las 10 mejores herramientas de gestión del conocimiento en 2024

Existen muchas herramientas de inteligencia artificial (IA) para la gestión del conocimiento, y la lista no para de crecer. Estas herramientas de IA pueden ayudarle a organizar sus datos y aumentar la productividad del equipo, pero la herramienta equivocada podría hacer mella en su progreso.

¿Cómo encontrar la herramienta perfecta?

En esta guía, compartiremos exactamente lo que debe buscar en su nueva herramienta de IA para la gestión del conocimiento, junto con algunas de nuestras herramientas de software favoritas en este espacio. 🛠️

¿Qué debe buscar en las herramientas de gestión del conocimiento de IA?

Todo tipo de software de gestión del conocimiento tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Todo depende de lo que se busque. Algunos equipos necesitan una herramienta de nivel empresarial con estrictos niveles de permiso y cumplimiento, mientras que otros simplemente necesitan un hogar digital para toda la información de su empresa. 📗

Esto es lo que hay que tener en cuenta al comparar diferentes herramientas de gestión del conocimiento impulsadas por IA:

Funcionalidad: ¿La plataforma tiene todas sus funciones imprescindibles? ¿Ofrece más?

¿La plataforma tiene todas sus funciones imprescindibles? ¿Ofrece más? Colaboración: ¿Las funciones de colaboración son intuitivas y fáciles de usar? ¿Se pueden compartir fácilmente documentos?

¿Las funciones de colaboración son intuitivas y fáciles de usar? ¿Se pueden compartir fácilmente documentos? Inteligencia artificial: ¿La IA generativa hace que la herramienta sea más útil o dificulta su funcionalidad?

¿La IA generativa hace que la herramienta sea más útil o dificulta su funcionalidad? Facilidad de uso: ¿Es la herramienta fácil de usar? ¿Puede formar fácilmente a los miembros de su equipo? ¿Es autoservicio?

¿Es la herramienta fácil de usar? ¿Puede formar fácilmente a los miembros de su equipo? ¿Es autoservicio? Reputación: ¿Tiene la herramienta una buena reputación? ¿Es nueva en el mercado?

¿Tiene la herramienta una buena reputación? ¿Es nueva en el mercado? Conformidad: ¿Cumple esta herramienta los requisitos de conformidad de los datos de sus empleados y clientes?

¿Cumple esta herramienta los requisitos de conformidad de los datos de sus empleados y clientes? Precios : ¿Existe un plan gratuito/a? ¿La herramienta es asequible a medida que se amplía?

Como con cualquier herramienta de software, céntrese en lo que es más importante para usted; cualquier otra función clave o ventaja es un extra. Utilice nuestra guía para encontrar la herramienta de software de base de conocimientos para sus necesidades.

Los 10 mejores software de gestión del conocimiento de IA para usar en 2024

En esta guía, hemos reducido la lista de herramientas de gestión del conocimiento disponibles a sólo nuestras principales recomendaciones, para que pueda ahorrar tiempo y empezar a probarlos más rápido.

Estas son nuestras mejores herramientas de gestión del conocimiento basadas en IA.

1. ClickUp - La mejor herramienta completa de IA para la gestión del conocimiento

Cree, comparta y colabore en documentos con ClickUp Docs, su hub para todo el conocimiento e información del equipo

ClickUp es una potente herramienta basada en la nube gestión del conocimiento herramienta y plataforma de gestión de proyectos que funciona para equipos de cualquier tamaño, en cualquier nicho. Con un montón de herramientas diseñadas pensando en la productividad y la colaboración, ClickUp es una solución de primera para cualquier empresa que quiera organizarse (y mantenerse) organizada. ✔️

Para equipos que desean crear bases de conocimientos y wikis internos, Documentos de ClickUp es la mejor herramienta para la gestión de contenidos. Los miembros de un equipo pueden crear documentos solos, colaborar en ellos juntos y compartir información con otros para crear un repositorio central.

Utiliza el Plantilla de base de conocimientos de ClickUp para empezar rápidamente. Reúna toda la información de su empresa y cree un wiki de búsqueda para políticas e información.

Utiliza esta plantilla para crear un marco en el que tu equipo pueda organizar una biblioteca digital de información

Gracias a las recientes actualizaciones, los usuarios ahora pueden aprovechar al máximo las ventajas de ClickUp AI en toda la plataforma, incluido el proceso de gestión del conocimiento.

Utilice ClickUp AI para redactar y resumir contenidos para la wiki de su empresa, convertir notas en listas de tareas procesables y generar ideas para utilizar en sus documentos internos.

ClickUp no sólo es ideal para la gestión del conocimiento. También es perfecto para gestión de proyectos . Los equipos pueden utilizar las sólidas herramientas de gestión de proyectos de ClickUp gestión de tareas funciones para planificar proyectos, supervisar los cambios y mantenerse organizado de principio a fin.

Las mejores funciones de ClickUp

Agilice sus procesos y mejore su redacción con los conocimientos de IA y las herramientas de aprendizaje automático con ClickUp Brain

Disfrute de edición y mensajería en tiempo real gracias a las herramientas de colaboración integradas

Convierta sus notas enelementos de acción para facilitar la gestión de proyectos y tareas

Aumente la productividad y gestione su tiempo con una base de conocimientos * Organice sus documentos con categorías y etiquetas

Disfrute de amplias opciones de personalización y adaptación, incluidos colores y categorías

Manténgase organizado consoftware gratuito, gratuito/a de gestión de proyectos* Proteja sus documentos privados y compártalos fácilmente con otras personas gracias a las funciones de privacidad integradas

Empiece rápidamente con nuestroplantillas de base de conocimientos gratuitas/a Limitaciones de ClickUp

ClickUp tiene tantas funciones y opciones de personalización que puede llevar un tiempo configurarlo a la perfección para sus necesidades

ClickUp AI sólo está disponible con los planes de pago

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.200 opiniones)

4,7/5 (más de 9.200 opiniones) Capterra: 4.6/5 (3,900+ opiniones)

2. Bit.ai - Mejor para la gestión colaborativa de documentos

vía Bit.ai Bit.ai es un wiki basado en IA y un sistema de gestión del conocimiento diseñado pensando en las personas y los equipos. Con este software, los equipos pueden organizar y colaborar en contenidos como bases de conocimiento, wikis, guías de formación y portales de clientes, y ampliar esa función con integraciones. 🔌

Las mejores funciones de Bit.ai

Colabora con miembros del equipo e invitados en tiempo real

Utiliza IA Genius para agilizar la redacción de contenidos y aumentar la productividad con el poder del aprendizaje automático

Comparte archivos sin problemas con enlaces compartibles, incrustaciones de sitios web y enlaces rastreables

Límites de Bit.ai

Algunos usuarios pueden encontrar las opciones de personalización de fuentes más limitadas que otras herramientas de creación de contenidos

Según algunos usuarios, la experiencia del usuario mejoraría con una mejor interfaz de usuario

Precios de Bit.ai

Gratuito

Pro: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Business: 15 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Bit.ai

G2: 4/5 (más de 20 opiniones)

4/5 (más de 20 opiniones) Capterra: n/a

3. OneBar - La mejor herramienta de IA para la gestión de preguntas y respuestas

vía OneBar OneBar es una plataforma dedicada a la gestión del conocimiento que permite a las organizaciones capturar todos sus datos e información y almacenarlos en un lugar fácil de gestionar. La plataforma adopta un enfoque de preguntas y respuestas. Los usuarios pueden pedir al robot de IA que ofrezca respuestas, a las que los miembros del equipo pueden contribuir con sus propios conocimientos y experiencia.

Las mejores funciones de OneBar

Compartir las preguntas más frecuentes (FAQ) junto con sus respuestas

Animar a los miembros del equipo a contribuir a las respuestas

Aumentar la relevancia del contenido con la búsqueda semántica de datos relevantes

Limitaciones de OneBar

OneBar está diseñado para ser utilizado con Slack, por lo que los usuarios que no utilizan esta aplicación no puede obtener el mejor valor de su inversión

Los comentarios en línea sobre OneBar son limitados en comparación con algunos de sus competidores

Precios de OneBar

Gratuito

Inicio : $200/mes para hasta 200 usuarios

$200/mes para hasta 200 usuarios Crecimiento: 400 $/mes para hasta 1.000 usuarios

Valoraciones y reseñas de OneBar

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

4. Confluence: lo mejor para colaborar en equipo y compartir conocimientos

vía ConfluenciaConfluencia es una solución interna de gestión del conocimiento y documentación del proyecto herramienta desarrollada por el equipo de Atlassian. Con Confluence, los equipos pueden crear una fuente central de verdad para el conocimiento de la organización. Las funciones de IA dentro de la herramienta mejoran la escritura, la toma de notas y la función de búsqueda. 🤖

Las mejores funciones de Confluence

Planifica proyectos y haz lluvias de ideas de forma colaborativa, luego usa IA para escribir notas

Trabaja junto a los miembros del equipo con comentarios en línea y edición en tiempo real

Organice su contenido en espacios de trabajo dedicados, con búsqueda asistida por IA

Límites de Confluence

Algunos usuarios sugieren que las funciones de búsqueda podrían mejorarse

Según algunos usuarios, puede resultar confuso cambiar los niveles de permiso de las distintas páginas

Precios de Confluence

Gratuito

Estándar: $6.05/mes por usuario

$6.05/mes por usuario Premium: 11,55 $/mes por usuario

11,55 $/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2: 4,1/5 (más de 3.700 opiniones)

4,1/5 (más de 3.700 opiniones) Confluence: 4,5/5 (más de 3.200 opiniones)

5. Process Street - Mejor para la Gestión de Procesos de Negocio

vía Proceso CalleProceso Calle es un gestión de procesos y sistema de gestión de conocimientos impulsado por IA diseñado para equipos que necesitan centrarse en el cumplimiento y el control de calidad. La plataforma está diseñada para la transparencia y la gestión de procesos, y utiliza IA para ayudar a los equipos a mantener el cumplimiento. 📋

Las mejores funciones de Process Street

Utilice el editor de documentos para capturar, organizar y compartir procedimientos operativos estándar (POE)

Ajuste los niveles de permiso y decida quién tiene acceso a qué contenido

Supervise los cambios en los documentos para mantener la transparencia y el control de acceso

Límites de la calle de procesos

El precio puede resultar prohibitivo para algunos usuarios, especialmente para las pequeñas empresas o las nuevas agencias

Algunos usuarios encuentran confusa la organización de los flujos de trabajo y el contenido

Precios de Process Street

Inicio : $100/mes para hasta 10 usuarios

$100/mes para hasta 10 usuarios Pro: Comienza en $415/mes para una cantidad personalizada de usuarios

Comienza en $415/mes para una cantidad personalizada de usuarios Enterprise: A partir de 1.660 $/mes para un número personalizado de usuarios

Valoraciones y reseñas de Process Street

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

4,6/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4.7/5 (600+ opiniones)

6. Tettra - Lo mejor para la creación de bases de conocimiento internas

vía Tettra Tettra es una solución basada en IA software de uso compartido de conocimientos diseñado para acelerar el proceso de incorporación y mantener informados a los miembros del equipo. Los equipos pueden utilizar esta herramienta de gestión del conocimiento para almacenar y conservar la información pertinente, de modo que aparezca en el momento adecuado. 👋

Las mejores funciones de Tettra

Crea nuevos contenidos o utiliza contenidos existentes de Google Drive o Notion para crear tu base de conocimientos interna

Responda a las consultas de los miembros del equipo al instante dentro de Slack o la app Tettra

Identifique las lagunas de conocimiento y colabore en las actualizaciones para mantener el contenido relevante

Límites de Tettra

Algunos usuarios desearían que hubiera más funciones de edición de texto y contenido, como fuentes y colores adicionales

Los usuarios informan de que no se puede listar un contenido en dos sitios sin crear una copia, lo que genera duplicaciones innecesarias

Precios de Tettra

Básico: $4/mes por usuario

$4/mes por usuario Escalado: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Profesional: 12 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Tettra

**G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4.1/5 (5+ opiniones)

7. Document360 - Lo mejor para la gestión del conocimiento de cara al cliente

vía Documento360Documento360 es una herramienta de IA para la gestión del conocimiento diseñada tanto para equipos internos como para el soporte al cliente. Teams can use the platform to build knowledge bases, manuals, SOPs, or wikis that keep content in one place and facilitate knowledge and learning management. 📝

Las mejores funciones de Document360

Cree una base de conocimientos pública o privada con una página de Inicio personalizada

Cree un glosario de Business para definir todos sus términos más utilizados en un solo lugar

Vea análisis detallados sobre cómo se ve y utiliza su contenido

Límites de Document360

Algunos usuarios desearían que fuera posible cambiar la configuración predeterminada/a de las páginas

Los análisis sólo están disponibles de forma predeterminada/a para los últimos 30 días, según algunos usuarios

Precios de Document360

Gratuito

Estándar: 149 $/mes para un máximo de tres usuarios

149 $/mes para un máximo de tres usuarios Profesional: 299 $/mes para un máximo de cinco usuarios

299 $/mes para un máximo de cinco usuarios Business: 399 $/mes para un máximo de cinco usuarios

399 $/mes para un máximo de cinco usuarios Enterprise: 599 $/mes hasta 10 usuarios

Valoraciones y reseñas de Document360

G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

4,7/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4.7/5 (190+ opiniones)

8. Scribe - Mejor herramienta de IA para la extracción de información

vía EscribanoEscribano permite a los equipos crear una guía paso a paso a partir de cualquier contenido. Para ello, basta con activar la extensión y recorrer el proceso, que se convierte en un proceso con la ayuda de la IA. Resulta útil para equipos que desean crear una wiki o una base de conocimientos interna, crear POE o documentos de formación, o diseñar un proceso de incorporación.

Scribe mejores funciones

Utiliza el poder de la IA para convertir un proceso manual en una guía repetible

Edite la guía paso a paso con capturas de pantalla, anotaciones y la marca de la empresa

Incruste las guías en la base de conocimientos de su empresa o compártalas con un enlace

Límites de Scribe

La eliminación de contenido que ya no es necesario se realiza paso a paso, lo que puede resultar frustrante

Algunos usuarios desearían que hubiera más opciones de formato de texto para poder personalizar sus guías

Precios de Scribe

Gratuito

Personal Pro: $23/mes por usuario

$23/mes por usuario Team Pro: 12 $/mes por usuario, mínimo cinco usuarios

12 $/mes por usuario, mínimo cinco usuarios Enterprise: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Scribe

G2: 4,8/5 (más de 60 opiniones)

4,8/5 (más de 60 opiniones) Capterra: 4.9/5 (5+ opiniones)

9. Capacidad - Lo mejor para la automatización de tareas de Soporte y Helpdesk

vía Capacidad Capacity es una plataforma impulsada por IA diseñada para equipos que desean mantener la información ordenada y fácilmente accesible, ya sea para los miembros del equipo interno o para los clientes. La función de base de conocimientos de Capacity incluye integraciones inteligentes de IA que hacen que la creación, actualización y navegación sean fluidas.

Las mejores funciones de Capacity

Organice los conocimientos en carpetas, diálogos e intercambios

Establezca permisos de usuario por rol, departamento, ubicación, etc

Encuentre información rápidamente con la función de búsqueda integrada

Límites de capacidad

Algunos usuarios desearían disponer de más opciones para la (elaboración de) informes

Puede haber una curva de aprendizaje mientras los miembros del equipo se acostumbran al nuevo sistema

Precio de la capacidad

Crecimiento: 49 $/mes por usuario

49 $/mes por usuario Profesional: 99 $/mes por usuario

99 $/mes por usuario Enterprise: Consultar precios

Valoraciones y reseñas sobre capacidad

G2: 4,8/5 (más de 50 opiniones)

4,8/5 (más de 50 opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 10 opiniones)

10. Notion - Lo mejor para la colaboración en entornos de trabajo todo en uno

vía NotionNotion es una popular herramienta de gestión del conocimiento que ahora cuenta con funciones de IA. Los equipos que utilizan Notion para crear bases de datos, wikis internas y bases de conocimientos pueden ahora utilizar la función Herramienta de escritura de IA y funciones integradas para aumentar la productividad y agilizar los procesos. 🪄

Las mejores funciones de Notion

Construya y personalice una base de conocimientos interna con páginas y bases de datos

Convierta los datos en algo presentable rellenando automáticamente las tablas

Haga una pregunta a la IA integrada para que aparezca contenido relevante y comparta conocimientos desde su entorno de trabajo

Límites de Notion

Algunos usuarios informan de queautomatización del flujo de trabajo son actualmente más limitados que otras herramientas de gestión del conocimiento

No es posible configurar permisos de usuario para subconjuntos de datos, lo que puede afectar a la forma en que algunos usuarios organizan sus datos dentro de un wiki de empresa

Precios de Notion

Gratuito

Plus: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Business: 15 $/mes por usuario

15 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios Notion IA puede añadirse a cualquier plan de pago por 8 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5.000 opiniones)

4,7/5 (más de 5.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (2,000+ opiniones)

Encuentre la mejor herramienta para las necesidades de gestión del conocimiento de su empresa

Para los equipos que desean crear un wiki de empresa o una base de conocimientos interna, no faltan herramientas adecuadas basadas en IA listas y esperando a que te registres y las utilices. Utilice esta guía para encontrar la mejor herramienta de software de gestión del conocimiento para su equipo.

Si necesita una plataforma que vaya más allá de la gestión documental, no busque más: ClickUp. Nuestra plataforma todo en uno tiene todo lo que necesita para gestionar proyectos, asignar tareas, mantener su CRM y crear sus bases de conocimiento, con la potencia añadida de la inteligencia artificial. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo para comprobar lo fácil que es reunir todos tus conocimientos en un solo lugar. ✨