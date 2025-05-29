Las 10 mejores alternativas al flujo de Wispr en 2025

Acaba de terminar una reunión. Se han compartido ideas geniales, se han tomado decisiones claras y se ha dicho a sí mismo: «Lo escribiré todo justo después de esto».

Pero tomar notas manualmente después de una reunión consume un tiempo valioso, y es difícil recordar quién dijo qué, cuándo y en qué contexto.

Ahí es donde entran en juego las herramientas de dictado de voz como Wispr Flow. Esta herramienta de dictado en línea captura las palabras pronunciadas, convierte las notas de voz en transcripciones precisas y le ayuda a organizarlas con comandos de IA.

La meta es ayudarle a mejorar la productividad sin tener que pasar horas escribiendo manualmente. Sin embargo, Wispr Flow no es para todo el mundo. Quizás el reconocimiento de voz no sea lo suficientemente preciso o no se adapte del todo a su flujo de trabajo. Por eso hemos recopilado las mejores alternativas a Wispr Flow para usted.

Desde software inteligente de conversión de voz a texto hasta herramientas basadas en IA que le permiten optimizar la toma de notas y la edición de documentos, estas opciones están diseñadas para ayudarle a ahorrar tiempo y trabajar de forma más inteligente.

¿Por qué optar por alternativas al flujo de Wispr?

Wispr Flow es una útil herramienta de dictado de voz, pero los comentarios recientes de los usuarios destacan varios retos que podrían animarle a explorar mejores opciones.

Alto consumo de memoria y CPU : Wispr Flow consume hasta 800 MB de RAM y un 8 % de CPU, lo que puede afectar al rendimiento de su sistema, incluso cuando no está utilizando activamente la herramienta de dictado en línea. Eso supone un coste real en su valioso tiempo.

Experiencia de inicio lenta y torpe : el inicio de la app puede tardar entre 8 y 10 segundos, lo que no es ideal cuando tienes prisa por dictar notas después de una reunión.

Preocupaciones sobre la privacidad y problemas relacionados con la recopilación de datos: Wispr Flow recopila datos contextuales de la pantalla para mejorar la precisión y se comunica con sus servidores incluso cuando está inactivo. Esto supone una señal de alarma para los usuarios preocupados por la privacidad y la transparencia.

Modelos en la nube frente al procesamiento local : aunque Wispr Flow depende de la comunicación con el servidor, algunos usuarios prefieren herramientas con procesamiento local que no almacenan ni procesan datos externamente cuando se trata de contenido confidencial.

Integración profunda en el sistema sin consentimiento : la aplicación se añade automáticamente a los elementos de inicio de sesión del sistema y a las barras de herramientas del navegador. Algunos usuarios informan de que vuelve a aparecer después de eliminarla, con un comportamiento que puede interferir con otras aplicaciones o con el navegador.

Falta de acceso móvil : Wispr Flow solo está disponible en macOS y, más recientemente, en Windows. No hay ninguna aplicación móvil, lo que limita su utilidad como herramienta de dictado rápida y precisa para equipos o profesionales que se desplazan. Aquí tienes algunas herramientas de IA para tomar notas. : Wispr Flow solo está disponible en macOS y, más recientemente, en Windows. No hay ninguna aplicación móvil, lo que limita su utilidad como herramienta de dictado rápida y precisa para equipos o profesionales que se desplazan. Aquí tienes algunas plantillas útiles para tomar notas en reuniones

Nivel gratuito restrictivo: el plan Free limita el uso a un límite determinado de palabras por semana. Esto no es suficiente para reuniones habituales, sesiones de brainstorming o planificación de contenidos, especialmente si su meta es mejorar la productividad con comandos de voz consistentes.

Alternativas al flujo de Wispr de un vistazo

¡Aquí tienes nuestra lista de las mejores alternativas a Wispr Flow que puedes probar hoy mismo para transcribir fácilmente archivos de audio!

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp ClickUp Brain, IA Notetaker, documentos, gestión de tareas, plantillas para reuniones Tanto personas individuales como equipos de tamaño mediano y grande que necesitan un entorno de trabajo todo en uno para notas, tareas y colaboración. Plan Free disponible, personalizaciones disponibles para corporaciones. Otter. IA Transcripción en directo, ID del hablante, resúmenes de reuniones, integración con Zoom y Google Meet. Particulares, autónomos y pequeños equipos que necesitan transcripciones en tiempo real y resúmenes de reuniones. Plan Free disponible, plan de pago a partir de 16,99 $ al mes para funciones premium. Sonix. IA Compatibilidad con más de 40 idiomas, importación de audio/vídeo, marcas de tiempo, vocabulario personalizado. Autónomos, creadores de contenido y equipos globales que necesitan transcripciones rápidas, multilingües y de alta precisión. Prueba gratuita disponible, plan de pago a partir de 10 $/hora por transcripción. Temi Precios asequibles, interfaz sencilla, respuesta rápida. Personas y usuarios ocasionales (como estudiantes o periodistas) que necesitan un software de transcripción rápido y económico. Desde 0,25 $ por minuto de audio, modelo de pago por uso. Descript Sobregrabación, grabación de pantalla, edición multipista y publicación de podcasts. Creadores independientes, podcasters y pequeños equipos multimedia que combinan la edición de audio, vídeo y texto. Plan Free disponible, planes de pago a partir de 24 $ al mes. MacWhisper Motor Whisper IA, no requiere conexión a Internet, tiene compatibilidad con varios idiomas. Conversión de voz a texto sin conexión para usuarios de Mac Plan Free disponible, licencia única para la versión Pro. Dictanote Dictado híbrido + entrada manual, herramientas de formato, atajos de voz. Escritores, blogueros y estudiantes que alternan entre el dictado y la escritura en una configuración individual. Plan gratuito disponible, plan de pago a partir de 8 $ al mes. Tactiq Transcripciones para Zoom, Google Meet, MS Teams, seguimiento de resaltados y resúmenes automáticos. Equipos pequeños y medianos que recopilan y organizan transcripciones de reuniones a partir de videollamadas. Plan Free disponible, plan de pago a partir de 12 $ al mes. Rev Transcripción con IA y humana, subtitulado y compatibilidad con idiomas de todo el mundo. Equipos jurídicos, de medios de comunicación e investigación (de tamaño medio a corporación) que necesitan una precisión de transcripción a nivel humano. Plan Free disponible, planes de pago a partir de 14,99 $ al mes. Superwhisper Interfaz ligera, compatibilidad con múltiples entradas de audio, no es necesario crear una cuenta. Profesionales y usuarios empresariales que dan prioridad a la privacidad y utilizan Whisper IA localmente en Mac e iOS. Plan Free disponible, planes de pago a partir de 8,49 $ al mes.

La mejor alternativa al flujo de Wispr

Ahora que ya ha visto las mejores opciones de un vistazo, analicémoslas una por una para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.

1. ClickUp (ideal para personas y equipos que necesitan una plataforma unificada para tareas y comunicación)

Aumente la productividad de sus reuniones 10 veces con ClickUp AI Notetaker. Captura cada detalle de cualquier conversación con ClickUp AI Notetaker.

La mayoría de las herramientas de voz a texto se limitan a la transcripción. ClickUp va más allá y transforma tus conversaciones en planes viables.

Imagina que estás en una llamada con un cliente, intercambiando ideas, discutiendo los próximos pasos y asignando responsabilidades sobre la marcha. El tomador de notas con IA de ClickUp se une discretamente a la reunión (con tu permiso, por supuesto), graba la conversación y envía una transcripción limpia y etiquetada a tu bandeja de entrada, junto con un resumen inteligente de los puntos clave y las acciones a realizar.

Graba, transcribe y resume reuniones automáticamente con ClickUp AI Notetaker.

Pero eso es solo el principio.

Inmediatamente después de la reunión, esas notas, creadas en ClickUp Docs, pasan a formar parte de su entorno de trabajo. Puede convertir al instante los aspectos más destacados en tareas de ClickUp, asignarlas, establecer fechas límite y mantener centralizado todo el contexto del proyecto. Este tipo de integración de tareas mantiene a su equipo alineado y elimina la necesidad de saltar de una herramienta a otra. También puede utilizar plantillas de listas de tareas para empezar más rápido.

Formatee contenido al instante, vincule tareas y colabore con equipos para realizar ediciones detalladas con ClickUp Docs.

Dado que todo ocurre en un espacio compartido, la colaboración resulta natural. Tu equipo puede coeditar notas utilizando la colaboración en directo de ClickUp, dejar comentarios, actualizar el progreso de las tareas y mantenerse al día con notas compartidas, en lugar de perder la visión general.

Las mejores funciones de ClickUp

IA Notetaker para reuniones: Deje que Notetaker se una automáticamente a las llamadas, grabe las conversaciones y genere transcripciones con resúmenes y elementos pendientes.

ClickUp Docs: Cree, edite y realice el uso compartido de documentos en tiempo real, con comentarios en línea, menciones y vinculación de tareas.

Integración de tareas desde notas: Convierta cualquier parte de un documento o transcripción en una tarea con personas asignadas, plazos y etiquetas de proyecto.

Colaboración en equipo integrada: edite documentos conjuntamente, asigne seguimientos, realice el seguimiento de las actualizaciones y gestione los comentarios, todo en un entorno de trabajo compartido.

ClickUp Brain con comandos de IA: resume notas largas, extrae los siguientes pasos y reescribe contenido dentro de documentos o comentarios con la ayuda resume notas largas, extrae los siguientes pasos y reescribe contenido dentro de documentos o comentarios con la ayuda de la IA de ClickUp

📮ClickUp Insight: ClickUp descubrió que el 47 % de las reuniones duran una hora o más. Pero, ¿es realmente necesario todo ese tiempo? ¿Por qué somos escépticos? Solo el 12 % de los encuestados realizan una valoración positiva de sus reuniones, considerándolas muy eficaces. El seguimiento de métricas como las acciones generadas, las tasas de seguimiento y los resultados puede revelar si las reuniones más largas realmente aportan valor. ¡Las herramientas de gestión de reuniones de ClickUp pueden ayudarte! Captura fácilmente las acciones pendientes durante las discusiones con AI Notetaker, conviértelas en tareas rastreables y supervisa las tasas de finalización, todo en un entorno de trabajo unificado. ¡Descubre qué reuniones realmente generan resultados y cuáles solo le roban tiempo a tu equipo!

Limitaciones de ClickUp

ClickUp ofrece muchas funciones, lo que puede resultar excesivo para equipos pequeños o usuarios individuales que acaban de empezar. Los usuarios suelen señalar que configurar paneles, vistas y flujos de trabajo personalizados lleva algo de tiempo.

En ocasiones se han reportado retrasos en entornos de trabajo más grandes, especialmente cuando se utilizan automatizaciones o integraciones pesadas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 compartió cómo ClickUp ha transformado la gestión interna de tareas de su agencia:

ClickUp ha transformado por completo la forma en que gestionamos nuestras tareas internas en la agencia. Me permite realizar el seguimiento del flujo de trabajo de todo el equipo en un solo lugar, priorizar los asuntos urgentes y mantener la comunicación centralizada.

2. Otter. ai (la mejor opción para transcripciones en tiempo real y resúmenes de reuniones)

a través de Otter.ai / IA

Otter. ai es una conocida herramienta de conversión de voz a texto creada para profesionales que pasan mucho tiempo en reuniones. Ofrece transcripción en tiempo real con rótulos de los interlocutores y genera automáticamente resúmenes y transcripciones con función de búsqueda. Ya sea en una llamada de Zoom, una conferencia o una entrevista, Otter le ayuda a mantenerse concentrado sin tener que tomar notas manualmente.

Las mejores funciones de Otter.ai

Diferencie a los interlocutores en tiempo real durante las reuniones.

Obtenga panorámicas rápidas de los momentos clave sin tener que leer la transcripción completa.

Integre fácilmente con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y más a través de la extensión de Chrome o integraciones nativas.

Comparte transcripciones, añade comentarios y etiqueta a tus compañeros de equipo dentro de la transcripción utilizando herramientas de colaboración.

Transcribe desde cualquier lugar con aplicaciones para iOS, Android y web.

Limitaciones de Otter.ai

La precisión de la transcripción puede disminuir con el ruido de fondo, los acentos fuertes o las voces superpuestas.

La identificación de hablantes a menudo requiere ajustes manuales para funcionar de manera consistente en entornos grupales.

El plan Free incluye minutos de transcripción con límite, lo que puede no ser suficiente para un uso regular.

Las funciones avanzadas, como el resumen en tiempo real, la colaboración en equipo y los controles de administrador, solo están disponibles en los planes de pago de nivel superior.

Precios de Otter.ai / IA

Plan básico : gratis

Plan Pro : 16,99 $ al mes por usuario.

Plan Business : 30 $ al mes por usuario.

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Otter. IA

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter. ai?

Esto es lo que dice un crítico de G2 sobre Otter. ai:

Una herramienta eficaz para tomar notas con buenos resúmenes, elementos pendientes y integraciones útiles

3. Sonix. IA (la mejor opción para transcripciones rápidas y multilingües con alta precisión)

a través de Sonix.ai / IA

Sonix. ai es ideal para creadores de contenido y equipos que necesitan transcripciones rápidas y de alta precisión en más de 40 idiomas. Puede cargar archivos de audio o vídeo, obtener transcripciones rápidas con rótulos de hablantes y marcas de tiempo, y editarlas directamente en el navegador. Tiene compatibilidad con entradas en varios idiomas, permite a los usuarios hablar libremente e incluye funciones inteligentes como resúmenes y opciones de exportación.

Las mejores funciones de Sonix. IA

Transcribe audio y vídeo en más de 40 idiomas para equipos y creadores globales.

Obtenga transcripciones en cuestión de minutos, ideal para plazos de entrega rápidos.

Etiqueta a los oradores y añade marcas de tiempo a nivel de palabra para facilitar la navegación.

Realiza edición, resalta y colabora dentro de la interfaz web.

Exporta transcripciones en TXT, DOCX, PDF, SRT y más formatos para facilitar el uso compartido y la reutilización.

Limitaciones de Sonix. IA

No incluye una grabadora de voz integrada. Los usuarios deben cargar archivos de audio o vídeo.

La precisión puede disminuir en entornos ruidosos o con diálogos superpuestos.

La versión de prueba gratuita con límite y los precios pueden no ser adecuados para un uso intensivo y continuo.

Precios de Sonix. IA

Versión de prueba gratuita disponible

Plan estándar (pago por uso): 10 $/hora por transcripción.

Plan Premium: 16,50 $/usuario al mes (facturado anualmente) + 5 $/hora de transcripción.

Plan Enterprise: precios personalizados para más de 5 usuarios.

Valoraciones y reseñas de Sonix. IA

G2: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sonix. IA?

Esto es lo que opinó un crítico de G2:

Sonix. IA es una herramienta fantástica para transcribir mensajes de voz del trabajo sobre la marcha y mantenerlos organizados.

4. Temi (ideal para transcripciones rápidas y asequibles con un mínimo de edición)

a través de Temi.com

Temi está diseñado para ofrecer velocidad y simplicidad. Es una herramienta de transcripción ligera que ofrece resultados rápidos a uno de los precios más bajos del mercado. Con su tarifa plana y su editor fácil de usar, es uno de los favoritos entre los profesionales independientes, como periodistas, estudiantes y creadores de contenido.

Puede cargar su audio, obtener una transcripción en cuestión de minutos y pulirla con el editor integrado de Temi. Funciona mejor con audio claro y ruido de fondo mínimo, lo que lo hace perfecto para entrevistas individuales, conferencias o grabaciones de podcasts.

Aunque carece de funciones de colaboración o flujos de trabajo para tareas, Temi destaca cuando la asequibilidad y la velocidad son sus principales prioridades.

Las mejores funciones de Temi

Acceda a una de las tarifas de transcripción más bajas del mercado. Sin suscripciones, compromisos mensuales ni niveles de uso.

Reciba las transcripciones en un plazo de 5 a 10 minutos tras la carga, incluso en el caso de archivos más largos.

Reproduce audio, sigue las marcas de tiempo y realiza la edición del texto línea por línea.

Descargue la versión limpia de su transcripción en formato TXT, SRT o PDF para su uso compartido o publicación.

Limitaciones de Temi

No tiene compatibilidad con funciones de transcripción en directo ni integración de reuniones.

La precisión puede disminuir en grabaciones con ruido de fondo o voces superpuestas.

Sin funciones colaborativas ni de gestión de proyectos.

Precios de Temi

Versión de prueba gratuita disponible.

0,25 $ por minuto de audio (pago por uso)

Valoraciones y reseñas de Temi

Trustpilot : 4/5 (más de 70 opiniones)

G2: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Temi?

Esta reseña de G2 comparte:

Temi transcribe con precisión las grabaciones de audio. Una vez transcrito, el contenido se puede editar.

💡 Consejo profesional: si transcribes seminarios web o videollamadas manualmente, utiliza marcas de tiempo para anclar tus notas. Pausa el vídeo y anota la marca de tiempo junto a cada punto clave (por ejemplo, [03:42] Cómo crear una hoja de ruta para un proyecto). Esto facilita volver a revisar las partes complejas sin tener que volver a ver todo el vídeo. ¿Quiere más consejos? Aquí tiene una guía rápida sobre cómo tomar notas de un vídeo de forma eficiente.

5. Descript (ideal para creadores que combinan transcripción, edición de audio y vídeo)

vía Descript

Descript es una de las herramientas favoritas de los podcasters, especialistas en marketing y educadores que buscan una forma más rápida de transcribir, editar y publicar contenido sin tener que cambiar de herramienta. Convierte automáticamente las grabaciones en texto, lo que le permite editar vídeos o locuciones con solo cambiar la transcripción.

Puede eliminar palabras de relleno, añadir subtítulos y preparar contenido para su publicación, todo desde un único panel. Con herramientas integradas de grabación de pantalla, colaboración en equipo y publicación, Descript ayuda a los equipos creativos a pasar de la idea al contenido final en menos tiempo.

Las mejores funciones de Descript

Edita contenido de audio y vídeo simplemente editando la transcripción. Corta, reorganiza o elimina secciones sin utilizar un editor de cronograma tradicional.

Detecta y elimina automáticamente palabras de relleno como «um», «uh» y frases repetidas con un solo clic, lo que hace que el contenido sea más limpio y profesional.

Invite a los miembros del equipo a colaborar en transcripciones, cronogramas y ediciones en tiempo real, lo que facilita la gestión de proyectos compartidos.

Graba tutoriales, demostraciones o guías paso a paso grabando la pantalla directamente en Descript, y luego realiza la edición y publica los contenidos sin necesidad de otra herramienta.

Añada rápidamente subtítulos sincronizados a los vídeos y exporte archivos de subtítulos para facilitar el acceso o reutilizarlos.

Límites de Descript

Curva de aprendizaje para usuarios nuevos en la edición de audio o vídeo, a pesar de su interfaz simplificada.

Las funciones de nivel superior, como la eliminación de palabras de relleno y las exportaciones avanzadas, solo están disponibles en los planes de pago.

Precios de Descript

Plan Free gratuito disponible

Plan para aficionados : 24 $ al mes por usuario.

Plan del creador : 35 $/usuario al mes

Plan Business : 50 $/usuario al mes

Plan Enterprise: precios personalizados para equipos grandes.

Valoraciones y reseñas de Descript

G2 : 4,6/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Esto es lo que un crítico de G2 comparte sobre su experiencia con Descript:

Ideal para editar vídeos y transcripciones fácilmente, y mucho más. Editar vídeos y audio es tan fácil como editar un documento, por lo que no es necesario saber utilizar un complicado programa de edición para realizar las tareas pendientes.

6. MacWhisper (ideal para usuarios de Mac que buscan transcripción sin conexión)

vía MacWhisper

La privacidad y la simplicidad son el núcleo de MacWhisper. Está diseñado exclusivamente para macOS y se ejecuta íntegramente en su dispositivo, sin necesidad de Internet ni almacenamiento en la nube. Ya sea que esté transcribiendo entrevistas, reuniones o borradores de contenido, sus archivos permanecen locales y seguros.

MacWhisper utiliza el modelo Whisper de OpenAI para ofrecer transcripciones precisas en varios idiomas. Puede cargar archivos de audio o vídeo, ver la transcripción en una interfaz limpia y realizar la edición en el acto sin preocuparse por la conexión a internet o la privacidad.

Es una opción fiable para los profesionales que valoran el control sobre sus datos y desean una herramienta de transcripción ligera y sin conexión que simplemente funcione.

Las mejores funciones de MacWhisper

Transcribe archivos de audio y vídeo directamente en tu Mac sin necesidad de conexión a internet.

Utilice uno de los modelos de reconocimiento de voz de código abierto más precisos para obtener resultados de alta calidad en diversos acentos e idiomas.

Proporciona soporte para transcripciones en docenas de idiomas, lo que lo hace útil para proyectos internacionales o equipos multilingües.

Mantén la concentración en tu trabajo, sin ventanas emergentes innecesarias ni distracciones.

Compre una vez y utilícelo para siempre, gracias a un modelo de precios sencillo sin cuotas periódicas.

Limitaciones de MacWhisper

Solo disponible para macOS. No ofrece versiones para Windows ni dispositivos móviles.

No ofrece transcripción en tiempo real ni integración con reuniones en directo.

Carece de herramientas de colaboración integradas o funciones de tareas para uso en equipo.

Precios de MacWhisper

Licencia personal : ~64 $ (pago único) [59 €]

5 licencias : ~270 $ en total / ~54 $ por licencia [249 € / 49 €]

10 licencias : ~490 $ en total / ~49 $ por licencia [450 € / 45 €]

20 licencias : ~870 $ en total / ~44 $ por licencia [799 € / 39 €]

50 licencias: ~2070 $ en total / ~41 $ por licencia [1899 € / 38 €]

Nota: El precio real puede variar ligeramente en función de los tipos de cambio actuales.

Valoraciones y reseñas de MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (más de 1600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MacWhisper?

Esto es lo que un crítico de Product Hunt compartió sobre su experiencia con MacWhisper:

Una aplicación increíblemente útil para la transcripción en el dispositivo. La utilizo para transcribir notas de voz a texto y crear transcripciones automáticas de vídeos en línea para mis notas.

👀 ¿Sabías que...? Nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones reveló que, mientras que el 47 % de las reuniones duran una hora o más, el 14 % de los encuestados son capaces de concluir sus reuniones en solo 15 minutos. Un porcentaje pequeño pero notable que demuestra que es posible celebrar reuniones rápidas y eficientes.

7. Dictanote (ideal para escritores que desean combinar el dictado y la edición manual)

a través de Dictanote

Dictanote es ideal para escritores, estudiantes y profesionales que desean alternar entre la escritura y la entrada de voz sin interrumpir su proceso de escritura. Se ejecuta en su navegador con una interfaz limpia, similar a la de Docs, y reconocimiento de voz integrado.

Puede hablar con naturalidad o escribir en medio del documento, organizar el contenido con etiquetas y gestionar proyectos utilizando «cuadernos» independientes. Para cualquiera que combine el dictado y la escritura manual, Dictanote mantiene todo optimizado en un solo lugar. Dado que se ejecuta íntegramente en el navegador sin integraciones pesadas, se siente receptivo incluso en dispositivos más lentos o antiguos.

Las mejores funciones de Dictanote

Edite el texto mientras habla con la compatibilidad para la puntuación automática. Esto le ahorrará tiempo en la limpieza posterior y le ayudará a producir notas más pulidas al instante.

Utilice el motor de voz integrado en su dispositivo, como Google Speech en Chrome. Esto lo hace menos dependiente de una conexión a Internet rápida y mantiene sus datos de voz más privados.

Ponga negrita, cursiva, subrayado y formato a sus notas mientras dicta. Esto es útil para cualquiera que escriba contenido extenso u organice notas estructuradas.

Inicie, pause o detenga el dictado con sencillos comandos del teclado, lo que facilita capturar ideas mientras realiza varias tareas a la vez.

Limitaciones de Dictanote

Limitado a Google Chrome en escritorios, lo que excluye a los usuarios de otros navegadores o a aquellos que necesitan acceso móvil.

No hay sincronización ni copia de seguridad en la nube, por lo que las notas se almacenan localmente a menos que se exporten manualmente. Esto puede suponer un riesgo para los usuarios que realizan el trabajo con varios dispositivos o necesitan una sincronización automática.

No tiene compatibilidad con archivos de audio pregrabados, por lo que no es adecuado para transcribir entrevistas o reuniones existentes.

Precios de Dictanote

Free

Pro: 8 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Dictanote

Chrome Web Store: 2. 7/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dictanote?

Esto es lo que un usuario de Chrome Web Store comparte sobre su experiencia con Dictanote:

Ayer funcionó bastante bien, con una precisión del 90 %, tal y como se prometía. Sin embargo, esta mañana no funciona en absoluto, con una precisión de alrededor del 50 %. Incluso con una precisión del 90 %, podría haber escrito todo más rápido de lo que me llevó dictarlo y luego hacer las correcciones.

8. Tactiq (la mejor para capturar y organizar transcripciones de reuniones de vídeo)

a través de Tactiq

¿Alguna vez ha terminado una llamada de Zoom y se ha olvidado de quién prometió hacer qué pendiente? Tactiq le ayuda a garantizar que esto no vuelva a suceder.

Esta extensión de Chrome captura transcripciones en directo de Google Meet, Zoom y Microsoft Teams, y le permite resaltar momentos clave y convertirlos en elementos, todo ello durante la reunión. Se sitúa discretamente en el lateral de la pantalla, para que pueda concentrarse en la conversación sin tener que buscar notas.

Puede etiquetar puntos importantes, asignar seguimientos y exportar todo a herramientas como Documentos de Google, Notion o su CRM. Dado que se ejecuta en su navegador y no se une a las reuniones como participante, evita los problemas de privacidad habituales con los bots de reuniones.

Las mejores funciones de Tactiq

Trabaje sin problemas con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams sin necesidad de bots ni permisos adicionales.

Marque los elementos pendientes, las decisiones y las ideas clave durante la reunión para que sean fáciles de revisar después.

Resuma reuniones, redacte correos electrónicos de seguimiento o genere tickets de Jira al instante.

Envía transcripciones y fragmentos destacados directamente a Documentos de Google, Notion, Slack o tu CRM sin necesidad de copiar y pegar.

Limitaciones de Tactiq

Solo funciona en ordenadores de escritorio con el navegador Chrome, lo que limita la accesibilidad para los usuarios de dispositivos móviles o los equipos que utilizan Safari o Firefox.

Algunas funciones, como la integración con CRM y el historial de transcripción ampliado, solo están disponibles en los planes de pago de nivel superior.

Precios de Tactiq

Plan Free: Funciones destacadas y exportaciones limitadas.

Plan Pro: 12 $/usuario al mes

Plan para equipos: 20 $ al mes por usuario.

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tactiq

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tactiq?

Esto es lo que dice un crítico de G2:

La forma más fácil de transcribir reuniones. Hay varias cosas, pero probablemente mi función favorita son los resúmenes generados por IA.

9. Rev (la mejor opción para transcripciones realizadas por personas con alta fiabilidad)

vía Rev

No todas las herramientas de voz a texto logran un equilibrio entre velocidad y precisión, pero Rev sí. Con más de una década de experiencia en el ámbito de la transcripción, combina la eficiencia de la IA con la precisión humana para sectores en los que cada palabra cuenta.

Tanto si es un periodista que necesita transcripciones admisibles en los tribunales, un equipo jurídico que prepara contrainterrogatorios o un investigador que revisa horas de entrevistas, Rev le ofrece opciones flexibles, desde transcripciones rápidas basadas en IA hasta transcripciones generadas por humanos de gran precisión.

También ofrece funciones como un asistente de IA para mostrar citas y temas, transcripciones editables e integraciones con Zoom, Teams y Google Meet.

Las mejores funciones de Rev

Elija entre la IA para mayor rapidez o la transcripción humana para una precisión superior al 99 %.

Genere automáticamente resúmenes, resalte citas y destaque temas clave a partir de transcripciones. Esta función es muy útil si necesita hacer un seguimiento después de una entrevista o extraer los puntos más importantes de conversaciones largas.

Detecta patrones y contradicciones en múltiples transcripciones, lo que resulta ideal para equipos jurídicos, mediáticos y de investigación.

Realiza la edición mientras escuchas, realiza el seguimiento de los cambios y colabora en un entorno de trabajo compartido.

Graba sobre la marcha o establece una conexión con Zoom, Meet y Teams para transcribir automáticamente las reuniones.

Limitaciones de Rev

No hay compatibilidad con la transcripción en tiempo real para eventos en directo o seminarios web.

La transcripción humana puede resultar costosa para contenidos más largos.

Algunos informes sobre errores de identificación de hablantes y preocupaciones sobre el uso de datos para el entrenamiento de la IA.

Precios de Rev

Gratis: 45 minutos de 45 minutos de transcripción con IA al mes.

Básico: 14,99 $/usuario/mes

Pro: 34,99 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rev

G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rev?

Esto es lo que dice un crítico de G2 sobre Rev:

Nuestra agencia utiliza rev casi a diario para proporcionar borradores preliminares casi instantáneos generados por IA para las declaraciones. A nuestros clientes les encantan los enlaces compartibles que sincronizan la transcripción con un vídeo. El resumen generado por IA y el bot de preguntas también son estupendos y esperamos con interés su expansión.

👀 ¿Sabías que...? El 49 % de los participantes en nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones siguen tomando notas a mano, una tendencia sorprendente en la era digital. Esta dependencia del lápiz y el papel puede ser una preferencia personal o una señal de que las herramientas digitales para tomar notas no están totalmente integradas en los flujos de trabajo.

10. Superwhisper (ideal para usuarios de corporaciones que desean la precisión de Whisper IA en una interfaz limpia)

a través de SuperWhisper

Superwhisper es una potente herramienta de transcripción sin conexión para macOS e iOS, diseñada para usuarios de corporaciones. Utiliza el marco Whisper. cpp y se ejecuta íntegramente en el dispositivo, lo que garantiza la completa privacidad de los datos.

Lo que lo distingue es su formato sensible al contexto y su compatibilidad con flujos de trabajo de IA personalizables, lo que permite a los equipos definir reglas de posprocesamiento mediante el procesamiento del lenguaje natural. Es ideal para transcribir contenido confidencial, como notas legales o médicas, sin depender de servicios en la nube.

Las mejores funciones de Superwhisper

Realice el trabajo íntegramente en su dispositivo, utilizando modelos de IA locales sin enviar ningún dato a la nube.

Adapta la salida en función de la aplicación que estés utilizando. Por ejemplo, utiliza un formato de correo electrónico dentro de la aplicación Mail o utiliza viñetas al transcribir en Notas.

Añada indicaciones en lenguaje natural para perfeccionar sus transcripciones.

Maneje términos específicos de campos como la sanidad, el derecho y la investigación con mayor precisión gracias a su avanzado sistema de reconocimiento.

Acceda al control de versiones, la edición colaborativa y las integraciones con herramientas de IA como GPT-4o y Claude 3. 5 para ayudar a pulir las transcripciones y extraer resúmenes rápidamente.

Almacene todos los archivos localmente con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza la seguridad de los datos confidenciales y su cumplimiento con las normas de privacidad.

Limitaciones de Superwhisper

Requiere hardware Mac más reciente (M2 o superior) para la transcripción en tiempo real utilizando los modelos de IA más grandes, lo que establece un límite en la accesibilidad para los usuarios con dispositivos más antiguos.

La falta de identificación de altavoces integrada dificulta la distinción entre varias voces en entrevistas o reuniones.

Curva de aprendizaje pronunciada para configurar funciones avanzadas como modos personalizados y posprocesamiento con IA, especialmente para usuarios sin conocimientos técnicos.

Precios de Superwhisper

Plan Free gratuito disponible

Pro: 8,49 $ al mes

Anual: 84,99 $/año

De por vida: 249,99 $.

Valoraciones y reseñas de Superwhisper

App Store : 4,9/5 (más de 1200 reseñas)

Product Hunt: 5/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Superwhisper?

Esto es lo que un usuario escribió en Product Hunt sobre Superwhisper:

¡Qué software tan útil! Me permite escribir más y mejor documentación y correos electrónicos, ya que agiliza mucho la entrada de texto.

Cómo elegir la alternativa adecuada para el flujo de Wispr

Las herramientas de voz a texto ya no se limitan a la transcripción. El verdadero valor reside en lo que se puede hacer con esas transcripciones una vez finalizada la reunión.

Con herramientas como ClickUp, obtienes un sistema completo para convertir tus ideas en acciones. Con ClickUp AI Notetaker, puede grabar reuniones, generar resúmenes inteligentes y crear tareas al instante a partir de los puntos clave.

Con ClickUp Docs, su equipo puede colaborar en notas, vincularlas a tareas y mantener todo organizado en un solo lugar.

Por supuesto, otras herramientas destacan en diferentes áreas. Otter. ai y Sonix son excelentes para transcripciones rápidas basadas en IA. Rev le ofrece resultados de alta precisión revisados por humanos. MacWhisper y Superwhisper son perfectas para usuarios que dan prioridad a la privacidad y necesitan procesamiento sin conexión.

La herramienta adecuada depende realmente de cómo sea su flujo de trabajo y de cómo funcione su equipo.

Empieza por explorar demostraciones y versiones de prueba gratuitas con plataformas flexibles como ClickUp. Obtén la claridad que necesitas para elegir la mejor solución para la próxima fase de crecimiento de tu equipo.