las 10 alternativas con mayor valoración a Proton Drive para equipos

Probabilidad, empezaste a utilizar Proton Drive por la misma razón que la mayoría de la gente: la privacidad.

Es seguro y sencillo. Pero a medida que su trabajo crecía, también lo hacían sus necesidades.

Quizás te hayas encontrado con obstáculos, como opciones de uso compartido con límite en Proton Calendar, falta de colaboración en tiempo real o sincronizar poco fluido entre dispositivos con Proton Mail.

Si ese es tu caso, es hora de explorar otras opciones.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores alternativas a Proton Drive que ofrecen más control, funciones más inteligentes y un flujo de trabajo más fluido. 🎯

¿Qué debe buscar en las alternativas a Proton Drive?

Así que Proton Drive no cumple todos tus requisitos y ahora estás buscando algo que se adapte perfectamente a tus necesidades.

Antes de empezar a utilizar una nueva plataforma digital, ten en cuenta estos aspectos. 👀

seguridad y privacidad: *Busque un cifrado sólido (a ser posible, de extremo a extremo), autenticación multifactorial y cumplimiento de normas como el RGPD o la HIPAA si sus datos son confidenciales

Velocidad y rendimiento: Opte por un proveedor de servicios con baja latencia y centros de datos en distribución por todo el mundo si realiza trabajo con archivos de gran tamaño o necesita un acceso rápido

Capacidad de almacenamiento a largo plazo: Asegúrate de que el proveedor ofrezca opciones escalables, para que no tengas que volver a cambiar cuando aumenten tus necesidades de almacenamiento

Copia de seguridad y redundancia de datos: Busca servicios que repliquen automáticamente tus datos en diferentes regiones, lo cual es muy útil en caso de fallos de hardware o problemas inesperados

funciones de gestión de archivos: *Busque extras útiles como control de versiones, uso compartido de archivos y copias de seguridad automáticas que afectan significativamente al buen funcionamiento de las cosas

Integraciones y accesibilidad: Considere si funcionará en todos sus dispositivos. ¿Se puede conectar a sus herramientas (como CRM, aplicaciones de gestión de proyectos o suites de productividad)?

💡 Consejo profesional: Adopte modelos de confianza cero: se verifica cada solicitud de acceso a los archivos, incluso las de los usuarios internos. Es como un control de seguridad en cada puerta.

Las 10 mejores alternativas a Proton Drive de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen de las 10 mejores alternativas a Proton Drive. ⚒️

Las 10 mejores alternativas a Proton Drive

Exploremos las 10 mejores opciones alternativas a Proton Drive. 💁

1. ClickUp (la mejor para la gestión inteligente de archivos con una potente función de búsqueda)

Pruébelas ahora ClickUp reúne todo tu trabajo en una única plataforma unificada impulsada por IA

Proton Drive te ofrece un lugar donde almacenar archivos, pero ¿qué pasa con tus proyectos, tareas, notas y comunicaciones?

Cuando todo se encuentra en herramientas separadas, el trabajo se vuelve lento, aislado y disperso: estás luchando contra la proliferación del trabajo.

ClickUp resuelve este problema. Como app, aplicación integral para el trabajo que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA, te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Empieza con ClickUp Brain, el motor de IA que entiende tu entorno de trabajo. Hazle preguntas como «¿Cuáles son los protocolos de seguridad para los datos de los clientes?» y encontrará respuestas en Tareas, Documentos o wikis, incluso si la información se encuentra en lo más profundo de una lista de control o un hilo de comentarios.

Mientras que Proton Drive está diseñado para la privacidad y el almacenamiento de archivos, ClickUp Brain lleva la gestión del conocimiento más allá con la automatización impulsada por la inteligencia artificial. En lugar de subir un documento y olvidarte de él, puedes:

resuma automáticamente *archivos largos, artículos o notas de reunión

desencadena automatizaciones inteligentes*, como la creación de tareas o documentos basados en el contenido, los plazos o las actualizaciones de las conversaciones

Extraiga datos de fuentes externas o documentos existentes para crear (elaboración de) informes, guías o materiales de incorporación más rápidamente

Traduce el contenido a varios idiomas para facilitar la colaboración global

integre sus herramientas* mediante conexiones API para la gestión automatizada de archivos y flujos de trabajo multitarea

Pero obtener una respuesta solo funciona cuando la información está realmente organizada. Aquí es donde entra en juego ClickUp AI Knowledge Manager.

Puedes agrupar los recursos en wikis, bibliotecas de procedimientos operativos estándar o manuales de equipo. Cada uno de ellos puede vincularse a tareas, actualizaciones y documentos relevantes, de modo que la información no quede aislada. ¿Lo mejor? Los agentes de IA de ClickUp pueden encargarse de todo sin necesidad de intervención humana. 👇🏼

Una vez que tengas esa estructura en marcha, ClickUp Docs aporta la colaboración a la ecuación. Son espacios colaborativos vivos totalmente integrados en tus tareas, proyectos y flujos de trabajo. Puedes convertir la información generada por la IA en informes detallados, POE o notas de reunión. A continuación, enlazalos directamente a las tareas, asigna colaboradores y aprovecha la colaboración en tiempo real en un solo lugar.

Por supuesto, es probable que su equipo ya almacene archivos en otras herramientas. Las integraciones de ClickUp conectan plataformas como Google Drive, OneDrive, iCloud Drive y Dropbox directamente a su flujo de trabajo. Puede enlazar o previsualizar estos archivos dentro de tareas y documentos sin cambiar de pestaña ni perder el control de las versiones.

ClickUp Enterprise Search te ayuda a reunir todo el contexto de trabajo en un solo lugar

Por último, ClickUp Enterprise Search lo une todo. Facilita la búsqueda contextual al conectar varias partes de su flujo de trabajo, lo que le permite localizar rápidamente un documento específico, un comentario de un jefe de equipo o una actualización de una tarea de hace tres meses.

📌 Ejemplo: un empleado utiliza el sistema de búsqueda inteligente para localizar rápidamente un comentario del gestor de contenido sobre la fecha límite de la entrada del blog. También puede encontrar actualizaciones de tareas relacionadas del diseñador sobre revisiones gráficas. Todo está conectado al documento original «Estrategia de campaña del segundo trimestre», lo que facilita el acceso, independientemente de cuándo o dónde se haya creado.

Las mejores funciones de ClickUp

colabora en tiempo real: *Mantén los wiki actualizados con edición en vivo, comentarios en los documentos y asignación de tareas para el trabajo en equipo interfuncional

*encuentre todo en hub de documentos: Centralice todo el conocimiento en un solo lugar con wiki verificadas, plantillas personalizables y opciones sencillas de búsqueda, clasificación y filtrado

inicie tareas con facilidad: *Utilice los atajos del centro de comandos para abrir aplicaciones, acceder al historial del portapapeles o crear contenido con un solo clic

Accede a la búsqueda desde cualquier lugar: Empieza a buscar desde el centro de comandos, la barra de acciones global o tu escritorio, lo que mejor se adapte a tu flujo de trabajo

*límites de ClickUp

El amplio conjunto de funciones y las opciones personalizadas de la plataforma pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp? *

Esto es lo que un crítico de G2 dijo sobre ClickUp:

El mayor problema que tenía con otras herramientas era la fragmentación... Lo que diferencia a ClickUp para mí es cómo combina a la perfección la gestión de tareas con la mensajería y la colaboración en tiempo real. En lugar de cambiar de una tarea a una aplicación para chatear, puedo simplemente hacer clic en una tarea y empezar una discusión allí mismo. Cada comentario, archivo y actualización está exactamente donde debe estar, adjunto a la propia tarea.

💟 Bonificación: ¿Cansado de hacer malabarismos con correos electrónicos, archivos y tareas en diferentes aplicaciones? Conoce Brain MAX, tu compañero de escritorio con tecnología de IA que evita que el trabajo se disperse en más de 10 aplicaciones. Si bien Proton es ideal para el correo electrónico y el almacenamiento seguros, Brain MAX va mucho más allá: reúne todo su trabajo (mensajes, documentos, proyectos y más) en un espacio unificado. Solo tiene que expresar sus ideas o tareas pendientes, y Brain MAX lo captura y organiza todo con IA basada en voz.

2. Nextcloud (la mejor para crear una nube autohospedada con control total)

a través de Nextcloud

Nextcloud es una plataforma de código abierto que le permite crear su propia nube privada para almacenar archivos, sincronizarlos y colaborar. A diferencia de Proton Drive, un sistema cerrado alojado por un único proveedor, esta plataforma le ofrece la propiedad completa de sus datos.

Puede alojarlo en su servidor o en un proveedor de confianza, lo que lo hace ideal para personas, equipos o grandes corporaciones que se preocupan por la soberanía digital y la privacidad de los datos.

Lo que distingue a Nextcloud es su profundo enfoque en el cumplimiento normativo, la personalización y la integración. Cumple con las normas HIPAA y GDPR, admite el cifrado de extremo a extremo y ofrece conexión (a internet) con todo, desde herramientas de Microsoft hasta unidades de red locales. Con aplicaciones como Nextcloud Talk, Files y Assistant, está diseñado para personas que quieren algo más que almacenamiento.

Las mejores funciones de Nextcloud

Comparte, sincroniza y edición de documentos con los miembros del equipo utilizando herramientas integradas para mejorar la colaboración del equipo

Automatice los flujos de trabajo con Nextcloud Flow para agilizar las aprobaciones, el etiquetado de archivos, las notificaciones y otros procesos rutinarios

Comuníquese de forma segura con Nextcloud Talk y realice videollamadas, seminarios web y chatear cifrados sin seguimiento de terceros ni dependencia de proveedores

Utilice el asistente de IA integrado para resumir debates, traducir mensajes y agilizar la redacción

Límites de Nextcloud

Las actualizaciones a nuevas versiones pueden afectar a la función o hacer que determinados complementos y apps sean incompatibles

Difícil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos a la hora de configurar correctamente los ajustes de seguridad, los permisos de usuario y las integraciones

Precios de Nextcloud

Nextcloud Files Estándar: 67,89 € al año por usuario (aproximadamente 77 $) Premium: 99,99 € al año por usuario (aproximadamente 113,59 $) Ultimate: 195 € al año por usuario (aproximadamente 221,52 $)

Estándar: 67,89 € al año por usuario (aproximadamente 77 $)

Premium: 99,99 € al año por usuario (aproximadamente 113,59 $)

Ultimate: 195 € al año por usuario (aproximadamente 221,52 $)

Nextcloud Talk Estándar: A partir de 40 € al año por usuario (aproximadamente 45,44 $)

Estándar: A partir de 40 € al año por usuario (aproximadamente 45,44 $)

Estándar: 67,89 € al año por usuario (aproximadamente 77 $)

Premium: 99,99 € al año por usuario (aproximadamente 113,59 $)

Ultimate: 195 € al año por usuario (aproximadamente 221,52 $)

Estándar: A partir de 40 € al año por usuario (aproximadamente 45,44 $)

Valoraciones y reseñas de Nextcloud

G2: 4,4/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 440 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nextcloud*?

Un usuario opina:

En general, el software realiza la tarea específica para la que lo necesitábamos, por lo que no tenemos ninguna queja en su conjunto. Sin embargo, como se ha señalado, hay un par de cosas que «estaría bien tener» y que lo mejorarían mucho. Necesitábamos la capacidad de aceptar archivos (por ejemplo, un servicio de entrega de archivos), y esto se logró fácilmente con Nextcloud. Fue bastante sencillo de configurar y ha dado un buen trabajo. Me gustaría que las integraciones como la autenticación de Microsoft 365 estuvieran mejor integradas. Hay algo de compatibilidad, pero es extremadamente engorroso. Funcionó durante un tiempo y, de repente, dejó de hacerlo. No tengo ni idea de qué pasó. No quería arriesgarme a que eso ocurriera en producción, así que, por ahora, lo hemos desactivado y hemos creado cuentas separadas. También me gustaría que hubiera mejores opciones de cifrado local

3. MEGA (la mejor para enviar archivos cifrados de gran tamaño con facilidad)

a través de Mega

Si buscas una plataforma de almacenamiento en la nube que se tome en serio la privacidad, puedes confiar en Mega. Se lanzó en 2013 como sucesora espiritual del infame Megaupload y se ha hecho un nombre por sí misma gracias a su apuesta decidida por el cifrado de extremo a extremo.

Esto significa que sus archivos se cifran y descifran solo en su dispositivo, no en los servidores de MEGA.

Ni siquiera la propia plataforma puede acceder a su contenido, lo que supone una gran ventaja para los usuarios preocupados por la privacidad. Una de las más destacadas es MEGA Pass, un gestor de contraseñas integrado que le permite generar, autocompletar y auditar contraseñas seguras con facilidad.

Las mejores funciones de Mega

Gestión de datos de objetos compatibles con S3 ilimitados sin cargos ocultos por el uso de la API

Proteja hasta cinco dispositivos con una VPN rápida basada en WireGuard y sin política de registro incluida en la mayoría de los planes de pago

Envía archivos o carpetas a cualquier persona, añade contraseñas, establece fechas de caducidad para los enlaces y gestiona los niveles de acceso sin necesidad de que los destinatarios se registren

Realice copias de seguridad de los datos en todos los dispositivos, sincronice carpetas en tiempo real y mantenga la privacidad total con el cifrado de conocimiento cero

*límites de Mega

No se integra en un ecosistema más amplio como Google o Microsoft, lo que puede hacer que los flujos de trabajo sean más tediosos

Si olvida su contraseña, recuperar el acceso es extremadamente difícil y corre el riesgo de perder el acceso a todos los archivos almacenados

Precios de Mega

Free

Pro I: 11,70 $ al mes por usuario

Pro II: 23,40 $ al mes por usuario

Pro III: 35 $ al mes por usuario

Empresa: 17,55 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Mega

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mega?

Esta es la opinión de un crítico de Capterra sobre Mega:

Mega es extremadamente intuitivo y fácil de usar. También es un medio de almacenamiento en la nube muy rentable y me siento seguro gracias a su alto nivel de seguridad y protección de datos. Ya no tienen la capacidad de crear una zona de descarga pública donde los visitantes puedan subir contenido sin tener que iniciar sesión.

📮 ClickUp Insight: Los trabajadores del conocimiento dedican una media de 25 mensajes al día a buscar información, y casi 1 de cada 5 empleados envía más de 50 mensajes. Eso no es colaboración, es caos. ClickUp reúne todo en un entorno de trabajo centralizado y con función de búsqueda. Tareas, comentarios, documentos, resúmenes de proyectos, procedimientos operativos estándar... Todo está ahí, conectado y fácil de encontrar, especialmente con ClickUp Brain al rescate.

4. Filen (la mejor para copias de seguridad automáticas con cifrado de extremo a extremo)

vía Filen

Filen es una solución de almacenamiento en la nube limpia y eficaz, diseñada para cualquiera que desee una forma fluida y segura de gestionar archivos sin complicaciones innecesarias. Ofrece cifrado del lado del cliente para que tus datos permanezcan seguros, pero, además, es una herramienta fácil y eficaz para organizar, sincronizar y para el uso compartido de contenido digital.

Además, no hay límites de ancho de banda ni funciones ocultas de las que preocuparse.

Creado en Alemania y de código abierto por diseño, Filen aporta transparencia y un manejo de datos sólido sin complicar demasiado las cosas. Incluso puede alojar su propio servidor WebDAV o ejecutar una instancia local, lo que es ideal si le gusta tener más control sobre su flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Filen

Acceda y organice archivos digitales como si estuvieran en su ordenador utilizando la unidad de red de Filen con Smart Synchronizar

Elija entre sincronización unidireccional, bidireccional o personalizada entre dispositivos sin perder el cifrado

Utilice marcado, listas de control o bloques de código y colabore en tiempo real

Genere enlaces públicos con seguridad o colabore de forma privada dentro de la plataforma

límite de Filen*

Por el momento, Filen no se ha sometido a una auditoría de seguridad independiente, lo que puede ser motivo de preocupación para los usuarios que dan prioridad a las medidas de seguridad verificadas

La aplicación móvil para iOS requiere la iniciación manual de las copias de seguridad de fotos y vídeos, ya que carece de la función de copia de seguridad automática

Precios de Filen

Pro I: 1,99 € al mes por usuario (aproximadamente 2,26 $)

Pro II: 399 € al mes por usuario (aproximadamente 4,53 $)

Pro III: 8,99 € al mes por usuario (aproximadamente 10,21 $)

Pro X: 39,99 € al mes por usuario (aproximadamente 45,43 $)

Valoraciones y reseñas de Filen

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Filen*?

Un usuario opina:

Estaba buscando un almacenamiento en la nube E2EE que sustituyera a G-evil photos/drive. Probé Nordlocker y ProtonDrive, pero eran extremadamente lentos para subir cerca de 300 GB de fotos/archivos. Me decepcionó mucho que algunas empresas limiten la velocidad de subida, lo que hace que los clientes tengan que esperar y esperar a que se completen las subidas. Una vez que leí las reseñas de Filen, decidí probar la cuenta gratuita de 10 GB y luego me pasé a Pro II (500 GB), lo que me permitió subir esos archivos/fotos en menos de 12 horas. Soy un cliente satisfecho desde el año pasado.

5. Internxt Drive (la mejor para el almacenamiento de archivos sin conocimiento en todas las plataformas)

a través de Internxt Drive

Internxt es una elegante opción de almacenamiento en la nube que facilita el almacenamiento, el sincronizar y el uso compartido de la información del cliente en todos tus dispositivos. Mantiene la seguridad entre bastidores, pero lo que más te llamará la atención es lo fácil y sencillo que resulta su uso.

La herramienta también ofrece funciones como acceso entre dispositivos, copias de seguridad inteligentes y una interfaz de línea de comandos para aquellos que desean personalizar un poco más su flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Internxt

Proteja los datos a largo plazo contra las amenazas cuánticas emergentes mediante un cifrado avanzado

Envía archivos con permisos de descargar personalizados y nunca expongas enlaces confidenciales

Automatice tareas con compatibilidad con CLI y WebDAV utilizando herramientas de línea de comandos para crear scripts de copias de seguridad, operaciones con archivos y sincronizaciones remotas

Realice copias de seguridad de carpetas locales para un almacenamiento seguro de versiones, con el fin de guardar automáticamente directorios críticos y mantener una copia sincronizada en la nube

*límites de Internxt

El límite máximo de almacenamiento es de 2 TB, lo que puede resultar insuficiente para usuarios corporativos o profesionales creativos con archivos de gran tamaño

No hay miniaturas ni vistas previas para los archivos multimedia, lo que ralentiza la navegación y la selección de archivos

Precios de Internxt

Free

Essential: 1,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Premium: 3 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Ultimate: 4,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Internxt

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,1/5 (20 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Internxt?

Veamos lo que dijo un crítico de Capterra sobre Internxt:

La asequibilidad y el valor. Este software le ayudará a proteger sus datos. También puede realizar un seguimiento de la actividad de las personas que acceden a los archivos. La carga es bastante lenta. Y a veces hay errores y no se carga nada. Pero luego lanzan una nueva versión y vuelve a funcionar. Pero incluso cuando funciona, la carga es lenta.

6. Tresorit (la mejor para el cumplimiento normativo de nivel corporación y la colaboración segura)

vía Tresorit

Tresorit es una plataforma de colaboración en la nube segura, creada para profesionales que necesitan almacenamiento, uso compartido y colaboración de archivos de forma segura.

Desde contratos sensibles hasta datos confidenciales de proyectos, todo está protegido con cifrado en reposo, en tránsito y en el dispositivo. Los equipos pueden trabajar juntos desde diferentes ubicaciones cumpliendo con estrictos requisitos de protección de datos.

Usted controla quién ve qué, cómo se establece el uso compartido y dónde se almacena, lo que resulta especialmente útil si trabaja en un sector regulado.

Las mejores funciones de Tresorit

Establece contraseñas, fechas de caducidad, marcas de agua, límites de descargar y mucho más para gestionar el uso compartido de archivos externos con un control que completa

Añada firmas digitales de seguridad y cualificadas que cumplen con las normas eIDAS de la UE, eliminando la necesidad de aplicaciones de firma de terceros

Proteja la información confidencial y los adjuntos con un solo clic utilizando flujos de trabajo de correo electrónico cifrados integrados

Elija entre más de 12 centros de datos globales para almacenar contenido donde lo exijan las normativas locales, hasta el nivel de usuario

*límites de Tresorit

Rendimiento inestable en Mac, incluyendo bloqueos de la app y fallos totales del sistema

Problemas de sincronizar con archivos que contienen caracteres especiales (por ejemplo, «|»)

Precios de Tresorit

Personal Lite: 5,99 $ al mes por usuario

Personal Essential: 13,99 $ al mes por usuario

Personal Pro: 33,99 $ al mes por usuario

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Tresorit

G2: 4,5/5 (más de 230 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 120 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tresorit*?

Un usuario opina:

Tresorit me permite mantener la confidencialidad sin sacrificar la facilidad de uso. Trabajo con profesionales de alto nivel que esperan (y merecen) discreción en cada punto de contacto. Tresorit hace posible ofrecer una experiencia moderna y fluida, al tiempo que mantiene los más altos estándares éticos y de privacidad. El hecho de poder realizar el uso compartido de documentos, solicitar firmas y gestionar portales seguros para clientes, todo ello en un único espacio cifrado, significa que no tengo que comprometer mi valor para mantener la eficiencia. Eso es algo poco habitual. Su soporte al cliente también ha superado con creces cualquier experiencia que haya tenido con otras empresas. Nunca he tenido un equipo de soporte tan receptivo, amable y genuinamente servicial. Entienden lo que importa, y eso se nota en su forma de presentarse, de comunicarse y de tratar a sus usuarios.

🔍 ¿Sabías que...? Se proyecta que el tamaño del mercado del software de gestión del conocimiento alcance los 38 700 millones de dólares en 2030. Esto significa que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,3 % durante el periodo de previsión (2024-2030).

7. Box (la mejor para integrar el almacenamiento de archivos con los flujos de trabajo empresariales)

a través de Box

Box es una plataforma inteligente de gestión de contenidos para equipos con datos no estructurados, como contratos, documentos de incorporación, archivos de investigación y presentaciones de ventas.

Sus herramientas, como Box Shield, conectadas por IA, ofrecen detección de amenazas y controles de acceso inteligentes, mientras que Box Governance garantiza el cumplimiento normativo con retenciones legales, calendarios de retención y eliminación justificable.

Además, Box Zones permite a las organizaciones cumplir los requisitos de residencia de datos almacenando el contenido en regiones globales específicas, y Box KeySafe le permite controlar sus claves de cifrado.

Las mejores funciones de Box

Colabora en documentos con equipos internos y externos mientras mantienes un control total sobre los permisos, el acceso y el historial de versiones

Captura automáticamente datos clave de archivos como facturas, contratos e informes utilizando Box Relay, Formulario y Doc Gen

Utilice herramientas de arrastrar y soltar para crear portales, paneles o vistas dedicados que simplifican la forma en que los usuarios encuentran e interactúan con los documentos

Utilice la seguridad basada en IA para detectar anomalías, prevenir el malware y aplicar la clasificación de contenido y los controles de acceso a gran escala

*límites de Box

Funciones como las etiquetas a veces fallan o desaparecen temporalmente, lo que afecta al flujo de trabajo

Los usuarios informaron de una mayor lentitud en la carga de archivos en comparación con otras herramientas de almacenamiento como OneDrive

Precio de la caja

Individual: Gratis

Starter: 5 $ al mes por usuario

Personal Pro: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 20 $ al mes por usuario

Business Plus: 25 $ al mes por usuario

Corporación: 35 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Box

G2: 4,2/5 (más de 4900 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 5500 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Box?

Esto es lo que dijo un usuario de G2 :

La versión basada en la nube (en el buscador de Mac) suele tener errores o problemas para sincronizar, incluso en redes seguras

💡 Consejo profesional: Configura los archivos para que caduquen automáticamente con enlaces de acceso temporales. Las descargas únicas suponen menos riesgos y más tranquilidad.

8. pCloud (la mejor para almacenamiento de por vida con reproducción multimedia integrada)

a través de pCloud

pCloud es un sistema de seguridad de gestión de contenido y conocimientos en la nube diseñado para agilizar el manejo de documentos, ofrecer compatibilidad con procesos empresariales personalizados y permitir una colaboración interna y externa fluida. Con firmas electrónicas nativas, permisos de acceso granulares y gobernanza de contenidos, crea un hub completo de operaciones de contenido.

La plataforma le permite recuperar versiones anteriores de archivos y contenido eliminado con hasta 365 días de historial de archivos ampliado. También puede acceder a un reproductor multimedia integrado para previsualizar y reproducir archivos de audio o vídeo directamente desde su almacenamiento en la nube.

Las mejores funciones de pCloud

Organice archivos y carpetas en jerarquías estructuradas con ajustes de permiso detallados para cada miembro del equipo o socio externo

Monte su almacenamiento en la nube como una unidad virtual con pCloud Drive para trabajar sin utilizar espacio en el disco local

Personaliza el uso compartido de archivos con enlaces de descarga con su marca, logotipos y mensajes para ofrecer una experiencia de cliente impecable

Filtra rápidamente el contenido almacenado utilizando la clasificación inteligente integrada para documentos, imágenes, audio, vídeo y archivos

límites de pCloud*

Carece de opciones de velocidad de reproducción (por ejemplo, 1,25x, 1,75x) en su reproductor de vídeo nativo, especialmente en dispositivos móviles

El cifrado de grado militar (pCloud Crypto) requiere una tarifa adicional; solo se incluye el cifrado del lado del servidor de forma predeterminada, por defecto

Precios de pCloud

Ultra 10 TB: 19,99 $ al mes por usuario

Premium Plus 2 TB: 9,99 $ al mes por usuario

Premium 500 GB: 4,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de pCloud

G2: 4,2/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre pCloud*?

Un usuario opina:

pCloud tiene una suscripción de por vida y pCloud Drive, que ahorra almacenamiento local, ofrece potentes funciones de seguridad como el cifrado del lado del cliente, sólidas capacidades de uso compartido de archivos y reproducción de medios, compatibilidad multiplataforma con una interfaz fácil de usar, control de versiones de archivos y copias de seguridad automáticas, incluida la integración con redes sociales.

🧠 Dato curioso: ¡Los primeros documentos conocidos no eran digitales ni siquiera de papel! Los antiguos sumerios registraban recetas médicas en tablillas de arcilla ya en el 2400 a. C. Por su parte, los egipcios utilizaban rollos de papiro para tratar las migrañas y gestionar la salud mental.

9. Sync. com (la mejor para el uso compartido de archivos de forma segura en equipo con permisos granulares)

a través de sincronizar.com

Sync es una herramienta de colaboración en la nube que centraliza el uso compartido de archivos entre usuarios internos y externos con permisos granulares, seguridad de enlaces de archivos y portales de clientes con marca.

Las copias de seguridad en tiempo real, la recuperación de versiones de archivos y la integración con el escritorio garantizan que los equipos sigan operativos y protegidos, incluso en caso de ransomware o pérdida accidental. Los archivos se pueden restaurar al instante, revertir a versiones anteriores o archivar a largo plazo sin pérdida de datos por parte del usuario.

Además, el trabajo se realiza de forma perfecta en escritorios y dispositivos móviles, y se integra con plataformas como Microsoft Office.

Las mejores funciones de sincronizar.com

Controle el acceso mediante permisos basados en rol, borrado remoto, protección con contraseña y fecha de caducidad para los archivos

Usa compartido de archivos a través de un portal de clientes con tu marca, con visualización del logotipo, mensajes personalizados y análisis completos

Libera almacenamiento local con acceso a archivos bajo demanda utilizando Synchronizar CloudFiles para Windows y macOS

Incorpore y gestione equipos mediante un panel de administrador con aplicación de 2FA, seguimiento del uso y facturación centralizada

límites de sincronizar.com*

Aunque sincronizar.com ofrece compatibilidad con Windows y Mac, los usuarios de Linux tienen un límite y solo pueden utilizar la versión web, que no ofrece todas las funciones

Opciones de personalización con límite para los iconos o el color de la interfaz dentro de la app, aplicación

Precios de sincronizar.com

Personal: 5 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Teams: 6 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Solo: 8 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Teams ilimitados: 18 $ al mes por usuario

Profesional: 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sync.com

G2: 4,0/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre sincronizar.com?*

Esto es lo que dice un crítico de Capterra:

La única desventaja significativa que he encontrado es que no tienen una aplicación basada en Linux (tienen compatibilidad con Windows y Mac). Aún así, puedes usar un navegador web para acceder a sincronizar.com en Linux, pero no es lo mismo que una aplicación nativa. Dicho esto, sigue siendo una gran solución.

🤝 Recordatorio amistoso: No dé por sentado que todo el mundo sabe cómo hacer un uso compartido de archivos de forma segura. Organice un breve repaso de seguridad cada trimestre, le será de gran utilidad.

10. Cryptee (la mejor para el almacenamiento privado de documentos y fotos)

vía Cryptee

Cryptee está totalmente cifrado por su parte, lo que significa que solo usted puede acceder a sus datos, no Cryptee.

Su interfaz intuitiva ofrece compatibilidad con la edición de texto enriquecido, marcado, LaTeX e incluso el manejo de PDF cifrados, lo que la hace adecuada tanto para usuarios ocasionales como para profesionales. Además, la naturaleza de código abierto de la plataforma garantiza la transparencia, lo que permite a los usuarios verificar sus medidas de seguridad.

Las mejores funciones de Cryptee

Crea cuentas anónimas utilizando solo un nombre de usuario, sin necesidad de proporcionar datos personales

Proteja el contenido confidencial con carpetas fantasma, manteniendo los archivos ocultos a miradas indeseadas

Gestiona almacenamiento ilimitado para documentos, notas y archivos multimedia sin preocuparte por la privacidad

Límites de Cryptee

Los miembros del equipo no pueden realizar edición en documentos simultáneamente

Carece de funciones para el uso compartido de carpetas con diferentes niveles de permiso o para colaborar en entornos de equipo gestionados

Precios de Cryptee

100 MB: gratis, gratuito/a

10 GB: 3 $ al mes por usuario

400 GB: 9 $ al mes por usuario

2000 GB: 27 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Cryptee

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cryptee*?

Un usuario opina :

Cryptee es una app, aplicación para tomar notas con cifrado de extremo a extremo centrada en la privacidad y con sede en Estonia. Ofrece almacenamiento seguro de archivos, funcionalidad sin conexión y sincronizar entre varios dispositivos. Aunque no es totalmente de código abierto y carece de búsqueda global, es fácil de usar e ideal para aquellos que dan prioridad a la privacidad y la seguridad. La app tiene compatibilidad con varios tipos de archivos y ofrece funciones útiles como el etiquetado y el enlazado de documentos. La principal desventaja es que, si se pierde la clave de cifrado, los archivos son irrecuperables.

📖 Lea también: Cómo organizar Documentos de Google

Deja de buscar y elige ClickUp

La elección de una alternativa a Proton Drive suele reducirse a la necesidad de mayor flexibilidad, colaboración y control.

Aunque cada herramienta destaca en su propio ámbito, ClickUp es una opción obvia. Se distingue por eliminar los flujos de trabajo aislados y reunir todo (tareas, archivos y comunicaciones) en una plataforma unificada.

Con ClickUp Brain, la gestión del conocimiento basada en IA y la búsqueda conectada, también puede acceder y organizar su información de forma eficiente desde otros dispositivos, al tiempo que aumenta la productividad.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito/a! ✅

Preguntas frecuentes

1. ¿Proton Drive es tan bueno como Google Drive?

Proton Drive se centra en la privacidad y la seguridad, y ofrece cifrado de extremo a extremo para todos los archivos. Google Drive proporciona más herramientas de colaboración, integraciones y mayor almacenamiento gratuito, pero no ofrece cifrado de extremo a extremo y puede analizar sus datos con fines publicitarios o analíticos. Proton Drive es ideal para la privacidad, mientras que Google Drive es mejor para la productividad y la colaboración.

2. ¿Es Proton Drive mejor que Dropbox?

Proton Drive ofrece cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada, por defecto, lo que lo convierte en una opción sólida para los usuarios preocupados por la privacidad. Dropbox es conocido por su interfaz fácil de usar, sus funciones de colaboración y sus integraciones con terceros, pero no ofrece cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada, por defecto. Proton Drive es mejor para la privacidad, mientras que Dropbox destaca en colaboración e integraciones.

3. ¿Qué es más seguro que ProtonMail?

ProtonMail es uno de los servicios de correo electrónico más seguros, con cifrado de extremo a extremo y sólidas protecciones de privacidad. Otras alternativas de seguridad son Tutanota (de código abierto y cifrado), Mailfence (cifrado y firmas digitales) y StartMail (centrado en la privacidad, sin seguimiento). La opción más segura depende de sus necesidades específicas, pero tanto ProtonMail como Tutanota gozan de gran prestigio.

4. ¿Cuál es la diferencia entre Proton Drive y pCloud?

Proton Drive proporciona cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada y tiene su sede en Suiza, centrándose en la privacidad y la seguridad. pCloud, también con sede en Suiza, ofrece más funciones, como reproducción de medios y uso compartido de archivos, y más opciones de almacenamiento. Sin embargo, el cifrado completo en pCloud solo está disponible como complemento de pago (pCloud Crypto) y no todos los archivos se cifran de forma predeterminada, por defecto.