los 11 mejores programas y herramientas de preguntas frecuentes en 2025

¿Sabías que el 37 % de las personas no completan sus compras online porque no pueden hacer preguntas o encontrar respuestas? Eso supone una gran pérdida de ingresos, y todo porque no se les facilitó el acceso a información esencial.

Los clientes no quieren navegar por menús ni esperar una respuesta del soporte. Solo quieren respuestas claras y rápidas. Una página de preguntas frecuentes sólida puede salvar el día al mostrar la información que los clientes buscan con más frecuencia.

Sin embargo, crear una base de conocimientos de servicio al cliente manualmente es un proceso propenso a errores y lleva mucho tiempo. El software de preguntas frecuentes acelera el proceso al ayudarte a organizar las respuestas, actualizar el contenido rápidamente e incluso utilizar IA para sugerir lo que tus clientes están buscando realmente.

En este artículo, enumeramos el mejor software de preguntas frecuentes para crear una base de conocimientos que responda a preguntas reales, ahorre tiempo a su equipo de soporte y ofrezca a los clientes la confianza necesaria para tomar una decisión sin dudar.

¿Qué debe buscar en un software de preguntas frecuentes?

Una página de preguntas frecuentes útil comienza con el software de asistencia técnica adecuado, uno que facilite la búsqueda de respuestas y las haga aún más fáciles de gestionar. Para ello, estas son las cualidades que debe buscar:

Búsqueda inteligente: Entiende errores ortográficos, frases e intenciones. De esta forma, aunque el usuario no sepa exactamente cómo formular una consulta, obtendrá respuestas relevantes

Sugerencias basadas en IA: Genera sugerencias de IA para temas y respuestas populares, y muestra la información adecuada en función del comportamiento del usuario. De este modo, habrá menos lagunas en el contenido de soporte

Fácil gestión de contenidos: Ofrece editores de arrastrar y soltar, actualizaciones masivas y control de versiones. Estos Ofrece editores de arrastrar y soltar, actualizaciones masivas y control de versiones. Estos generadores de preguntas frecuentes te permiten mantener tus preguntas frecuentes actualizadas sin tener que buscar en un CMS o llamar a un desarrollador cada vez que cambia algo

Integraciones perfectas: Funciona bien con tus herramientas existentes, como chat en vivo, CRM, servicios de asistencia y sitios web, para que tu contenido aparezca dondequiera que tus clientes lo busquen

Compatible con dispositivos móviles y SEO: Crea páginas de preguntas frecuentes adaptadas a dispositivos móviles y ayuda a que tu sitio web se posicione mejor respondiendo a las consultas más habituales que los usuarios realizan en los motores de búsqueda. Una página de preguntas frecuentes bien optimizada puede incluso generar tráfico orgánico

Herramientas de análisis y comentarios: muestran lo que funciona y lo que no. Busque herramientas que revelen qué preguntas obtienen más vistas, cuáles conducen a tickets de soporte y dónde abandonan los clientes

Personalización y marca: te permite adaptar el diseño de las preguntas frecuentes al estilo, las fuentes, los colores, los logotipos y el tono de voz de tu marca. Esto mejora el reconocimiento de la marca

Permisos de usuario y flujos de trabajo: le permite configurar permisos de acceso para que solo las personas verificadas y autorizadas puedan realizar actualizaciones

Soporte multilingüe: Compatible con varios idiomas y facilita la traducción y gestión de diferentes versiones. Esto le permite atender a un público global y establecer una identidad de marca inclusiva

los 11 mejores programas de preguntas frecuentes de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen de las funciones clave, los precios y la estructura de las mejores herramientas de preguntas frecuentes.

Herramientas Lo mejor para Funciones clave Precios ClickUp Equipos de todos los tamaños que necesitan bases de conocimiento con IA, búsqueda, seguimiento de tareas, automatización y gestión centralizada de recursos IA integrada, gestión del conocimiento, herramientas de colaboración, búsqueda conectada y plantillas de bases de conocimiento Plan Free disponible; precios personalizados disponibles para corporaciones Zendesk Empresas medianas y grandes que buscan actualizar automáticamente su base de conocimientos Content Cue con IA, bloques de contenido automatizados, soporte multilingüe, portales de preguntas frecuentes personalizables No hay plan Free; los planes de pago empiezan desde 25 $/agente al mes Stonly Pequeñas y medianas empresas que necesitan portales interactivos de preguntas frecuentes Artículos interactivos de preguntas frecuentes, guías de resolución de problemas, análisis Precios personalizados Document360 Corporaciones que necesitan herramientas de búsqueda con IA en su página de preguntas frecuentes Búsqueda con IA, información sobre preguntas frecuentes, edición de contenido enriquecido, herramientas de colaboración Precios personalizados Help Scout Empresas a gran escala que buscan implementar un servicio de atención al cliente basado en IA Borradores de IA y respuestas guardadas, búsqueda intuitiva, chat, análisis Plan Free disponible; planes de pago a partir de 55 $ al mes Soporte técnico Pequeñas y medianas empresas que desean actualizar sus secciones de preguntas frecuentes según las necesidades de los clientes Widgets integrables, sugerencias inteligentes, preguntas frecuentes con función de búsqueda, herramientas de elaboración de informes No hay plan Free; los planes de pago empiezan desde 49 $ al mes HelpJuice Pequeñas y medianas empresas que desean crear preguntas frecuentes Edición dinámica de preguntas frecuentes, sugerencias de contenido instantáneas, asistente de IA, compatibilidad multilingüe No hay plan Free; los planes de pago empiezan desde 200 $ al mes Zoho Desk Corporaciones que implementan FAQ alineadas con el sentimiento Análisis de opiniones, sugerencias de IA y un portal de clientes intuitivo No hay plan Free; los planes de pago empiezan desde 7 $/usuario al mes Slab Pequeñas y medianas empresas que necesitan manuales para empleados Herramientas de colaboración en tiempo real, análisis, control de versiones, flujos de trabajo de verificación Plan Free disponible; planes de pago a partir de 8 $/usuario al mes HappyFox Empresas medianas y grandes que necesitan FAQ preparadas para las redes sociales Contenido de soporte para redes sociales, seguimiento del rendimiento y una barra de búsqueda avanzada No hay plan gratuito; los planes de pago empiezan desde 29 $ al mes por agente HelpCrunch Corporaciones que necesitan compatibilidad con varios idiomas Traducciones automáticas, editor con IA, widget para chatear No hay plan Free; los planes de pago empiezan desde 15 $ al mes

Los 11 mejores programas de preguntas frecuentes

Ahora que ya sabes cómo es el software de preguntas frecuentes adecuado, aquí tienes las mejores opciones que puedes considerar. Solo tienes que recordar las características imprescindibles y elegir el más adecuado para tu empresa.

1. ClickUp (el mejor para documentos integrados, tareas y preguntas frecuentes internas)

Crea y organiza una base de conocimientos detallada con ClickUp Knowledge Management

ClickUp es la app, aplicación, todo lo que necesitas para trabajar, y puedes personalizarla fácilmente como software de gestión del conocimiento y preguntas frecuentes.

La plataforma ofrece herramientas colaborativas para ayudar a su equipo a crear artículos de ayuda juntos, identificar lagunas en su base de conocimientos existente y mantener toda la información conectada en un solo lugar.

La gestión del conocimiento de ClickUp te permite crear una única fuente de información con un wiki personalizable. Puedes organizar documentos de conocimiento interno, wikis, tareas de asistencia y comentarios en todo el entorno de trabajo, lo que te ahorra un tiempo valioso y reduce la necesidad de buscar en múltiples fuentes.

¿Cansado de buscar en carpetas, mensajes de Slack y correos electrónicos antiguos solo para encontrar una información? ClickUp Docs guarda todo en un solo lugar, organizado, colaborativo y fácil de actualizar.

Puedes crear artículos de conocimiento, manuales y secciones de preguntas frecuentes con diferentes equipos, etiquetar a compañeros de equipo, asignar tareas directamente desde el documento, dejar comentarios y enlazar documentos a flujos de trabajo.

Crea artículos de ayuda y preguntas frecuentes de forma colaborativa con ClickUp Docs

Por ejemplo, si su equipo de soporte al cliente está creando una página interna de preguntas frecuentes, puede crear un documento llamado Consultas de los clientes, dividirlo en secciones como Facturación, Problemas de inicio de sesión y Solicitudes de funciones, y asignar cada sección a un miembro del equipo.

Con la edición en vivo y los comentarios en tiempo real, el documento se convierte en una base de conocimientos viva que todos pueden buscar, actualizar y utilizar. También puede añadir páginas anidadas, incrustar medios y controlar el uso compartido con permisos avanzados.

También obtienes la IA integrada, ClickUp Brain, que conecta el conocimiento colectivo de tu empresa, lo que permite el acceso instantáneo a la información y automatiza las tareas rutinarias.

Obtenga mejores resultados de búsqueda con la búsqueda y la gestión del conocimiento basadas en IA de ClickUp

Puede pedirle que identifique las lagunas en su base de conocimientos y que sugiera preguntas frecuentes y temas para artículos de ayuda con el fin de enriquecer los portales de soporte al cliente.

El equipo de soporte al cliente también puede ofrecer asistencia inmediata generando respuestas instantáneas y precisas a las consultas de los clientes mediante Brain.

ClickUp Brain también puede detectar dependencias, vincular tareas similares y generar respuestas contextuales en tiempo real a partir de tus tareas, documentos y proyectos con IA conectada. Incluso puedes convertir los elementos de acción sugeridos en tareas con un solo clic.

Crea un sistema centralizado de gestión del conocimiento con ClickUp Connected Search

La búsqueda conectada de ClickUp te permite enlazar más de 1000 apps, incluyendo Google Drive, Slack, Jira, Salesforce y muchas más. De esta forma, podrás acceder a todo tu contenido de gestión del conocimiento en un solo lugar.

Además, esta función respeta los ajustes de privacidad de su organización, lo que garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a determinada información. Esta medida de seguridad mantiene la confidencialidad al tiempo que promueve una colaboración fluida entre equipos.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Los principiantes pueden encontrar las amplias funciones un poco abrumadoras al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Thomas Clifford, director de producto de TravelLocal, afirma:

Utilizamos ClickUp para toda la gestión de proyectos y tareas, así como base de conocimientos. También lo hemos adoptado para supervisar y actualizar nuestro marco OKR y otros casos de uso, como gráficos de flujo, formularios de solicitud de vacaciones y flujos de trabajo. Es fantástico poder ofrecer todo esto en un solo producto, ya que todo se puede interrelacionar muy fácilmente.

2. Zendesk (el mejor para la actualización automatizada de la base de conocimientos)

a través de Zendesk

Zendesk destaca por sus funciones basadas en IA, como las sugerencias de contenido, que utilizan el aprendizaje automático para identificar lagunas en la base de conocimientos, sugerir nuevos artículos y marcar el contenido obsoleto para su revisión.

Este software de tickets también ofrece bloques de contenido para que puedas crear elementos de información reutilizables, como texto, imágenes y vídeos, e insertarlos en varios artículos y páginas de preguntas frecuentes. Cuando se actualiza un bloque de contenido, todos los elementos de contenido con ese bloque se actualizan automáticamente, lo que garantiza la coherencia en todo tu centro de ayuda.

Además, la plataforma de gestión del conocimiento de Zendesk es compatible con contenido multilingüe en más de 40 idiomas, temas personalizables para adaptarse a su marca e integración con varios canales de servicio al cliente, incluidos chatbots y chat en vivo.

Las mejores funciones de Zendesk

Ofrezca respuestas relevantes con las sugerencias de contenido basadas en IA, que sugieren lo que su equipo de soporte debería escribir a continuación

Acelere la resolución de problemas con la función de búsqueda avanzada y los agentes de IA

Mantenga su contenido de ayuda actualizado con el control de versiones y los flujos de trabajo de aprobación en los que puede confiar su equipo de soporte

Personalice el aspecto de sus páginas de preguntas frecuentes para que se adapten a su marca sin necesidad de código

Integración perfecta con el sistema de tickets de Zendesk para que los agentes y los usuarios tengan acceso a las respuestas relevantes en un solo lugar

Limitaciones de Zendesk

Algunas de las funciones avanzadas implican un proceso de configuración complejo

Este software de preguntas frecuentes tiene una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Zendesk

Equipo de soporte: 25 $/agente al mes

Suite Team: 69 $/agente al mes

Suite Professional: 149 $/agente al mes

Suite Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2: 4,3/5 estrellas (más de 6200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 estrellas (más de 4000 opiniones)

3. Stonly (el mejor para crear páginas de preguntas frecuentes interactivas)

a través de Stonly

El contenido interactivo genera un 52,6 % más de interacción que los formatos estáticos. Con Stonly, puedes crear guías interactivas, bases de conocimientos y páginas de preguntas frecuentes que no se limitan a volcar información, sino que guían a los usuarios paso a paso por el proceso.

Más allá del contenido guiado, este software de soporte al cliente destaca por funciones como la lógica de ramificación inteligente, potentes análisis y integraciones perfectas con herramientas como Zendesk e Intercom.

Está diseñado para equipos que desean reducir el volumen de tickets, aumentar la satisfacción del cliente y permitir a los usuarios resolver los problemas por sí mismos.

Las mejores funciones de Stonly

Crea artículos de preguntas frecuentes paso a paso e interactivos

Permita a los usuarios resolver los problemas por sí mismos con guías de autoservicio personalizables

Utilice la lógica de ramificación para personalizar el contenido y mejorar las experiencias de soporte al cliente

Realice un seguimiento del rendimiento con análisis para ver qué preguntas frecuentes resuelven problemas y cuáles necesitan actualizaciones

Permita que su equipo de soporte al cliente ofrezca un mejor servicio y ahorre tiempo con respuestas guiadas

Limitaciones de Stonly

Esta herramienta de preguntas frecuentes ofrece automatizaciones y SSO solo en el plan Enterprise

Las empresas a gran escala pueden encontrar algunas funciones limitadas

Precios de Stonly

Pequeñas empresas: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Stonly

G2: 4,8/5 estrellas (más de 130 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Stonly?

Una reseña de G2 dice:

*El enfoque de las guías es muy intuitivo y fácil de usar, ya que divide las cosas en varios pasos fáciles de seguir. La interfaz del backend es muy fácil de usar, pero potente al mismo tiempo. La necesidad de reenfocar la forma de abordar las guías con Stonly realmente ayuda a simplificar el contenido para los usuarios finales

4. Document360 (el mejor para la creación instantánea de portales de preguntas frecuentes y artículos de bases de conocimientos)

a través de Document360

el 73 % de los líderes en soporte afirman que los clientes ahora esperan un soporte más rápido y personalizado, pero solo el 42 % confía en que realmente lo están proporcionando. Document360 ayuda a cerrar esa brecha al permitirle generar artículos de ayuda instantáneos en un portal de preguntas frecuentes limpio y fácil de navegar.

Los clientes pueden utilizar la barra de búsqueda avanzada de esta base de conocimientos para encontrar respuestas rápidas y relevantes sin necesidad de crear un ticket. También es compatible con la edición de contenido enriquecido, el historial de versiones y el soporte multilingüe para más de 30 idiomas.

Recibirás análisis detallados para ver qué funciona y qué no, junto con integraciones con herramientas como Zendesk, Intercom y Microsoft Teams para mantener tu ecosistema de soporte conectado y eficiente.

Las mejores funciones de Document360

Utilice la búsqueda basada en IA y herramientas como Ask Eddy para encontrar rápidamente respuestas relevantes

Ofrezca una base de conocimientos centralizada para proporcionar a los clientes soluciones rápidas a los problemas más comunes

Acceda a información detallada sobre qué artículos son útiles y dónde abandonan los usuarios

Personalice su centro de ayuda con potentes opciones de personalización para la marca y el diseño

Permita que su equipo de soporte colabore fácilmente con notas internas y seguimiento de versiones

Simplifique la gestión del conocimiento con categorías y etiquetas organizadas

Limitaciones de Document360

Este software de base de conocimientos no permite a los clientes habilitar notificaciones para los artículos de preguntas frecuentes deseados

No es tan intuitivo como otras herramientas de base de conocimientos

Precios de Document360

Profesional: Precio personalizado

Business: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Document360

G2: 4,7/5 estrellas (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 estrellas (más de 240 opiniones)

5. Help Scout (el mejor para un servicio de atención al cliente con IA)

a través de Help Scout

¿Sabías que el 63 % de los profesionales de servicios creen que la IA generativa les ayuda a atender a los clientes más rápido?

Help Scout ofrece herramientas de IA para el servicio de atención al cliente. Los clientes pueden utilizar la búsqueda basada en IA para obtener la información correcta sin tener que buscar en páginas y páginas. Además, las sugerencias basadas en IA guían a su equipo de soporte para responder de forma más rápida y eficaz.

Este software de preguntas frecuentes también le permite personalizar su base de conocimientos para adaptarla a su marca, realizar un seguimiento de los artículos relevantes que realmente ayudan a los clientes y conectarla fácilmente con su soporte por correo electrónico y chat.

Las mejores funciones de Help Scout

Utilice herramientas de elaboración de informes para realizar un seguimiento de la eficacia con la que sus artículos de preguntas frecuentes y su base de conocimientos ayudan a los clientes

Automatice la asignación y el etiquetado de chats para mejorar la eficiencia

Redacta respuestas rápidamente con borradores de IA y respuestas guardadas

Proporcione respuestas instantáneas con la búsqueda inteligente basada en IA y los chatbots que proporcionan la información correcta rápidamente

Crea un portal de clientes sencillo y fácil de usar donde los usuarios puedan encontrar ayuda en cualquier momento

Accede a la base de conocimientos desde cualquier lugar con apps móviles totalmente adaptables

Limitaciones de Help Scout

Aunque las capacidades de IA son útiles, no es la herramienta de preguntas frecuentes más completa para grandes empresas

Este software de preguntas frecuentes no ofrece plantillas importantes para la base de conocimientos

Precios de Help Scout

Free Forever

Estándar: 55 $ al mes

Además: 83 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Help Scout

G2: 4,4/5 estrellas (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 estrellas (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Help Scout?

Una reseña de G2 dice:

Helpscout es la plataforma principal que utilizamos para nuestros clientes, la mayoría de los cuales necesitan una base de conocimientos para sus empresas, así como soporte por chat en vivo. Por lo tanto, hemos creado una base de conocimientos utilizando Helpscout y también hemos habilitado la opción de chat en vivo. El principal caso de uso es proporcionar soporte de autoservicio a los usuarios sin necesidad de recurrir a una persona de soporte, y hasta ahora está funcionando muy bien.

6. Support Hero (el mejor para analizar las tendencias de las preguntas frecuentes y fomentar el autoservicio)

a través de Support Hero

¿Sus clientes van directamente a la página de soporte al cliente sin consultar primero la base de conocimientos? La página de contacto inteligente de Support Hero les indica que exploren primero los portales de preguntas frecuentes y la base de conocimientos antes de enviar un ticket o llamar al soporte al cliente.

Este software de preguntas frecuentes también facilita la gestión y actualización del contenido de las preguntas frecuentes sin depender de desarrolladores. Su sistema de gestión del conocimiento integrado te ayuda a mantener todo organizado, para que tu equipo pueda centrarse en lo que realmente importa.

Puedes crear una base de datos de preguntas frecuentes con función de búsqueda, integrarla donde tus usuarios necesiten ayuda e incluso personalizar tu portal de autoservicio para que se adapte a tu marca. Además, se integra perfectamente con otras herramientas de soporte al cliente que ya utilizas.

Las mejores funciones de Support Hero

Ayude a los clientes a encontrar respuestas más rápido con sugerencias de artículos inteligentes basadas en sus consultas

Personalice su formulario de contacto y su base de conocimientos para que se adapten a su marca y ofrezcan una experiencia perfecta

Integración sencilla con tu plataforma de soporte al cliente existente para flujos de trabajo sin problemas

Acceda a informes sobre lo que buscan los clientes en su página de preguntas frecuentes y con qué artículos interactúan más

Límites de Support Hero

La interfaz parece un poco anticuada

Las opciones de personalización del diseño del diseño de las preguntas frecuentes son limitadas

Precios de Support Hero

Plan pequeño: 49 $ al mes

Plan Medium: 99 $ al mes

Plan grande: 199 $ al mes

Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Support Hero

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

7. HelpJuice (el mejor para crear e integrar contenido textual y de vídeo para preguntas frecuentes)

a través de HelpJuice

Además del análisis de preguntas frecuentes y la gestión del conocimiento, Helpjuice ofrece un editor de artículos de ayuda versátil. Es compatible con los formatos WYSIWYG y Markdown, la incrustación de medios y las cargas mediante arrastrar y soltar. De esta forma, tanto los miembros del equipo técnico como los no técnicos pueden contribuir de manera eficiente a la base de conocimientos.

La plataforma de preguntas frecuentes ofrece traducción impulsada por IA en más de 300 idiomas, sugerencias de palabras clave, enlaces a artículos relacionados y un chatbot/barra de ayuda para obtener respuestas instantáneas.

Otras funciones incluyen acceso basado en roles, inicio de sesión único (SSO), cumplimiento del RGPD y más de 100 integraciones predefinidas, como Slack, Zendesk, Salesforce, Zapier, etc.

Las mejores funciones de HelpJuice

Realice un seguimiento del rendimiento de los artículos e identifique las lagunas de contenido con herramientas de análisis y elaboración de informes

Incorpore la función de búsqueda con un asistente de IA que ayuda a los usuarios a encontrar rápidamente información relevante y respuestas precisas

Crea una sección de preguntas frecuentes estructurada con un diseño limpio e intuitivo

Proporcione respuestas precisas utilizando bloques de contenido interno y enlaces a artículos

Potencia a tu personal de soporte al cliente con sugerencias de contenido instantáneas y herramientas de edición

Incruste vídeos, alertas y bloques con formato para que el contenido sea atractivo y útil

Limitaciones de HelpJuice

La interfaz puede resultar abrumadora para los usuarios noveles debido a sus funciones avanzadas

El precio es más alto que el de otros programas de preguntas frecuentes, y las funciones de IA tienen un coste adicional

Precios de HelpJuice

200 $ al mes

Valoraciones y reseñas de HelpJuice

G2: 4,6/5 estrellas (más de 190 opiniones)

Capterra: 4,7/5 estrellas (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HelpJuice?

Una reseña de G2 dice:

El backend es increíblemente fácil de usar, lo que hizo que la configuración de nuestra base de conocimientos fuera rápida y sin estrés. Ha reducido enormemente el número de consultas de soporte que recibimos. Su diseño, opciones de almacenamiento y recursos de formación son excelentes. Lo que realmente destaca es el soporte continuo, incluso después de registrarse, su equipo se pone en contacto regularmente con consejos útiles y actualizaciones.

8. Zoho Desk (el mejor para el soporte automatizado según la opinión de los clientes)

a través de Zoho Desk

el 71 % de los clientes espera una interacción personalizada por parte de las empresas, y el 76 % se frustra cuando esto no ocurre. Zoho Desk te ayuda a comprender el sentimiento exacto del cliente y ofrece asistencia basada en IA para resolver el problema de forma eficaz.

Esta plataforma de servicio al cliente también destaca por su base de conocimientos integrada, sus portales de autoservicio personalizables y su soporte multilingüe para equipos globales. Puedes organizar el contenido en categorías fáciles de navegar, realizar un seguimiento de los artículos de preguntas frecuentes más útiles para los usuarios y utilizar la automatización para reducir el volumen de tickets.

Gracias a la perfecta integración con otras herramientas de Zoho y aplicaciones de terceros, su equipo de soporte puede ofrecer una ayuda coherente y eficiente en todos los canales.

Las mejores funciones de Zoho Desk

Analice la opinión de los clientes en tiempo real con herramientas basadas en IA

Personalice su base de conocimientos con categorías y etiquetas

Ofrezca autoservicio a través de un portal de clientes intuitivo y multilingüe

Automatice la asignación de tickets, las escaladas y los seguimientos

Realice un seguimiento del rendimiento del equipo mediante paneles y (elaboración de) informes integrados

Integración perfecta con las apps de Zoho y plataformas de terceros

Limitaciones de Zoho Desk

Las funciones avanzadas están restringidas a los niveles de precios más altos

La integración con algunas herramientas de terceros a menudo requiere una configuración adicional

Precios de Zoho Desk

Express: 7 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario

Profesional: 23 $ al mes por usuario

Enterprise: 40 $/usuario al mes

Valoraciones y opiniones sobre Zoho Desk

G2: 4,4/5 estrellas (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 estrellas (más de 2000 opiniones)

9. Slab (el mejor para crear bases de conocimientos para empleados)

a través de Slab

Sin un manual para empleados ni guías internas, sus equipos pasarán horas buscando respuestas y repitiendo información, desperdiciando tiempo y energía que podrían dedicar a trabajos más importantes.

Slab está diseñado para resolver este problema ayudando a los equipos a crear, compartir y mantener una base de conocimientos interna. Tanto si está incorporando nuevos empleados como si está creando una fuente central de información para todos los departamentos, Slab le facilita mantener la información organizada y accesible.

Más allá de lo básico, esta herramienta de gestión del conocimiento se integra perfectamente con herramientas como Slack, Google Drive, GitHub y Notion. Su editor intuitivo es compatible con Markdown, menciones y estructuras anidadas, lo que facilita la creación de contenido limpio y legible.

Las mejores funciones de Slab

Colabora en tiempo real con menciones, comentarios y seguimiento de versiones

Incorpore una función de búsqueda que extraiga resultados de herramientas conectadas

Realice un seguimiento de la interacción con herramientas de análisis y elaboración de informes

Controle el acceso con permisos de usuario y ajustes basados en roles

Mantenga el contenido actualizado con recordatorios de actualización y flujos de trabajo de verificación

Incrusta enlaces, imágenes y bloques de código directamente en tu sección de preguntas frecuentes

Limitaciones de Slab

Este software de preguntas frecuentes puede resultar un poco abrumador para los nuevos usuarios

El sistema de permisos suele ser limitante

Precios por paquete

Free Forever

Inicio: 8 $/usuario al mes

Business: 15 $/usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slab

G2: 4,6/5 estrellas (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,8/5 estrellas (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slab?

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de Slab es lo fácil que hace el uso compartido del conocimiento y la colaboración. Su interfaz limpia y su potente función de búsqueda permiten a los equipos encontrar y aportar contenido rápidamente. Además, la perfecta integración con herramientas como Slack y Google Drive mantiene todo conectado en un solo lugar, lo que lo hace muy eficiente para los flujos de trabajo en equipo.

10. HappyFox (el mejor para crear una base de conocimientos preparada para las redes sociales)

a través de HappyFox

Las redes sociales ya no son solo para memes y marketing. Con HappyFox, puedes crear una base de conocimientos lista para compartir en redes sociales, lo que permite a los clientes acceder a las respuestas directamente desde sus cuentas de redes sociales.

También es muy sencillo organizar el contenido de las preguntas frecuentes, realizar un seguimiento de lo que funciona con las herramientas de análisis integradas y actualizar la información a medida que cambian las cosas. Obtendrá una configuración limpia y con capacidad de búsqueda que su equipo de soporte y sus clientes querrán utilizar.

Las mejores funciones de HappyFox

Cree secciones de preguntas frecuentes para redes sociales y ofrezca soporte al cliente allí donde se encuentre

Organiza los artículos en categorías claras y fáciles de navegar

Realice un seguimiento del rendimiento con herramientas integradas de análisis y elaboración de informes

Permita a los clientes encontrar respuestas a través de una barra de búsqueda rápida e intuitiva

Proporcione acceso optimizado para dispositivos móviles con un diseño adaptativo

Cree contenido privado o interno para su equipo de soporte

Límites de HappyFox

La interfaz de usuario es poco intuitiva

Esta plataforma de gestión del conocimiento es más cara que otras herramientas de software para preguntas frecuentes

Precios de HappyFox

Básico: 29 $ al mes por agente

Equipo: 69 $/agente al mes

Pro: 199 $/agente al mes

Enterprise Pro: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre HappyFox

G2: 4,5/5 estrellas (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 estrellas (más de 90 opiniones)

11. HelpCrunch (el mejor para traducir automáticamente artículos de ayuda)

a través de HelpCrunch

HelpCrunch traduce automáticamente tus artículos de ayuda, lo que permite a los clientes recibir soporte en su propio idioma y te ayuda a atender a una audiencia global. Su editor con IA también facilita la redacción y actualización de las preguntas frecuentes, sugiriendo mejoras y ayudándote a crear contenido claro y útil rápidamente.

También puedes personalizar completamente tu base de conocimientos para que coincida con tu sitio. Y si quieres mantener la interactividad, añade un widget de chat para que los clientes puedan obtener ayuda en tiempo real sin salir de la página. La bandeja de entrada común para chats, correos electrónicos y mensajes en Telegram, Facebook, etc. ayuda a mejorar la eficiencia.

Las mejores funciones de HelpCrunch

Traduce automáticamente los artículos de ayuda para ofrecer compatibilidad multilingüe

Mejora el contenido de las preguntas frecuentes con un editor basado en IA

Personalice su portal de preguntas frecuentes con su logotipo, colores y marca

Añade un widget de chat para ofrecer compatibilidad en tiempo real

Limitaciones de HelpCrunch

El software de preguntas frecuentes no ofrece restricción de IP ni autenticación de dos factores

La app, aplicación para Android no es tan robusta como la plataforma basada en web

Precios de HelpCrunch

Básico: 15 $ al mes

Pro: 25 $ al mes

Unlimited: 620 $/mes

Valoraciones y reseñas de HelpCrunch

G2: 4,7/5 estrellas (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 estrellas (más de 190 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HappyFox?

Una reseña de G2 dice:

El sistema es altamente personalizable según nuestras necesidades, lo que nos permite gestionar de forma rápida y eficiente las consultas de los clientes. Gracias a este chat, ya no perdemos ni un solo cliente potencial, independientemente de la hora a la que se pongan en contacto con nosotros.

