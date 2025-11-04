Supongamos que ha recibido un correo electrónico con el asunto: «Hola, [FIRST_NAME], ¡gracias por descargar nuestro informe técnico sobre la fidelización de clientes!».

Eso es una automatización del marketing mal hecha, y ocurre con más frecuencia de lo que nadie quiere admitir. La promesa suena increíble: configúrelo y olvídese, los clientes potenciales se convierten mágicamente en clientes y las campañas se ejecutan solas mientras usted se centra en la estrategia.

Esto se debe a que la mayoría de los equipos de marketing acaban utilizando software que hace demasiado o demasiado poco. La diferencia entre el éxito de la automatización del marketing y el «¿por qué hemos gastado 500 $ al mes en esto?» radica en saber exactamente lo que se necesita antes de que comiencen las demostraciones de ventas.

Esta guía revela cómo elegir un software de automatización de marketing que se adapte a su equipo, presupuesto y cordura (¡como ClickUp!). 👀

¿Qué es un software de automatización de marketing?

El software de automatización de marketing es una herramienta que se encarga de las tareas repetitivas de marketing por usted, como enviar secuencias de correos electrónicos, puntuar clientes potenciales y publicar en las redes sociales. Le permite configurar campañas una vez y luego entregar automáticamente el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado.

Por ejemplo, cuando alguien descarga su libro electrónico, el software lo etiqueta automáticamente como interesado en ese tema. Puede utilizar estas etiquetas para incluir a los clientes potenciales en sus campañas de correo electrónico automatizadas sobre temas específicos.

Esto le permite nutrir cientos de clientes potenciales simultáneamente sin tener que realizar un seguimiento manual de la posición de cada persona en su proceso de ventas.

🧠 Dato curioso: el 79 % de los líderes en tecnología de marketing B2B utilizan ahora plataformas de automatización de marketing, lo que demuestra que estas herramientas se han convertido en una práctica habitual.

Por qué es importante elegir el software de automatización de marketing adecuado

Cuando los equipos empiezan a explorar cómo elegir un software de automatización de marketing, es fácil dejarse llevar por las funciones y las palabras de moda. Pero la verdadera pregunta es: ¿te ayudará a llegar al público adecuado, optimizar las campañas y obtener resultados medibles?

He aquí por qué es importante elegir el software de automatización de marketing adecuado.

Optimiza las campañas y reduce el trabajo manual.

La automatización profesional del marketing elimina los cuellos de botella que ralentizan sus campañas.

Cuando alguien descarga su guía de precios, el software lo elimina inmediatamente de las secuencias de captación en la fase de concienciación y comienza a enviarle casos prácticos y calculadoras de ROI.

Segmenta automáticamente su base de datos por sector, tamaño de la empresa y nivel de compromiso, y luego personaliza los mensajes para cada grupo.

Proporciona información útil a través de análisis y elaboración de informes.

Las soluciones de automatización de marketing de nivel empresarial revelan el verdadero retorno de la inversión de sus esfuerzos de marketing mediante el seguimiento de los contactos desde el primer contacto hasta el cierre del trato.

Es posible que descubra que los asistentes a los seminarios web se convierten en clientes tres veces más rápido que los que descargan libros electrónicos, o que los clientes potenciales de LinkedIn gastan un 40 % más que los de Google Ads.

Esta información le ayudará a reasignar el presupuesto hacia canales de alto rendimiento y optimizar sus procesos.

Mejora la gestión de clientes potenciales y las tasas de conversión.

La herramienta de automatización de IA adecuada realiza un seguimiento completo de la huella digital de sus clientes potenciales. Por ejemplo, si los clientes potenciales de la corporación visitan su página de política de seguridad y la calculadora de precios en un plazo de 48 horas, reconoce que tienen un 60 % más de probabilidades de convertirse en clientes y los deriva instantáneamente a los representantes de ventas sénior.

También te avisa cuando los clientes potenciales se están enfriando según su interacción con los correos electrónicos y lanza campañas para volver a captar su atención antes de que los pierdas.

Las plataformas deficientes pasan por alto estas señales, lo que hace que se pierdan clientes potenciales cualificados mientras su equipo pierde el tiempo con clientes potenciales que no están interesados.

🔍 ¿Sabías que... Las campañas que utilizan la automatización obtienen un ROI de marketing un 32 % superior al de las que no la utilizan?

Garantiza la coherencia entre canales y equipos.

Las plataformas de automatización avanzadas crean una experiencia de cliente unificada en todos los puntos de contacto.

Cuando alguien asiste a su seminario web, el sistema ajusta automáticamente su secuencia de nurturing por correo electrónico, actualiza su puntuación de cliente potencial, cambia su experiencia en el sitio web y notifica al representante del equipo de ventas correspondiente con información contextual sobre sus intereses.

Esta coordinación evita que los clientes potenciales reciban mensajes contradictorios o que varios miembros del equipo se pongan en contacto con ellos por la misma oportunidad.

Factores clave a tener en cuenta al elegir un software de automatización de marketing

Todas las plataformas prometen ser la solución, ¿verdad? Pues bien, algunas herramientas de automatización de marketing se adaptan mejor que otras, y algunos detalles pueden marcar la diferencia.

Estas son las funciones clave del software de automatización de marketing que debe tener en cuenta antes de tomar una decisión. 🤔

Fiabilidad de la sincronización de datos: compruebe si los registros de contactos se actualizan cuando alguien rellena sus formularios o hace clic en sus correos electrónicos, ya que muchos programas de marketing afirman ofrecer integración, pero no lo hacen.

Funciones de seguimiento de ingresos: busque plataformas que realicen un seguimiento de busque plataformas que realicen un seguimiento de los KPI de marketing y los resultados reales, como las reuniones concertadas y los acuerdos cerrados, y no métricas vanidosas como las aperturas de correos electrónicos.

Flexibilidad en la creación de flujos de trabajo: compruebe si puede crear diferentes rutas para diferentes comportamientos, como enviar información sobre precios a clientes potenciales interesados y contenido educativo a los primeros navegadores.

Opciones de puntuación personalizadas: asegúrese de poder otorgar más puntos a las acciones más importantes, como las solicitudes de demostraciones frente a las lecturas de blogs.

Rendimiento durante los picos de uso: compruebe si todo sigue sincronizándose durante el lanzamiento de grandes campañas o cuando importa miles de contactos.

Funciones de elaboración de informes detallados: busque paneles y informes personalizables que puedan realizar el seguimiento de las conversiones, la atribución de ingresos y el ROI de las campañas.

Calidad de la respuesta del equipo de soporte: Pregunte con qué rapidez responde su equipo cuando falla Pregunte con qué rapidez responde su equipo cuando falla la automatización del flujo de trabajo de IA , ya que el tiempo de inactividad durante las campañas le cuesta clientes potenciales.

💡Consejo profesional: cree una tarjeta de puntuación de evaluación ponderada para cada herramienta que esté evaluando. Utilice los campos personalizados de ClickUp para el ajuste al caso de uso, la profundidad de la integración, la capacidad de entrega, el análisis y el coste total de propiedad; añada un campo de fórmula para la puntuación automática. Someta a todos los proveedores a escenarios idénticos para evitar el «sesgo de la demostración».

¿Cuánto debe pagar por un software de automatización de marketing?

Su inversión debe reflejar su volumen de contactos, el tamaño de su equipo y la complejidad de su proceso de adquisición de clientes:

0-30 $ al mes

Las plataformas gratuitas y básicas funcionan cuando gestionas menos de 2000 contactos y quieres experimentar con secuencias básicas de correo electrónico.

Obtendrá automatizaciones básicas, como series de bienvenida y campañas de goteo sencillas, pero la personalización será limitada y solo habrá asistencia por correo electrónico. Este intervalo es adecuado para pequeñas empresas que desean comprobar si la automatización se ajusta a sus metas de marketing antes de confirmar inversiones más importantes.

100-300 $ al mes

Las soluciones de nivel medio son adecuadas para equipos de soporte que gestionan entre 5000 y 20 000 contactos y necesitan segmentación avanzada, pruebas A/B y desencadenantes de comportamiento.

Tendrá acceso a funciones como la puntuación de clientes potenciales, creadores de páginas de destino e integraciones con sistemas CRM populares. Es perfecto para empresas en crecimiento que han comprobado que la automatización funciona y necesitan campañas más sofisticadas para gestionar el aumento del volumen de clientes potenciales.

🧠 Dato curioso: Las empresas que añaden IA a su automatización ven aumentar sus ingresos entre un 3 % y un 15 % y el ROI de las ventas entre un 10 % y un 20 %, lo que demuestra que una segmentación más inteligente y la personalización en tiempo real realmente marcan la diferencia.

500-1500 $ al mes

Las empresas con más de 25 000 contactos que ejecutan secuencias complejas de nurturing a través del correo electrónico, las redes sociales y su sitio web encajan aquí.

Verá qué campañas realmente atraen clientes, no cuáles obtienen más clics. La IA para la automatización del marketing también le ayudará a enviar correos electrónicos en mejores momentos y a detectar qué clientes potenciales están listos para comprar. En este nivel, la automatización debería tener un impacto directo en la cantidad de dinero que gana cada mes.

Más de 2500 $ al mes

Las grandes empresas con más de 100 000 contactos necesitan seguridad avanzada, gestión de múltiples marcas e integraciones personalizadas. Dispondrá de gestores de cuentas dedicados y soporte con prioridad cuando surjan problemas durante lanzamientos importantes.

Piense en lo que cuesta el tiempo de su equipo. Si la automatización ahorra a cada empleado de marketing 10 horas semanales, y su tiempo tiene un valor de 60 dólares por hora para su empresa, eso supone un ahorro mensual de 2400 dólares en costes laborales, lo que hace que el software merezca la pena.

💡 Consejo profesional: Los análisis pueden determinar el éxito o el fracaso de su inversión. Si sus ejecutivos quieren atribución de ingresos, CAC frente a LTV o velocidad del embudo, asegúrese de que la herramienta pueda extraer esos informes directamente en lugar de obligarle a recurrir a interminables soluciones provisionales con hojas de cálculo.

Opciones populares de software de automatización de marketing

Estas son algunas de las herramientas de automatización más populares para ampliar la gestión de campañas de marketing.

1. ClickUp (el mejor para la automatización y ejecución centralizadas del marketing)

Automatice las tareas rutinarias con ClickUp Automatización. Utilice ClickUp Automatizaciones para optimizar la planificación de campañas y la programación de contenidos.

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la inteligencia artificial, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Para los equipos de marketing, el software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp reúne la planificación de campañas, los flujos de trabajo de contenido y la gestión de clientes potenciales en un único espacio conectado.

Mantenga las campañas en marcha

ClickUp Automatización utiliza una lógica basada en desencadenantes (si esto, entonces aquello) para automatizar tareas repetitivas y mantener las campañas en marcha. Esto libera a su equipo para que pueda centrarse en los objetivos de marketing. Por ejemplo, una tarea que pasa a «Revisión creativa» puede aplicar automáticamente una lista de control de diseño, lo que garantiza la estructura en cada fase.

Otras formas en las que la automatización simplifica la ejecución de campañas:

Envíe una notificación @mention al editor en el momento en que una tarea de contenido alcance el estado «Listo para revisión».

Dirija los nuevos clientes potenciales desde un formulario de ClickUp directamente a su canal de ventas y añada etiquetas a los de mayor valor para realizar un seguimiento inmediato.

Actualice el estado de la campaña a «Activa» una vez que el contenido programado se haya publicado en el Calendario.

Mejore las secuencias de correo electrónico y actualice los procesos mediante ClickUp Email Automatizaciones.

También puede crear automatizaciones de correo electrónico en ClickUp para enviar mensajes y avanzar en las secuencias sin que nadie tenga que mover un dedo.

Por ejemplo, cuando un nuevo cliente potencial rellena un formulario, ClickUp puede desencadenar instantáneamente un correo electrónico de bienvenida utilizando campos dinámicos como el nombre, la empresa o la fase de la negociación. Una vez que esa tarea de correo electrónico se completa, el siguiente correo electrónico de la secuencia se desencadena automáticamente y se asigna al compañero de equipo adecuado.

Deje que la IA se encargue de las prioridades cambiantes.

Delega los cambios de calendario, las asignaciones y la supervisión de campañas a los agentes de ClickUp Autopilot.

Los agentes Autopilot de ClickUp son asistentes inteligentes y adaptables para el marketing. Van más allá de las automatizaciones fijas, ya que comprenden el contexto y toman decisiones. Por ejemplo, si una campaña se retrasa, un agente puede reprogramar automáticamente los plazos relacionados, notificar a los equipos y reasignar tareas para mantener la coordinación.

Genere textos e información dentro de su entorno de trabajo.

Redacta textos y pies de foto atractivos desde cualquier lugar de tu entorno de trabajo con ClickUp Brain.

ClickUp Brain es un asistente de IA integrado que redacta, perfecciona y analiza contenido directamente en su entorno de trabajo de marketing. Por ejemplo, puede redactar un resumen del lanzamiento de un producto, sugerir mensajes y convertir los puntos clave de discusión en tareas.

También incluye una función de automatización IA, que configura al instante flujos de trabajo complejos basándose en descripciones sencillas y en lenguaje claro.

📌 Pruebe esta indicación: Redacte un resumen de campaña de 300 palabras para el lanzamiento de un producto en otoño. Incluya los objetivos, tres mensajes clave y un cronograma sugerido.

Las mejores funciones de ClickUp

Planifique visualmente las ideas de campaña: esboce los flujos de la campaña y conecte las tareas para que su equipo pase de la lluvia de ideas a la ejecución en un solo espacio con esboce los flujos de la campaña y conecte las tareas para que su equipo pase de la lluvia de ideas a la ejecución en un solo espacio con ClickUp Whiteboards.

Realice un seguimiento del rendimiento en tiempo real: utilice utilice los paneles de ClickUp para supervisar indicadores clave de rendimiento (KPI) como el volumen de clientes potenciales, el gasto publicitario o el retorno de la inversión (ROI) de las campañas sin tener que elaborar interminables informes.

Obtenga información gracias a la IA: coloque tarjetas de IA en los paneles de control para obtener resúmenes instantáneos, como un resumen semanal del progreso o una actualización personalizada que muestre los canales con las mayores caídas en el CTR.

Alinee las campañas con los resultados: vincule objetivos como «Aumentar el tráfico orgánico en un 20 %» directamente con las tareas y campañas que impulsan esa métrica.

Diseña elementos visuales junto con las campañas: Genera imágenes para publicaciones en redes sociales, anuncios o encabezados de blogs sin salir de tu entorno de trabajo de ClickUp con Brain.

Conecta tus herramientas de marketing: gestiona correos electrónicos, adjunta recursos de marca e integra archivos directamente en las tareas de la campaña utilizando gestiona correos electrónicos, adjunta recursos de marca e integra archivos directamente en las tareas de la campaña utilizando las integraciones de ClickUp con Gmail, Google Drive y Figma.

Colabora en el contenido de las campañas: redacta resúmenes, etiqueta a los revisores y perfecciona los mensajes en redacta resúmenes, etiqueta a los revisores y perfecciona los mensajes en ClickUp Documentos para que los redactores, diseñadores y especialistas en marketing trabajen juntos en un mismo documento.

Limitaciones de ClickUp

ClickUp le ofrece mucha flexibilidad, pero esto también significa que los nuevos usuarios pueden necesitar algo de tiempo para familiarizarse con la jerarquía (espacios, carpetas, listas) y las reglas de automatización.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 555 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

Escuche lo que nuestro cliente, CEMEX, tiene que decir sobre nuestro hub de marketing:

Antes de la automatización, cada vez que un redactor terminaba una tarea, teníamos que comunicar manualmente a la cadena de mando que el texto estaba listo. Eso podía llevar 36 horas. Ha sido genial, porque todo el equipo hace un seguimiento de sus tareas diarias en ClickUp.

2. HubSpot (el mejor para la funcionalidad CRM integrada)

a través de HubSpot

HubSpot combina flujos de trabajo basados en IA, chatbots inteligentes, automatización de campañas y entrega de contenido personalizado a través de múltiples canales.

Lo que distingue a HubSpot es la forma en que sus herramientas de marketing se integran con los centros de ventas y servicios, creando un ecosistema completo de experiencia del cliente. Los equipos obtienen una visibilidad completa del impacto de sus actividades de marketing en los ingresos reales, lo que ayuda a justificar las decisiones presupuestarias y los cambios de estrategia.

Las mejores funciones de HubSpot

Cree flujos de trabajo automatizados utilizando el generador visual de flujos de trabajo para guiar a los clientes potenciales a través de recorridos personalizados.

Configure algoritmos de puntuación de clientes potenciales para priorizar automáticamente a los prospectos de alto valor en función de su comportamiento y datos demográficos.

Genere textos e ideas de marketing impulsados por tecnología de IA con el Asistente de campañas .

Realice un seguimiento de la atribución a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, desde el primer contacto hasta el cierre del trato, utilizando los informes de atribución de ingresos.

Limitaciones de HubSpot

Las funciones avanzadas de automatización de marketing requieren costosos niveles Professional o Enterprise.

Opciones de personalización limitadas para las plantillas de correo electrónico en comparación con las alternativas de HubSpot

La migración de otras plataformas a HubSpot puede resultar complicada, especialmente para empresas con grandes volúmenes de datos y flujos de trabajo complejos.

Precios de HubSpot

Para empresas y corporaciones

Marketing Hub Professional: 890 $ al mes (incluye tres asientos principales)

Marketing Hub Enterprise: desde 3600 $ al mes (incluye cinco puestos básicos).

Para particulares y equipos pequeños

Herramientas gratuitas (para un máximo de dos usuarios)

Marketing Hub Starter: Desde 20 $ al mes por usuario.

Plataforma para clientes principiantes: Desde 20 $ al mes por usuario.

Marketing Hub Professional: 890 $ al mes (incluye tres asientos básicos; facturación anual).

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4,5/5 (más de 13 990 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 6195 opiniones)

3. Marketo (el mejor para la gestión de clientes potenciales a nivel de corporación)

a través de Marketo

Marketo Engage ofrece automatización de marketing a través de cinco capacidades básicas: personalización de contenidos, interacción multicanal, automatización de la experiencia, asociación del equipo de ventas y análisis del impacto del marketing.

Creada específicamente para corporaciones B2B, esta herramienta de flujo de trabajo de marketing propiedad de Adobe gestiona modelos de atribución complejos y multitoque, así como ciclos de ventas prolongados. La plataforma realiza el seguimiento de las preferencias de los clientes y muestra contenido relevante basado en dichas preferencias, lo que hace que cada interacción se adapte a las necesidades individuales.

Las mejores funciones de Marketo

Cree modelos avanzados de puntuación de clientes potenciales utilizando el módulo Gestión de clientes potenciales , que tiene en cuenta datos demográficos y de comportamiento.

Target Account Management para clientes potenciales de alto valor. Configure campañas de marketing basadas en cuentas utilizandopara clientes potenciales de alto valor.

Diseñe páginas de destino y formularios progresivos para móviles y web utilizando el diseñador de arrastrar y soltar.

Genere informes de atribución detallados a través de Revenue Cycle Analytics, que establece la conexión entre las actividades de marketing y los ingresos.

Limitaciones de Marketo

Se dice que la interfaz de la plataforma es obsoleta y engorrosa, lo que conlleva una curva de aprendizaje pronunciada y un mayor tiempo de configuración.

Los usuarios informan de fallos frecuentes, tiempos de carga lentos y bloqueos del sistema.

Capacidades de marketing en redes sociales limitadas en comparación con otras plataformas.

Precios de Marketo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Marketo

G2: 4,1/5 (más de 2995 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 705 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? Solo el 9 % de los profesionales del marketing han automatizado completamente el recorrido del cliente, mientras que la mayoría (59 %) todavía se encuentra en la fase de «automatización parcial».

4. ActiveCampaign (ideal para flujos de trabajo de automatización centrados en el correo electrónico)

a través de ActiveCampaign

ActiveCampaign se posiciona como el puente entre las herramientas de correo electrónico simples y las plataformas empresariales complejas. Su AI Brand Kit se centra específicamente en generar plantillas de correo electrónico para ofrecer contenido listo para campañas.

La herramienta le permite añadir marketing por SMS y mensajería en el sitio web a sus flujos de trabajo, creando experiencias verdaderamente omnicanal. Además, los mapas de automatización de la experiencia del cliente le permiten visualizar los complejos recorridos de los clientes antes de crearlos.

Las mejores funciones de ActiveCampaign

Cree contenido dinámico para sus correos electrónicos utilizando bloques de contenido condicional que cambian en función de los datos de los suscriptores.

Configure el envío predictivo a través de Send Time Optimization , que envía los correos electrónicos cuando es más probable que los suscriptores los abran.

Cree perfiles completos de clientes utilizando Contactos para combinar datos demográficos y de comportamiento.

Consiga acuerdos y prediga qué oportunidades se cerrarán con la función Probabilidad de éxito.

Limitaciones de ActiveCampaign

Los usuarios han experimentado problemas con el editor de campañas, como inconsistencias de formato entre el editor y los correos electrónicos de prueba.

Los paneles de elaboración de informes carecen de la profundidad que se encuentra en las alternativas de ActiveCampaign centradas en las corporaciones.

Algunos usuarios han informado de problemas con la entrega de correos electrónicos, lo que puede afectar a la eficacia de las campañas por correo electrónico.

Precios de ActiveCampaign

Prueba gratuita

Correo electrónico

Starter: Desde 15 $ al mes (facturado anualmente)

Además: Desde 49 $ al mes (facturación anual).

Pro: Desde 79 $ al mes (facturado anualmente)

Corporación: A partir de 145 $ al mes (facturación anual)

WhatsApp

Core: Desde 319 $ al mes (facturado anualmente)

Avanzado: Desde 319 $ al mes (facturado anualmente)

Premium: A partir de 703 $ al mes (facturado anualmente)

Correo electrónico + WhatsApp

Además: Desde 81 $ al mes (facturado anualmente).

Pro: Desde 111 $ al mes (facturado anualmente)

Corporación: Desde 215 $ al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (más de 14 405 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2530 opiniones)

📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA para marketing para mantener la productividad

5. Mailchimp (el mejor para el marketing por correo electrónico fácil de usar para usuarios)

a través de Mailchimp

La simplicidad, las funciones de diseño y la accesibilidad de Mailchimp lo convierten en el software de automatización de marketing preferido.

Su intuitivo generador de correos electrónicos de arrastrar y soltar y sus plantillas prediseñadas eliminan el factor intimidatorio del marketing por correo electrónico. La plataforma facilita la gestión de las operaciones de marketing para las necesidades de las pequeñas empresas.

El mercado de integración realiza una conexión fácil con las herramientas más populares para pequeñas empresas, creando flujos de trabajo que se sienten naturales en lugar de forzados.

Las mejores funciones de Mailchimp

Diseñe recorridos automatizados para los clientes mediante el Customer Journey Builder utilizando plantillas de flujo de trabajo predefinidas.

Produzca contenidos y diseños utilizando la herramienta de IA Creative Assistant para múltiples canales de marketing.

Organice a los suscriptores en función de su comportamiento y preferencias con el Panel de control de audiencia .

Realice un seguimiento del rendimiento a través de informes y análisis detallados que muestran la interacción con los correos electrónicos y la atribución de ingresos.

Limitaciones de Mailchimp

Los límites mensuales de envío de correos electrónicos en algunos planes pueden restringir el crecimiento de las empresas.

Opciones de personalización limitadas para páginas de destino y formularios.

La navegación de la plataforma se ha vuelto más confusa con cada función añadida.

Precios de Mailchimp

Free

Essentials: desde 13 $ al mes (para 500 contactos).

Estándar: Desde 20 $ al mes (para 500 contactos)

Premium: Desde 350 $ al mes (para 10 000 contactos)

Valoraciones y reseñas de Mailchimp

G2: 4,4/5 (más de 5347 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 17 435 opiniones)

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Mailchimp para el marketing por correo electrónico

Casos de uso del software de automatización de marketing

La elección del software de automatización de marketing también depende de en qué punto del proceso de crecimiento se encuentre y de los retos que le quitan el sueño. Veamos más de cerca sus casos de uso en los distintos equipos.

Startups y equipos pequeños

Si dirige una startup, utilice la automatización para gestionar las tareas repetitivas que actualmente le quitan tiempo por las tardes y los fines de semana. Piense en todos esos correos electrónicos de bienvenida que envía manualmente a los nuevos suscriptores, o en los seguimientos que siempre se olvida de enviar a las personas que descargaron sus imanes de clientes potenciales.

Con la automatización, puede configurar secuencias que presenten las funciones de su producto a los nuevos usuarios durante su primera semana. Una startup de comercio electrónico podría recuperar más ingresos a través de recordatorios automáticos sobre los elementos que dejaron en su carrito.

Además, la automatización garantiza que todas las personas que soliciten una demostración reciban una respuesta inmediata con los siguientes pasos a seguir, incluso cuando usted esté inmerso en reuniones consecutivas con inversores.

🚀 Ventaja de ClickUp: mantenga las tareas de la campaña bajo control sin necesidad de realizar comprobaciones constantes. Realice campañas estructuradas con el mínimo esfuerzo utilizando ClickUp Automatización. Por ejemplo, una startup formada por dos personas podría crear una regla de automatización: Cuando una tarea de campaña pase a la fase de «Borrador de contenido», generar automáticamente subtareas para redactar el texto, revisar el diseño y programar la publicación, cada una con sus respectivas fechas límite. De esta manera, incluso sin un equipo grande, cada paso del proceso de lanzamiento se ejecuta como un reloj.

💡Consejo profesional: Evite el clásico error [FIRST_NAME]. Añada una puerta de campo obligatorio: no se lanzará a menos que exista un valor alternativo para cada campo de combinación. Los agentes de ClickUp AI pueden escanear el texto de los correos electrónicos en los documentos y comentar cuando los tokens carecen de valores predeterminados.

Pymes en crecimiento

A medida que su empresa crezca, ofrecerá experiencias de cliente más sofisticadas y llevará a cabo campañas de marketing en múltiples canales. La automatización ayudará a que todo esto funcione a la perfección:

Los anuncios de LinkedIn dirigen a los clientes potenciales a las páginas de destino.

Los clientes potenciales capturados entran en secuencias de correo electrónico específicas con objetivos.

Los clientes potenciales interesados ven anuncios de retargeting relevantes basados en sus intereses específicos.

Además, la puntuación automatizada de clientes potenciales le ayuda a mejorar la productividad del equipo de ventas.

Su sistema podría asignar puntos cuando los clientes potenciales interactúen con contenido de alta intención, como páginas de precios o estudios de casos. Cuando alcancen su umbral, se les derivará automáticamente al representante de ventas adecuado con un resumen completo de sus intereses y cronograma.

💡 Consejo profesional: Configure el agente de IA de puntuación y calificación de clientes potenciales de ClickUp para que controle los clientes potenciales que visitan su página de precios más de dos veces: una vez que se activa ese desencadenante, el agente etiqueta al cliente potencial como «alta intención», lo asigna al equipo de ventas y crea una tarea de seguimiento con contexto sobre las páginas visitadas.

Corporaciones

Las grandes organizaciones pueden utilizar la automatización para gestionar la complejidad entre múltiples equipos, productos y regiones. Por ejemplo, la automatización puede ayudar a llevar a cabo diferentes campañas de captación de clientes potenciales en diversos sectores, cada una con contenido adaptado a las normativas, los retos y los procesos de compra específicos.

Las funciones avanzadas de IA predicen qué clientes potenciales tienen más probabilidades de convertirse, optimizan automáticamente el gasto publicitario en todas las campañas y personalizan la experiencia del sitio web para miles de visitantes diarios.

También puede utilizar la IA en el marketing de contenido para crear variaciones de mensajes que resuenen simultáneamente en diferentes segmentos de la audiencia.

A continuación, le ofrecemos algunos consejos útiles para la automatización de sus flujos de trabajo con IA y ahorrar más tiempo:

🔍 ¿Sabías que...? Aproximadamente el 30 % de los mensajes salientes de las corporaciones ahora se generan mediante IA, lo que demuestra cómo está cambiando la creación de contenido a gran escala.

Agencias

La automatización le ayudará a ampliar los servicios de su agencia sin aumentar proporcionalmente el tamaño de su equipo.

Por ejemplo, las estructuras de campaña basadas en plantillas ayudan a lanzar nuevas campañas para clientes en cuestión de días, manteniendo la calidad y la coherencia.

El seguimiento de las campañas de los clientes le ofrece una visibilidad completa de todas las cuentas. Cada cliente puede tener su propio panel con su marca, en el que se muestran métricas de rendimiento en tiempo real, cálculos del ROI y el progreso de las campañas.

Con los informes de marca blanca que generan automáticamente informes mensuales profesionales para cada cliente, su equipo no tendrá que dedicar los fines de semana a recopilar datos.

Además, al utilizar la IA en la publicidad de varias cuentas de clientes, podrá optimizar el rendimiento a gran escala y mantener al mismo tiempo una separación completa entre las cuentas.

💡Consejo profesional: habilite la elaboración de informes seguros para los clientes con paneles específicos para cada cliente en ClickUp. Programe un resumen mensual de IA que publique los aspectos más destacados y los riesgos de la tarea del cliente. Genere automáticamente un PDF con Marca blanca si prefieren el correo electrónico. ClickUp Brain lo hace posible.

🚀 Ventaja de ClickUp: Acelere la elaboración de informes para los clientes utilizando su voz con Talk to Text en ClickUp. Por ejemplo, un gestor de cuentas podría abrir una tarea de campaña al final de la semana y dictar los aspectos más destacados. ClickUp Brain MAX crea entonces una transcripción con estas actualizaciones, lista para transformarse en un informe de resumen de la campaña.

📮 Información de ClickUp: Solo el 10 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan herramientas de automatización de forma habitual y buscan activamente nuevas oportunidades para automatizar. Esto pone de relieve una importante palanca sin explotar para la productividad: la mayoría de los equipos siguen dependiendo de trabajos manuales que podrían optimizarse o eliminarse. Los agentes de IA de ClickUp facilitan la creación de flujos de trabajo automatizados, incluso si nunca antes ha utilizado la automatización. Con plantillas plug-and-play y comandos basados en lenguaje natural, la automatización de tareas se pone al alcance de todos los miembros del equipo. 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % utilizando los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, lo que le permitió transformar horas de trabajo manual en información en tiempo real.

Consejos adicionales para la selección del software de automatización de marketing adecuado

Aquí tienes otras cosas que debes tener en cuenta a la hora de decidir cuál es la plataforma de automatización de marketing adecuada para tu empresa:

Identifique metas claras: antes de buscar cualquier software, defina lo que quiere conseguir. ¿Quiere generar más clientes potenciales, mejorar el cultivo de clientes potenciales mediante antes de buscar cualquier software, defina lo que quiere conseguir. ¿Quiere generar más clientes potenciales, mejorar el cultivo de clientes potenciales mediante la automatización del correo electrónico , aumentar la retención de clientes o todo lo anterior?

Trace el recorrido de sus clientes: comprenda los caminos que siguen sus clientes. Su software debe ser capaz de respaldar y comprenda los caminos que siguen sus clientes. Su software debe ser capaz de respaldar y realizar la automatización de los puntos de contacto en cada fase, desde el conocimiento hasta la promoción.

Defina sus «requisitos imprescindibles»: haga una lista de las funciones no negociables (por ejemplo, «debe tener puntuación de clientes potenciales» o «debe integrarse con nuestra herramienta CRM») frente a las «funciones deseables».

Evalúa las funciones principales: evalúa las funciones y funcionalidades principales para asegurarte de que satisfacen tus necesidades sin ser excesivas. Busca funciones como la puntuación de clientes potenciales, la segmentación de clientes potenciales, la ayuda de contenido de IA para correos electrónicos y la capacidad de crear y alojar formularios y páginas de destino.

Priorice la integración y la usabilidad: haga una lista de sus herramientas actuales esenciales (su CRM, CMS del sitio web, plataforma de comercio electrónico, herramientas de redes sociales, etc.). El software debe tener integraciones nativas y fluidas con ellas.

Analice el coste total de propiedad: Comprenda el coste más allá de la cuota de suscripción mensual indicada. Pregunte por las cuotas de incorporación/configuración, el precio de los complementos esenciales, el precio basado en el número de contactos o envíos de correo electrónico, etc. Compruebe cómo cambiará el precio a medida que crezca.

💡 Consejo profesional: Busque pruebas en su sector. Los casos prácticos reales de empresas como la suya revelan mucho más que los testimonios genéricos y le ofrecen una imagen realista de los puntos fuertes y débiles de la plataforma.

🧠 Dato curioso: aproximadamente el 58 % de los responsables de la toma de decisiones afirmaron que automatizan el marketing por correo electrónico. Las redes sociales y la gestión de contenidos les siguen de cerca. Además, casi el 40 % afirmó que los recorridos de sus clientes están casi o totalmente automatizados.

Realice campañas más inteligentes con ClickUp.

A la hora de elegir un software de automatización de marketing, lo más importante es encontrar una herramienta que facilite el trabajo de su equipo. Necesita una plataforma que se encargue de las tareas repetitivas, realice la conexión de los datos entre los distintos canales y le ayude en cada paso del proceso de marketing.

ClickUp reúne todo eso en un solo lugar. Tanto si gestionas una startup con recursos limitados, como si amplías campañas como pyme o gestionas equipos globales, la IA, las automatizaciones y los agentes de IA de ClickUp se adaptan a tu forma de trabajar.

Además, al centralizar todo, desde tareas y documentos hasta informes y conversaciones del equipo, ClickUp se convierte en el entorno de trabajo de IA convergente con el que puede sustituir sus otras herramientas.

Regístrese hoy mismo en ClickUp y convierta sus campañas en motores de crecimiento. ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

ClickUp suele considerarse una de las herramientas de automatización de marketing más fáciles de usar. Su interfaz es intuitiva y permite configurar flujos de trabajo automatizados, recordatorios y seguimiento de campañas sin necesidad de un largo proceso de aprendizaje. Incluso los equipos que no están familiarizados con la automatización pueden empezar a utilizarlo rápidamente.

El coste de las herramientas de automatización de marketing depende del tamaño de su equipo y de las funciones que necesite. Los equipos pequeños pueden esperar gastar entre 20 y 100 dólares al mes por usuario. Si necesita funciones avanzadas como análisis detallados, automatización de campañas multicanal o integraciones CRM, el precio puede ser más elevado. Lo mejor es elegir una herramienta que equilibre la funcionalidad con su presupuesto.

Sí, la mayoría de los programas de automatización de marketing se pueden integrar con los sistemas CRM. Esto le permite sincronizar los datos de los clientes, realizar el seguimiento de los clientes potenciales y automatizar los seguimientos directamente desde su CRM.

Para los equipos de marketing pequeños, las funciones más importantes son la automatización del correo electrónico, el seguimiento de campañas, la gestión de clientes potenciales, el análisis y la fácil integración con otras herramientas.

Sí, ClickUp es muy adecuado para los flujos de trabajo de automatización de marketing. Puede automatizar tareas como enviar correos electrónicos de seguimiento, actualizar el estado de las campañas o asignar tareas a los miembros del equipo. También ayuda al seguimiento del progreso de las campañas, a la gestión de los plazos y a la colaboración dentro del equipo en una sola plataforma.