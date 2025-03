Cómo hacer un seguimiento después de una entrevista: Qué hacer, qué no hacer y algunos ejemplos

Has superado una rigurosa primera ronda del proceso de entrevistas para el trabajo de tus sueños.

Ahora espera esa llamada que podría cambiar el curso de su carrera. Llegados a este punto, es natural que sientas un cúmulo de emociones y te preguntes si deberías ponerte al día.

Para mantener la conversación, envía un correo electrónico de seguimiento después de la entrevista.

El seguimiento reafirma tu interés por la oportunidad laboral y te mantiene en el punto de mira del responsable de contratación. Si antes enviabas una nota manuscrita, ahora basta con enviar un correo electrónico.

¿Cómo hacer el seguimiento después de una entrevista? Sigue leyendo y descubre las mejores prácticas para redactar el mensaje perfecto.

Además, compartiremos algunas plantillas de correos electrónicos de seguimiento que puedes utilizar y algunas herramientas que te ayudarán a hacerlo.

El rol del seguimiento en el intento correcto de búsqueda de empleo

Aquí tienes cuatro maneras en las que el seguimiento juega un rol crítico en el resultado de tu candidatura.

1. Demuestra iniciativa y profesionalidad

Tanto si se trata de una nota de agradecimiento tras una entrevista como de una carta para conocer el estado del proceso de contratación, un seguimiento adecuado demuestra iniciativa y profesionalidad etiqueta del correo electrónico puede reforzar tu candidatura y demostrar que aportarás el mismo nivel de profesionalidad al puesto.

2. Abre las puertas a futuras oportunidades

Aunque no consigas el rol actual, la posibilidad de permanecer en el radar de la empresa dejando que tu perfil se impregne en su base de datos gracias a tu seguimiento puede ser una gran ventaja. Aumentas la probabilidad de que te tengan en cuenta para otros roles que puedan surgir más adelante.

También es un buen momento para explorar plantillas de mapas profesionales para planificar otras oportunidades.

Leer más: Pasos prácticos para cambiar de profesión a cualquier edad

3. Responde a inquietudes o aclaraciones

Un seguimiento oportuno te permite abordar posibles áreas que crees que no se han captado durante la entrevista.

Por ejemplo, supongamos que solicita un rol en marketing y el equipo no está seguro de su experiencia en campañas de PPC. Un mensaje de seguimiento en el que describas tus contribuciones en este ámbito con resultados basados en datos podría ser la prueba que ayude a tu candidatura.

4. Te mantiene en el punto de mira

Un sucinto a los responsables de contratación o reclutadores reiterando tus cualificaciones y entusiasmo puede hacerte memorable, sobre todo cuando la decisión está entre tú y otro candidato.

Ese correo electrónico adicional puede inclinar la balanza a su favor.

Leer más: 10 Free ATS Plantillas para la contratación y seguimiento de candidatos

Buenas prácticas para el seguimiento después de una entrevista

Técnicamente, enviar un correo electrónico de seguimiento equivale a mantener viva la conversación.

1. Hazlo sencillo para lograr el máximo impacto

No incluyas adjuntos innecesarios, como un currículum vitae, sobre todo si el responsable de contratación ya tiene tu información. Esto puede hacer que parezcas desorganizado o poco atento a los detalles. Añade información que sea realmente relevante y valiosa para la conversación.

**Leer más Cómo redactar una propuesta de trabajo ganadora

2. Adapte su mensaje a cada entrevistador

Haz referencia a temas específicos que hayas tratado con cada uno de ellos, como un proyecto que hayan mencionado o un reto al que se estén enfrentando.

Por ejemplo, si has hablado de Herramientas de escritura de IA durante la entrevista, menciona cómo puedes aprovecharlas para agilizar sus sistemas y procesos de flujo de trabajo actuales. Esto demuestra tu atención al detalle y reafirma tu interés genuino por el rol.

3. Utiliza el tono de voz y las frases adecuadas

Cuando escribas correos electrónicos de seguimiento, evita utilizar un lenguaje que presione al responsable de contratación o al reclutador para que responda inmediatamente. Los procesos de contratación son diferentes en cada empresa y a veces pueden llevar un tiempo.

❌ La forma incorrecta: "Si no me respondes antes de que acabe el día, asumiré que ya no estás interesado"-establece un tono negativo

✅ La forma correcta: "Entiendo que el proceso lleva su tiempo, y no tengo inconveniente en esperar una actualización cuando sea conveniente"-demuestra que respetas sus cronogramas

4. Aprovecha al máximo los tiempos muertos

Mientras esperas, puedes hacer cursos en línea o trabajar en un proyecto que mejore tus habilidades, por ejemplo, familiarizarte con las nuevas tecnologías consejos para entrevistas a distancia para aumentar tus posibilidades de ser candidato en el futuro. También puede aprovechar este momento para aprender cómo redactar una propuesta de empleo .

Además, mantente involucrado en el mercado laboral acudiendo a tu red profesional en busca de asesoramiento o nuevas oportunidades. Repasa lo que ha ido bien en tus entrevistas anteriores y lo que puedes mejorar plantillas de entrevistas para consultar a continuación.

💡Consejo profesional: Si estás esperando opiniones sobre un rol de marketing, haz un curso rápido en línea sobre plataformas como Google Analytics. Demuestra iniciativa y te mantiene alerta, lo que puedes mencionar durante el seguimiento para demostrar tu compromiso con el crecimiento.

4. Calcula bien el tiempo

Para que un seguimiento funcione de forma óptima, el tiempo lo es todo. Envíe una nota de agradecimiento en las 24 horas siguientes a la entrevista, pero espere de 3 a 5 días antes de enviar un correo electrónico de seguimiento.

Consiga el equilibrio adecuado entre persistencia y paciencia.

**Leer más Consejos para preparar tu próxima entrevista a distancia

Estructura de un correo electrónico de seguimiento eficaz

¿Cómo se escribe un correo electrónico de seguimiento que sea profesional, claro y bien recibido?

¿Qué palabras o frases debe utilizar?

¿Qué tono de voz debe mantener?

Vamos a responder a todas estas preguntas una por una.

1. Asunto

Empieza con un asunto conciso y claro que refleje el propósito de tu correo electrónico y capte la atención del responsable de contratación.

Una línea de asunto sencilla y profesional como "Gracias por entrevistarme" o "Seguimiento de la entrevista el [Día/Fecha]" funciona bien.

Consejo profesional: Si no realiza el seguimiento el mismo día de la entrevista, mencione la fecha o el día de la semana en el asunto. Los directores de recursos humanos suelen realizar entrevistas a lo largo de varios días o semanas, por lo que apreciarán tu especificidad.

2. Saludos

Dirígete a la persona que te ha entrevistado por su nombre. Un saludo personal como "Hola [nombre del entrevistador]" es apropiado. Esto demuestra que prestaste atención a cómo se presentaron durante la entrevista.

❌ Evite términos genéricos como "A quien corresponda" o informales como "Estimado"

3. Línea de apertura

Comience su correo electrónico agradeciendo al entrevistador su tiempo. Expresa tu agradecimiento por la oportunidad de hablar sobre el rol y menciona los aspectos positivos de la conversación o de la empresa que más te hayan llamado la atención.

4. Cuerpo del correo electrónico

En el cuerpo principal, reitere su interés por la posición. Haga referencia a algo concreto de la entrevista para dejar claro que participó en la conversación. Por ejemplo, mencione un proyecto o dinámica de equipo que le haya entusiasmado durante las conversaciones.

5. Cerrada

Concluya expresando su deseo de avanzar en el proceso de contratación. Hágales saber que está a su disposición para facilitar cualquier información o documento adicional que sea necesario.

Indique que espera recibir noticias suyas en breve.

Escribir correos electrónicos de seguimiento con ClickUp Brain

Escribir el correo electrónico de seguimiento perfecto que demuestre que estás deseando unirte a la organización y que eres la persona adecuada para el puesto requiere pensar mucho.

Leer más:Cerebro ClickUp el cerebro de ClickUp, el AI Writer for Work integrado de ClickUp, te ayuda a dar lo mejor de ti.

Ya sea una nota de agradecimiento o un seguimiento del estado de su solicitud, ClickUp Brain escribe el texto por usted con el tono y la claridad adecuados, a la vez que comprueba la ortografía de sus documentos y tareas, sin necesidad de plugins ni extensiones.

Crea el correo electrónico de seguimiento perfecto con ClickUp Brain

ClickUp Brain también actúa como un AI Knowledge Manager, dándole acceso instantáneo a la información de todas sus tareas, documentos y proyectos. ¿Necesita saber cuándo debe realizar su próximo seguimiento? ¿O tal vez busca las notas que tomó durante una entrevista?

Sólo tienes que pedírselo a ClickUp Brain.

Consejo profesional: Después de una entrevista, cargue una nota de voz o notas en ClickUp y deje que la IA genere una transcripción o un resumen que destaque los puntos importantes. Utilícelo para preparar su comunicación de seguimiento.

Ejemplos de correos electrónicos de seguimiento: Cómo manejar diferentes escenarios de seguimiento

1. Seguimiento tras una entrevista telefónica

Asunto: Entusiasmado con [Título del empleo] - ¡Gracias por llamar!

Hola [Nombre del entrevistador],

Espero que este correo electrónico te encuentre bien.

Quería dedicar un momento a agradecerle el tiempo que dedicó a hablar conmigo el [día/fecha] sobre la posición [título del puesto] en [nombre de la empresa]. Fue estupendo conocer mejor el rol y el funcionamiento del equipo.

El hecho de que [detalle o aspecto específico comentado] forme parte del rol me hace estar aún más entusiasmado con la oportunidad. Creo que mi [mencione una habilidad o experiencia relevante] encajará perfectamente en su equipo.

Por favor, háganme saber si necesitan más información sobre mí mientras continúan con el proceso de contratación.

Gracias de nuevo y espero tener noticias suyas pronto.

Reciba un cordial saludo,

[Nombre completo]

[Número de teléfono]

\Perfil de LinkedIn

2. Seguimiento después de una entrevista en persona

Asunto: Gracias por una gran reunión

Hola [Nombre del entrevistador],

Quería darte las gracias por reunirte conmigo en persona hoy. Te agradezco el tiempo que has dedicado a explicarme las expectativas del rol y a enseñarme la oficina.

Ha sido estupendo hacerme una idea de la dinámica y la energía del equipo; sin duda, me ha causado una gran impresión.

El proyecto que ha mencionado, [insertar detalles específicos], parece un reto brillante, y estoy encantado de aportar mis [habilidades o cualificaciones particulares] a su equipo para ayudar a impulsar el intento correcto.

También ha mencionado que podría haber otra ronda de entrevistas o evaluaciones técnicas. No dude en compartir los detalles lo antes posible y me pondré manos a la obra.

Gracias de nuevo por su tiempo.

Saludos cordiales,

[Nombre completo]

[Número de teléfono]

\Perfil de LinkedIn

3. Seguimiento después de una entrevista final

Asunto: Reflexión sobre nuestra conversación final

Hola [Nombre del entrevistador],

Gracias a ti y al equipo por este proceso de entrevista. La evaluación de aptitudes fue un reto interesante y también disfruté de nuestra reunión en persona.

En general, la experiencia ha sido instructiva y gratificante. Me ha impresionado la profesionalidad de todas las personas con las que he hablado en cada fase.

Ahora que he completado la entrevista final, no dude en ponerse en contacto conmigo si necesita información adicional, como mi cartera u otros documentos. Estoy a sólo un mensaje de distancia y encantado de proporcionar cualquier cosa que necesite.

Gracias, y espero tener noticias suyas pronto.

Un cordial saludo,

[Nombre completo]

[Número de teléfono]

\Perfil de LinkedIn

Adoptar una estrategia de seguimiento: Cómo superar los retos comunes del seguimiento

Paso 1: Reflexionar y mantener la curiosidad

Antes de redactar ese correo electrónico de seguimiento, tómese un momento para reflexionar sobre sus intenciones. Si su única motivación es conseguir esa oferta, el correo electrónico puede parecer excesivamente transaccional, lo que probablemente hará más mal que bien.

En lugar de eso, céntrate en crear un mensaje reflexivo y constructivo que invite a un auténtico intercambio de ideas.

Destaque un tema o un detalle de la entrevista que haya despertado su interés cómo utilizar la IA en el correo electrónico comunicación.

✅ Haga preguntas reflexivas sobre el rol/la empresa y comparta consejos prácticos.

Su seguimiento debe equilibrar curiosidad y profesionalidad.

Paso 2: Sé fiel a ti mismo

Cuando te centras en escribir el correo electrónico de seguimiento perfecto, es fácil pensar que debes transmitir una determinada imagen o impresión...

Presentar tu auténtico yo durante el proceso de contratación puede ayudar a garantizar que acabarás en un lugar de trabajo en el que te sientas aceptado y capacitado.

Del mismo modo, es probable que las personas a las que te dirijas también estén intentando crear un equipo cómodo y alineado. La entrevista ofrece una plataforma factible para determinar si tus estilos de comunicación y valores coinciden.

✅ A lo largo de tu búsqueda de empleo, mantente fiel a quién eres, a lo que ofreces y a lo que buscas, y muéstrate como tú mismo en cada comunicación.

Paso 3: Ten en cuenta los límites

Asegúrate de que interactúas con el principal punto de contacto con el que te has puesto en contacto para el rol laboral.

Si sientes la necesidad de hacer un seguimiento con otra persona, haz referencia a tus interacciones anteriores con su colega y comprueba amablemente si hay alguna novedad.

❌ Evita ponerte en contacto agresivamente con varias personas de la empresa para obtener actualizaciones rápidas.

Paso 4: Respeta su cronograma

Cuando te pongas en contacto con el reclutador o el director, recuerda su cronograma. Si te han dicho que necesitan dos semanas para estar listos para los siguientes pasos, dales las dos semanas completas más uno o dos días para tener en cuenta los retrasos antes de ponerte en contacto con ellos.

✅ Hay excepciones en las que un seguimiento más temprano puede ser apropiado, como recibir una oferta de trabajo de otra empresa.

Tanto si te inclinas por aceptar la otra oferta como si das prioridad a esta oportunidad, informa al reclutador del cambio en tu cronograma para ayudar a todos a tomar una decisión informada.

Paso 5: Establecer un flujo de trabajo de seguimiento

Para solicitar un empleo no basta con esperar a que surja una oportunidad. Es probable que presente su candidatura a varias empresas, explore diferentes roles e intente mantener todo en orden, lo que puede resultar tedioso.

Necesitas un sistema de seguimiento estratégico. Por eso, el uso de una potente herramienta de gestión de proyectos y tareas como ClickUp es esencial. Examinemos cómo puede ayudar. Tareas de ClickUp son el núcleo de la gestión eficaz del proceso de seguimiento de una entrevista. Como demandante de empleo, organizar cada seguimiento con precisión puede marcar la diferencia entre un proceso fluido y otro caótico.

Para cada entrevista, crea una tarea con el nombre del entrevistador, la empresa y el título del puesto; por ejemplo, "Seguimiento: Director de marketing de XYZ Corp

Planifique, organice y actúe en cualquier solicitud de trabajo con las tareas de ClickUp

Asigne una fecha límite específica para el envío de un correo electrónico de seguimiento, normalmente en las 24-48 horas siguientes a la entrevista, y defina un nivel de prioridad para cada tarea (por ejemplo, alto para seguimientos importantes).

Añada estados como "Se necesita seguimiento", "Correo electrónico enviado", "Prueba programada" y "Esperando respuesta" para realizar un seguimiento de su candidatura y asegurarse de que no se olvida nada.

¿Y lo mejor?

Con Automatizaciones ClickUp con ClickUp, puede configurar la automatización para asignarse tareas de seguimiento después de cada entrevista o enviarlas a su reclutador para que las actualice.

Por ejemplo, desencadenar un correo electrónico de agradecimiento 24 horas después de cada entrevista o establecer recordatorios si no se ha recibido una respuesta en un plazo determinado. Una vez enviado el correo electrónico de seguimiento, el estado de la tarea puede cambiar automáticamente de "Se necesita seguimiento" a "En espera de respuesta"

Si buscas un hub dinámico para organizar tus notas de entrevistas, plantillas de seguimiento e investigación, Documentos de ClickUp no te decepcionará.

Después de cada entrevista, anota inmediatamente en tu documento los puntos clave de la conversación. Esto puede incluir el nombre del entrevistador, las preguntas que hizo y cualquier cosa que quieras mencionar en tu correo electrónico de seguimiento.

Incruste widgets en sus documentos de ClickUp para gestionar los plazos de las tareas y actualizar también los estados

Consejo profesional: Utilice la función de páginas anidadas de ClickUp Docs para organizar sus notas por fase de entrevista (por ejemplo, entrevista telefónica, in situ, ronda final) y realizar un seguimiento más claro del progreso.

Y eso no es todo.

Utilice la función Plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp para simplificar tu búsqueda de empleo. Es una gran herramienta, sobre todo si tienes que hacer malabarismos con varias solicitudes a la vez.

Plantilla de búsqueda de empleo ClickUp

Esto es lo que puedes hacer con ella:

Hacer un seguimiento del progreso de cada solicitud, ya sea "Abierta", "Entrevistando" o "Completada"

Clasifique las ofertas de empleo, añada detalles importantes y controle todo desde una sola vista

Organice sus solicitudes y las comunicaciones con los reclutadores con vistas personalizadas que se adapten a su proceso

Todo estará en el mismo sitio y no tendrás que rebuscar entre tus correos electrónicos para llegar a la persona adecuada en el momento oportuno.

Cómo hacer un seguimiento después de no recibir respuesta

¿Escuchar grillos incluso después de hacer un seguimiento? Es frustrante, sobre todo cuando los días se convierten en semanas sin noticias. He aquí cómo manejar el silencio de radio.

1. Comparte un recurso relevante en lugar de "registrarte"

No hagas un seguimiento, pero envía un artículo, podcast o vídeo que coincida con los intereses de la empresa o con algo de lo que hablasteis en la entrevista de trabajo. Podrías decir: "He encontrado este artículo y he pensado en nuestra conversación: parece relevante para vuestros proyectos actuales"

2. Añade un toque de humor para destacar

Prueba con algo desenfadado como "¡Espero que mi mensaje anterior no haya desaparecido en el agujero negro del correo electrónico! Sólo quería hacer un seguimiento para ver si hay novedades sobre la decisión de contratación"

3. Reconocer su reciente intento correcto

Investiga algo que hayan conseguido recientemente -tal vez un anuncio público, un evento o un proyecto en el que hayan participado- y haz referencia a ello en tu seguimiento:

"Felicidades por [logro] Os deseo a ti y a [nombre de la organización] lo mejor para el crecimiento futuro. Y, por supuesto, si crees que puedo encajar en tus planes de futuro, me encantaría chatear"

Dominar el arte del seguimiento tras una entrevista de trabajo

Recuerde: para dominar el arte del seguimiento, debe verlo como algo más que una formalidad.

Sé sincero, mantén viva tu curiosidad y utiliza el correo electrónico de seguimiento como una oportunidad para reforzar el valor que aportas. Incluso si el rol de tus sueños en una empresa no acaba de funcionar, no tienes nada que perder con un seguimiento bien elaborado.

De hecho, está dejando una impresión que podría reportarle dividendos en futuras oportunidades. Paciencia, persistencia y profesionalidad son tus mejores herramientas.

Si busca una forma eficaz de gestionar y ejecutar los seguimientos, ClickUp tiene todo lo que necesita para organizar, programar y automatizar todas las tareas relacionadas. Regístrese gratis, gratuito/a en ClickUp y ponte en marcha.

Preguntas más frecuentes

1. ¿Debo hacer un seguimiento más de una vez?

Sí, pero hágalo con cuidado. Después de la nota de agradecimiento inicial, espere al menos una semana antes de enviar un seguimiento. Si al cabo de una o dos semanas sigue sin haber respuesta, puedes volver a enviar una nota de cortesía. Si lo haces más veces, corres el riesgo de parecer demasiado persistente, lo que puede ser contraproducente.

2. ¿Cuánto tiempo debo esperar antes de enviar un seguimiento?

Normalmente, es mejor esperar entre 5 y 7 días laborables después de la entrevista para enviar el primer seguimiento. De este modo, el equipo de contratación tiene tiempo para examinar a los candidatos y mantener conversaciones internas. Apresurarse a hacer un seguimiento demasiado pronto puede hacerle parecer impaciente, pero esperar demasiado puede hacerles pensar que no está interesado.

3. ¿Y si no tengo la dirección de correo electrónico del entrevistador?

Si no tienes el correo electrónico directo del responsable de contratación, comprueba tus hilos de correo electrónico: a veces incluyen esa información. En caso de que no esté disponible, ponte en contacto con el responsable de contratación o de RRHH que organizó la entrevista. Y si todo lo demás falla, envía un mensaje de seguimiento general al representante de RRHH de la empresa o a un correo electrónico de contacto que aparezca en su sitio web.

Si te dijeron que se pondrían en contacto contigo en un plazo determinado y ya ha pasado, envíales un mensaje educado. Haz referencia a su cronograma y pregunta si ha habido novedades. Si después de un plazo razonable sigues sin recibir respuesta, puede ser señal de que están pensando en otros candidatos.