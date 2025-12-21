Wispr Flow vs. ClickUp: ¿cuál es mejor para la transcripción en tiempo real?

A veces, escribir no es suficiente para plasmar todas tus ideas. En un momento estás grabando notas de voz y, al siguiente, estás saltando entre documentos, correos electrónicos y herramientas de proyectos para convertir esas ideas en algo útil.

Ahí es donde entran en juego las herramientas de voz con IA y la transcripción en tiempo real, para que puedas hablar con naturalidad y seguir trabajando sin tener que luchar con el teclado.

Wispr Flow actúa como un teclado con IA para tu escritorio, convirtiendo el dictado en texto limpio dentro de tus aplicaciones de trabajo favoritas. ClickUp, por otro lado, combina múltiples funciones y herramientas en un único entorno de trabajo que funciona con voz e IA.

En este artículo, exploraremos Wispr Flow vs ClickUp, comparando cómo cada uno maneja la gestión de tareas por voz, las capacidades de IA contextual y las funciones de productividad.

Wispr Flow vs. ClickUp de un vistazo

Cuando se compara una herramienta de dictado específica con una plataforma de productividad completa, resulta útil ver las diferencias una al lado de la otra:

Funciones ClickUp Wispr Flow Transcripción en tiempo real y captura de notas ClickUp AI Notetaker graba las llamadas compatibles, genera transcripciones y resúmenes, y convierte los seguimientos en tareas en ClickUp Tasks y Docs. Se centra en el dictado en directo en cualquier campo de texto seleccionado; no se une a las llamadas, pero te permite dictar notas en cualquier app. Gestión de proyectos y tareas Jerarquía completa del proyecto (entornos de trabajo → espacios → carpetas → listas → tareas → subtareas) con documentos, paneles y elaboración de informes en un solo lugar. No tiene gestión de tareas o proyectos integrada; depende de herramientas externas como ClickUp, Jira o CRM para almacenar y hacer el seguimiento del trabajo. Automatización del flujo de trabajo y modelos de IA ClickUp Automations y ClickUp Brain gestionan los cambios de estado, las asignaciones, las notificaciones, los resúmenes y los borradores generados por IA vinculados a los datos del entorno de trabajo de ClickUp. Utiliza modelos de IA para limpiar, reescribir y dar formato al texto dictado, pero no desencadena cambios en el flujo de trabajo ni acciones de tareas. Colaboración y comunicación Los documentos compartidos, los comentarios asignados, el chat y los Clips mantienen las conversaciones, los archivos y las tareas juntos dentro de un entorno de trabajo colaborativo. Acelera las respuestas y la documentación dentro de herramientas como el correo electrónico, Slack, Docs o IDE, pero no ofrece un entorno de trabajo compartido. Precios Plan Free Forever; planes de pago desde 7 $ al mes por usuario, con complementos de IA como Brain y BrainGPT disponibles en los niveles de pago. Básico: gratis; Pro: 15 $ al mes por usuario; Enterprise: precio personalizado. Ideal para Equipos que desean voz, transcripción, tareas, documentos y automatización de IA en una única plataforma de productividad y gestión de proyectos. Personas y equipos que desean una capa de dictado rápida y flexible que puedan utilizar en las aplicaciones y flujos de trabajo existentes.

¿Qué es ClickUp?

Mantén el orden, avanza más rápido y gestiona todas tus tareas en un solo lugar con ClickUp.

Imagina que estás dirigiendo un lanzamiento: notas de voz en tu teléfono, recordatorios de tareas dispersos en diferentes aplicaciones y comentarios ocultos en hilos de correo electrónico. Cada vez que cambias de herramienta, pierdes velocidad y contexto. Eso es lo que se conoce como la clásica dispersión del trabajo .

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, diseñado para reducir tanto la proliferación del trabajo como la proliferación de la IA al reunir todas tus aplicaciones de trabajo, datos y modelos de IA en una única plataforma.

Puede planificar proyectos, crear tareas, redactar documentos y añadir comentarios sin cambiar de pestaña. Todas sus herramientas y funciones de ClickUp permanecen conectadas en una única plataforma, por lo que su flujo de trabajo se percibe como un entorno de trabajo continuo, en lugar de un conjunto de herramientas inconexas.

ClickUp también incluye un asistente de IA integrado llamado ClickUp Brain. Actúa como una aplicación de IA contextual que comprende tus tareas, documentos y comentarios, y te ayuda a redactar contenido directamente donde se realiza el trabajo.

Para los equipos que prefieren dictar en lugar de escribir, ClickUp BrainGPT añade Talk to Text a ClickUp Brain. Con BrainGPT en el escritorio o a través de la extensión de Chrome, solo tienes que pulsar un sencillo atajo, hablar con naturalidad y tus palabras aparecerán como texto formateado en tareas, documentos, comentarios u otras aplicaciones de trabajo que ya utilices.

Un usuario lo describió a la perfección:

ClickUp sustituyó a varias herramientas en las que solíamos confiar: gestores de tareas, herramientas de documentos, paneles de control e incluso aplicaciones de IA para tomar notas. La capacidad de personalizar los flujos de trabajo, automatizar las actualizaciones y mantener a todo el mundo sincronizado en tiempo real ha cambiado por completo nuestra forma de trabajar.

Funciones de ClickUp

ClickUp reúne tareas, documentos, colaboración e IA en una sola plataforma. Estas son las funciones clave más importantes cuando te interesa la transcripción, dictar ideas y convertir conversaciones en trabajo.

Función n.º 1: ClickUp AI Notetaker

Convierte cada reunión en notas instantáneas, transcripciones y tareas procesables con ClickUp AI Notetaker.

En lugar de depender de notas escritas a mano o grabaciones dispersas, ClickUp AI Notetaker puede unirse automáticamente a las llamadas compatibles y generar transcripciones y resúmenes que se pueden buscar. A partir de ahí, puedes crear tareas, asignar propietarios y añadir fechas límite directamente desde el resumen, para que nada se pierda entre una llamada y tu lista de tareas.

Dado que las notas y la transcripción se encuentran dentro de las tareas de ClickUp y los documentos de ClickUp, tu equipo puede dejar comentarios, añadir opiniones y realizar el seguimiento del trabajo sin tener que recurrir a un software de transcripción independiente.

Por ejemplo, un director de ventas realiza reuniones diarias con el equipo. En lugar de escribir las tareas pendientes mientras hablan, utilizan ClickUp AI Notetaker. Después de la reunión, el resumen destaca las decisiones y las tareas de seguimiento se crean y asignan automáticamente, por lo que el director solo tiene que revisarlas y ajustarlas.

👀 Dato curioso: La primera grabación de audio del mundo se realizó en 1860 con un dispositivo llamado fonautógrafo, que grababa las ondas sonoras en un trozo de papel recubierto de hollín. Ni siquiera estaba pensado para reproducir el sonido, sino que se trataba únicamente de un análisis visual del mismo.

Función n.º 2: ClickUp Brain y BrainGPT

Pregunta, analiza y automatiza el trabajo con una IA que comprende todo tu entorno de trabajo con BrainGPT.

ClickUp Brain es tu asistente de IA dentro de ClickUp. Utiliza modelos avanzados de IA para responder preguntas sobre tus tareas y documentos, crear tareas y documentos, resumir notas largas y ayudarte a estructurar los comentarios en un plan claro.

Con BrainGPT en el escritorio y como extensión de Google Chrome, puedes utilizar Talk to Text para capturar ideas al instante y dejar que la IA se encargue del trabajo pesado.

BrainGPT convierte tu voz en texto en aplicaciones de escritorio, documentos, sitios web y formularios, para que puedas dictar actualizaciones o esquemas en lugar de escribirlos. De media, esto ayuda a los usuarios a ahorrar hasta 1,1 días a la semana y a completar las tareas 4 veces más rápido que escribiendo, gracias a su transcripción basada en IA.

Impulsado por modelos de IA premium como ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek y Claude, ClickUp BrainGPT comprende de forma inteligente tu contexto, realiza la edición mientras hablas y ofrece un texto pulido en todas las aplicaciones.

Puede gestionar la puntuación, la estructura y el formato por ti, de modo que el contenido dictado se convierte en párrafos limpios o listas de control en lugar de transcripciones sin formato. Con un ahorro de hasta el 88 %, esta superapp de IA sustituye a múltiples aplicaciones de IA y herramientas de transcripción, a la vez que te ofrece velocidad y precisión gracias al control por voz.

También puede utilizar Talk to Text en flujos de trabajo de transcripción clásicos. BrainGPT puede:

Graba notas de voz rápidas después de una reunión y añádelas a un documento de ClickUp.

Convierte las ideas expresadas verbalmente en documentación estructurada del proyecto o resúmenes.

Rellene formularios y campos sin necesidad de utilizar las manos, mientras las automatizaciones se encargan del resto.

Función n.º 3: Documentos, tareas y colaboración de ClickUp

Crea, comparte y realiza conexiones directas de documentos a tus flujos de trabajo para una ejecución más rápida con ClickUp Docs.

ClickUp Docs permite a los equipos crear documentos, wikis y centros de conocimiento que se conectan directamente con tareas y proyectos. Puedes dejar comentarios, añadir comentarios para compañeros de equipo específicos y convertir esos comentarios en acciones, todo ello sin salir del documento. Los documentos y las tareas conviven en paralelo, por lo que puedes hacer un seguimiento de cómo un documento se convierte en trabajo real.

Con Talk to Text, puedes dictar secciones de un documento, resúmenes de reuniones o artículos de conocimiento en lugar de escribirlos. Dicta tu esquema o párrafos completos, deja que Talk to Text los escriba y, a continuación, utiliza BrainGPT para perfeccionar el texto o convertir comentarios largos en una lista de control clara.

Más allá de los documentos, las tareas de ClickUp te ofrecen una estructura flexible (tareas, subtareas, Campos personalizados, dependencias) para realizar el seguimiento de todo, desde simples listas de control hasta proyectos complejos. Cuando adjuntas documentos y archivos a las tareas, obtienes una experiencia de «documentos de tareas» en la que el contexto y la ejecución conviven.

Planifica, organiza y realiza el seguimiento de cada tarea con Campos personalizados, prioridades y plazos con las tareas de ClickUp.

📌 Ejemplo: Un equipo de marketing redacta un informe de lanzamiento en ClickUp Docs. Los revisores dejan comentarios y luego convierten los hilos clave en tareas de redacción, diseño y control de calidad. Esas tareas permanecen enlazadas al documento original, lo que permite a todos realizar el seguimiento de los cambios, las aprobaciones y las fechas de lanzamiento en un solo lugar.

Para aumentar esta sinergia, las herramientas de colaboración de ClickUp ( ClickUp Chat, Assign Comments y ClickUp Clips ) permiten a los equipos dejar comentarios, compartir clips de pantalla o de voz y trabajar dentro de la misma plataforma. Esto evita tener que cambiar de herramienta y ayuda a los equipos a centrar sus energías en completar las tareas sin cambiar de contexto.

Precios de ClickUp

📮 ClickUp Insight: casi el 88 % de las personas encuestadas ya utilizan herramientas de IA para facilitar y agilizar las tareas cotidianas. ¿Quiere el mismo impulso en el trabajo? BrainGPT, nuestro asistente de IA integrado, le ayuda a conseguirlo con hasta un 30 % más de productividad, menos reuniones, resúmenes instantáneos y automatización inteligente de tareas.

¿Qué es Wispr Flow?

a través de Wispr Flow

Wispr Flow es una herramienta de dictado por voz basada en IA diseñada para solucionar ese cuello de botella. Te permite hablar con naturalidad y convierte al instante tu voz en texto bien formateado dentro de casi cualquier aplicación en Mac, Windows o iPhone. Puedes dictar en Documentos de Google, tu navegador, correo electrónico, Notion, tu IDE o un CRM, y Wispr Flow escribirá por ti.

A diferencia de las herramientas básicas de conversión de voz a texto, Wispr Flow se presenta como una aplicación de IA contextual. Añade automáticamente signos de puntuación, elimina palabras de relleno y puede adaptar el tono y el formato en función de lo que estés escribiendo, ya sea un documento de proyecto, una respuesta de chat o un bloque de código. Tiene compatibilidad con más de 100 idiomas, lo que lo hace útil para equipos globales y flujos de trabajo multilingües.

Funciones de Wispr Flow

Wispr Flow tiene una meta principal: ayudarte a dictar ideas y completar trabajos escritos más rápido que escribiendo, en cualquier app o dispositivo. Estas son las funciones clave a tener en cuenta al comparar Wispr Flow y ClickUp.

Función n.º 1: dictado de voz manos libres

a través de Wispr Flow

Con Wispr Flow, puedes empezar a dictar utilizando un atajo de teclado o la barra Flow. Una vez activado, escribe en cualquier campo de texto que hayas seleccionado, ya sea un correo electrónico, un documento de Google, un mensaje de chat o tu editor de código.

La herramienta está diseñada para adaptarse a la velocidad a la que tu cerebro genera ideas, no a la velocidad a la que tus dedos pueden escribir. Wispr Flow afirma que el dictado puede ser entre 3 y 4 veces más rápido que escribir, especialmente en documentos largos como informes o notas de reuniones.

📌 Ejemplo: un gestor de productos se une a una reunión virtual mientras revisa su tablero. En lugar de hacer una pausa para escribir notas, mantiene pulsado el atajo de teclado, dicta las actualizaciones en voz alta para que el micrófono las capte y Wispr Flow escribe todo en la tarea o el documento que tiene abierto.

Función n.º 2: Ediciones y comandos automáticos basados en IA

Wispr Flow utiliza modelos de IA para limpiar tu discurso. Elimina las palabras de relleno, añade puntuación y convierte las instrucciones verbales como «nuevo párrafo» o «convertir esto en viñetas» en cambios de formato reales.

También puede utilizar comandos de voz sencillos como «reescribe esto de forma más formal» o «acorta este párrafo», y Wispr reescribirá el texto resaltado. Esto lo hace útil no solo para el dictado en bruto, sino también para revisar borradores y ajustar la estructura sin tocar el teclado.

Función n.º 3: Diccionario personal con sincronización entre dispositivos

a través de Wispr Flow

Wispr Flow incluye un diccionario personal para que puedas enseñarle nombres de productos, acrónimos y términos específicos del dominio. Puedes crear fragmentos reutilizables que se desencadenan con frases cortas, lo que resulta muy útil para firmas o reseñas recurrentes.

Tu vocabulario y tus preferencias se sincronizan entre dispositivos, por lo que puedes cambiar entre el escritorio y el móvil sin perder el comportamiento de tu dictado. Para los equipos, los diccionarios compartidos ayudan a mantener la coherencia ortográfica y terminológica cuando varias personas utilizan la misma herramienta.

📌 Ejemplo: un redactor técnico añade «SaaS», «SDK» y nombres de clientes específicos al diccionario. Más tarde, al dictar un documento largo, esos términos aparecen correctamente en todo momento, lo que reduce la necesidad de correcciones manuales.

Precios de Wispr Flow de flujo

Básico : Gratis, gratuito/a

Pro : 15 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Wispr Flow vs ClickUp: comparación de funciones

Tanto Wispr Flow como ClickUp te ayudan a usar más la voz y menos el teclado, pero se adaptan a tu flujo de trabajo de maneras muy diferentes. Wispr Flow funciona como una herramienta de transcripción con IA y un teclado que puedes incorporar a cualquier aplicación, mientras que ClickUp es una plataforma de productividad completa con IA integrada en tus tareas, documentos y reuniones.

Comparemos Wispr Flow y ClickUp en cuanto a transcripción en tiempo real, gestión de tareas, automatización con IA, colaboración y precios.

Función n.º 1: Transcripción en tiempo real y captura de notas

ClickUp

ClickUp combina AI Notetaker, documentos y tareas para que las conversaciones de tus reuniones se conviertan directamente en notas estructuradas y elementos pendientes. ClickUp AI Notetaker captura el audio, crea una transcripción, resume la conversación y te permite extraer tareas de seguimiento con unos pocos clics.

Como todo se encuentra en ClickUp, puedes revisar transcripciones dentro de las tareas, añadir comentarios y realizar el seguimiento de los cambios de estado a lo largo del tiempo. Si prefieres añadir tus propios comentarios después de la llamada, la función Talk to Text de ClickUp te permite dictar notas de voz directamente en documentos o tareas. A continuación, puedes utilizar ClickUp Brain para resumirlas o convertirlas en listas de control, sin necesidad de escribir manualmente.

Wispr Flow

Wispr Flow se centra en el dictado más que en la captura de reuniones. No se une a las llamadas, pero te permite transcribir tu discurso a cualquier aplicación que estés utilizando. Si estás escuchando una grabación o pensando en voz alta después de una reunión, puedes dictar tu resumen en un documento de Google, una tarea de ClickUp o tu CRM.

🏆 Ganador: ClickUp gana si desea una transcripción completa de las reuniones vinculada a tareas y documentos. Wispr Flow gana si desea una capa de dictado flexible que pueda incorporar a cualquier aplicación que ya utilice.

Función n.º 2: Gestión de proyectos y tareas

ClickUp

Organiza el trabajo con una jerarquía estructurada, desde el entorno de trabajo hasta las tareas, para mayor claridad dentro de ClickUp.

ClickUp se ha diseñado principalmente como una plataforma de gestión de proyectos y tareas. Su jerarquía de proyectos (entornos de trabajo → espacios → carpetas → listas → tareas → subtareas) facilita la organización de grandes proyectos y tareas diarias en una sola estructura. Las tareas pueden incluir campos personalizados, prioridades, listas de control y dependencias, junto con enlaces a ClickUp Docs y ClickUp Dashboards.

Puedes crear tareas a partir de resúmenes de reuniones, desde Docs o convirtiendo comentarios, para que tus dictados y transcripciones siempre tengan un destino claro.

Wispr Flow

Wispr Flow no gestiona tareas por sí solo. Te ayuda a rellenar descripciones de tareas, escribir actualizaciones y redactar documentación más rápidamente mediante el dictado por voz, pero sigues dependiendo de otras herramientas (como ClickUp, Jira o un CRM) para almacenar y realizar el seguimiento de esas tareas.

🏆 Ganador: ClickUp gana claramente en la gestión de tareas y proyectos, ya que combina la planificación, el seguimiento y la elaboración de informes en una sola plataforma, en lugar de actuar como una capa superpuesta.

Función n.º 3: Automatización del flujo de trabajo y modelos de IA

ClickUp

Automatiza los flujos de trabajo repetitivos con desencadenantes y condiciones personalizados con ClickUp Automatizaciones.

ClickUp incluye automatizaciones integradas a través de ClickUp Automations y ClickUp Brain para que puedas automatizar cambios de estado, asignaciones, notificaciones e incluso acciones de IA como resumir un documento o generar un borrador a partir de una indicación.

Con ClickUp BrainGPT, puedes dictar tareas y documentos y luego pedirle a la IA que resuma la información o actualice los campos. Puedes utilizar los mismos modelos de IA que te ayudan a generar texto para «leer» tu entorno de trabajo y proporcionar respuestas sobre el estado de tu trabajo.

Wispr Flow

Wispr Flow utiliza modelos de IA principalmente para procesar entradas de voz. Limpia el texto dictado, reescribe el contenido cuando se le solicita y utiliza formatos de listas, párrafos o resúmenes para el resultado.

Sin embargo, no conoce tus proyectos, tareas o tableros. La automatización se limita a reescribir y formatear; no desencadena acciones del flujo de trabajo como cambiar el estado o asignar trabajo.

🏆 Ganador: ClickUp gana en automatización del flujo de trabajo y profundidad de los modelos de IA vinculados a tus tareas y documentos. Wispr Flow gana si tu prioridad principal es convertir el habla en texto limpio en cualquier app.

Función n.º 4: Colaboración y comunicación

ClickUp

ClickUp está diseñado para la colaboración en equipo. Puedes:

Comparte documentos y permite a tus compañeros de equipo dejar comentarios o sugerir cambios.

Utiliza «Asignar comentarios » para convertir los comentarios en trabajo rastreable.

Chatea dentro de ClickUp con conversaciones enlazadas a tareas y documentos.

Graba clips rápidos de vídeo o voz y adjúntalos a las tareas para contextualizarlos.

Como todo ocurre dentro de ClickUp, tu equipo puede trabajar en una sola plataforma y mantener conectadas las conversaciones, las tareas y los documentos.

Wispr Flow

Wispr Flow no tiene su propio entorno de trabajo compartido. La colaboración se produce en las herramientas que utilizas: Slack, correo electrónico, Docs o gestores de tareas. Acelera la colaboración al ayudar a las personas que tienen problemas para escribir o concentrarse a responder de forma más rápida y coherente, y muchos usuarios con TDAH destacan el tiempo que les ahorra.

🏆 Ganador: ClickUp gana en colaboración estructurada porque ofrece a los equipos un entorno único para realizar el seguimiento de las tareas, los documentos, los comentarios y las notificaciones. Wispr Flow es una potente herramienta complementaria para escribir más rápido dentro de esas aplicaciones.

💟 Bonificación: BrainGPT te permite crear agentes personalizados en ClickUp con solo dar tus instrucciones mediante su función de conversión de voz a texto. Solo tienes que describir, con tus propias palabras, lo que quieres que haga el agente, como responder a preguntas en un canal o realizar la automatización de actualizaciones, y él transcribe tu discurso y te guía a través de la configuración de los desencadenantes, las condiciones, las acciones y las fuentes de conocimiento del agente. Puedes utilizar la opción «Ask Brain» (Preguntar a Brain) para obtener sugerencias basadas en IA que te ayuden a perfeccionar las instrucciones de tu agente, lo que hace que el proceso sea aún más fácil. Obtenga ayuda de ClickUp Brain y BrainGPT para crear y ajustar sus agentes.

ClickUp vs. Wispr Flow en Reddit

Los usuarios de Reddit que debaten sobre ClickUp y Wispr Flow destacan cómo estas herramientas satisfacen diferentes necesidades de productividad.

En el caso de ClickUp, muchos usuarios aprecian su capacidad para consolidar múltiples flujos de trabajo en una sola interfaz:

Estoy realmente impresionado por el hecho de que no necesito otra herramienta para hacer todo esto. Todo está dentro de la interfaz de ClickUp. Se conecta a mi Google Calendar y funciona a la perfección.

Estoy realmente impresionado por el hecho de que no necesito otra herramienta para hacer todo esto. Todo está dentro de la interfaz de ClickUp. Se conecta a mi Google Calendar y funciona a la perfección.

Sin embargo, algunos usuarios han encontrado dificultades con su reconocimiento de idiomas en determinados casos:

A veces hay problemas de reconocimiento de idiomas. ClickUp NoteTaker a menudo identifica erróneamente el árabe como farsi, lo que provoca que las notas se transcriban incorrectamente.

A veces hay problemas de reconocimiento de idiomas. ClickUp NoteTaker a menudo identifica erróneamente el árabe como farsi, lo que provoca que las notas se transcriban incorrectamente.

En lo que respecta a Wispr Flow, a los usuarios de Reddit les encanta cómo transforma la productividad de los usuarios que tienen dificultades con la velocidad de escritura o la concentración:

Me encanta Wispr Flow. Tengo TDAH y me permite recuperar horas de mi día y realizar mi trabajo a una velocidad vertiginosa sin limitaciones de escritura.

Me encanta Wispr Flow. Tengo TDAH y me permite recuperar horas de mi día y realizar el trabajo a una velocidad vertiginosa sin limitaciones de escritura.

Sin embargo, otros señalan problemas técnicos que pueden interrumpir su flujo de trabajo:

Por alguna razón, la aplicación estropea mi menú contextual del botón derecho en Firefox. Las opciones de extensión del menú contextual del botón derecho desaparecen al pasar el cursor por encima. Pasé horas solucionando el problema, incluso acabé borrando la configuración de Firefox, solo para descubrir que Flow era el culpable.

Por alguna razón, la aplicación estropea mi menú contextual del botón derecho en Firefox. Las opciones de extensión del menú contextual del botón derecho desaparecen al pasar el cursor por encima. Pasé horas solucionando el problema, incluso acabé borrando la configuración de Firefox, solo para descubrir que Flow era el culpable.

¿Qué herramienta de productividad es la mejor?

Wispr Flow es ideal si solo quieres centrarte en dictar en lugar de escribir. Destaca cuando pasas el día escribiendo correos electrónicos, documentando ideas o actualizando tarjetas en diferentes herramientas y simplemente quieres una forma más rápida de plasmar tus palabras en la pantalla.

ClickUp es la mejor opción cuando también necesitas organizar, realizar un seguimiento y entregar el trabajo. Con ClickUp AI Notetaker para la transcripción en tiempo real, ClickUp Brain y BrainGPT para resúmenes y dictados impulsados por IA, y ClickUp Tasks y Docs para mantener todo junto, obtienes una plataforma en la que las conversaciones, las notas y la ejecución permanecen conectadas.

Si estás dudando entre Wispr Flow y ClickUp y quieres un espacio de trabajo donde convivan herramientas de IA, tareas, documentos y proyectos, ClickUp es la mejor opción a largo plazo para tu equipo.

