrive Snap

Compartición y colaboración externa

Administrador más fuerte para ver y gestionar todos los archivos y carpetas

Vista y navegación basadas en árbol

Limitaciones de Zoho Drive

El rendimiento y la velocidad pueden no ser óptimos con archivos de gran tamaño

Capacidades de personalización limitadas

Las funciones de colaboración son lentas cuando demasiadas personas se unen a un archivo

Precios de Zoho WorkDrive

Starter: $2.5/mes por usuario

Equipo: $4.5/mes por usuario

Empresa: $9/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Zoho WorkDrive

G2: 4.3/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué dicen los usuarios de Zoho WorkDrive?

"Las características de colaboración de Zoho WorkDrive hace que sea una posibilidad para mí y mis colegas de trabajo para trabajar juntos en la gestión y el trabajo en nuestros archivos. Utiliza características de seguridad de gama alta que mantiene una seguridad óptima a todos nuestros archivos de bloqueo de cualquier laguna que podría vernos perder nuestros archivos a los ataques cibernéticos."

- Revisión G2

