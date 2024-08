Consejos para preparar su próxima entrevista a distancia

Entre todos los pasos para conseguir el trabajo de sus sueños, hacer una entrevista es quizá el más intimidante y significativo, especialmente con la popularidad de las entrevistas a distancia. Aproximadamente 60% de las empresas prefieren las entrevistas a distancia a las presenciales.

Las entrevistas virtuales han transformado el proceso de entrevistas, haciéndolo más corto, menos costoso, más flexible y muy cómodo. Sin embargo, también tienen sus problemas. Dependen de la tecnología, que puede causar problemas en cualquier momento. Además, la conexión (a internet) con el entrevistador requiere más esfuerzo.

Sean cuales sean los retos, es innegable que las entrevistas a distancia han llegado para quedarse. Afortunadamente, hemos recopilado consejos, estrategias, buenas prácticas y una excelente herramienta para ayudarle a superar su entrevista.

Así que, tanto si eres una persona que se prepara para una entrevista como si eres un reclutador que quiere mejorar su proceso de contratación a distancia, tenemos todo lo que necesitas.

Beneficios y desventajas de las entrevistas a distancia

Antes de explorar los consejos, veamos rápidamente los beneficios y desventajas de una entrevista virtual.

Ventajas

Estas son las ventajas de una entrevista de trabajo virtual:

Flexible

Las entrevistas a distancia ofrecen más flexibilidad de horarios. Puedes encontrar la hora que más te convenga y programar la entrevista. La mejor parte, sin embargo, es que no tienes que coordinar los preparativos del viaje.

Reducción del estrés

Hacer la entrevista en su Inicio o en cualquier otro entorno familiar ayuda a reducir el estrés y los nervios. Esto también mejora sus posibilidades de rendir mejor durante la entrevista.

Ahorro de costes

Una entrevista en vídeo ahorra costes, tanto a los candidatos como a los reclutadores. Los candidatos no tienen que recorrer largas distancias ni gastar dinero extra. Por otro lado, las empresas de selección de personal ahorran costes, ya que no tienen que reembolsar gastos de viaje, no hay que organizar el alojamiento de los candidatos que se encuentran fuera del país, se producen menos retrasos y cancelaciones y se reduce el plazo de contratación.

Conveniencia

Puede participar en las entrevistas desde la comodidad de su hogar o desde cualquier ubicación con una conexión (a internet) estable y fiable, lo que resulta muy cómodo.

Ventajas de los equipos virtuales

Desventajas

Las entrevistas a distancia también pueden tener algunas desventajas y crear desafíos para el entrevistador y los entrevistados.

Problemas con la tecnología

Los problemas de conexión (a internet), los fallos de software o las averías de hardware son habituales cuando se utiliza la tecnología. Sin embargo, estos problemas durante la entrevista pueden interrumpir su flujo e influir negativamente en su rendimiento.

Distracciones

El Inicio es a menudo un lugar ocupado con muchas distracciones. Factores como miembros de la familia o compañeros de piso que trabajan en casa, visitas de amigos y parientes, y niños o mascotas que cuidar pueden afectar a su concentración durante la entrevista.

Indicios no verbales limitados

Las entrevistas virtuales dificultan que el entrevistador y el entrevistado calibren las reacciones y las señales no verbales del otro. Por lo tanto, pueden tener dificultades para ajustar sus respuestas y juzgar la situación.

Preparación de una entrevista a distancia

¿Quieres dar en el clavo en la entrevista y crear una impresión duradera en el entrevistador? Nosotros te ayudamos

Aquí tienes algunos consejos para la entrevista virtual que te ayudarán a prepararte y a conseguir el trabajo de tus sueños.

Investiga la empresa

El primer paso, y el más importante, es investigar la empresa y su cultura. No se detenga después de saber qué hace la empresa y cómo lo hace. Entienda por qué la empresa hace lo que hace. ¿Cuál es su visión? ¿Qué quieren conseguir?

Además, compruebe los antecedentes, los valores de la marca, los fundadores, la cultura de la empresa, las rondas de financiación, los inversores, la competencia y la estructura de la empresa.

Esto te ayudará a presentarte como un candidato realmente interesado. Podrás hacer preguntas más pertinentes y responder con mayor previsión. También es más probable que el entrevistador te considere un candidato fiable cuando vea la cantidad de investigación que has terminado.

Para obtener esta información, consulta el sitio web de la empresa y sitios como Glassdoor y Crunchbase. También puedes ponerte en contacto con empleados actuales o antiguos de la empresa para conocer mejor su cultura.

Elige el mejor sitio

A la hora de hablar de primeras impresiones, tu entorno virtual importa casi tanto como tu aspecto. Por lo tanto, limpia el espacio que planeas utilizar durante la entrevista. Elija un lugar sencillo con un mínimo de distracciones, como frente a una pared en blanco.

La idea es que la atención del entrevistador se centre en usted, no en su fondo. Si no encuentra un fondo sin distracciones, puede utilizar un fondo virtual sencillo y limpio.

Lo siguiente que hay que comprobar es la iluminación. No utilices una zona a contraluz o con luz en la parte de atrás, ya que ensombrecerá tu cara. No querrás que el entrevistador dedique su tiempo a averiguar tu aspecto. En su lugar, utiliza una fuente de luz de frente para tener una vista clara. Si tienes una luz de escritorio, ponla delante.

Y una vez que el fondo esté listo, utiliza la cámara para comprobar su aspecto.

Vístete para impresionar

El entrevistador espera que tengas un aspecto pulido y profesional, así que debes vestir bien. Aunque la idea de dar una entrevista en pijama y con una camisa formal puede sonar tentadora, es un gran no. No sabes cuándo tendrás que ponerte al día. ¿Y si suena el timbre y tienes que abrir la puerta? Puede que tu pijama no dé la mejor impresión.

Por lo tanto, lleva ropa formal, aunque llevarla en tu Inicio te parezca ridículo. Otra ventaja de vestir formal es que te ayuda a mentalizarte.

Puedes llevar una camisa abotonada o un top con un estampado interesante (pero no exagerado). También puede servirte un jersey arreglado. Si estás haciendo una entrevista a distancia para un rol financiero o jurídico, quizá te convenga llevar traje.

Cuando estés listo, comprueba con la cámara si el conjunto queda bien. La idea general es parecer atractivo, ordenado y profesional.

Prueba tu configuración técnica de antemano

Al tratarse de una entrevista virtual, debes utilizar Internet y la tecnología, lo que significa que estás a su completa merced. Por lo tanto, prueba tu configuración de antemano. Si utilizas un

herramienta de colaboración remota

que nunca hayas utilizado, úsala antes para entender las funciones, especialmente silenciar, anular el silencio, compartir pantallas, activar el audio y el vídeo, etc.

Considera la posibilidad de que un amigo participe en una reunión para probar la plataforma de vídeo. También puedes consultar vídeos y blogs en línea si no es posible probar la herramienta.

Otra cosa que debes hacer es realizar una prueba de velocidad. Simplemente escribe "test de velocidad de internet" y comprueba si tu conexión (a internet) es rápida. Recuerda comprobar tanto la velocidad de descarga como la de subida. También puedes tener a mano un dispositivo de internet alternativo en caso de problemas con tu conexión actual,

Aunque todos estos preparativos no impidan que surjan problemas técnicos, te prepararán para afrontarlos con calma.

Entender la etiqueta virtual

Etiqueta para reuniones virtuales

ajusta el tono de la entrevista y demuestra tu profesionalidad. Estas son las reglas de etiqueta para entrevistas en vídeo que debes conocer:

Evita los tonos llamativos y los estampados recargados en el fondo y la ropa. En su lugar, mantén un tono neutro

Ten en cuenta lo lejos o cerca que estás de la pantalla. Compruébalo cuando estés probando el fondo y tu aspecto

Mira a la webcam mientras hablas. Esto te ayudará a mantener el contacto visual con el entrevistador y a parecer concentrado. Coloca una nota adhesiva o unos ojos saltones cerca de la webcam para recordarte que debes mirar hacia allí

Asiente con la cabeza para mostrar que entiendes lo que dice el entrevistador

Si utilizas una cámara web externa, comprueba la ubicación para encontrar la mejor posición

Siéntate derecho, sin encorvarte ni desplomarte en la silla. Mantenga una postura abierta y las manos relajadas

Aunque esté nervioso, no se mueva

Toma notas

Una de las ventajas de una entrevista en vídeo es que puedes guardar y tomar notas durante la entrevista. Sin embargo, eso no significa que debas tener ante ti respuestas totalmente preparadas.

Las respuestas totalmente preparadas pueden parecer una gran idea, pero pueden hacer que parezca que estás leyendo en lugar de conversando. Además, pueden romper tu flujo natural mientras conversas.

Por lo tanto, si va a tomar notas, practique su uso antes de la entrevista para asegurarse de que puede utilizarlas sin romper el flujo de la conversación. Procure que sean breves -lo ideal es que no ocupen más de una página- y consúltelas lo menos posible.

tome notas durante la entrevista sin distraerse con el bloc de notas ClickUp

Anote sus hitos laborales anteriores en ClickUp Bloc de notas para tenerlos a mano. Si el reclutador le pide que comparta su trabajo más impactante, ya tendrá una lista preparada de proyectos o tareas para compartir.

Otra forma de utilizar las notas durante la entrevista es anotar posibles preguntas para hacerlas más tarde. Es una forma excelente de demostrar que estás atento y centrado en las palabras del entrevistador.

Haz las preguntas adecuadas

Incluso con tu investigación, debes tener preguntas sobre la empresa y su cultura. Esto es especialmente relevante en las entrevistas virtuales, en las que no ves físicamente la oficina de la empresa, las instalaciones, los equipos, etc.

Por lo tanto, no dejes de hacer las preguntas adecuadas.

Haz preguntas que despierten tu curiosidad, asegurándote al mismo tiempo de no hacer preguntas potencialmente controvertidas. Por ejemplo, puede preguntar sobre la visión de la empresa, la cultura de la oficina, el equipo con el que trabajará, las oportunidades de formación y progreso, etc., pero evite hacer preguntas sobre temas como el despido, la separación, etc.

Si no estás seguro de qué preguntar, utiliza los asistentes de chat de IA para generar preguntas relevantes que puedas formular durante la entrevista. Ten estas preguntas a mano y escríbelas por orden de importancia utilizando una herramienta sencilla pero práctica como ClickUp Notes.

Ensayar

Es natural estar nervioso durante la entrevista. Pero hay formas de reducir ese nerviosismo y no dejar que se note en tu lenguaje corporal o en tu cara. Intente ensayar varias veces antes de la entrevista.

Estos son los aspectos en los que debes centrarte:

Comprueba tu ritmo al hablar. No debes hablar ni demasiado lento ni demasiado rápido, ya que ambas cosas pueden ponerte nervioso. Puedes comprobarlo grabándote y escuchando el audio

Haz gestos con las manos mientras hablas y mantén una postura abierta. Cruzarse de brazos es un gran "no" durante cualquier entrevista, ya sea en persona o virtual

Asegúrate de que tu cabeza y la parte superior de los hombros dominan la pantalla durante la entrevista

Intente no mirarse a sí mismo mientras habla

Prepárate para las distracciones

Para reducir las distracciones del entorno, asegúrese de estar solo en una habitación con la puerta cerrada durante la entrevista. Con tantos dispositivos electrónicos a nuestro alrededor, es una buena práctica:

Apagar las notificaciones

Apagar el móvil (o ponerlo en silencio)

Utilizar la función "no molestar

Cerrada de redes sociales y pestañas adicionales del navegador

Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que te interrumpan durante la entrevista. Por ejemplo, puede que estés solo en Inicio cuando suene el timbre. Preparar tu reacción en estos casos reducirá las posibilidades de que te pongas nervioso.

La idea es ser lo más profesional posible. Por eso, si tienes una mascota que puede hacer ruidos o saltar de un lado a otro, puedes mencionarlo al principio para preparar al entrevistador.

Si alguien llama a tu timbre, reconoce la interrupción, discúlpate y mantén la calma. El entrevistador sabe que estás en casa, y las interrupciones repentinas, aunque desafortunadas, también forman parte de la vida.

Construir una relación de confianza

Las entrevistas son algo más que un intercambio de preguntas y respuestas: son conversaciones bidireccionales. Sólo tienes una breve duración para responder a las preguntas del entrevistador, mostrar tu personalidad y conectar con él.

Responde a sus preguntas, comenta sus respuestas y añade tus complementos en el momento oportuno. Deja que la conversación fluya de la forma más natural posible.

Investiga de antemano y averigua si compartes intereses comunes con el entrevistador. Consulta su perfil en LinkedIn o en la empresa, o búscalo en Google.

En definitiva, muéstrate abierto, amable, auténtico y busca una conversación genuina.

Realizar una entrevista a distancia

Si es usted un profesional de la contratación que se dispone a realizar entrevistas de trabajo virtuales, aquí tiene algunos consejos para garantizar que sean un intento correcto:

Utilizar la herramienta adecuada

La tecnología es, sin duda, uno de los aspectos más cruciales a la hora de realizar una entrevista a distancia. Utilizar la

herramienta de contratación adecuada

puede marcar la diferencia en su proceso de contratación.

Además de utilizar plataformas de vídeo como Zoom y Skype, puede aprovechar herramientas como ClickUp para que su planificación, programación y ejecución sean mucho más fluidas y organizadas.

personalice y agilice su contratación con ClickUp_

ClickUp es una solución de RRHH, contratación y

herramienta de incorporación

que ofrece muchas funciones para que su proceso de contratación sea más eficaz, productivo y divertido.

conecta tus apps como favoritos a ClickUp con más de 1.000 integraciones_

Con las más de 1.000 integraciones de ClickUp, podrá integrar todas las apps que necesite para realizar entrevistas a distancia sin problemas. Puedes integrar Zoom, Slack, Hojas de cálculo de Google, Skype y mucho más.

15 mejores software de RRHH

Desde grabar entrevistas hasta tomar notas rápidas y agilizar el proceso de contratación,

ClickUp para Recursos Humanos

le permite hacer todo esto y mucho más.

Explorémoslo.

ClickUp Clip

grabe entrevistas con ClickUp Clip_

Grabe sus entrevistas, compártalas con cualquiera y envíe mensajes rápidos junto con la grabación utilizando

ClickUp Clip

. ClickUp también le permite crear una tarea a partir de la grabación y asignar a los miembros del equipo para que pueda obtener rápidamente sus opiniones sobre el rendimiento de los candidatos.

Cerebro ClickUp

haga preguntas y resuma entrevistas con ClickUp Brain_

Utilice

Cerebro ClickUp

para encontrar las palabras adecuadas para describir posiciones, generar posibles preguntas para tus candidatos e incluso resumir las entrevistas.

Las mejores herramientas de IA para la selección de personal

Bloc de notas ClickUp

capture notas de entrevistas con el Bloc de Notas de ClickUp_

Tomar notas es muy importante durante las entrevistas. Aporta confianza a sus candidatos y sirve de base para puntuarlos. Con

ClickUp Bloc de notas

con ClickUp Notepad puedes tomar notas y añadirles formato rápidamente, convertirlas en tareas con seguimiento y acceder a ellas desde cualquier lugar.

Plantillas de entrevistas

Diseñe y optimice su proceso de entrevistas con la plantilla de procesos de entrevistas de ClickUp

ClickUp ofrece muchos

plantillas para entrevistas

para estandarizar su proceso de entrevistas y asegurarse de que todos los candidatos reciben el mismo trato. Puede utilizar

Plantilla de proceso de entrevista de ClickUp

para formular las preguntas adecuadas en el orden correcto, estructurar el proceso, evaluar rápidamente a los candidatos y colaborar con las partes interesadas y los miembros del equipo.

Comparta los detalles de la entrevista

Compartir todos los detalles necesarios con los candidatos es crucial cuando se realiza una entrevista a distancia. Asegúrese de que todos sus candidatos reciben la misma información. Esta es la lista de detalles que debe compartir:

Hora y duración de la entrevista

Nombres y datos de los entrevistadores, junto con enlaces a sus perfiles

La plataforma que utilizará, incluida una guía sobre cómo utilizarla

Cualquier documento adicional que los candidatos deban preparar

Comparta un número de seguridad para que el candidato pueda ponerse en contacto con usted en caso de problemas tecnológicos

También puedes mencionar el código de vestimenta e información sobre el uso de audio y vídeo.

Para destacar y demostrar que te importa, es mejor que incluyas consejos para la entrevista virtual, como la solución de problemas o el cambio de fondo. Recuerda que una entrevista es un proceso bidireccional. Así, mientras tú evalúas al candidato, el candidato también te evalúa a ti.

Minimice las distracciones y las interrupciones

Minimizar las distracciones y realizar la entrevista sin problemas, ya sea en la oficina o en casa, es crucial. He aquí lo que puede hacer para minimizar las interrupciones:

Cierre la puerta con llave e informe a los demás (familiares, amigos o compañeros de trabajo) para que no le molesten

Busca un espacio tranquilo y limpio. Si utiliza un lugar con mucho movimiento, el candidato puede distraerse fácilmente

Utiliza la función "no molestar" en teléfonos y ordenadores, o desactiva las notificaciones

Vístase de forma profesional, aunque trabaje desde casa

Retire de su mesa cualquier objeto que pueda distraerle

Mantenga la iluminación delante de usted para que el candidato pueda verle con claridad

Valora la conducta profesional

Es crucial mostrar a los candidatos que una entrevista en vídeo es tan profesional como una entrevista en persona. Dé prioridad a una comunicación clara y oportuna durante todo el proceso de contratación. Establecer expectativas claras con los candidatos en relación con los horarios, formatos y logística de las entrevistas.

Además de minimizar las distracciones, respete el tiempo y la privacidad de los candidatos. Evite cambios o cancelaciones de última hora. Si va a grabar la entrevista, informe al candidato de antemano.

Por último, aborde cada interacción con empatía, respeto e integridad. Sea cortés y profesional a la vez que comparte opiniones constructivas con los candidatos.

**Aproveche la narración de historias##

Las entrevistas a distancia dificultan que los candidatos entiendan la cultura de tu empresa y conozcan al equipo. Por eso tienes que presentárselo. Empiece por presentar brevemente su empresa, incluyendo sus valores, cultura y antecedentes. Puede utilizar un formato narrativo para compartir historias que muestren su cultura y sus valores.

Durante la entrevista, también puede utilizar la narración de historias para conectar con los candidatos. Invítelos a compartir historias sobre sus experiencias, retos y logros. Anímeles a dar ejemplos concretos que demuestren sus habilidades comunicativas, su capacidad para resolver problemas y su adecuación cultural.

colabore con candidatos potenciales mediante la Pizarra ClickUp

También puede utilizar funciones interactivas, como los documentos de colaboración y las pizarras virtuales, para animar a los candidatos a participar activamente, crear una imagen de su experiencia o explicar su enfoque de la resolución de problemas.

Prepararse para problemas técnicos

Pruebe la configuración técnica antes de la entrevista para minimizar los contratiempos técnicos. Si es la primera vez que utiliza el software, considere la posibilidad de hacer una prueba y familiarizarse con las funciones.

Si trabajas desde casa, asegúrate de que tu conexión (a internet) es estable y de que la intensidad de la señal es adecuada. Puedes utilizar una prueba de velocidad en línea para comprobar tu velocidad de Internet.

Por último, prepara un plan B. Asegúrate de que tienes el número y el correo electrónico del candidato en caso de interrupción. Puedes conectar inmediatamente con ellos por chateo de vídeo o reprogramar la cita lo antes posible.

Impulse el intento correcto de contratación con ClickUp

Las entrevistas virtuales seguirán dando figura al mundo de la selección de personal, ofreciendo oportunidades y retos a seleccionadores y candidatos. Con los consejos para entrevistas a distancia de este artículo, podrá adoptar un enfoque proactivo y asegurarse de que todas sus entrevistas se desarrollan sin problemas.

Utilizar una herramienta como ClickUp para todas sus necesidades de contratación puede ayudarle a sortear las complejidades de las entrevistas a distancia con confianza y competencia. ¿Por qué no lo prueba usted mismo?

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo tener éxito en una entrevista a distancia?

Prepararse a conciencia, probar la tecnología de antemano, vestirse con profesionalidad, crear un entorno tranquilo y sin distracciones, mantener el contacto visual y practicar la escucha activa pueden ayudarle a tener éxito en una entrevista por vídeo.

¿Cómo realizar una entrevista a distancia?

Aquí tienes algunos consejos para realizar una entrevista a distancia: