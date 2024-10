Los 10 mejores ejemplos de sistemas de gestión del conocimiento

Está trabajando en un proyecto importante y necesita encontrar el procedimiento exacto para presentar una solicitud de propuestas.

Buscas en todo tu espacio de trabajo en el último momento y te parece casi imposible encontrar lo que buscas. ¿Le resulta familiar?

Estas situaciones se dan con demasiada frecuencia. La mayor parte de la información organizativa se almacena en sistemas aislados como carpetas y aplicaciones dispares, lo que dificulta encontrar la información que necesitas.

Pero, ¿y si dispusieras de un organizador digital para el cerebro colectivo de tu equipo, como una biblioteca bien organizada donde buscar y acceder rápidamente a la información importante?

Ahí es donde entran en juego los sistemas de gestión del conocimiento.

En este blog hablamos de los sistemas de gestión del conocimiento y de su importancia. También enumeramos ejemplos de los sistemas de gestión del conocimiento más populares para que tenga una idea más clara de las soluciones disponibles y de cómo mejoran la eficacia de la organización.

Sistemas de gestión del conocimiento

Un sistema de gestión del conocimiento ayuda a una organización a captar, almacenar y compartir el conocimiento explícito (documentos, informes o manuales) y el conocimiento tácito (experiencias personales o percepciones)

El KMS aprovecha el conocimiento colectivo de la organización para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y potenciar la toma de decisiones. Veamos por qué necesita un sistema de gestión del conocimiento y las ventajas de integrarlo en las operaciones de su empresa.

Rol de un sistema de gestión del conocimiento en diferentes escenarios

El sistema de gestión del conocimiento sirve para los siguientes casos:

Centralizar la información : Un sistema sólido de gestión del conocimiento actúa como plataforma centralizada para almacenar y organizar distintos tipos de información organizativa y conocimientos valiosos

: Un sistema sólido de gestión del conocimiento actúa como plataforma centralizada para almacenar y organizar distintos tipos de información organizativa y conocimientos valiosos Compartir conocimientos : Estos sistemas suelen tener funciones como foros de debate o wikis que pueden utilizarse para que el conocimiento de la organización esté disponible en diferentes equipos

: Estos sistemas suelen tener funciones como foros de debate o wikis que pueden utilizarse para que el conocimiento de la organización esté disponible en diferentes equipos Formación e incorporación : Los nuevos empleados pueden acceder a artículos de instrucciones, sistemas de gestión de contenidos, repositorios centralizados, etc., para obtener material de formación detallado. Una estrategia de gestión del conocimiento bien pensada acelera la obtención de valor para los empleados y les permite ponerse al día rápidamente

: Los nuevos empleados pueden acceder a artículos de instrucciones, sistemas de gestión de contenidos, repositorios centralizados, etc., para obtener material de formación detallado. Una estrategia de gestión del conocimiento bien pensada acelera la obtención de valor para los empleados y les permite ponerse al día rápidamente Autoservicio: Sus clientes pueden acceder a la plataforma de gestión del conocimiento para encontrar soluciones a sus propias consultas

Ventajas de un sistema de gestión del conocimiento

Fácil acceso a la información crítica de la organización, lo que les ayuda a tomar decisiones informadas con mayor rapidez

Reduzca el tiempo dedicado a buscar información y consiga más trabajo terminado

Capturar y guardar ideas y estrategias clave para garantizar la continuidad de las operaciones

Aproveche la información existente para mejorar los procesos actuales, compatibilizar el aprendizaje continuo y crear nuevas soluciones

Características de un buen sistema de gestión del conocimiento

Estas son algunas de las funciones que debe tener en cuenta a la hora de elegir un sistema de gestión del conocimiento eficaz.

Usabilidad : Elija un software de gestión del conocimiento que sea intuitivo y fácil de usar. Los sistemas complicados aumentan la carga cognitiva de sus usuarios, lo que acaba provocando su abandono

: Elija un software de gestión del conocimiento que sea intuitivo y fácil de usar. Los sistemas complicados aumentan la carga cognitiva de sus usuarios, lo que acaba provocando su abandono Colaboración : El sistema de gestión del conocimiento adecuado ofrece funciones de colaboración como foros de debate, chatear dentro de la aplicación y wikis para fomentar un uso compartido del conocimiento sin fisuras

: El sistema de gestión del conocimiento adecuado ofrece funciones de colaboración como foros de debate, chatear dentro de la aplicación y wikis para fomentar un uso compartido del conocimiento sin fisuras Análisis: Las herramientas integradas de elaboración de informes y análisis ofrecen información sobre el uso del sistema, la participación de los usuarios, la satisfacción de los clientes y la eficacia de sus esfuerzos de gestión del conocimiento

Las herramientas integradas de elaboración de informes y análisis ofrecen información sobre el uso del sistema, la participación de los usuarios, la satisfacción de los clientes y la eficacia de sus esfuerzos de gestión del conocimiento Gestión de contenidos : El sistema debe permitir a los usuarios utilizar múltiples formatos de contenido y cargar imágenes, vídeos, archivos de audio y presentaciones. Además, busque funciones que le permitan categorizar distintos tipos de contenido

: El sistema debe permitir a los usuarios utilizar múltiples formatos de contenido y cargar imágenes, vídeos, archivos de audio y presentaciones. Además, busque funciones que le permitan categorizar distintos tipos de contenido Búsqueda y recuperación : Una potente función de búsqueda con filtros permite a los usuarios buscar y recuperar información fácilmente en su sistema de conocimiento

: Una potente función de búsqueda con filtros permite a los usuarios buscar y recuperar información fácilmente en su sistema de conocimiento Impulsadas por la IA: Las mejores herramientas de gestión del conocimiento están ahora impulsadas por funcionalidades de IA y ML

💡Consejo profesional: Asegúrese de utilizar una estrategia de gestión del conocimiento que incluye un control de calidad y una gestión meticulosa de los contenidos para dar un buen uso a la información de la organización.

La importancia de la IA y el aprendizaje automático en los sistemas modernos de gestión del conocimiento

La IA y el aprendizaje automático desempeñan un rol clave en la mejora de la capacidad de los sistemas de gestión del conocimiento para captar y organizar la información.

Un motor de búsqueda impulsado por IA puede comprender mejor las consultas de los usuarios, mejorando la relevancia de los resultados de búsqueda que se muestran a los usuarios. Interpreta la intención del usuario a partir de la consulta analizando palabras clave específicas y comparándolas con la información disponible en el sistema. A continuación, muestra al usuario el contenido que más se ajusta a las palabras clave.

Los algoritmos de ML también pueden analizar los datos disponibles y compararlos con las palabras clave más utilizadas o las consultas más frecuentes para identificar las lagunas de contenido en la base de conocimientos. De este modo, puede crear nuevos datos de forma proactiva y garantizar que todo el mundo pueda acceder a la información más reciente.

💡Pro Tip: Herramientas de escritura de IA pueden configurarse para automatizar la creación de contenidos, garantizando que la información de su empresa se documente con rapidez y precisión.

10 Ejemplos de sistemas de gestión del conocimiento

Estas son las mejores opciones si busca una herramienta de gestión del conocimiento para agilizar procesos organizativos como la formación y la incorporación, centralizar la información para facilitar el acceso y mejorar la colaboración entre los miembros del equipo.

1. ClickUp

Simplifique la gestión de proyectos con ClickUp ClickUp es una potente herramienta de gestión de proyectos todo en uno que, gracias a sus sólidas funciones, también funciona como sistema de gestión del conocimiento. Ofrece varias funciones para capturar, organizar y compartir información.

Sus versátiles funciones, como Documentos de ClickUp y Tareas de ClickUp permiten la creación de wikis, repositorios de documentos y la gestión de tareas relacionadas con el conocimiento. Puede organizar el conocimiento en diferentes Espacios ClickUp las carpetas y listas facilitan la búsqueda y el acceso a la información relevante.

Además, las herramientas de colaboración de ClickUp, como Chat de ClickUp y Comentarios asignados teams, permiten a los equipos colaborar en documentos, compartir ideas y garantizar que todo el mundo esté al tanto de las últimas actualizaciones.

Al proporcionar un hub centralizado para el uso compartido del conocimiento y la colaboración, ClickUp puede agilizar los procesos, mejorar la eficiencia y fomentar una cultura de aprendizaje continuo dentro de su organización.

2. SharePoint

vía Microsoft SharePoint de Microsoft es una completa suite de herramientas de gestión de contenidos y conocimientos empresariales que permite a las organizaciones compartir y gestionar información entre equipos. Funciones como la biblioteca de documentos, la intranet y los filtros de búsqueda facilitan a los usuarios la búsqueda de información relevante.

3. IBM Watson

vía IBM IBM Watson incluye un conjunto de herramientas y aplicaciones basadas en IA para agilizar el proceso de descubrimiento de conocimientos. La función de búsqueda de la plataforma -Watson Discovery utiliza el procesamiento del lenguaje natural para sacar a la luz información oculta en documentos de empresa.

IBM Watson analiza grandes cantidades de datos y contenidos para extraer automáticamente información y patrones útiles.

4. Notion

vía Notion Notion es un entorno de trabajo todo en uno para la toma de notas y la gestión del conocimiento. La plataforma se utiliza para crear bases de datos personalizables con categorías, etiquetas y enlaces

Funciones como un espacio de trabajo compartido, comentarios y menciones permiten la colaboración en tiempo real y lo convierten en un buen sistema de gestión del conocimiento. Además, se pueden enlazar documentos, páginas y bases de datos para que la información sea contextual y fácilmente accesible.

5. Confluence de Atlassian

vía Atlassian Los equipos de desarrolladores suelen utilizar Confluence de Atlassian para crear bases de conocimientos internas y documentar procesos empresariales críticos.

Gracias a funciones como la edición simultánea, los comentarios en línea, las menciones y las notificaciones, los equipos pueden trabajar juntos en tiempo real dentro de Confluence sistema de gestión del conocimiento para ahorrar tiempo búsqueda de información aislada.

La función de motor de búsqueda indexa la información disponible para que los usuarios puedan localizarla utilizando diversos atributos, como el título, el contenido o las etiquetas.

6. Gurú

vía Gurú Gurú es un software de gestión del conocimiento que conecta documentos, aplicaciones y chats en una única fuente de verdad. Esto significa que sus equipos pueden buscar en el conocimiento colectivo de su organización desde un hub centralizado sin tener que rebuscar en información dispersa.

La función NLP puede utilizarse para analizar las consultas de los usuarios y mostrar la información más relevante en función de datos específicos como el rol, la ubicación y la actividad anterior.

7. Helpjuice

vía Ayuda Si buscas una solución de base de conocimientos para incorporar nuevos clientes, permitir el autoservicio y formar a los empleados, Helpjuice es una buena opción. Su interfaz de usuario es fácil de personalizar y puede adaptarse a las preferencias estéticas de tu marca.

Helpjuice puede utilizarse para el soporte al cliente y para compartir información con equipos internos.

8. Documento360

vía Documento360 Document360, uno de los sistemas de gestión de documentos más populares, ofrece funciones avanzadas de edición y uso compartido de documentos. Su creador "arrastrar y soltar" permite crear repositorios de conocimiento personalizados que se ajustan a la identidad de su marca. Dispone de hasta seis niveles de categorías y subcategorías para organizar la información desordenada y enlazar artículos relacionados.

9. Bloomfire

vía Bloomfire El sistema de compromiso con el conocimiento de Bloomfire agiliza la implantación y adopción de herramientas y procesos de empresa. En lugar de organizar la información en complicadas estructuras de archivos, puede utilizar las funciones de gestión de documentos de Bloomfire para categorizar, etiquetar y buscar contenidos.

Las funciones de sincronización automática sincronizan automáticamente la información de múltiples fuentes, garantizando que los usuarios dispongan de la información más reciente y reduciendo las actualizaciones manuales.

10. HubSpot

A través de HubSpot HubSpot Service Hub ayuda a las empresas a mejorar el servicio al cliente proporcionando una función de base de conocimientos para crear recursos de autoservicio. Puede crear un repositorio de conocimientos estructurado que incluya preguntas frecuentes, artículos de ayuda y guías prácticas para proporcionar respuestas a las consultas repetitivas de los clientes.

La función de análisis proporciona información sobre métricas clave como la participación de los usuarios, la desviación de tickets, el rendimiento de los artículos y las tendencias de búsqueda, lo que ayuda a medir la eficacia de su base de conocimientos.

Tipos de sistemas de gestión del conocimiento

Existen varios tipos de sistemas de gestión del conocimiento, cada uno con funciones diferentes. Una vez que determine con exactitud qué tipo de conocimiento organizativo desea compartir y con quién, podrá elegir el sistema adecuado entre los ejemplos siguientes.

1. Base de conocimientos interna

Una base de conocimientos interna es un sistema diseñado para compartir información con los empleados de una organización. El objetivo es organizar y gestionar toda la información importante de la empresa en una única ubicación para que los equipos puedan acceder a ella siempre que lo necesiten.

Los empleados pueden trabajar de forma más eficiente con un acceso rápido a las políticas, procedimientos, manuales y otra documentación crítica de la empresa. La mayor ventaja de una base de conocimientos interna es que los miembros del equipo de toda la organización utilizan los mismos recursos actualizados.

Una base de conocimientos interna completa también actúa como portal de autoservicio para los empleados, reduciendo la necesidad de que los equipos se conecten con RRHH, TI u otros departamentos para aclarar consultas repetitivas.

💡Consejo profesional: Utilice Plantilla de manuales de empleados, políticas y procedimientos de ClickUp para crear un completo recurso de conocimiento interno para la creación y gestión de documentación dirigida a los empleados. Proporciona un marco estructurado que abarca temas esenciales como información sobre la empresa, derechos y responsabilidades de los empleados, retribución y prestaciones, gestión del rendimiento, etc.

Plantilla de manuales del empleado, políticas y procedimientos de ClickUp

2. Base de conocimientos externa

Utilice una base de conocimientos externa para compartir información con partes interesadas ajenas a su organización, como socios, proveedores o clientes.

Actúa como hub en el que cualquier persona ajena a su organización puede acceder a recursos importantes sin necesidad de ponerse en contacto con el equipo de soporte de su empresa. Una base de conocimientos externa puede incluir documentación de productos, preguntas frecuentes, guías de solución de problemas, actualizaciones de productos e incluso documentación de API.

Las bases de conocimiento externas son accesibles 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que facilita a los usuarios encontrar respuestas a sus consultas de forma independiente. Esto mejora la experiencia del usuario y reduce la carga de trabajo de su equipo de soporte

💡Pro Tip: Puede crear y publicar documentos externos utilizando ClickUp Docs a través de un enlace de acceso público.

Redacte, edite y publique políticas externas de la empresa con ClickUp Docs

3. Sistemas de gestión del aprendizaje

Un sistema de gestión del aprendizaje le permite crear, gestionar y ofrecer contenido educativo a la audiencia deseada. La mayoría de las organizaciones utilizan un LMS para facilitar la formación corporativa y el desarrollo profesional. Desglosan los cursos complejos en módulos más pequeños para que sean fácilmente digeribles.

Los instructores pueden crear materiales de formación en múltiples formatos, como vídeos, cuestionarios, presentaciones y tareas. Los alumnos pueden acceder a los formatos de contenido que mejor se adapten a su estilo de aprendizaje.

La mayoría de los sistemas de gestión del aprendizaje incorporan análisis que permiten a los formadores hacer un seguimiento de la eficacia del contenido del curso. El análisis de métricas como las tasas de finalización de los cursos, el tiempo transcurrido hasta la primera valoración y la participación de los usuarios puede darle una idea de qué tipo de contenido de formación funciona mejor y qué necesita mejorar.

ClickUp Docs también se puede utilizar para crear documentos estructurados y con un formato lógico para la formación y la incorporación de los empleados. Puede ajustar los objetivos mediante Metas de ClickUp para seguir el progreso del aprendizaje y supervisar su compleción.

4. Sistemas de gestión de documentos

Supongamos que su empresa maneja grandes volúmenes de documentos, como contratos, acuerdos, formularios o notas de casos. A medida que aumente el número de estos documentos, necesitará un sistema centralizado para organizar, editar y gestionar estos archivos. Aquí es donde le resultará útil una solución de gestión de documentos.

Un DMS, o solución de gestión de documentos, es un sistema para cargar, almacenar y categorizar documentos electrónicos. Estos sistemas suelen ofrecer potentes funciones de búsqueda y recuperación, controles de acceso y protocolos de encriptación para proteger los datos confidenciales. Las sólidas funciones de colaboración permiten a los equipos compartir documentos, añadir comentarios y dejar opiniones para garantizar un trabajo en equipo más fluido en archivos comunes.

Algunas soluciones de gestión de documentos también ofrecen funciones de automatización del flujo de trabajo para automatizar tareas rutinarias como la aprobación de documentos, las notificaciones y la asignación de tareas.

5. Intranet

Las grandes empresas, las compañías sanitarias o las empresas con múltiples ubicaciones y equipos remotos suelen utilizar una intranet para compartir información, centralizar la comunicación y permitir la colaboración.

Una intranet es muy parecida a Internet, pero es más bien una red privada restringida a los empleados de una organización. Ofrece funciones como alimentos de noticias y anuncios, donde puedes publicar actualizaciones de toda la empresa para que todo el mundo esté al día.

Los empleados pueden utilizar la intranet para acceder a recursos internos (directorios, políticas de empresa, manuales del empleado, portales de TI y RRHH) y colaborar en proyectos utilizando funciones de colaboración como foros de debate y chats.

6. Plataformas de colaboración

Las herramientas de colaboración ayudan a los equipos de una organización a trabajar juntos y compartir información y actualizaciones importantes. Teams can instantly share knowledge through direct messages, groups, or channels for real-time problem-solving. (Los equipos pueden compartir conocimientos al instante a través de mensajes directos, grupos o canales para la resolución de problemas en tiempo real)

La mayoría de estas herramientas también ofrecen funciones para audioconferencias y videoconferencias, muy útiles para acabar con los compartimentos estancos entre departamentos y fomentar la colaboración entre funciones.

7. Sistemas de gestión de contenidos

Un sistema de gestión de contenidos puede utilizarse para crear, editar y publicar contenidos digitales en sitios web. La ventaja de los sistemas de gestión de contenidos es que incluso los usuarios sin conocimientos técnicos (los que no están familiarizados con el código o la programación) pueden utilizar fácilmente sus editores integrados para crear y dar formato a los contenidos.

Se puede actualizar rápidamente el contenido, cargar archivos multimedia para añadir contexto y utilizar la plataforma para compartir conocimientos con el público en general.

8. Foros comunitarios en línea

Un foro comunitario es una plataforma en la que usuarios y organizaciones pueden compartir sus experiencias, puntos de vista y conocimientos sobre un tema concreto. Los usuarios pueden hablar con otros miembros de la comunidad y utilizar los conocimientos colectivos del foro para encontrar soluciones a problemas comunes. Con el tiempo, estas discusiones pueden archivarse para crear una base de conocimientos en la que se puedan buscar respuestas a preguntas comunes.

Reddit, Quora y Discord son los ejemplos más comunes de este tipo de foros comunitarios.

9. Sistemas de gestión de decisiones

Los sistemas de gestión de decisiones permiten a las organizaciones reunir en una única plataforma todos sus datos existentes procedentes de múltiples fuentes. Estos datos, en combinación con la analítica empresarial, pueden utilizarse para agilizar el proceso de toma de decisiones de una empresa.

Los sistemas de gestión de decisiones pueden analizar grandes cantidades de datos con facilidad e identificar patrones repetitivos y su impacto en el crecimiento de la empresa.

Un sistema de gestión de decisiones suele consistir en un motor de reglas de negocio que indica cómo deben llevarse a cabo determinados procesos operativos. A menudo cuentan con funciones de análisis predictivo que pueden prever eventos futuros basándose en patrones existentes.

Además, disponen de funciones de (elaboración de) informes en tiempo real y herramientas de prueba y simulación, que permiten estudiar el impacto de diversas decisiones y reglas antes de aplicarlas a escenarios reales.

10. Sistemas expertos

Un sistema experto es una solución basada en IA que combina la potencia de una base de conocimientos con lo que llamamos un "motor de inferencia" El componente de la base de conocimientos contiene información muy específica elaborada a partir de la experiencia de especialistas humanos.

El motor de inferencia procesa la información de la base de conocimientos para dar respuesta a problemas complejos. Las empresas pueden utilizar sistemas expertos para obtener recomendaciones y buenas prácticas en campos como la medicina, la ingeniería o las finanzas.

Por ejemplo, los sistemas expertos pueden ser útiles para diagnosticar condiciones médicas, evaluar riesgos crediticios, analizar documentos legales y solucionar problemas técnicos.

Leer más: las 10 mejores herramientas de gestión del conocimiento de IA

Implantación de un sistema de gestión del conocimiento con ClickUp Plataforma de gestión del conocimiento de ClickUp ofrece sólidas funciones que proporcionan la flexibilidad necesaria para gestionar múltiples aspectos de la gestión del conocimiento, como la documentación interna, la colaboración, la creación de contenidos, etc.

Cree un potente repositorio centralizado con el hub de gestión del conocimiento de ClickUp

Como plataforma de base de conocimiento empresarial, ClickUp es un hub central para organizar diferentes tipos de información a la que todos pueden acceder, desde los miembros de su equipo interno hasta los clientes.

A continuación le explicamos cómo puede utilizar ClickUp para implantar sistemas de gestión documental en su organización.

1. Creación de conocimiento

Puede utilizar Documentos de ClickUp para crear documentos detallados sobre las políticas de la empresa, las buenas prácticas y los flujos de trabajo de los proyectos.

Funciones como las páginas anidadas y las opciones de estilo predefinidas le permiten dividir la información compleja en partes manejables y darle un formato lógico. Los usuarios pueden sumergirse fácilmente en las secciones que deseen sin verse abrumados por demasiada información a la vez.

Utilice ClickUp Docs para crear y gestionar información de la organización para uso interno y externo

Invite a los miembros del equipo a colaborar en los documentos en tiempo real, dejar comentarios y añadir sus opiniones. Incluso puede utilizar @menciones para etiquetar a miembros concretos del equipo y asignarles elementos de acción directamente desde el documento.

Por ejemplo, para sus bases de conocimientos de soporte al cliente, puede crear varios documentos sobre diversos temas y organizarlos en el hub de documentos para que sean fáciles de encontrar.

💡Pro Tip: Crear un wiki de empresa para recopilar información interna de la empresa, permitir que los equipos aporten su experiencia colectiva y acabar con los silos de información.

2. Búsqueda innovadora

Permita que sus equipos busquen información desde ClickUp, una app conectada o su disco local mediante la función ClickUp Búsqueda universal . Proporciona una forma rápida de acceder a casi cualquier información relacionada con el trabajo, independientemente de dónde esté almacenada en el sistema.

Búsqueda sencilla de información dispersa en varios sistemas mediante ClickUp Búsqueda universal

Lo mejor es que puede crear un comando de búsqueda personalizado que le ayude a localizar información específica. Por ejemplo, crear atajos para los enlaces que se abren con frecuencia o guardar determinados fragmentos de texto (notas, ideas u otros fragmentos de información) y recuperarlos más tarde.

La ventaja más significativa de la búsqueda universal es que combina información almacenada en sistemas aislados y la hace accesible al instante para todos los miembros de su organización.

3. Colaboración

Agilice la comunicación en tiempo real de los equipos con la función de Chat ClickUp . La ventana de chat se abre justo al lado de su espacio de trabajo, lo que significa que no tiene que cambiar de aplicación para iniciar conversaciones con los miembros del equipo.

Simplemente usa @menciones para invitar a un compañero de equipo a chatear, compartir actualizaciones o asignar elementos de acción directamente dentro de la conversación.

Colabore con los miembros de su equipo en tiempo real mediante el chat de ClickUp

Si quieres un lienzo digital para intercambiar ideas con tu equipo remoto, Pizarras ClickUp vienen a tu rescate.

Tus equipos pueden compartir ideas y explicar conceptos de forma visual. Añade notas, sube imágenes e incrusta enlaces para añadir todo el contexto posible a tus ideas. Utiliza conectores para establecer vínculos entre ideas y mostrar cómo varios temas están interconectados.

Una vez finalizadas sus ideas, conviértalas en tareas rastreables desde la Pizarra para asegurarse de que se completan a tiempo.

Intercambie ideas con los miembros de su equipo en un lienzo digital utilizando las Pizarras ClickUp

4. Respuestas instantáneas

Si quieres una forma más fácil de buscar una información, Cerebro ClickUp es su respuesta. Actúa como un gestor de conocimiento de IA y muestra información de cualquier tarea, documento o proyecto conectado a ClickUp cada vez que se hace una pregunta relacionada con el trabajo.

Utilice ClickUp Brain para crear información sobre proyectos, resumir notas de reuniones, etc

ClickUp Brain automatiza tareas repetitivas como enviar actualizaciones del proyecto a los miembros del equipo, cambiar el estado de las tareas y resumir los informes y notas de las reuniones. De este modo, sus equipos pueden centrarse en el trabajo que importa y minimizar el tiempo dedicado a tareas redundantes.

💡Consejo profesional: Utilice plantillas de manuales del empleado para crear políticas de RR.HH. completas, bien redactadas y conformes a la legislación, que sean fáciles de entender.

5. Plantillas prediseñadas

ClickUp ofrece una amplia biblioteca de plantillas previas para múltiples casos de uso. Esto significa que no tendrá que empezar de cero cada vez que necesite crear un nuevo documento, proceso o plan de proyecto.

No sólo ahorrará tiempo, sino que también mantendrá la coherencia entre las tareas.

Por ejemplo, la plantilla Plantilla de la base de conocimientos ClickUp es un marco personalizable para crear y organizar información importante. Tiene secciones predefinidas para preguntas frecuentes, guías de productos, políticas y mucho más.

Plantilla de base de conocimientos de ClickUp

Con esta plantilla, usted puede:

Crear y compartir información adaptada a las necesidades y flujos de trabajo específicos de su organización

Organizar la información en diferentes categorías y carpetas para que sea fácil de encontrar

Hacer un seguimiento del estado de las actualizaciones de los documentos

Controlar quién puede ver y editar su base de conocimientos

Del mismo modo, utilice la plantilla Plantilla wiki de la empresa ClickUp para organizar la información de la empresa, como la misión y los valores fundamentales de la organización, los manuales del empleado, los recursos de desarrollo profesional y las políticas de gastos. Es la forma perfecta de asegurarse de que todos los miembros de la empresa están alineados con los procesos y procedimientos fundamentales.

Plantilla wiki de empresa ClickUp

Con esta plantilla, usted puede:

Simplificar la incorporación y gestión del conocimiento para los nuevos empleados y ponerlos al día rápidamente

Colabore con las partes interesadas para garantizar que la información sea precisa y comprensible

Organice los conocimientos por categorías, como políticas de RR.HH., información departamental, guías de incorporación, etc

Incluya imágenes, vídeos y enlaces para que el documento resulte más contextual para los miembros del equipo

Aparte de esto, puede crear instrucciones de inicio rápido y proporcionar una base sólida para que cualquier persona de su equipo pueda crear una base de conocimientos utilizando la plantilla Plantilla wiki de ClickUp . Se trata de una plantilla flexible que puede adaptarse al diseño de su marca y asegurarse de que sus equipos se mantienen informados sobre temas importantes.

Leer más: Free Knowledge Base Plantillas en Word y ClickUp

6. Bases de datos

Aparte de esto, cree bases de datos en ClickUp utilizando Listas y Carpetas. Esto le ayuda a almacenar diversos tipos de información y a utilizar Campos personalizados para capturar atributos como información de contacto, fechas, presupuestos, valoraciones, enlaces, etc.

Esto permite a sus compañeros de equipo recuperar información relevante de la base de datos de forma rápida y sencilla.

7. Control de versiones

Uno de los aspectos más importantes de la gestión del conocimiento es comprender cómo ha evolucionado el contenido de estos sistemas.

ClickUp ofrece control de versiones, que permite realizar un seguimiento de los cambios y revisar las versiones históricas de un documento. Mantiene un registro de auditoría que permite ver quién realizó los cambios y cuándo se hicieron, para mantener la precisión y transparencia de la información.

Agilice la gestión del conocimiento con ClickUp

La gestión del conocimiento es un proceso integral que garantiza la eficacia de su organización y de los procesos empresariales en general.

Debe elegir un sistema de gestión del conocimiento que se adapte a las necesidades y preferencias específicas de su organización.

ClickUp destaca como una excelente solución de gestión del conocimiento porque puede servir como base de conocimientos tanto interna como externa.

Funciones como el asistente de IA integrado, la documentación colaborativa, la gestión de tareas, el control de versiones y la búsqueda universal garantizan que la información valiosa esté siempre a disposición de sus empleados cuando la necesiten. Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp para crear un sistema intuitivo de gestión del conocimiento para su organización.