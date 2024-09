Cómo enviar mensajes a un director de recursos humanos (consejos y ejemplos)

Según un estudio de Glassdoor, cada oferta de empleo recibe una media de 250 candidatos. De hecho, si has estado buscando trabajo en LinkedIn recientemente, verás que las ofertas de empleo reciben más de 100 solicitudes en cuestión de minutos. Ese es el nivel de competencia al que te enfrentas.

Las posibilidades de que un responsable de contratación abra tu solicitud de empleo son escasas. 🫥

Entonces, ¿cómo hacer que su solicitud destaque y garantizar que llegue al responsable de contratación?

Una forma es enviarle un mensaje. En este mercado laboral tan competitivo, un enfoque tan directo puede jugar a tu favor. Pero hay un arte en ello, y hoy te lo enseñamos.

Vamos a ver cómo enviar un mensaje directo al director de recursos humanos para llamar su atención y dejar una impresión duradera.

La importancia de enviar mensajes a un director de recursos humanos

En primer lugar, veamos por qué funciona enviar mensajes a un director de recursos humanos:

Línea directa de comunicación

Las estadísticas de contratación muestran que el 97,4% de las empresas Fortune 500 empresas utilizan sistemas de seguimiento de solicitudes (ATS) para la selección de currículos y 58% de las empresas utilizan IA en el proceso de contratación. **Lo más probable es que tu candidatura sea filtrada por un ATS o una IA antes de llegar a la mesa del responsable de contratación

Por lo tanto, enviar un mensaje directo al responsable de contratación aumenta las posibilidades de que vean tu candidatura. Este enfoque directo también puede demostrar sus habilidades de comunicación y confianza, que son rasgos valiosos en la mayoría de los ajustes profesionales.

Oportunidad de mostrar iniciativa

Cuando te pones en contacto con un responsable de contratación, no eres un currículum más del montón: estás mostrando iniciativa real. Este movimiento dice: "No estoy esperando oportunidades; las estoy creando"

Al establecer ese contacto directo, estás demostrando que puedes tomar la iniciativa y no quedarte sentado esperando a que la suerte juegue a tu favor. ¿Y quién no querría a un candidato así en su equipo?

Enviar un mensaje directo al responsable de contratación de una empresa también transmite el mensaje de que te tomas en serio el trabajo. Demuestra que eres el tipo de candidato que va más allá. En el trabajo, este rasgo es oro.

A los jefes les encantan los empleados que no se limitan a hacer lo mínimo, sino que buscan activamente formas de añadir valor.

Obtener información privilegiada

Ponerse en contacto con el responsable de contratación puede darte acceso a información que no aparece en la oferta de empleo de la empresa

Puede que te enteres de los retos actuales del equipo o de sus próximos proyectos. Esta información privilegiada te permitirá adaptar tu candidatura para mostrar cómo puedes resolver sus problemas específicos. Por ejemplo, si te enteras de que están teniendo problemas con la implantación de un nuevo software, puedes destacar tu experiencia en situaciones similares.

También puede informarse sobre la cultura de la empresa. Quizá se enorgullezcan de su enfoque innovador o de su entorno de colaboración. Con esta información, puedes enfatizar cómo tu estilo de trabajo encaja perfectamente con su ética.

Los mejores consejos para enviar un mensaje al director de recursos humanos

Estos son algunos consejos que debes tener en cuenta al enviar un correo electrónico a un director de recursos humanos o al ponerte en contacto con él mediante aplicaciones de mensajería para empresas como LinkedIn:

Personaliza tu mensaje

Un correo electrónico o un mensaje de LinkedIn genéricos, copiados y pegados, suelen ser ignorados. Tienes que personalizar tu mensaje.

No se trata sólo de "¡Eh! He visto su oferta de empleo, y estoy interesado", sino de "¡Eh! He visto su oferta de empleo, necesitan X y yo puedo hacerlo utilizando mis aptitudes A, B, C"

Este tipo de mensajes te hace destacar y aumenta tus posibilidades de llamar la atención.

Prueba estos consejos únicos para personalizar tu mensaje:

Cite un artículo o entrevista reciente en el que aparezca la organización o sus logros recientes

Menciona una conexión (a internet) mutua, si la tienes, pero no la menciones sin permiso

Explica brevemente cómo tumapa profesional con la misión de la empresa

Si procede, comparte una anécdota rápida sobre por qué te apasiona el sector

Añade también un asunto claro y breve para que el seleccionador sepa de qué trata tu correo electrónico. Aquí tienes algunos ejemplos que puedes utilizar:

Seguimiento de solicitud: [Tu nombre]

Entusiasmado con el rol de [Posición]

Interesado en [Posición] [Su Nombre]

Seguimiento de mi solicitud para [Position]

En relación con mi solicitud para [Posición]

Siguientes pasos para la solicitud de [Posición]

Expresar interés en el rol

En cada puesto de trabajo hay un rol definido. Se mencionará en el puesto o en el adjunto de descripción del puesto. Dondequiera que esté, tienes que encontrarlo, leerlo e incluir en tu mensaje tu interés por el rol.

Tu mensaje no debe limitarse a hablar de lo bueno que eres y de lo mucho que te querían tus anteriores empleadores. También debe hablar de por qué quieres desempeñar el rol que solicitas

Prueba estos consejos para expresar interés a un responsable de contratación:

Menciona aspectos concretos del rol que te atraen

Relaciona la posición con tu experiencia profesional enmetas profesionales* Haz referencia a noticias o proyectos recientes de la empresa para demostrar que has hecho los deberes

Describa brevemente cómo se ha preparado para un rol como éste, mostrando interés a largo plazo

Pero recuerda, la autenticidad es la clave. Las solicitudes de empleo no consisten en fingir hasta conseguirlo. Si de verdad te interesa la posición, se notará tu verdadero entusiasmo.

Esto es lo que sugiere Jerry Lee, cofundador de Wonsulting:

vía enlace 💡Consejo profesional: Usar Recordatorios ClickUp para agilizar el proceso de solicitud de empleo. Cree tareas para cada solicitud y establezca recordatorios para correos electrónicos de seguimiento, notas de agradecimiento o preparativos de entrevistas. Puedes personalizar la frecuencia y el calendario de los recordatorios en función del cronograma de tu solicitud.

Brevedad y concentración

Los responsables de contratación son personas muy ocupadas. Respeta su tiempo yendo directamente al grano. Un mensaje conciso demuestra que valoras su agenda y que puedes comunicarte con claridad, lo que causa una excelente primera impresión.

Entonces, ¿cómo hacerlo? Imagina que sólo tienes 15 segundos para captar su atención.

Empieza con una frase contundente como: "Hola [Nombre del Director], soy [Tu Nombre] y estoy interesado en la posición [Título del Puesto]" A continuación, rápidamente destaca tus habilidades más relevantes o experiencia. Por ejemplo, "Con 5 años en [Industria], he tenido [Logro] éxito "

Por último, termina con una llamada a la acción: "Le adjunto mi currículum para que lo revise. ¿Estaría disponible para chatear la semana que viene?"

Recuerde, menos es más.

Estructura de un mensaje eficaz

Tu mensaje debe seguir una estructura. Un mensaje bien estructurado no sólo queda bien, sino que es más fácil de leer. Demuestra que respetas el tiempo del responsable de RR.HH. y que eres serio sobre el nuevo trabajo .

Aquí tienes una sencilla plantilla que hemos creado para enviar mensajes a los responsables de contratación:

Recuerda estos consejos para redactar un mensaje estructurado:

Empieza con la introducción, las competencias/cualificaciones pertinentes, el enlace a tu trabajo, los siguientes pasos y el cierre

Asegúrate de que haya suficiente espacio en blanco

Los párrafos no deben tener más de 2 ó 3 líneas

Una vez escrito el mensaje, revísalo varias veces. Si es fácil de leer y contiene toda la información necesaria, ¡ya está!

💡 Pro Tip: Si ya has presentado habilidades/cualificaciones en la solicitud de empleo, no vuelvas a mencionarlas en el mensaje. En su lugar, destaca lo que te hace un buen candidato.

Lead with value

Dirigir con valor consiste en responder a la pregunta no formulada: este enfoque capta su atención y demuestra por qué es usted la persona adecuada para el rol

Empieza tu mensaje compartiendo un breve resumen de tus principales logros o habilidades que se ajusten a los requisitos del puesto. En lugar de decir algo vago, sé específico.

Por ejemplo, podrías decir: "En mis cinco años en marketing digital, he impulsado la participación de la marca en un 40% en mi último trabajo" Eso le dice inmediatamente al responsable de contratación o al posible empleador lo que aportas a la tabla.

Pero no te quedes ahí: conecta los puntos entre lo que has hecho y lo que la empresa podría necesitar. Si sabe que la empresa quiere aumentar su presencia en Internet, mencione cómo su experiencia puede ayudarles a conseguirlo. Este enfoque hace que tu mensaje sea impactante y relevante para las metas de la empresa.

Si es usted cambiar de profesión destaca cómo pueden ser valiosas tus habilidades en el rol anterior. Puedes hacerlo utilizando Herramientas de redacción de IA pero no olvides modificar el mensaje para darle un toque personal.

Cuantifique su impacto

¿Quiere que su mensaje sea contundente? Utiliza números. Son los potenciadores de credibilidad del mundo profesional. En lugar de decir: "He mejorado las ventas", di: "He aumentado las ventas un 20% mediante campañas de correo electrónico dirigidas a objetivos concretos" Es como la diferencia entre presumir y demostrar.

Investiga tus roles anteriores. ¿Cuántos clientes gestionó? ¿En qué porcentaje redujiste los costes? Por ejemplo: "Aumentó la satisfacción del cliente en un 15% mediante la implantación de un nuevo proceso de soporte al cliente"

Solicitud de reunión

No sea tímido; solicite una reunión.

Has causado una gran impresión. Ahora es el momento de pasar al siguiente nivel. Sugerir una reunión demuestra confianza y entusiasmo. Es como decir: "Oye, esto va en serio y quiero chatear más."

Pero no te limites a decir: "¿Podemos quedar?" Sé concreto. Sugiere franjas horarias concretas y pregunta por su disponibilidad. Esto demuestra que eres organizado y que respetas su tiempo.

Por ejemplo, puedes enviar este mensaje: "_Me encantaría hablar de futuras oportunidades y de cómo mis habilidades pueden contribuir a tu equipo. ¿Estaría disponible para chatear el martes de la semana que viene?"

Una vez que consigas la reunión, que sea breve. Una charla rápida basta para despertar el interés y hacer avanzar las cosas.

Comparte el enlace de tu perfil de LinkedIn y tu cartera

Tu perfil de LinkedIn es tu

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/143910/plantillas-de-curriculos-tecnicos/ currículum en línea /%href/

. Es un escaparate de tu vida profesional. Al incluir un enlace en tu mensaje, estás invitando al responsable de contratación a explorar tu experiencia en profundidad. Además, demuestra que eres organizado y experto en tecnología.

Así pues, incluye el enlace a tu perfil y deja que tu experiencia hable por ti. Cuando incluyas el enlace a tu perfil de LinkedIn, añade una URL personalizada para darle un aspecto más profesional. Además, asegúrate de que tu perfil está actualizado y coincide con la información de tu mensaje y currículum.

Pendiente, pero no lo hagas demasiado

En la pila de mensajes, tu mensaje inicial podría pasar desapercibido. Por eso es bueno hacer un seguimiento rápido. El seguimiento demuestra tu interés y persistencia, dos cualidades que los posibles empleadores aprecian. He aquí cómo debe ser un seguimiento breve y amable:

Hola

Espero que estés teniendo un buen día.

Solo te sigo para saber si mi perfil está siendo considerado para el rol de <posición>.

Agradezco su oportuna respuesta.

Un cordial saludo,

Pero hay una línea muy fina entre el seguimiento y la molestia. Demasiados correos electrónicos pueden hacerte parecer desesperado o poco respetuoso con su tiempo.

Por tanto, busque un equilibrio. Si no te han contestado, envía un seguimiento cortés al cabo de una semana. Si sigue sin haber respuesta, espera otra semana antes de volver a intentarlo. Cuando hagas un seguimiento, ofrece valor añadido o nueva información adicional.

Rol de plataformas como ClickUp en una presentación profesional

La búsqueda de empleo puede resultar tediosa, especialmente llevar un control de sus solicitudes y del estado de su seguimiento. El uso de software de productividad y gestión como ClickUp puede agilizar sus solicitudes de empleo. Veamos cómo ClickUp puede ayudarle a la hora de enviar mensajes a los responsables de contratación:

Generar mensajes personalizados

Ya le hemos dado varios consejos para enviar mensajes a los directores de recursos humanos. Pero, ¿y si le dijéramos que puede utilizar la IA para crear la carta de presentación perfecta para el responsable de contratación? Cerebro ClickUp , el asistente de IA de ClickUp, lo hace. Es un chatbot de IA que redacta mensajes o correos electrónicos personalizados para los directores de recursos humanos. Le pedimos a ClickUp Brain que escribiera un mensaje para un director de recursos humanos:

utiliza ClickUp Brain para crear mensajes personalizados para los responsables de contratación_

Como puede ver, nos dio un mensaje completo con el tono y la estructura adecuados. Puedes tomar este mensaje, modificarlo un poco y utilizarlo

Leer más: Cómo utilizar la IA en el correo electrónico (casos de uso y herramientas)

Seguimiento del estado de la solicitud

cree tarjetas separadas y realice el seguimiento de cada solicitud con la vista Kanban de ClickUp

Cuando tiene un montón de ofertas de empleo y una pila de directores de recursos humanos a los que desea enviar mensajes, puede parecer que está haciendo malabarismos con motosierras. Aquí es donde Vista Kanban de ClickUp de ClickUp.

Piense en ella como un gran Tablero visual en el que puede pegar notas sobre cada puesto de trabajo. Cada nota, o "tarjeta", puede contener detalles como el título del puesto, la fecha límite para presentar la solicitud y los datos del responsable de la contratación. Incluso puedes añadir tareas a cada tarjeta, como "redactar correo electrónico" o "programar llamada"

El Tablero Kanban te ayuda a ver qué hay en proyecto, qué es urgente y dónde tienes que concentrar tu energía.

Bloquea el tiempo para las aplicaciones

organice reuniones o seguimientos con la vista de Calendario de ClickUp

En lugar de tener que hacer malabares con varias hojas de cálculo o intentar recordar cuándo hacer un seguimiento, puede ver todo su cronograma de comunicación en un solo lugar con Vista del Calendario de ClickUp .

Le ayuda a programar entrevistas, establecer recordatorios para los seguimientos y bloquear el tiempo para la investigación y la preparación. Puede código de color eventos para identificar rápidamente prioridades o diferentes ofertas de trabajo.

Seguimiento de todos los correos electrónicos en un solo lugar

Puede enviar fácilmente correos electrónicos a los responsables de contratación con Integración de correo electrónico de ClickUp . Enlázalo a tu cuenta de correo electrónico Gmail, Outlook, IMAP u Office365 y gestiona las conversaciones con los responsables de contratación en un solo lugar.

Te ayuda a enviar y recibir correos electrónicos desde ClickUp, crear tareas directamente desde correos electrónicos, adjuntar correos electrónicos a tareas y añadir comentarios a tareas.

Supongamos que un responsable de contratación responde con algún tipo de tarea o solicitud. Usted crea una tarea a partir de ese correo electrónico directamente en ClickUp y empieza a trabajar en ella. Sin embargo, si utiliza Gmail o un software similar, tendría que anotar la tarea en algún lugar, lo que llevaría a un cambio de contexto innecesario .

Crear y gestionar una lista de control

utilice los Hitos de ClickUp para realizar un seguimiento de todos los hitos que se haya fijado_

Piense en su proceso de solicitud de empleo como en un miniproyecto. Puede ajustar Hitos de ClickUp para las fases clave del proceso de solicitud, como "Solicitud enviada", "Primera entrevista", "Envío de correo electrónico de seguimiento" o "Segunda entrevista"

Cuando alcances cada hito, puede servir como desencadenante para enviar un mensaje al responsable de contratación. Por ejemplo, cuando alcances el hito "Solicitud enviada", podrías enviar un correo electrónico de seguimiento. O cuando alcances el hito "Primera entrevista completada", podrías enviar una nota de agradecimiento.

De este modo, utilizará los hitos de ClickUp como recordatorios e indicaciones para organizar su comunicación con el responsable de contratación. Esto le ayudará a estar al tanto de sus seguimientos sin ser demasiado insistente.

Añada información relevante en un solo lugar

También puede utilizar Documentos de ClickUp para crear una lista de empresas en las que quieres presentar tu candidatura y añadir datos relevantes de los responsables de contratación. Además, también puedes crear una lista de las principales preguntas que quieras hacer a los jefes de contratación con la que puedes organizar tu búsqueda de empleo. Te ayuda a anotar los datos de la empresa y del puesto, como la valoración de Glassdoor, los datos de contacto, el salario correspondiente al rol, el seguro médico y otras notas adicionales.

Plantilla de búsqueda de empleo ClickUp

Puede utilizar esta plantilla para ajustar varias listas para lo siguiente:

Empleos abiertos

Puestos solicitados

Entrevistas concedidas

Seguimientos pendientes

De este modo, obtendrá una vista clara de su situación en el proceso de búsqueda de empleo. Con la ayuda de esta vista centralizada, puede introducir mejoras en su proceso y enviar mensajes a los reclutadores en el momento adecuado.

2. Plantilla de propuesta de trabajo ClickUp

Algunos trabajos requieren que presentes una propuesta. Pero, ¿cómo se redacta una propuesta de trabajo? propuesta de trabajo ? No tienes que pensar mucho. En su lugar, puede utilizar la función Plantilla de propuesta de trabajo ClickUp .

Esta plantilla visualmente atractiva y bien organizada ayudará al responsable de contratación a entender por qué eres la persona idónea para el rol. Como contiene toda la información importante, no se te escapará nada.

Plantilla de propuesta de empleo ClickUp

La plantilla de propuesta se ha diseñado como un currículum vitae, destacando información como:

Información personal

Logros académicos

Experiencias relevantes

Otros reconocimientos

Utilice ClickUp para crear mensajes convincentes para el director de recursos humanos

Escribir mensajes a los responsables de contratación puede ser complicado. Mientras que algunos jefes aprecian los mensajes directos, a otros puede que no les gusten. Por eso es importante enviar Mensajes personalizados y nítidos que ofrezcan valor.

Con ClickUp puedes agilizar todo el proceso, ya que te ayuda a encontrar y organizar en un solo lugar los datos relevantes de la empresa, el puesto y el responsable de contratación. Además, puede realizar el seguimiento y la gestión de las solicitudes, agilizar el proceso de entrevistas mediante las prácticas plantillas de ClickUp y obtener una rápida visión general de las solicitudes de empleo. Registrarse en ClickUp para mejorar tu proceso de búsqueda de empleo.