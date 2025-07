Cómo transcribir notas de voz a textos

Las notas de voz son los héroes olvidados de las agendas apretadas.

Ya sea que esté capturando una chispa de inspiración, grabando una reunión o documentando una entrevista sobre la marcha, las notas de voz le permiten hablar ahora y ocuparse de los detalles más tarde.

Pero, ¿qué ocurre después de pulsar grabar?

Desplazarse por clips de audio para encontrar puntos clave no es precisamente eficiente, especialmente si está haciendo malabarismos con varios proyectos o plazos. Ahí es donde entra en juego la transcripción. Convertir las notas de voz en texto hace que sus ideas sean buscables, compartibles y procesables.

En este blog, te explicaremos cómo transcribir notas de voz en iPhone, Android y escritorio, además de cómo herramientas como ClickUp pueden ayudarte a gestionar todo, desde el audio sin editar hasta las tareas pulidas, todo en un solo lugar.

Hagamos que la transcripción de notas de voz sea pan comido. 😉

Grabar notas de voz puede parecer rápido y cómodo.

¿Pero volver a escuchar un clip de 10 minutos para encontrar una frase importante? No tanto. 🙄

Así, transcribir estas notas de voz (a veces molestas) convierte tus palabras habladas en texto, lo que ofrece un montón de ventajas prácticas:

Conclusión: Si sueles utilizar notas de voz para capturar ideas o información, la transcripción puede convertirlas en algo mucho más eficaz y fácil de trabajar.

Si utilizas un iPhone, ya dispones de algunas herramientas integradas, y de otras potentes de terceros, que facilitan bastante la transcripción de notas de voz. Veamos cuáles son tus opciones:

Esta es la ruta DIY. Después de grabar tu nota en la app Notas de voz, puedes reproducirla mientras utilizas la función Dictado del iPhone para transcribirla.

A continuación le explicamos cómo hacerlo:

Aviso: Este método funciona mejor en entornos silenciosos y con audio claro. Es posible que tengas que realizar algunas ediciones, especialmente si la grabación incluye ruido de fondo o varios interlocutores.

🧠 ¿Sabías que... Artistas como Taylor Swift grabaron fragmentos de canciones con Notas de voz, incluso su tema «I Wish You Would (Voice Memo)» del álbum 1989 (Deluxe) comenzó así.