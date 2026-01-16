10 plantillas gratuitas de preguntas frecuentes de Notion para el uso compartido de conocimientos rápidamente

¿Cansado de responder a las mismas preguntas una y otra vez? Eso pensaba.

Las plantillas de preguntas frecuentes de Notion te ayudan a ahorrar tiempo y mantener la cordura al convertir respuestas dispersas en respuestas claras, fáciles de encontrar y concisas.

Esta lista de plantillas gratuitas te ayuda a configurar centros de preguntas frecuentes, centros de ayuda, guías y bases de conocimientos internas que facilitan la búsqueda y el uso de la información.

Las mejores plantillas de preguntas frecuentes de Notion de un vistazo

¿Qué hace que una plantilla de preguntas frecuentes de Notion sea buena?

Una buena plantilla de preguntas frecuentes de Notion te ofrece una forma sencilla de organizar tus respuestas de una sola vez y facilita el uso compartido de conocimientos para todos. Esto es lo que hace que una plantilla de base de conocimientos sea realmente eficaz:

Una estructura limpia y organizada con secciones específicas para preguntas, respuestas y cualquier enlace, ejemplo, imagen o paso de apoyo.

Categorías para una navegación rápida y agrupación de preguntas por tema, para que todos puedan encontrar respuestas rápidamente sin tener que buscar en largas listas.

Formato fácil de buscar con elementos como etiquetas, palabras clave, títulos coherentes, títulos claros y mucho más.

Un diseño limpio y legible que utiliza espacios, párrafos cortos, iconos, llamadas, tablas, etc., para reducir el desorden y evitar muros de texto.

Funciones de colaboración en tiempo real para que tu equipo pueda modificar las respuestas cuando sea necesario, realizar el seguimiento de los cambios y trabajar en conjunto para mantener el documento actualizado.

💡 Consejo profesional: las plantillas de preguntas frecuentes son un buen punto de partida para los flujos de trabajo de IA conectados, en los que las respuestas documentadas alimentan sistemas más inteligentes que ayudan a los equipos a dar respuestas más rápidas y mejor informadas.

Plantillas gratuitas de preguntas frecuentes de Notion

Estas son las mejores plantillas de preguntas frecuentes de Notion para reducir las preguntas repetitivas y crear una base de conocimientos autogestionada y con función de búsqueda en cuestión de minutos.

1. Plantilla de sitio web de preguntas frecuentes de Notion

a través de Notion

La plantilla de preguntas frecuentes y Centro de ayuda está diseñada para preguntas frecuentes externas o de asistencia técnica sobre productos. Obtendrá un diseño limpio de estilo de interruptor en el que cada pregunta revela su respuesta debajo. Además, hay filtros de etiquetas y una barra lateral de navegación para facilitar la navegación.

Por qué te gustará esta plantilla:

Obtenga un diseño listo para usar con columnas, títulos y páginas para que no tenga que diseñar desde cero.

Divida el contenido en secciones lógicas como Configuración, Cuenta, Precios, Facturación, etc., para ayudar a los usuarios a navegar fácilmente.

Activa la opción «Compartir en la web» en Notion para publicar tu centro de ayuda para clientes o usuarios externos.

✅ Ideal para: Equipos de producto que publican preguntas frecuentes dirigidas a los clientes.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de mapas de recorrido del cliente

2. Plantilla de preguntas frecuentes internas de Notion

a través de Notion

La plantilla de preguntas frecuentes internas está diseñada para el uso compartido de preguntas y respuestas de toda la empresa o del equipo. Cuenta con una vista Tabla en la que las preguntas se etiquetan o marcan con la persona responsable de responderlas o mantenerlas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Configura la base de datos con columnas como Pregunta, Respuesta, Categoría, Propietario, Fecha de actualización, Prioridad, etc.

Establece recordatorios mensuales o trimestrales para que los propietarios actualicen las respuestas y archiven las preguntas frecuentes obsoletas.

Adaptadas para RR. HH., gestión de proyectos, equipos de formación y mucho más.

✅ Ideal para: RR. HH., operaciones o jefes de equipo responsables de centralizar una base de conocimientos interna a través de preguntas y respuestas en un solo lugar.

3. Plantilla de preguntas frecuentes sobre productos de Notion

a través de Notion

Creada específicamente para preguntas frecuentes sobre productos, la plantilla Product FAQs Template consolida las preguntas más habituales de los clientes o usuarios en un solo lugar. Cada entrada de la base de datos funciona como una página propia de Notion, de modo que puedes añadir respuestas detalladas, imágenes, enlaces o contexto adicional.

Por qué te gustará esta plantilla:

Comparte las preguntas frecuentes con los clientes o usuarios del producto para reducir las preguntas repetitivas y las idas y venidas a través del chat o el correo electrónico.

Personalícelas para que los equipos de soporte puedan documentar soluciones, problemas comunes, pasos para la resolución de problemas o instrucciones.

Incrusta imágenes, enlaces a vídeos, formato enriquecido, múltiples variantes de respuesta (respuesta breve + explicación detallada) e incluso enlaces a documentos o guías relevantes.

✅ Ideal para: equipos de productos digitales o SaaS que buscan una sección de preguntas frecuentes clara y agrupada por funciones o módulos.

4. Plantilla sencilla de preguntas frecuentes de Notion

a través de Notion

Consigue un diseño de sistema de gestión del conocimiento prediseñado utilizando un formato básico de preguntas y respuestas con la plantilla de preguntas frecuentes simple de Notion. Además, obtienes opciones para etiquetar y categorizar, perfectas para una configuración rápida sin complicaciones.

Por qué te gustará esta plantilla:

Ponga en marcha su FAQ rápidamente sin una estructura compleja.

Realiza ediciones, duplica o adapta bloques o secciones, cambia el orden o amplía según sea necesario.

Desvía las preguntas repetitivas y ayuda a los equipos a reducir el volumen de tickets en tu software de asistencia técnica

✅ Ideal para: equipos pequeños o creadores que desean una sección de preguntas frecuentes ligera sin la complejidad de una base de conocimientos completa.

📮 Información sobre ClickUp: Nuestra encuesta sobre la madurez de la IA muestra que el 38 % de los trabajadores del conocimiento no utilizan la IA en absoluto, y solo el 12 % la ha integrado plenamente en sus flujos de trabajo. Esta brecha suele deberse a herramientas desconectadas y a un asistente de IA que solo sirve como capa superficial. Cuando la IA no está integrada en el lugar donde se realizan las tareas, se elaboran los documentos y se mantienen las conversaciones, su adopción se vuelve lenta e inconsistente. ¿La solución? ¡Un contexto profundo! ClickUp Brain elimina la barrera del contexto al integrarse en tu entorno de trabajo de ClickUp. Es accesible a través de todas las tareas, documentos, mensajes y flujos de trabajo, y sabe exactamente en qué estás trabajando tú y tu equipo.

5. Plantilla de página de preguntas y respuestas de Notion

a través de Notion

La plantilla de página de preguntas y respuestas funciona bien para equipos pequeños con pocas entradas de preguntas y respuestas. Ayuda a tu equipo a crear un «banco de respuestas» centralizado y a optimizar los flujos de trabajo con una configuración mínima.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza las funciones de la base de datos o los interruptores para que las preguntas y respuestas estén más estructuradas y sean más fáciles de buscar.

Consigue una solución de preguntas frecuentes ligera y flexible en la que podrás organizar o realizar la edición manualmente de las cosas rápidamente.

Mantén tu documento de preguntas frecuentes sencillo y fácil de actualizar sin crear un sistema complejo.

✅ Ideal para: autónomos, microequipos o proyectos paralelos que necesiten una sección rápida de preguntas frecuentes o preguntas y respuestas.

6. Plantilla de preguntas frecuentes de Notion

a través de Notion

La plantilla de preguntas frecuentes le ofrece un diseño de página sencillo y listo para publicar. Le brinda la flexibilidad de generar preguntas frecuentes, actualizar las existentes, reorganizar categorías o respuestas, o archivar entradas obsoletas sin necesidad de código ni flujos de trabajo complejos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Permita a los usuarios encontrar rápidamente respuestas relevantes mediante categorías/etiquetas o interruptores.

Publica o comparte preguntas frecuentes de forma pública o interna, según tus necesidades.

Actualiza y crea versiones de las preguntas frecuentes fácilmente, para que tus documentos sigan siendo precisos incluso cuando las cosas cambien.

✅ Ideal para: Creadores o equipos pequeños que deseen crear una página pública de preguntas frecuentes fácil de gestionar.

7. Plantilla de sitio web para el Centro de ayuda y la base de conocimientos de preguntas frecuentes de Notion

a través de Notion

La plantilla de sitio web para centro de ayuda y base de conocimientos con preguntas frecuentes de Notion te ofrece una estructura completa para crear una base de conocimientos o un centro de ayuda con preguntas frecuentes detalladas, guías, tutoriales, documentación, etc.

Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza el contenido en categorías o colecciones, lo que facilita agrupar temas relacionados.

Añada nuevos artículos o entradas de preguntas frecuentes, guías, a medida que aumenta el contenido, sin romper la estructura.

Organiza las categorías y subpáginas en función de lo que mejor se adapte a tu empresa o público.

✅ Ideal para: Productos digitales, startups o empresas de servicios que requieren un sitio web de preguntas frecuentes con su marca.

8. Plantilla de preguntas frecuentes sobre las funciones de Notion

a través de Notion

Si su producto o servicio tiene múltiples funciones, la plantilla de preguntas frecuentes sobre funciones de Notion le ayuda a presentar las preguntas frecuentes en formato de preguntas y respuestas para cada función. Esto la hace útil para la documentación o el Soporte al usuario. Con esta plantilla, también obtendrá las funciones de IA integradas de Notion para la asistencia en la redacción y la síntesis.

Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén un tono y un estilo coherentes en todas las preguntas frecuentes con la ayuda de la IA.

Agrupa las preguntas y respuestas bajo títulos específicos para productos o servicios basados en funciones.

Duplica bloques y sigue creando tu base de conocimientos de preguntas frecuentes a medida que tu producto crece.

✅ Ideal para: equipos de producto que gestionan productos con varias funciones, módulos o flujos de trabajo.

9. Plantilla del Centro de ayuda de Notion para equipos de CX

a través de Notion

La plantilla Centro de ayuda para equipos de CX de Notion puede ser una sólida herramienta de IA para el servicio de atención al cliente si desea una base de conocimientos o un centro de asistencia de cara al público. La estructura admite múltiples páginas y categorías, como guías de configuración, preguntas frecuentes, casos de uso, resolución de problemas y cuentas y facturación, para ayudar a los usuarios a encontrar respuestas sin confusión.

Por qué te gustará esta plantilla:

Proporcione a sus usuarios documentación, instrucciones de incorporación, guías o artículos de soporte técnico en un diseño fácilmente accesible y con capacidad de búsqueda.

Obtenga un diseño listo para usar con secciones, subpáginas y organización jerárquica para agrupar el contenido de forma lógica.

Añade tu propio contenido, cambia el nombre de las categorías, modifica la jerarquía o reorganiza las páginas para adaptar la plantilla a tus necesidades.

✅ Ideal para: Startups u ofertas basadas en servicios que buscan crear un Centro de ayuda sencillo pero pulido sin muchos gastos generales.

📚 Más información: Las mejores herramientas de creación de contenido con IA

10. Plantilla de preguntas frecuentes de Notion Lean

a través de Notion

Esta plantilla de preguntas frecuentes Lean es un diseño de preguntas frecuentes de una sola página creado para ofrecer rapidez. Puede seguir las directrices de uso integradas y poner en marcha sus preguntas frecuentes en cuestión de minutos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Consigue un diseño limpio y minimalista en el que podrás añadir nuevas secciones con solo un clic.

Lanza tu sección de preguntas frecuentes rápidamente sin perder mucho tiempo en la estructura o el diseño.

Amplíe su base de datos de preguntas frecuentes gradualmente a medida que aumenten las necesidades, sin alterar el formato.

✅ Ideal para: equipos pequeños y empresas en fase inicial que aún no tienen un gran volumen de preguntas frecuentes.

Limitaciones de Notion

Notion puede ser una opción ideal para equipos pequeños. Sin embargo, a medida que los equipos crecen, puede resultar más difícil realizar el seguimiento de la propiedad y mantener la coherencia de las preguntas frecuentes entre los distintos colaboradores.

Algunas de las limitaciones más comunes son:

❗ Existen automatizaciones y recordatorios, pero la gestión es manual. Puedes configurar recordatorios y automatizaciones de bases de datos, pero la mayoría de los equipos siguen necesitando propietarios claros y ciclos de revisión para mantener las respuestas actualizadas.

❗ Las analíticas son limitadas. Notion ofrece analíticas de páginas (vistas y ediciones), pero es posible que los equipos deseen una elaboración de informes más detallada sobre lo que buscan los usuarios y dónde abandonan la página.

❗ Las aprobaciones no están estandarizadas. Puedes crear flujos de trabajo, pero los pasos estructurados de revisión y aprobación suelen requerir una configuración intencionada y disciplina.

❗ La vinculación operativa varía. Notion se puede integrar con otras herramientas, pero las preguntas frecuentes suelen estar separadas de la gestión de tickets y la ejecución de tareas, a menos que realices una conexión intencionada del flujo de trabajo.

📚 Más información: Plantillas gratuitas para la redacción de contenidos que agilizan la creación de contenidos.

Plantillas alternativas de Notion

Si ha superado una configuración estática, es hora de explorar alternativas a Notion con colaboración en tiempo real y automatizaciones avanzadas.

Con ClickUp, puedes conectar tus preguntas frecuentes, wikis, tareas y actualizaciones en un único entorno de trabajo.

Estas son algunas de las mejores plantillas listas para usar y totalmente personalizables.

1. Plantilla de documento de preguntas frecuentes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree un hub de preguntas frecuentes organizado y de autoservicio con la plantilla de documento de preguntas frecuentes de ClickUp.

La plantilla de documento de preguntas frecuentes de ClickUp ayuda a crear tanto preguntas frecuentes generales para equipos internos como preguntas frecuentes específicas sobre productos o servicios para clientes y usuarios finales.

Puede empezar escribiendo y dando formato a sus preguntas y respuestas en ClickUp Docs. Añada encabezados para organizar las secciones y utilice tablas, llamadas, imágenes, GIF, etc. para presentar la información con claridad. Las páginas anidadas son las más adecuadas para mantener la jerarquía cuando se desea agrupar preguntas relacionadas en secciones, de modo que los usuarios puedan encontrar rápidamente lo que necesitan.

Crea una base de datos de preguntas frecuentes con tu equipo con ClickUp Docs.

Desde el documento, cada elemento de las preguntas frecuentes se puede convertir en una tarea de ClickUp. Puede asignarlas a los miembros del equipo, añadir subtareas, comentarios, etiquetas de estado y supervisar el progreso. Esto resulta útil cuando su equipo desea crear o mantener una amplia base de datos de preguntas frecuentes de forma colaborativa.

Por qué te gustará esta plantilla:

Añade categorías, etiquetas, prioridad u otros metadatos a cada pregunta para clasificar y filtrar rápidamente las preguntas frecuentes.

Utilice la función «Asignar comentarios » en ClickUp Docs para pedir a un miembro específico del equipo que revise, apruebe, edite o colabore en preguntas y respuestas.

Crea un repositorio centralizado y con función de búsqueda de preguntas frecuentes en el hub de documentos, donde podrás agruparlas por etiquetas o carpetas.

✅ Ideal para: equipos de soporte al cliente y empresas de productos o servicios que buscan reducir la carga de trabajo repetitiva de la asistencia técnica.

2. Plantilla de base de conocimientos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Documenta procesos, POE y tutoriales en un hub de uso compartido utilizando la plantilla de base de conocimientos de ClickUp.

La plantilla de base de conocimientos de ClickUp proporciona a los equipos un sistema listo para crear una biblioteca digital con información de todo el equipo o la organización.

Cada página sirve como un artículo estructurado que puede ramificarse en subtemas, lo que lo hace ideal para documentar actualizaciones de productos, guías de incorporación o POE internos. El contenido se puede organizar de forma lógica en carpetas y agrupar por categoría, tema, departamento, función, etc.

Por qué te gustará esta plantilla:

Crea documentación multinivel que enlace artículos, preguntas frecuentes y guías rápidas.

Actualiza el contenido en tiempo real para que cada actualización se refleje al instante en tu entorno de trabajo compartido.

Crea un hub de autoservicio que mantenga el conocimiento sobre proyectos o productos con visibilidad y facilidad de acceso.

✅ Ideal para: equipos en crecimiento, startups o empresas remotas que desean una fuente única y bien estructurada de información veraz para el conocimiento interno.

3. Plantilla de base de conocimientos de RR. HH. de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Proporcione a los empleados acceso instantáneo a las políticas y prestaciones de RR. HH. con la plantilla de base de conocimientos de RR. HH. de ClickUp.

Crea una biblioteca de RR. HH. centralizada y fácil de navegar con la plantilla de base de conocimientos de RR. HH. de ClickUp. Úsala para almacenar todas las políticas, procedimientos, directrices y preguntas frecuentes del equipo en un entorno de trabajo accesible.

Para cada categoría de documento, se pueden asignar propietarios y colaboradores para garantizar que las responsabilidades estén claramente definidas. Todo el ciclo de vida, desde la redacción hasta la publicación, se puede seguir con las tareas de ClickUp, mientras que los campos personalizados y los estados personalizados le permiten supervisar las revisiones, las aprobaciones, las fechas límite, los niveles de prioridad, etc.

Por qué te gustará esta plantilla:

Cree un hub digital de RR. HH. para que los empleados puedan acceder al instante a los documentos sobre políticas y a los contactos de RR. HH.

Actualiza o amplía secciones en tiempo real con bloques, tablas y elementos visuales editables.

Realice un seguimiento del historial de versiones, asigne propietarios a páginas específicas y asegúrese de que las actualizaciones sean precisas.

✅ Ideal para: Departamentos de RR. HH. que necesitan mantener todas las políticas, manuales, documentos de cumplimiento y directrices en un solo lugar.

📚 Lea también: Las mejores herramientas de software para la gestión del conocimiento

4. Plantilla de manual del empleado de ClickUp para empresas de climatización

Obtenga una plantilla gratuita Utilice la plantilla del manual del empleado de ClickUp para equipos de climatización con el fin de estandarizar los procedimientos de incorporación y trabajo en el campo.

La plantilla del manual del empleado de ClickUp para empresas de climatización te permite almacenar políticas y manuales en un único entorno de trabajo. Dispondrás de secciones en formato predefinido y totalmente personalizables para políticas, procedimientos, roles laborales, formación, incorporación y mucho más, lo que te permitirá empezar a trabajar rápidamente.

Dado que las políticas claras de seguridad y cumplimiento son fundamentales en las empresas de climatización, esta plantilla ayuda a documentarlas y aplicarlas de forma coherente. También puede utilizar este completo documento para reducir la necesidad de sesiones de orientación repetidas y estandarizar la incorporación de nuevos empleados.

Por qué te gustará esta plantilla:

Establece una aplicación justa de las políticas y claridad en los roles y responsabilidades para evitar fallos de comunicación.

Mantén un documento actualizado de las políticas de la empresa y los procedimientos de incorporación con funciones de colaboración en tiempo real y control de versiones.

Establece recordatorios en ClickUp para revisar las políticas de seguridad y actualizar los procedimientos de mantenimiento, y asígnalos a los equipos adecuados.

✅ Ideal para: Empresas de climatización que necesitan mantener una comunicación coherente sobre las políticas entre los equipos de campo y de oficina.

📚 Lea también: El mejor software de gestión de documentos para organizarse

5. Plantilla wiki de ClickUp con varias páginas

Obtenga una plantilla gratuita Organice el conocimiento de la empresa en páginas y categorías enlazadas utilizando la plantilla wiki de ClickUp con varias páginas.

La plantilla ClickUp Wiki con varias páginas proporciona una estructura jerárquica para agrupar las preguntas frecuentes por secciones. Con las páginas anidadas que aparecen en una barra lateral a la izquierda, la información es fácil de encontrar. Crea una página separada para diferentes recursos, como vacaciones, beneficios, viajes o cumplimiento, con subpáginas enlazadas para obtener más detalles.

Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza el conocimiento de la empresa en categorías y subpáginas claras para una navegación rápida.

Actualiza y amplía el contenido sin problemas a medida que crece tu documentación.

Añade elementos visuales, enlaces de referencia y tablas directamente en línea para que cada página sea práctica.

✅ Ideal para: Equipos de operaciones y recursos humanos que crean una wiki interna escalable para políticas, procedimientos y recursos del equipo.

6. Plantilla de documentos de equipo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Colabora de forma más inteligente documentando reuniones, directrices y flujos de trabajo en la plantilla ClickUp Team Docs.

La plantilla ClickUp Team Docs te permite crear un repositorio central para los procesos, metas y debates de tu equipo.

La sección Notas de reuniones es donde se consolidan las actas de las reuniones para garantizar que todos tengan el mismo contexto. El Wiki del equipo puede contener documentación detallada de los procesos internos, los conocimientos del equipo, la misión de la empresa, la asignación de recursos, etc., de modo que la información clave sea siempre fácil de localizar y actualizar.

Por qué te gustará esta plantilla:

Crea un gráfico con la jerarquía del equipo o departamento para aclarar los roles y responsabilidades.

Personaliza cada página con formato, incrustaciones o subsecciones para adaptarla a tu flujo de trabajo.

Asegúrate de que los equipos trabajen juntos de manera eficiente con las funciones de detección de colaboración de ClickUp.

✅ Ideal para: equipos que gestionan sincronizaciones recurrentes, documentación de proyectos o materiales de formación interna y quieren que todo esté conectado de forma lógica en un solo lugar.

🤔 ¿Sabías que...? El profesional medio pierde más de una hora buscando un solo archivo o detalle, y casi uno de cada cuatro dedica más de cinco horas solo a intentar encontrar lo que necesita.

7. Plantilla de traspaso de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Garantiza transiciones fluidas entre proyectos y que no se pase por alto ningún detalle con la plantilla de traspaso de proyectos de ClickUp.

Los resúmenes de proyectos pueden resultar complicados cuando faltan archivos, los siguientes pasos no están claros o existen lagunas de comunicación entre los equipos. Pero con la plantilla de traspaso de proyectos de ClickUp, obtienes un único documento editable para capturar todos los detalles clave antes de la transición.

Los campos personalizados, como la fecha de entrega, el equipo o la persona responsable, los resultados clave y las actualizaciones de estado, ayudan a capturar los detalles clave de la entrega.

Por qué te gustará esta plantilla:

Garantiza que detalles como tareas, estado, cronogramas y partes interesadas se documenten y se transfieran al siguiente equipo sin lagunas ni confusiones.

Configura marcadores de progreso para realizar el seguimiento de cada fase del proceso de traspaso con estados personalizados .

Mantén a las partes interesadas clave informadas y alineadas sobre el progreso y las expectativas del proyecto.

✅ Ideal para: gestores de proyectos, responsables de entrega a clientes, equipos de control de calidad y consultores que gestionan transiciones de proyectos en varias fases.

8. Plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Documenta y realiza el seguimiento de los procesos y procedimientos en un solo lugar con la plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp.

Todas las empresas funcionan con procesos. Pero, con demasiada frecuencia, esos procesos se documentan en documentos fragmentados y POE obsoletos. La plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp convierte ese desorden en un sistema dinámico y visual.

El diagrama de flujo de procesos le permite correlacionar visualmente los procesos y procedimientos de su empresa. Está organizado por categorías de procesos, cada una de las cuales contiene sus actividades relacionadas. Después de definir sus actividades, conéctelas para mostrar el flujo del proceso utilizando conectores.

A continuación te explicamos cómo puedes empezar a correlacionar tus procesos en ClickUp 📹.

Por qué te gustará esta plantilla:

Vea todos los procesos y procedimientos agrupados por departamento en la Vista Lista de documentación .

Realice un seguimiento del progreso de la documentación basándose en las subtareas completadas en cada tarea principal con el campo personalizado Progreso (automático) .

Obtenga una panorámica basada en el calendario de cada proceso y procedimiento en la Vista de cronograma, donde puede reprogramar elementos o actualizar duraciones fácilmente.

✅ Ideal para: responsables de operaciones, equipos de cumplimiento normativo y jefes de departamento que crean o estandarizan flujos de trabajo internos.

9. Plantilla de documento de procesos de la empresa ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Centralice los POE y las directrices de la empresa con la plantilla de documentos de procesos empresariales de ClickUp para mayor claridad y control.

Reúna todos sus flujos de trabajo, procedimientos y POE en un documento estructurado e interactivo con la plantilla de documentos de procesos de la empresa ClickUp. Cada sección está perfectamente organizada con indicaciones sobre el alcance, el propósito, la gobernanza, las herramientas, los gráficos RACI y los colaboradores, para que su equipo pueda documentar cada proceso con contexto y claridad.

Por qué te gustará esta plantilla:

Asigna responsabilidades con el gráfico RACI integrado y el rastreador de aprobaciones para mostrar quién hace qué.

Mantén la visibilidad de todas las actualizaciones con etiquetas de colaboradores y registros de cambios con fecha.

Cree POE detallados sin empezar desde cero, ya que cada campo está preestructurado para títulos, propiedad y finalidad.

✅ Ideal para: equipos de operaciones o recursos humanos que crean un sistema único y estructurado para documentar y gestionar los procesos de toda la empresa.

10. Plantilla general de incorporación de empleados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Optimice la incorporación de nuevos empleados con la plantilla general de incorporación de empleados de ClickUp.

Ayude a todos los nuevos empleados a empezar con buen pie con la plantilla general de incorporación de empleados de ClickUp. Cada fase de la incorporación, como el papeleo de RR. HH., las presentaciones de los departamentos, la formación y las evaluaciones, permanece conectada dentro de un único flujo de trabajo.

La vista Actividad muestra todas tus tareas de incorporación de principio a fin. Si deseas desglosar aún más las tareas, puedes añadir fácilmente subtareas. Para obtener una panorámica rápida del progreso de las tareas, utiliza la vista Tablero de fases de incorporación, que agrupa las tareas por fase de incorporación.

Por último, la Vista de documentos de los empleados almacena todos los documentos relevantes para la incorporación y los materiales específicos para cada rol en un solo lugar.

Por qué te gustará esta plantilla:

Crea una experiencia de incorporación totalmente rastreable, desde «Oferta aceptada» hasta «Revisión del primer mes».

Gestiona las tareas de incorporación de todos los departamentos (RR. HH., TI, finanzas, operaciones) en un solo panel de control.

Crea manuales interactivos añadiendo imágenes, utilizando iconos o incrustando documentos y vídeos para que la formación resulte atractiva para los nuevos empleados.

✅ Ideal para: equipos de RR. HH., responsables de contratación y jefes de departamento encargados de ofrecer una experiencia de incorporación estructurada a cada nuevo empleado.

🤔 ¿Sabías que...? Una experiencia de incorporación bien estructurada puede aumentar el rendimiento de los empleados hasta en un 15 % y aumentar el esfuerzo discrecional en más de un 20 %.

11. Plantilla de documentación de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Captura planes de proyectos, actualizaciones e hitos en un espacio editable con la plantilla de documentación de proyectos de ClickUp.

Aporta estructura y claridad al ciclo de vida de tu proyecto con la plantilla de documentación de proyectos de ClickUp. Está diseñada para capturar cada parte de un proyecto, desde los roles y las metas del equipo hasta los presupuestos, los cronogramas y los registros de riesgos.

Con más de 15 vistas personalizadas, puedes vincular la documentación a las vistas Lista, Calendario, Gantt y Carga de trabajo para visualizar cronogramas, hitos y dependencias. Esto integra la documentación directamente en el flujo de trabajo de tu proyecto, por lo que no queda separada de la ejecución.

ClickUp Brain, un asistente de IA integrado, agiliza la documentación al capturar información relevante de todo tu entorno de trabajo. Transcribe notas de reuniones, ayuda a redactar agendas de reuniones, resume documentos y cadenas de chat, e incluso analiza tus tareas para ayudarte a priorizar el trabajo.

Obtenga resúmenes instantáneos y descripciones generales de alto nivel de sus flujos de trabajo y tareas con ClickUp Brain.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de cada fase de su proyecto con secciones guiadas para resúmenes, antecedentes, metas y resultados.

Gestiona el progreso con tablas de hitos, finanzas y riesgos listas para rellenar que incluyen campos de fecha y propietarios.

Mantén la transparencia de las revisiones mediante registros integrados del estado de los proyectos, los planes de comunicación y la elaboración de informes finales.

✅ Ideal para: Equipos que gestionan proyectos estructurados que requieren documentación detallada.

12. Plantilla de solicitud de información de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Recopile, realice el seguimiento y organice rápidamente las solicitudes de información de los proveedores con la plantilla de solicitud de información de ClickUp.

La plantilla de solicitud de información de ClickUp te ayuda a recopilar y organizar información de proveedores o partes interesadas externas, como precios, materiales, cualificaciones, cronogramas, etc.

El formulario de envío de solicitudes de información personalizable facilita la obtención de detalles, y la vista Lista de registros de solicitudes de información ofrece una panorámica consolidada de todas las solicitudes, agrupadas por estado. En la vista Tablero de proyectos, puede organizar las solicitudes de información por proyecto utilizando campos clave como Alcance, Cambio en el coste, Cambio en el Cronograma y Respuesta.

Por qué te gustará esta plantilla:

Estandarice el proceso de solicitud de información para que todos los proveedores o partes interesadas proporcionen el mismo tipo de detalles en el mismo formato.

Permita a los miembros del equipo ver y actualizar las solicitudes en tiempo real, lo que reduce la confusión y la necesidad de intercambiar correos electrónicos.

Identifica las solicitudes de información (RFI) más frecuentes y analiza los patrones con la vista Tabla de alcance de RFI.

✅ Ideal para: Gestores de proyectos y sitios que trabajan con múltiples proveedores o contratistas y necesitan un registro claro y responsable de cada solicitud de información.

📚 Más información: Aplicaciones de diario digital para llevar un diario de notas.

13. Plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Aprovecha la plantilla de la guía de estrategia de ventas de ClickUp para convertir tu plan de ventas en metas y información útiles.

La plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp puede ayudarte a convertir tu marco de ventas en un plan de trabajo, para que tu equipo tenga una hoja de ruta clara con hitos y resultados medibles.

Cada sección, desde el análisis DAFO hasta la elaboración de presupuestos, es editable y se puede enlazar con tareas de ClickUp para una gestión integral del flujo de trabajo. También puede ampliar la plantilla con páginas para campañas, información sobre el mercado, tácticas de ventas probadas y actualizaciones de rendimiento, convirtiéndola en una guía completa para su equipo de ventas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Combina esta plantilla con los paneles de ClickUp para supervisar el progreso y los KPI en tiempo real.

Obtenga páginas anidadas, comentarios en línea, permisos y controles de versión, etc., para una colaboración fluida en equipo.

Utilice los campos personalizados para visualizar elementos de la estrategia de ventas, como las fases de las transacciones, las prioridades o los datos de rendimiento.

✅ Ideal para: responsables de ventas, gestores de cuentas y equipos de ingresos que se esfuerzan por mantener cada fase del proceso de ventas transparente y cuantificable.

14. Plantilla de soporte al cliente de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona los tickets de soporte al cliente, realiza la automatización de respuestas y mejora el CSAT con la plantilla de soporte al cliente de ClickUp.

Puede utilizar la plantilla de soporte al cliente de ClickUp para optimizar la forma en que su equipo recibe, gestiona y resuelve los problemas de los clientes. Creada como un único espacio, le ayuda a centralizar todas las solicitudes de asistencia, automatizar el enrutamiento de tickets y supervisar la carga de trabajo de los equipos de nivel 1 y nivel 2 en tiempo real.

También hay una vista Carga de trabajo, que facilita el seguimiento del ancho de banda del equipo, mientras que las vistas de vencimientos y escalamientos ayudan a mantener los compromisos de nivel de servicio.

Por qué te gustará esta plantilla:

Captura las solicitudes de soporte directamente a través de un formulario personalizable enlazado con las tareas.

Utiliza listas por niveles para separar las soluciones rápidas de las escaladas avanzadas y mantener clara la propiedad.

Vea los tickets vencidos o de alta prioridad en un solo lugar para mantener los objetivos de respuesta.

✅ Ideal para: Pequeñas empresas y startups que no cuentan con una herramienta de soporte dedicada, pero que aún así necesitan una forma estructurada de gestionar las consultas de los clientes.

Organiza y haz accesible la información clave con ClickUp.

Una sección de preguntas frecuentes bien diseñada facilitará una conversación continua entre su empresa y las personas que confían en ella. Un buen punto de partida podría ser cualquiera de las plantillas de preguntas frecuentes que hemos explorado anteriormente. Tanto Notion como ClickUp pueden utilizarse para organizar ideas y documentación. La diferencia aparece cuando esa información necesita ser gestionada, recopilada y seguida. Una vez esbozadas las preguntas frecuentes, ClickUp amplía ese trabajo con plantillas ya preparadas que añaden una responsabilidad clara, envíos basados en formularios, automatización y seguimiento del progreso en tiempo real, de modo que la documentación permanece conectada al trabajo en curso.

Puede registrarse en ClickUp y acceder a las plantillas de preguntas frecuentes de forma gratuita.